Новый флагманский смартфон Samsung стоит дешевле, чем Xiaomi и Honor. Стоит ли его покупать?
Внешний вид
Если взять в руки Galaxy S20 FE, то сразу становится видно, на чём сэкономили. Если кратко, то Galaxy S20 FE выглядит как претенциозный китайфон за 15к — мол, пытались сделать круто, но вы лучше посмотрите на ценник, а не на огромные рамки вокруг экрана.
Ну ладно, не такие уж они огромные (да и официальная цена не настолько низкая), но всё же если S20 был прям няшкой (да и S10, впрочем, тоже), то тут и ширина на пару миллиметров больше, чем S10 с чехлом, и ощущается он тяжелее, чем, опять же, S10 с чехлом. Зато теперь никаких загнутых углов, правда, для некоторых это как раз будет минусом.
Задняя поверхность тоже весьма аскетична. Скучный пластик, панель с камерами.
3,5-мм разъём, как и во всей серии S20, не “завезли”. А столько троллинга было в сторону Apple! Что ж так, Samsung?
USB-C на месте, про NFC даже и говорить не стоит — это разумеется, отпечаток пальца встроен в экран и работает быстро и точно.
Слот под SIM-карты гибридный, но… Весьма необычной формы. С одной стороны ставится только nano-SIM, с другой — либо вторая симка, либо карта памяти.
Экран
А вот на экране особо не экономили. Да, здесь нет QHD-разрешения, только Full-HD (2400х1080 пикселей), но будем честны — даже S20, да и S10, по умолчанию предлагают именно Full-HD. А в S20 режим 120 Гц и работает-то только в Full-HD. Так что, тут всё честно — Full-HD, 120 Гц “из коробки”, и пользователь не мучается с выбором. Так-то и 60 Гц можно включить, но как мы потом увидим, это необязательно. Плавность интерфейса при 120 Гц в разы выше, а расход батарейки и так приемлемый (см. ниже).
Значения в таблице указаны для режима "Естественные цвета" (цифра слева) и "Насыщенные цвета" (цифра справа, после дефиса).
|Samsung Galaxy S20 FE
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|352–359/1,58 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|85–100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|3,32-5,56
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500К-7000К
Ну, можно поворчать, что максимальная яркость не такая уж высокая. Но это всё-таки OLED — ему можно.
Интерфейс — стандартный самсунговский, тут никаких открытий. Разве что, цвета в режиме “Естественные цвета” кажутся как бы… “выцветшими” по сравнению с моим Galaxy S10, где они как раз смотрятся очень натурально — без “вырвиглазности”, но лучше, чем у S20 FE.
Производительность и автономность
Samsung Galaxy S20 FE построен на том же Exynos 990, что и “обычный” S20, вот только 5G в нём нет. Точнее так: 5G есть только в версии с Qualcomm Snapdragon 865, тогда как у S20 были все возможные комбинации (снапдрагон и 5G, снапдрагон без 5G, эксинос с 5G, эксинос без 5G).
В общем, это не самый мощный процессор на рынке, но… Честно говоря, не знаю, куда мощнее. Наверное, это больше вопрос к S20 Ultra, который стоит как айфон — мол, а чего тогда там не самое топовое на рынке железо, но к S20 FE претензий нет. “Железо” у него приличное (в нашем тестовом экземпляре было 6 Гбайт оперативки, но есть вариант и с 8 Гбайт).
Проблемы тут другие — тротлинг. Причём, на обычном S20 я такого не замечал — возможно, дело в не очень эффективной системе охлаждения (радиатор как-то не так поставили), но S20 FE и греется сильнее, ну и в бенчмарках цифры могут скакать в неприличных пределах. Причём, иногда даже не понятно, от чего именно перегревается смартфон, если вроде бы ничего тяжёлого на нём не запущено — скорее всего, это влияние высокой частоты экрана.
Что касается автономности, то учитывая, что тесты я проводил с частотой дисплея 120 Гц (иначе не интересно), то результаты вполне адекватные. Со своими 4500 мАч Galaxy S20 FE расположился среди смартфонов с 4000 мАч, но у которых частота обновления экрана лишь стандартные 60 Гц. Так что, как видите, и 120 Гц здесь можно использовать не особо переживая за батарейку и переходить на 60 Гц, только если вы оказались на необитаемом острове и не взяли пауэрбанк.
Камера
А вот здесь мы можем наблюдать второй пункт, на котором производитель экономил, и это… Селфи-камера. Если селфи для вас не так уж важны — можете выдохнуть, ибо тыльная камера в чём-то даже лучше, чем у S20, но к ней мы ещё вернёмся. Сначала попинаем фронталку, качество которой ниже, чем у S10 (да, я сравнивал).
Нет, не могу сказать, что прям плохо. На уровне топовых Xiaomi по качеству фото, а по видео — так и гораздо лучше, потому что снимает в 4K/60 fps, чего многие китайцы до сих пор не умеют. Но у S10/S20 фронталка лучше, и это заметно.
Что касается тыльной камеры, то основной (широкоугольный) модуль здесь точно такой же, как и в S20/S20+. А вот остальные — сверхширик и телевик — другие. Впрочем, сверхширик по спецификациям отличается не сильно, но размер пикселя у него всё же меньше: 1,12 нм против 1,4 нм у S20. Есть ли разница? Честно — не знаю, т.к. “обычного” S20 под рукой не было. Но в условиях пониженной освещённости шумов у него многовато получается, а днём — всё в порядке.
Вот “телевик” здесь совсем другой. Напомню, в S20/S20+ роль телевика выполняла обычная камера с разрешением 64 мегапикселя. Формально оптический зум у неё был, но составлял лишь 1,1х, но заявлялось это как 3х. Разница докручивалась с помощью старого-доброго кадрирования, то есть, зум был цифровой. Но зато пользователь получал вполне себе светосильный телеобъектив.
Здесь же, в S20 FE, применили настоящий оптический зум 3х и… В общем, это как раз повод порассуждать — какой подход лучше.
Честно? Картинка на зум в S20 FE мне в большинстве случаев совершенно не нравится. Возьмём для примера эти осенние листья, снятые на основную камеру. Да, они действительно были такого цвета — это не “китайские улучшайзеры”:
И посмотрите, что с ними стало на зуме:
И так почти всегда. Кроме того, когда камере Galaxy S20 FE не хватает света, она ведёт себя как самый настоящий айфон — просто снимает на основную камеру и выполняет кадрирование. Но т.к. основная камера здесь 12 Мп, а не 64, то получается плохо. Что значит “не хватает света” — спросите вы? А это как повезёт.
Вот эти цветы (не придирайтесь, сейчас осень — где я вам пышные розы найду?) я снял сначала на основную камеру, близко, а потом попробовал сделать такой же масштаб кадра с помощью телевика. Вот только смартфон решил, что света тут мало (правда?!) и вместо телевика включила всё тот же основной ширик. Теперь эта фотка будет мне сниться в кошмарах:
Ну а что с видео? А с видео всё отлично. Samsung — единственные на рынке смартфонов, кто по качеству видеосъёмки может составить реальную конкуренцию айфонам, и тут, в Galaxy S20 FE, тоже всё достойно. Хотя 8К съёмку убрали (несмотря на то, что, напомню, основной модуль здесь такой же, как в S20/S20+, да и процессор один-в-один). Ну и ладно, зато в 4K/60 можно снимать и на селфи-камеру, и на основную. Причём, меня удивило, что в 4K/60 на основную камеру днём результат получился намного более чёткий даже на статичных кадрах, чем в 4K/30.
Ночью, правда, лучше всё же использовать 4K/30 — в таких условиях выдержки много не бывает.
Конкуренты
|Samsung Galaxy S20 FE
|Xiaomi Poco F2 Pro
|iPhone SE 2020
|Операционная система
|Android 10 + One UI 2.5
|Android 10 + MIUI 12
|iOS 14
|Экран
|6,5'', 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 407 ppi, HDR10+, 120 Гц
|6,67", 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 395 ppi, HDR10+
|4,7'', 750x1334 пикс., IPS, 326 ppi
|Процессор
|Exynos 990, 2x Mongoose M5 2,73 ГГц + 2x Cortex-A76 2,5 ГГц + 4x GHz Cortex-A55 2,0 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 865, Kryo 585 2,84 ГГц + 3x Kryo 585 2,42 ГГц + 4x Kryo 585 1,8 ГГц
|Apple A13 Bionic, 2x Lightning 2,65 ГГц + 4x Thunder 1,8 ГГц
|Графика
|Mali-G77 MP11
|Adreno 650
|Apple GPU
|Оперативная память
|6 Гбайт
|8 Гбайт
|3 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт + MicroSD
|256 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS
|Камеры
|Основная тройная: 12 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,4 (оптический зум 3х) + 12 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная: 32 Мп f/2,2
|Основная квадро: 64 Мп f/1,9 + 5 Мп f/2,2 (оптический зум 3х) + 13 Мп f/2,4 (сверхширик) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 4320@30, 2160@60 FPS Фронтальная: 20 Мп f/2,2
|Основная: 12 Мп f/1,8, качество видео: до 2160@60 FPS, Фронтальная: 7 Мп f/2,2
|Аккумулятор
|4500 мАч
|4700 мАч
|1821 мАч
|Размеры
|159,8x74,5x8,4 мм
|163,3x75,4x8,9 мм
|138,4х67,3х7,3 мм
|Масса
|190 г
|219 г
|148 г
|Цена
|50 тысяч рублей
|50 тысяч рублей
|45 тысяч рублей
Xiaomi Poco F2 Pro
В отличие от Samsung Galaxy S20 FE, у Xiaomi Poco F2 Pro за ту же официальную цену есть видёосъёмка в 8К (если она вам зачем-то нужна). Правда, как и у всех китайцев, камера этого смартфона склонная жутко перенасыщать цвета, это придётся править в редакторе после съёмки. Также покупателю может понравиться выезжающая селфи камера, из-за которой на дисплее нет ничего лишнего и отвлекающего типа всяких бровей и вырезов, ну и памяти больше — не только оперативной, но и файловой, аж в два раза. Но в остальном Poco F2 Pro будет попроще — и частоты обновления дисплей 120 Гц нет, и основная камера хуже, и масса как у кирпича. Но вот по процессору и выносливости он безоговорочно круче — против идеально сбалансированного Snapdragon 865 и 4700 мАч нет приёма.
iPhone SE 2020
iPhone SE 2020 с памятью 128 Гбайт стоит 45 тысяч рублей, но у него будет всего одна камера (и та — от iPhone 8 образца 2017 года), паршивое соотношение размеров дисплея к размеру корпусе, плохая автономность, ну и никаких там 120 Гц на экране. За 40 тысяч можно взять модель с памятью 64 Гбайт, но это вообще ни о чём — забьётся быстро. В общем, “удешевлённый” айфон очень компактный, радует сочетанием нового процессора и ретро-дизайна и очень ремонтопригодный (вдруг разобьёте), но в остальном он проигрывает S20 FE с треском, брать его имеет смысл только если вы ярый фанат "яблока".
Итого
Итак, что же у нас получилось? Если не придираться, то у Samsung получился тот самый “удешевлённый флагман”, о котором так долго говорили Xiaomi, пока не зажрались и не выкатили Mi 10 за 70 тысяч рублей — без водозащиты, с одном SIM-картой и с камерой уровня дешёвых Mi 9/Mi Note 10.
iPhone SE 2020 с памятью 128 Гбайт стоит 45 тысяч рублей, но у него будет всего одна камера (и та — от многократно устаревшей модели), корпус старого мобильника, откровенно слабая батарейка, ниже качество экрана.
Учитывая, что смартфоны Samsung даже в официальной рознице дешевеют быстро (а ведь есть ещё магазины серой розницы на Яндекс.Маркете), уже сейчас его можно взять с 6/128 ГБ памяти за 41 тысячу рублей, а к Новому году, если наше любимое правительство не уронит курс рубля ещё раз, то и за 35 тысяч рублей. Нет, вы вдумайтесь! Полноценный корейский флагманский смартфон за 35 тысяч в эпоху, когда Покофон F2 Pro (даже не “флагман Xiaomi”, а флагман Poco) стоит столько же, а флагманский Honor 30 Pro+ (ухудшенный флагманский смартфон Huawei, да ещё и без Google Play) начинается с 44 тысяч! Samsung S20 FE даже выгоднее по соотношению цены и характеристик, чем прошлогодний S10 (официально он сейчас стоит 60 тысяч — на 10 тысяч дороже S20 FE). С другой стороны… Лично я бы всё равно выбрал S10 — он компактнее, у него лучше селфи-камера и телеобъектив, да ещё и 3,5-мм разъём есть, только частоты обновления дисплея 120 Гц не хватает, но качество дисплея при этом выше.
Выбирать, конечно всё равно вам. В любом случае, получается, что адекватного конкурента Galaxy S20 FE можно найти лишь среди модельного ряда Samsung, но официальная цена на этого конкурента всё равно будет выше, чем на S20 FE.
Так что, если Huawei P40 вас не устраивает отсутствием Google-сервисов, а Xiaomi Poco F2 Pro радует рекордно мощным процессором, но огорчает камерой как у смартфона за 20 тысяч при цене в 40-50 тысяч, Самсунг S20 FE — один из самых выгодных вариантов для покупки, если вам не нужны игры в мобильнике. Добро пожаловать в новый дивный мир “китайские топовые смартфоны настолько дорогие, что ради экономии выгоднее купить флагман Samsung”.
- Отличное соотношение цены и качества
- Качественная флагманская основная камера (без изменений перекочевала из Galaxy S20)
- Частота обновления экрана 120 Гц
- Неплохая автономность по меркам 120 Гц-смартфонов
- Селфи-камера среднего уровня (хуже, чем в Galaxy S20/S10)
- Перегрев процессора и «тормоза» в предельных нагрузках (для игр не рекомендуется)
- Цветопередача дисплея хуже, чем в S20/S10