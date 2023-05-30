Что вы получите при покупке самого доступного смартфона со складным экраном

Что вы получите при покупке самого доступного смартфона со складным экраномTecno Phantom V Fold
Складные смартфоны очевидно становятся трендом — скоро не останется компании, у которой не было бы хоть одной модели (даже Apple вроде задумалась, а Google уже разродилась своим Pixel Fold). Технология гибких экранов вроде и свежая, но уже достаточно надёжная. Tecno представляет свой вариант, который, как ни странно, сходу видится одним из самых интересных, в первую очередь, из-за цены.
Будем честны — цены в 130-160 тысяч рублей за смартфон выглядят странно. Плевать, что там какие-то крутые космические технологии с этим самым гнутым экраном, принципы доступности никто не отменял. Когда-то и Wi-Fi ставили только в модели за тысячу долларов минимум, GPS, потом — AMOLED-экраны... В общем, цена складных смартфонов будет неуклонно снижаться, чему будут способствовать в том числе такие модели, как Tecno Phantom V Fold. Но давайте посмотрим — на какие компромиссы пошла компания ради такого "дисконта". И пошла ли...
Внешний вид
Многие, кто видел у меня в руках Tecno Phantom V Fold, путали его с Samsung Galaxy Fold. И у этого есть две причины.
Первая: все нынешние складные смартфоны, на самом деле, похожи друг на друга больше, чем “обычные”. Вторая — просто Samsung у всех на слуху.
Тем не менее, у Tecno Phantom V Fold есть свои, я бы даже сказал, важные отличия.
И самое главное здесь то, что изгиб на внутреннем экране менее заметен, чем у того же Samsung. И производитель этим очень сильно гордится. На самом деле, полоса изгиба здесь просто шире, что и создаёт такой эффект — перепад глубины в изгибе менее резкий, чем у Samsung.
С другой стороны, в полностью раскрытом состоянии Tecno Phantom V Fold… Не выглядит полностью раскрытым — будто он раскрывается не на 180 градусов а, скажем, на 176-179. Это не критично и не мешает, просто такая особенность.
Зато в отличие от того же Pixel Fold здесь тонкие рамки и грамотно подобранные скругления экрана в углах.
В руке смартфон лежит… Странно. Сразу говорю — я ещё не привык к складным смартфонам, по сути, это мой первый опыт. Тот же Samsung я в руках хоть и держал, но он был не мой, мне буквально давали знакомые на несколько минут. С Tecno Phantom V Fold я провёл три недели — намного больше, чем хотели пиарщики, но я реально хотел опробовать его во всех возможных ситуациях.
Я вставил свою симку и ходил со смартфоном по городу. Зашёл в отделение Ozon и получил там посылку, показав её штрих-код на огромном внутреннем экране. Я каждый вечер смотрел сериал именно на большом экране (кстати, это гораздо удобнее, чем смотреть на 10-дюймовом планшете, и намного приятнее, чем на 6,5-дюймовых экранах обычных смартфонов).
Так вот… К чему я до сих пор не привык — к весу смартфона. Он слишком тяжёлый и довольно толстый в сложенном состоянии. Мне не очень удобно пользоваться таким смартфоном именно когда он сложен: набрать текст в мессенджере для быстрого ответа или даже просто поднять трубку, когда звонят. Я его всё чаще раскрываю даже когда просто хочу написать пару сообщений кому-то в Telegram.
Но в целом — да, это интересный формат смартфона. Вполне возможно, это даже “формат будущего”. К “лопатофонам” тоже долго привыкали. Кстати, вы помните, что оригинальный Samsung Galaxy Note, с которого и пошла мода на “фаблеты”, имел экран с диагональю всего 5,3’’? Он, правда, занимал не такую большую площадь, как нынче принято, и имел соотношение сторон 16:9, но суть в том, что на то время он казался огромным и над ним все смеялись.
Пока не стали делать так же. Даже Apple.
Я сейчас смотрю на iPhone 5/SE, который мне когда-то казался оптимальным, и… Не понимаю — как я им вообще когда-то пользовался?
Так что, не беда. Пройдёт каких-то пара-тройка лет и раскладные смартфоны, во-первых, всё же станут компактнее. Легче, тоньше в складном виде. Во-вторых, люди привыкнут. Уже сейчас видно, что тренд на складные смартфоны не спешит умирать. Samsung сделал уже 4 поколения своих Fold, конкуренты подтягиваются, ходят слухи, что и Apple готова вновь скопировать корейцев.
Но продолжим. Сканер отпечатков пальцев у смартфона встроен в кнопку питания — только так можно было обеспечить удобство пользователя и не ставить при этом два сканера под оба экрана. Решение компромиссное, но в данном случае я его одобряю. Гораздо проще приучить себя нащупывать этот сканер в любой форме смартфона, чем привыкать к двум разным положениям сканера под экранами, да ещё и переплачивать за них.
Слот для двух симок хоть и лишён отдельного слота под MicroSD, но и это не страшно. Я бы больше переживал, что USB-C разъём при передаче данных снова работает максимум как USB 2.0, но при такой цене смартфона это простимо. Как и отсутствие IP68.
Важно отметить, что каких-то промежуточных состояний раскрытия смартфона здесь нет. Никакой фиксации посередине не происходит, разве что, на спинке-бампере из комплекта есть специальная подножка, которая позволяет фиксировать смартфон в раскрытии примерно на 120 градусов (но не надейтесь использовать её вместо подставки — смартфон не будет стоять ни в сложенном, ни в разложенном состоянии, подножка слишком короткая для этого). Лично мне показалось это совершенно бесполезным, но вдруг кому-то пригодится.
Экраны
Как и другие похожие смартфоны, Tecno Phantom V Fold имеет два экрана. Один внешний, с которым смартфон больше похож на типовые модели (не считая толщины), другой — внутренний, который уже как раз гибкий и раскладывается.
Внешний экран здесь имеет разрешение 1080x2550 пикселей при диагонали 6,42 дюйма. Таким образом, соотношение сторон здесь — 21,3:9, а плотность пикселей — 431 ppi.
|внешний экран
|внутренний экран
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|486/3,72 кд/м2
|496,5/3,9 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,24
|4,96
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8000К
|7500К
Внутренний экран в разложенном состоянии имеет диагональ 7,85 дюймов, а его разрешение составляет 2000х2296 пикселей. Т.е. он почти квадратный — его соотношение близко к 7:8 (ну или 8:7 — как у старых игровых консолей NES и SNES). Плотность пикселей здесь — 388 ppi, т.е. меньше, чем у внешнего экрана, но этого всё ещё достаточно, чтобы не париться из-за размера пикселей.
Оба экрана могут обновляться с частотой 120 Гц, а также имеют пиковую яркость 1100 кд/м2. Однако при измерении внутренний экран показал чуть более высокую яркость — 496 кд/м2 против 486 кд/м2. Это гарантированная яркость при настройке на максимум. Напомню, пиковой яркостью смартфон управляет самостоятельно и может включать её только на ограниченное время в особых условиях — например, если под прямыми солнечными лучами.
В целом, внутренний экран выглядит более качественным с точки зрения цветопередачи. Это видно прям “на глаз”. При этом, внешний экран однозначно чётче.
Главный минус у обоих экранов — режим автояркости. Он работает настолько криво, что прям раздражает. Смартфон делает то слишком ярко, то слишком темно, причём чаще слишком темно. Смотреть какой-нибудь сериал перед сном иногда бывает тяжело, особенно если там очень контрастная картинка, как в “Лучше звоните Солу”.
Интерфейс
Уверен, вас наверняка волнует оптимизация приложений под нестандартное соотношение сторон экрана — всё же, Android не славится такой “подгонкой” под “железо”, как iOS, но… Уверяю вас — абсолютно все приложения, что я тестировал, идеально вписывались в экран. Даже какие-нибудь старые игры вроде Temple Run (первая часть! не говоря уж о второй), Jetpack Joyride, Cut The Rope (тоже первая часть). Этим играм 12 лет, и они отлично работают на сверхсовременном раскладном смартфоне.
Ещё можно очень удобно использовать два приложения на экране одновременно.
Впрочем, проблемы с отображением приложений всё-таки иногда возникают, и вовсе не из-за нестандартного соотношения сторон.
По идее, при соотношении 8:7 (10,3:9) картинка почти квадратная, и не должно быть особой разницы, какой стороной вертеть экран, но… Эта разница есть.
Во-первых, некоторые приложения автоматически поворачиваются так, как им хочется. Выглядит странно — почти квадратная картинка, но поверни-ка смартфон именно вот этой стороной.
Во-вторых, отображение приложений в несколько секций работало только в определённой ориентации. Ну это когда вы, например, в Telegram или в почте можете на одном экране видеть и список контактов, и чат с одним из них. Причём, главная проблема даже не в том, что надо вертеть смартфон, а в том, что два приложения на разных половинках экрана отображаются в одной ориентации, а двухсекционные приложения — в другой. На мой взгляд, это как-то ломает логику.
Производительность и автономность
Tecno Phantom V Fold построен на ускоренной версии процессора MediaTek Dimensity 9000, который можно найти, например, в Tecno Phantom X2 Pro. Таким образом, во многих бенчмарках (кроме 3D Mark Sling Shot Extreme Unlimited) Phantom V Fold показывает результаты лучше. А ещё это первый миллион в AnTuTu в тестах Ferra.ru.
Если что, результат в бенчмарках не зависит от того, сложен смартфон или разложен. Разница в результатах иногда возникаеи из-за тротлинга, он не то чтобы сильный, но есть.
А вот автономность уже сильно зависит от того, какой экран активен — поэтому я провёл две группы тестов: для внешнего экрана и внутреннего.
С внешним экраном Tecno Phantom V Fold работает примерно как типичный смартфон с 5000 мАч аккумулятором. У него сравнимые результаты с Phantom X2 Pro, у которого правда на 160 мАч больше ёмкость, но процессор не разогнан.
А вот с внутренним экраном Phantom V Fold разряжается довольно быстро, и быстрее всего — в режиме чтения. Мы используем тестирование чтения с белой подложкой (чёрный текст на белом или скорее светло-сером фоне), а т.к. экран тут — AMOLED, то и разряжается он только в путь.
Но, честно говоря, я не могу себе представить, чтобы кто-то непрерывно в течение 10 часов пользовался Phantom V Fold именно в разложенном состоянии.
Камера
Удивительное дело: все видимые на корпусе “глазки” камеры являются на самом деле действующими модулями! Никаких фейковых “макро” и прочих “сенсоров глубины” здесь нет. Впрочем, для складных смартфонов это даже норма.
Итак, загибайте пальцы. У Tecno Phantom V Fold есть основная 50-мегапиксельная широкоугольная камера, 50-мегапиксельный зум, 13-мегапиксельный сверхширик, и две селфи-камеры: снаружи (на внешнем экране, как у “обычного” смартфона) и внутри.
Итого — 5 модулей.
Впрочем, сразу стоит сказать о зуме — производитель позиционирует его как оптический (на русскоязычном официфальном сайте так и написано — двухкратный оптический зум), но на самом деле это не так. Если поковырять данные EXIF, то выяснится, что фокусное расстояние у этого “оптического” зума даже чуть меньше, чем у основного ширика. Ну и если внимательнее порассматривать снимки, где есть какие-нибудь мелкие элементы — например, штрих-коды товаров в супермаркете, то становится ясно, что это типичный цифровой зум с многомегапиксельной (в данном случае — 50 Мп) матрицы.
Это не страшно, так делают многие — даже Samsung, даже во флагманах, но я должен был вам об этом сообщить.
Ещё сразу хочу поругать сверхширик — он ну очень мыльный. Буквально в прошлом моём обзоре я писал про Poco X5 Pro 5G — недорогой (27 тысяч рублей), но хороший смартфон, где сверхширик был гораздо чётче. А тут — мыло мыльное.
Основная камера в целом порадовала. Ну, по меркам Tecno. Это не Samsung, и даже не Huawei/Honor, но достойно и добротно. На уровне хороших Realme, только здесь нет оптического стабилизатора. Но все ночные снимки получались в 9 случаев из 10, так что претензий не имею.
К селфи-камеры так и вовсе никаких претензий — дают хорошую, приятную, чёткую картинку.
Ну а учитывая складную природу смартфона, здесь вполне реально сделать селфи-камеру из основной — просто разверните смартфон, нажмите соответствующую кнопку в интерфейсе — и всё, можно видеть себя на внешнем экране снимая на основную камеру.
Так что, можно сказать, что тут аж три селфи-камеры. Ну или, точнее, все пять — можно делать селфи на сверхширик и зум-объектив.
Отдельно порадовала съёмка видео. Нет, конечно без оптостаба снимать на ходу не очень-то приятно (точнее, смотреть это потом на большом экране), зато даже при съёмке в 4K/60 FPS я не увидел вообще никакого намёка на перенасыщение цветов, которое так типично для китайских смартфонов.
Серьёзно, я ещё ни одного “китайца” не видел, чтоб такой эффект прям совсем не наблюдался. Можно заметить только хроматическую аберрацию в мелких деталях на фоне светлого неба.
Ночью тоже всё прекрасно. Обычно ж как — чтобы хоть что-то увидеть у “китайцев”, приходится снимать в 30 к/с, а то сплошная темнота потом на видео с блуждающими будто в воздухе огоньками. Здесь же я не увидел разницы в освещённости или даже уровне шумов между 30 и 60 к/с.
Так что, добавить бы сюда стабилизатор — и получился бы хороший смартфон для видеографов. Ну как хороший… У Samsung так-то и получше будет, но для “китайцев” это большой шаг вперёд. Жаль, что под складные смартфоны портативных стабилизаторов ещё не делают (типа DJI Osmo Mobile), ну или мне такие просто не попадались.
Конкуренты
|Tecno Phantom V Fold
|Samsung Galaxy Z Fold4
|Honor Magic Vs
|Операционная система
|Android 13 + HiOS 13 Fold
|Android 12L + One UI 5.1
|Android 13 + MagicOS 7.1
|Экран внешний
|6,42’’, 1080x2550 пикс., 21,3:9, AMOLED 120 Гц, 431 ppi
|6,2’’, 904x2316 пикс., 23,1:9, AMOLED 120 Гц, 401 ppi
|6,45’’, 1080x2560 пикс., 21,3:9, AMOLED 120 Гц, 431 ppi
|Экран внутренний
|7,85'’, 2000x2296 пикс., 10,3:9, AMOLED 120 Гц, 388 ppi
|7,6'’, 1812x2176 пикс., 10,8:9, AMOLED 120 Гц, 373 ppi
|7,9'’, 1984x2272 пикс., 10,3:9, AMOLED 90 Гц, 382 ppi
|Процессор
|MediaTek Dimensity 9000+, 1x Cortex-X2 3,2 ГГц + 3x Cortex-A710 2,85 ГГц + 4x Cortex-A510 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 1x Cortex-X2 3,19 ГГц + 3x Cortex-A710 2,75 ГГц + 4x Cortex-A510 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 1x Cortex-X2 3,0 ГГц + 3x Cortex-A710 2,5 ГГц + 4x Cortex-A510 1,8 ГГц
|Графика
|Mali-G710 MC10
|Adreno 730
|Adreno 730
|Оперативная память
|12 Гбайт
|12 Гбайт
|8/12 Гбайт
|Накопитель
|512 Гбайт, UFS 3.1
|256/512/1024 Гбайт, UFS 3.1
|256/512 Гбайт, UFS 3.1
|Связь
|5G, LTE, NFC, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|5G, LTE, NFC, Wi-Fi ac/6e, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|5G, LTE, NFC, Wi-Fi ac/6, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|Основная камера
|Основная тройная: 50 Мп f/1,9 + оптический зум 2х 50 Мп f/2,0 + сверхширик 13 Мп f/2,2, съёмка видео до 4K@60 к/с
|Основная тройная: 50 Мп f/1,8 + оптический зум 3х 10 Мп f/2,4 + сверхширик 12 Мп f/2,2, съёмка видео до 4K@60 к/с или 8K@24 к/с
|Основная тройная: 54 Мп f/1,9 + оптический зум 3х 8 Мп f/2,4 + сверхширик 50 Мп f/2,0, съёмка видео до 4K@60 к/с
|Селфи-камера
|Внутренняя: 16 Мп, f/2,5; внешняя: 32 Мп, f/2,5
|Внутренняя, подэкранная: 4 Мп, f/1,8; внешняя: 10 Мп, f/2,2
|Внешняя и внутренняя: 16 Мп f2,5
|Аккумулятор
|5000 мАч
|4400 мАч
|5000 мАч
|Зарядка
|45 Вт проводная
|25 Вт проводная + 15Вт беспроводная
|66 Вт проводная
|Размеры (сложен)
|159,4х72х14,5 мм
|155,1x67,1x15,8 мм
|160,3x72,6x12,9 мм
|Размеры (разложен)
|159,4х140,4х6,9 мм
|155,1x130,1x6,3 мм
|160,3x141,5x6,1 мм
|Масса
|299 г
|263 г
|261 г
|Класс защиты
|нет
|IPX8
|нет
|Цена
|от 80 тысяч рублей
|от 105,5 тысяч рублей
|от 130 тысяч рублей
Вообще, официальная объявленная цена на смартфон Tecno Phantom V Fold — 110 тысяч рублей (109 990 руб.). Но прямо сейчас, когда я пишу эти строки, в DNS абсолютно официально продаётся версия с 512 Гбайт памяти за 80 тысяч рублей. Кстати, версия с 256 Гбайт, кажется, вообще в Россию не поставляется — во всяком случае, все модели, что я видел в продаже, были именно по 512 Гбайт, даже за 77 тысяч в “Озоне” (при наличии карты “Озона”).
Короче, из актуальных моделей Tecno Phantom V Fold — самый доступный складной смартфон на сегодня. Но конкурентов я ему подбирал исключительно по самой главной функции — складному экрану.
Samsung Galaxy Z Fold4
Главные “фишки” Samsung: беспроводная зарядка, водозащита IPX8 и лучшая камера среди всей упомянутой в таблице “тройки”. Ещё он самый компактный, хотя и не самый тонкий и не самый лёгкий. Из минусов: более слабая батарейка, чем у конкурентов, плюс здесь зачем-то пытались скрыть внутреннюю селфи-камеру под экраном, что, во-первых, не особо получилось, а во-вторых, снимки на эту камеру мыльные и зачем она вообще такая нужна — не понятно. Разве что для видеозвонков.
Honor Magic Vs
Смартфон Honor — самый тонкий и лёгкий, но при этом самый дорогой из трёх упомянутых смартфонов. “Железо” — почти как у Samsung, но камера хуже. Зато зарядка мощнее — аж 66 Вт. Внутренний (складной) экран обновляется с частотой 90 Гц. В общем, довольно странный вариант. Да, камера у него чуть лучше, чем у Tecno, но в остальном я бы сказал так: хочешь хорошую камеру — бери Samsung, хочешь сэкономить — бери Tecno. А Honor можно взять только если вам позарез нужен именно складной смартфон, но при этом хочется, чтобы он был как-то потоньше в сложенном состоянии.
Итого
Итак, на сегодняшний день Tecno Phantom V Fold — самый доступный и самый производительный складной смартфон с самым высоким разрешением внешнего экрана (разница не такая уж большая, но всё же). К сожалению, он же самый тяжёлый, хотя и не самый громоздкий.
В целом, смартфон почти идеален, но немного его портят такие мелочи, как плохо работающая автояркость (вы не представляете, как я с ней намучался).
С другой стороны, 80 тысяч за 512 Гбайт версию — это просто уникальное предложение, равных которому нет. Да, можно взять какой-нибудь несвежий Samsung Galaxy Z Fold, но там, во-первых, будет хуже автономность, во-вторых, тут вы за 80 тысяч получите один из самых производительных смартфонов в мире, а у Samsung будет радовать, разве что, водозащита, ну и камера.
Короче, я сам не ожидал, но у Tecno получился очень сбалансированный смартфон. Я им и так был скорее доволен, чем нет, ещё до написания статьи, а при сравнении с конкурентами он стал выглядеть ещё притягательнее.
- Самый доступный складной смартфон
- Топовая производительность
- Крутые экраны (оба)
- Нет оптостаба в тыльной камере
- Кривая работа автояркости
- Тяжёлый