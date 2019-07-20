Смартфон, после которого вы снова полюбите Sony — обзор Xperia 1

Итого

Нельзя спокойно и нейтрально писать обзор о смартфоне стоимостью 80 тысяч рублей - в нём всегда найдётся что-то как уровня "вы обнаглели эту характеристику на отцепись делать за такие деньги?!", так и "а вот это шик, и не важно, сколько за него просят переплатить!". Если оценить Sony Xperia 1 объективно, то в целом это хороший и необычный смартфон. Но очевидно, что отдавать за него 80 тысяч рублей - это слишком.

Забавно, что бонусом за предзаказ компания дарит гарнитуру (очень-очень крутую, кстати) стоимостью почти 30 тысяч рублей. Жаль, что в Sony не додумались сразу снизить цену смартфона на эту сумму - всё равно спустя месяц-другой Xperia 1 желающие выложить такую сумму за не рекордный по потенциалу смартфон почти закончатся и придётся снижать цену в любом случае.

Если отталкиваться от "хотелок", поглядывая на китайцев, то такой смартфон мог бы стоить даже 45-50 тысяч рублей - столько сегодня просят официальные магазины за очень близкий по характеристикам (примерно такой же экран, лучше автономность, но хуже звук, камера лучше фотографирует, хуже снимает видео) Huawei Mate 20 Pro. Если же танцевать от наиболее вероятного противника, то Samsung Galaxy S10+ по официальной цене сегодня обойдётся в 65-70 тысяч рублей. С учётом того, что по автономности и качеству селфи-камеры Xperia проигрывает ему, а по остальным характеристикам держится примерно на равных за 58-65 тысяч это был бы хороший кандидат для покупки. А сейчас его покупка - это такой способ "быть не таким как все", то есть духовно богатым любителем элитной техники. Когда-то на подобной идеологии пытались выехать HTC - результат известен.

Как говорил Владимир Ильич: "Умен не тот, кто не делает ошибок. Таких людей нет и быть не может. Умен тот, кто делает ошибки не очень существенные и кто может и умеет легко и быстро исправлять их." Самсунг, например, извлёк урок после того, как его начали хоронить заживо "китайцы", и теперь выпускает смартфоны с приличным процессором, Full HD+ экраном и 5000 мАч по цене бюджетных Сяоми. LG тоже в кои-то веки сменил экстремально чёткие экраны и аудиофильский звук в наушниках на нормальные экраны и хорошую автономность - если корейцы не обнаглеют с ценами на LG G8s, дело пойдёт на поправку.

Sony тоже начала исправлять свои ошибки - это хорошо видно на фоне старых моделей Xperia. В отличие от зеркально-стеклянной и непрактичной Xperia XZ Premium с ужасной работой камерой, новый смартфон фотографирует хорошо. В отличие от Xperia XZ2 Premium, он не уродливый, не пухлый и тонкий. А ещё Xperia наконец-то начали входить в список лучших смартфонов мира по качеству съёмки фото. Да, пусть это ещё не уровень Huawei P30 Pro, но уже что-то среднее между стандартным P30/OnePlus 7 Pro и Samsung Galaxy S10+. А в некоторых случаях Sony фотографирует даже лучше.

Когда у всех конкурентов флагманы получали аккумуляторы на 3000+ мАч, Sony выпускала модели с 2700 мАч. Теперь, когда стандартом для дорогого смартфона стали 4000 мАч, Sony выпускает смартфоны с 3300 мАч. Как тут не вспомнить:

Эстонское метро:

- А-а-ста-а-р-о-о-жно-о, две-е-ери-и за-а-акрыва-аются-а, сле-е-едуща-а-я ста-анци-я-а... А фот фпро- чем и оннна!

С другой стороны, теперь смартфон не придётся заряжать уже в обед. А ведь совсем недавно хорошая автономность в смартфонах Sony была только у покойной нынче линейки Xperia Compact.

Да, это один из самых небанальных и красивых флагманов 2019 года. Да, отличный звук в наушниках и хороший - в динамиках. Да, классный дисплей, сравняться с которыми могут только флагманы Samsung. И мы даже поощрим такие изменения в дизайне + улучшения в качестве фотосъёмки (в сравнении с тем, что было раньше) наградой "выбор редакции" - это уровень признания "крутая и приятная в использовании техника, в отличие от ширпотреба, но я б не купил".