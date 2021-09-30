Вот мы и дожили до аудиофильского звука по bluetooth в маленьких наушниках по норм цене

Jabra Elite 85t — до сих пор мои самые любимые TWS-наушники. Да, у них не лучший звук и не лучший шумодав даже за свою цену, но они самые беспроблемные — работают вообще со всем, везде и всегда. Например, в обзоре Sony WF-1000XM4 я жаловался, что в самолёте эти наушники у меня постоянно отключались, тогда как в том же полёте Jabra Elite 85t работали без проблем. Конечно, с точки зрения позиционирования Elite 85t — более "продвинутая" модель, чем Elite 3, но я сравниваю свои ощущения на основе того, что имеется под рукой и чем я лично пользуюсь.

Короче говоря, я не мог пройти мимо новой линейки TWS-наушников от Jabra. И сегодня посмотрим одну из младших моделей — Jabra Elite 3.

Внешний вид

Сама форма наушников и зарядного кейса очень сильно напоминает предыдущие модели (все).