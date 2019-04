Выбираем хороший смартфон за 5 тысяч рублей: супер-дешёвый Xiaomi против Fly с 5000 мАч в аккумуляторе

Но Xiaomi Redmi Go всё равно немного лучше - резкость чуть выше, цвета более правильные, но главное - шире динамический диапазон. Вы только не смейтесь, но дневные снимки с Redmi Go мне понравились больше, чем с Sony Xperia 10 Plus, которая стоит 30 тысяч рублей.