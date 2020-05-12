Компактные Bluetooth-наушники слишком быстро разряжаются? Эти можно не заряжать весь день

Здесь же можно включить так называемый “звуковой ландшафт” — нечто вроде предустановленных фоновых шумов, с помощью которых можно скрыть, скажем так, менее приятный шум вокруг. Есть звуки природы, розовый и белый шумы, гул толпы и т.п. В конце концов, иногда можно просто посидеть и послушать шум прибоя.

Ну и, конечно же, есть эквалайзер, чтобы перенастраивать звук под себя даже на смартфонах, в которых прошивка не позволяет этого делать для Bluetooth-наушников “из коробки”

Ещё Jabra добавили режим Hear-Through, который усиливает окружающие звуки — это может пригодиться или во время работы в офисе, чтобы всё-таки слышать коллег, или при прогулке/пробежке на улице, чтобы не попасть под машину.

Само собой, наушники могут работать в режиме моно-гарнитуры (к сожалению, только с правым ухом), что удобно для звонков. Компания Jabra в ещё давным давно (эдак по времена кнопочных Nokia и прочих коммуникаторов) сделала себе имя как раз на моно-гарнитурах, поэтому, наверное, и стерео-наушники до сих пор работают в режиме моно-гарнитуры. Вам, конечно, может показаться это абсолютно естественным — мол, а что, бывает как-то по-другому?

Бывает, к сожалению. Те же Air Pods поначалу, на момент выхода ещё оригинальной модели, умели работать в режиме моно-гарнитуры (чтобы вы могли ходить-болтать, но при этом слышать, что происходит вокруг, и не слишком орать из-за звукоизоляции), но потом почему-то перестали. Вынимаешь один наушник — и звук переключается на телефон. Ну а т.к. это Apple, которые всегда лучше пользователя знают, что ему нужно, то и настроить что-то у меня лично так и не получилось.

В случае с Jabra Elite 75t можно вынуть левый наушник и убрать его в чехол — при этом, воспроизведение музыки остановится, но можно будет принимать вызовы и разговаривать с помощью правого. Наоборот, к сожалению, нельзя — в этом плане конкуренты (особенно китайцы с их Huawei FreeBuds/Honor Magic Earbuds) ушли вперёд).