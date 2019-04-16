Выбираем хороший смартфон за 5 тысяч рублей: супер-дешёвый Xiaomi против Fly с 5000 мАч в аккумуляторе

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Спасибо хорошим ребятам из интернет-магазина BigGeek.ru за то, что дали нам протестировать Redmi Go, который официальное представительство Xiaomi под разными предлогами старается журналистам в руки не давать
С одной стороны, нынешние 5 тысяч рублей - это 2.5 тысяч рублей образца 2014 года. До событий, после которых рубль стал вдвое дешевле, а мы - вдвое беднее. Помните ли вы, что продавали по такой цене в 2014 году? Смартфон с самым дешёвым китайским двухъядерным процессором, экраном 800x480, 512 Мбайт оперативной и 4 Гбайт встроенной памяти, 3.2 Мп тыльной камеры и 0.3 Мп (я серьёзно) селфи-камеры. И аккумулятором на 1400 мАч. Поэтому сейчас смешно надеяться на выдающийся смартфон в бюджете, который равен докризисным двум с половиной тысячам.
При всех своих недостатках новые смартфоны за 5 тысяч рублей мощнее иных флагманов четырёхъядерной эпохи
С другой стороны, если вы сейчас возьмёте старую версию (шестую, например) Antutu Benchmark, а потом запустите её на сверхбюджетном Xiaomi Redmi Go, а потом на старом флагмане Samsung Galaxy S4, смартфоны наберут примерно одинаковое количество баллов - по 30-32 тысячи каждый. Но ведь Google якобы "вылизала" специальную облегчённую версию Android для быстрой работы на слабых смартфонах, а количество мегапикселей, мАч и чёткость экрана даже в очень дешёвых смартфонах уже давно выглядят прилично. Так почему бы и нет?
Правда, выбрать в бюджете до 5000-5500 рублей особо не из чего. Лучше всего по характеристикам выглядят всяческие Oukitel, Doogee и Blackview, но их почти нигде не продают и в Россию официально они не поставляются (а значит, нет и гарантии, и т.д.). Среди известных марок за 5800-6000 рублей продают Samsung Galaxy J2 Core (2018), но мыльные 960x540 точек на 5 дюймах экрана и 2600 мАч в аккумуляторе совсем не радуют.
Meizu M8C и C9? Да, но официальное представительство в России закрывается, смартфоны отпущены в свободное плавание и вот-вот исчезнут из продажи. Поэтому берём Redmi Go, потому что "Сяоми делают вещи!" и... методом перебора нормальных характеристик и критерия "чтобы продавался не только в подвале у Васяна" обнаруживаем, что по такой же цене продают Fly с 5000 мАч в аккумуляторе. Остальные характеристики в нём не гоночные, но, может, на облегчённом Android получим нормальную скорость работы и классную автономность выгоднее, чем у Xiaomi?
Внешний вид
Разумеется, никакого крутого дизайна за 5,5к не будет. В этих смартфонах корпус - не роскошь, а посудина, в которую набросали камер, динамики, экран и аккумулятор. Оба смартфона на столько скучны, на сколько себе это можно представить - всюду матовый чёрный пластик, будто обе модели сделаны на одном и том же конвейере. Хотя Redmi Go смотрится чуть изящнее за счёт меньшей толщины и сенсорных кнопок там, где у Fly просто здоровенная нижняя рамка.
Разъёмы классические - micro-USB и 3,5-мм выход на наушники с поддержкой FM-радио. Странно только, что у Fly разъём micro-USB находится сверху - так сейчас уже никто не делает.
Видели когда-нибудь мобильники с 5000 мАч и съёмной задней крышкой? Вот сейчас и увидите!
Скрипеть и люфтеть тут, казалось бы, нечему, но задняя панель у Redmi Go всё-таки издаёт звуки формата "я сдавил бутылку минералки", если ткнуть пальцем на логотип "MI". Вроде бы таким образом никто дурака валять не будет, но это же неразборный монолитный мобильник - неужели нельзя было сделать, чтобы корпус не "разговаривал"?
А вот чтобы поставить симку или карту памяти в Power Plus 5000 нужно… снять крышку. Давно последний раз вы видели такой смартфон? А смартфон с такой конструкцией и 5000 мАч?
Экран и интерфейс
Экран чуть более качественный у Fly Power Plus 5000. Во-первых, он намного ярче и летом вы скажете Флаю за это "спасибо" (хотя при этом слишком высокая минимальная яркость - проблема для любителей читать ночью в кровати). Во-вторых, он немного вытянут и с модным соотношение сторон 18:9. Даже углы зачем-то слегка скруглены. Модно типа.
|Xiaomi Redmi Go
|Fly Power Plus 5000
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|314/5,2 кд/м2
|467/19,6 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1100:1
|1300:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|85%
|87%
|DeltaE (меньше = лучше)
|6,5
|7,2
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7900К
|9500К
Redmi Go более традиционен. Но самое странное в нём - те графики, что я получил при измерении параметров экрана колориметром. Я лучше их тут приведу картинкой:
Если вы не понимаете, что этот график означает, поясню доступнее. У Xiaomi, в действительности, довольно тусклый и дешёвый экран, который автоматика искусственно высветляет или затемняет, чтобы картинка казалась лучше, чем экран может выдать без всех этих программных докручиваний и трюков с характеристиками. С виду разница не бросается в глаза (отчасти потому, что от дешёвого смартфона не ожидаешь ничего выдающегося), но колориметры говорят нам всё, что думают о такой деятельности Xiaomi.
Экран Fly по-честному хорош, а Xiaomi "жульничает по мелочи" с характеристиками, чтобы картинка казалась лучше, чем она есть на самом деле
В любом случае, с виду оба экрана неплохие. Времена, когда самые дешёвые смартфоны показывали просто вырвиглазную картинку, давно прошли.
Звук
Вы только не смейтесь, но мы подключили к смартфонам за 5 тысяч наушники с сопротивлением 45 Ом стоимостью 20 тысяч рублей (Pioneer SE-MHR5) и установили, что:
- Xiaomi звучит вполне неплохо. Басов, правда, почти нет, и их даже в теории выдавить неоткуда (в настройках аудио нет ничего, кроме регулировки громкости и выбора рингтонов). Зато звук более-менее чистый, объём "взрослый". Чёткость немного приглушена, но, честное слово, намного более дорогой Mi 8 Lite звучит не то, чтобы радикально круче.
- У Fly низких частот немного больше - нет, "прокачать" высокоомные наушники смартфон не в состоянии, но ударные инструменты хотя бы не ощущают трещотками, как в Сяоми. Зато "середины" очень мало, только та её часть, которая ближе к высоким частотам. В итоге смартфон "слегка дубасит" и при этом очень заметно повзвизгивает, потому что звук сделали избыточно чётким. А в дешёвых MediaTek звуковой тракт такой, что избыточная чёткость портит звук - создаётся впечатление, будто вы слушаете аудио-дорожку из ВКонтакте, которую заботливо переконвертировал и испортил по качеству какой-нибудь козёл.
В наушниках Xiaomi не хватает баса, а Fly переусердствовали с чёткостью звука, из-за чего звук качественнее не стал, но в ушах звенит почти сразу
Впрочем, если не слишком усердствовать с громкостью, то едкая чёткость Fly не бросается в
глаза уши и жить с таким звуком можно.
Динамики громкой связи ужасны с обоих случаях: если у Xiaomi это просто пищалка уровня встроенных в откидную крышку кассетных плееров динамиков, то у Fly звук мало того, что высокочастотный, так ещё и настолько тихий и задушенный, будто мобильник недавно плавал в воде и ещё не до конца просох. На фоне этого динамик в Xiaomi Redmi 5A/Redmi 6A - поразительные по качеству аудиотехнологии, а динамик в Honor 7A Pro - аудиофильской величины техника (на самом деле нет, но картину себе вы теперь представляете).
Короче говоря, оба наших сверх-дешёвых смартфона прекрасно себя чувствуют и более-менее уверенно держатся, пока… Дело не доходит до попытки с ними поработать. Но о производительности поговорим чуть ниже, а сейчас пара слов об оформлении системы.
Оба смартфона работают на специальной оптимизированной версии Android 8.1 Go edition - она предназначена именно для слабых устройств. Оформление без лишних элементов или полупрозрачностей, программ минимум.
Ставить приложения из Play Market можно, даже игры работают, но лучше всё-таки выбирать, что ставить. Только самое необходимое, ничего лишнего - и оперативной и флеш-памяти здесь очень мало, всего 1 и 8 Гбайт соответственно.
Производительность и автономность
Вот тут уже начинаются проблемы. Понятно, что с производительностью у настолько дешёвых моделей будет, мягко говоря, не всё хорошо. Это не смартфоны для игр, да и в целом работы без заиканий от них не жди. (Кстати, тест AnTuTu Benchmark у меня зависал на обоих смартфонах, так что обойдёмся в статье без него).
И тем не менее. В процессе эксплуатации Fly показал себя… Дичайше медленным. Честное слово, хотите верьте - хотите нет, но если Redmi Go при каких-то периодических кратковременных зависаниях всё-таки оставил впечатление мобильника, которым можно пользоваться, то в использовании Fly Power Plus полное ощущение, что ты в стельку пьяный (или ты - Нео на спецзадании в "Матрице") - настолько большой интервал между моментом, когда ты нажал на экран, и моментом, когда смартфон на это нажатие отреагировал.
Этот смартфон работает медленно везде и всегда. Он тупил даже при первом включении и вводе пароля Wi-Fi, когда был вообще “голым” (зато на Fly можно подключиться к Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц! Xiaomi такого "шика" не предоставляет). На нём часто не получается с первого раза разблокировать экран без всяких там паролей даже - просто вот провести пальцем по экрану получится удачно лишь в ограниченном диапазоне, недостаточном для разблокировки. Получается в итоге раза с пятого.
Если по скорости работы Xiaomi - бегун, который постоянно спотыкается, то Fly просто всегда ползёт и даже не пытается встать
Не шучу. Вот когда дописал предыдущий абзац, взял его в руки, и попытался разблокировать обычным движением. Получилось ровно с четвёртого раза. Потом ещё раз - со второго. Потом - ура! - с первого. Потом опять со второго.
Разумеется, если говорить об автономности, то Fly Power Plus 5000 за счёт своего аккумулятора громит конкурента в пух и прах. Но и тут есть один нюанс.
Одновременно с этими двумя бюджетниками я тестировал на автономность и Samsung Galaxy 10e в паре с Huawei P30, текст по которым выйдет чуть позже. И знаете, что? Оба флагмана работали дольше! Не во всех сценариях, но почти во всех.
А причина в том, что и у Xiaomi, и у Fly в нашем случае очень архаичные процессоры. Не по году выпуска, а по техпроцессу (конструкции). Потому что ядра и мегагерцы бывают разными. Вас ведь не удивляет, что при одинаковом объёме двигателя карбюраторные "Жигули" разгоняются медленнее и кушают больше топлива, чем его более современные инжекторные последователи?
Но прикол в другом - бенчмарк AnTuTu показывает ёмкость аккумулятора Fly, равную… 3000 мАч. Такого же мнения придерживается улитита “Проверка телефона (Phone Check)”. Однозначно доверять этим приложениям не стоит - всё-таки, откуда они берут эту цифру (которую не сообщают даже многочисленные утилиты типа “Battery info”) - неизвестно. В любом случае, столько же работают флагманы с 4000 мАч. Но и нельзя не отметить, что Xiaomi Redmi Go с реальными 3000 мАч и чуть более экономичным процессором разряжается намного быстрее.
Камера
А вот что шокировало меня по-настоящему. То есть - что вообще можно ожидать от смартфонов за 5,5 тысяч рублей в плане камеры? Оказалось, примерно то же, что и от смартфонов за 12-15 тысяч рублей.
Вы только посмотрите! Камеры и в Xiaomi Redmi Go, и в Fly Power Plus 5000 не такие уж плохие, как можно ожидать!
Просто удивительно, насколько камеры в смартфонах за 5 тысяч рублей лучше того, к чему морально готовишься при покупке таких мобильников
Но Xiaomi Redmi Go всё равно немного лучше - резкость чуть выше, цвета более правильные, но главное - шире динамический диапазон. Вы только не смейтесь, но дневные снимки с Redmi Go мне понравились больше, чем с Sony Xperia 10 Plus, которая стоит 30 тысяч рублей.
Ночью, конечно, становится всё значительно хуже, но если есть хоть немножко света - ещё не катастрофа. Redmi Go и тут, впрочем, слегка лучше картинку показывает.
По видео расклад аналогичный - тут даже на уровне характеристик многое понятно. “Потолок” для Fly Power Plus - видео в 720p, тогда как Redmi Go умеет снимать уже Full-HD. И разница очень заметна.
При этом, ночью Fly вообще “слепнет” - только словно светлячки виднеются редкие огни на улицах ночного города.
Redmi Go ведёт себя гораздо лучше, хотя художественной ценности у такого видео, конечно, тоже нет.
Конкуренты
|Xiaomi Redmi Go
|Fly Power Plus 5000
|ZTE Blade A530
|Nokia 1 Plus
|Операционная система
|Android 8.1 (Go edition)
|Android 8.1 (Go edition)
|Android 8.1 (Go edition)
|Android 8.1 (Go edition)
|Экран
|5'', 720х1280 пикс., 16:9, IPS, 294 ppi
|5,45'', 720х1440 пикс., 18:9, IPS, 295 ppi
|5,45'', 720х1440 пикс., 18:9, IPS, 295 ppi
|4,5”, 854x480 пикс., 16:9, IPS, 218 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 425, 4x Cortex A53 1,4 ГГц
|MediaTek MT6739
|MediaTek MT6739, 4x Cortex A53 1,5 ГГц
|Mediatek MT6737M, 4x Cortex-A53, 1,1 ГГц
|Графика
|Adreno 308
|PowerVR GE8100
|PowerVR GE8100
|Mali-T720MP1
|Оперативная память
|1 Гбайт LPDDR3
|1 Гбайт LPDDR3
|2 Гбайт LPDDR3
|1 Гбайт LPDDR3
|Накопитель
|8 Гбайт + MicroSD
|8 Гбайт + MicroSD
|16 Гбайт + MicroSD
|8 Гбайт + MicroSD
|Связь
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, FM
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.1, GPS, GLONASS, FM
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.1, GPS, GLONASS, FM
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS
|Камеры
|Основная: разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2,4 качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 5 Мп диафрагма: f/2,0
|Основная: разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2,4 качество видео: до 720@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 5 Мп диафрагма: f/2,0
|Основная: разрешение матрицы: 5 Мп, качество видео: до 720@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 2 Мп
|Основная разрешение матрицы: 5 Мп качество видео: до 720@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 2 Мп качество видео: до 480@30 FPS
|Аккумулятор
|3000 мАч
|5000 мАч
|2660 мАч
|2150 мАч
|Размеры
|140,4x70,1x8,4 мм
|149,5x71,3x10,5 мм
|147,8x69,2x8,95 мм
|134x68x10 мм
|Масса
|137 г
|175 г
|141,5 г
|131 г
|Цена
|5,5 тысяч
|5,5 тысяч
|5,5 тысяч
|8 тысяч
ZTE Blade A530
С точки зрения “железа” это почти полный аналог Fly Power Plus 5000, но с батарейкой поменьше и памятью побольше. Последнее, к слову, важнее, потому что 1/8 Гбайт как-то уж совсем грустно. Деньги просят те же. Впрочем, лично я этот смартфон не тестировал, а по старым бюджетникам ZTE настроен скорее скептично (флагманы-то у них хороши). Но многие будут не против разменять отличную автономность Fly на нормальную скорость работы ZTE, даже если ради этого приходится везде таскать с собой внешний аккумулятор.
Nokia 1 Plus
Вообще, от Nokia здесь ждёшь какого-то адекватного ответа (это же легендарная своими крутыми бюджетниками Нокиа!), но, увы, Nokia 1 Plus хуже всех перечисленных выше смартфонов, включая ZTE, да ещё и дороже. Хотя нет, всё же она не тупит, как Fly Power Plus.
Итого
Что же показал этот тест? Смартфоном за 5,5 тысяч рублей пользоваться всё-таки можно. Но важно отделить важные характеристики от маловажных. Например, есть у нас Fly Power Plus 5000 с отличной автономностью и хорошим экраном. А покупать его всё равно не особо хочется, потому что из-за постоянных притормаживаний и зависаний им невозможно нормально пользоваться. Как тут не вспомнить, что в 2015 году Fly за 5800 рублей продавал гораздо более быстрый и крутой по качеству камеры Wileyfox Swift на процессоре Snapdragon. А теперь перебивается самыми дешёвыми китайскими комплектующими для своих младших моделей. У любого мобильника есть границы качества между "ладно, сойдёт за эти деньги" и "нет, это уже перебор - я на такое не согласен". Вот по скорости работы Fly ближе ко второму определению. Называйте меня антинародным наглым обзорщиком, но я считаю, что если производитель не может сделать дешёвый мобильник, который бы не зависал хотя бы в WhatsApp и SMS/"звонилке" - его не стоит выпускать в принципе.
Ещё и потому, что в качестве альтернативы есть Xiaomi Redmi Go, который лучше во всём, кроме автономности и яркости экрана. Да, это тоже весьма бюджетный и задумчивый смартфон, но им хотя бы реально можно пользоваться.
Разница между Xiaomi Redmi Go и Fly Power Plus 5000 - это разница между смартфоном начального уровня и экспериментом "мы тут попытались собрать дешёвый мобильник с пацанами в гараже", увы.