Телефоны
Сегодня в 16:56
7 мин.

В Китае эти смартфоны покупают вместо бюджетных Samsung. И правильно делают?

Ищем причины любви китайцев к недорогим смартфонам Vivo
Когда-нибудь мы победим лень и выпустим статью о том, насколько разные смартфоны попадают в топ продаж России, Европы, США и Китая. А пока вам просто достаточно знать, что Vivo на родном китайском рынке — самые продаваемые смартфоны, а Samsung там настолько невостребован, что сворачивает продажи смартфонов в КНР вообще. Вот мы и взяли бюджетные Vivo Y21 и Y53s, чтобы разобраться, а с чего такая любовь народная? Сегодня разбираемся с Y21, младшей моделью
В Китае эти смартфоны покупают вместо бюджетных Samsung. И правильно делают?
7
/10
Оценка по версии Ferra
Vivo Y21

Нет, мы не шутим и не троллим — сводка самых продаваемых марок смартфонов в Китае действительно выглядит, как новости из другой планеты. Посмотрите-ка сами:

Самые продаваемые бренды смартфонов в Китае с начала 2020 года по третий квартвл 2021 г.

Самые продаваемые бренды смартфонов в Китае с начала 2020 года по третий квартвл 2021 г.

Аналитическое агентство Counterpoint Research

Для сравнения — ситуация в России. Пока нормальной полной статистики нет, но по итогам первых двух кварталов 2021 картина осталась такой же до конца года:

1 / 2

Фото: IDC

То, что в Китае до сих пор популярен Honor, который почти ничего вроде и не производил, легко объяснить — смартфоны-то у них выходили всё это время, только старые модели и без Google-сервисов. В Китае без Google не только Huawei-Honor, а вообще все смартфоны, поэтому продажи не проседали. Да и Honor 50 в порыве патриотизма китайцы раскупали на ура.

Гораздо больше удивляет другое — Samsung в Китае никому не нужен. Пока мы тут воздаём должное Galaxy A52 с его хорошей камерой с оптической стабилизации в среднем классе, обсуждаем удешевлённый флагман Galaxy S21 FE, прикидываем, насколько деградировали Galaxy M52 в сравнении с M51 и т.д., в Китае просто почти НИКТО не покупает смартфоны Самсунг.

И при этом, как видите по первенству, в аномальных количествах покупают смартфоны Oppo (окей, ещё куда ни шло) и... Vivo?! И это не флагманы, они погоды не делают (да и среди флагманов в Китае почётными считались Huawei P40 Pro/P50 и всякие Mate, ну или Oppo Find X3 Pro, но не что-то другое), а, как и в России, наиболее популярны бюджетные модели.

Окей, мы взяли бюджетные смартфоны Vivo — целых два, чтобы не однобоко о них судить, и сейчас будем разбираться с младшим из новых Виво — Y21.

Внешний вид

Что мне нравится в смартфонах Vivo — у них адекватная толщина, за счёт чего даже в стандартном силиконовом чехле смартфон удобно держать в руке. Скажем, у Realme с этим частенько проблемы даже при меньших диагоналях.

Vivo Y21

Vivo Y21

Что не нравится — рамка внизу экрана. Да, в той или иной степени этим страдают почти все Android-смартфоны, особенно дешёвые, но тут это прям из ряда вон. Сделали бы такую рамку не снизу, а сверху, и в неё бы встроили селфи-камеру — и можно было обойтисть без каплевидного выреза под последнюю.

Vivo Y21

Vivo Y21

Спинка — в меру симпатичная, в меру невзрачная. На нижнем торце — разъём USB-C, динамик, микрофон, и разъём 3,5-мм под гарнитуру (FM-радио поддерживается).

1 / 2

Vivo Y21

На правом боку — качелька управления громкостью и кнопка включения/блокировки со встроенным сканером отпечатков пальцев. Этот сканер тут весьма полезен благодаря наличию NFC. Однако палец приходится прикладывать ровно, иначе сканер не срабатывает, что тоже минус.

Vivo Y21

Vivo Y21

Слот для симок и карт памяти — полноценный, поддерживается установка и двух nano-SIM, и карты MicroSD.

Экран и интерфейс

В отличие от старшей версии (Y53s) у Vivo Y21 экран имеет разрешение HD+. Причём, по всем остальным характеристикам он лучше, чем у Y53s — это касается и максимальной яркости, и контрастности, и цветопередачи. Забегая вперёд скажу, что это не последнее, в чём младшая модель уделывает старшую.

Vivo Y21
Максимальный уровень яркости (макс./мин.)449/2,6 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)1500:1
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)80%
DeltaE (меньше = лучше)3,29
Гамма (идеальная — 2,2)2,3
Цветовая температура (идеальная = 6500K)7300К

Причём, низкое разрешение не так просто заметить даже сравнивая обе модели держа их рядом. Как я уже не раз говорил, сглаживание графики в Android стало каким-то прям волшебным — вы заметили, например, что очень мало смартфонов сегодня имеют разрешение выше Full-HD, хотя ещё лет пять назад каждый флагман тянулся чуть ли не к 4К?

Другое дело, что экран — IPS, но что мы ещё хотели от бюджетника? При HD-разрешении всё равно IPS будет лучше, чем AMOLED.

Смартфон работает под управлением Android 11 с фирменной оболочкой Funtouch OS 11.1. Как мне кажется, это одна из самых неудачных оболочек среди китайских смартфонов — она какая-то громоздкая и анимация в ней менее плавная, чем у всех остальных.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 6

Интерфейс Vivo Y21

Однако привыкнув пользоваться телефоном удобно.

Производительность и автономность

Вообще, несложно заметить, что Vivo Y21 — это своего рода ответ Realme C21Y. Тут даже название намекает. Другое дело, что по факту ответ получился так себе: во-первых, смартфон от Realme дешевле, а во-вторых, он лучше и по производительности (причём, существенно), и по автономности (тоже значительно).

1 / 3

Производительность в бенчмарке AnTuTu Benchmark

И это нам наглядно доказывает, что не стоит пренебрегать процессорами Unisoc (как у Realme C21Y). А также, что не зря я критиковал бюджетные MediaTek. Helio P35, как у Vivo Y21, уж и правда слишком слабоват.

Время полного разряда смартфонов в минутах (чтение, видео, игры)

Время полного разряда смартфонов в минутах (чтение, видео, игры)

Также смартфон можно покритиковать за отсутствие настоящего гироскопа. Вместо этого используется нечто, распознаваемое AIDA64 как “pseudo_gyro”. Если любите смотреть 360-градусные видео, Y21 — не для вас. Тут этот “фейковый гироскоп”, правда работает не так ужасно, как скажем у Poco M3, но всё равно постоянные подёргивания кого угодно выбесят.

Камера

Как часто бывает у бюджетных моделей, камера у Vivo Y21 (по сути, здесь всего один модуль — широкоугольный) весьма неоднозначна. Днём снимки с неё мне нравятся даже больше, чем у старшей Y53s. Лучше цветопередача, точнее баланс белого, да и динамический диапазон будто бы шире.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Основная камера Vivo Y21

Ночью однако всё меняется. У Y21 — жуткое мыло, которое ничем не исправишь, ещё и слишком темно. Тут всё как у Realme C21Y, который, впрочем, стоит гораздо дешевле. А вот аналогичный по цене Infinix Hot 11S ночью снимает гораздо лучше.

1 / 3

Основная камера Vivo Y21

Впрочем, Vivo традиционно отыгрывается за счёт селфи-камеры. Тут всё очень прилично, хотя иногда лица кажутся перешарпленными.

1 / 4

Селфи-камера Vivo Y21

Что касается видео, то здесь главная проблема — тряска, которой не избежать. С другой стороны, качество вполне добротное для такой низкой цены и разрешения Full-HD.

Более того — я бы сказал, что ночью Vivo Y21 снимает видео лучше, чем фото.

Конкуренты

Vivo Y21Realme C21YInfinix Hot 11S
Операционная системаAndroid 11 + Funtouch 11.1Android 11 + Realme UI 2.0Android 11 + XOS 7.6
Экран6,51'', 720х1600 пикс., 20:9, IPS6,5'', 720х1600 пикс., 20:9, IPS6,78’’, 1080x2480 пикс., 20,7:9, IPS, 399 ppi, 90 Гц
ПроцессорMediatek MT6765 Helio P35, 4x Cortex-A53 2,35 ГГц + 4х Cortex-A53 1,8 ГГцUnisoc T610, 2х Cortex-A75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГцMediatek Helio G88, 2х Cortex A-75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
ГрафикаPowerVR GE8320Mali-G52Mali-G52 MC2
Оперативная память4 Гбайт4 Гбайт4 Гбайт
Накопитель64 Гбайт + MicroSD64 Гбайт + MicroSD64 Гбайт + MicroSD
СвязьNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDouNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDouNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
КамерыОсновная двойная: 13 Мп f/2,2 + 2 Мп f/2,4 (макро), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 8 Мп f/2,0Основная тройная: 13 Мп f/2,2 + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 5 Мп f/2,2Основная тройная: 50 Мп f/1,6 + 2 Мп (сенсор глубины) + неизвестный модуль, качество видео до 1440@30 fps, фронтальная: 8 Мп f/2,0
Аккумулятор5000 мАч5000 мАч5000 мАч
Размеры164,3x76,1x8 мм164,5x76x9,1 мм168,9x77x8,8 мм
Масса182 г200 г205 г
Класс защитынетнетнет
Цена14 тысяч рублей12 тысяч рублей14 тысяч рублей

Infinix Hot 11S

Infinix Hot 11S

Infinix Hot 11S

Смартфон от Infinix стоит те же 14 тысяч рублей, что и Vivo Y21, однако лучше во всём, кроме экрана. С экраном там сложно — с одной стороны, Full-HD и 90 Гц, с другой просто ужасная “синюшность” либо чрезмерная желтизна при настройке “Режим защита зрения”. Короче, Infinix можно выбрать для более качественной камеры и производительности, но готовиться к ухудшению автономности и необходимости ставить какое-то ПО для подстройки цветопередачи экрана под себя. Модуль NFC, если что, у Infinix Hot 11S имеется.

Realme C21Y

Realme C21Y

Realme C21Y

С другой стороны, смартфон от Realme выйдет дешевле, но всё равно во многом лучше, чем Vivo Y21, кроме экрана и камеры. Разве что, и эргономика лично мне больше нравится у Vivo Y21. Но разница в цене довольно существенная — аж три тысячи рублей в пользу Realme.

Итого

Язык не поворачивается назвать бюджетные Vivo плохими смартфонами — нет, всё сделано качественно, явно веселее, чем в сопоставимом по цене Samsung Galaxy A12 или каком-нибудь, прости господи, A03s, но не особо лучше, чем, например, в Samsung Galaxy A22, который официально стоит на пару тысяч дороже, а в не сетевых магазинах сравнимый по цене.

И это если мы рассуждаем с позиции, что в глазах грузчиков и домохозяек Samsung и Vivo равны по узнаваемости и народной любви. А если говорить о дремучих людях, которым не важен бренд, а нужен «какой-нибудь китаец, да с характеристиками покруче!», можно найти близкий по цене и более тюнингованный Infinix, либо не париться и взять Realme на современном и уже вполне качественном процессоре Unisoc (старые юнисоки были ужасны, а этот норм).

Наверное, у китайцев играет роль либо патриотизм (наподобие того, как в России с удовольствием переплачивают на российские чаи Greenfield/Tess, Мираторги всякие и Bork/Redmond — на этом мой список любимой в народе и не особо дешёвой отечественной продукции закончился, но можете продолжить). Либо, наподобие США, операторы или сотовые салоны вводят какие-то компенсации, более выгодные кредиты/рассрочки на продукцию отечественных производителей в сравнении с зарубежными — тут тоже чёрт ногу сломит, потому что в открытый доступ за пределы огороженного в Китае интернета такая информация не выплёскивается.

А в отношении Vivo Y21 — ждите скидок, за 10.5 — 12 тысяч можете смело брать. За 13 тысяч — уже стоит оглядеться и обдумать, нет ли чего круче на горизонте, за 15-16 тысяч — точно есть смысл рассмотреть альтернативы. Мы ведь не китайцы, нам пофигу роль бренда Vivo для отечества, поэтому выбираем то, что выгодно.

Возьмём планку повыше и рассмотрим более дорогой и крутой (на границе бюджетного и среднего классов) Y53s — вдруг там преимущества марки станут более явными. Но это уже будет совсем другая история.

7
/10
Оценка по версии Ferra
Vivo Y21
Плюсы
  • Есть NFC, USB-C, 3,5 мм
  • Большой, яркий экран
  • Хорошая селфи-камера
Минусы
  • Нет нормального гироскопа
  • Низкая производительность даже по меркам бюджетника
  • Цена завышена
Новости партнеров
Новости партнеров