Запоминайте: это bluetooth-«затычки» с лучшим в мире шумоподавлением. А теперь посчитаем их недостатки...

Вообще, у Sony WF-1000XM4 есть и ещё функции — например то самое Reality Audio 360, которое мне лично не понравилось (ну либо я не так слушал). Во-первых, там надо проходить специальную калибровку под свои уши, во-вторых, звук в итоге получается будто ты в клуб на концерт пришёл. Зачем это нужно я так и не понял.

Есть возможность настраивать голосового помощника Google или Alexa, ну и ещё всякое не особо полезное по мелочи.

Что можно было бы добавить из полезных функций? Ну, например, более гибкий эквалайзер, как у JBL. Или чтение уведомлений, как у LG. Игровой режим с низкой задержкой, как у Samsung. Пригодилась бы и возможность полностью перенастраивать управление под себя, а не только выбирать из пресетов. Хотя, не исключаю, что я просто придираюсь из-за реально неудобного приложения.

Звук

Наушники Sony WF-1000XM4 поддерживают три Bluetooth-кодека для передачи стереозвука: SBC, AAC и LDAC. По сути, практически все современные устройства (кроме, разумеется, отсталых в технологиях Apple) поддерживают все три кодека. Считается, что AAC лучше SBC, а LDAC — ещё лучше, чем AAC, но тут надо сделать уточнение, что SBC бывает двух видов, и битрейт у второго даже выше, чем у AAC.

LDAC — это фирменная разработка Sony, однако начиная с Android 8.0 этот кодек включён в Android Open Source Project, а потому практически любой современный Android-смартфон поддерживает LDAC.

При этом, благодаря высокому битрейту LDAC позволяет передавать в три раза больше данных в секунду, чем SBC и заявляется как lossy-кодек (т.е. потери звуковых данных незначительны), а в некоторых случаях — и как loseless (т.е. потерь данных вообще нет).