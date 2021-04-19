ferra.ru
Телефоны
Сегодня в 15:43

Брезгуете бюджетными смартфонами? Зря, среди них бывают качественные — и мы такой нашли

Vivo Y31
8.5
/10
Оценка по версии Ferra
Vivo Y31
Vivo из массы китайских производителей всё-таки немного выделяется — они похожи на китайскую Sony и всегда «себе на уме». Иногда из-за этого выходят смартфоны, которые, как и Xperia, почти никому не нужны. А иногда за счёт стремления делать по-своему Vivo выпускает мобильники, в которых нет недостатков большинства конкурентов. И Vivo Y31, при всём «да мы это видели сто раз» в таблице характеристик, внезапно отличается от этих ваших Сяом и Realme в лучшую сторону.

Внешний вид

Трудно рассуждать о производителе, с которым народ слабо знаком. Про Самсунги напишешь «а вот помните, в 2018 году были такие Galaxy A7?» — и народ помнит, уточнять особо не нужно. Здесь приходится читать лекцию с чистого листа, которая из-за дотошности начинает пахнуть поганой рекламой.

Но тем не менее, хочу напомнить, что Vivo исторически были любителями создавать смартфоны с необычной внешностью. Этим они, кстати, отличаются от Oppo, который выпустили в своё время Reno и Reno 2 с наискосок выезжающей камерой, а потом испугались своей смелости и похоронили идею.

У Vivo в дизайне смартфонов всегда были «приколы», которые, правда, постоянно сменялись и «лицом марки», как узнаваемые силуэты iPhone, не становились. Например:

Reload
1 / 2

Бюджетный смартфон Vivo V17 с камерами, втиснутыми в ромб. Так больше никто не делал

А теперь бюджетный смартфон, хоть и не радикально отличающийся от конкурентов, но узнаваемый внешне. Спереди Vivo Y31 выглядит банально, а сзади у нас, так сказать, «голубой металлик» и по-особенному расставленные в прямоугольнике камеры, ниже которых в стиле знака «подчёркивания» влепили вспышку. Вы скажете «да ну, странный дизайн какой-то», а я соглашусь, но отмечу, что Poco X3 NFC, в котором на круглую разметку налепили камеры в прямоугольник, выглядит ещё более странно, и ничё — покупают, да ещё добавки просят.

Vivo Y31

По крайней мере, своё лицо у этого мобильника есть, каких-то неудобств из-за необычного дизайна — нет, материалов, которые народ могут напрячь из-за дешевизны (пластик в Xiaomi Poco M3 или Redmi 9T, например), тоже нет. Ну и ладушки.

Vivo Y31

А вот селфи-камера встроена в каплевидный вырез вверху экрана, и… Тут я вижу первый минус — по границе выреза со стороны экрана наблюдается затемнение. Будто чёрный цвет выреза перетекает в экран плавным градиентом. Или блок камеры давит на матрицу... или мне просто так кажется... Но не могу отделаться от такого впечатления.

Vivo Y31

Ещё из недостатков можно отметить, что типичная для Android-смартфонов широкая нижняя грань рамки вокруг экрана (та самая «борода» в просторечье) здесь уж слишком широкая, и её вполне можно было бы сделать сверху, а не снизу, чтобы встроить туда камеру и динамик. А так у нас и сверху вырез для камеры, и снизу огромная площадь (по меркам 2021 года) не занятого ничем места.

Reload
1 / 3

Vivo Y31, нижний торец

Но в руке смартфон лежит действительно удобно, имеет все необходимые разъёмы (USB-C и 3,5-мм для гарнитуры), а также за счёт тройного слота позволяет устанавливать и вторую карту памяти, и SIM-карту одновременно. В общем, полный фарш.

Сканер отпечатков здесь решили встроить в кнопку включения/блокировки справа. Ну решили и решили, зато работает быстро и точно. Хотя тыкать пальцем в нижнюю часть экрана в поисках сканера отпечатков вы по привычке всё же будете.

Экран и интерфейс

У Vivo Y31 стоит “не модный” нынче IPS-экран (постепенно почти все смартфоны перетаскивают на OLED), но зато качественный. Замеренная мной максимальная яркость составила 503 кд/м2, контрастность — 1500:1, а покрытие цветового диапазона sRGB — 100%. Обычно среди бюджетников даже AMOLED-экраны редко дотягивают до 100%, а тут — IPS.

Vivo Y13
Максимальный уровень яркости (мин./макс.)503/3,14 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)1500:1
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)100%
DeltaE (меньше = лучше)3,75
Гамма (идеальная — 2,2)2,2
Цветовая температура (идеальная = 6500K)7500K

Белый цвет у Vivo Y31 не идеален, но в сравнении с 8500K у VSMart Joy 4 и некоторых Моторол всё очень и очень хорошо

И это офигительные показатели, ребята, в сравнении с тем, что нам предлагают конкуренты. Например, Xiaomi Redmi Note 9 при такой же ручной регулировке выдаст всего 420 кд/м2 яркости при 1390:1 контрастности. Redmi Note 9 Pro — 460 кд/м2 яркости при 1290:1 контрастности. Xiaomi Poco M3 вообще позорится со своими 400 кд/м2 даже при контрастности 1570:1. С Самсунгами и Redmi Note 10, впрочем, сравнивать смысла нет — AMOLED всегда чуть менее яркие, но у них «бесконечная» контрастность, которая это с лихвой компенсирует. Но, так или иначе, у Vivo Y31 на сегодняшний день лучший по яркости и качеству цветопередачи IPS-дисплей среди всех смартфонов до 20 тысяч рублей в продаже.

Вторая частая проблема бюджетников с IPS — слишком светлый экран при минимальной настройке яркости. Это когда среди ночи включаете экран смартфона и офигеваете от того, насколько свет «бьёт в глаза». Но и тут всё в порядке! При отображении белого цвета 255:255:255 с минимальной настройкой яркости замеренное значение составляет всего 3,13 кд/м2. Да, это больше, чем у AMOLED-ов, но ниже, чем у большинства бюджетных IPS.

И хороший дисплей — это, к сожалению, та вещь, которую в таблицах характеристик не прочтёшь. Все пишут только диагональ и количество пикселей, а то, что у вас на экране белый цвет может быть перекрашен в голубой, а в солнечный день будет ничего не видно, без обзоров не узнаешь. И производители счастливы этому факту — можно продавать что угодно и не обламываться.

Если дисплей хочется хвалить и хвалить, но к оболочке Android есть много вопросов. Опять же, у Vivo свой подход, и тогда как остальные “дочки” BBK — OnePlus, Oppo и Realme — используют весьма удобные, “чистые” и функциональные надстройки, то дизайнеры Vivo будто не читали все эти рекомендации Google по оформлению системы в смартфонах, и у них то густо, то пусто, а иногда ещё и глюки встречаются.

Reload
1 / 4

Интерфейс Android 11 + Funtouch 11

Например, открываете вы панель многозадачности (там где список недавно запущенных приложений), нажимаете X для очистки, приложения очищаются, попадаете на главный экран.... а значок X продолжает висеть на главном экране! Это как в играх, где кусок текстуры отображается там, где не должен. Помогает ещё раз открыть меню и ещё раз нажать. Мелочь, но бесит.

И это ещё хорошо, что Vivo сдались и самобытность в своей оболочке урезали, сделали шторку уведомлений с переключателями Wi-Fi, Bluetooth и т.д. как у всех — чтобы выпадало сверху и там было всё, что нужно. А не так, как раньше, когда было два меню: одно сверху, другое снизу (закос под iPhone), и попробуй ты запомни, где какие функции.

Правда, главная претензия в том, что анимация какая-то уж слишком дёрганая. Она не подвисает и работает без рывков и притормаживаний, просто как-то и не «летает», хотя внутри средний по производительности процессор. И не подумайте, что я просто слишком долго пользовался смартфонами с экранами 90/120 Гц, у меня тут под рукой есть пара AMOLED-ов, в том числе, с 60 Гц — и там анимации той же прокрутки гораздо плавнее выглядят. Скорее всего, дело в высоком времени отклика пикселя — т.е. вот эта "неплавность" анимации наиболее вероятно является следствием "гостинга" — когда рисуется новый кадр анимации, старый ещё не до конца пропал. Справедливости ради, у прямых конкурентов в лице Xiaomi Poco M3 и Vsmart Joy 4 наблюдается нечто похожее.

Производительность и автономность

Смартфон Vivo Y31 построен на базе Qualcomm Snapdragon 662 — вполне адекватный процессор для бюджетника. Скажем, у прямого конкурента от Xiaomi — Poco M3 — точно такой же. С точки зрения производительности тут никаких сюрпризов — всё как у конкурентов.

Reload
1 / 3

Замер производительности в бенчмарке Geekbench 5

По автономности, впрочем, Vivo Y31 показал себя очень хорошо. Со своими 5000 мАч он работает дольше, чем Xiaomi Poco M3 на том же процессоре, но с 6000 мАч, причём во всех режимах, кроме чтения.

Время полной разрядки смартфонов в минутах: чтение, видео, игры

То ли тут творится какая-то магия, то ли Vivo просто снижает частоту опроса сенсора, когда обнаруживает бездействие. Игру-то мы запускаем, чтобы она там сама себе работала и рендерила кадры (и фреймрейт не падает), но давить на кнопки все 800 минут подряд (свыше 13 часов) — невозможно. Либо сказывается то, что для дешёвого экрана Poco M3 с максимальной яркостью наши тестовые 200 кд/м2 — это 50% от максимума, и потребление энергии соответствующее. А для Vivo эти же 200 кд/м2 — всего лишь 40% от максимума, и, возможно, дисплей работает в более щадящем и экономичном режиме подсветки.

Других гипотез у меня нет. Ведь, хоть Xiaomi и любят пихать кучу рекламы в прошивки своих смартфонов, в неадекватном расходе заряда аккумуляторе они замечены не были (в отличие от Asus или Vsmart, например).

Камера

Честно признаюсь, сначала, когда я походил с Vivo Y31 и поделал снимки, я к камере отнёсся скептически. Мол, да, у нас тут 48 Мп, но этого добра в любом бюджетном смартфоне полно, а тут ещё и сенсор стесняются уточнить. И на экране смартфона снимки выглядят... ну, сойдёт, но чему тут радоваться?

Но потом сравнил на большом экране снимки с основными конкурентами — Xiaomi Poco M3 и Vsmart Joy 4 — и изменил своё мнение. Действительно, для своей цены Vivo Y31 снимает весьма прилично, хотя из недостатков я бы отметил отсутствие уже почти обязательного нынче сверхширокоугольного модуля (снова “свой особый путь”), чтобы снимать большие здания с маленького расстояния или охватывать в кадре всю комнату, если отступать некуда позади Москва. Но у Xiaomi такой доп.камеры в близких по характеристикам Poco M3 и Redmi 9T тоже нет (хотя у Vsmart есть).

Reload
1 / 18

Снимок на основную камеру Vivo Y31

Оптического зума 2х здесь тоже нет, но снимки с двухкратным увеличением местами выглядят очень прилично.

Reload
1 / 5

Снимок на основную камеру Vivo Y31 в автоматическом режиме

По селфи-камере, опять же, всё хорошо и немного лучше, чем у конкурентов.

Reload
1 / 5

Селфи-камера Vivo Y31

А вот что касается видео, то как-то особо и без разницы — на все упомянутые выше смартфоны снимать видео мне не очень понравилось, в том смысле, что на ходу или даже просто двигая камеру снимать вообще невозможно (т.е. снимать-то возможно, а смотреть отснятое — нет).

Разве что, чёткость картинки всё-таки у Vivo приличная, но все эти подёргивания при малейшем миллиметре шевеления смартфона (а вы не робот и будете его незаметно для себя шевелить) — бррр.

Забавно, что на GSMarena для Vivo Y31 указана поддержка съёмки видео в 4K/30. Но что-то смартфон, который был у меня на тесте, такой опции не предлагал — только 1080/30 максимум.

Конкуренты

Vivo Y31Vsmart Joy 4Xiaomi Poco M3
Операционная системаAndroid 11 + Funtouch 11Android 10 + VOS 3.0Android 10 + MIUI 12
Экран6,58'', 1080х2408 пикс., 20:9, IPS6,53'', 1080х2340 пикс., 19,5:9, IPS6,53'', 1080х2340 пикс., 19,5:9, IPS
ПроцессорQualcomm Snapdragon 662, 4x Cortex-A73 2,0 ГГц + 4x Cortex-A53 1,8 ГГцQualcomm Snapdragon 665, 4x Cortex-A73 2,0 ГГц + 4x Cortex-A53 1,8 ГГцQualcomm Snapdragon 662, 4x Cortex-A73 2,0 ГГц + 4x Cortex-A53 1,8 ГГц
ГрафикаAdreno 610Adreno 610Adreno 610
Оперативная память4 Гбайт4 Гбайт4 Гбайт
Накопитель128 Гбайт + MicroSD64 Гбайт + MicroSD128 Гбайт + MicroSD
СвязьNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FMNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FMLTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
КамерыОсновная тройная: 48 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 16 Мп f/2,0Основная квадро: 16 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: 13 Мп f/2,0Основная тройная: 48 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 8 Мп f/2,1
Аккумулятор5000 мАч5000 мАч6000 мАч
Размеры163,9x75,3x8,4 мм165,7x77,7x9,2 мм162,3x77,3x9,6 мм
Масса188 г203 г198 г
Цена15 тысяч рублей13 тысяч рублей13,5 тысяч рублей

Xiaomi Poco M3

Xiaomi постоянно лавирует с ценами на свой Poco M3 (сейчас по временной акции 64 ГБ продают за 12 тысяч рублей, а 128 ГБ — за 13 тысяч, но надолго ли?), и только поэтому язык не поворачивается сказать «раньше мы бы брали Poco M3 и не парились, ну а теперь вышли конкуренты, которые чуть лучше в каждой из дисциплин, и вот нафиг он после этого нужен?». Потому что Xiaomi, словно понимая то, насколько «на тоненького» балансирует Poco M3 между бюджетностью и экономией на спичках, регулярно подрезает его розничные цены, чтобы интерес не угасал до планового снятия с конвейера.

И в то же время давайте будем откровенны в том, что Poco M3, с одной стороны — олицетворение «необходимого минимума» характеристик, которые должны быть в бюджетном смартфоне 2021 года, с другой — как говорят автомобилисты, олицетворение «барабан edition». Симпатичный, да, но корпус из материалов качеством уровня плохого пульта от телика, камера при своих 48 Мп снимает немного хуже, чем даже у старого Redmi Note 8, не говоря о Vivo, а дисплей более тусклый. И из Poco M3 вырезали даже гироскоп! Это такая штука, которая позволяет точно определять положение смартфона в пространстве. Нужна для прицеливания поворотом смартфона или рулёжкой в гоночных играх, либо для просмотра 360-градусного видео (то есть на повседнев не нужна). Это как автомобиль, в котором стёкла нужно поднимать и опускать «вёслами» (вручную, ручками на дверях), а «кондиционер» — это окна и форточки. Словами «а ты видел, как страна живёт, понторез московский?» можно оправдать что угодно, но есть некоторый порог минимально приемлемого уровня техники, к которому Poco M3, в силу своей изначальной бюджетности, вплотную подошёл и вот-вот провалится ниже его.

Итого получается, что Vivo на полторы тысячи дороже, только в нём корпус качественнее, экран ярче на 20%, автономность почти такая же, корпус тоньше, камера снимает чуть лучше и есть NFC. Я не знаю, как вы, а я считаю, что переплата оправдана.

Vsmart Joy 4

Вьетнамский смартфон «подготовился» к конкуренции лучше — у него есть тот самый сверхширокоугольный модуль камеры. И по рецепту «не до жиру — просто дайте самый дешёвый смартфон из нормальных» есть смысл выбрать его, а не что-то другое. Да, со своими 5000 мАч Vsmart выжирает заряд почти на уровне смартфонов с 4000-4500 мАч, но по скорости работы, качеству экрана и камер он ровня моделям за 13-15 тысяч, а купить базовую версию с 3/32 ГБ можно за 10-10.5 тысяч. У зажравшихся китайцев сегодня с процессором Snapdragon, NFC и Full HD нормальной яркости (Redmi 9 с его тусклым дисплеем не предлагать!) ничего подобного вы не купите.

Но в противостоянии с Xiaomi и Vivo этот смартфон стоит где-то посередине и по качеству камеры + энергоэффективности явно отстаёт. Просто чуть более простой и дешёвый вариант, хоть и с максимально похожими характеристиками «на бумаге».

Итого

Я вам сейчас скажу неприятную правду — в бюджете «от 10 до 15 тысяч рублей» почти не осталось смартфонов, которые можно было бы советовать к покупке. Huawei и Honor, хоть и формально не умерли, но уже давно ничего нового не выпускали, а старые модели и на момент выхода не были выгодными для приобретения со своими корнями, уходящими в 2018 год (после которого начались санкции США и развитие бюджетных Хуавеев остановилось). Старый добрый Samsung Galaxy M21 был бы неплохим вариантом за 13 тысяч, но его продают за 15-17 тысяч минимум (за 64 ГБ!) — несколько охреневшая цена за маломощный смартфон двухлетней давности (сотканный из Galaxy M30S образца 2019 года). И официальный Galaxy A32 64 ГБ, я вам напомню, тоже стоит 18-20 тысяч, хотя почти ничем от Vsmart за 10 тысяч не отличается (рассказывайте мне, как всем нужны 90 Гц-экраны, ага).

У Realme, на которые все надеялись, что «щас начнут мочить Сяоми и заставит их конкуренцией снизить цены» между дешёвым C21 за десять тысяч и дорогим Realme 7 за 18-20 тысяч сейчас нет промежуточных моделей. Xiaomi Redmi Note 10? За 16-18 тысяч — надо брать, конечно, а дешевле в официальной (про Алиэкспрессы и серый импорт сейчас не говорим) рознице не бывает. Некоторого идиотизма ситуации добавляет тот факт, что за 16-18 тысяч официалы продают старый Redmi Note 9 (тот, который на MediaTek и с NFC) с 128 ГБ памяти, но лучше уж хороший смартфон с 64 ГБ, чем сотканная из компромиссов постаревшая труба с 128 ГБ)

Так вот — по сути от 10 до 15 тысяч остаются только «Солярисы» среди смартфонов — устройства, которые критикуют за то, что «без души» и «дёшево как-то», но нам с ними жить и никуда от этого не денешься в стране, где курс нацвалюты постоянно пробивает всё новое дно.

И вот среди всей массовки подобных моделей (Honor 10X Lite, Xiaomi Poco M3/Redmi 9T, Vsmart Live 4, ZTE Blade V2020 Smart, Xiaomi Redmi Note 9 3/64 NFC) этот «мутный», с ваших слов, и непонятно кому нужный Vivo Y31 — наиболее доведённый до ума смартфон. Не максимально крутой по характеристикам (которые среди всех упомянутых мобильников отличаются слабо), а нормально работающий: камеру научили выдавать более-менее стабильное качество, чем Vsmart и ZTE похвастать не могут, дисплей с классным уровнем яркости, а не «да и так прокатит», в отличие от Poco M3, про NFC не забыли, в отличие от Сяом, и 4/128 ГБ при полноценном тройном слоте хватит вообще на всё.

Да, хотелось бы за 15 тысяч рублей чуть большего полёта технической мысли получить, чем Snapdragon 662 и 48 Мп в камере, но с такими запросами ребята, вам на Aliexpress — покупать Poco X3 NFC 64 ГБ за 16.5 тысяч или OnePlus Nord N10 за 18. А в официальной рознице Vivo Y31 за те же 15 тысяч — золотая середина между попахивающими экономией на спичках Poco M3/Redmi 9T и доведённым до ума, но более дорогим Redmi Note 10 64 ГБ. Советуем к покупке всем, кто не «гонщик», но любит придираться к качеству экрана или корпуса в недорогих смартфонах.

8.5
/10
Оценка по версии Ferra
Vivo Y31
Плюсы
  • Хорошая для такой цены камера
  • Очень яркий и качественный дисплей
  • Разъём 3,5 мм для наушников и тройной слот 2x SIM + microSD сохранили
  • Автономность почти как в смартфонах с 6000 мАч (при реальных 5000 мАч)
Минусы
  • Нет сверхширокоугольного объектива
  • Оболочка Android по-прежнему «на любителя» и требует привыкания
  • Цена на 128 ГБ-версию граничит с ценой на более крутыми смартфонам с 64 ГБ памяти