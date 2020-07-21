Bluetooth-колонки в 2020 году стали неожиданно умными штуковинами

Распознавание голоса происходит быстро и даже при играющей музыке вести диалог можно не напрягая голосовые связки. Да, даже из любого конца комнаты. Само распознавание происходит настолько хорошо, что если вы смотрите, к примеру, какое-то видео в котором тихо упоминается слово «Алиса» — будьте готовы к внезапным срабатываниям и тому, что робот поинтересуется, зачем его позвали. «Гостью из будущего» лучше рядом с колонкой не смотреть — ревновать будет.

Но всё же, помимо общения, хочется использовать колонку по прямому назначению — слушать музыку. И вот с этим у Алисы начинаются проблемы. Если быть точнее, то с распознаванием англоязычных названий исполнителей и треков. Каких-нибудь Mercury Rev, Amon Amarth и прочие интересные названия групп можете вычеркнуть из своего плейлиста, потому что для Алисы это слишком сложно. Можно было бы списать это на плохое произношение, однако, такое «тестирование» проводилось на нескольких людях с разным уровнем владения английским, и все сталкивались с аналогичными проблемами. В общем, если в вашем плейлисте преимущественно зарубежные исполнители, будьте готовы к тому, что для правильного понимания слов Алисе нужно диктовать название музыки с очень странным акцентом.

Звук

Что касается мощности звука в линейке Link, то колонки от JBL немного уступают своим конкурентам “на бумаге” и на выходе выдают лишь 20 Вт звука, однако, хотя за счет звучания на все 360 градусов громкости вполне хватает как для неприхотливого домашнего использования, так и для приличной компании людей. Стены трястись точно не будут, но на максимальной громкости музыку будете слушать уже не только вы, но и соседи.