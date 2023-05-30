Что вы получите при покупке самого доступного смартфона со складным экраном

Но в целом — да, это интересный формат смартфона. Вполне возможно, это даже “формат будущего”. К “лопатофонам” тоже долго привыкали. Кстати, вы помните, что оригинальный Samsung Galaxy Note, с которого и пошла мода на “фаблеты”, имел экран с диагональю всего 5,3’’? Он, правда, занимал не такую большую площадь, как нынче принято, и имел соотношение сторон 16:9, но суть в том, что на то время он казался огромным и над ним все смеялись.

Пока не стали делать так же. Даже Apple.

Я сейчас смотрю на iPhone 5/SE, который мне когда-то казался оптимальным, и… Не понимаю — как я им вообще когда-то пользовался?

Так что, не беда. Пройдёт каких-то пара-тройка лет и раскладные смартфоны, во-первых, всё же станут компактнее. Легче, тоньше в складном виде. Во-вторых, люди привыкнут. Уже сейчас видно, что тренд на складные смартфоны не спешит умирать. Samsung сделал уже 4 поколения своих Fold, конкуренты подтягиваются, ходят слухи, что и Apple готова вновь скопировать корейцев.

Но продолжим. Сканер отпечатков пальцев у смартфона встроен в кнопку питания — только так можно было обеспечить удобство пользователя и не ставить при этом два сканера под оба экрана. Решение компромиссное, но в данном случае я его одобряю. Гораздо проще приучить себя нащупывать этот сканер в любой форме смартфона, чем привыкать к двум разным положениям сканера под экранами, да ещё и переплачивать за них.