Брезгуете бюджетными смартфонами? Зря, среди них бывают качественные — и мы такой нашли

Итого

Я вам сейчас скажу неприятную правду — в бюджете «от 10 до 15 тысяч рублей» почти не осталось смартфонов, которые можно было бы советовать к покупке. Huawei и Honor, хоть и формально не умерли, но уже давно ничего нового не выпускали, а старые модели и на момент выхода не были выгодными для приобретения со своими корнями, уходящими в 2018 год (после которого начались санкции США и развитие бюджетных Хуавеев остановилось). Старый добрый Samsung Galaxy M21 был бы неплохим вариантом за 13 тысяч, но его продают за 15-17 тысяч минимум (за 64 ГБ!) — несколько охреневшая цена за маломощный смартфон двухлетней давности (сотканный из Galaxy M30S образца 2019 года). И официальный Galaxy A32 64 ГБ, я вам напомню, тоже стоит 18-20 тысяч, хотя почти ничем от Vsmart за 10 тысяч не отличается (рассказывайте мне, как всем нужны 90 Гц-экраны, ага).

У Realme, на которые все надеялись, что «щас начнут мочить Сяоми и заставит их конкуренцией снизить цены» между дешёвым C21 за десять тысяч и дорогим Realme 7 за 18-20 тысяч сейчас нет промежуточных моделей. Xiaomi Redmi Note 10? За 16-18 тысяч — надо брать, конечно, а дешевле в официальной (про Алиэкспрессы и серый импорт сейчас не говорим) рознице не бывает. Некоторого идиотизма ситуации добавляет тот факт, что за 16-18 тысяч официалы продают старый Redmi Note 9 (тот, который на MediaTek и с NFC) с 128 ГБ памяти, но лучше уж хороший смартфон с 64 ГБ, чем сотканная из компромиссов постаревшая труба с 128 ГБ)

Так вот — по сути от 10 до 15 тысяч остаются только «Солярисы» среди смартфонов — устройства, которые критикуют за то, что «без души» и «дёшево как-то», но нам с ними жить и никуда от этого не денешься в стране, где курс нацвалюты постоянно пробивает всё новое дно.

И вот среди всей массовки подобных моделей (Honor 10X Lite, Xiaomi Poco M3/Redmi 9T, Vsmart Live 4, ZTE Blade V2020 Smart, Xiaomi Redmi Note 9 3/64 NFC) этот «мутный», с ваших слов, и непонятно кому нужный Vivo Y31 — наиболее доведённый до ума смартфон. Не максимально крутой по характеристикам (которые среди всех упомянутых мобильников отличаются слабо), а нормально работающий: камеру научили выдавать более-менее стабильное качество, чем Vsmart и ZTE похвастать не могут, дисплей с классным уровнем яркости, а не «да и так прокатит», в отличие от Poco M3, про NFC не забыли, в отличие от Сяом, и 4/128 ГБ при полноценном тройном слоте хватит вообще на всё.

Да, хотелось бы за 15 тысяч рублей чуть большего полёта технической мысли получить, чем Snapdragon 662 и 48 Мп в камере, но с такими запросами ребята, вам на Aliexpress — покупать Poco X3 NFC 64 ГБ за 16.5 тысяч или OnePlus Nord N10 за 18. А в официальной рознице Vivo Y31 за те же 15 тысяч — золотая середина между попахивающими экономией на спичках Poco M3/Redmi 9T и доведённым до ума, но более дорогим Redmi Note 10 64 ГБ. Советуем к покупке всем, кто не «гонщик», но любит придираться к качеству экрана или корпуса в недорогих смартфонах.