Брезгуете бюджетными смартфонами? Зря, среди них бывают качественные — и мы такой нашли
Внешний вид
Трудно рассуждать о производителе, с которым народ слабо знаком. Про Самсунги напишешь «а вот помните, в 2018 году были такие Galaxy A7?» — и народ помнит, уточнять особо не нужно. Здесь приходится читать лекцию с чистого листа, которая из-за дотошности начинает пахнуть поганой рекламой.
Но тем не менее, хочу напомнить, что Vivo исторически были любителями создавать смартфоны с необычной внешностью. Этим они, кстати, отличаются от Oppo, который выпустили в своё время Reno и Reno 2 с наискосок выезжающей камерой, а потом испугались своей смелости и похоронили идею.
У Vivo в дизайне смартфонов всегда были «приколы», которые, правда, постоянно сменялись и «лицом марки», как узнаваемые силуэты iPhone, не становились. Например:
А теперь бюджетный смартфон, хоть и не радикально отличающийся от конкурентов, но узнаваемый внешне. Спереди Vivo Y31 выглядит банально, а сзади у нас, так сказать, «голубой металлик» и по-особенному расставленные в прямоугольнике камеры, ниже которых в стиле знака «подчёркивания» влепили вспышку. Вы скажете «да ну, странный дизайн какой-то», а я соглашусь, но отмечу, что Poco X3 NFC, в котором на круглую разметку налепили камеры в прямоугольник, выглядит ещё более странно, и ничё — покупают, да ещё добавки просят.
По крайней мере, своё лицо у этого мобильника есть, каких-то неудобств из-за необычного дизайна — нет, материалов, которые народ могут напрячь из-за дешевизны (пластик в Xiaomi Poco M3 или Redmi 9T, например), тоже нет. Ну и ладушки.
А вот селфи-камера встроена в каплевидный вырез вверху экрана, и… Тут я вижу первый минус — по границе выреза со стороны экрана наблюдается затемнение. Будто чёрный цвет выреза перетекает в экран плавным градиентом. Или блок камеры давит на матрицу... или мне просто так кажется... Но не могу отделаться от такого впечатления.
Ещё из недостатков можно отметить, что типичная для Android-смартфонов широкая нижняя грань рамки вокруг экрана (та самая «борода» в просторечье) здесь уж слишком широкая, и её вполне можно было бы сделать сверху, а не снизу, чтобы встроить туда камеру и динамик. А так у нас и сверху вырез для камеры, и снизу огромная площадь (по меркам 2021 года) не занятого ничем места.
Но в руке смартфон лежит действительно удобно, имеет все необходимые разъёмы (USB-C и 3,5-мм для гарнитуры), а также за счёт тройного слота позволяет устанавливать и вторую карту памяти, и SIM-карту одновременно. В общем, полный фарш.
Сканер отпечатков здесь решили встроить в кнопку включения/блокировки справа. Ну решили и решили, зато работает быстро и точно. Хотя тыкать пальцем в нижнюю часть экрана в поисках сканера отпечатков вы по привычке всё же будете.
Экран и интерфейс
У Vivo Y31 стоит “не модный” нынче IPS-экран (постепенно почти все смартфоны перетаскивают на OLED), но зато качественный. Замеренная мной максимальная яркость составила 503 кд/м2, контрастность — 1500:1, а покрытие цветового диапазона sRGB — 100%. Обычно среди бюджетников даже AMOLED-экраны редко дотягивают до 100%, а тут — IPS.
|Vivo Y13
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|503/3,14 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1500:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|3,75
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500K
И это офигительные показатели, ребята, в сравнении с тем, что нам предлагают конкуренты. Например, Xiaomi Redmi Note 9 при такой же ручной регулировке выдаст всего 420 кд/м2 яркости при 1390:1 контрастности. Redmi Note 9 Pro — 460 кд/м2 яркости при 1290:1 контрастности. Xiaomi Poco M3 вообще позорится со своими 400 кд/м2 даже при контрастности 1570:1. С Самсунгами и Redmi Note 10, впрочем, сравнивать смысла нет — AMOLED всегда чуть менее яркие, но у них «бесконечная» контрастность, которая это с лихвой компенсирует. Но, так или иначе, у Vivo Y31 на сегодняшний день лучший по яркости и качеству цветопередачи IPS-дисплей среди всех смартфонов до 20 тысяч рублей в продаже.
Вторая частая проблема бюджетников с IPS — слишком светлый экран при минимальной настройке яркости. Это когда среди ночи включаете экран смартфона и офигеваете от того, насколько свет «бьёт в глаза». Но и тут всё в порядке! При отображении белого цвета 255:255:255 с минимальной настройкой яркости замеренное значение составляет всего 3,13 кд/м2. Да, это больше, чем у AMOLED-ов, но ниже, чем у большинства бюджетных IPS.
И хороший дисплей — это, к сожалению, та вещь, которую в таблицах характеристик не прочтёшь. Все пишут только диагональ и количество пикселей, а то, что у вас на экране белый цвет может быть перекрашен в голубой, а в солнечный день будет ничего не видно, без обзоров не узнаешь. И производители счастливы этому факту — можно продавать что угодно и не обламываться.
Если дисплей хочется хвалить и хвалить, но к оболочке Android есть много вопросов. Опять же, у Vivo свой подход, и тогда как остальные “дочки” BBK — OnePlus, Oppo и Realme — используют весьма удобные, “чистые” и функциональные надстройки, то дизайнеры Vivo будто не читали все эти рекомендации Google по оформлению системы в смартфонах, и у них то густо, то пусто, а иногда ещё и глюки встречаются.
Например, открываете вы панель многозадачности (там где список недавно запущенных приложений), нажимаете X для очистки, приложения очищаются, попадаете на главный экран.... а значок X продолжает висеть на главном экране! Это как в играх, где кусок текстуры отображается там, где не должен. Помогает ещё раз открыть меню и ещё раз нажать. Мелочь, но бесит.
И это ещё хорошо, что Vivo сдались и самобытность в своей оболочке урезали, сделали шторку уведомлений с переключателями Wi-Fi, Bluetooth и т.д. как у всех — чтобы выпадало сверху и там было всё, что нужно. А не так, как раньше, когда было два меню: одно сверху, другое снизу (закос под iPhone), и попробуй ты запомни, где какие функции.
Правда, главная претензия в том, что анимация какая-то уж слишком дёрганая. Она не подвисает и работает без рывков и притормаживаний, просто как-то и не «летает», хотя внутри средний по производительности процессор. И не подумайте, что я просто слишком долго пользовался смартфонами с экранами 90/120 Гц, у меня тут под рукой есть пара AMOLED-ов, в том числе, с 60 Гц — и там анимации той же прокрутки гораздо плавнее выглядят. Скорее всего, дело в высоком времени отклика пикселя — т.е. вот эта "неплавность" анимации наиболее вероятно является следствием "гостинга" — когда рисуется новый кадр анимации, старый ещё не до конца пропал. Справедливости ради, у прямых конкурентов в лице Xiaomi Poco M3 и Vsmart Joy 4 наблюдается нечто похожее.
Производительность и автономность
Смартфон Vivo Y31 построен на базе Qualcomm Snapdragon 662 — вполне адекватный процессор для бюджетника. Скажем, у прямого конкурента от Xiaomi — Poco M3 — точно такой же. С точки зрения производительности тут никаких сюрпризов — всё как у конкурентов.
По автономности, впрочем, Vivo Y31 показал себя очень хорошо. Со своими 5000 мАч он работает дольше, чем Xiaomi Poco M3 на том же процессоре, но с 6000 мАч, причём во всех режимах, кроме чтения.
То ли тут творится какая-то магия, то ли Vivo просто снижает частоту опроса сенсора, когда обнаруживает бездействие. Игру-то мы запускаем, чтобы она там сама себе работала и рендерила кадры (и фреймрейт не падает), но давить на кнопки все 800 минут подряд (свыше 13 часов) — невозможно. Либо сказывается то, что для дешёвого экрана Poco M3 с максимальной яркостью наши тестовые 200 кд/м2 — это 50% от максимума, и потребление энергии соответствующее. А для Vivo эти же 200 кд/м2 — всего лишь 40% от максимума, и, возможно, дисплей работает в более щадящем и экономичном режиме подсветки.
Других гипотез у меня нет. Ведь, хоть Xiaomi и любят пихать кучу рекламы в прошивки своих смартфонов, в неадекватном расходе заряда аккумуляторе они замечены не были (в отличие от Asus или Vsmart, например).
Камера
Честно признаюсь, сначала, когда я походил с Vivo Y31 и поделал снимки, я к камере отнёсся скептически. Мол, да, у нас тут 48 Мп, но этого добра в любом бюджетном смартфоне полно, а тут ещё и сенсор стесняются уточнить. И на экране смартфона снимки выглядят... ну, сойдёт, но чему тут радоваться?
Но потом сравнил на большом экране снимки с основными конкурентами — Xiaomi Poco M3 и Vsmart Joy 4 — и изменил своё мнение. Действительно, для своей цены Vivo Y31 снимает весьма прилично, хотя из недостатков я бы отметил отсутствие уже почти обязательного нынче сверхширокоугольного модуля (снова “свой особый путь”), чтобы снимать большие здания с маленького расстояния или охватывать в кадре всю комнату, если отступать некуда
позади Москва. Но у Xiaomi такой доп.камеры в близких по характеристикам Poco M3 и Redmi 9T тоже нет (хотя у Vsmart есть).
Оптического зума 2х здесь тоже нет, но снимки с двухкратным увеличением местами выглядят очень прилично.
По селфи-камере, опять же, всё хорошо и немного лучше, чем у конкурентов.
А вот что касается видео, то как-то особо и без разницы — на все упомянутые выше смартфоны снимать видео мне не очень понравилось, в том смысле, что на ходу или даже просто двигая камеру снимать вообще невозможно (т.е. снимать-то возможно, а смотреть отснятое — нет).
Разве что, чёткость картинки всё-таки у Vivo приличная, но все эти подёргивания при малейшем миллиметре шевеления смартфона (а вы не робот и будете его незаметно для себя шевелить) — бррр.
Забавно, что на GSMarena для Vivo Y31 указана поддержка съёмки видео в 4K/30. Но что-то смартфон, который был у меня на тесте, такой опции не предлагал — только 1080/30 максимум.
Конкуренты
|Vivo Y31
|Vsmart Joy 4
|Xiaomi Poco M3
|Операционная система
|Android 11 + Funtouch 11
|Android 10 + VOS 3.0
|Android 10 + MIUI 12
|Экран
|6,58'', 1080х2408 пикс., 20:9, IPS
|6,53'', 1080х2340 пикс., 19,5:9, IPS
|6,53'', 1080х2340 пикс., 19,5:9, IPS
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 662, 4x Cortex-A73 2,0 ГГц + 4x Cortex-A53 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 665, 4x Cortex-A73 2,0 ГГц + 4x Cortex-A53 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 662, 4x Cortex-A73 2,0 ГГц + 4x Cortex-A53 1,8 ГГц
|Графика
|Adreno 610
|Adreno 610
|Adreno 610
|Оперативная память
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Основная тройная: 48 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 16 Мп f/2,0
|Основная квадро: 16 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: 13 Мп f/2,0
|Основная тройная: 48 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 8 Мп f/2,1
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|6000 мАч
|Размеры
|163,9x75,3x8,4 мм
|165,7x77,7x9,2 мм
|162,3x77,3x9,6 мм
|Масса
|188 г
|203 г
|198 г
|Цена
|15 тысяч рублей
|13 тысяч рублей
|13,5 тысяч рублей
Xiaomi Poco M3
Xiaomi постоянно лавирует с ценами на свой Poco M3 (сейчас по временной акции 64 ГБ продают за 12 тысяч рублей, а 128 ГБ — за 13 тысяч, но надолго ли?), и только поэтому язык не поворачивается сказать «раньше мы бы брали Poco M3 и не парились, ну а теперь вышли конкуренты, которые чуть лучше в каждой из дисциплин, и вот нафиг он после этого нужен?». Потому что Xiaomi, словно понимая то, насколько «на тоненького» балансирует Poco M3 между бюджетностью и экономией на спичках, регулярно подрезает его розничные цены, чтобы интерес не угасал до планового снятия с конвейера.
И в то же время давайте будем откровенны в том, что Poco M3, с одной стороны — олицетворение «необходимого минимума» характеристик, которые должны быть в бюджетном смартфоне 2021 года, с другой — как говорят автомобилисты, олицетворение «барабан edition». Симпатичный, да, но корпус из материалов качеством уровня плохого пульта от телика, камера при своих 48 Мп снимает немного хуже, чем даже у старого Redmi Note 8, не говоря о Vivo, а дисплей более тусклый. И из Poco M3 вырезали даже гироскоп! Это такая штука, которая позволяет точно определять положение смартфона в пространстве. Нужна для прицеливания поворотом смартфона или рулёжкой в гоночных играх, либо для просмотра 360-градусного видео (то есть на повседнев не нужна). Это как автомобиль, в котором стёкла нужно поднимать и опускать «вёслами» (вручную, ручками на дверях), а «кондиционер» — это окна и форточки. Словами «а ты видел, как страна живёт, понторез московский?» можно оправдать что угодно, но есть некоторый порог минимально приемлемого уровня техники, к которому Poco M3, в силу своей изначальной бюджетности, вплотную подошёл и вот-вот провалится ниже его.
Итого получается, что Vivo на полторы тысячи дороже, только в нём корпус качественнее, экран ярче на 20%, автономность почти такая же, корпус тоньше, камера снимает чуть лучше и есть NFC. Я не знаю, как вы, а я считаю, что переплата оправдана.
Vsmart Joy 4
Вьетнамский смартфон «подготовился» к конкуренции лучше — у него есть тот самый сверхширокоугольный модуль камеры. И по рецепту «не до жиру — просто дайте самый дешёвый смартфон из нормальных» есть смысл выбрать его, а не что-то другое. Да, со своими 5000 мАч Vsmart выжирает заряд почти на уровне смартфонов с 4000-4500 мАч, но по скорости работы, качеству экрана и камер он ровня моделям за 13-15 тысяч, а купить базовую версию с 3/32 ГБ можно за 10-10.5 тысяч. У зажравшихся китайцев сегодня с процессором Snapdragon, NFC и Full HD нормальной яркости (Redmi 9 с его тусклым дисплеем не предлагать!) ничего подобного вы не купите.
Но в противостоянии с Xiaomi и Vivo этот смартфон стоит где-то посередине и по качеству камеры + энергоэффективности явно отстаёт. Просто чуть более простой и дешёвый вариант, хоть и с максимально похожими характеристиками «на бумаге».
Итого
Я вам сейчас скажу неприятную правду — в бюджете «от 10 до 15 тысяч рублей» почти не осталось смартфонов, которые можно было бы советовать к покупке. Huawei и Honor, хоть и формально не умерли, но уже давно ничего нового не выпускали, а старые модели и на момент выхода не были выгодными для приобретения со своими корнями, уходящими в 2018 год (после которого начались санкции США и развитие бюджетных Хуавеев остановилось). Старый добрый Samsung Galaxy M21 был бы неплохим вариантом за 13 тысяч, но его продают за 15-17 тысяч минимум (за 64 ГБ!) — несколько охреневшая цена за маломощный смартфон двухлетней давности (сотканный из Galaxy M30S образца 2019 года). И официальный Galaxy A32 64 ГБ, я вам напомню, тоже стоит 18-20 тысяч, хотя почти ничем от Vsmart за 10 тысяч не отличается (рассказывайте мне, как всем нужны 90 Гц-экраны, ага).
У Realme, на которые все надеялись, что «щас начнут мочить Сяоми и заставит их конкуренцией снизить цены» между дешёвым C21 за десять тысяч и дорогим Realme 7 за 18-20 тысяч сейчас нет промежуточных моделей. Xiaomi Redmi Note 10? За 16-18 тысяч — надо брать, конечно, а дешевле в официальной (про Алиэкспрессы и серый импорт сейчас не говорим) рознице не бывает. Некоторого идиотизма ситуации добавляет тот факт, что за 16-18 тысяч официалы продают старый Redmi Note 9 (тот, который на MediaTek и с NFC) с 128 ГБ памяти, но лучше уж хороший смартфон с 64 ГБ, чем сотканная из компромиссов постаревшая труба с 128 ГБ)
Так вот — по сути от 10 до 15 тысяч остаются только «Солярисы» среди смартфонов — устройства, которые критикуют за то, что «без души» и «дёшево как-то», но нам с ними жить и никуда от этого не денешься в стране, где курс нацвалюты постоянно пробивает всё новое дно.
И вот среди всей массовки подобных моделей (Honor 10X Lite, Xiaomi Poco M3/Redmi 9T, Vsmart Live 4, ZTE Blade V2020 Smart, Xiaomi Redmi Note 9 3/64 NFC) этот «мутный», с ваших слов, и непонятно кому нужный Vivo Y31 — наиболее доведённый до ума смартфон. Не максимально крутой по характеристикам (которые среди всех упомянутых мобильников отличаются слабо), а нормально работающий: камеру научили выдавать более-менее стабильное качество, чем Vsmart и ZTE похвастать не могут, дисплей с классным уровнем яркости, а не «да и так прокатит», в отличие от Poco M3, про NFC не забыли, в отличие от Сяом, и 4/128 ГБ при полноценном тройном слоте хватит вообще на всё.
Да, хотелось бы за 15 тысяч рублей чуть большего полёта технической мысли получить, чем Snapdragon 662 и 48 Мп в камере, но с такими запросами ребята, вам на Aliexpress — покупать Poco X3 NFC 64 ГБ за 16.5 тысяч или OnePlus Nord N10 за 18. А в официальной рознице Vivo Y31 за те же 15 тысяч — золотая середина между попахивающими экономией на спичках Poco M3/Redmi 9T и доведённым до ума, но более дорогим Redmi Note 10 64 ГБ. Советуем к покупке всем, кто не «гонщик», но любит придираться к качеству экрана или корпуса в недорогих смартфонах.
- Хорошая для такой цены камера
- Очень яркий и качественный дисплей
- Разъём 3,5 мм для наушников и тройной слот 2x SIM + microSD сохранили
- Автономность почти как в смартфонах с 6000 мАч (при реальных 5000 мАч)
- Нет сверхширокоугольного объектива
- Оболочка Android по-прежнему «на любителя» и требует привыкания
- Цена на 128 ГБ-версию граничит с ценой на более крутыми смартфонам с 64 ГБ памяти