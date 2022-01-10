Взяли новенькие спортивные bluetooth-наушники 2022 года. Что это такое и надо ли оно вам?Jabra Elite 4 Active
Внешний вид
Jabra Elite 4 Active очень сильно напоминают модель Jabra Elite 3, обзор которой я делал пару месяцев назад, даже чехол такой же, однако здесь есть одно существенное отличие.
Внешняя поверхность чашечек — сплошная, без зазоров под кнопку. При том, что производитель остаётся верным себе — кнопки здесь по-прежнему физические, а не сенсорные.
То есть, внешние поверхности чашечек всё равно прожимаются как физические кнопки. Но из-за такой конструкции прожимать их чуть сложнее, чем на Jabra Elite 3 и предыдущих моделях Jabra. Сделано это, конечно же, ради водонепроницаемости.
Для наушников заявлена защита корпуса по IP57, тогда как большинство TWS-наушников предлагают лишь IPX4, в лучшем случае — IPX5. Тем не менее, даже по этому показателю Jabra Elite 4 Active — не лидеры, есть и TWS-наушники c IP68, например, JBL Reflect Flow Pro.
Производитель не позиционирует Jabra Elite 4 Active как наушники для плавания, в официальных материалах размыто написано про “физические упражнения”. Мол, не стоит бояться обильного потоотделения. Полагаю, с такой защитой можно и под душем стоять и в ванне лежать (не погружаясь под воду), но, опять же, официально это не рекомендуется, только на свой страх и риск. Мало ли как вы душ принимаете, в конце-концов.
Как и у Jabra Elite 3, крышка зарядного кейса слегка поскрипывает при сдавливании. Видимо, такова конструкция зарядных кейсов Jabra на это поколение — будет обидно, если и у дорогих Elite 7 так же. В прошлом поколении — я тестировал Elite 75t и Elite 85t — люфта не было и нет до сих пор.
Функции
Наушники Jabra Elite 4 Active имеют активное шумоподавление, позволяют использовать только один наушник, легко подключаются к смартфон с помощью Google Fast Pair (достаточно просто открыть зарядный кейс рядом со смартфоном), работают с голосовым ассистентом Google или Alexa, а также умеют запускать Spotify. В настройках фирменного приложения Jabra Sound+ можно установить эквалайзер, посмотреть инструкции по управлению, а также выбрать — что именно будет делать двойное нажатие (напомню, это именно нажатие, а не касание) — вызывать голосового помощника, или запускать воспроизведение текущего плейлиста Spotify.
К сожалению, подключение к двум устройствам одновременно не предусмотрено, также отсутствуют звуковые фоны (водопад, лес, офис и т.п.) как у Jabra Elite 85t. Честно говоря, я думал, что эти звуковые фоны — функция именно приложения, но приложение-то тут то же, как и у Elite 85t, а функции такой нет.
Ещё в приложении можно настроить уровень шумодава, чтобы найти идеальный баланс между тишиной и ощущением заложенности в ушах (побочный эффект любого активного шумодава). Там, правда, не очень интуитивная настройка — если ползунок вверху, то шум максимальный, а шумодав, считай, выключен. А если ползунок внизу, то наоборот — максимальное подавление шума. Как мне кажется, логичнее было бы наоборот.
Также можно настроить баланс шумодава между левым и правым наушником. Да, именно шумодава, а не звука — такое тоже бывает.
Звук и шумодав
Jabra Elite 4 — это, наверное, первые наушники Jabra, звук в которых мне… Скажем так, не очень понравился. Это, в общем, объяснимо: в первую очередь данная модель разработана для спорта, а когда тягаешь железо в зале, то последнее, о чём ты думаешь — это о высоких частотах, где, например, хайхэт в тяжёлой музыке превращается почти в кашу. Да, на aptX (на SBC ещё хуже). То есть, чтобы уточнить: Jabra Elite 4 Active с кодеком aptX звучат хуже, чем Jabra Elite 75t/85t с кодеком AAC.
Это не значит, что звук плохой. В целом он очень даже приличный, плотный, с хорошими басами. Но прозрачности и лёгкости звуку не хватает. Это, впрочем, не такая уж проблема именно для наушников данного типа — т.е. спортивных. Я слушал множество моделей “спортивного” типа, в том числе, проводных (были когда-то такие, ага), и все они звучали плюс-минус так же — вот с этой кашицей в верхних частотах. Видимо, сказывается защита от влаги, или я не знаю, что.
В любом случае, наушники для спорта предполагают, что вы, слушая музыку, будете много двигаться и вокруг вас будет громко. Хотя встроенный шумодав очень круто убирает почти весь шум, оставляя лишь высокочастотный (примерно как Jabra Elite 85t). По этому параметру Elite 4 обгоняет конкурентов с аналогичной цено
Передача голоса у Jabra Elite 4 Active тоже на высоте — глушится весь окружающий вас шум. Главное, не включать режим “Sidetone” (Настройка гарнитуры - Качество вызова), иначе вы сами будете слышать и свой голос, и шум вокруг вас.
Автономность
При воспроизведении музыки наушники способны проработать до 7 часов без шумодава. С учётом зарядки в кейсе общее время звучания продлевается до 28 часов. К сожалению, беспроводная зарядка не предусмотрена, только через USB-С заряжать.
Конкуренты
TWS-наушников на рынке полно, а вот с какой-влагозащитой серьёзнее IPX5 найти не так-то просто.
JBL Reflect Flow Pro
Сам я эти наушники не слушал (их обзор писал другой наш редактор), но по функциям получается вполне себе приличный конкурент: IP68 вместо IP57 у Jabra, автономная работа до 30 часов с учётом подзарядки в кейсе, беспроводная зарядка, подключение к двум устройствам одновременно, цена — на тысячу рублей дешевле, чем Jabra Elite 4 Active, то есть, 9 тысяч рублей.
AC Robin Mist
Другой конкурент — наушники AC Robin Mist. Слышали про такие? Вот и я тоже нет — узнал о них только когда конкурентов для Jabra Elite 4 Active подбирал. Здесь тоже цена 10 тысяч рублей и защита от влаги IP57, но пользователи жалуются на стабильность подключения и проблемы с неправильным отображением заряда кейса. В общем, неизвестный китайский бренд с сомнительным качеством, судя по отзывам.
Итого
Jabra Elite 4 Active стоят 10 тысяч рублей и даже без учёта конкурентов кажутся слегка дорогими учитывая невысокое качество звука, как у бюджетных моделей. Ситуация омрачается наличием сильного конкурента в лице JBL Reflect Flow Pro, которые не только лучше по всем основным параметрам, но ещё и дешевле на тысячу рублей.
Пожалуй, выбрать именно Jabra можно если вам нравятся кнопки, а не сенсорные зоны (я считаю, это главное достоинство всех моделей Jabra), а также если вам хочется менять громкость с самих наушников, а не доставать каждый раз телефон для этого. Плюс, здесь есть запуск Spotify буквально в одно нажатие (двойное). Плюс, шумодав здесь получился действительно достойный.
- Кодек aptX (вы же хотели aptX?)
- Отличный шумодав
- Защита от влаги IP57
- Удобные, лёгкие
- Хорошая автономность
- Звук как у бюджетных моделей
- Поскрипывает корпус при сдавливании
- Проигрывает основному конкуренту