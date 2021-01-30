Привыкли к наушникам от производителей смартфонов? А взгляните-ка на крутые наушники от производителя... наушников!

Управление и функции

Elite 75t я хвалил за удобное управление и Elite 85t хочется хвалить за него ещё больше. С одной стороны, мне нравятся все варианты Buds от Samsung, с другой, закрепляя понадёжнее самсунги в ушах, я нет-нет да и нажимаю на сенсорную поверхность. А даже когда не нажимаю, всё равно боюсь, что нажму. И это напрягает.

Но Jabra продолжает использовать кнопки, которые нужно физически прожимать — это легко, но случайно уже не заденешь. Можно крепить наушники в ушах как угодно и как удобно — и не сбить трек.

Причём в приложении Jabra Sound+ можно перенастроить вообще все функции кнопок как угодно — как во время воспроизведения музыки, так и во время входящего или исходящего звонка.