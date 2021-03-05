Протестировали супер-дорогой флагман Xiaomi, который продают только в Китае
Сразу предлагаю вам не маяться фигнёй и не присылать нам в комментарии ссылки, где этот, якобы только для китайцев, смартфон можно купить у нескольких продавцов на Aliexpress. Алиэкспресс — это онлайн-рынок частников, где любой китаец, сходивший в сотовый салон и купивший флагманский Xiaomi, имеет право перепродать его за рубеж по интернету. В России на Avito тоже, было дело, продавали медали ветеранов Второй мировой войны, что совсем не означает, будто эти медали были созданы для свободной продажи.
Итак, у нас тут смартфон, который у разных продавцов стоит от 70 до 110 тысяч рублей. В своё время 70 тысяч рублей просили за стандартный (даже не Pro!) Mi 10 в России. Но там цена формировалась с накруткой на чёрную икру российскому представительству, а ещё по итогам налогов на сертификацию смартфона и позолочению ручек прочим санстанциям. А Mi 10 Ultra дорог сам по себе — даже при заказе напрямую из Китая. На «сером» рынке за 95-100 тысяч можно купить Samsung Galaxy S21 Ultra или iPhone 12 Pro Max, а тут какой-то Сяоми, за который ещё и таможне придётся заплатить пошлину. Ну ладно, тем интереснее посмотреть, что это за зверь такой.
Ещё раз повторюсь, что смартфон официально существует только в китайской версии, поэтому на тест к нам приехал вариант без Google Play, без русского языка (только английский и китайский). При этом, сервисы Google теоретически поддерживались только на базовом уровне (так называемый microG), а по факту не поддерживались вовсе. И пришлось немало пошаманить, чтобы заставить работать все наши стандартные тесты, поэтому где возникли какие-то проблемы — я оставил соответствующее пояснение. Если что, это не проблема смартфона, а проблема именно китайской прошивки. Установить прошивку с Google Play и полным наоборот языков уже можно, получите полноценный и пригодный для использования в России Xiaomi. Но нам портить штучный тестовый экземпляр не родными прошивками не позволили.
Внешний вид
Если у Самсунгов и Хуавеев сначала выходит флагманский смартфон с новой внешностью, а потом её начинают натягивать на дешёвые модели, то в случае с Mi 10 Ultra внешность ему досталась от «антикризисного флагмана» Mi 10T Pro. Ну и что-то в дизайне от стандартного Mi 10 тоже прослеживается. В целом, выглядит «ультра» красиво и стильно, и в руке лежит более-менее удобно, не так как громоздкий Xiaomi Mi Note 10.
Спинка смартфона как бы прозрачная, но это не фейковая прозрачность, как у Mi 8 Explorer Edition. По сути, под крышкой видно только область NFC и беспроводной зарядки, ну и куча подписей. По факту вроде бы и ничего не видно, но нужное «техничное» впечатление создаётся. Браво, дизайнеры Xiaomi!
Как и все флагманы Xiaomi, «ультра» оборудована разъёмом USB-C, который, правда, работает как USB 2.0 когда речь заходит о передаче данных. Не особо премиально, как по мне. Разъёма 3,5-мм для наушников нет.
В отличие от Mi 10, поддерживаются две симки (до сих пор не понимаю односимочности Mi 10), но карту памяти не поставишь. Что, кстати, тоже проблема, учитывая лишь 128 Гбайт на борту у тестового аппарата. Да, существуют версии и с большим объёмом накопителя, но этот нюанс стоит иметь ввиду, сравнивая цену Mi 10 Ultra с конкурентами.
Экран
В Mi 10 Ultra стоит 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full-HD+, поддерживающий HDR10+ и частоту обновления 120 Гц. Забавно, что в обычном Mi 10 было лишь 60 Гц, а в Mi 10T Pro — аж 144 Гц. Но как я уже не раз говорил, между 120 Гц и 144 Гц разница чисто маркетинговая, а дополнительные ресурсы системы всё-таки тратятся.
|Xiaomi M10 Ultra
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|490/1,83
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1,76
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500K
В любом случае, у смартфона отличная цветопередача, одна из лучших в своём классе (см. DeltaE в таблице), правда заявленную пиковую яркость в 800 кд/м2 вы получите только в режиме авто-яркости, и только тогда, когда смартфону в датчик освещённости будет яростно светить солнце (где-нибудь на пляжах Мальдив). Но пиковая — она на то и пиковая, что держится либо короткое время, либо в маленькой области экрана, либо и то, и другое. В любом случае, на недостаток яркости жаловаться не приходится и в целом экран у Mi 10 Ultra отличный.
Производительность и автономность
Xiaomi Mi 10 Ultra построен на SoC Qualcomm Snapdragon 865, как говорится, «на все деньги». Тут, правда, есть и ещё один момент — даже при сравнении с другими смартфонами на 865 он показывает более высокую производительность в бенчмарках GPU. То ли Xiaomi «подкручивает» частоты, когда обнаруживает запущенный бенчмарк, то ли это оптимизация какая-то, то ли рендеринг российского шрифта (которого тут, напомню, нет) — слишком трудоёмкая задача для остальных смартфонов.
Отмечу только, что результаты по 3D Mark взяты из теста Sling Shot Unlimited, т.к. в нашем обычном тесте Sling Shot Extreme вместо оценки программа выдала «Maxed Out!» — то есть, настолько крут, что прям ваще. При этом, ещё раз замечу, что даже смартфоны на Snapdragon 865+ получали обычную оценку. Впрочем, судя по всему, Sling Shot Unlimited выдаёт сравнимую с более слабым тестом оценку, поэтому её я всё-таки включил в наш график. На 100% уверенности нет, но в любом случае это пока первый такой смартфон и он в любом случае «сделал» все остальные по производительности (хотя, ещё раз отмечу, это может быть следствием выборочного разгона).
Я сейчас скажу то, что обзорщикам говорить нельзя, но в ряде случаев Snapdragon 865 на сегодняшний день — более удачный для смартфона процессор, чем новейший Snapdragon 888. Потому что уже есть пример Xiaomi Mi 11, который с 4600 мАч из-за бешено прожорливого процессора показывает автономность уровня мобильников с 3500 мАч. Можете найти Mi 11 в таблице автономности здесь и неприятно удивиться, если хотите.
Но Mi 11 покрутим в руках на момент его дебюта в России, а вот у Mi 10 Ultra, как мы видим, с выносливостью всё хорошо. Я тестировал в режиме экрана 120 Гц — как я это обычно и делаю. Т.е. если смартфон поддерживает частоту обновления экрана 90/120/144 Гц — то я всегда ставлю именно её, доступный максимум. На мой взгляд, нечестно писать про какую-то подобную функцию и потом отключать её в тестах — получается, что описываем один смартфон, а тестируем как бы другой.
В любом случае, в режиме 60 Гц смартфон конечно же «проживёт» дольше. Но и так, повторюсь, неплохо, так что если у вас заряда ещё прилично, можно не экономить. Но тут надо отметить ещё один нюанс.
Из-за отсутствия у тестируемого экземпляра поддержки сервисов Google Play, актуальная версия Modern Combat 5, где мы в Ferra.ru тестируем автономность в играх, работать отказывалась. Точнее, она не качала данные игры с интернета, поэтому пришлось ставить более старую версию, для которой можно отдельно накатить кэш. Графически версии не различаются, та старая версия вообще шла с настройками на максимум, но это тоже момент, который я должен отметить.
Ну и последнее — Mi 10 Ultra поддерживает беспроводную зарядку 50 Ватт и проводную 120 Ватт. Более того, такой проводной зарядник даже поставляется в комплекте! Полностью смартфон заряжается около 45 минут.
Камера
Главная фишка камеры Xiaomi Mi 10 Ultra — у неё аж два оптических зума! Вот смотрите, я не редко пишу, что все эти 4-5 камер у китайцев обычно означают две, в лучшем случае — три. Те, что реально используются. Остальные — «глазки» для декорации, названные каким-нибудь модным словом «сенсор глубины» или «макро» (на 2 мегапикселя, ага — кому такое «макро» нужно, с таким-то качеством?).
Но в Mi 10 Ultra всё честно. Один основной широкоугольный модуль, широкоугольный, зум 5х, портретный зум 2х — итого четыре рабочих «глазка». И ещё одно важное замечание! Помимо того, что тут есть отдельный портретный зум, он ещё и отлично работает!
Многие китайские смартфоны уже пару лет как в портретном режиме снимают почему-то без зума, на стандартный широкоугольный объектив, и дико размывают фон. Геометрически это неверно — даже полнокадровая зеркалка с широкоугольным объективом (с любой светосилой) размажет фон лишь чуть-чуть. Потому что таковы законы физики (в данном случае — оптики). То, что делают все эти китайские смартфоны в портретном режиме — чудовищно и неправильно.
Те же Oppo ещё в старом RX17 Pro в 2018 г. использовали правильные портреты (и вообще, это был лучший «портретник» во всей линейке Oppo), а потом почему-то забили и даже в дорогих моделях стали лепить портреты на основную тыльную камеру (ширик).
Но Xiaomi Mi 10 Ultra, повторюсь, всё делает правильно. И, вообще говоря, становится даже понятно, почему зума здесь два — для портретов всё же лучше ограничиться 2х, а чтобы похвастаться ультразумом — то увеличение должно быть чем больше, тем лучше.
Впрочем, с хвастовством китайцы всё-таки перегнули, и написали рядом с камерой 120х. Это, разумеется, вызывает только смех, вы посмотрите на эти 120х:
Все эти модные нынче дикие цифры достигаются, разумеется, за счёт комбинации оптического и цифрового зума. И для цифрового зума есть простое правило, которое неизменно уже лет 10 если не больше: максимум для него — 4х. Всё, что до 4х с учётом постпроцессинга и прочей магии мобильной фотографии может быть ещё приемлемо, если смотреть на Full-HD экране. Больше — никак нет. Соответственно, максимум для гибридного зума при оптическом 5х составил бы 20х.
Но Xiaomi сделали 24-кратный цифровой зум! Это ни в какие ворота. Написали бы честно — 5х, никто бы не обиделся. Но они, кстати, на Mi 10 Note с его 3,5х зумом писали 5х, так что чего тут ожидать…
Как бы то ни было, снимает Xiaomi Mi 10 Ultra отлично. Тут не поспоришь. Во всяком случае, если не перебарщивать с зумом. Я бы даже сказал (учитывая невысокую светосилу телевика), что 10х зум — это предел. 5х оптический и 2х цифровой, да и хватит. Отдельно хочется отметить и крутое качество съёмки на сверхширокоугольный объектив — у многих смартфонов он мылит и показывает плохую цветопередачу, но тут всё в порядке.
Но по-настоящему меня впечатлила видеосъёмка. По крайней мере, по сравнению с абсолютно всеми остальными моделями Xiaomi, да и вообще большинством китайских смартфонов.
Буквально в каждом тесте смартфона Xiaomi я жаловался, что камера в разрешениях выше Full-HD показывает жутко перенасыщенные цвета, а при съёмке в 60 кадров в секунду (а иногда и в 30) часто заметны подёргивания. На некоторых среднебюджетных моделях также и разрешение в 60 к/с заметно падало — вместо честных Full-HD мы получали что-то вроде 720р, а то и 540р.
Так вот. Всех описанных выше проблем у Xiaomi Mi 10 Ultra просто нет! Разве что, насыщенность цветов в 4К лишь слегка повышается по сравнению с Full-HD, но ровно настолько, чтобы украсить картинку, а не испортить. В 8К ситуация чуть похуже (хотя всё равно лучше, чем даже в 4K у предыдущих моделей), но съёмка в 8К сегодня ещё объективно не нужна. Да и проводится она тут только в 24 к/с — подойдёт, разве что, видеоблогерам для не самых динамичных сюжетов.
В остальном — днём «ультра» снимает на уровне топовых самсунгов и айфонов. В 4K/60 — шик да блеск. Как ни странно, Mi 10T Pro со своими 108 Мп в подмётки не годится 48 Мп-сенсору Omnivision OV48C в Mi 10 Ultra.
Ночью ситуация немного хуже, но из-за того, что смартфон зачем-то чересчур старается высветлить тёмные участки неба, например. Многие смартфоны Xiaomi так делают в фото-режиме, но Mi 10 Ultra при съёмке фото ведёт себя правильно, а при съёмке видео зачем-то пересвечивает. Делается этот пересвет, судя по всему, за счёт увеличения выдержки — это приводит к появлению размытия в движении, да и съёмка в 60 к/с по итогу превращается в 33 к/с.
Конкуренты
|Xiaomi Mi 10 Ultra
|Huawei Mate 40 Pro
|Asus Zenfone 7 Pro
|Операционная система
|Android 10 + MIUI 12
|Android 10 + EMUI 11
|Android 10 + ZenUI 7
|Экран
|6,67'', 1080x2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, HDR10+, 120 Гц
|6,76'', 1344x2772 пикс., 18,5:9, AMOLED, HDR10, 90 Гц
|6,67'', 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 90 Гц
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 865, Cortex-A77 2,84 ГГц + 3x Cortex-A77 2,42 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Kirin 9000 5G, Cortex-A77 3,13 ГГц + 3x Cortex-A77 2,54 ГГц + 4x Cortex-A55 2,05 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 865+, Cortex-A77 3,1 ГГц + 3x Cortex-A77 2,42 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Графика
|Adreno 650
|Mali-G78 MP24
|Adreno 650
|Оперативная память
|8 Гбайт
|8 Гбайт
|8 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт
|256 Гбайт + MicroSD
|256 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная квадро: 48 Мп f/1,9 + 48 Мп f/4,1 (зум 5х) + 12 Мп f/2,0 (зум 2х) + 20 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 4320@30 FPS Фронтальная: 20 Мп f/2,3
|Основная тройная: 50 Мп f/1,9 + 12 Мп f/3,4 (зум 5х) + 20 Мп f/1,8 (сверхширик), качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная: 13 Мп f/2,4
|Основная тройная: 64 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,4 (3x оптический зум) + 12 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 4320@30 FPS
|Аккумулятор
|4500 мАч
|4400 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|162,4x75,1x9,5 мм
|162,9x75,5x9,1 мм
|165,1x77,3x9,6 мм
|Масса
|221,8 г
|212 г
|230 г
|Цена
|70 тысяч рублей
|82 тысячи рублей
|60 тысяч рублей
Asus ZenFone 7 Pro
Если вы любите азиатские диковинные мобильники, которые не увидишь в руках случайного похожего, Asus ZenFone 7 Pro вам тоже понравится.
Этот смартфон может похвастаться тем, что его селфи-камера настолько же хороша, как и основная — потому, что это та же самая камера. За счёт такого поворотного модуля ещё и экран не имеет никаких вырезов, что удобно и смотрится впечатляюще. Также отмечу, что цены на Asus уже не такие кусачие, как были на старте, а 256 Гбайт памяти, да ещё и с возможностью поставить MicroSD — это гораздо лучше, чем то, что предлагает Xiaomi. Однако по качеству камеры Xiaomi Mi 10 Ultra точно впереди.
Huawei Mate 40 Pro
Смартфон от Huawei обойдётся дороже, чем Xiaomi, зато разрешение экрана выше (но частота обновления — 90 Гц против 120 Гц у Xiaomi) и памяти больше. В целом, Huawei Mate 40 Pro скорее выберут фанаты Huawei — да, это тоже очень крутой смартфон по качеству съёмки видео, а вот по качеству съёмки фото Mate 40 Pro оказался «недофлагманом». Huawei вырезали оптическую стабилизацию у этого дорогущего смартфона и оставили её только в Mate 40 Pro+. Который ещё дороже, и который вы нигде не купите (уж очень редкая модель из-за того, что умирающий под санкциями Huawei выпустил этих смартфонов в разы меньше, чем было P40 Pro весной 2020 года).
Итого
Xiaomi Mi 10 Ultra всё-таки хороший, а в чём-то (производительность) даже лучший смартфон, но всё-таки праздника, на мой взгляд, не получилось. Сэкономили на USB 3.0, водонепроницаемость так и не завезли, да и что такое память 128 Гбайт без поддержки карты памяти? Конечно, будут модели с памятью побольше — но и стоить они будут значительно дороже.
Дополнительно ложка дёгтя в том, что официально в России продавать Mi 10 Ultra, похоже, не собираются, и потому я даже не могу точно сказать — а будет ли версия с русским языком и сервисами Google. Но даже если вы предпочитаете английский язык (я знаю таких людей — они родились в России, потомственные русские, но на телефоне стандартным ставят английский), то и тут проблема — у нашего тестового экземпляра смартфона было слишком много китайского, и даже браузер сторонний пришлось ставить, чтобы хоть поиск в вебе нормальный был. Да и с клавиатурами придётся повозиться — все стандартные клавиатуры у нашего тестового Mi 10 Ultra были ориентированы в первую очередь на китайский. Придётся вооружаться флештулом и ставить неофициальную прошивку.
При нынешней неадекватной цене и необходимости «дорабатывать напильником» прошивку, Mi 10 Ultra действительно будет удобнее в использовании китайцам, чем русским. Для бизнесменов из Поднебесной это такой способ красиво поддержать «отечественного производителя». Ну, представьте себе, что это как если бы российские богатые любители охоты покупали какую-нибудь юбилейную спецверсию автомата Калашникова (или чем там мы ещё можем похвастаться на международном уровне?).
В общем, смартфон-то хороший. Но ему бы российскую официальную версию, да памяти побольше. И вот тогда будет супер. Кто знает, возможно всё это мы увидим в Mi 11 и Mi 11 Ultra. В любом случае, радует, что нормальную видеокамеру делать в Xiaomi, похоже, научились. И полноценный, а не как было до сих пор, конкурент/заменитель (тут уж как повезёт) флагманов Huawei P-серии и Mate-серии наконец-то появился.
- Дорого и оригинально выглядит
- Отличный дисплей
- Неплохая автономность
- Очень быстрый
- Один из лучших китайских смартфонов по качеству съёмки видео
- Неадекватно дорогой
- Нужно самостоятельно ставить неофициальную прошивку с русским языком и Google Play