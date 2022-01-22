В Китае эти смартфоны покупают вместо бюджетных Samsung. И правильно делают?

То, что в Китае до сих пор популярен Honor, который почти ничего вроде и не производил, легко объяснить — смартфоны-то у них выходили всё это время, только старые модели и без Google-сервисов. В Китае без Google не только Huawei-Honor, а вообще все смартфоны, поэтому продажи не проседали. Да и Honor 50 в порыве патриотизма китайцы раскупали на ура.

Гораздо больше удивляет другое — Samsung в Китае никому не нужен. Пока мы тут воздаём должное Galaxy A52 с его хорошей камерой с оптической стабилизации в среднем классе, обсуждаем удешевлённый флагман Galaxy S21 FE, прикидываем, насколько деградировали Galaxy M52 в сравнении с M51 и т.д., в Китае просто почти НИКТО не покупает смартфоны Самсунг.

И при этом, как видите по первенству, в аномальных количествах покупают смартфоны Oppo (окей, ещё куда ни шло) и... Vivo?! И это не флагманы, они погоды не делают (да и среди флагманов в Китае почётными считались Huawei P40 Pro/P50 и всякие Mate, ну или Oppo Find X3 Pro, но не что-то другое), а, как и в России, наиболее популярны бюджетные модели.

Окей, мы взяли бюджетные смартфоны Vivo — целых два, чтобы не однобоко о них судить, и сейчас будем разбираться с младшим из новых Виво — Y21.

Внешний вид

Что мне нравится в смартфонах Vivo — у них адекватная толщина, за счёт чего даже в стандартном силиконовом чехле смартфон удобно держать в руке. Скажем, у Realme с этим частенько проблемы даже при меньших диагоналях.