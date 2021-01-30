Привыкли к наушникам от производителей смартфонов? А взгляните-ка на крутые наушники от производителя... наушников!
Внешний вид
В тесте Jabra Elite 75t я писал, что во внешности наушников, точнее, зарядного кейса, я вижу только один недостаток — он сделан из странного, на вид “дешёвого” пластика, на котором остаются отпечатки и он со временем протирается. В сегодняшнем же обзоре Jabra Elite 85t могу добавить только ещё один недостаток: 85t слишком сильно похожи на более старую и дешёвую модель 75t.
Тут смотрите какое дело — если рассматривать новую модель отдельно, то снова претензии только к чехлу (который всё равно очень удобный и компактный, просто пластик…). Проблема в том, что глядя на 85t — кейс, сами наушники — вообще невозможно никак их отличить от 75t.
Безусловно, на коробке с наушниками написаны правильные цифры, но если вы решите купить Jabra Elite 85t, например, на Авито (да-да, иногда наушники покупают б/у) — придётся подключить их к смартфону, чтобы определить, что вам не пытаются втюхать прошлогоднюю модель.
В остальном, Elite 85t прекрасны. Удобные наушники, которые отлично держатся в ушах, не выпадают, что бы вы ни делали (в комплекте есть несколько вариантов насадок), не “хлопают” по ушам, как Sony WF-1000XM3, и вообще не напрягают даже если провести в них долгое время.
Управление и функции
Elite 75t я хвалил за удобное управление и Elite 85t хочется хвалить за него ещё больше. С одной стороны, мне нравятся все варианты Buds от Samsung, с другой, закрепляя понадёжнее самсунги в ушах, я нет-нет да и нажимаю на сенсорную поверхность. А даже когда не нажимаю, всё равно боюсь, что нажму. И это напрягает.
Но Jabra продолжает использовать кнопки, которые нужно физически прожимать — это легко, но случайно уже не заденешь. Можно крепить наушники в ушах как угодно и как удобно — и не сбить трек.
Причём в приложении Jabra Sound+ можно перенастроить вообще все функции кнопок как угодно — как во время воспроизведения музыки, так и во время входящего или исходящего звонка.
Минус тут только один. Перенастроить можно лишь однократное, двойное и тройное нажатие, а вот удержание кнопки — нет. По умолчанию удержание правой кнопки — повышение громкости, а левой — уменьшение. Это тоже удобно (не многие TWS-наушники позволяют управлять громкостью без участия смартфона), но мне бы хотелось всё-таки удержание кнопки назначить на переключение режимов шумодава.
Т.е. переключение шумодава придётся назначать на однократное, двойное или тройное нажатие, что в общем тоже вариант, просто уже не будет симметричности в управлении, как у Jabra Elite 75t, и придётся помнить, на каком наушнике у вас эта функция.
В целом, приложение Jabra Sound+ для смартфона предлагает действительно много функций, хотя интерфейс у него слегка запутанный. Зато тут есть 5-полосный эквалайзер (можно отдельно регулировать каждую полосу или пользоваться пресетами).
Ещё могут пригодиться “атмосферные” звуки — тут это называется звуковой ландшафт. Летите, например, вы в самолёте, вокруг всё шумит, а вы включили активный шумодав и звуки пещеры, или водопада, морских волн, пение птиц, журчанье ручья, а то и просто розовый шум.
Минус тут только в том, одновременно с музыкой включать эти атмосферные звуки нельзя. Но сейчас я пишу этот текст под шум дождя и, знаете, даже нравится.
Также в приложении можно сделать простой звуковой тест в результате которого звучание наушников (отдельно левого и правого) будет настроено именно под вас, но насколько это реально работает и что меняется — не могу сказать, хотя тест я прошёл. Зато узнал, что левое ухо у меня слышит чуть лучше, чем правое.
Звук
Ну и, собственно, о главном — о звуке. Он тут прекрасен! Когда я тестировал Elite 75t, то отмечал небольшие проблемы в среднем диапазоне, но тут я ничего такого не слышу. Elite 85t отлично передают звук на всём диапазоне даже без необходимости подстройки эквалайзера. Басы достаточно глубокие и при этом не чрезмерно навязчивые, высокие отлично читаются, в середине нет каши.
Шумодав
Как и в случае с Samsung Galaxу Buds Pro, наушники Jabra Elite 85t немного не дотягивают по качеству шумодава до Sony WF-1000XM3, но у тех габариты значительно больше и они “хлопают” по ушам. В целом, и пассивное шумоподавление за счёт формы наушников уже даёт некое ощущение тишины, а активное — дополнительно его усиливает. Благодаря атмосферным эффектам можно также создать себе в шумном месте практически любой звуковой фон, отделяющий вас от внешних раздражителей.
Плюс, шумодав распространяется и на микрофон, как у тех же Samsung. Стоит начать говорить по телефону в шумном месте, как шум вокруг вас для собеседника постепенно стихает и перестаёт быть помехой.
Конкуренты
|Jabra Elite 85t
|Samsung Galaxy Buds Pro
|Apple AirPods Pro
|Кол-во микрофонов
|3
|3
|2
|Кодеки
|AAC, SBC
|Scalable, AAC, SBC
|AAC, SBC
|Автономность без шумодава (без кейса/с подзарядкой в кейсе)
|?/31 час
|8 часов/28 часов
|5 часов/?
|Автономность с шумодавом (без кейса/с подзарядкой в кейсе)
|5,5 часов/25 часов
|5 часов/18 часов
|4,5 часов/24 часа
|Защита от пота и воды
|IPX4
|IPX7
|IPX4
|Габариты наушника
|23,1х19х16,2 мм, 7 г
|19,5x20,5x20,8 мм, 6,3 г
|30,9х21,8х24 мм, 5,4 г
|Габариты футляра
|64,8x41,1x28,5 мм, 45,1 г
|50x50,2x27,8 мм, 44,9 г
|60,6х45,2х21,7 мм, 45,6 г
|Цена
|17 тысяч рублей
|18 тысяч рублей
|25 тысяч рублей
Samsung Galaxy Buds Pro
При цене всего на тысячу рублей выше Samsung предлагает более защищённый от влаги корпус (IPX7 против IPX4 у Jabra) и сам чехол компактеее и изящнее. Но сенсорное управление иногда бесит случайными нажатиями, а над эквалайзером нет такого контроля, как у Jabra. Однако звук и там, и там — отличный.
Apple AirPods Pro
Покупать AirPods Pro вместо Jabra Elite 85t стоит только если вы настолько ярый фанат Apple, что просто не приемлете другие бренды. Хотя, в таком случае вы вряд ли дочитали бы обзор до этого места. В любом случае, у Apple разве только дизайн приятный, и то самого чехла, ну и удобное подключение к iГаджетам — за это, правда, придётся выложить значительно больше денег. При том, что автономность будет однозначно хуже.
Итого
Jabra Elite 85t — отличные TWS-наушники, которые портит только внешность зарядного кейса. Но зато и удобство самих наушников (особенно управление!), и качество звука, а также шумодава — всё это на высоте.
- Отличный звук
- Автономность выше среднего
- Хороший шумодав (и на микрофоны)
- Много настроек в приложении
- Зарядный кейс выглядит "дёшево"