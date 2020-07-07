Компактные Bluetooth-наушники постоянно становятся лучше. Мы нашли качественные и самые новые среди недорогих
Мы живем в действительно странное время. Казалось бы, еще недавно все пользовались дискетами, а теперь взаимодействие с электроникой происходит, зачастую, без проводов. Сегмент наушников и гарнитур одним из первых начал переходить на беспроводные стандарты соединения с другими устройствами. Теперь проводов нет даже между самими наушниками: два крохотных наушника и пластиковая коробочка с аккумулятором для них. С поддержкой разных голосовых помощников, защитой от воды и быстрой зарядкой. И ведь ещё лет пять-семь назад о таком было сложно и подумать. Зато сегодня TWS-наушники не просто перестали быть роскошью, как явление, но и здорово прибавили в качестве даже в недорогих моделях. Нам, потребителям, от этого только лучше — мы можем выбирать.
Цены компактных Bluetooth-наушников известных производителей сегодня начинаются примерно с 4-6 тысяч рублей и простираются вплоть до 30-40 тысяч. Мы взяли на тест одну из наиболее доступных TWS-моделей, которые вышли в 2020 году, JBL LIVE 300TWS, и, забегая наперёд, скажу, что были приятно удивлены тем, "до чего техника дошла".
Технические характеристики
|JBL LIVE 300TWS
|Bluetooth
|5.0, SBC
|Частотный диапазон наушников
|20 - 22 000 Гц
|Импеданс
|16 Ом
|Чувствительность наушников
|93 дБ
|Диаметр излучателя
|5,6 мм
|Поддержка голосовых помощников
|Google Ассистент и Amazon Alexa
|Автономность
|450 мАч, 6 часов работы без кейса + 14 часов при зарядке от кейса
|Вес
|67,3 г
|Цвет
|Чёрный, розовый, белый, синий
|Цена
|7 990 рублей
Подробные характеристики и актуальная цена на официальном сайте
Внешний вид и удобство использования
Это не передают фотографии и даже видеообзоры, но TWS-наушники существенно отличаются между собой. Если в смартфоне, чтобы заметить изменения, нужно менять модель раз в два-три года, то в наушниках продвинутые модели отличаются от недорогих не только внешне, но и по эргономике, да и тактильно тоже. Недавно мы обозревали доступные полностью беспроводные наушники JBL — TUNE 120TWS. Хорошая модель, хоть и с нестандартным дизайном. А сегодня у нас самый новый представитель старшей линейки LIVE. И тут мы обнаружили, что даже в рамках одного производителя и одинакового форм-фактора разница может быть очень существенной.
Итак, что вы получаете в продвинутых TWS-наушниках? Во-первых, очень компактные наушники сами по себе. Во-вторых, оптимально рассчитанный угол между корпусом и крайней точкой канала, по которому проходит звук от излучателя. Именно поэтому LIVE 300TWS плотно «сидят» в ушах, а крайняя точка корпуса находится не так далеко от вашей головы.
Что это даёт на практике? В плохую погоду капюшон от вашей куртки не будет предательски «выбивать» наушники из ушей, а центр тяжести, смещенный ближе к амбушюрам, даст больше уверенности при занятиях активными видами спорта.
Кстати, немного про спорт. LIVE 300TWS крепятся в ушном канале не только при помощи обычных вакуумных амбушюр, но и при помощи круглых проставок, которые фиксируют основную часть корпуса еще и в других точках ушной раковины. Да, процесс подбора наиболее удобного сочетания займет у вас несколько часов, но это того стоит. Подобрав оптимальную пару, вы сможете забыть про то, что наушники необходимо как-то поправлять время от времени. Про защиту от воды тоже не забыли. Здесь она реализована по стандарту IPX5. JBL скромно называет это "защитой от влаги и пота", но на деле IPX5 дает возможность и гулять под проливным дождем, и чуть ли не мыть наушники под струей прохладной воды.
Управление в LIVE 300TWS осуществляется не через физические кнопки, а при помощи прикосновений и смахиваний по поверхности корпуса. Где-то мы уже это видели, да? Только в другом ценовом сегменте, где цена больше раза в полтора-два. А теперь все эти модные штуки с сенсорным управлением можно без проблем использовать и в относительно недорогих устройствах. Это круто.
Кейс и автономность
Это не ультра-компактный и мельчайший кейс среди всех TWS-наушников, бывают чуть более узкие варианты. Но с точки зрения автономности, которую он обеспечивает, вариант отличный.
При этом он ещё и сделан добротно. Магниты, которые удерживают крышку в закрытом положении, не позволяют ей случайно открыться при падении. При этом, в обычных условиях использования, крышка открывается без проблем одним большим пальцем.
Наушники в кейсе крепятся намертво. Даже если нарочно трясти кейс изо всех сил, вылететь наушники могут лишь при экстремальном усилии, которого сложно добиться в каких-то повседневных ситуациях.
Зарядить LIVE 300TWS можно чуть меньше, чем за два часа. Цифра может показаться пугающей, но стоит учесть, что за это время успеет зарядиться и сам кейс, и наушники. Вообще, автономность — сильная сторона этих наушников. Шесть часов непрерывного воспроизведения от одного заряда (+14 часов от кейса) и возможность быстрой зарядки — очень хороший результат для моделей стоимостью до десяти тысяч рублей. За более крутые показатели автономности придется либо платить в два раза больше, либо вообще переходить на полноразмерные модели, с которыми, будем откровенны, почти никто уже по улицам не разгуливает.
Подключение к смартфону и фирменное приложение
Подключение к смартфону просто супер-быстрое. Настолько быструю готовность играть при открытии крышки кейса я пока не встречал. Похожей скоростью может похвастаться, пожалуй, только техника от купертиновцев. При том, что там, как мы знаем, один и тот же производитель выпускает и смартфон, и наушники. А здесь классная скорость подключения есть с Android, которому это обычно не свойственно.
Мелочи? Не скажите — как обзорщик, который перепробовал очень много наушников, могу сказать, что к хорошему привыкаешь быстро.
Звук
Технические характеристики подавляющего большинства наушников из обычного потребительского сегмента “на бумаге” выглядят одинаково. Один и тот же частотный диапазон от 20 до 20 000 Гц, похожее сопротивление и прочие штуки, которые пишутся, кажется, просто для того, чтобы они были. Но что мы имеем на самом деле?
JBL давно славится мощной музыкальной техникой, которая предназначена для того, чтобы “раскачать” вечеринку или скрасить одинокий вечер при помощи глубокого и мощного баса. При этом избыточно суровых низких частот, которые могли бы отпугнуть многих покупателей, я не услышал — они немного сглажены и вытянуты вверх. А для тех, кому нужна зубодробительная брутальность в звуке, есть эквалайзер с точной настройкой.
Как и в любых других TWS-наушниках, за звучание отвечает кодек SBC, который в каждых наушниках звучит по-разному (стандарт кодека позволяет производителям настраивать его на свой лад). Как для доступной современной модели, JBL LIVE 300TWS звучит хорошо, а радикально более крутое звучание нужно искать уже в более крупных и более дорогих моделях. При этом, стоит отдать должное, Bluetooth пятого поколения в "трёхсотке" есть, а это уже плюс к автономности и стабильности работы.
Про хитрые функции, которые помогают в жизни, в JBL не забыли. Для более комфортного использования, в наушники добавили функции Ambient Aware и TalkThru. Первая призвана пропускать только громкие звуки (ради вашей безопасности при ходьбе по улицам), а вторая транслирует через микрофон в наушники вообще весь звук вокруг. Удобно? Ещё как! Звук при этом чистый и слушать собеседника можно без проблем и постоянных переспрашиваний. Это работает и в обратную сторону. При разговоре через наушники, голос звучит неплохо. Спасибо за это микрофонам с шумоподавлением.
Итого
JBL LIVE 300TWS — это действительно классные TWS-наушники. Хороший вариант для тех, кто запутался в многообразии аналогичных TWS-"затычек" и просто ищет вариант, в котором всё было бы реализовано качественно.
Больше всего радуют встроенная интеграция с ассистентом Google, хорошая автономность и много программных фишек, которые ещё совсем недавно были признаком флагманских моделей. Быстрая зарядка (час воспроизведения за десять минут в кейсе), сенсорное управление, влагозащита (IPX5) и сменные резиновые проставки для надежного крепления должны вас как минимум заинтересовать. А ещё эти наушники можно использовать по отдельности, что очень удобно. Рекомендуем всем, кроме требовательных аудиофилов.
Подробные характеристики и актуальная цена на официальном сайте
- Сенсорное управление
- Защита от воды по стандарту IPX5
- Неплохая автономность, очень быстрая подзарядка наушников
- Крупный кейс