Не выпадают из ушей даже у бегунов и «качков» — наушники Jabra Elite Active 65t

А еще в Jabra Elite Active 65t встроен шагомер, который может синхронизироваться с вашим любимым приложениям для записи активности с фитнес-устройств. Это уже не наушники, а какой-то технологический киборг. И наушники, и качественная гарнитура, еще и шагомер на борту. Не это ли счастье для спортсмена?

Звук

Не совру, если скажу, что звук здесь очень классный по меркам компактных полностью беспроводных наушников. Гораздо лучше, чем у ближайших конкурентов и тех же AirPods. Часть обзорщиков пишет о том, что им не хватает низких частот, но я прогнал их по огромному количеству музыки разных жанров и ни разу не ощутил нехватку частот. Хоть высоких, хоть средних, хоть низких. На любом уровне громкости нет похрипываний и провалов по звучанию. Звук чистый и это радует, а на максимальной громкости ваши наушники еще и никто не услышит, даже в пределах небольшой пустой комнаты.

Ощутимый диапазон воспроизводимых частот начинается не с заявленных 20 Гц, а чуть выше - примерно с 35-40 Гц. Из-за этого бас может показаться не таким глубоким, но вполне различимым. Высокие частоты у них сваливаются в электронную перегруженную кашу.

Без фирменных фишек компании наушники не остались. Система из четырех разнонаправленных микрофонов (редкость в настолько маленьких наушниках, кстати говоря) позволяет использовать наушники еще и как полноценную гарнитуру, через которую можно спокойно совершать звонки без опаски за то, что из-за ветра вас не услышит собеседник. Я тестировал их разговорную функцию и люди не жаловались на потерю качества звука.

И это ещё не все плюсы хороших микрофонов. В приложении Sound+ можно активировать функцию Hearthrough. Она позволяет прослушивать окружающие звуки, выполняя роль монитора для внешних источников звука. Задержки при этом почти нет. Учитывая спортивную направленность модели, функция удобная, ибо слышать на пробежке то, что творится вокруг - весьма полезно. Да и если вы едете в метро, знать какая станция следующая - полезно.

При всех этих классных функциях больное место у наушников есть. Почему-то есть задержка при воспроизведении видео на смартфоне, смотреть какое-то разговорное видео, где видно спикера, почти невозможно. Движение губ отдельно - звук отдельно. Надеюсь, исправят, но пока на смартфонах с Bluetooth 4.2 такая особенность ни разу не радует.

Sound+

Официальное приложение для работы с Jabra Elite Active 65t, понятное дело, играет роль центра управления вообще всеми их функциями. В боковом меню можно выбрать режим использования наушников. На выбор пользователю предоставляются четыре режима: «Мой момент», «В дороге», «Концентрация» и «Активный». В первом режиме можно настроить параметры звука при помощи простенького эквалайзера, либо выбрать одну из предустановок. Но самый интересный режим - «концентрация». Прямо из приложения можно включить фоновые звуки, которые призваны сконцентрировать ваше внимание при выполнении какой-нибудь рабочей задачи. Это может стать полезным в тех случаях, где уровень естественного фонового шум слишком высокий. Но не только этим богато приложение.