Протестировали супер-дорогой флагман Xiaomi, который продают только в Китае

Итого

Xiaomi Mi 10 Ultra всё-таки хороший, а в чём-то (производительность) даже лучший смартфон, но всё-таки праздника, на мой взгляд, не получилось. Сэкономили на USB 3.0, водонепроницаемость так и не завезли, да и что такое память 128 Гбайт без поддержки карты памяти? Конечно, будут модели с памятью побольше — но и стоить они будут значительно дороже.

Дополнительно ложка дёгтя в том, что официально в России продавать Mi 10 Ultra, похоже, не собираются, и потому я даже не могу точно сказать — а будет ли версия с русским языком и сервисами Google. Но даже если вы предпочитаете английский язык (я знаю таких людей — они родились в России, потомственные русские, но на телефоне стандартным ставят английский), то и тут проблема — у нашего тестового экземпляра смартфона было слишком много китайского, и даже браузер сторонний пришлось ставить, чтобы хоть поиск в вебе нормальный был. Да и с клавиатурами придётся повозиться — все стандартные клавиатуры у нашего тестового Mi 10 Ultra были ориентированы в первую очередь на китайский. Придётся вооружаться флештулом и ставить неофициальную прошивку.

При нынешней неадекватной цене и необходимости «дорабатывать напильником» прошивку, Mi 10 Ultra действительно будет удобнее в использовании китайцам, чем русским. Для бизнесменов из Поднебесной это такой способ красиво поддержать «отечественного производителя». Ну, представьте себе, что это как если бы российские богатые любители охоты покупали какую-нибудь юбилейную спецверсию автомата Калашникова (или чем там мы ещё можем похвастаться на международном уровне?).

В общем, смартфон-то хороший. Но ему бы российскую официальную версию, да памяти побольше. И вот тогда будет супер. Кто знает, возможно всё это мы увидим в Mi 11 и Mi 11 Ultra. В любом случае, радует, что нормальную видеокамеру делать в Xiaomi, похоже, научились. И полноценный, а не как было до сих пор, конкурент/заменитель (тут уж как повезёт) флагманов Huawei P-серии и Mate-серии наконец-то появился.