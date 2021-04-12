OPPO займёт место Huawei в смартфонах. И у нас на руках доказательство этого

Да, у конкурентов чуть лучше обстоят дела с автономностью, но мало кто предлагает такие быстрые зарядные устройства в комплекте — 12 минут и 50 процентов заряда у вас есть. В случае с Samsung и Apple зарядные устройства вообще выпилены из комплекта и их придется докупать отдельно. А тут даже чехол положили, который не стыдно надеть на смартфон. Все с заботой о пользователе. Только цена при такой заботе все еще кусается. Но это не вина OPPO, достаточно посмотреть на изменение курса доллара к рублю за последние пару лет.

Непонятно только, как жить с этим смартфоном после окончания срока поддержки, потому что сторонних прошивок на OPPO не найти, получить неофициальную свежую версию Android не выйдет. Те же Xiaomi в свое время успели урвать гораздо больше внимания со стороны групп энтузиастов, которые и занимаются портированием такого ПО. Но нет, ни на отечественных просторах, ни на зарубежных, за OPPO никто не берется.

В любом случае, объективных аргументов покупать не OPPO, а флагманский Самсунг, на сегодня мало — кроме "а вот тут мне важно, чтобы оттенок у листвы был менее ярким при записи видео" их особо не наберётся. А камера-микроскоп действительно была первой в своём роде на момент дебюта (сейчас её себе скопипастила Сяоми в свой Mi 11 Ultra). И эта камера, хоть и малополезна на практике, но заставляет фотографировать на смартфон даже тех, кто к фотографированию на смартфоны давно охладел. А это большое достижение и вообще показатель "игры мускулами", которая под силу только могущественным китайским производителям.

В любые другие годы, начиная с 2018 г., при выборе флагманского смартфона с крутыми камерами по "не обнаглевшей цене" мы бы упомянули Huawei P20 Pro/P30 Pro и, окей, в качестве исключения, P40 Pro с ампутированными Google-сервисами. Но теперь уже появилась альтернатива оттуда, откуда не ждали. Никто не будет сломя голову бежать за китайским смартфоном на Aliexpress за 75-80 тысяч рублей, но приятно уже то, что китайские альтернативы Самсунгам и Айфонам за 100+ тысяч никуда не девались, а продолжают выходить, пусть уже и с другими действующими лицами/брендами.