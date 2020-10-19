Новый флагманский смартфон Samsung стоит дешевле, чем Xiaomi и Honor. Стоит ли его покупать?

Если взять в руки Galaxy S20 FE, то сразу становится видно, на чём сэкономили. Если кратко, то Galaxy S20 FE выглядит как претенциозный китайфон за 15к — мол, пытались сделать круто, но вы лучше посмотрите на ценник, а не на огромные рамки вокруг экрана.

Ну ладно, не такие уж они огромные (да и официальная цена не настолько низкая), но всё же если S20 был прям няшкой (да и S10, впрочем, тоже), то тут и ширина на пару миллиметров больше, чем S10 с чехлом, и ощущается он тяжелее, чем, опять же, S10 с чехлом. Зато теперь никаких загнутых углов, правда, для некоторых это как раз будет минусом.