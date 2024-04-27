Последний хороший смартфон с 6000 мАч

Последний хороший смартфон с 6000 мАчTecno Pova 6 Pro 5G
Характеристики
|Смартфон
|Tecno Pova 6 Pro 5G
|Операционная система
|Android 14, оболочка HIOS 14
|Экран
|6.78”, 2436x1080, IPS, 120 Гц, 393 ppi
|Процессор
|MediaTek Dimensity 6080, 8 ядер (2x Cortex-A76 2.4 ГГц + 6x Cortex-A55 2.0 ГГц), 6 нм
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Оперативная память
|8/12 ГБ
|Постоянная память
|256 ГБ, слот microSD (тройной, полноразмерный)
|Связь
|5G, 4G, 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|основная : 108 Мп, диафрагма f/1.9, размер сенсора 1/1.52”, съёмка видео 2560x1440 30 к/с
|дополнительная (сенсор глубины): 2 Мп
|фронтальная : 32 Мп, диафрагма f/2.2, размер сенсора 1/3.1”
|Аккумулятор
|6000 мАч, несъемный, мощность зарядки 70 Вт
|Размеры
|165.5x76.1x7.9 мм
|Масса
|198 г
|Цена в официальной рознице
|22 тысячи рублей (8 ГБ ОЗУ), 27 тысяч рублей (12 ГБ ОЗУ)
|Цены в «серой» рознице
|От 24 до 27 тысяч рублей (12/256 ГБ)
Дизайн — «ряженый зумер»
Да что тут комментировать — вы сами всё видите на фотографиях. Внешность у смартфона — что-то среднее между подростком на дискотеке в светоотражающем костюме Adidas и «Трансформерами» Майкла Бэя.
Корпус пластиковый, с закосом под металл. Боковины глянцевые, маркие и скользкие, а на задней крышке узорчики (в этой области не маркие» и вставка «как бы в стиле стекла» (маркая).
Но плюсы тоже есть:
- Очень тонкие рамки вокруг экрана. Нет «подбородка» — толстой рамки снизу, как это до сих пор есть в бюджетных смартфонах, понемногу исчезает в смартфонах среднего класса, но ВСЕГДА есть в смартфонах с большими аккумуляторами (на выносливые смартфоны производителям настолько пофигу, что там и вырезы-«капли» под переднюю камеру до сих пор можно встретить).
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Полноценный тройной слот для 2x SIM + microSD. Моё почтение — вон, в HONOR X9b, Xiaomi Poco X6, Realme 11 Pro, Infinix Note 40, Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G и других смартфонах по такой же цене слот microSD убрали, потому что «да обойдётесь, вам и так сойдёт». А у «Текны» — и 256 ГБ на борту уже есть даже в минимальной комплектации, и ещё сверху можно зафигачить хоть 128, хоть 256, хоть 512 ГБ.
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Подсветка на задней панели всё-таки прикольная. Если Айфоны (да и Android-смартфоны уже тоже умеют) просто моргают вспышкой при звонках, то здесь можно и в такт музыке, и на уведомления, и на входящие звонки иллюминацию подключить. Она не настолько яркая, как вспышка, и в основном выпендрёжа ради. Но украшает внешность смартфона — факт.
В комплекте, кстати, плёнка (не наклеена с завода, наклеивать придётся самостоятельно) и чехол-бампер с вырезом для камер и прозрачным окошком для подсветки. Довольно мило.
- Смартфон с 6000 мАч в габаритах смартфонов с 5000 мАч. При том, что мощность зарядки не стали урезать, как, например, сделали в HONOR X9b, где 5800 мАч вместо 5000 мАч отчасти влепили ценой понижения скорости зарядки по кабелю. Ну, смотрите сами:
|Смартфон
|Ёмкость аккумулятора
|Толщина корпуса
|Мощность зарядки
|Tecno Pova 6 Pro 5G
|6000 мАч
|7.9 мм
|70 Вт
|HONOR X9b
|5800 мАч
|8.0 мм
|35 Вт
|Xiaomi Poco X6 Pro
|5000 мАч
|8.3 мм
|67 Вт
|Xiaomi Redmi Note 13
|5000 мАч
|7.6 мм
|33 Вт
|Samsung Galaxy A54
|5000 мАч
|8.2 мм
|25 Вт
|Realme 11 Pro
|5000 мАч
|8.2 мм
|67 Вт
|Infinix Note 30 Pro
|5000 мАч
|8.2 мм
|68 Вт
|Infinix Note 40
|5000 мАч
|7.8 мм
|45 Вт
Да, понятное дело, что у некоторых смартфонов есть свои особенности, из-за которых корпус получился не особо компактным: у Самсунга A54, например, это водозащита, а у Инфиниксов есть беспроводная зарядка, которая тоже место под задней крышкой занимает.
Но у остальных-то смартфонов таких отмазок нет! То есть у них вы получаете аккумулятор меньшей ёмкости «просто потому что», даже не с целью сделать зарядку быстрее. Короче, Tecno Pova 6 Pro спроектирован просто белиссимо — место нашлось даже для разъёма под проводные 3.5 мм наушники! И под полноценный тройной слот нашлось! И под 6000 мАч с 70 Вт зарядкой. Не знаю других смартфонов, в которых всё это смогли бы совместить.
Дисплей офигенный
Маленький шаг для смартфонов в бюджете «20 – 30 тысяч рублей», но большой шаг для смартфонов с ёмкими аккумуляторами. Если вам нужна конкретика, то по качеству дисплея (как по яркости, так и по чёткости + цветопередаче) этот Tecno стоит на одном уровне с Samsung Galaxy A15/A54/A25/S23FE, Google Pixel 7a и превосходит по качеству дисплея Realme 11 Pro, Realme 12 Pro+, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, но в авто-яркости на пределе не дотягивает до уровня Xiaomi Redmi Note 13/13, Poco X6 или, например, Xiaomi 13T.
|Характеристики дисплея Tecno Pova 6 Pro 5G
|Режим цветопередачи
|Яркие цвета (настройки «из коробки»)
|Тёплый цвет
|Максимальный уровень яркости (макс./мин./макс. авто)
|520/2/1000 кд/м2
|520/2/1000 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|∞
|∞
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|>100%
|>100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5
|3,3
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,1
|2,1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7800K
|6400K
С учётом того, что смартфоны-долгожители всегда были «бедными родственниками», где дисплеями вообще зачастую назначали дешёвенькие тусклые IPS-матрицы, у Pova 6 Pro всё очень и очень хорошо — картинка и быстрая, и чёткая, и яркая, и даже цветопередачу можно делать кислотно-перенасыщенную, как японские вывески, либо нейтральную достоверную, как у этого вашего iPhone 15 или Samsung Galaxy S24+, например.
Ещё раз: бывают чуть более яркие в пике авто-яркости Сяомы и Realme. Но у выносливого и «околоигрового» Pova 6 Pro дисплей выше среднего, почти топ за эти деньги вообще. До этого никто не делал в смартфонах для школоты или, наоборот, мужиков-вахтёров (а кому ещё жизненно необходимы мобильники с 6000 мАч и не меньше?) качественные дисплеи.
Звук всего лишь уровня «сойдёт»
Динамики вроде и громкие, но даже средних частот маловато — громко, визгливо и, если на высокой громкости, не особо чётко играют. Зато более-менее равномерно — разговорный динамик (возле селфи-камеры), хоть и тише динамика громкой связи, но, навскидку всего на 10-15% тише основного.
Это неплохо — до сих пор бывают смартфоны, у которых «стереозвук» символический и верхний динамик всего лишь тихо попискивает как придаток к основному. Но в целом, у Samsung Galaxy A54, Realme 11 Pro или Xiaomi Redmi Note 13 Pro динамики более качественные.
А в наушниках (я не использовал проводные, включал Sony WH-1000XM3 по Bluetooth) всё неплохо: LDAC поддерживается, наушники при таком качестве звука не «квакают», из коробки звук в смартфоне настроен нормально.
Единственное: а где эквалайзер-то, блин? В настройках звука его нет. Есть только «Мониторинг внутри уха» (китайские переводы на грани фантастики), где можно включить галочку в опции, которая гласит «при подключении наушников и открытия соответствующих приложений будет отображаться значок наушников, позволяющий настроить эквалайзер».
Ну вот я открыл Яндекс.Музыку, значок не появился. Чё, приложение недостаточно «соответс»вующее»?
В общем, настраивать звук тут не очень нужно — «из коробки» он нормальный. Но нельзя провернуть трюк, как на OnePlus, когда для динамиков включаешь режим «Фильмы» и смартфон объёмно орёт по сторонам (и YouTube смотреть приятнее с эффектом стерео, и музыка шелестит лучше, если вы шашлычите на свежем воздухе без Bluetooth-колонки), а в наушниках включаете режим «Музыка» и слушаете звук без искажений и лишних эффектов.
И это не потому, что «ой, не смогли», а просто маркетологи зарезервировали эквалайзер под смартфоны Tecno Camon.
Процессор «младший из среднего уровня», но вам хватит
По части «железа» смартфона меня одолевают двоякие чувства.
С одной стороны, MediaTek Dimensity 6080 стоит своих денег — большинство смартфонов за 20-30 тысяч рублей в российской сетевой рознице (Redmi Note 13 Pro 4G, Poco M6 Pro, Samsung Galaxy A25, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G) будут не быстрее.
С другой стороны, Dimensity 6080, если внимательно в него всмотреться — это Helio G99 в поздней ревизии «Ultra» с прикрученным к нему 5G-модемом.
|Процессор
|Ядра
|Графика
|Техпроцесс
|Dimensity 6080 (напр. Tecno Pova 6 Pro 5G)
|2x Cortex A76 2.4 ГГц + 6x Cortex A55 2.0 ГГц
|Mali-G57 MC2
|6 нм
|Helio G99 Ultra
|2x Cortex A76 2.2 ГГц + 6x Cortex-A55 2.0 ГГц
|Mali-G57 MC2
|6 нм
Этот процессор подобен Hyundai Solaris — в целом хорошая машина, но не тогда, когда она стоит 2 – 2.5 млн рублей. В смартфонах, как я сказал, уровень производительности этого Dimensity 6080 в бюджете «20 – 30 тысяч рублей» есть много у кого, но есть и Tecno Camon 20 Pro 5G за 25 тысяч рублей в оф.рознице (процессор на 50%, то есть в полтора раза, быстрее), есть Xiaomi Poco X6 за 30 тысяч рублей в оф.рознице (процессор на 40% быстрее).
И вот на этом фоне пoнты Tecno в стиле «Ух, Pova 6 Pro — такой-то игровой мощный смартфон! Вон, подсветочка как раз яростная, дизайн как у ноутбуков Asus ROG» выглядят жалко. За 22 тысячи в стартовой комплектации он ещё неплох, но за 25+ тысяч рублей даже в DNS и подобных ему сетевых магазинах есть более быстрые варианты. И это я даже не вспоминаю о том, что зaдроты в комментариях сейчас напишут: «Да за 28 тысяч рублей можно копнуть на AliExpress или Ozon Global какой-нибудь Vivo iQOO Neo 8 на Snapdragon 8+ Gen 1!».
Короче, процессор тут достаточный, но точно не самый быстрый и не экстраординарный.
И кстати, на Wi-Fi тут тоже сэкономили — скорость соединения даже с самым крутым роутером не превышает 433 Мбит/с. А на практике в прямой видимости смартфон выжимает хорошо, если 250 Мбит/с. Опять же, вы этого не заметите, потому что YouTube даже в 4K 60 fps HDR потребляет 29 Мбит/с. А в 1080p при 60 кадрах в секунду потребляет… 5 Мбит/с! Слава современным кодекам VP9 и av01.
Но если вы думаете, что разницы по предельной скорости Wi-Fi между вот таким Tecno (Wi-Fi 5) и, например, Samsung Galaxy A54 с Wi-Fi 6 нет, то вы ошибаетесь — Samsung выжмет больше и сквозь стены будет ловить Wi-Fi лучше. Только, опять же, на скоростях менее 100 Мбит/с вы не почувствуете разницы.
Камеры
Из трёх нарисованных на задней панели Tecno Pova 6 Pro 5G камер только одна настоящая и полезная, остальные две — фейки. Можете заклеивать их скотчем — качество съёмки не изменится. Таким клоунством сегодня занимаются абсолютно все бренды (Samsung, Xiaomi, Realme, Infinix, Tecno, Oppo и др.), кроме Apple, наверное. Поэтому говорим об основной 108 Мп-камере, сенсор которой Tecno, по старой доброй традиции, скрывает от общественности.
А могла бы и не скрывать, потому что фигли тут неожиданного: 108 Мп датчик типа «ISOCELL» без оптостаба и со светосилой f/1.75 — это какой-нибудь Samsung HM2 или HM6, например (эти два между собой не очень-то отличаются).
Короче говоря, камера примерно такая же, как в: Realme 10 Pro+, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi Redmi Note 12S, Honor X9b, Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G, OnePlus Nord N30 5G, Poco X4 Pro 5G, Infinix Note 30 Pro, Infinix Hot 40 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 5G, Realme C67, Realme 9, Tecno Spark 20 Pro… я заколебался.
Качество фото — хорошее по меркам смартфонов за 15-18 тысяч рублей и «видывали мы и получше, но сойдёт» по меркам смартфонов за 20-30 тысяч рублей.
Днём получаются приятные глазу снимки, если разглядывать их на экране мобильника и не зумить прям воон в ту листву на заднем плане, которую камера превратила в размазню. HDR нельзя включить принудительно — он либо «тащит» небо из белого в синее на фото в солнечную погоду, либо не хочет этого делать и фиг ты его заставишь (нераскрытый потанцевал, как в Tecno Camon 20 Premier).
В помещениях при искусственном свете реакции камеры замедляются, как у меня после бутылки водки — чтобы сфотографировать что-то чётко, желательно, чтобы объект в кадре двигался не быстрее пешеходной скорости (поэтому состав метро на фотке размазало, хотя на станции он тормозил и не летел на полном ходу), а ты, владелец Tecno Pova 6 Pro, иногда задерживал дыхание при съёмке.
Ночью, когда очень темно, нельзя просто взять и сфотографировать, нужно обдумать «стратегию фотканья»:
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Если фотографируешь в авто, то желательно ткнуть на экран, чтобы появился кружочек автофокуса и экспозиция (яркость кадра) справа от него. Потом понизить яркость, потому что смартфон по китайской традиции любит высветлять фото и превращать ночь в вечер. Если чуть затемнять картинку, фотография получается приятнее.
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Или фотографировать в ночном режиме и не париться, он тут выдаёт побольше чёткости и деталей, чем «авто» в тёмное время суток.
Вы скажете: «Да это запара какая-то!», а я скажу, что всё ещё норм. Это не камерафон (в том плане, что красиво фоткать в авто-режиме в любых условиях он не умеет, надо приспосабливаться и заставлять его фоткать красиво), но в сравнении с, упаси боже, 50 Мп f/1.8 бюджетными смартфонами тут хотя бы можно выжать качество, а там его достать неоткуда.
Видео можно снимать (если не учитываем замедленное/ускоренное) в трёх основных режимах:
- 1080p 30 к/с. Ну такое — среднее по чёткости, зато не трясущееся. Оно установлено стандартным, в нём и есть смысл снимать, если вы не заморачиваетесь о качестве.
© Tecno Pova 6 Pro - 1080p 30 кадров в секунду, день
© Tecno Pova 6 Pro - 1080p 30 кадров в секунду, ночь
- 1080p 60 к/с. Как и подобает видосам с 60 кадрами в секунду, делает картинку живее. Но стабилизация тут уже не работает, поэтому при съёмке на ходу видео жёстко потряхивает, даже если вы ступаете аккуратно. А ночью при 60 кадрах в секунду картинка выглядит темнее, чем при 30 кадрах в секунду. Законы физики, разница в выдержке… долго объяснять, просто учитывайте такой нюанс.
© Tecno Pova 6 Pro - 1080p 60 кадров в секунду, день
© Tecno Pova 6 Pro - 1080p 60 кадров в секунду, ночь
- 2K 30 к/с. Довольно таки чётко, нормально выглядит, даже если на большом мониторе или телевизоре смотреть. Но ёкарный бабай, как же трясёт камеру, если вы снимаете видео не стоя на месте. Лучше даже не пытайтесь снимать его на ходу и используйте только тогда, когда вам нужно качество, а не «движонская» съёмка.
© Tecno Pova 6 Pro - 2K 30 кадров в секунду, день
© Tecno Pova 6 Pro - 2K 30 кадров в секунду, ночь
Селфи-камера неплохая — и потому, что хорошо распознаёт лицо при разблокировке смартфона даже в темноте, и по качеству снимков. В настройках камеры можно, кстати, помимо макияжа какого-нибудь (актуально женщинам) накрутить функцию «худое лицо», если вы мамин пирожочек и отъели ряху на фастфуде, как я.
Ну и ночью, хоть здания и машины вдали размазываются при фотосъёмке, ваша физиономия даже на темноватой улице выглядит чётко и детализированно. А это главное, поэтому Текно молодцы.
Софт и оболочка — есть всё, утонете в настройках
Даже мне, опытному обзорщику, плохеет, когда начинаю подсчитывать количество настроек, настроек в настройках и неопробованных функций в HIOS у Tecno или Infinix. Тут всего полно, всё можно переделать под себя, можете полистать скриншоты и убедиться.
Лично меня радует, что:
-
При всём этом обилии функций не ограничивается многозадачность и фоновая работа приложений, как в идиотских китайских версиях ColorOS (Oppo, Realme, OnePlus) и Funtouch (Vivo, iQOO). В европейских версиях этих же оболочек всё работает нормально, а китайские глушат фоновую работу всех не китайских приложений, поэтому вы будете постоянно обнаруживать пропущенные сообщения при запуске «убитых в фоне» смартфоном Telegram и WhatsApp. У Tecno (глобальных версий) такого нет, хотя производитель относительно новый среди конкурентов по смартфонам.
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Нет рекламы, как в Xiaomi и Infinix. Если в Infinix она декоративная, в стиле «Братан, а попробуй вот эту функцию! А ещё вот эту! А ещё игру не забудь качнуть клёвую!», то у Xiaomi прямо после запуска на «обоях» заблокированного экрана выводятся всякие нелепые статейки в лучших традициях блогеров Дзена. И в Xiaomi рекламу выкорчевать всё сложнее и сложнее. А тут её нет. Пока нет.
Автономность — не-а, не рекорд
То, что HONOR X9b чуть впереди, не очень удивляет: ёмкость аккумулятора в нём почти такая же, а процессор экономичнее (4 нм против 6 нм у Tecno) и современнее (ядре A-78 против A-76). Примерно на то и выходит.
С компактом (ну, относительным) Xiaomi тоже ничего экстраординарного. Иногда для того, чтобы дольше бежать в марафоне, нужно просто меньше жрать и быть худым. И богатым. Потому что Snapdragon 8 Gen 3 оказался на редкость удачным по энергопотреблению процессором, а 6.78” дисплей при 6000 мАч у Tecno против 6.46” при 4610 мАч у Xiaomi выглядели бы безнадёжно, если бы не… LTPO-матрица Сяомы, например. LTPO — это значит «с тончайшим регулированием частоты от 120 до 1 Гц в зависимости от необходимости».
Например, видео с 30 кадрами в секунду — частота падает до 30 Гц. Видео с 60 кадрами в секунду — до 60 Гц. Читаете книгу — 1 Гц. Дорогой тип дисплеев, но он на 10-15% экономичнее «просто амоледов». Да как бы и ладно — Xiaomi 14 156 ГБ в том же DNS стоит 100 тысяч рублей против 22 тысяч рублей за Tecno Pova 6 Pro.
А вот как такой автономности добивается Realme… мне сложно объяснить. Скорей всего, «читерит» удушением каких-то фоновых приложений в прошивке. Но вроде уведомления приходят и яростных репрессий к софту у Realme UI не замечено. Тем не менее.
Но! Мы все видели видео, как iPhone 14 Pro с его 3200 мАч на равных соперничал с «Андроидами» с 4500-5000 мАч. Пока был новым. А при деградации аккумулятора со временем превращался с смартфон уровня «от розетки до розетки». Спросите любого владельца, в красках вам расскажет.
С «ведроидами» аналогичная ситуация. И тут честные 6000 мАч в Tecno всё равно полезны, потому что «там, где толстый похудеет, худой сдохнет». Тем более, что заряжается этот аккумулятор с 0% до 100% за час ровно. Не за полтора часа, не «5000 мАч за час», а 6000 мАч за час. Ну и учитывайте, что Realme 12 Pro+ практически всегда дороже (хотя с Ali его можно уложить и в тридцатку).
Ладно, мы тут с вами собрались не на флагманские Xiaomi за 100 тысяч облизываться и не «репрессирующий» фоновые приложения камерафон Realme обсуждать — сегодня ищем хорошие смартфоны с большими аккумуляторами. И вот тут проблемки, но я старался подобрать толковые альтернативы.
Конкуренты
Сюда бы подошёл индийский Samsung Galaxy M34 5G — это такой Galaxy A35 только с 6000 мАч. То есть при хорошей камере, процессор даже чуть быстрее, чем у Pova 6 Pro. Но… вы не купите сейчас такой, это во-первых.
А во-вторых, если в Индии он стоит 15-19 тысяч рупий (17-21 тысяча рублей), то перекупы продают вам его в младшей комплектации не за 17, а за 41 тысячу рублей. И закономерно идут нафиг. А мы ищем более реалистичные в наших широтах варианты.
|Смартфон
|Tecno Pova 6 Pro 5G
|HONOR X9b
|Huawei Nova Y91
|Операционная система
|Android 14, оболочка HIOS 14
|Android 13, оболочка Magic OS 7.2
|EMUI 13 на базе Android (без Google-сервисов)
|Экран
|6.78”, 2436x1080, AMOLED, 120 Гц, 393 ppi
|6.78”, 2652x1120, AMOLED, 120 Гц, 431 ppi
|6.95”, 2376x1080, IPS, 90 Гц, 376 ppi
|Процессор
|MediaTek Dimensity 6080, 8 ядер (2x Cortex-A76 2.4 ГГц + 6x Cortex-A55 2.0 ГГц), 6 нм
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 8 ядер (4x Cortex-A78 2.2 ГГц + 4x Cortex-A55 1.8 ГГц), 4 нм
|Qualcomm Snapdragon 680 4G (4x Cortex-A73 2.4 ГГц + 4x 1.9 ГГц Cortex-A53), 6 нм
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Adreno 710
|Adreno 610
|Оперативная память
|8/12 ГБ
|8/12 ГБ
|8 ГБ
|Постоянная память
|256 ГБ, слот microSD (тройной, полноразмерный)
|256 ГБ, нет слота для карт памяти
|128/256 Гб, нет слота для карт памяти
|Связь
|5G, 4G, 3G, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.3, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|5G, 4G, 3G, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.1, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|4G, 3G, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|основная : 108 Мп, диафрагма f/1.9, размер сенсора 1/1.52”, съёмка видео 2560x1440 30 к/с
|основная : 108 Мп, Samsung HM6, диафрагма f/1.75, размер сенсора 1/1.67”, съёмка видео 3840x2160 30 к/с
|основная : 50 Мп, Samsung S5KJN1, диафрагма f/1.8, размер сенсора 1/2.76”, съёмка видео 1920x1080 30 к/с
|дополнительная (сенсор глубины): 2 Мп
|дополнительная (макро): 2 Мп, диафрагма f/2.2
|дополнительная (сенсор глубины): 2 Мп
|дополнительная (сверхширокоугольная): 5 Мп, диафрагма f/2.2
|фронтальная : 32 Мп, диафрагма f/2.2, размер сенсора 1/3.1”
|фронтальная : 16 Мп, диафрагма f/2.5
|фронтальная : 8 Мп, диафрагма f/2.0
|Аккумулятор
|6000 мАч, несъемный, мощность зарядки 70 Вт
|5800 мАч, несъемный, мощность зарядки 35 Вт
|7000 мАч, несъемный, мощность зарядки 23 Вт
|Размеры
|165.5x76.1x7.9 мм
|163.6x75.5x8 мм
|171.6x79.9x8.9 мм
|Масса
|198 г
|185 г
|214 г
|Цена в официальной рознице
|22 тысячи рублей (8 ГБ ОЗУ), 27 тысяч рублей (12 ГБ ОЗУ)
|29 тысяч рублей (8 ГБ ОЗУ), 33 тысячи рублей (12 ГБ ОЗУ)
|18 тысяч рублей (128 ГБ), 20 тысяч рублей (256 ГБ)
|Цены в «серой» рознице
|От 24 до 27 тысяч рублей (все предложения с доставкой из РФ)
|От 25.5 до 30 тысяч рублей (с учётом пошлины)
|От 16 до 24 тысячи рублей (с учётом пошлины)
HONOR X9b (он же Magic 6 Lite)
Вы сами видели график автономности — за счёт менее горячего и более современного процессора этот HONOR при своих 5800 мАч работает либо столько же, сколько Tecno Pova 6 Pro с 6000 мАч, либо немного дольше (ну, зависит от того, нагружаете ли вы смартфон играми, либо он у вас на расслабоне фильмы крутит и фотки листает).
Из минусов этого HONOR: нет слота для карт памяти, заряжается с 0% до 100% не за час, как Tecno, а за 1 час 40 минут, дороговат (цены на него начинаются там, где на Tecno Pova 6 Pro заканчиваются) при том, что основная тыльная камера по качеству примерно такая же.
Но при этом на HONOR X9b можно поставить GCam (приложение с алгоритмами съёмки от Google Pixel) и заставить его «прыгать выше головы» по качеству съёмки даже с дешёвенькой камерой. А с Tecno такие трюки не прокатят — отчасти из-за MediaTek, отчасти потому, что на смартфоны Tecno GCam никогда нормально не вкорячивается. В лучшем случае вкорячивается после получения root-прав, а это боль.
И ещё у HONOR есть сверхширокоугольная камера, чтобы фотографировать «невпихуемое» в кадр обычной камеры. Стоит ли доплачивать за это 7-10 тысяч рублей — вопрос сложный. Тем, кто готов конфиги Google Camera качать и напяливать в кастомное приложение для фотосъёмки — точно стоит. Остальным, если уж нужна не «просто камера», а крутая камера до 30 тысяч, будет разумнее раскошелиться на Realme GT Neo 5 с доставкой из Китая (AliExpress, Ozon Global). И будет вам счастье фото и видеосъёмки в этом бюджете (но не будет счастья с автономностью).
Huawei Nova Y91
Где-то в природе существуют Motorola G64, Samsung Galaxy M15 и Vivo iQOO Z9x с 6000 мАч и интересными характеристиками, но будем реалистами — их проблемно купить в РФ (и было бы проблемно даже без санкций).
Из продающихся в России смартфонов лиги «6000 мАч» HONOR X7b, Infinix Smart 8 Plus, Tecno Pova 5 заведомо слабее, а больше и выбрать-то особо не из чего. Поэтому жизнь довела нас до Хуавея без Google-сервисов.
И без 5G на будущее. И без слота для карт памяти. И с гораздо менее качественной камерой. И с медленной зарядкой. И с процессором на 40% медленнее. Зато 7000 мАч и недорого! А в отсутствие Google-сервисов можно вкорячить RuStore и практически всё будет работать неплохо.
Но всё же это уже совсем смартфон для тех, кто не любит пользоваться смартфонами, а делает это по редкой служебной необходимости. В том плане, что… очень уж дешманское в нём всё: работает медленно, фотографирует плохо, дисплей не особо яркий и так далее… Аскеты, это для вас.
Выводы
Я не сгущал краски, когда говорил, что нормальных смартфонов с 6000 мАч в продаже больше и нет. Вот, полюбуйтесь на списочек смартфонов с такой ёмкостью аккумулятора, которые есть в наличии в магазинах сегодня (не в России и не на Ozon/Ali, а в мире в целом).
Из них… ну сколько, 80% просто нигде не продают в пределах досягаемости хвалёного российского параллельного импорта? Ну или это какие-нибудь «кроссовки типа защищённые» от Doogee, Blackview или Oukitel, которые лучше не покупать.
Или Моторолы, которые только в США продаются реднекам в условиях яростного огорожения от любых китайских брендов, кроме OnePlus (почему-то у американцев такой цирк на рынке смартфонов происходит).
Или Самсунги M-серии из Индии, которые продают в России с накруткой 2x –2.5x к цене, но чаще вообще не продают.
А ещё «дефорсированные» и довольно медленные HONOR с полноценными 6000 мАч (а не 5800 мАч, как у X9b) и наоборот, форсированные по самые яйца Vivo IQOO Z9 Turbo с 6000 мАч и Snapdragon 8S Gen 3 (самый мощный в мире процессор для Android сейчас). Но это смартфон, плохо ловящий в России 4G, «мочащий» фоновую работу Telegram и WhatsApp, а ещё пошлины, а ещё с иероглифов прошивку то тут, то там на кириллицу переключать…
Вы сами видели, что Tecno Pova 6 Pro — это не «огосподи, подарок богов!». У него так себе звук из динамиков, дешёвенький Wi-Fi (не медленный, просто у других за эти деньги он с запасом на будущее, а тут нет), камера нормальная, но это камера от смартфонов за 18 тысяч рублей, а не от смартфонов за 22-25 тысяч рублей, за сколько и продают Pova 6 Pro.
Но всё-таки совокупно это о-о-очень выносливый, один из самых выносливых в мире смартфонов, при этом нормально (не великолепно, а нормально) фотографирующий и снимающий видео, с очень быстрой зарядкой и супер-практичным корпусом (и наушники проводные впендюрить можно, и карту памяти не в ущерб двум симкам). С суперским по яркости и цветопередаче дисплеем.
И если жрущие дорогущие монстры на Snapdragon 8 Gen 3 получают 6000 мАч всё чаще (ну, потому что приходится — процессор в играх любит покушать), то хорошего смартфона с AMOLED, хотя бы такой же 108 Мп камерой, 6000 мАч и быстрой зарядкой до 25 тысяч рублей в российской сетевой рознице фиг найдёшь. А Tecno взяли и сделали. Если для вас выносливость смартфона важнее того, «максимальная» ли в купленном мобильнике камера среди себе подобных, берите — других аналогичных по уровню недорогих смартфонов-марафонцев нет и, к сожалению, пока даже не намечается.
- Один из лучших по автономности современных смартфонов
- Самый быстрозаряжающийся смартфон с 6000 мАч
- Есть тройной слот для 2x SIM + microSD и разъём 3.5 мм
- Очень яркий и качественный по цветопередаче дисплей
- При 6000 мАч габариты как у смартфона с 5000 мАч
- Отличная система охлаждения процессора
- Динамики громкие, но «дешёвые» по качеству звука
- Wi-Fi как в бюджетных смартфонах (для приложений и видео хватает, но всё же)
- Камеру нужно «заставлять» фотографировать хорошо
- Нет эквалайзера звука в настройках системы