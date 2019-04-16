Выбираем хороший смартфон за 5 тысяч рублей: супер-дешёвый Xiaomi против Fly с 5000 мАч в аккумуляторе

Итого

Что же показал этот тест? Смартфоном за 5,5 тысяч рублей пользоваться всё-таки можно. Но важно отделить важные характеристики от маловажных. Например, есть у нас Fly Power Plus 5000 с отличной автономностью и хорошим экраном. А покупать его всё равно не особо хочется, потому что из-за постоянных притормаживаний и зависаний им невозможно нормально пользоваться. Как тут не вспомнить, что в 2015 году Fly за 5800 рублей продавал гораздо более быстрый и крутой по качеству камеры Wileyfox Swift на процессоре Snapdragon. А теперь перебивается самыми дешёвыми китайскими комплектующими для своих младших моделей. У любого мобильника есть границы качества между "ладно, сойдёт за эти деньги" и "нет, это уже перебор - я на такое не согласен". Вот по скорости работы Fly ближе ко второму определению. Называйте меня антинародным наглым обзорщиком, но я считаю, что если производитель не может сделать дешёвый мобильник, который бы не зависал хотя бы в WhatsApp и SMS/"звонилке" - его не стоит выпускать в принципе.

Ещё и потому, что в качестве альтернативы есть Xiaomi Redmi Go, который лучше во всём, кроме автономности и яркости экрана. Да, это тоже весьма бюджетный и задумчивый смартфон, но им хотя бы реально можно пользоваться.

Разница между Xiaomi Redmi Go и Fly Power Plus 5000 - это разница между смартфоном начального уровня и экспериментом "мы тут попытались собрать дешёвый мобильник с пацанами в гараже", увы.