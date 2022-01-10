Взяли новенькие спортивные bluetooth-наушники 2022 года. Что это такое и надо ли оно вам?

Производитель не позиционирует Jabra Elite 4 Active как наушники для плавания, в официальных материалах размыто написано про “физические упражнения”. Мол, не стоит бояться обильного потоотделения. Полагаю, с такой защитой можно и под душем стоять и в ванне лежать (не погружаясь под воду), но, опять же, официально это не рекомендуется, только на свой страх и риск. Мало ли как вы душ принимаете, в конце-концов.

Как и у Jabra Elite 3, крышка зарядного кейса слегка поскрипывает при сдавливании. Видимо, такова конструкция зарядных кейсов Jabra на это поколение — будет обидно, если и у дорогих Elite 7 так же. В прошлом поколении — я тестировал Elite 75t и Elite 85t — люфта не было и нет до сих пор.

Функции

Наушники Jabra Elite 4 Active имеют активное шумоподавление, позволяют использовать только один наушник, легко подключаются к смартфон с помощью Google Fast Pair (достаточно просто открыть зарядный кейс рядом со смартфоном), работают с голосовым ассистентом Google или Alexa, а также умеют запускать Spotify. В настройках фирменного приложения Jabra Sound+ можно установить эквалайзер, посмотреть инструкции по управлению, а также выбрать — что именно будет делать двойное нажатие (напомню, это именно нажатие, а не касание) — вызывать голосового помощника, или запускать воспроизведение текущего плейлиста Spotify.