OPPO займёт место Huawei в смартфонах. И у нас на руках доказательство этого
Всё это звучит как поганая реклама, не так ли? Если вы следили хотя бы за флагманскими смартфонами OPPO, то уже в курсе, что главная проблема Find X любых поколений — бессмысленность их на рынке. Идеология "китайский смартфон по цене флагмана Samsung и iPhone, но по характеристикам немного ниже, уровня флагманов Xiaomi", как несложно догадаться, никому не нужна. Кроме китайцев, разве что — в КНР смартфоны отечественного производителя Оппо покупают "по умолчанию", как у нас Самсунги, не задумываясь о том, бывают ли конкуренты лучше по соотношению цены и характеристик.
Нельзя сказать, что OPPO в своих дорогих смартфонах не пытались найти "изюминку". Например, в 2018 году Find X первого поколения с выдвижной камерой (это в эпоху, когда все производители городили уродливые вырезы в стиле iPhone) выглядел круто. Но Find X2 уже был никакущим "просто смартфоном". Да, с мощным Snapdragon 865, но вторичной внешностью и, хоть и максимально крутой (размером почти с сенсор у S21 Ultra) 48-камерой, но всё-таки не "максимальным" качеством съёмки за свои деньги.
В OPPO Find X3 Pro, если бегло смотреть на характеристики и внешность, нашли золотую середину — смартфон уже не выглядит пришельцем из будущего, как первый Find X, но и не выглядит цельнотянутым Айфоном или Самсунгом. А характеристики, если отвлечься от типичных для флагманов Snapdragon 888, добавились совершенно новым типом камеры, которой до этого не было вообще ни у кого. И это... ладно, обо всём по порядку.
Внешний вид
Вы таки будете смеяться (потому что не видите разницы между "лопатами" больших диагоналей), но перед нами один из самых подтянутых крупных смартфонов современности. Сравнивать с остальными сложно, потому что прежних стандартных диагоналей 5" и 5.5" больше не существует, каждый производитель городит, как ему угодно. У флагманов Самсунг Ultra диагональ дисплея составляет 6.8 дюймов, поэтому такие смартфоны крупнее по объективным причинам. Но если сравнить с близкими по размерам Huawei Mate 40 (6.7", 212 г, 9.1 мм толщины при 4400 мАч в аккумуляторе), становится понятно, что Find X3 (6.7", 193 г., 8.3 мм толщины при 4500 мАч в аккумуляторе) использует площадь корпуса очень разумно.
Тем более, внутри супер-горячий процессор Snapdragon 888, в отличие от относительно уравновешенного Kirin 1000. В плане безрамочности это сейчас второй в мире по крутизне смартфон — вмещает 6.7" дисплей в 163.3 мм длины корпуса. Для сравнения — в Samsung Galaxy S21 Ultra 6.8" вместили в 165.1 мм. Но круче всех пока остаётся Xiaomi Mi 11 Ultra, который влепил 6.81" в 164.3 мм! Мелочи, но когда мы говорим о "лопатах", за эти миллиметры сражается целая армия инженеров.
(можно вспомнить и iPhone 12 Pro Max с 6.7 дюймами при 160.8 мм, но достигается это тем, что у Айфона аккумулятор ёмкостью 3678 мАч там, где у конкурентов 4500-5000 мАч, и огромнейшим вырезом в экране, который при подсчёте диагонали считают за полноценную площадь отображения).
|Вес
|OPPO Find X3 Pro
|193 грамма
|Xiaomi Mi 11 Ultra
|234 грамма
|Samsung Galaxy S21 Ultra
|227 грамм
|Apple iPhone 12 Pro Max
|226 грамм
Лицевая сторона не запоминается, блин, вообще ничем. Примерно так выглядит и прошлогодний OPPO Find X2 Pro, и Xiaomi Mi 10, и ещё очень много смартфонов. И нет, это не плохо. Наоборот, оптимальный вариант с небольшим углом закругления экрана и аккуратным вырезом под фронтальную камеру. Дисплей не плоский, но и не “водопад” (когда его загибают по самые края, как было в Huawei Mate 30 Pro). На удобство хвата этот изгиб никак не влияет, случайных нажатий за время тестирования я не заметил.
А вот сзади все гораздо интереснее. Как бы и Айфон, но глазки камер другие, и наплыв на них не площадкой, а как на подзорной трубе. Внешне модуль камеры получился довольно кургузым, но у него есть одно небольшое преимущество перед другими типами конструкции. За счет сглаженных углов, вокруг блока камер не собирается пыль, а сам модуль не сильно бросается в глаза. Другое дело, что пыль собирается вокруг линз — зазоры вокруг них прям здоровенные.
Матовый цвет в сочетании со всеми этими "аэродинамическими" (лол) изгибами, скажу сразу, на любителя, но не стоит сбрасывать смартфон со счетов. Если он вам не понравился в таком варианте, обязательно посмотрите на черную глянцевую версию. Своим внешним видом она чуть ли не напрямую отсылает к киборку из жидкого металла T-1000 из второй части "Терминатора". Выглядит нестандартно как минимум.
Дисплей
И почему же не Gorilla Glass Victus? Примерно такой вопрос возник в моей голове, когда я впервые заглянул в характеристики смартфона. В качестве защитного стекла OPPO решила использовать более старое пятое поколение “гориллы”. Поэтому будьте готовы к тому, что через пару-тройку месяцев экран будет усыпан мелкими царапинами. Да, такова сегодняшняя реальность — нынешние закаленные стекла царапаются чуть ли не об воздух, но это якобы из-за того, что взамен их научили лучше противостоять жёстким ударам о землю. А вот с олеофобным покрытием тут все в полном порядке: палец приятно скользит, отпечатки не остаются.
AMOLED-дисплей в Find X3 Pro произведен по технологии LTPO. Если не вдаваться в технические подробности, то экран, выполненный по такой технологии, может в режиме реального времени адаптировать частоту обновления кадров. Обновление будет происходить не только по заданным параметрам в 60 или 120 Гц, например. Значение частоты может запросто варьироваться от пары кадров до 120, заметно снижая энергопотребление. Пожалуй, это главное отличие от LTPS-экранов, которые массово устанавливались в предыдущих поколениях флагманов, и очень похожая схема на то, что нам предлагает в своих флагманах серии S21 Самсунг.
|OPPO Find X3 Pro
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|2,2/480 кд/м2 (при включенной автояркости до 845 кд/м2)
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|110%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1,76
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,19
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6530K
Да, дисплей получился не самым ярким среди современных флагманов (у Самсунга и Xiaomi Mi 11 он ярче), однако весеннее московское солнце не стало помехой для восприятия картинки. С выключенным режимом автоматической регулировки, дисплей выдает уверенные 480 кд/м2, а если же включить его, то яркость подсветки “разгоняется” вплоть до 845 кд/м2. Второй результат уже лучше, но не дотягивает до более дорогих смартфонов от Samsung и свежих Xiaomi Mi 11 Pro и Ultra (а сравнивать Find X3 Pro стоит все же именно с ними).
Иначе обстоит дело с калибровкой экрана. В Find X3 Pro великолепная точность цветопередачи (почти уровня профессиональных мониторов для дизайнеров), о чём говорит Delta E — 1,76. Гамма тоже в полном порядке, значение очень близко к эталонному. К балансу белого у меня вопросов не возникло, в стандартном режиме значение слегка отклоняется от идеального
Для более точной передачи цветов, в OPPO добавили 100% охват цветового диапазона DCI-P3. Полезная вещь, учитывая, что камера Find X3 Pro может снимать с глубиной цвета 10 бит. Для правильного отображения цветов, полученных сенсором в таком режиме, дисплею нужны другие цветовые пространства. Так, кроме DCI-P3, смартфон поддерживает еще и BT.2020. В общем, отображение HDR здесь тоже на уровне хороших теликов, хоть для флагманских смартфонов это и не революция (года два такое уже во многих смартфонах практикуют).
Color OS
Хорошие оболочки из Поднебесной не ограничиваются сяомишной MIUI, хотя порой именно так может показаться. Color OS — вполне себе конкурентоспособная модификация Android (и не такая заcpанная предустановленными приложениями, как оболочки Xiaomi и Huawei), однако все её достоинства в полной мере раскрываются только на флагманском железе. Тут и анимации интереснее, да и отрисовка системы в 120 Гц добавляет очков внешнему виду. На бюджетных и средних смартфонах ощущения от Color OS несколько иные.
Рекламы в оболочке системы нет (а в Xiaomi за 70-90 тысяч она бывает), дизайн некоторых встроенных утилит вызывает неподдельный восторг. Работа компаса, например, сопровождается приятной тактильной отдачей, а интерфейс приложения “O Relax” вообще напоминает концепт, который сошел прямиком со страниц Behance (дочерней платформы для дизайнеров, которой владеет сама Adobe, создательница Фотошопа). Стильно, модно и молодёжно, если коротко.
Производительность и автономность
Надо ли знать что-то про Snapdragon 888 кроме того, что это одна из лучших систем на чипе среди Android-смартфонов? Прирост производительности в 888 виден не только в процессорных, но еще и в графических тестах. В сравнении с Adreno 650, который использовался в предыдущих поколениях Snapdragon, Adreno 660 дает 35% прирост производительности. Прибавьте к этому 12 Гб оперативной памяти, увеличение общей производительности до 26 триллионов операций в секунду и получите настоящий игровой смартфон.
Это, конечно, в красивой теории. На практике же мы получаем ситуацию, когда все смартфоны на процессорах Exynos 2100 (флагманы Samsung), Kirin 1000 (флагманы Huawei) и Snapdragon 888 (все остальные Android-флагманы) под нагрузкой работают в режиме постоянного перегрева с падением мощности (это называется троттлинг), но делают это по-разному. Хуавей среди всех действует по принципу "тише едешь — дальше будешь. То есть работают чуть медленнее изначально, но под длительной нагрузкой в среднем получаются быстрее, чем Exynos. Самсунговские процессоры работают по принципу "шаг вперёд — два шага назад", быстро достигают пика производительности и настолько же быстро её роняют (хотя всё равно получается быстрее, чем в прошлогодних процессорах Exynos 990). Snapdragon — пока лучший вариант, потому что он делает "три шага вперёд, два назад", и в итоге при всём своём троттлинге получается первым по производительности современным процессором в смартфонах.
И если с производительностью всё ясно, то с автономностью готовьтесь к тому, что времена анекдотах об Android + "села батарейка" возвращаются.
График здоровенный и сам по себе ни о чём вам (как я догадываюсь) не говорит. Поэтому объясняю самые важные моменты:
- Смартфоны с Snapdragon 865 (флагманским процессоров 2020 года) работают на 25% дольше смартфонов с Snapdragon 888 (флагманским процессором 2021 года). Это хорошо видно в сравнении OPPO Find X3 Pro с Xiaomi Mi 10, у которого такая же ёмкость аккумулятора. Количество герц в дисплее на этот раз в расчёт брать не будем, потому что эта величина в новых смартфонах динамическая, герц может быть даже менее 60, если к тачскрину никто за время теста не касается (а в наших тестах автономности всё именно так).
- Автономность OPPO Find X3 Pro типичная для набора из 4600 мАч, Quad HD-дисплее и Snapdragon 888. Xiaomi Mi 11 (4500 мАч, примерно такой же размер дисплея, Snapdragon 888) работает от аккумулятора столько же.
- Самсунг S21 Ultra выносливее, хотя его Exynos 2100 тоже настолько же прожорливый, как и Snapdragon 888. Почему выносливее? Потому что 5000 мАч, а не 4500 мАч, и потому что Самсунг "по блату" засунул в свои смартфоны (только в Ultra, а не в обычные S21) на 16% более экономичный дисплей.
Короче говоря: флагманские смартфоны 2021 года с 4500 мАч в аккумуляторе по автономности равны дешёвым смартфонам с 3800-4000 мАч. И ничего с этим не поделать
Хватает ли такой автономности на весь день? Судя по нескольким дня живого использования, на день и вечер этих 4500 мАч хватает точно, к середине ночи останется еще процентов 15, если в течение дня не смотреть YouTube безостановочно.
Отдельно порадовала комплектная проводная зарядка SuperVOOC 2.0 на 65 Вт, которая призвана избавить пользователя от любых проблем с автономностью. За 12 минут зарядки смартфон успеет восполнить (!) 50% емкости аккумулятора, а полный цикл зарядки займет всего 35 минут. Но до фантастических 120 Вт в Mi 11 что герою обзора, что его блоку питания все еще далеко.
Да, кстати, беспроводная зарядка есть, с ней все в полном порядке, есть даже поддержка реверсивной зарядки на 10 Вт. Вообще, 30 Вт мощности по стандарту Qi — очень хороший результат. И это все еще на 5 Вт больше, чем может принять Samsung Galaxy S21 Ultra через блок, который еще и придется покупать отдельно.
Камера
Интерфейс приложения камеры в Color OS мало чем отличается от такового в остальных оболочках. Те же способы навигации между режимами и схожая функциональность.
Для основных камер OPPO использовала 50 Мп модуль Sony IMX766. Почему “основных”? Все просто. В этом смартфоне и широкоугольный модуль, и основной используют одинаковый сенсор. Разница лишь в оптике и, как итог, в эквивалентном фокусном расстоянии. Кстати, использование одинаковых сенсоров для двух разных модулей впервые было замечено в еще одном смартфоне от OPPO — Reno 5. Кстати, этих сенсоров пока что ни у кого нет, ведь OPPO каким-то неведомым образом получила их на эксклюзивных правах. До поры до времени, скорее всего, но факт интересный.
Даже без перехода в профессиональный режим, камера уверенно выдает снимки с широчайшим динамическим диапазоном и хорошей детализацией. В каждом участке кадра видны детали, резкость на дальних планах не падает и не искажается при помощи встроенных алгоритмов улучшений. Для широкоугольных камер в смартфонах это если не прорыв, то очень хороший переход от урезанных донельзя модулей. Раньше похожими вещами занималась Huawei в Mate 30 Pro (40 Мп основной + 40 Мп "ширик"), но где Huawei теперь? Остальные производители упорно пытаются изобрести мобильную телеоптику, но дальше пятикратного оптического зума без ущерба для дизайна никто не ушел.
Если хотите конкретики по камерам, то:
- OPPO Find X3 Pro в сравнении с Samsung Galaxy S21 Ultra радует тем, что тоже умеет снимать видео на фронтальную камеру в 4K, но цветопередача у Самсунга лучше (Самсунг всегда окрашивает кожу в естественный цвет, тогда как OPPO, если у вас лампы в комнате не с тёплым свечением, запросто сделает вашу физиономию капельку синеватой или зеленоватой). Зато по автофокусу и стабилизации картинки на передней камере OPPO очень крут — редкий смартфон, в котором можно снимать себя на бегу, и картинка будет прекрасно разборчивой. И даже если ребёнок будет фотографировать себя, фотки не будут размытыми.
- По оптическому зуму Samsung уделывает флагман OPPO (что и не удивительно, реальный оптический зум у Find X3 Pro ограничен 2x, как во флагманах 2018 года).
- Качество фото на основную и сверхширокоугольные камеры у Samsung S21 Ultra и OPPO Find X3 Pro примерно одинаковое. Отличия заключаются в том, что у OPPO цвета чуть менее насыщенные и правдоподобные (дожили, Самсунги окрашивают фотки так же ядрёно, как Huawei P20 Pro в своё время), и чуть более светлые чаще всего. Тут сложно сказать, кто прав, а кто виноват — кому-то будет казаться, что это Самсунг любит недосвечивать и делать чёрными ради более "гламурной" контрастности оттенки, которые должны быть серыми. Кто-то сочтёт, что OPPO просто чуть задирает экспозицию (светлые тона), чтобы создавалось впечатление, будто камера ловит больше мелких деталей.
- По записи видео Samsung немного впереди за счёт более широкого диапазона (больше оттенков между темнотой и светом, камера реже "слепнет") и возможности зумить видеозаписи с меньшей потерей качестве, чем у OPPO.
- Ночные фото у OPPO, как правило, перенасыщенные, в сравнении с Samsung S21 Ultra, но не менее (а чаще всего более!) качественные. Отчасти из-за того, что алгоритмы съёмки у семейства S21 "с рождения" были недоработанными, и полировать их будут эдак полгода.
- В сравнении с iPhone 12 Pro Max OPPO Find X3 Pro показывает себя схожим образом, но нужно отметить, что OPPO намного качественнее снимает фото ночью, но чаще промахивается с цветопередачей при съёмке видео.
Короче, основные камеры очень и очень хорошие, не хватает только "свободы зума", чтобы не терять в качестве съёмки при необходимости что-нибудь сфотографировать/снять на видео с приличного расстояния.
Но кому интересны основные камеры, когда главной фишкой смартфона стал 3 Мп модуль-микроскоп с круговой подсветкой? Без лишних слов, сразу к примерам снимков на этот модуль. Полистайте фотографии ниже, там есть на что посмотреть.
Со стороны, процесс макрофотографии на смартфон выглядит странным. Из-за шестидесятикратного увеличения и специфического фокусного расстояния, линзу приходится располагать почти вплотную к объекту съемки, так что какие-то пачкающие предметы фотографировать все же не стоит, если не хотите потом устранять загрязнения из зазоров камер смартфона.
По-настоящему полезное применение модулю найти вряд ли возможно, но это все с лихвой компенсируется каким-то детским восторгом от разглядывания буквально всех поверхностей в доме. Интереснее это, чем зум-модули со стократным приближением? Безусловно. В первом случае вы не получите ничего, кроме удручающего “мыла”, а тут камера выдает интересные снимки макро-мира, доступа к которому у человеческого глаза нет. Чего стоит одно разглядывание полиграфической защиты на железнодорожном билете.
Конкуренты
Стоит сразу сказать, что в российской официальной рознице вы не найдете этот смартфон. Примерно такая же ситуация и с “серым” сегментом рынка. Остаются лишь бескрайние просторы Aliexpress, где Find X3 Pro можно найти за адекватные для свежего флагмана 72 тысячи рублей (я вам напомню, что даже Xiaomi не стесняется просить за свой флагман соточку тысяч рублей). Да, примерно по такой же цене в России продается прошлогодний Find X2 Pro на Qualcomm Snapdragon 865.
Учитывая, что это актуальный флагманский смартфон, сравнивать его стоит с аналогичными в позиционировании моделями у других производителей. Для наглядности мы взяли два топовых устройства от А-брендов — оба с накопителем объемом 256 Гб. С ними все проще. В свободной продаже есть, нормальная гарантия тоже будет. Но, как говорится, есть один нюанс.
|OPPO Find X3 Pro
|iPhone 12 Pro Max
|Samsung Galaxy S21 Ultra
|Операционная система
|Android 11 + ColorOS 11.2
|iOS 14.1
|Android 11 + One UI 3.1
|Экран
|6,7", 1440 x 3216 п., 120 Гц, HDR10+, BT.2020, LTPO AMOLED, 525 ppi
|Super Retina XDR OLED, 6,7", 1284x2778 п., 458 PPI, HDR10
|6,8", QHD+, Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц, HDR10+
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 888, 5 нм, 8 ядер (1 ядро 2.84 ГГц Kryo 680 + 3 ядра 2.42 ГГц Kryo 680 + 4 ядра 1.80 ГГц Kryo 680)
|Apple A14 Bionic, 5 нм, 2 ядра 3,1 ГГц Firestorm + 4 ядра 1,8 ГГц Icestorm
|Exynos 2100, 5 нм, 8 ядер (1 ядро 2,9 ГГц Cortex-X1 + 3 ядра 2,80 ГГц Cortex-A78 + 4 ядра 2.2 ГГц Cortex-A55
|Графика
|Adreno 660
|Apple GPU (4 ядра)
|Mali-G78 MP14
|Оперативная память
|12 Гб
|6 Гб
|12 Гб
|Накопитель
|256 Гб
|256 Гб
|256 Гб
|Связь
|NFC, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS
|NFC, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS
|NFC, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
|Камеры
|Основная: 50 Mп, f/1.8, 26 мм, omnidirectional PDAF, OIS
|Основная: 12 Mп, f/1.6, 26 мм, dual pixel PDAF, IBIS
|Основная: 108 Mп (второе поколение), f/1.8, 26 мм, 1/1.33", PDAF, Laser AF, OIS
|Телефото: 13 Mп, f/2,4, 52 мм, PDAF, 2x оптический зум
|Телефото: 12 Mп, f/2.2, 65 мм, PDAF, OIS, 2,5x оптический зум
|Телефото: 10 Mп, f/2.4, 70 мм, 1/3.24", Dual pixel PDAF, OIS
|Широкоугольная: 50 Mп, f/2,2, 110˚, 18 мм, omnidirectional PDAF
|Широкоугольная: 12 Mп, f/2.4, 120˚, 13 мм
|Перископ: 10 Mп, f/4.9, 240 мм, 1/3.24", Dual pixel PDAF, OIS
|Макромодуль: 3 Mп, f/3.0, AF
|Сенсор глубины: TOF 3D LiDAR
|Широкоугольная: 12 Mп, f/2.2, 13 мм, 1/2.55", Dual pixel PDAF, Super Steady video
|Фронтальная: 32 Mп, f/2.4, 26 мм
|Фронтальная: 12 Mп, f/2.2, 23 мм + SL 3D (биометрия)
|Фронтальная: 40 Mп, f/2.2, 26 мм, 1/2.8", PDAF
|Аккумулятор
|4500 мАч
|3687 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|163,6x74x8,3 мм
|160,8x78,1x7,4 мм
|75,6х165,1х8,9 мм
|Масса
|193 г
|228 г
|227 г
|Цена
|80 тысяч рублей
|113 тысяч рублей
|115 тысяч рублей
Apple iPhone 12 Pro Max
Смартфон из идеологически другого лагеря, но, как и герой обзора, "из коробки" снимает в формате .heic вместо .jpg. То еще удовольствие, скажу я вам, ведь даже сама Apple в настройках называет JPEG "наиболее совместимым форматом". Шутки шутками, но если Android вам не по душе и вообще хочется получить самый быстрый чип на рынке в комплекте с нормальным набором камер, то iPhone к вашим услугам. Да, на 20 тысяч дороже героя обзора, и по качеству фото даже не лучше, но по детализации и, что важнее, цветопередаче видео, всё ещё впереди.
Samsung Galaxy S21 Ultra
Чуть лучше качество записи видео (хотя хуже качество ночного фото), на четверть лучше автономность, лучше зум, но хуже производительность. Несмотря на медленную для флагмана зарядку, вы получаете доступ к экосистеме Samsung и кучу разных фишек вроде Dex, которая превращает смартфон в персональный компьютер при подключении к монитору. Даже стилус можно докупить и превратить смартфон в аналог Galaxy Note. Однако за все это придется платить, и платить много. Если готовы купить такой смартфон без "мам, пап и кредитов", то почему бы и нет. Его хотя бы ждать месяц из Китая не придется.
Итого
Что-то мне подсказывает, что Find X3 Pro, даже если и будет продаваться в России, то по несколько другой цене, нежели на Aliexpress. И за ту цену (75-80 тысяч рублей), что просят китайские продавцы, можно получить прекрасный смартфон с "максимальной" производительностью и камерами уровня Samsung S21 Ultra/iPhone 12 Pro Max, с которым не будет скучно. Даже если убрать макрообъектив и вспомнить про не самую впечатляющую автономность, то смартфон всё равно стоит своих денег. Никуда не денется быстрый дисплей с задержкой в 2,5 мс и цветопередачей уровня лучших смартфонов современности, и общий уровень характеристик, которого хватит с головой на пару-тройку лет вперед.
Да, у конкурентов чуть лучше обстоят дела с автономностью, но мало кто предлагает такие быстрые зарядные устройства в комплекте — 12 минут и 50 процентов заряда у вас есть. В случае с Samsung и Apple зарядные устройства вообще выпилены из комплекта и их придется докупать отдельно. А тут даже чехол положили, который не стыдно надеть на смартфон. Все с заботой о пользователе. Только цена при такой заботе все еще кусается. Но это не вина OPPO, достаточно посмотреть на изменение курса доллара к рублю за последние пару лет.
Непонятно только, как жить с этим смартфоном после окончания срока поддержки, потому что сторонних прошивок на OPPO не найти, получить неофициальную свежую версию Android не выйдет. Те же Xiaomi в свое время успели урвать гораздо больше внимания со стороны групп энтузиастов, которые и занимаются портированием такого ПО. Но нет, ни на отечественных просторах, ни на зарубежных, за OPPO никто не берется.
В любом случае, объективных аргументов покупать не OPPO, а флагманский Самсунг, на сегодня мало — кроме "а вот тут мне важно, чтобы оттенок у листвы был менее ярким при записи видео" их особо не наберётся. А камера-микроскоп действительно была первой в своём роде на момент дебюта (сейчас её себе скопипастила Сяоми в свой Mi 11 Ultra). И эта камера, хоть и малополезна на практике, но заставляет фотографировать на смартфон даже тех, кто к фотографированию на смартфоны давно охладел. А это большое достижение и вообще показатель "игры мускулами", которая под силу только могущественным китайским производителям.
В любые другие годы, начиная с 2018 г., при выборе флагманского смартфона с крутыми камерами по "не обнаглевшей цене" мы бы упомянули Huawei P20 Pro/P30 Pro и, окей, в качестве исключения, P40 Pro с ампутированными Google-сервисами. Но теперь уже появилась альтернатива оттуда, откуда не ждали. Никто не будет сломя голову бежать за китайским смартфоном на Aliexpress за 75-80 тысяч рублей, но приятно уже то, что китайские альтернативы Самсунгам и Айфонам за 100+ тысяч никуда не девались, а продолжают выходить, пусть уже и с другими действующими лицами/брендами.
- Хорошая производительность
- Камеры уровня Samsung S21 Ultra и iPhone 12 Pro Max
- Уникальная и мотивирующая фоткать камера-микроскоп
- Яркий, чёткий дисплей с идеальной цветопередачей
- Автономность на четвёрку с минусом
- На 10% медленнее остальных смартфонов с Snapdragon 888 для защиты от перегрева
- Хорошего зума для съёмки фото и видео с большого расстояния, в сравнении с другими флагманами, не хватает