Вот мы и дожили до аудиофильского звука по bluetooth в маленьких наушниках по норм цене

Вот мы и дожили до аудиофильского звука по bluetooth в маленьких наушниках по норм ценеJabra Elite 3
Jabra Elite 85t — до сих пор мои самые любимые TWS-наушники. Да, у них не лучший звук и не лучший шумодав даже за свою цену, но они самые беспроблемные — работают вообще со всем, везде и всегда. Например, в обзоре Sony WF-1000XM4 я жаловался, что в самолёте эти наушники у меня постоянно отключались, тогда как в том же полёте Jabra Elite 85t работали без проблем. Конечно, с точки зрения позиционирования Elite 85t — более "продвинутая" модель, чем Elite 3, но я сравниваю свои ощущения на основе того, что имеется под рукой и чем я лично пользуюсь.
Короче говоря, я не мог пройти мимо новой линейки TWS-наушников от Jabra. И сегодня посмотрим одну из младших моделей — Jabra Elite 3.
Внешний вид
Сама форма наушников и зарядного кейса очень сильно напоминает предыдущие модели (все).
Зарядный кейс, впрочем, компактнее, чем от тех же Elite 85t (который был абсолютно такой же, как у 75t и 65t).
Более того — и моя главная претензия к наушникам ушла. Кейс теперь не кажется сделанным из дешёвого “китайского” пластика и выглядит солиднее. Но, к сожалению, появился странный скрип при лёгком надавливании на крышку — она будто "гуляет". Не критично, впрочем.
Сами наушники теперь тоже компактнее, хотя тут я не совсем доволен. Форма стала как бы менее удобной именно для установки наушников внутрь ушей. Но списываю это на привычку — всё-таки с Jabra Elite 85t я почти год проходил.
Однако управление на кнопках, а не на сенсорных зонах (то, что я высоко оценил в моделях 75t и 85t) тут на месте. Просто кнопки теперь не круглые, что всё-таки чуть менее удобно — в разных местах кнопки требуют разного усилия, чтобы их прожать.
А вот ещё что стало однозначно лучше — класс защиты от пыли и брызг. Теперь это IP55 вместо IPX4 у прошлогодних моделей, и к наушникам даже прилагается двухлетняя гарантия от сбоев, вызванных попаданием воды внутрь. Так что, если вы попали под ливень — не стоит переживать. Но и принимать душ, а тем более купаться в Jabra Elite 3 тоже не надо.
Функции
Многие пользователи (да и мы в Ferra.ru) часто жаловались, что в большинстве TWS-наушников отсутствует поддержка кодека aptX. Честно говоря, в последнее время я изучил немало материалов про Bluetooth-кодеки, в том числе, провёл некоторое время, слушая примеры музыки, сжатой с разными кодеками, и пришёл к выводу, что бороться за aptX не стоит. Не потому, что он плохой, а потому, что наличие поддержки aptX не означает по умолчанию высокое качество звука, и наоборот — его отсутствие не означает плохой звук. Но, забегая вперёд, скажу, что у Jabra Elite 3 звук всё-таки хороший.
Не буду сейчас грузить вас цифрами и теорией, скажу лишь две самые важные вещи. Даже три.
Первое — aptX, aptX HD и aptX LL — это три разных кодека. Ну как “разных”... Принцип действия одинаковый, но если наушники поддерживают “обычный” aptX (как Jabra Elite 3) — ещё не значит, что они поддерживают высокоточный aptX HD или кодек с низкой задержкой aptX LL. И вот как раз Jabra Elite 3 поддерживает только “обычный” aptX. Да, в первых пресс-релизах и новостях было упоминание про aptX HD, но это было ошибкой — это легко обнаружить и просто во время теста, но также мы связались с производителем, и он подтвердил — в Jabra Elite 3 есть aptX, но нет aptX HD.
Второе — максимальный битрейт ”обычного” aptX не сильно выше, чем максимальный битрейт самого простого кодека — SBC. Да и не в битрейте дело, у aptX и SBC разный принцип действия (кстати, SBC — более новый кодек), и для какой-то музыки может быть хорошо одно, а для другой — другое. Более того, в отличие от aptX, где версии кодека — это как отдельные кодеки, в SBC уже реализована поддержка нескольких вариантов битрейта и сжатия, и качество звука сильно различается от устройства к устройству (точнее, всё зависит от пары наушники + плеер).
И третье — качество звука при передаче его кодеком AAC, использующим в отличие от SBC и aptX психоакустическую модель, сильно зависит от кодера на устройстве воспроизведения (грубо говоря, от того, через задницу реализован вывод звука на отдельном смартфоне, или по-нормальному). И поэтому Android-смартфоны с AAC звучат обычно хуже, чем iPhone с AAC, но при этом Android-смартфоны с SBC могут звучать лучше, чем iPhone с AAC. Или нет — тут уж как повезёт (напомню, качество передачи звука по SBC зависит от пары наушники + плеер).
Впрочем, Jabra Elite 3 поддерживают только SBC и aptX, но не поддерживают AAC. И это плохая новость для владельцев айфонов, т.к. aptX у них не бывает.
Однако и среди Android-смартфонов aptX есть далеко не везде. Т.к. кодек принадлежит компании Qualcomm, то наиболее вероятно его найти среди смартфонов с процессором Qualcomm. А, например, мой флагманский Samsung Galaxy S21 работает на Exynos, и никакого aptX там тоже нет.
Разумеется, я нашёл смартфон с aptX, не волнуйтесь (иначе какой бы это был обзор), даже не один, но я к тому, что желание получить aptX в наушниках похвальное, только многие пользователи смартфонов на Exynos/Unisoc/MediaTek, а может и Kirin в этом плане “пролетают” (мне сейчас лень копаться и составлять энциклопедию, все ли поголовно, или только с отдельными моделями процессоров). И получается странная история — Jabra “хотелки” пользователей исполнили, а толку… Ну это уже субъективно.
Фишка ещё в том, что Jabra Elite 3 — это младшая модель, и активного шумодава здесь нет. Есть только пассивное подавление шума – за счёт конфигурации самих наушников, как и в Jabra Elite 75t.
Однако тут вот какая история. Когда я тестировал Jabra Elite 75t в мае 2020 года, активного шумодава там не было. Я точно ничего не путаю, т.к. в обзоре есть фотографии — там, в частности, видно коробку с надписью “Elite 75t” и отсутствием упоминания ANC в “фишках” продукта. Также там есть скриншот из приложения с режимом работы, где есть только включение Hear through (усиление фонового звука — чтобы вы не попали под машину, например), но отсутствует ANC. У Jabra Elite 3 всё то же самое.
Но на сегодняшний день Jabra Elite 75t продаются как наушники с активным шумоподавлением — об этом сообщают промо-материалы на официальном сайте. И я даже нашёл новость, которая прямо так и заявляет: Jabra добавили активное шумоподавление в Jabra Elite 75t обновлением прошивки. То есть, программно.
Не, так-то ничего невозможного тут нет. Активное шумоподавление, грубо говоря, это добавление в звук шума, пойманного микрофонами, но в противофазе. Раз есть микрофоны, можно сделать и шумодав. Это я к тому, что и в Jabra Elite 3 теоретически могут когда-нибудь потом добавить шумодав. Или не добавить — тут уж как повезёт.
Пока что, помимо Hear through, в фирменном приложении Jabra Sound+ интересных фишек нет. Есть пресеты эквалайзера, но редактировать их нельзя.
Звук
Первое время, когда я сравнивал звук Jabra Elite 3 с Jabra Elite 85t на одних и тех же смартфонах (как с поддержкой aptX, так и на простом SBC) мне казалось, что они звучат лучше. Но после более внимательного прослушивания, я всё же думаю, что звук там примерно такой же, просто эквалайзер настроен по-другому. Чуть больше высоких, из-за чего звук кажется “чище”.
Собственно, эквалайзер — одна из причин, почему людям кажется, что они слышат разницу и в кодеках (помимо того, что эта разница действительно бывает). Одни и те же наушники с одним и тем же смартфоном, но на разных кодеках могут звучать с разными настройками эквалайзера.
Так или иначе, звучат Jabra Elite 3 хорошо. Не как Sony WF-1000XM4, но хорошо. Звук приятный, чистый, и с кодеком aptX, и с кодеком SBC. Разумеется, при максимальном битрейте — потому что в отличие от aptX, у SBC диапазон битрейта гораздо шире. На одном из смартфонов, с которыми я тестировал эти наушники, Realme GT, была возможность поиграть с ползунком включения aptX. То есть, почти в реальном времени (с паузой в звуке) можно было оценить качество звучания с одним, и с другим кодеком.
В целом, с aptX низы получаются более читаемыми, а на SBC как бы чуть более грубыми, но это если вслушиваться. Что-то похожее можно найти и в верхах, но прям в совсем высоких частотах, на грани слышимости. И это если сидеть в тихой комнате, разумеется. То есть, в случае Jabra Elite 3 польза от aptX всё-таки есть, но услышат её не все и не в любых условиях.
Повторюсь, звук Jabra Elite 3 мне понравился. Пусть это и не флагманская модель, но звучат наушники хорошо.
Аккумулятор
Наушники Jabra Elite 3 способны проработать до 7 часов, а с подзарядкой от кейса — до 28 часов. То есть, их можно трижды зарядить внутри кейса, если изначально всё было заряжено. Полная зарядка — три с половиной часа, а за 10 минут внутри самого чехла наушники заряжаются на час работы. Таким образом, Jabra Elite — всё ещё одни из лидеров по автономности среди всех TWS-наушников. Правда, беспроводная зарядка, к сожалению, не поддерживается.
Конкуренты
Sennheiser CX 400BT True Wireless
Эта модель TWS-наушников от Sennheiser стоит дороже, чем Jabra Elite 3 (10-12 тысяч рублей), но предоставляет широкий выбор кодеков: помимо само собой разумеющегося SBC, у них есть и aptX, и AAC. Другое дело, что одновременное наличие aptX и AAC не особо-то и нужно, разве только вы не планируете переход с айфона на андроид или обратно. Ну или у вас есть несколько устройств, и на каком-то из них нет поддержки aptX. По автономности Sennheiser CX 400BT хуже, чем Jabra Elite 3 — сами наушники тоже работают до 7 часов, но если учитывать подзарядку в кейсе, то получится всего 20 часов, а не 28, как у Jabra.
JBL Live Pro+ TWS
Если вы расстроены отсутствием активного шумодава у Jabra Elite 3, то за ту же цену (8 тысяч рублей) можете приобрести JBL Live Pro+ TWS. Эти наушники не поддерживают кодек aptX, но поддерживают AAC. Ну и активный шумодав имеется. Автономность этих наушников аналогична таковой у Jabra Elite 3, а различных функций в фирменном приложении гораздо больше — в том числе имеется гибкая настройка эквалайзера.
Итого
И всё-таки, многие люди ищут TWS с aptX (это современные смартфоны умеют “правильно готовить” SBC, но от древних Bluetooth-адаптеров ждать такого не приходится) и расстраиваются, узнав, сколько те стоят. До настоящего времени. 8 тысяч рублей за хорошие наушники Jabra Elite 3, с отличной автономностью, защитой от брызг, и поддержкой aptX — это почти даром. Пусть и без активного шумодава (есть призрачная надежда, что его потом могут добавить), но с хорошим пассивным.
- Хороший звук
- Отличная автономность
- Есть aptX
- Компактные
- Выгодная цена
- Нет AAC
- Нет активного шумодава