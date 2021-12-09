После этих TWS-наушников даже владельцы AirPods Pro выглядят нищебродами с китайской погремушкой

Что касается шумодава, его главная функция здесь — глушение низких частот (снаружи), в том числе, чтобы лучше звучали низкие частоты у музыки. Возможно это связано с очень плотным креплением наушников в ушных каналах, но как я ни старался — лучшего результата мне достичь не удалось. Не исключаю, что с другой формой ушей ситуация изменится.

Если гулять по улице или ехать в транспорте, то с отключённым шумодавом низких частот почти не слышно. Шумодав не особо глушит внешние шумы (хорошо справляется только с разного рода гулом), но сильно способствует улучшению слышимости низов. В общем, в самолёте, да и в метро, вы себе тишину не обеспечите.

Аккумулятор

С включённым шумодавом наушники способны проработать до 4,5 часов, а без него — до 6 часов. С учётом подзарядки в кейсе это время можно довести до 20 и 26 часов соответственно. При этом, 15 минут зарядки в кейсе дадут до часа прослушивания музыки. Полностью же и сами наушники, и кейс заряжаются за 3 часа (кейс — при зарядке проводом).

Конкуренты

Имиджевых моделей на рынке TWS-наушников не так уж много, а сравнивать с абы какими по цене и/или другим фишкам — не спортивно. Так что я отобрал для сравнения Apple Air Pods Pro (это же Apple, а значит сильно, круто и вообще имидж), а также Samsung Galaxu Buds Live (наушники-фасолины). Вообще, у Samsung все модели в той или иной степени имиджевые (пытаются — и в данном случае весьма успешно — быть лучше Apple), но Buds Live подходят тут и по другим причинам.

Samsung Galaxy Buds Live