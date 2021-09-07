Запоминайте: это bluetooth-«затычки» с лучшим в мире шумоподавлением. А теперь посчитаем их недостатки...Sony WF-1000XM4
Внешний вид
Наушники предыдущей модели, Sony WF-1000XM3, были чересчур громоздкими. Причём, дело даже не в габаритах зарядного кейса, пожалуй самого большого из всех TWS-наушников, что я тестировал, а в конструкции самих динамиков.
Они были настолько большими, что при ходьбе “хлопали” по ушам. Ощущение не из приятных. Модель WF-1000XM4 производитель решил сделать компактнее — и это заметно.
Впрочем, за счёт массы драйверов, если идти быстро, то на каждом шаге они как бы немного ударяют вниз внутри ушей. Но хотя бы не “хлопают”.
Кейс тоже стал меньше, теперь он сравним со “средним по больнице” кейсом для TWS-наушников.
Управление, как и раньше, на сенсорных зонах. Теперь они не выделены явно, но благодаря более удачному дизайну промахов с управлением у меня не было, тогда как на WF-1000XM3 я попадал в сенсор лишь с трёх попыток. Такой вот парадокс.
Функции
Сегодня TWS-наушники стараются удивить пользователя не только звуком, автономностью и габаритами, но и функциональностью. Впрочем, это скорее не про Sony — тут из функций добавили, разве что, проверку правильности закрепления наушников в ушах. Эта функция, в том числе, помогает подобрать правильный размер амбюшур, ну и позволяет удостовериться, что ты получаешь от звука тот максимум, на который способны наушники.
В остальном, если честно, по функциям у WF-1000XM4 довольно бедно, а фирменное приложение Sony имеет весьма неудобный интерфейс, в котором я путался даже спустя неделю.
Самое важное там: настройка 5-полосного эквалайзера (есть заводские пресеты и два пользовательских — их все можно менять).
Также можно настраивать управление на сенсорных зонах наушников. Поддерживается однократное, двойное, тройное и длинное нажатия. Правда, выбирать можно только из стандартных наборов, т.е. полностью под себя настроить нельзя.
Функция “пауза при снятии наушников” заодно пригодится, если вы не хотите, чтобы воспроизведение музыки прерывалось, когда вы вынули один наушник. Как мне кажется, тут бы пригодились более гибкие настройки — например, чтобы музыка останавливалась при снятии обоих наушников, но не останавливалась при снятии одного.
При этом, общаться по телефону можно и с помощью одного наушника — на это данная настройка не влияет.
Ещё один момент — приоритет качества звука или стабильности соединения. Это очень важный момент, но не именно настройка, а сама стабильность. Если просто сидеть дома или в офисе и слушать музыку — никаких проблем, но в том же самолёте у меня, например, были частые разрывы даже при подключении по кодеку AAC. Также я подключал наушники к Nintendo Switch (с помощью переходника) — там одни работали по кодеку SBC и тоже постоянно отключались.
Уточню — такое наблюдалось именно в самолёте. Скажем, в метро и электричке никаких проблем. Уж не знаю, кто там и что глушил в самолёте, но во время того же самого полёта наушники Jabra Elite 85t работали без проблем и со смартфоном по кодеку AAC, и с Nintendo Switch по SBC.
Вообще, у Sony WF-1000XM4 есть и ещё функции — например то самое Reality Audio 360, которое мне лично не понравилось (ну либо я не так слушал). Во-первых, там надо проходить специальную калибровку под свои уши, во-вторых, звук в итоге получается будто ты в клуб на концерт пришёл. Зачем это нужно я так и не понял.
Есть возможность настраивать голосового помощника Google или Alexa, ну и ещё всякое не особо полезное по мелочи.
Что можно было бы добавить из полезных функций? Ну, например, более гибкий эквалайзер, как у JBL. Или чтение уведомлений, как у LG. Игровой режим с низкой задержкой, как у Samsung. Пригодилась бы и возможность полностью перенастраивать управление под себя, а не только выбирать из пресетов. Хотя, не исключаю, что я просто придираюсь из-за реально неудобного приложения.
Звук
Наушники Sony WF-1000XM4 поддерживают три Bluetooth-кодека для передачи стереозвука: SBC, AAC и LDAC. По сути, практически все современные устройства (кроме, разумеется, отсталых в технологиях Apple) поддерживают все три кодека. Считается, что AAC лучше SBC, а LDAC — ещё лучше, чем AAC, но тут надо сделать уточнение, что SBC бывает двух видов, и битрейт у второго даже выше, чем у AAC.
LDAC — это фирменная разработка Sony, однако начиная с Android 8.0 этот кодек включён в Android Open Source Project, а потому практически любой современный Android-смартфон поддерживает LDAC.
При этом, благодаря высокому битрейту LDAC позволяет передавать в три раза больше данных в секунду, чем SBC и заявляется как lossy-кодек (т.е. потери звуковых данных незначительны), а в некоторых случаях — и как loseless (т.е. потерь данных вообще нет).
Разумеется, технически отсталые iPhone (т.е. все модели) этот кодек не поддерживают, однако имеющиеся в моём распоряжении флагманы Samsung, Xiaomi и Realme прекрасно с ним работают. Причём, если у Samsung и Realme поддержку LDAC надо включать в настройках Bluetooth-соединения с наушниками, то Xiaomi сразу предложил выбрать именно LDAC.
Тем не менее, даже если вам не повезло и у вас iPhone, вы всё ещё можете подключаться к наушникам Sony WF-1000XM4 и слушать музыку через кодек AAC.
И хотя запас качества звучания у Sony WF-1000XM4 невероятно большой, фактически не-меломану будет вполне достаточно даже кодека SBC. Чтобы услышать разницу, нужно иметь и подходящий источник (в идеале, loseless), и при этом действительно быть искушённым в качестве звука. Ну и от самой музыки многое зависит.
В любом случае, звучат Sony WF-1000XM4 превосходно. Я долго сравнивал их с Samsung Galaxy Buds Pro и всё-таки мне кажется, что Sony лучше. Мясистее, что ли.
По качеству передачи голоса (это всё-таки гарнитура, а не просто наушники) WF-1000XM4 тоже хороши, в том числе за счёт хорошей фильтрации шумов.
Шумодав
К сожалению, на данный момент у меня под рукой уже нет модели WF-1000XM3, поэтому пришлось сравнивать с тем, что есть. Скажем, при прямом сравнении с Jabra Elite 85t в самолёте выяснилось, что Sony полностью глушат весь низкочастотный спектр, оставляя от рёва двигателей только шипение. Тогда как Jabra лишь приглушают внешний звук, делая его значительно менее слышимым, чем музыка (или фильм), но ощущение, что ты в самолёте, всё равно никуда не девается.
Жаль, что в тот полёт я не взял Samsung Galaxy Buds Pro, пришлось сравнивать их с Sony в других условиях. Однако в целом шумодав у Sony лучше т.к. Samsung оставляют больше середины.
Остальные? Ещё хуже, потому что, как ни крути, среди вакуумных TWS-наушников самсунговские Buds Pro и соневские WF-1000XM4 сейчас находятся на вершине "пищевой цепочки". Ещё есть вера, что Jabra Elite 7 Pro будут очень конкурентоспособными, но не факт — Jabra обычно тратят силы на эргономику (чтобы из ушей не вываливались, но и не натирали) и автономность, крутизной цифрового шумодава этот бренд не особо славился до сих пор.
Автономность
Благодаря внушительному размеру и самих наушников, и зарядного кейса, Sony удалось достичь впечатляющей автономности. Без шумодава наушники смогут проработать до 8 часов, а с шумодавом — до 6 часов. Правда, зарядить в кейсе наушники можно полностью только дважды, итого общее время работы надо умножать на три в каждом случае.
Конкуренты
Samsung Galaxy Buds Pro
У топовых наушников от Samsung чуть хуже шумодав, и, если прям очень долго вслушиваться, не настолько крутой звук (субъективно, впрочем), но и стоят они на 10 тысяч рублей дешевле, при этом эргономика — на высоте. Они компактнее, чем Sony WF-1000XM4, не давят на уши при ходьбе, и зарядный кейс значительно меньше. Также хотя сами наушники у Samsung работают по времени меньше, чем у Sony, общее время автономной работы с учётом зарядки в кейсе у них больше.
Jabra Elite 85t
Найти второго конкурента для Sony WF-1000XM4 было непросто (недавно вышло несколько интересных моделей, но их ещё толком никто не тестировал), поэтому я решил отталкиваться от личного опыта. Jabra Elite 85t проигрывают Sony WF-1000XM4 и по звуку, и по шумодаву, но сильно выигрывают по эргономике, надёжности и удобству управления, а общее время автономной работы у них намного выше — если Sony WF-1000XM4 максимум проработают сутки, но без шумодава, то Jabra могут обеспечить до 25 часов даже с шумодавом. Ну а главное — Jabra Elite 85t у меня стабильно работают с любой техникой, без каких-либо прерываний связи, в том числе как в примере с самолётом из статьи. Собственно, я всегда беру с собой Jabra Elite 85t именно как беспроблемные наушники. И кнопки на них мне всё-таки нравятся больше сенсорных поверхностей у конкурентов.
Итого
В какой-то степени, Sony WF-1000XM4 — это работа над ошибками, допущенными при производстве WF-1000XM3, однако очевидно эта работа ещё не завершена. Тем не менее, я всё равно поставил высокую оценку просто потому, что основные свои функции — воспроизведение музыки и подавление шумов — наушники выполняют чуть ли не лучше всех с точки зрения именно качества. Страдают, как и раньше: стабильность, эргономика (но уже меньше) и интерфейс фирменного приложения.
Если вам важнее всего звук, и звук этот вы предпочитаете слушать в тишине, при этом вам нужны именно TWS-наушники, то Sony WF-1000XM4 — отличный выбор. Но если вы готовы слегка пожертвовать звуком ради удобства (а заодно и сэкономить), то Samsung Galaxy Buds Pro или Jabra Elite 85t будут предпочтительнее.
- Отличное качество звука
- Великолепный шумодав
- Хорошая автономность
- Поддержка кодека LDAC
- Не всегда стабильное соединение
- Тяжеловаты
- Очень дорого