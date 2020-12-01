Помните, когда флагманы Xiaomi были дешевле остальных крутых смартфонов? Эти времена вернулись!

Итого

Xiaomi в каком-то смысле уникальный производитель, который весьма шустро реагирует на запросы рынка, что, правда, приводит к непонятным именам смартфонов, да и вообще позиционированию. Скажем, «супер-пупер-флагман-круче-некуда» Mi 10 Pro стоит дороже, чем удешевлённый Mi 10T Pro 5G, который мы протестировали сегодня. При этом последний лучше буквально во всём, кроме AMOLED-экрана (вместо него довольствуется более дешёвым IPS). Но если вас не беспокоит чуть более бледный чёрный цвет, то и тут экран у Mi 10T Pro 5G будет интереснее — с потрясающей цветопередачей и частотой обновления 144 Гц.

То есть, если раньше тот же Mi 9T был скорее удешевлённой, компромиссной версией Mi 9, то в этом поколении всё иначе. На сегодняшний день Mi 10T Pro 5G — один из самых лучших смартфонов Xiaomi, в особенности по соотношению цена/качество. Не то, чтобы 59 тысяч — это прям дёшево, но это всё-таки максимальная версия . За Mi 10T Pro с 128 Гбайт памяти придётся отдать уже 50 тысяч. "Обычный" Mi 10T обойдётся ещё дешевле, но там основная камера будет попроще (не 108 Мп, а 64 Мп, ну и про качество ничего не скажу т.к. не тестировал).

Гораздо важнее другой нюанс: у нас тут впервые за последние два паршивейших с точки зрения цен года полноценный флагманский смартфон за $650. Да, я пишу в баксах, чтобы вам, любителям ныть в комментариях, дошло, что ещё при долларе по 65 обозреваемый нами Mi 10T Pro 5G обошёлся бы вам в 42 тысячи рублей. Не говоря уже о более низком курсе «деревянного». И вы, конечно, упомянете наиболее сильных конкурентов, но Huawei P40 даже без Google-сервисов на старте продаж стоил те же 50 тысяч рублей, хотя автономность у него ниже, дисплей 60 Гц, а не 144 Гц (правда, OLED), а зарядка медленнее (22.5 Вт против 33 Вт у Xiaomi), стереодинамиков нет.

Samsung S20 FE? Да, необычайно выгодный Самсунг. Правда, 108 Мп-камеру корейцы до сих пор предлагают только в Galaxy S20 Ultra за 77 тысяч рублей и выше. А в S20 FE поставили камеру от младших версий флагманов. В Xiaomi всё честнее — основная камера в дорогом Mi 10 Pro и удешевлённом Mi 10T Pro одна и та же. И корпус не пластиковый, как у Самсунга. И процессор лучший из возможных, а не кипятильник Exynos, от которого больше проблем, чем пользы.

Это я к тому, что хоть 50 тысяч рублей — всё равно не дёшево и на полу не валяются, по совокупности характеристик Mi 10T Pro прекрасен и полноценных конкурентов ему нет. За это мы отмечаем смартфон наградой «Выбор редакции».