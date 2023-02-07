Хорошее качество звука по Bluetooth — кодек LDAC. Недорогие наушники с ним — Huawei FreeBuds 5i

Хорошее качество звука по Bluetooth — кодек LDAC. Недорогие наушники с ним — Huawei FreeBuds 5iHuawei FreeBuds 5i
Новое поколение недорогих TWS-наушников FreeBuds ощутимо похорошело. Появилась поддержка LDAС, никуда не делось активное шумоподавление (по ощущениям, оно теперь даже чуть лучше), а корпус стал матовым. Разбираемся, чем ещё могут порадовать полностью беспроводные наушники от Huawei, и есть ли смысл переходить на них со старых моделей.
Фото: Игорь Сайкин для Ferra.ru
Внешний вид
Из обзора в обзор я стараюсь донести мысль о том, что глянцевые материалы в кейсах для наушников — самое настоящее зло. Два-три дня активной эксплуатации — и вот у наушников потерян товарный вид. Хотя всё уже давно придумано: есть способы сделать пластик матовым, есть разные soft touch-покрытия, которые не собирают царапины и потёртости.
Huawei FreeBuds 5i
Игорь Сайкин для Ferra.ru
Huawei долго шла к этому, но теперь матовый кейс есть и у FreeBuds 5i — плюс в копилку за это обеспечен. Он практичный, выглядит здорово. Окраска не совсем монохромная, по всему корпусу разбросаны контрастные вкрапления, что делает поверхность кейса слегка похожей на гальку. Ну или на переработанный пластик, если в душе вы болеете за экологию и мать-природу.
Все доступные расцветки FreeBuds 5i
Huawei
На корпусе нет ничего, кроме одной боковой кнопки для сброса настроек, Type-C порта и светодиода, сигнализирующего о статусе батареи. Светодиод, кстати, единственный. Под крышкой напарника у него нет, а, значит, узнать о заряде наушников получится только на экране смартфона.
Сами наушники теперь больше похожи на флагманские Huawei FreeBuds Pro. Разве что у FreeBuds 5i не такой «рубленый» дизайн. Плавные линии на месте, закругления тоже.
Несмотря на довольно короткую ножку, наушники управляются жестами. Смахиваниями можно управлять громкостью, либо же переключать треки. Обычные касания пригодятся для включения режима шумоподавления и перехода к режиму «прозрачности», когда микрофоны наушников транслируют внешний звук вам в уши. Случайных или некорректных срабатываний я за время тестирования не наблюдал.
Единственное, что меня смутило в конструкции наушников — нет силиконовых проставок со стороны затылка. Наушники слабо цепляются за ушную раковину, их легко потерять. Ситуацию, конечно, могут исправить амбушюры из пенополиуретана. Из-за более точного повторения анатомии ушного канала, они будут держаться крепче.
Как и положено любым приличным TWS-наушникам, Huawei FreeBuds 5i умеют распознавать своё положение в пространстве (чтобы ставить на паузу звук, когда вы их вынимаете из ушей). Для этого в них предусмотрены датчики Хола. Да, те самые черные точки на внутренней стороне наушников. Работают безошибочно, надо сказать.
Звук
Прежде чем приступить к прослушиванию музыки, приложение-компаньон AI Life предложит подобрать подходящие по размеру амбушюры при помощи коротких тестов. Не уверен, что с моими ушами это сработало здорово и дало хоть какой-то ощутимый результат, хотя в мне и форма наушников изначально не вполне подошла.
Huawei FreeBuds 5i
Игорь Сайкин для Ferra.ru
Пассивная шумоизоляция тут в пределах нормы, как в обычных вакуумных наушниках. На улице её вполне хватает даже при среднем уровне громкости. Рёв моторов, конечно, пробивается сквозь звуковую картину, но дополнительно включить активное шумоподавление иной раз даже нет необходимости. И вот почему.
Под открытым небом с активным шумодавом чувствуешь себя немного беспомощным котёнком, особенно когда переходишь дорогу на перекрёстке без светофоров. Появляется неприятное ощущение дереализации и дискомфорта. А вот общественном транспорте и в офисных условиях шумодав уже в полной мере удобен и полезен. Внешние звуки отсекаются хорошо, голова от них не начинает болеть спустя несколько часов использования. Удобно!
Что касается качества звука, мне порой не хватало насыщенности в районе низких и средних частот. Разобрать их можно без проблем, но звучат они глуховато. Хочется зайти в эквалайзер и покрутить пару-другую ползунков. Но, увы, таких функций в приложении для настройки наушников тут не предусмотрено, разве что в настройках смартфона. Из пресетов в эквалайзере доступны три штуки, вот они
слева направо: обычный, усиление низких и усиление верхних. Ощутимых преимуществ, которые заставят вас переключиться со стандартных настроек, они не дают.
Huawei FreeBuds 5i
Игорь Сайкин для Ferra.ru
FreeBuds 5i — это не простые наушники, а аж с целой сертификацией Hi-Res. Заветная иконка на упаковке есть, все как положено. А что это дает на практике? Поддержку LDAC, например, которую в этом ценовом сегменте встретишь нечасто.
Коротко о предельном качестве звука в разных кодеках
soundguys.com
LDAC — это беспроводной аудиокодек, разработанный компанией Sony. Он предназначен для передачи аудио по Bluetooth со значительно более высоким битрейтом (до 990 кбит/с) и меньшей задержкой по сравнению со стандартным SBC. LDAC также поддерживает аудио высокого разрешения с частотой дискретизации до 24 бит/96 кГц.
Автономность
В наушниках установлен довольно большой аккумулятор емкостью 55 мАч, который обеспечивает до 7,5 часов непрерывного воспроизведения музыки без включенного шумоподавления. Со включенным шумоподавлением результаты будут примерно на час ниже. Неплохой результат? Вполне хороший, если учесть, что многие конкурирующие наушники в этом ценовом диапазоне обычно предлагают около 5-6 часов автономной работы.
Huawei FreeBuds 5i
Игорь Сайкин для Ferra.ru
Кейс от наушников содержит дополнительный аккумулятор емкостью 410 мАч, который может обеспечить до трех полных циклов заряда. Благодаря этому общее время автономной работы Huawei FreeBuds 5i достигает 28 часов, что делает их идеальными для длительного прослушивания и поездок вне дома.
Более того, наушники оснащены технологией быстрой зарядки, которая позволяет быстро восполнить заветные проценты. Всего 15 минут возле розетки обеспечивают до 4 часов работы. С настолько быстрой зарядкой о том, что наушники могут разрядиться в ноль, можно забыть. Достаточно раз в пару дней вспоминать про сами наушники и, пока вы делаете себе чай, например, можно дать им слегка подзарядиться. Удобно, отказываться от такого уже не хочется.
Конкуренты
|Huawei FreeBuds 5i
|Samsung Galaxy Buds Live
|Xiaomi Redmi Buds 3 Pro
|Драйвер
|10 мм
|12 мм
|14,2 мм динамический драйвер
|Время работы
|7 часов (наушники), 21 час (чехол)
|8 часов (наушники), 24 часа (чехол)
|7 часов (наушники), 20 часов (чехол)
|Емкость батареи
|55 мАч (наушники), 410 мАч (чехол)
|60 мАч (наушники), 500 мАч (чехол)
|35 мАч (наушники), 470 мАч (чехол)
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.0
|5.0
|Шумоподавление
|Активное
|Активное
|Активное
|Кодеки
|SBC, AAC, LDAC
|SBC, AAC
|SBC, AAC
|Микрофон
|2 микрофона на наушник
|3 микрофона на наушник
|2 микрофона на наушник
|Водонепроницаемость
|IP54
|IP2X
|IPX4
|Совместимость
|Android, iOS
|Android, iOS
|Android, iOS
|Размеры (наушники)
|31 х 22 х 24 мм
|19,2 x 20,5 x 19,2 мм
|22 x 22 x 22 мм
|Размеры (чехол)
|48 x 62 x 27 мм
|50,2 x 50,2 x 27,8 мм
|70 x 45 x 27 мм
|Цена
|6500 рублей
|5500 рублей
|4000 рублей
Samsung Galaxy Buds Live
Samsung Galaxy Buds Live
Samsung
Изначально флагманская модель, которая успела сильно подешеветь. Раза, эдак, в два. Почему я выбрал их? У них какой-то уж совсем фантастический дизайн в виде фасолины (что, на удивление, еще и удобно), хорошая автономность и неплохой звук. Есть четкие и мощные басы, не забыли и про хорошо сбалансированные средние и высокие частоты.
Активное шумоподавление описывается многими как достаточно эффективное, хотя оно и не такое сильное, как у некоторых конкурентов. Если искали стильные и удобные наушники, скроенные по флагманским лекалам, то почему бы не рассмотреть их к покупке? Еще и работают до восьми часов от одного заряда.
Xiaomi Redmi Buds 3 Pro
А эти наушники чем хороши? Ну, как минимум, они не хуже Huawei FreeBuds 5i, меньше стоят, оснащены 9-миллиметровым динамическим излучателем и системой активного шумоподавления. Сенсорное управление есть, можно вызывать голосовых помощников без необходимости доставать смартфон из кармана. Вес у наушников небольшой, каждый весит всего 4,1 г.
Как и герои обзора, они тоже получили матовое покрытие корпуса. Стильно, красиво, следы от пальцев не остаются на корпусе. Что еще нужно для счастья? Цена? Ну, стоят Xiaomi традиционно недорого — приблизительно 4000 рублей, в зависимости от жадности продавца.
Итого
Huawei FreeBuds 5i обеспечивают хорошо сбалансированное и детальное звучание, которое подходит для самых разных музыкальных жанров. Да, басы звучат иногда не так напористо, как хотелось бы, зато высокие частоты четкие и ясные. Наушники также оснащены технологией активного шумоподавления (ANC), которая эффективно блокирует окружающий шум для более глубокого восприятия музыки или усиленной концентрации.
Huawei FreeBuds 5i
Игорь Сайкин для Ferra.ru
Большинство коллег-обзорщиков сходятся в мнении, что наушники удобные, и я склонен им верить, но мне мне кажется, что они уж очень рано начинают утолщаться и среди наушников-конкурентов есть менее навязчивые для ушной раковины модели. То ли у меня с формой ушей что-то не то, то ли у всех авторов стандартизированные уши, напечатанные по одному тестовому проекту на 3D-принтере. Поэтому перед покупкой я бы рекомендовал попасть в какой-нибудь специализированный магазин-салон, чтобы протестировать наушники непосредственно на себе. Носить их все-таки вам, а не очередному обзорщику, который забудет про них через две недели после теста.
Можно ли рекомендовать наушники к покупке? Вполне, если вы не отбитый аудиофил и просто ожидается стабильно хороши звук и качественное соединение со смартфоном за пять тысяч рублей. Хочется чего-то большего? Присмотритесь к прошлогодним флагманским моделям, которые уже успели сбросить в цене. При их разработке бренды не жалели деньги, а стоят сегодня они ощутимо дешевле, нежели были на старте продаж.
- Bluetooth 5.2
- LDAC
- 7 часов непрерывного воспроизведения
- Матовый корпус кейса
- Не самая стандартная форма, перед покупкой лучше протестировать на себе
- Пассивная шумоизоляция могла быть чуть лучше