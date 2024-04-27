Последний хороший смартфон с 6000 мАч

Например, видео с 30 кадрами в секунду — частота падает до 30 Гц. Видео с 60 кадрами в секунду — до 60 Гц. Читаете книгу — 1 Гц. Дорогой тип дисплеев, но он на 10-15% экономичнее «просто амоледов». Да как бы и ладно — Xiaomi 14 156 ГБ в том же DNS стоит 100 тысяч рублей против 22 тысяч рублей за Tecno Pova 6 Pro.

А вот как такой автономности добивается Realme… мне сложно объяснить. Скорей всего, «читерит» удушением каких-то фоновых приложений в прошивке. Но вроде уведомления приходят и яростных репрессий к софту у Realme UI не замечено. Тем не менее.

Но! Мы все видели видео, как iPhone 14 Pro с его 3200 мАч на равных соперничал с «Андроидами» с 4500-5000 мАч. Пока был новым. А при деградации аккумулятора со временем превращался с смартфон уровня «от розетки до розетки». Спросите любого владельца, в красках вам расскажет.

С «ведроидами» аналогичная ситуация. И тут честные 6000 мАч в Tecno всё равно полезны, потому что «там, где толстый похудеет, худой сдохнет». Тем более, что заряжается этот аккумулятор с 0% до 100% за час ровно. Не за полтора часа, не «5000 мАч за час», а 6000 мАч за час. Ну и учитывайте, что Realme 12 Pro+ практически всегда дороже (хотя с Ali его можно уложить и в тридцатку).

Ладно, мы тут с вами собрались не на флагманские Xiaomi за 100 тысяч облизываться и не «репрессирующий» фоновые приложения камерафон Realme обсуждать — сегодня ищем хорошие смартфоны с большими аккумуляторами. И вот тут проблемки, но я старался подобрать толковые альтернативы.

Конкуренты

Сюда бы подошёл индийский Samsung Galaxy M34 5G — это такой Galaxy A35 только с 6000 мАч. То есть при хорошей камере, процессор даже чуть быстрее, чем у Pova 6 Pro. Но… вы не купите сейчас такой, это во-первых.