Наконец вышла достойная замена наушникам Apple с шумоподавлением — в два раза дешевле
Если с выходом новых айфонов каждый год раздаются крики секты ненавистников «да на зачем они такие нужны вообще?!», то пользу супер-компактных беспроводных наушников AirPods никто не оспаривал. Кроме небольшого количества беснующихся аудиофилов, но они сейчас находятся глубоко в том же месте, где и покупатели зеркалок, и их оттуда плохо слышно.
Плохо слышно было и музыку в самых первых Apple AirPods — за вычетом супер-компактности это были средней паршивости наушники-вкладыши с «так себе» звуком (особенно при работе с Android) и плохой автономностью. Поэтому верной дорогой пошли товарищи, когда променяли такой тип наушников на более практичные «затычки», да ещё и с системой шумоподавления в AirPods Pro.
А что же китайцы? Они, как водится, пытались сделать «немного хуже, зато вы посмотрите, насколько дешевле!». Штамповку качественных альтернатив первым AirPods — дешёвых вкладышей с «ладно, сойдёт» характеристиками — ребята из Китая освоили давно и успешно, но вот «затычки с шумодавом» в стиле AirPods Pro до сих пор выходили неудачные. Либо получалось не особо-то дешевле, либо дешевле, но настолько хуже, что ну его в баню. Honor Magic Earbuds, о котором пойдёт речь сегодня, претендуют на то, чтобы стать первой достойной и самой близкой альтернативой новейшим беспроводным наушникам Apple.
|Модель наушников
|Honor Magic Earbuds (FlyPods 3), WAL-AT021
|Класс модели
|Беспроводные TWS-«затычки» с микрофоном
|Шумоподавление
|Подавление фонового шума в наушниках, очистка звука с микрофонов при звонках
|Заявленная автономность
|3.5 часа от одной зарядки
|13 часов с учётом подзарядки от кейса
|Диапазон воспроизводимых частот
|20 Гц — 20 кГц
|Чувствительность
|75 дБ
|Связь
|Bluetooth 5.0
|Разъём зарядки
|USB-C
|Вес наушника
|5.4 г
|Размер кейса
|80x35x29 мм
|Цена в официальной рознице
|9 тысяч рублей
Как видите, по характеристикам они буквально во всём побеждают Эппл (в китайских пафосных презентациях на слайдах так оно и происходит, ага) и, забегая наперёд, на деле это тоже почти правда. С некоторыми оговорками…
Шумодав требует жертв, и получает их
Сделать обычные беспроводные наушники-затычки легко — как можно понять по ассортименту таких моделей на Aliexpress, любой китаец в свободное время собирает какие-нибудь TWS-модели Huifeng по умеренной цене. Сделать полноразмерные наушники с шумоподавлением немного дороже и сложнее — понадобятся программисты с руками не из задницы (для настройки алгоритмов шумоподавления), производители маленьких аккумуляторов с хорошей ёмкостью (а не «100500 мАч неоригинальный аккумулятор для вашего смартфона в прежнем размере, мамой клянусь!») и качественные микрофоны для улавливания шума под «противофазу» наушниками.
А вот соединить это всё в корпусе маленьких «затычек» с шумодавом уже сложно. Потому что шумоподавление — штука «жрущая», большой аккумулятор в наушники размером с фалангу пальца не засунешь, да и микрофоны уже нужны не ублюдочного качества, как это обычно бывает, а с хорошим «слухом» для правильного шумоподавления. И для антенн тоже нужно достаточно места, чтобы звук не «отваливался» при малейшем отдалении смартфона от наушников.
Из-за этого красавцев неописуемых среди моделей беспроводных наушников с шумоподавлением, в отличие от моделей без него, считай, нет. Apple AirPods Pro — чуть припухлые «головастики» в верхней части, но в целом симпатичные.
Samsung Buds+ выглядят как унитаз с почему-то кривой трубой слива.
Sony WF-SP700N — как фасоль с отростками. Всё потому, что производители «отрезают» нижнюю часть наушников и городят всё в одном цельном корпусе для компактности и красивых рекламных фото с надетыми наушниками.
Honor Magic Earbuds, Xiaomi AirDots Pro 2 и Huawei Freebuds 3 выглядят так же, как простые наушники-«затычки» с проводом. Только провода у них нет. У такого дизайна есть свои плюсы и минусы:
|Плюсы
|Минусы
|Удобнее снимать и надевать
|Лежать на боку с ними неудобно — концевики постоянно задевают подушку и норовят выкорчевать наушник из уха
|Больше места для антенн — лучше уровень приёма
|Кнопки/поверхности для паузы и переключения песен маленькие — по ним сложнее попасть на ходу
|Надёжнее держатся в ушах, чем усечённые «моноблоки». Особенно в спортзале
|Чехол более крупный, чтобы вся эта мандула влезала должным образом
Как ни крути, а золотой серединой между двумя подходами остаются только AirPods Pro — у них и верхняя часть корпуса не размером с футбольное поле (как у Sony WF-1000XM3, и есть короткие «трубы» для микрофонов шумодава и нормальных антенн).
А Honor Magic Earbuds — типичный представитель «затычек» классического дизайна, и тут уж сами глядите в табличку выше и выбирайте, что для вас важнее.
Пользоваться удобно, но некоторые настройки запретила менять «кровавая диктатура»
Кейс и правда большеват — размером с упаковку от глазированного сырка. Конечно, у Sony WF-1000XM3, более компактных наушников, он ещё больше, но в нём и аккумулятор крупнее, да ещё и NFC вшит.
Бывает, конечно, ещё больше — у каких-нибудь Pioneer даже без шумодава, но там это продиктовано использованием металла, «премиального пользовательского опыта» и прочих понтов. И у AirPods Pro/Samsung Buds+ кейсы не такие крупные…
Зато сделано всё качественно (у упомянутых выше Pioneer C8 шарниры кейса начали разбалтываться, а контакты для подзарядки наушников — барахлить спустя пару месяцев использования) и современно — USB-C для зарядки, крышка на магнитах, автоматическое включение наушников после извлечения из кейса (не смейтесь, это до сих пор есть не у всех). Один светодиод для индикации заряда кейса, второй — наушников.
Минус в том, что для наушников светодиод один на двоих — показывает «среднюю температуру по больнице». Если вы пользовались одним наушником, а второй лежал в чехле, и потом вернёте его на зарядку, понять, в какой момент он зарядится, не сможете.
Хорошо хоть в приложении (AI Life) можно посмотреть уровень заряда для каждого наушника.
И всё равно приложение не без странностей. То, что нельзя регулировать уровень интенсивности шумоподавления, как в Huawei Freebuds 3 (те же наушники, только не затычки, а вкладыши) — чёрт с ним. Но переназначение клавиш тоже почему-то ограничено.
Изначальное управление в Honor Magic Earbuds такое:
|Функция
|Действие
|Сделать наушники доступыми для подключения
|Положить наушники в кейс, открыть крышку, подержать кнопку в кейсе, пока светодиод не заморгает
|Пауза/продолжить
|Два касания к наушнику
|Включить/выключить шумоподавление
|Долгое касание к наушнику
То есть изначально переключать треки нельзя. Неудобно? Естественно. Но это можно переназначить в приложении!
Но… не совсем. Например, вы можете назначить «предыдущий трек» на двойное касание к левому наушнику и «следующий трек» — к правому. Или назначить разные функции на касания к левому и правому наушникам.
А вот менять функцию по длительному нажатию нельзя — либо выбираете между включением/отключением шумоподавления, либо не включаете реакцию наушников (обоих) на одно долгое касание вообще.
В тюрьме:
— Сегодня на обед у вас чай.
— А он хоть с сахаром?
— Может тебе ещё и заварки положить?
В итоге, если вам нужна возможность и менять треки, и ставить паузу, вы ставите, например, «следующий трек» на правый наушник и «пауза» на левый. Либо пользуетесь тем, что наушники ставят себя на паузу автоматически, если вы достаёте из уха хотя бы один из них — удобная функция!
Ну да ладно, глупости с назначением управления ещё можно исправить с новыми прошивками (да, наушники умеют обновлять прошивку, как смартфоны, и приложение тоже обновляется). Зато если вы переназначили клавиши управления наушников, настройки сохраняются в самих наушниках, а не в смартфоне с приложением. То есть подключаете наушники к ноутбуку/компьютеру — кнопки работают в том же режиме, в котором вы им это определили.
Включение/выключение наушники сопровождают музыкой, на подключение и отключение мобильника/компьютера ничего не воспроизводят (а жаль), а переключение режимов шумоподавления комментирует тётка на английском языке. Русскоязычную тётку для комментариев, в отличие от умной колонки Honor, «не завезли».
Писать всякие идиотизмы в стиле «не скрипят, не люфтят» не хотелось бы — за такие деньги этого нет и не может быть. Хотя встречались мне и наушники, которые издают страшные звуки — например, Xiaomi Redmi Airdots при каждом касании к ним издают скрип и хруст, будто я хожу в стиле Майкла Джексона в кроссовках по линолеуму у бабушки на даче.
Набор амбушюр, кстати, очень толковый — размеры есть для любых ушей. Такое бывает не всегда — в Pioneer C8, помню, даже самые маленькие амбушюры были «невпихуемыми», а если влепить маленькие «не родные» амбушюры, наушники начинали хрипеть, будто им пережали горло. Жуть. Honor таких провалов в конструкции не допускает, за что ему спасибо.
Dolbit Normalno, если вас устраивает такой стиль звучания
Сделать наушники с шумоподавлением и качественным звуком — такая же задача, как заставить рулиться кроссовер не в стиле сельхозагрегата, а спортивной легковушки. В общем, получается не у всех и не всегда. У кого-то микрофоны плоховато улавливают шум, у кого-то алгоритмы этот самый шум неправильно трактуют, и с включенным шумоподавлением звучание превращается в срань неподобную (этим грешат, например, Xiaomi Mi ANC Type-C).
Honor Magic Earbuds на этом фоне выглядят… средне. С одной стороны, звук чище и детальнее, чем у Apple AirPods 2 или конкурирующих Xiaomi AirDots Pro 2. Не говоря уже о дешёвой «попсе» среди наушников, наподобие Accesstyle Cornflower или каких-нибудь там Baseus.
С другой — звук специфический. Диапазон урезанный, вы слышите не весь ассортимент от «бухтелок» и «пищалок», а преимущественно низкие частоты. То есть наушники интенсивно бубнят и где-то по остаточному принципу воспроизводят средние частоты, а высокие слышны еле-еле и не особо чётко. Когда такой звук встречается в музыке, о нём говорят «слишком много компрессии».
Если вы всё равно не поняли, о чём речь, запустите вот этот аудиотрек.
Здесь он так запредельно долбит потому, что Metallica сделали это намеренно в качестве эксперимента. А вот в Honor Magic Earbuds так будет звучать абсолютно вся музыка. Брутально? Да. Эпично? Ну, наверное. Но уж очень навязчиво фигачит. Если у вас современный (после 2018 г. выпуска) смартфон Huawei, Samsung или Xiaomi, вы сможете в настройках звука убрать излишество басов (хотя недостаток верхних частот ниоткуда не возьмётся, но это не так критично). А вот если у вас LG, Nokia, Google Pixel, либо армия смартфонов на «чистом» Android, ничего с такими особенностями звука поделать не получится. Либо «пацанское» звучание, как у доработанной сабвуфером «Жиги»-восьмёрки сквозь дверь, либо вы не по адресу — по рецепту «то же самое, но без навязчивых басов» можете рассмотреть Huawei FreeBuds 3. Но это будут уже не затычки, а вкладыши. Нет в мире совершенства.
Обзорщики в текстах о Magic Earbuds почему-то любят оправдывать этот фактор словами, мол, «ну это же затычки, они всегда так играют» и «дело в том, что шумоподавление портит звук». Но, во-первых, даже дешёвые Xiaomi Redmi AirDots с их жутким «разговаривающим» корпусом звучат, пусть и не лучше, но сбалансированнее.
А что касается шумодава — даже с отключенным шумоподавлением звук в Honor Magic Earbuds никак не изменяется. Либо китайцам было лень перенастраивать звук отдельно для режимов «шумодав вкл.» и «шумодав выкл.», либо причина не в нём и динамики просто заточены играть именно так.
Этим одинаковым звуком вне зависимости от работы шумоподавления Earbuds, кстати, радикально отличаются от Apple AirPods Pro. У которых звук без шумоподавления хороший, а с шумоподавлением — ублюдочный.
Но всё-таки нельзя не признать, что Sony WF-1000XM3 и Samsung Galaxy Buds+ звучат лучше.
Зато с огромным количеством микрофонов (по три штуки на каждом наушнике) Magic Earbuds — одни из редких наушников, в которых вас будет нормально слышно, а не как из унитаза, со дна озера или из консервной банки. Микрофоны в смартфонах всё равно предпочтительнее, но на фоне конкурентов — это прорыв.
Всё остальное
Bluetooth 5 в наушниках — маркетинг, потому для передачи звука он использует старый протокол Bluetooth Classic, который в версиях Bluetooth 4.0, 4.1 и 4.2 звучит и «жрёт» при использовании аудиотехники абсолютно идентично. А профиль Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE) используют только фитнес-браслеты, умные часы, компьютерные клавиатуры/мыши, пульты ДУ и прочие геймпады, но не аудиотехника!
Кодеков aptX HD и LDAC нет, но их в миниатюрных (TWS) наушниках нет нигде — смиритесь с этим. Приходится довольствоваться кодеком SBC, который на Android работает по-разному на разных моделях смартфонов. Потому что он устроен так, что любой производитель, от Samsung до Doogee, может сам выбирать между качественным звуком и стабильностью работы. В дешёвых смартфонах с ублюдочным качеством антенн и звук через Bluetooth-наушники в SBC хуже (хотя, казалось бы, цифровой формат — скорость Bluetooth позволяет передавать даже lossless), потому что смартфон имеет право выдавать пониженное качество звука, если считает нужным. Когда радиоэфир загружен или просто так.
Вот поэтому и появились aptX HD и LDAC, у которых требования к качеству звучания жёстче. А AirPods Pro с отключенным шумодавом и кодеком AAC звучат на iPhone лучше, чем на Android, как раз потому, что Apple настраивает свои наушники под свои характеристики Bluetooth и на качестве звучания, в отличие от Android-китайцев, не экономит.
Короче говоря, не парьтесь — радикально более качественный звук есть только в полноразмерных наушниках или «ошейниках». В TWS-формате всегда будут компромиссы.
Автономность — на четвёрку. Быть может даже с небольшим минусом. Теоретические максимальные 3.5 часа со включенным шумоподавлением выливаются в реальные ровно 3 часа, но это автономность подавляющего большинства наушников такого же формата. Sony WF-1000XM3 и Samsung Galaxy Buds+ проработают дольше, но они намного крупнее, тяжелее и норовят вывалиться из ушей, если резко поворачиваетесь.
Конкуренты
«Одежды полный шкаф, а носить нечего». С качественными TWS-наушниками ситуация аналогичная:
|Модель наушников
|Xiaomi AirDots Pro 2
|Sony WF-1000XM3
|Samsung Galaxy Buds+
|Apple AirPods Pro
|Официальная Цена
|6 тысяч рублей
|13 тысяч рублей
|11 тысяч рублей
|21 тысяча рублей
|Цена на «сером» рынке
|4.2 тысяч рублей
|12.5 тысяч рублей
|9 тысяч рублей
|17 тысяч рублей
|Как показывают себя в сравнении с Honor Magic Earbuds
|Звук хуже (ниже запас громкости, ниже детализация)
|Звук лучше
|Звук лучше
|Звук хуже со включенным шумоподавлением и лучше с выключенным
|Автономность немного лучше
|Автономность лучше
|Автономность лучше
|Автономность лучше
|Шумоподавление намного хуже
|Шумоподавление лучше
|Шумоподавление такое же
|Шумоподавление такое же
|Уровень приёма такой же
|Уровень приёма чуть хуже
|Уровень приёма чуть хуже
|Уровень приёма аналогичный с Apple, чуть хуже с Android
|Удобство использования такое же
|Удобство использования намного ниже (большие, тяжёлые, плохо держатся в ушах)
|Удобство использования намного ниже (как и Sony, огромные и тяжёлые, для спорта подходят плохо)
|Удобство использования такое же
Покупать или нет?
Китайцы не соврали — в сравнении с Apple AirPods Pro это действительно радикально более выгодная покупка. Цена в 2 раза ниже, да и звук чуть лучше со включенным шумодавом. Всё остальное на сопоставимом уровне.
Разве что работают минут на 40 дольше (в реальных условиях, а не табличках характеристик). А если не пользоваться шумоподавлением, то Xiaomi Redmi AirDots «заруливает» обоих по соотношению цены и качества.
Если хотите чуть более сбалансированного звука (хотя что вы тогда забыли в TWS-наушниках, меломаны? Берите «ошейники»), есть смысл доплатить за флагманские TWS-затычки Sony или Samsung, но будьте готовы к тому, что они здоровенные и хуже держатся в ушах.
И ни у одного из конкурентов нет нормального звука с микрофонов для звонков.
В общем, на фоне всех прочих компактных наушников-«затычек» с шумоподавлением Honor Magic Earbuds — золотая середина. Аналоги, у которых будет «всё и сразу», во-первых, стоят дороже, во-вторых, у них будут свои недостатки. Если у вас нет аудиофильских замашек и вы не готовы носить более крупные наушники ради увеличенной автономности, это оптимальный по цене и качеству вариант на данный момент. А дальше — видно будет.
- Хорошее соотношение цены и качества
- Тонкие, отлично держатся в ушах
- Достойная (хоть и не лучшая в классе) работа шумоподавления
- Сжатый избыточно плотный «долбящий» звук
- Один светодиод для отображения зарядки на два наушника
- Автономность ниже, чем у многих конкурентов