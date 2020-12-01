Помните, когда флагманы Xiaomi были дешевле остальных крутых смартфонов? Эти времена вернулись!
Если честно, мне даже не хочется в очередной раз обсуждать бредовые и взятые с потолка имена смартфонов Xiaomi. Неподготовленному читателю в качестве рекомендации могу посоветовать вообще не обращать на него внимания, потому что придумывали его не совсем адекватные люди, и логикой там даже не пахнет. Поэтому не ищите связи между Mi 10T Pro и Mi 10. Будем рассматривать Mi 10T Pro как отдельный смартфон с заявкой «удешевлённый, но не испорченный по характеристикам флагман», вне каких-либо линеек. Хотя сравнений, конечно, не избежать.
Внешний вид
Звучит банально, но Mi 10T Pro выглядит красиво.
Правда, глянцевая блестящая спинка заляпывается просто мгновенно, поэтому использовать смартфон лучше в стандартном силиконовом чехле, который поставляется в комплекте.
Как ни странно, в нём смартфон ничуть не теряет в своей привлекательности, скорее наоборот.
В руке, правда, ощущается смартфон слишком уж увесистым — ну хоть какая-то аналогия с предыдущими моделями Xiaomi. Зато экран большой.
Единственное, чего я не понимаю — почему сейчас вновь стало так модно делать сканер отпечатков пальцев сбоку, встроенный в кнопку питания/блокировки? Нет, он работает не быстрее или чётче, чем встроенные в экран. То есть, да, у Xiaomi были модели с тормозным сканером в экране (Mi 9T, например), но это скорее исключения из правил.
Ну и последнее — USB-C здесь имеется (и NFC тоже — ну на всякий случай упоминаю), а вот 3,5-мм разъёма нет. И слота для карты памяти тоже нет.
Экран
Главная фишка Xiaomi Mi 10T Pro — экран с частотой обновления 144 Гц. Это довольно круто, хотя, положа руку на сердце, и 120 Гц было бы достаточно.
Минус только в том, что экран — IPS, да ещё и Full-HD+. Но насчёт последнего можно не переживать — уже пару лет как даже большие экраны у Android-смартфонов смотрятся прилично и в таком разрешении. Хорошее сглаживание вообще важнее высокого разрешения, это уже давно доказано айфонами, где никаких "почти 4К" отродясь не было, но никто из-за этого не переживал.
|насыщенная
|исходные оттенки
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|511/1
|483/1
|Контрастность (больше = лучше)
|1300:1
|1230:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|100%
|99%
|DeltaE (меньше = лучше)
|3,76
|0,97
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500К
|6500К
А вот IPS понравится не всем. С одной стороны — экран выглядит реально круто и цветные картинки рассматривать на нём одно удовольствие, как и читать текст на белом фоне (а в режиме “исходные оттенки цветов” это вообще лучшая цветопередача из всех смартфонов, что я тестировал). Но вот чёрный фон и вообще тёмные сцены в фильмах/играх постоянно в бёлесой пелене, с глубоким чёрным на AMOLED не сравнить.
Интерфейс тут — стандартная для Xiaomi оболочка MIUI12, вполне удобная для использования, но напичканная рекламой в самых неожиданных местах. Хотя, ощущение, что у более дешёвых смартфонов рекламы в разы больше.
Производительность и автономность
За счёт Qualcomm Snapdragon 865 смартфон Xiaomi Mi 10T Pro оказался одним из самых быстрых, что мы когда-либо тестировали. Отстаёт у него только GPU, причём, в сравнении с другими смартфонами на том же Snapdragon 865. Скорее всего, это какая-то защита чтобы избежать тротлинга — во время тестирования бенчмарками смартфон всегда оставался холодным и каких-то значительных скачков результатов при многократном повторении теста не было.
Автономность у смартфона на уровне Samsung Galaxy S20 Ultra — но это с включённым режимом 144 Гц. В целом, учитывая производительность Mi 10T Pro — это хороший показатель. Наконец мы дожили до тех времён, когда и супер-навороченные смартфоны работают от батарейки долго.
Камера
По сути, Xiaomi нам снова продаёт ту камеру, которую мы видели ещё в Xiaomi Mi Note 10. Причём, почти в полном составе, кроме… телеобъектива. Не поверите, но это стало откровением для меня самого при написании этой статьи. Именно при написании — в процессе тестирования я был уверен, что оптический зум здесь есть потому что когда делаешь снимок обычный, и с двухкратным увеличением — то видно, как некоторые мелкие детали стало проще разглядеть. Небольшое замыливание, которое можно (если присмотреться) обнаружить только при просмотре снимков 1-к-1 я поначалу списал на меньшую светосилу у телевика, как это обычно бывает.
Но ещё раз. Никакого телевика здесь нет! На примере Xiaomi Mi 10T Pro 5G компания Xiaomi действительно раскрыла потенциал 108 Мп камеры, которая здесь почти на уровне топовых флагманов от Samsung и Apple. Почти.
Правда, сверхширик уже подвёл. Чуть не хватает света — и всё, по всему кадру мыло-мыльное, будто снимали на старую кнопочную нокию. Ночью он становится вообще бесполезен.
Селфи-камера здесь тоже весьма приличная, даже в условиях недостатка освещения. В общем, по фото — браво, Xiaomi, отличная работа. Не совсем теперь, правда, понятно, зачем брать флагман, Mi 10 Pro (без Т).
Что касается видео — тут восторгов будет поменьше. Во-первых, установка разрешения выше Full-HD, как и раньше, приводит к дикому перенасыщению цветов, что не было бы проблемой, если бы не то, что… Короче, при съёмке видео камера будто “видит” меньше цветов, чем при съёмке фото. Это сложно объяснить “на пальцах”, чтобы не запутать читателя, но я попробую.
Итак, возьмём режим Full-HD. В нём, когда снимаешь видео, всё получается блёклым и скучным (и в 60 к/с, и в 30 к/с) — совсем не как в реальности и прямо как в номерных Realme. Если включить 4K, то… камера не начинает видеть больше оттенков, но значительно усиливает те, что есть. Получается как если бы блёклую, бедную на оттенки и полутона картинку, попытались вытянуть вывернув ползунок Saturation на максимум.
В общем, к сожалению, китайцы так и не научились делать качественную видеосъёмку. Что особенно печально, учитывая успехи в фото.
Конкуренты
|Xiaomi Mi 10T Pro 5G
|Honor 30 Pro+
|Asus Zenfone 7
|Операционная система
|Android 10 + MIUI 12
|Android 10 + Magic UI 3
|Android 10 + ZenUI 7
|Экран
|6,67'', 1080x2400 пикс., 20:9, IPS, 144 Гц
|6,57'', 1080x2340 пикс., 19,5:9, OLED, 90 Гц
|6,67'', 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 90 Гц
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 865, Cortex-A77 2,84 ГГц + 3x Cortex-A77 2,42 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Kirin 990 5G, 2x Cortex-A76 2,86 ГГц + 2x Cortex-A76 2,36 ГГц + 4x Cortex-A55 1,95 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 865, Cortex-A77 2,84 ГГц + 3x Cortex-A77 2,42 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Графика
|Adreno 650
|Mali-G76 MP16
|Adreno 650
|Оперативная память
|8 Гбайт
|8 Гбайт
|8 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт + MicroSD
|256 Гбайт
|128 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная: 108 Мп f/1,7 + 13 Мп f/2,4 (сверхширик) + 5 Мп f/2,4 (макро), качество видео: до 4320@30 FPS Фронтальная: 20 Мп f/2,2
|Основная квадро: 50 Мп f/1,9 + 8 Мп f/3,4 (телефото) + 16 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп (сенсор глубины), качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная двойная: 32 Мп f/2,0 + 8 Мп f/2,2
|Основная тройная: 64 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,4 (3x оптический зум) + 12 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 4320@30 FPS
|Аккумулятор
|5000 мАч
|4000 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|165,1x76,4x9,3 мм
|160,3x73,6x8,4 мм
|165,1x77,3x9,6 мм
|Масса
|218 г
|190 г
|230 г
|Цена
|50 тысяч рублей
|55 тысяч рублей
|60 тысяч рублей
Asus Zenfone 7
Если вы большой оригинал и не любите, как все остальные, “донашивать” старые подешевевшие флагманские модели Samsung (Galaxy S10+ и др.), можете обратить внимание на Asus Zenfone 7 или даже Zenfone 7 Pro, который вообще на данный момент в нашем рейтинге производительности занял верхнюю строчку. Заодно получите хороший OLED-дисплей и заметно более высокую игровую производительность.
Также у Asus поворотная камера, которая, во-первых, позволяет видеть весь экран без всяких вырезов, а во-вторых обеспечивает высокое качество селфи, сравнимое с фронтальной камерой. Впрочем, по качеству фото лично на мой взгляд Zenfone всё же проигрывает Xiaomi, но вот по видео — выигрывает.
Honor 30 Pro Plus
Промежуточный по степени крутизны смартфон между дорогостоящим Huawei P40 Pro (60-65 тысяч в оф.рознице) и более дешёвым, но урезанным по качеству зума и ёмкости аккумулятора стандартным Huawei P40.
Как и любые другие современные Huawei/Honor, данный смартфон стоит рассматривать только если вас не волнует отсутствие сервисов Google. Официально Honor 30 Pro Plus стоит чуть дешевле, чем Xiaomi Mi 10T Pro 5G, но если поискать, то можно найти его за 44-45 тысяч рублей в официальной рознице. Автономность у него сравнима, производительность тоже, зато есть “честный” 5-кратный оптический зум.
Кто ещё? Samsung Galaxy S20 FE, очевидно же. Который с 128 ГБ памяти стоит 50 тысяч рублей, дисплей у него тоже хороший (Full HD+, 120 Гц, AMOLED), камеры примерно такие же (иногда чуть хуже) в фотосъёмке, и точно лучше в видеосъёмке. Но... печальный фирменный процессор Samsung Exynos 990, из-за которого S20 FE и работает медленнее, и разряжается быстрее, чем Xiaomi. Даже при том, что у Mi 10T Pro 5G дисплей более прожорливый.
Итого
Xiaomi в каком-то смысле уникальный производитель, который весьма шустро реагирует на запросы рынка, что, правда, приводит к непонятным именам смартфонов, да и вообще позиционированию. Скажем, «супер-пупер-флагман-круче-некуда» Mi 10 Pro стоит дороже, чем удешевлённый Mi 10T Pro 5G, который мы протестировали сегодня. При этом последний лучше буквально во всём, кроме AMOLED-экрана (вместо него довольствуется более дешёвым IPS). Но если вас не беспокоит чуть более бледный чёрный цвет, то и тут экран у Mi 10T Pro 5G будет интереснее — с потрясающей цветопередачей и частотой обновления 144 Гц.
То есть, если раньше тот же Mi 9T был скорее удешевлённой, компромиссной версией Mi 9, то в этом поколении всё иначе. На сегодняшний день Mi 10T Pro 5G — один из самых лучших смартфонов Xiaomi, в особенности по соотношению цена/качество. Не то, чтобы 59 тысяч — это прям дёшево, но это всё-таки максимальная версия . За Mi 10T Pro с 128 Гбайт памяти придётся отдать уже 50 тысяч. "Обычный" Mi 10T обойдётся ещё дешевле, но там основная камера будет попроще (не 108 Мп, а 64 Мп, ну и про качество ничего не скажу т.к. не тестировал).
Гораздо важнее другой нюанс: у нас тут впервые за последние два паршивейших с точки зрения цен года полноценный флагманский смартфон за $650. Да, я пишу в баксах, чтобы вам, любителям ныть в комментариях, дошло, что ещё при долларе по 65 обозреваемый нами Mi 10T Pro 5G обошёлся бы вам в 42 тысячи рублей. Не говоря уже о более низком курсе «деревянного». И вы, конечно, упомянете наиболее сильных конкурентов, но Huawei P40 даже без Google-сервисов на старте продаж стоил те же 50 тысяч рублей, хотя автономность у него ниже, дисплей 60 Гц, а не 144 Гц (правда, OLED), а зарядка медленнее (22.5 Вт против 33 Вт у Xiaomi), стереодинамиков нет.
Samsung S20 FE? Да, необычайно выгодный Самсунг. Правда, 108 Мп-камеру корейцы до сих пор предлагают только в Galaxy S20 Ultra за 77 тысяч рублей и выше. А в S20 FE поставили камеру от младших версий флагманов. В Xiaomi всё честнее — основная камера в дорогом Mi 10 Pro и удешевлённом Mi 10T Pro одна и та же. И корпус не пластиковый, как у Самсунга. И процессор лучший из возможных, а не кипятильник Exynos, от которого больше проблем, чем пользы.
Это я к тому, что хоть 50 тысяч рублей — всё равно не дёшево и на полу не валяются, по совокупности характеристик Mi 10T Pro прекрасен и полноценных конкурентов ему нет. За это мы отмечаем смартфон наградой «Выбор редакции».
«А почему не награда Удачная Покупка, хитрозадые вы обзорщики?!», — спросят у нас благодарные читатели. Да потому, ребята, что в сравнении с Самсунгом S20 FE у нового Сяоми всё равно остаётся паритет: те, кому важнее качество видеосъёмки, нужна водозащита и приятнее для глаз AMOLED, а не IPS, выберут Galaxy S20 FE, и будут правы. Те, для кого набор из рекордно мощного процессора + более качественной фотокамеры + чуть лучшей автономности и IPS перевесит, купят Mi 10T Pro 5G, и... тоже будут правы. Те, кто хочет всесторонне развитые в фото и в видеосъёмке камеры, но готов жертвовать ради этого Google-сервисами в прошивке, берут Huawei P40 Pro и радуются. Мы вообще никого ни за что конкретное не агитируем. Наша цель — рассказать, в чём именно состоят отличия между всеми этими смартфонами для тех, кто смотрит на каталог мобильников в интернет-магазине такими же испуганными глазами, как вы смотрите на разновидности пуховиков, сантехники или посуды перед покупкой.
Когда-нибудь Xiaomi снова «зажрётся» и снова попросит с вас 70+ тысяч рублей за смартфон. И мы снова будем её ругать, как в начале 2020 года. Но сейчас Сяоми выпустили объективно стоящий своих денег смартфон, и мы рады рассказать об этом вам, пока рубль не провалился ещё глубже по отношению к доллару, а ценники не переписали в сторону повышения.
- Дисплей с идеальной цветопередачей
- Сверхбыстрый отклик экрана 144 Гц
- Самый мощный процессор среди не-игровых смартфонов 2020 года
- Хорошо фотографирует
- Достойная автономность
- Разумная цена
- После OLED чёрный цвет кажется бледным и выцветшим
- Качество видеосъёмки не очень
- Нет беспроводной зарядки и водозащиты
- Маркий корпус