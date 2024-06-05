Tecno среднего уровня с камерами лучше, чем у конкурентов. Только за всё нужно платить

Итого

Всё более чем серьёзно — Tecno буквально идут в атаку. В прошлом году даже топовый по камерам Tecno Camon 20 Premier не вывозил конкуренцию почти ни в чём, кроме объёма памяти на потраченный рубль, а сегодня Camon 30 Premier — вообще лучшее вложение тех денег, что за него просят в этих ваших DNS'ах, Ситилинках и прочих М.Видео (с AliExpress, как водится, можно притащить Realme или Vivo iQOO с более привлекательными характеристиками, даже с учётом всех пошлин).

Tecno Camon 30 Pro из нашего сегодняшнего обзора слегка попроще и подешевле, но пока он выглядит выгоднее даже самых новых и равных по цене моделей Realme, если не брать в расчёт автономность (она у Tecno неплохая, но у Realme — лучшая).

Впервые в истории Tecno их смартфоны среднего уровня (мде, 35-45 тысяч рублей уже стали средним уровнем, рывок так рывок) оказались лучшими на рынке по соотношению цены и... не только характеристик, но и практического качества (камеры с крутыми параметрами есть у всех, и были у Tecno раньше, но только в Camon 30 серии их научили фотографировать на все деньги). Цена теперь тоже заставляет офигевать, потому что Transsion (Tecno, Infinix, Itel), как вы видите, совсем недолго были скромными в расценках на смартфоны. Как только Samsung и остальные конкуренты самоликвидировались из-за санкций (точнее, продолжают притаскивать мобильники из-под полы, но делают вид, что это происходит без ведома штаб-квартиры), Transsion нарастили продажи, постепенно научились делать не «камера снимает так себе, зато дёшево», а «теперь всё нормально, но дорого, как и у всех остальных» смартфоны. Ну а что вы хотели, если Xiaomi теперь тоже считают себя люксом и ломят цены выше, чем у iPhone или Samsung? Потому что могут и потому что конкуренция понемногу загибается, владельцы китайских кроссоверов по российским ценам не дадут соврать.

Придраться к Tecno Camon 30 Pro можно, но существенных поводов нет — плюсов у него ощутимо больше, чем минусов.

Единственное, что можно противопоставить покупке Tecno Camon 30 Pro/Premier — возможность купить флагманский Samsung трёхлетней давности примерно за те же деньги. Скажем, Samsung Galaxy S21 даже в DNS продаётся за 50 тысяч рублей, а Galaxy S21 FE — за 46 тысяч. Правда, это 128 Гбайт, а у Tecno аж 512 Гбайт. Лично для меня смартфон с памятью меньше 512 Гбайт в 2024 г. — это не смартфон, а недоразумение, но многие знакомые не понимают моих запросов, и ходят с 128/256 Гбайт спокойно — вдруг, у вас тоже запросы скромные.

(И ещё не факт, что этот трёхлетний Samsung будет во всём лучше. По скорости зарядки и автономности точно хуже, да и корейцы традиционно добивают до уровня хлама скорость работы старых смартфонов новыми прошивками).