В Китае эти смартфоны покупают вместо бюджетных Samsung. И правильно делают?Ищем причины любви китайцев к недорогим смартфонам Vivo
Нет, мы не шутим и не троллим — сводка самых продаваемых марок смартфонов в Китае действительно выглядит, как новости из другой планеты. Посмотрите-ка сами:
Для сравнения — ситуация в России. Пока нормальной полной статистики нет, но по итогам первых двух кварталов 2021 картина осталась такой же до конца года:
То, что в Китае до сих пор популярен Honor, который почти ничего вроде и не производил, легко объяснить — смартфоны-то у них выходили всё это время, только старые модели и без Google-сервисов. В Китае без Google не только Huawei-Honor, а вообще все смартфоны, поэтому продажи не проседали. Да и Honor 50 в порыве патриотизма китайцы раскупали на ура.
Гораздо больше удивляет другое — Samsung в Китае никому не нужен. Пока мы тут воздаём должное Galaxy A52 с его хорошей камерой с оптической стабилизации в среднем классе, обсуждаем удешевлённый флагман Galaxy S21 FE, прикидываем, насколько деградировали Galaxy M52 в сравнении с M51 и т.д., в Китае просто почти НИКТО не покупает смартфоны Самсунг.
И при этом, как видите по первенству, в аномальных количествах покупают смартфоны Oppo (окей, ещё куда ни шло) и... Vivo?! И это не флагманы, они погоды не делают (да и среди флагманов в Китае почётными считались Huawei P40 Pro/P50 и всякие Mate, ну или Oppo Find X3 Pro, но не что-то другое), а, как и в России, наиболее популярны бюджетные модели.
Окей, мы взяли бюджетные смартфоны Vivo — целых два, чтобы не однобоко о них судить, и сейчас будем разбираться с младшим из новых Виво — Y21.
Внешний вид
Что мне нравится в смартфонах Vivo — у них адекватная толщина, за счёт чего даже в стандартном силиконовом чехле смартфон удобно держать в руке. Скажем, у Realme с этим частенько проблемы даже при меньших диагоналях.
Что не нравится — рамка внизу экрана. Да, в той или иной степени этим страдают почти все Android-смартфоны, особенно дешёвые, но тут это прям из ряда вон. Сделали бы такую рамку не снизу, а сверху, и в неё бы встроили селфи-камеру — и можно было обойтисть без каплевидного выреза под последнюю.
Спинка — в меру симпатичная, в меру невзрачная. На нижнем торце — разъём USB-C, динамик, микрофон, и разъём 3,5-мм под гарнитуру (FM-радио поддерживается).
На правом боку — качелька управления громкостью и кнопка включения/блокировки со встроенным сканером отпечатков пальцев. Этот сканер тут весьма полезен благодаря наличию NFC. Однако палец приходится прикладывать ровно, иначе сканер не срабатывает, что тоже минус.
Слот для симок и карт памяти — полноценный, поддерживается установка и двух nano-SIM, и карты MicroSD.
Экран и интерфейс
В отличие от старшей версии (Y53s) у Vivo Y21 экран имеет разрешение HD+. Причём, по всем остальным характеристикам он лучше, чем у Y53s — это касается и максимальной яркости, и контрастности, и цветопередачи. Забегая вперёд скажу, что это не последнее, в чём младшая модель уделывает старшую.
|Vivo Y21
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|449/2,6 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1500:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|80%
|DeltaE (меньше = лучше)
|3,29
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7300К
Причём, низкое разрешение не так просто заметить даже сравнивая обе модели держа их рядом. Как я уже не раз говорил, сглаживание графики в Android стало каким-то прям волшебным — вы заметили, например, что очень мало смартфонов сегодня имеют разрешение выше Full-HD, хотя ещё лет пять назад каждый флагман тянулся чуть ли не к 4К?
Другое дело, что экран — IPS, но что мы ещё хотели от бюджетника? При HD-разрешении всё равно IPS будет лучше, чем AMOLED.
Смартфон работает под управлением Android 11 с фирменной оболочкой Funtouch OS 11.1. Как мне кажется, это одна из самых неудачных оболочек среди китайских смартфонов — она какая-то громоздкая и анимация в ней менее плавная, чем у всех остальных.
Однако привыкнув пользоваться телефоном удобно.
Производительность и автономность
Вообще, несложно заметить, что Vivo Y21 — это своего рода ответ Realme C21Y. Тут даже название намекает. Другое дело, что по факту ответ получился так себе: во-первых, смартфон от Realme дешевле, а во-вторых, он лучше и по производительности (причём, существенно), и по автономности (тоже значительно).
И это нам наглядно доказывает, что не стоит пренебрегать процессорами Unisoc (как у Realme C21Y). А также, что не зря я критиковал бюджетные MediaTek. Helio P35, как у Vivo Y21, уж и правда слишком слабоват.
Также смартфон можно покритиковать за отсутствие настоящего гироскопа. Вместо этого используется нечто, распознаваемое AIDA64 как “pseudo_gyro”. Если любите смотреть 360-градусные видео, Y21 — не для вас. Тут этот “фейковый гироскоп”, правда работает не так ужасно, как скажем у Poco M3, но всё равно постоянные подёргивания кого угодно выбесят.
Камера
Как часто бывает у бюджетных моделей, камера у Vivo Y21 (по сути, здесь всего один модуль — широкоугольный) весьма неоднозначна. Днём снимки с неё мне нравятся даже больше, чем у старшей Y53s. Лучше цветопередача, точнее баланс белого, да и динамический диапазон будто бы шире.
Ночью однако всё меняется. У Y21 — жуткое мыло, которое ничем не исправишь, ещё и слишком темно. Тут всё как у Realme C21Y, который, впрочем, стоит гораздо дешевле. А вот аналогичный по цене Infinix Hot 11S ночью снимает гораздо лучше.
Впрочем, Vivo традиционно отыгрывается за счёт селфи-камеры. Тут всё очень прилично, хотя иногда лица кажутся перешарпленными.
Что касается видео, то здесь главная проблема — тряска, которой не избежать. С другой стороны, качество вполне добротное для такой низкой цены и разрешения Full-HD.
Более того — я бы сказал, что ночью Vivo Y21 снимает видео лучше, чем фото.
Конкуренты
|Vivo Y21
|Realme C21Y
|Infinix Hot 11S
|Операционная система
|Android 11 + Funtouch 11.1
|Android 11 + Realme UI 2.0
|Android 11 + XOS 7.6
|Экран
|6,51'', 720х1600 пикс., 20:9, IPS
|6,5'', 720х1600 пикс., 20:9, IPS
|6,78’’, 1080x2480 пикс., 20,7:9, IPS, 399 ppi, 90 Гц
|Процессор
|Mediatek MT6765 Helio P35, 4x Cortex-A53 2,35 ГГц + 4х Cortex-A53 1,8 ГГц
|Unisoc T610, 2х Cortex-A75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Mediatek Helio G88, 2х Cortex A-75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Графика
|PowerVR GE8320
|Mali-G52
|Mali-G52 MC2
|Оперативная память
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|Накопитель
|64 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная двойная: 13 Мп f/2,2 + 2 Мп f/2,4 (макро), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 8 Мп f/2,0
|Основная тройная: 13 Мп f/2,2 + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 5 Мп f/2,2
|Основная тройная: 50 Мп f/1,6 + 2 Мп (сенсор глубины) + неизвестный модуль, качество видео до 1440@30 fps, фронтальная: 8 Мп f/2,0
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|164,3x76,1x8 мм
|164,5x76x9,1 мм
|168,9x77x8,8 мм
|Масса
|182 г
|200 г
|205 г
|Класс защиты
|нет
|нет
|нет
|Цена
|14 тысяч рублей
|12 тысяч рублей
|14 тысяч рублей
Infinix Hot 11S
Смартфон от Infinix стоит те же 14 тысяч рублей, что и Vivo Y21, однако лучше во всём, кроме экрана. С экраном там сложно — с одной стороны, Full-HD и 90 Гц, с другой просто ужасная “синюшность” либо чрезмерная желтизна при настройке “Режим защита зрения”. Короче, Infinix можно выбрать для более качественной камеры и производительности, но готовиться к ухудшению автономности и необходимости ставить какое-то ПО для подстройки цветопередачи экрана под себя. Модуль NFC, если что, у Infinix Hot 11S имеется.
Realme C21Y
С другой стороны, смартфон от Realme выйдет дешевле, но всё равно во многом лучше, чем Vivo Y21, кроме экрана и камеры. Разве что, и эргономика лично мне больше нравится у Vivo Y21. Но разница в цене довольно существенная — аж три тысячи рублей в пользу Realme.
Итого
Язык не поворачивается назвать бюджетные Vivo плохими смартфонами — нет, всё сделано качественно, явно веселее, чем в сопоставимом по цене Samsung Galaxy A12 или каком-нибудь, прости господи, A03s, но не особо лучше, чем, например, в Samsung Galaxy A22, который официально стоит на пару тысяч дороже, а в не сетевых магазинах сравнимый по цене.
И это если мы рассуждаем с позиции, что в глазах грузчиков и домохозяек Samsung и Vivo равны по узнаваемости и народной любви. А если говорить о дремучих людях, которым не важен бренд, а нужен «какой-нибудь китаец, да с характеристиками покруче!», можно найти близкий по цене и более тюнингованный Infinix, либо не париться и взять Realme на современном и уже вполне качественном процессоре Unisoc (старые юнисоки были ужасны, а этот норм).
Наверное, у китайцев играет роль либо патриотизм (наподобие того, как в России с удовольствием переплачивают на российские чаи Greenfield/Tess, Мираторги всякие и Bork/Redmond — на этом мой список любимой в народе и не особо дешёвой отечественной продукции закончился, но можете продолжить). Либо, наподобие США, операторы или сотовые салоны вводят какие-то компенсации, более выгодные кредиты/рассрочки на продукцию отечественных производителей в сравнении с зарубежными — тут тоже чёрт ногу сломит, потому что в открытый доступ за пределы огороженного в Китае интернета такая информация не выплёскивается.
А в отношении Vivo Y21 — ждите скидок, за 10.5 — 12 тысяч можете смело брать. За 13 тысяч — уже стоит оглядеться и обдумать, нет ли чего круче на горизонте, за 15-16 тысяч — точно есть смысл рассмотреть альтернативы. Мы ведь не китайцы, нам пофигу роль бренда Vivo для отечества, поэтому выбираем то, что выгодно.
Возьмём планку повыше и рассмотрим более дорогой и крутой (на границе бюджетного и среднего классов) Y53s — вдруг там преимущества марки станут более явными. Но это уже будет совсем другая история.
- Есть NFC, USB-C, 3,5 мм
- Большой, яркий экран
- Хорошая селфи-камера
- Нет нормального гироскопа
- Низкая производительность даже по меркам бюджетника
- Цена завышена