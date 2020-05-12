Компактные Bluetooth-наушники слишком быстро разряжаются? Эти можно не заряжать весь день
Да, это тот самый редкий вид маленьких беспроводных наушников, которые работают не три и не четыре, а 7.5 часов без подзарядки! Мы тут все носимся с моделями Apple AirPods, Sony, Samsung или Xiaomi, но с высоты обзорщецкого опыта могу сказать, что Jabra Elite 75t, при всей своей слабой раскрученности, возможно, одни из самых удачных TWS-моделей. И хотя активного шумоподавления здесь нет, наушники продуманы так, что вы можете об этом даже не вспоминать.
Характеристики
|Наушники
|Jabra Elite 75t
|Размер динамика
|6 мм
|Диапазон частот (музыка)
|20–20 000 Гц
|Диапазон частот (вызовы)
|100–8000 Гц
|Тип микрофона
|4х MEMS
|Пропускная способность микрофона
|от 100 Гц до 10 кГц
|Подключение
|Bluetooth 5.0, HSP v1.2, HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, SPP v1.2
|Кодеки
|SBS, AAC
|Защита
|IP55
|Размер наушника
|21,9x19,4x16,2 мм, 5,5 г
|Размер чехла
|62,4x36,6x27 мм, 35 г
Внешний вид
Что сходу радует в Jabra Elite 75t, так это компактность — посмотрите, насколько маленький кейс! Размером, наверное, с упаковку от конфет Tic Tac (не знаю, с чем ещё сравнить). А ведь кейс не пустой, в нём аккумулятор, с учётом подзарядки от которого наушники способны работать 28 часов. Это больше, чем у Samsung Galaxy Buds+ (22 часа), Xiaomi AirDots Pro (14 часов), Apple AirPods Pro (24 часа) или Huawei FreeBuds 3 (20 часов). При этом и сами наушники не особо громоздкие на деле. На фото ниже — сравнение размеров с первыми Air Pods и Sony WF-1000XM3.
Конечно, сравнивать с наушниками от Sony не совсем корректно — у них есть активное шумоподавление (у Jabra Elite 75t нет) и поэтому, в том числе, они такие большие. Но этот момент мы ещё обсудим ниже.
Лично у меня есть только одна претензия к внешности Jabra Elite 75t, причём, именно к чехлу — он выглядит как-то… Дёшево, что ли. Мерзкий пластик, который постоянно пачкается, будто вы натёрли его сырокопчёной колбасой, а в долгосрочной перспективе начинает выглядеть затёртым. Из такого делают корпус дешёвых губок для обуви. Придираюсь, конечно (у Sony чехол вообще сливной бачок напоминает), но за 11-13 тысяч Jabra могли бы и не экономить на спичках.
Зато сами наушники и выглядят приятно, и — что главное! — держатся в ушах как родные. С теми же Sony WF-1000XM3 не очень удобно ходить, т.к. при ходьбе и вообще любой тряске они “хлопают” по ушам. Jabra Elite 75t можно носить и на ощущать их в ушах совсем. Эргономика на высоте! Ну и никаких опасений, что они вывалятся — уж как я ни тряс головой, этого не происходило. Правда, у меня и Air Pods не вываливались, хотя некоторые на это жалуются.
В сами чашечки встроены кнопки. И да, не сенсорные поверхности, которые не срабатывают, если вы в спортзале мусолите тренажёр мокрыми руками или намочили ладони на кухне, а именно кнопки! Вы всегда будете знать — нажали вы кнопку, или нет. И, что особенно приятно и редко встречается в маленьких блютуз-наушниках, здесь можно управлять громкостью! И не нужно для этого лезть к смартфону: если зажать кнопку на правом наушнике, громкость будет расти, на левом — снижаться.
Кратковременное нажатие левой кнопки активирует и выключает режим Hear-Through (подробнее о нём ниже), а правой — останавливает (пауза) или запускает воспроизведение. Двойное нажатие правой кнопки включает выбранного голосового ассистента (можно назначить любого — хоть Google, хоть Алису, хоть Bixby). Переключение треков (музыки) — на левом наушнике. Как обычно, двойное нажатие — следующий трек, тройное — предыдущий.
Функции
Как я уже упоминал выше, активного шумоподавления у Jabra Elite 75t нет, но за счёт того, что наушники сидят в ушах почти идеально, изоляция от шума получается всё равно неплохой. Если надеть их в метро — не погрузишься почти в полную тишину, но шум поезда будет значительно тише и прослушиванию музыки не помешает.
Для этих наушников существует мобильное приложение-компаньон. Оно не обязательно, но позволяет обновлять прошивку и настраивать звук под каждого пользователя с учётом физиологических особенностей (пол, дата рождения, плюс можете пройти простой слуховой тест).
Здесь же можно включить так называемый “звуковой ландшафт” — нечто вроде предустановленных фоновых шумов, с помощью которых можно скрыть, скажем так, менее приятный шум вокруг. Есть звуки природы, розовый и белый шумы, гул толпы и т.п. В конце концов, иногда можно просто посидеть и послушать шум прибоя.
Ну и, конечно же, есть эквалайзер, чтобы перенастраивать звук под себя даже на смартфонах, в которых прошивка не позволяет этого делать для Bluetooth-наушников “из коробки”
Ещё Jabra добавили режим Hear-Through, который усиливает окружающие звуки — это может пригодиться или во время работы в офисе, чтобы всё-таки слышать коллег, или при прогулке/пробежке на улице, чтобы не попасть под машину.
Само собой, наушники могут работать в режиме моно-гарнитуры (к сожалению, только с правым ухом), что удобно для звонков. Компания Jabra в ещё давным давно (эдак по времена кнопочных Nokia и прочих коммуникаторов) сделала себе имя как раз на моно-гарнитурах, поэтому, наверное, и стерео-наушники до сих пор работают в режиме моно-гарнитуры. Вам, конечно, может показаться это абсолютно естественным — мол, а что, бывает как-то по-другому?
Бывает, к сожалению. Те же Air Pods поначалу, на момент выхода ещё оригинальной модели, умели работать в режиме моно-гарнитуры (чтобы вы могли ходить-болтать, но при этом слышать, что происходит вокруг, и не слишком орать из-за звукоизоляции), но потом почему-то перестали. Вынимаешь один наушник — и звук переключается на телефон. Ну а т.к. это Apple, которые всегда лучше пользователя знают, что ему нужно, то и настроить что-то у меня лично так и не получилось.
В случае с Jabra Elite 75t можно вынуть левый наушник и убрать его в чехол — при этом, воспроизведение музыки остановится, но можно будет принимать вызовы и разговаривать с помощью правого. Наоборот, к сожалению, нельзя — в этом плане конкуренты (особенно китайцы с их Huawei FreeBuds/Honor Magic Earbuds) ушли вперёд).
Звук
Звучат Jabra Elite 75t хорошо. Звук чёткий, частоты не задраны, придраться можно, разве что, к средне-низкому диапазону частот — там звук не особо внушает. Однако и верха, и середина, и низы — всё звучит ровно. Особенно отмечу чёткий звук бас-бочки (большого барабана) в тяжёлой музыке — всяческие любители тяжёлого рока или экстремальных жанров будут довольны тем, как фигачат ударные инструменты.
Наушники поддерживают кодеки SBC и AAC — обычная история
прощай, пока, до скорого для маленьких беспроводных наушников, стандартны для того, чтобы гонять музыку без проводов в более высоком качестве есть только в наушниках-«ошейниках» или полноразмерных моделях-«лопухах». SBC — тот самый кодек, по которому работают абсолютно все блютуз-наушники и смартфоны, от дешёвых до дорогих. А вот AAC может в теории звучать лучше и почти неотличимо от aptX, но это уже сильно зависит от производителя. Как правило, лучше всего AAC звучит на айфонах, так что при использовании Jabra Elite 75t со смартфонами Apple звук будет лучше, чем на Android.
Конечно, наушникам не помешала бы и поддержка aptX HD, но для этого в наушники нужно засунуть много крупных антенн, что с AirPods-подобными размерами пока нереально.
Автономность
Один полный заряд самих наушников обеспечивает до 7,5 часов работы, и это делает Jabra Elite 75t выносливее, чем Apple AirPods любых версий, любых TWS-наушников Sony, Xiaomi или Huawei/Honor. Разве что новые Samsung Buds+ выносливее, да ещё несколько экзотичных и гораздо более больших и тяжёлых моделей JBL и Meizu. Благодаря чехлу общее время прослушивания увеличивается до 28 часов — с промежуточными подзарядками в самом чехле, и это тоже почти рекордный результат. При этом после 15 минут такой зарядки (в чехле) наушники могут играть час. Зарядка самого чехла осуществляется по USB-C кабелю, но это уже стандартно для современных наушников (кроме моделей Apple и Beats, которые всё ещё выпендриваются).
Итого
На сегодняшний день Jabra Elite 75t — одни из лучших компактных Bluetooth-наушников по автономности, и, самому не верится, одни из самых качественно звучащих — играют лучше, чем Honor Magic Earbuds и почти так же, как Sony WF-1000XM3. Apple AirPods первого и второго поколений хуже и по автономности, и по качеству звука, а AirPods Pro ощутимо дороже. А функции регулировки громкости в маленьких наушниках нет почти ни у кого, кроме Jabra!
Правда, и на Elite 75t цена, кусается — если за те же Sony в начале продаж просили конские 18 тысяч, а теперь цена упала до 11-13, а более выносливые и не менее качественные по звуку Samsung Galaxy Buds+ в неофициальных магазинах отдают вообще за бесценок (по меркам крутых TWS-наушников) — за 8.5-9 тысяч! При этом к Jabra без 12 тысяч рублей даже не подходи, и это, будем откровенны, многих покупателей отпугнёт.
Против Самсунгов Buds+ по демпинговой цене пока нет приёма (хотя они хуже держатся в ушах и менее надёжны), тем более, что это самый близкий конкурент. Но если Самсунг вам не мил и хочется одновременно супер-выносливых и прилично звучащих компактных наушниках, вы теперь знаете лучший самсунго-заменитель.
- Очень удобные и прекрасно держатся в ушах
- Хорошее пассивное шумоподавление
- Управление громкостью с самих наушников
- Относительно компактный зарядный чехол
- Нет поддержки aptX
- Нет активного шумодава
- Цена уровня более престижных брендов