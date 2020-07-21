Bluetooth-колонки в 2020 году стали неожиданно умными штуковинами
Карантин закончился, люди уже почти окончательно выползли из своих домов, а кто-то поехал в отпуск на природу или к морю. Если раньше для антуража таких поездок было принято таскать с собой магнитофон или включать как можно громче звук из трясущихся динамиков в багажной полке «девяточки», то сейчас и по мощности, и по удобству всё это заменили Bluetooth-колонки.
И даже они немного меняются — с ними теперь можно поболтать, чтобы в разгар застольных споров уточнить расстояние в километрах от Москвы до Сочи, или в очередной раз уточнить, сколько лет Пугачёвой (или Фейсу, смотря сколько лет участникам застолья). Для этого в портативные колонки добавляют голосовых помощников. В России самый толковый собеседник среди таких помощников, так уж повелось, Яндекс.Алиса. А для домоседов (правильно делаете, вдруг действительно будет вторая волна пандемии!), кому нужнее стационарная колонка в квартире, есть стационарные колонки. У JBL это, например, модель Link Music. Тоже с Алисой.
Технические характеристики
|JBL Link Portable
|JBL Link Music
|Динамик
|Одиночный, 49 мм
|Одиночный, 64 мм
|Мощность
|20 Вт
|20 Вт
|Связь
|Wi-Fi, Bluetooth
|Wi-Fi, Bluetooth
|Габариты (диаметр и высота)
|88х170
|112х134
|Масса
|735 г
|730 г
|Цена
|11 990 рублей
|7990 рублей
Внешний вид
JBL — это вам не Яндекс, который суётся в мессенджеры, смартфоны, такси и вообще всё подряд. В отличие от Яндекса, JBL занимается целенаправленно звуком и аудиотехникой. Даёт ли это явное преимущество в звуке везде и всегда? Не обязательно, нужно смотреть от модели к модели. Но вот общий стиль у наушников и колонок всех форм, размеров и цветов у JBL есть. И репутация “качающей” техники за свои деньги тоже.
В нашем случае обе колонки обтянуты приятной на ощупь тканью, которая немного отличается от привычных для JBL более “спортивных” материалов. Практичненько — за две тестовых недели стационарная колонка не запылилась, а портативная нормально перемещалась со мной в рюкзаке от дома до ближайшего парка. Иные колонки из матового софт-тач пластика за это время превращаются в пылесборник.
А ещё, по меркам колонок с Алисой, это золотая середина по габаритам — не настолько маленькие, как какие-нибудь Irbis с Dexp размером с блюдце, но и не “банка с краской”, как Станция от Яндекса и XBOOM от LG.
При взгляде сверху, Link Portable можно отличить от Link Music лишь по меньшему радиусу верхней панели: и там, и там есть кнопка “Алиса” и две идентично расположенные кнопки увеличения и уменьшения громкости. Все это добро прикрыто дорогим на ощупь пластиком. Но касаться его вы будете редко — вся функциональность кнопок спокойно выполняется голосовыми командами к Алисе.
Основная вещь, с которой вы будете взаимодействовать в зоне видимости колонки — индикатор, который загорается во время обращения к голосовому ассистенту. Светодиоды спрятаны под тканью, поэтому в выключенном или неактивном состоянии они не видны и не бросаются в глаза, а при необходимости с помощью разных цветов и комбинаций успешно отображают всю необходимую информацию. Яркость подобрана так, что видно их и солнечным днем, но при этом они не напрягают зрение даже в полной темноте.
На обратной стороне JBL Link Music все просто — там расположен блок с кнопками питания, отключения микрофона и включения Bluetooth. В портативной версии на этом месте находится еще и классный градиентный индикатор заряда и разъем USB Type-C для зарядки без док-станции.
Алиса
При первом включении сразу же готовьтесь услышать женский голос. А ещё готовьтесь установить громоздкое супер-приложение от Яндекса, доверху забитое кучей непонятной фигни, от которой начинает идти кровь из глаз. Найти что-то нужное тяжело, пиктограммы и значки слишком мелкие и неудобные. И воспользоваться каким-нибудь другим приложением для подключения колонки к смартфону нельзя. Алису можно активировать лишь средствами Яндекса. И использовать только с сервисами Яндекса. Вы не сможете включить воспроизведение музыки голосом не из “Яндекс.Музыки”, а за Яндекс.Музыку придется платить. И платить либо отдельно за один сервис, либо в комплекте с подпиской Яндекс.Плюс. Либо стримить музыку с ноутбука или смартфона как на обычную Bluetooth-колонку. Но ведь “умную” колонку покупают не для этого, не так ли?
Для неискушенного гуглом и яблоками пользователя, возможно, это вполне удобный и очевидный вариант. Но для людей, которые используют сервисы Apple или Google, это не особо удобно. Забавный факт: JBL Music имеет версию с Google Assistant которая официально не продается в России. Поэтому привыкаем к тому, что есть. С другой стороны, Алиса всё ещё объективно умнее ассистента Гугла в наших условиях.
Если вы по какой-то причине никогда до сих пор не болтали с Алисой, вам понравится — настолько человечного общения роботы в устройствах на русском языке до сих пор не предлагали. Можно не выбирать фразы и выражения и абсолютно в свободной форме выражать свои просьбы к голосовому помощнику. Алиса разбудит утром, расскажет о погоде, проведет аудиоквест и может даже обидеться и игнорировать часть команд, если сказать ей что-то грубое — многих это поражает, но незначительная “стервозность” как раз и делает Алису человечнее, в отличие от других голосовых ассистентов, которые кажутся простым “костылём” для нажатия клавиш в смартфоне.
Распознавание голоса происходит быстро и даже при играющей музыке вести диалог можно не напрягая голосовые связки. Да, даже из любого конца комнаты. Само распознавание происходит настолько хорошо, что если вы смотрите, к примеру, какое-то видео в котором тихо упоминается слово «Алиса» — будьте готовы к внезапным срабатываниям и тому, что робот поинтересуется, зачем его позвали. «Гостью из будущего» лучше рядом с колонкой не смотреть — ревновать будет.
Но всё же, помимо общения, хочется использовать колонку по прямому назначению — слушать музыку. И вот с этим у Алисы начинаются проблемы. Если быть точнее, то с распознаванием англоязычных названий исполнителей и треков. Каких-нибудь Mercury Rev, Amon Amarth и прочие интересные названия групп можете вычеркнуть из своего плейлиста, потому что для Алисы это слишком сложно. Можно было бы списать это на плохое произношение, однако, такое «тестирование» проводилось на нескольких людях с разным уровнем владения английским, и все сталкивались с аналогичными проблемами. В общем, если в вашем плейлисте преимущественно зарубежные исполнители, будьте готовы к тому, что для правильного понимания слов Алисе нужно диктовать название музыки с очень странным акцентом.
Звук
Что касается мощности звука в линейке Link, то колонки от JBL немного уступают своим конкурентам “на бумаге” и на выходе выдают лишь 20 Вт звука, однако, хотя за счет звучания на все 360 градусов громкости вполне хватает как для неприхотливого домашнего использования, так и для приличной компании людей. Стены трястись точно не будут, но на максимальной громкости музыку будете слушать уже не только вы, но и соседи.
В каждой из колонок всего по одному динамику, но в стационарной версии его диаметр несколько больше, за счет чего достигается большая глубина басов. Нельзя сказать, что его не хватает в портативной версии, хотя, эквалайзером лучше не увлекаться — при сочетании поднятых нижних частот и «басистого» трека можно получить непонятное хрипение и шипение вместо нормального звучания. Средние же частоты на обоих устройствах звучат отлично — все инструменты одинаково хорошо различимы на любой громкости и на любом расстоянии от колонки. Верха же умеренные, не превращаются в писк, но при этом легко читаемы. В целом, звучание вполне отвечает всем стандартам JBL и придраться к чему-то довольно сложно — оно находится на хорошем уровне.
Автономность
С временем работы у JBL Link Portable всё хорошо — на громкости выше среднего колонка честно отрабатывает 8 часов, заявленные производителем. Однако есть одно “но”. Уровень заряда отображается только на индикаторе сзади. К сожалению, Алиса не предупреждает о том, что колонка скоро разрядится, а было бы неплохо иметь такие предупреждения на 15%/10%/5%. Будем надеяться, что это исправят в новых прошивках.
Кстати, у JBL Link Portable есть классная док-станция, которая имеет два контакта, но благодаря особой площадке снизу колонки, можно не задумываться о том, какой стороной ставить колонку на подставку — заряжаться будет.
Конкуренты
Elari SmartBeat
Небольшая портативная колонка, которая и конкурентом-то полноценным не является, если смотреть на технические характеристики. Мощность звука всего 5 Вт, небольшие размеры, но зато автономность такая же, как и у JBL Link Portable — 8 часов. Если вам нужна маленькая штуковина с голосовым ассистентом, которую при этом можно кинуть в карман домашнего халата и уйти с ней на кухню — это именно такой вариант. А еще в ней есть AUX-выход, что делает ее маленьким карманным проигрывателем, к которому можно через 3,5-jack подключить проводную акустику. Неплохо, да? И стоит это добро в два раза дешевле — 5990 рублей.
LG XBOOM WK7Y
Несколько параграфов тому назад я уже упоминал эту колонку. Хорошее подспорье для JBL Link Music, созданное корейцами вместе с производителем премиальной аудиотехники Meridian. Более строгий дизайн, выше мощность (30 Вт) и габариты почти такие же, как у большой Яндекс.Станции. Стоимость у колонки такая же, как и у стационарной версии JBL Link - 7990 рублей. Кстати, в прошлом году мы уже писали про нее. И стоила она значительно дороже.
Итоги
У JBL получилось сделать хорошие домашние (и не совсем) аксессуары для российских покупателей. Для Запада — Google Assistant, для России — более привычная Алиса от Яндекса, которая и такси вызовет через привычный сервис, и будильник поставит. Пока с ней удобнее.
При этом колонки не выглядят слишком пафосно или хрупко, нормально смотрятся и на улице, и в любом интерьере квартиры. Хороший звук тут тоже есть.
Удачные модели, если вам нужна именно умная Bluetooth-колонка и для вопросов роботу, и для музыки. А вот в роли “чистокровной” беспроводной колонки без доп.функций более мощные JBL Xtreme 2 или Sony SRS-XB33 будут предпочтительнее.