Компактные Bluetooth-наушники постоянно становятся лучше. Мы нашли качественные и самые новые среди недорогих

Мы живем в действительно странное время. Казалось бы, еще недавно все пользовались дискетами, а теперь взаимодействие с электроникой происходит, зачастую, без проводов. Сегмент наушников и гарнитур одним из первых начал переходить на беспроводные стандарты соединения с другими устройствами. Теперь проводов нет даже между самими наушниками: два крохотных наушника и пластиковая коробочка с аккумулятором для них. С поддержкой разных голосовых помощников, защитой от воды и быстрой зарядкой. И ведь ещё лет пять-семь назад о таком было сложно и подумать. Зато сегодня TWS-наушники не просто перестали быть роскошью, как явление, но и здорово прибавили в качестве даже в недорогих моделях. Нам, потребителям, от этого только лучше — мы можем выбирать.

Цены компактных Bluetooth-наушников известных производителей сегодня начинаются примерно с 4-6 тысяч рублей и простираются вплоть до 30-40 тысяч. Мы взяли на тест одну из наиболее доступных TWS-моделей, которые вышли в 2020 году, JBL LIVE 300TWS, и, забегая наперёд, скажу, что были приятно удивлены тем, "до чего техника дошла".

Технические характеристики