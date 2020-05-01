Наконец вышла достойная замена наушникам Apple с шумоподавлением — в два раза дешевле

Если с выходом новых айфонов каждый год раздаются крики секты ненавистников «да на зачем они такие нужны вообще?!», то пользу супер-компактных беспроводных наушников AirPods никто не оспаривал. Кроме небольшого количества беснующихся аудиофилов, но они сейчас находятся глубоко в том же месте, где и покупатели зеркалок, и их оттуда плохо слышно.

Плохо слышно было и музыку в самых первых Apple AirPods — за вычетом супер-компактности это были средней паршивости наушники-вкладыши с «так себе» звуком (особенно при работе с Android) и плохой автономностью. Поэтому верной дорогой пошли товарищи, когда променяли такой тип наушников на более практичные «затычки», да ещё и с системой шумоподавления в AirPods Pro.

А что же китайцы? Они, как водится, пытались сделать «немного хуже, зато вы посмотрите, насколько дешевле!». Штамповку качественных альтернатив первым AirPods — дешёвых вкладышей с «ладно, сойдёт» характеристиками — ребята из Китая освоили давно и успешно, но вот «затычки с шумодавом» в стиле AirPods Pro до сих пор выходили неудачные. Либо получалось не особо-то дешевле, либо дешевле, но настолько хуже, что ну его в баню. Honor Magic Earbuds, о котором пойдёт речь сегодня, претендуют на то, чтобы стать первой достойной и самой близкой альтернативой новейшим беспроводным наушникам Apple.