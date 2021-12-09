После этих TWS-наушников даже владельцы AirPods Pro выглядят нищебродами с китайской погремушкой

После этих TWS-наушников даже владельцы AirPods Pro выглядят нищебродами с китайской погремушкойMarshall Motif A.N.C. — «дорого-богато» и с шумоподавлением
Внешний вид
Marshall Motif A.N.C. — это, в первую очередь, имиджевая модель, поэтому внешность здесь — одно из важнейших качеств. И тут дизайнеры постарались вовсю, сохранив, с одной стороны, преемственность стиля Marshall, а с другой — узнаваемость продукта и эргономику.
То есть, когда даже беглого взгляда на кейс Marshall Motif A.N.C. достаточно, чтобы понять, что это именно TWS-наушники, а не что-то другое.
Кейс — пластиковый, но имеет текстуру под кожу и стилизованную надпись “Marshall” на лицевой стороне, там, где и нужно его открывать (передаю горячий привет Huawei, у которых хрен поймёшь, в какую сторону кейс открывается).
Под логотипом имеется крошечный светодиодный индикатор и круглая кнопка для принудительного включения сопряжения.
Внизу — разъём USB-C для зарядки. Также наушники поддерживают беспроводную зарядку по стандарту Qi.
Доставать наушники из кейса очень удобно (в отличие от тех же Huawei). Они не выскальзывают из рук.
Сами наушники имеют форму “на ножке”, но эти ножки короткие, поэтому Marshall Motif A.N.C. остаются компактными.
К эргономике, впрочем, у меня есть некоторые вопросы (и они, в данном случае, важны — т.к. от этого зависит и звук). Вполне возможно, что наушники Marshall Motif A.N.C. хорошо будут сидеть не в каждом ухе. Мне, например, пришлось долго искать правильное положение, чтобы наушники действительно плотно затыкали ушной канал. Обычно у наушников с ножками всё очевидно, а тут как-то странно.
Наушники имеют защиту от брызг воды по стандарту IPX5. Интересно, что сам кейс при этом защищён лишь по IPX4, но вы вряд ли будете гулять под дождём с ним в руке.
Функции
Если, например, у JBL главная фишка TWS-наушников — функциональность (они там постоянно что-то придумывают, и у них реально самые функциональные TWS на рынке, ещё и недорогие при этом), то Marshall — опять же — про стиль и имидж, поэтому функций даже в стандартном приложении — немного.
Впрочем, наушники поддерживают “джентльменский набор”: функцию Fast Pair (открыл кейс рядом с Android-смартфоном — выскакивает предложение подключиться), беспроводную зарядку и шумодав.
В фирменном приложении (в смартфоне оно почему-то называется просто “Bluetooth”, но имеет иконку со стилизованной буквой “M”) можно переключать режимы шумодава — вкл, выкл или усиление внешних звуков. Всё как обычно.
Здесь же имеется эквалайзер, правда, свободно настраивать его нельзя. У эквалайзера три переключаемых слота, в первом — только “оригинальный звук Marshall”, во втором и третьем можно выбирать из готовых пресетов.
Также в приложении можно настраивать сенсорное управление. Правда, стандартные функции воспроизведения (старт, пауза, переключить трек) сменить нельзя, только выбрать функцию для длинного нажатия.
Звук и шумодав
Звучат Marshall Motif A.N.C. хорошо, но… Пожалуй, это и всё. Характер звука (с настройкой эквалайзера “фирменный звук Marshall”) действительно чем-то отдалённо напоминает гитарные усилители этой фирмы (я — гитарист), он такой как бы немного сухой, но драйвовый. Поэтому наушники хорошо подходят для прослушивания классического рока в первую очередь, но и другие стили музыки звучат в них достойно.
Что касается шумодава, его главная функция здесь — глушение низких частот (снаружи), в том числе, чтобы лучше звучали низкие частоты у музыки. Возможно это связано с очень плотным креплением наушников в ушных каналах, но как я ни старался — лучшего результата мне достичь не удалось. Не исключаю, что с другой формой ушей ситуация изменится.
Если гулять по улице или ехать в транспорте, то с отключённым шумодавом низких частот почти не слышно. Шумодав не особо глушит внешние шумы (хорошо справляется только с разного рода гулом), но сильно способствует улучшению слышимости низов. В общем, в самолёте, да и в метро, вы себе тишину не обеспечите.
Аккумулятор
С включённым шумодавом наушники способны проработать до 4,5 часов, а без него — до 6 часов. С учётом подзарядки в кейсе это время можно довести до 20 и 26 часов соответственно. При этом, 15 минут зарядки в кейсе дадут до часа прослушивания музыки. Полностью же и сами наушники, и кейс заряжаются за 3 часа (кейс — при зарядке проводом).
Конкуренты
Имиджевых моделей на рынке TWS-наушников не так уж много, а сравнивать с абы какими по цене и/или другим фишкам — не спортивно. Так что я отобрал для сравнения Apple Air Pods Pro (это же Apple, а значит сильно, круто и вообще имидж), а также Samsung Galaxu Buds Live (наушники-фасолины). Вообще, у Samsung все модели в той или иной степени имиджевые (пытаются — и в данном случае весьма успешно — быть лучше Apple), но Buds Live подходят тут и по другим причинам.
Samsung Galaxy Buds Live
Маленькие и очень стильные наушники-фасолины от Samsung полностью сравнимы и по звуку, и по качеству шумодава с Marshall Motif A.N.C. На момент своего выхода они стоили 14 тысяч рублей, сейчас же их можно взять примено за 9 тысяч. Это заметно дешевле, чем Marshall Motif A.N.C за 18 тысяч рублей. Все функции будут такими же: и поддержка кодеков SBS+AAC, и беспроводная зарядка. По автономности сами наушники Samsung работают столько же (6 часов без шумодава), но кейс предлагает меньше циклов зарядок, поэтому общее время прослушивания у них ниже — 21 час против 26 часов у Marshall.
Apple Air Pods Pro
Наушники от Apple обойдутся уже значительно дороже — 25 тысяч рублей. За эти деньги, вообще говоря, уже можно взять Sony WF-1000XM4, но там проблемы и со стабильностью работы (“отваливаются” в сложных условиях — например, в самолёте), и с премиальностью. По звуку Air Pods Pro я ничего не могу сказать, не слушал, но если вы — фанат Apple, то вам это и не нужно. Вы и так уже знаете, что они звучат лучше всех. Но по автономности они тоже уступают Marshall — 5 часов с шумодавом без дозарядки в чехле, и 24 часа — с дозарядкой.
Итого
Я вам, наверное, с этим уже надоел с этой мантрой, но всё-таки повторю: Marshall Motif A.N.C. — продукт имиджевый. Это надо понимать, когда вы оцениваете и целесообразность покупки, и пытаетесь оценить влияние цены на функциональность и звук.
За эти 18 тысяч рублей можно найти наушники, которые звучат лучше, и шумодав в которых работает лучше (Samsung Galaxy Buds Pro, Jabra Elite 85t). Равно как и с таким звуком/шумодавом можно найти модели дешевле. Суть в том, что Marshall Motif A.N.C звучат просто “нормально”, но выглядят так, что стоит вам их достать — и все захотят посмотреть, что это у вас такое.
Да и в ушах наушники смотрятся… Хочется сказать “брутально”, но это немного не то слово. “С ними вы смотритесь как рок-звезда” — я тоже писать не хочу, т.к. эта статья — не реклама, но сам внешний вид наушников действительно почему-то напоминает рок-музыку. Возможно, потому, что сам бренд Marshall стал лицом рока.
При этом, со всей этой показной люксовостью, вы не лишаетесь самых необходимых функций — и беспроводной зарядки, и шумодава, и, кстати, даже защиты от воды по стандарту IPX5.
- Стильный внешний вид
- Хорошая автономность
- Есть беспроводная зарядка
- Очень компактные
- Слабый шумодав
- Звук не на 18 тысяч рублей