Смартфон, после которого вы снова полюбите Sony — обзор Xperia 1

Внешний вид
Длиннейший мобильник! Ещё чуть-чуть, и сравняется по размеру с жезлом инспектора ГАИ. Почему сумрачные японские гении решили вытянуть телефон колбаской, рассказывать долго, поэтому сделаем это позже и не будем вас "грузить" с порога. Просто посмотрите, до чего хорош!
Знаете, всё же есть у Sony некое чутьё стиля. Если поначалу Xperia 1 кажется нелепым из-за его вытянутости, то походив с ним пару дней, понимаешь, что вообще-то всё в нём гармонично. Примерно то же у меня было с iPhone 5 после более коротких iPhone 3Gs и iPhone 4.
Как видим, компания не стала гнаться за безрамочностью - предложив одновременно и достаточно толстые по сегодняшним меркам рамки сверху и снизу, и, одновременно, вытянутый экран. Так мобильник выглядит гораздо приятнее, чем модели с "чёлками" и прочими опухолями в верхней части экрана, но в сравнении с моделями, у которых в экране прорезана дыра под селфи-камеру, дорогущая Xperia не такая уж безрамочная. Не говоря уже о смартфонах с минимальными рамками и выезжающей из корпуса камерой.
Что мы теряем от такой конструкции? Примерно 0.2-0.3" диагонали дисплея при сравнимых габаритах. Грубо говоря, Samsung Galaxy A70 с его каплевидной "чёлкой" в экране при чуть меньшей высоте предлагает не 6.5" (как у Sony), а 6.7" экрана. А при равной длине с Xperia 1 в него можно было бы влепить и все 6.8". Это минус.
А плюс состоит в том, что Sony перестали гнуть линию "нам лучше знать, какой дизайн вам нужен" и обращают внимание на критику - вместо прошлогодних смартфонов-"пухликов" со сглаженными краями и огромнейшими рамками у нас теперь угловатый (как говорят в народе, "квадратненький", даже при виде вытянутого корпуса) смартфон в старом стиле.
Конечно, задняя крышка теперь более "зализанная", чем было в старые добрые времена, но с такой формой боковин, чистыми линиями и минимумом выпендрежа внешность нового флагмана Sony очень напоминает классические Xperia Z3 и Xperia M5 2014-2015 гг. Такими, какими мы их запомнили (а память, как мы знаем по старым фильмам и играм, приукрашивает действительность) в лучшем виде.
С эргономикой всё тоже хорошо. Да, дотягиваться пальцем до верхней части экрана неудобно, но это почти у всех нынешних смартфонов неудобно - приходится перехватывать корпус.
Но тут смотрите какая история - корпус Xperia 1 получился более узким, чем у большинства современных флагманов, при этом экран действительно огромнейший. Например, если сравнить iPhone X и iPhone 8 Plus, которые вышли одновременно - то у Икса корпус был более узким, но вытянутый экран по сравнению со вторым всё равно не позволял отобразить на нём существенно больше информации.
А вот на Xperia 1 реально гораздо удобнее смотреть веб-сайты или тексты - информации видно больше.
Другая странная деталь - сканер отпечатков сбоку, но не встроенный в кнопку питания (она расположена ниже). Вообще, к нему тоже вполне реально привыкнуть, хотя я бы предпочёл сканер на тыльной стороне. По ощущениям, срабатывает он тоже не идеально - из-за малой площади контакта с пальцем.
В общем, смартфон не самый компактный, но узкий и удобный в использовании. А ещё очень красивый - вживую выглядит гораздо симпатичнее, чем на официальных изображениях, где внешность смартфона кажется настолько примитивной, будто это один из поддельных рендеров-утечек, нарисованных школьниками в "Фотошопе".
В действительности же это самый красивый за последние годы флагманский Sony с немалым количеством старого доброго японского дизайна. Главное, не покупать Sony в тёмном цвете, в котором он будет выглядеть очередным "рояльным" обмылком, а выбирать белый корпус, как дань классике.
Экран и оформление системы
Итак, перед нами смартфон с экраном, соотношение сторон которого 21:9. Почему так сделано я уже писал в “первом взгляде” на новые модели Sony Xperia и в обзоре Xperia 10 Plus. И если вкратце - чтобы снова обмануть нас ненастоящим 4К, которое совсем не 4К.
|Sony Xperia 1
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|350-387/1,84 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|95%-100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|2,27
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2-2,4
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500К-8500К
Так было и ранее со смартфонами, так было с PS4 Pro, большинство игр на которой “тянут” только 1440p. Так и с Xperia 1.
Есть, к примеру, мониторы с разрешением 3840х1080. По сути, это два Full-HD монитора, стоящие рядом - и никому в голову не приходит называть их 4К, ведь, они Full-HD. Ну а главное - такое разрешение экрана для Xperia 1 просто избыточно - это становится понятно, если посмотреть на плотность пикселей. 643 ppi - куда столько? Зачем? Для чего?
Да, экран Xperia 1 смотрится круто. Но учитывая размеры по ширине, он не менее круто смотрелся бы и с разрешением 2520х1080 пикселей (при сохранении соотношения сторон 21:9 было бы именно такое разрешение). На деле же высокое разрешение только приводит к быстрому разряду аккумулятора - но об этом мы ещё поговорим.
Короче говоря: настоящий 4K-дисплей ушёл в прошлое вместе со смартфонами Xperia Premium, а теперь во флагмане Sony стоит примерно такой же экран, как в Samsung Galaxy S10+, только растянутый в длину и чуть прибавивший в связи с этим с пикселями. Эдакий Quad HD+, если проводить параллели с настолько же вытянутым Full HD+ после прихода экранов 18:9 и т.д. А ещё говорят, что японцы не сдаются!
В общем, с одной стороны мы получили первый флагман Sony с дисплеем OLED высокой чёткости. И это прекрасно. С другой - чёткость теперь упала с рекордной до уровня Самсунгов, и это минус. Даже характеристики стали похожи на Galaxy - относительно небольшая максимальная яркость в ручном режиме регулировки, зато в авто-режиме (когда датчик освещённости решит, что солнце жарит настолько, что пора бы и задрать яркость экстремально) дисплей раскачивается аж до 660 кд/м2! То есть, на пляже в Турции вы будете видеть текст и картинки на экране так же хорошо, как в полутьме в комнате.
И да, цветопередача отличнейшая, а большинство фильмов на таком экране можно смотреть без чёрных полос сверху и снизу. И вот за это японцам большое спасибо!
В этом же параграфе стоит ещё рассказать об интерфейсе. В Sony Xperia 1 почти не изменённый Android, который в эпоху засилья китайских оболочек и их подражателей выглядит непривычно. Во-первых - это вот отдельное меню приложений (на любителя), а во-вторых, совершенно ужасный способ вызова диспетчера задач - нужно метко прицелиться к горизонтальной полоске внизу экрана и свайпнуть от неё вверх. Чуть задержишь палец - проснётся ассистент Google, промахнёшься - откроется меню приложений.
Но что хорошо - это разделение экрана по вертикали. Да, это не какая-то эксклюзивная фишка Xperia 1, но с учётом соотношения сторон экрана это здесь наиболее уместно. Правда, боковое меню Edge Sense я всё-таки нахожу неудобным - кто вообще придумал, что для вызова меню надо постучать сбоку? Причём, постукивание по корпусу не срабатывает - это вам не HTC, здесь же нужно попасть, по сути, именно в тоненькую рамку вокруг экрана. Инновации ради инноваций. Ладно, Самсунг пытается впарить нам такие же меню, чтобы оправдать загнутые на боковины экраны, но здесь-то это зачем?
Звук
Стереодинамики в Sony Xperia 1 мощные – наверное, самые громкие среди флагманов 2019 года. При этом звучание какое-то театральное – всегда очень объёмное, с минимумом баса и почти полностью набитой «серединой» из мелодии и вокала. Честно говоря, Samsung Galaxy S10+ даже при меньшей максимальной громкости во всё остальном диапазоне гораздо более ощутимо бубнит, и это приятнее — получается имитация маленькой Bluetooth-колонки, а не просто звучание громкого тонкого смартфона.
С другой стороны, кроме Самсунга конкурентов у динамиков Sony по качеству звучания, пожалуй, и нет вовсе — Huawei Mate 20 Pro и P20 Pro звучат более басовито, но со странным оттенком, будто их бросили в алюминиевое ведро, а P30 Pro или другие китайские флагманы вообще плохо адаптированы для того, чтобы хорошо играть музыку через динамики.
Причём изначально Sony писклявый вообще сверх меры — нужно влезть в настройки и включить вручную в настройках звука диспетчер звука, чтобы звук дополнился хотя бы частью необходимых частот «снизу». Это такой путь самурая — достигать всего в борьбе вместо того, чтобы сразу сделать хорошо?
Ещё немного смущает то, что низкие частоты в динамиках добавляются, если включить… систему динамической вибрации. Это такая штуковина наподобие старых Motorola E398, когда телефон жужжит в такт музыке вибромотором. В случае с Sony не просто жужжит, а ещё и добавляет басов на первом уровне интенсивности вибросигнала (на всех остальных уровнях, кроме «выкл.», эффект остаётся, но дополнительно басы уже не прибавляются. Это странно и похоже на какой-то маркетинговый трюк наподобие того, как в автомобилях с тихой работой двигателя водителю через динамики стереосистемы транслируют в салон искусственную запись звука «движка» — чтобы машина казалась мощным грозным монстром, даже если это экологичный «пылесос».
Диспетчер звука Dolby Atmos желательно включать и для звука в наушниках. И в наушниках всё звучит просто божественно круто! Редакционные Pioneer SE-MHR5 (45 Ом) далеко не аудиофильского класса, а скорее что-то начальное снизу, но даже в них заметно, насколько плотно сбитый, детализированный и чистый звук в Sony в сравнении с конкурентами. Пожалуй, Samsung Galaxy S10 в наушниках звучит примерно на этом же уровне, а вот Huawei P30 Pro в наушниках после Sony выдаёт грязноватый звук. Будто вы взяли одну и ту же песню и переписали её с кассеты-оригинала на копию на своём магнитофоне.
В общем, по звуку Sony всегда были крутыми, а теперь из конкурентов в России у них остался только Samsung — LG добровольно «слились» из конкуренции, когда решили продавать в РФ урезанный LG G8s без выделенного ЦАП. И заказ полноценного G8/V50 из Европы тоже не поможет — попадёте на пошлины за превышение таможенного лимита в 500 евро, и вам окончательно перехочется заказывать что-то дорогое из-за границы.
Производительность и автономность
Благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 855, Sony Xperia 1 - один из самых быстрых смартфонов на сегодняшний день. Тут всё вполне очевидно.
Но я рекомендую вам посмотреть на графики внимательно и найти там ближайших “соседей” Xperia 1 - другие смартфоны на таком же процессоре: Xiaomi Mi 9, LG G8s, Oppo Reno 10x zoom, Asus Zenfone 6. Обратите внимание на позицию этих смартфонов на диаграммах производительности по отношению к Xperia 1.
А теперь давайте поищем эти же смартфоны на диаграмме автономности:
Как видим, в плане автономности у флагмана Sony всё, по старой японской традиции, печально. Даже если сравнивать с Xiaomi Mi 9, у которого экран 6.39" (у Sony - 6.5"), а аккумулятор ещё меньше. Разумеется, для тестирования мы отключаем всякие хитроумные системы для снижения энергопотребления (хотя, у Sony STAMINA и так по умолчанию выключена), чтобы смартфон не выглядел красавчиком только из-за того, что удавил все фоновые приложения (вместе с WhatsApp и VK, например). И вот здесь Sony расплачивается за лишние пиксели в длинном дисплее. И снова старая японская проблема, когда тебе хирургически сделали большой размер, а ты не умеешь им пользоваться. Раньше это было с мегапикселями в камере, теперь - с прожорливостью дисплея в пересчёте на ёмкость аккумулятора. Кстати о камере...
Камера
При таких ценах на японские смартфоны камеры Sony всегда будут затоптаны как жертвы завышенных ожиданий. Потому что ты ходишь в руках с Xperia 1 и думаешь "80 тысяч, блин, рублей!". Фотографируешь, и думаешь "я снимаю на смартфон за 80 тысяч рублей!". Отправляешь фото друзьям в мессенджер, и прикидываешь в уме "ну, я же сфотографировал это на мобильник за 80 тысяч рублей, всё должно быть супер-круто!". А в итоге получается, что при съёмке днём солнечную погоду Xiaomi Mi 9 и Honor 20 Pro, которые в 2 с лишним раза дешевле, фотографируют примерно так же.
Можно отшучиваться, что только нищие духом подходят с линейкой и калькулятором к "премиальному пользовательскому опыту", когда мобильник даже ощущается иначе, и его воспринимают иначе со стороны. Но нишу технически отсталых гламурных телефонов по-прежнему удерживает iPhone, а Sony пытается в этот класс безуспешно вернуться несколько лет, и пока не очень получается.
Ночные фото на основную камеру получаются приятными, но Самсунг делает их быстрее и с более короткой выдержкой (меньше риска, что фото окажется размазанным), а Хуавеи со своим непобедимым ночным режимом просто схватывают больше красок и полутонов - и нет им конкурентов по сей день.
Но было бы враньём сказать, что у Иксперии вообще нет никаких "суперприёмов" против конкурентов. Они есть, просто становятся очевидными не сразу. Xperia 1 лучше всех фотографирует в пограничных режимах. Это когда не улица-солнце-красота, и не когда тьма-чёрт-ногу-сломит, а съёмка в магазине/торговом центре, либо у вас дома/на работе при среднем освещении. Например:
Вроде бы невелика разница, правда? А теперь смотрим крупным планом:
Только у Sony остаются реалистичные цвета и нормальная чёткость картинки (при которой даже текст с упаковок можно прочитать без особого труда) даже в условиях паршивых ламп освещения. Всё-таки не зря японцы прикручивали "абсолютно ненужный", по их словам, оптический стабилизатор к основной камере.
Но это единственный сценарий явного превосходства Xperia 1 в фото в авто-режиме (в ручном от камеры, как это водится у Sony, можно добиться значительно более крутых результатов). В остальных случаях вы получаете фотографии уровня Huawei P30 (не Pro) или какого-нибудь OnePlus 7 Pro. Особенно расстраивают мелкие огрехи с определением баланса белого - камера то “зеленит”, то “краснит”.
Взять, например, селфи. Большая часть из них была снята в один день. И если на улице у меня лицо зелёное, то в помещении я внезапно загорел. А ночное селфи (с июньскими-то ночами) Xperia 1 и вовсе провалила - такое же качество ночного селфи я бы мог получить на Redmi Note 7.
С видео ситуация обстоит странно. В видеозаписи программная стабилизации в последнее время играет даже более важную роль, чем оптическая. И, как только Sony прикрутили оптостаб к камере, со стабилизацией видео начались проблемы - картинка теперь подёргивается там, где старые Xperia XZ2 и XZ3 вели более плавную видеосъёмку. А в разрешении 4K вообще нет никакой стабилизации. При этом ни какой-то звенящей чёткости картинки, ни потрясающей цветопередачи в обычном режиме сенсор не выдаёт.
Потому что цветопередачу в обычном режиме чуть урезали, чтобы было удобнее рекламировать запись видео в HDR.
И да, в этом режиме полную цветопередачу вы на своих не-HDR мониторах и не HDR-дисплеях мобильников вообще не увидите, поэтому пока сложно рассматривать это как реальное преимущество. Ситуация примерно такая же, как было со съёмкой в Full HD на заре появления Android-смартфонов. Все говорили "да на кой чёрт это нужно, если у всех мониторы отображают 1366x768 пикселей?" и поменялось всё намного позже. С HDR-видео тоже всё поменяется, но эдак через пару лет. И кто тогда вспомнит об Xperia 1?
Ещё раз - не стоит думать, что Xperia 1 снимает очень плохо. По качеству картинки она лучше любых Huawei и Xiaomi. По стабилизации уступает Huawei P20 Pro и P30 Pro. Но iPhone XS и Samsung Galaxy S10+ снимают лучше. А остальные конкуренты стоят дешевле.
Cinema Pro
Здесь, однако, стоит рассказать и ещё об одном. Sony продвигает Xperia 1, в том числе, как мобильную видеокамеру, на которую можно снимать с “профессиональным” цветом. Для этого на смартфоне предустановлено приложение Cinema Pro.
Приложение позволяет имитировать цвета видеоплёнки, что в умелых руках может действительно давать приличные результаты - особенно если использовать Xperia 1 со стедикамом (типа DJI Osmo Mobile, например).
Но само приложение крайне ограничено по функциям. Например, нельзя загрузить в него уже снятый на смартфон видеоролик - нужно снимать только из приложения. Ещё нельзя снимать с частотой кадров выше 30 fps (в качестве альтернативы есть только "киношное" 24 fps, которое тут вообще не к месту). Плюс, разрешение, профиль цвета и частота кадров выбираются для каждого проекта и их невозможно сменить даже для новых роликов внутри одного проекта.
Конечно, многие из этих ограничений даже понятны, но с учётом сказанного в параграфе “Камера”, снимать такие ролики на Xperia 1 всё равно нет смысла. Уж лучше выбрать камерофон с более качественной видеосъёмкой и потом обработать видео в редакторе - в том числе, “подкрасить”.
Ну а главное - при просмотре готовых роликов на большом экране, видно, что снято всё это на, скажем так, не самую крутую мобильную видеокамеру и покрашено в редакторе (даже если приложение “красит” сами RAW - это сути дела не меняет).
Конкуренты
|Sony Xperia 1
|Huawei P30 Pro
|Samsung Galaxy S10+
|Операционная система
|Android 9
|Android 9.0 Pie + EMUI 9.1
|Android 9.0 Pie + One UI
|Экран
|6,5'', 1644x3840 пикс., 21:9, AMOLED, 643 ppi, DCI-P3, HDR
|6,47", 1080x2340 пикселей, 19,5:9, 398 ppi, OLED, HDR10, DCI-P3
|6,4", 1440x3040, 522 ppi, 19:9, Dynamic AMOLED, HDR10+
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 855, Kryo 485 2,84 ГГц + 3x Kryo 485 2,42 ГГц + 4x Kryo 485 1,8 ГГц
|HiSilicon Kirin 980, 2x Cortex-A76 2,6 ГГц + 2x Cortex-A76 1,92 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц)
|Samsung Exynos 9820, 8 ядер (2x Mongoose M4 2,73 ГГц, 2x Cortex-A75 2,31 ГГц, 4х Cortex-A55 1,95 ГГц, 8 нм)
|Графика
|Adreno 640
|Mali-G76 MP10
|Mali G76MP12
|Оперативная память
|6 Гбайт
|8 Гбайт
|8 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт + MicroSD
|256 Гбайт + NM
|128 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, GLONASS, GPS, BeiDou, FM
|Камеры
|Основная тройная: разрешение матрицы: 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп, диафрагма: f/1,6 + f/2,4 + f/2,4 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 диафрагма: f/2,0
|Основная тройная: разрешение матрицы: 40 Мп + 8 Мп + 20 Мп, диафрагма: f/1,6 + f/3,4 + f/2,2 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 32 диафрагма: f/2,0
|Основная тройная: разрешение матрицы: 12 Мп + 12 Мп + 16 Мп, диафрагма: f/1,5-2,4 + f/2,4 + f/2,2 качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 10 Мп + 8 Мп диафрагма: f/1,9 + f/2,2
|Аккумулятор
|3330 мАч
|4200 мАч
|4100 мАч
|Размеры
|167x72x8,2 мм
|158x7,4x8,4 мм
|157,6x74,1x7,8 мм
|Масса
|178 г
|192 г
|175 г
|Цена
|80 тысяч рублей
|70 тысяч рублей
|77 тысяч рублей
Huawei P30 Pro
В Huawei P30 Pro, будем считать, нельзя вставить карту памяти. Точнее, можно, но только того формата, который изобрёл Huawei, а их нигде не продают. Зато здесь сразу 256 Гбайт встроенной памяти, а не 128. Этот смартфон огорчает печальным качеством звука из динамиков и в наушниках, как для флагмана, отстаёт по качеству дисплея от Sony, а ещё он медленнее, чем Xperia 1 (особенно в играх) но его автономность больше почти в два раза.
Камера фотографирует лучше, качество съёмки видео всё же отстаёт. А ещё это лучший мобильник по качеству зума в камерах - только в нём можно фотографировать или снимать видео при пятикратном приближении почти без потери качества.
Samsung Galaxy S10+
Смартфон, который стоит как Xperia 1, но немного превосходит "японца" во всём: экран настолько же чёткий, но более яркий, звук в наушниках примерно такой же, динамики более качественные, камеры фотографируют лучше во всех случаях, кроме плохого освещения в помещениях, качество съёмки видео всегда выше. При этом у Самсунга даже сохранили выход на наушники 3,5-мм и сохранили FM-радио (при том, что и пыле-влагозащита IP68 никуда не делась), а ёмкость аккумулятора в нём не 3300 мАч, а 4000 мАч при том, что корпус тоньше.
И, это не совсем честное сравнение, но тем не менее: в неофициальных магазинах Samsung Galaxy S10+ 8/128 Gb уже можно купить за 50 тысяч рублей. А Xperia 1, мало того, что почти нигде не купишь у неофициалов, так ещё и минимальная цена составит не менее 65 тысяч.
Итого
Нельзя спокойно и нейтрально писать обзор о смартфоне стоимостью 80 тысяч рублей - в нём всегда найдётся что-то как уровня "вы обнаглели эту характеристику на отцепись делать за такие деньги?!", так и "а вот это шик, и не важно, сколько за него просят переплатить!". Если оценить Sony Xperia 1 объективно, то в целом это хороший и необычный смартфон. Но очевидно, что отдавать за него 80 тысяч рублей - это слишком.
Забавно, что бонусом за предзаказ компания дарит гарнитуру (очень-очень крутую, кстати) стоимостью почти 30 тысяч рублей. Жаль, что в Sony не додумались сразу снизить цену смартфона на эту сумму - всё равно спустя месяц-другой Xperia 1 желающие выложить такую сумму за не рекордный по потенциалу смартфон почти закончатся и придётся снижать цену в любом случае.
Если отталкиваться от "хотелок", поглядывая на китайцев, то такой смартфон мог бы стоить даже 45-50 тысяч рублей - столько сегодня просят официальные магазины за очень близкий по характеристикам (примерно такой же экран, лучше автономность, но хуже звук, камера лучше фотографирует, хуже снимает видео) Huawei Mate 20 Pro. Если же танцевать от наиболее вероятного противника, то Samsung Galaxy S10+ по официальной цене сегодня обойдётся в 65-70 тысяч рублей. С учётом того, что по автономности и качеству селфи-камеры Xperia проигрывает ему, а по остальным характеристикам держится примерно на равных за 58-65 тысяч это был бы хороший кандидат для покупки. А сейчас его покупка - это такой способ "быть не таким как все", то есть духовно богатым любителем элитной техники. Когда-то на подобной идеологии пытались выехать HTC - результат известен.
Как говорил Владимир Ильич: "Умен не тот, кто не делает ошибок. Таких людей нет и быть не может. Умен тот, кто делает ошибки не очень существенные и кто может и умеет легко и быстро исправлять их." Самсунг, например, извлёк урок после того, как его начали хоронить заживо "китайцы", и теперь выпускает смартфоны с приличным процессором, Full HD+ экраном и 5000 мАч по цене бюджетных Сяоми. LG тоже в кои-то веки сменил экстремально чёткие экраны и аудиофильский звук в наушниках на нормальные экраны и хорошую автономность - если корейцы не обнаглеют с ценами на LG G8s, дело пойдёт на поправку.
Sony тоже начала исправлять свои ошибки - это хорошо видно на фоне старых моделей Xperia. В отличие от зеркально-стеклянной и непрактичной Xperia XZ Premium с ужасной работой камерой, новый смартфон фотографирует хорошо. В отличие от Xperia XZ2 Premium, он не уродливый, не пухлый и тонкий. А ещё Xperia наконец-то начали входить в список лучших смартфонов мира по качеству съёмки фото. Да, пусть это ещё не уровень Huawei P30 Pro, но уже что-то среднее между стандартным P30/OnePlus 7 Pro и Samsung Galaxy S10+. А в некоторых случаях Sony фотографирует даже лучше.
Когда у всех конкурентов флагманы получали аккумуляторы на 3000+ мАч, Sony выпускала модели с 2700 мАч. Теперь, когда стандартом для дорогого смартфона стали 4000 мАч, Sony выпускает смартфоны с 3300 мАч. Как тут не вспомнить:
Эстонское метро:
- А-а-ста-а-р-о-о-жно-о, две-е-ери-и за-а-акрыва-аются-а, сле-е-едуща-а-я ста-анци-я-а... А фот фпро- чем и оннна!
С другой стороны, теперь смартфон не придётся заряжать уже в обед. А ведь совсем недавно хорошая автономность в смартфонах Sony была только у покойной нынче линейки Xperia Compact.
Да, это один из самых небанальных и красивых флагманов 2019 года. Да, отличный звук в наушниках и хороший - в динамиках. Да, классный дисплей, сравняться с которыми могут только флагманы Samsung. И мы даже поощрим такие изменения в дизайне + улучшения в качестве фотосъёмки (в сравнении с тем, что было раньше) наградой "выбор редакции" - это уровень признания "крутая и приятная в использовании техника, в отличие от ширпотреба, но я б не купил".
Потому что нам, обзорщикам, легко рассуждать "о вкусе чёрной икры и осетрины" - мы не покупаем такие смартфоны, а получаем их на тест и возвращаем, каждые пару недель - новые. А все остальные - покупают на кровно заработанные. И аргумент "да это же чёртовы 80 тысяч рублей!" сложно чем-то парировать, когда речь идёт о недостатках смартфона.
Кстати, если среди вас всё-таки нашёлся человек, который купил Sony Xperia 1 за свои деньги - напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях: что мотивировало вас к покупке и какие сложились впечатления от использования смартфона.