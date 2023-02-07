Хорошее качество звука по Bluetooth — кодек LDAC. Недорогие наушники с ним — Huawei FreeBuds 5i

Единственное, что меня смутило в конструкции наушников — нет силиконовых проставок со стороны затылка. Наушники слабо цепляются за ушную раковину, их легко потерять. Ситуацию, конечно, могут исправить амбушюры из пенополиуретана. Из-за более точного повторения анатомии ушного канала, они будут держаться крепче.

Как и положено любым приличным TWS-наушникам, Huawei FreeBuds 5i умеют распознавать своё положение в пространстве (чтобы ставить на паузу звук, когда вы их вынимаете из ушей). Для этого в них предусмотрены датчики Хола. Да, те самые черные точки на внутренней стороне наушников. Работают безошибочно, надо сказать.

Звук

Прежде чем приступить к прослушиванию музыки, приложение-компаньон AI Life предложит подобрать подходящие по размеру амбушюры при помощи коротких тестов. Не уверен, что с моими ушами это сработало здорово и дало хоть какой-то ощутимый результат, хотя в мне и форма наушников изначально не вполне подошла.