Не выпадают из ушей даже у бегунов и «качков» — наушники Jabra Elite Active 65t

Технические характеристики
|Jabra Elite Active 65t
|Вес
|Правый наушник: 6,5 г, левый: 5,8 г, вес кейса: 41 г
|Микрофоны
|4
|Размер динамика
|6х5 мм
|Частотный диапазон
|20 Гц – 20 кГц
|Сопротивление
|16 Ом
|Частотный диапазон микрофона
|100 Гц – 10 кГц
|Интерфейсы
|Bluetooth 5.0, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, PBAP v1.1
|Защита от внешних воздействий
|IP56
|Время работы
|До 5 часов + 10 часов от кейса
|Шагомер
|Есть
|Цвет
|Красный, черный, синий
|Цена
|10 500 рублей
Внешний вид
Первое, с чего стоит начать - это кейс. Мало какие производители выпускают что-то настолько же компактное. Конечно, Apple первой упаковала все свои технологии в маленький кейс и за счет этого стала законодателем мод на рынке, уже позже подоспела Samsung со своими true wireless наушниками. При этом все остальные бренды почему-то в удобную компактность «не смогли». Денег не хватило, или действовали по принципу «и так сойдёт», история умалчивают. Те же Pioneer, например делают для своих беспроводных «ушей» невнятные огромные кейсы, которые никак не поместятся в карман брюк. И так почти у всех, кто пытается влезть в этот уходящий пароход с беспроводными технологиями. Но тут приходит Jabra с крутой для true wireless наушников карманной станцией и делает покупателям хорошо. Ну, почти.
Похоже, всё время инженеров ушло на доводку наушников, потому что кейс продуманным не назовёшь. Ни магнитов для удержания наушников, ни плавного открытия и "доводки". Доставать наушники приходится очень и очень аккуратно, потому что открывается крышка тяжело. В первые пару раз действительно боишься переусердствовать и уже в мыслях собираешься ловить разлетающиеся вокруг наушники. Благо, к нам на обзор попала их красная версия, поэтому долго искать их не пришлось бы.
А вот сами наушники получились удачными. Jabra гордо заявляет, что они прям совсем не выпадают из ушей. И в целом, они правы. Даже со стандартными амбушюрами они "сидят" в ушах как влитые. Для «затычек» это хороший результат, особенно для относительно тяжёлых (потому что аккумуляторы не невесомые) полностью беспроводных. В комплекте поставки есть еще две пары амбушюр, которые могут помочь людям с ушами побольше, чем у меня. Хотя странно, что на этот раз мне подошли самые маленькие амбушюры при том, что на других "затычках" я предпочитаю ставить те, что будут побольше.
Левый и правый наушники между собой немного различаются. На левом сразу две кнопки, в то время как на правом одна. Их можно переназначить, но прямиком «из коробки» левый наушник отвечает за уровень громкости и переключение треков, а правый - за подключение к устройству и активацию одной интересной функции, о которой я расскажу дальше. Вес у них разный: "ведущий" правый наушник весит на грамм больше, чем левый.
Заряжаются они, точнее их кейс, через провод Micro-USB. Жаль, что не Type-C, потому что носить с собой несколько проводов для смартфона и наушников - не очень приятно. От одного заряда Jabra Elite Active 65t могут проработать до 5 часов, а заряжаясь в течение дня от кейса, еще до 10 часов. Итого вы получаете 15 часов хорошего звука. Неплохой результат, да?
Удобство использования
Проходив пару дней с наушниками, к ним привыкаешь настолько сильно, что расставаться уже не хочется. Уши не устают, не болят, хотя от некоторых вакуумных затычек через час использования появляются неприятные ощущения и хочется прекратить эту пытку. И это при том, что наушники не из легких, в плане веса, и держатся на добром слове да амбушюрах. Пробежку они выдерживают без нареканий, постоянно поправлять их не приходится. Один раз вставил - забыл. Кататься на велосипеде можно, страха потерять их нет. Съезд с бордюра и даже тряска при проезде по лестнице не дают им вылететь из ушей. После этого действительно начинаешь верить, что производитель сам достоверно проверял, что наушники не склонны выпадать из ушей.
А еще в Jabra Elite Active 65t встроен шагомер, который может синхронизироваться с вашим любимым приложениям для записи активности с фитнес-устройств. Это уже не наушники, а какой-то технологический киборг. И наушники, и качественная гарнитура, еще и шагомер на борту. Не это ли счастье для спортсмена?
Звук
Не совру, если скажу, что звук здесь очень классный по меркам компактных полностью беспроводных наушников. Гораздо лучше, чем у ближайших конкурентов и тех же AirPods. Часть обзорщиков пишет о том, что им не хватает низких частот, но я прогнал их по огромному количеству музыки разных жанров и ни разу не ощутил нехватку частот. Хоть высоких, хоть средних, хоть низких. На любом уровне громкости нет похрипываний и провалов по звучанию. Звук чистый и это радует, а на максимальной громкости ваши наушники еще и никто не услышит, даже в пределах небольшой пустой комнаты.
Ощутимый диапазон воспроизводимых частот начинается не с заявленных 20 Гц, а чуть выше - примерно с 35-40 Гц. Из-за этого бас может показаться не таким глубоким, но вполне различимым. Высокие частоты у них сваливаются в электронную перегруженную кашу.
Без фирменных фишек компании наушники не остались. Система из четырех разнонаправленных микрофонов (редкость в настолько маленьких наушниках, кстати говоря) позволяет использовать наушники еще и как полноценную гарнитуру, через которую можно спокойно совершать звонки без опаски за то, что из-за ветра вас не услышит собеседник. Я тестировал их разговорную функцию и люди не жаловались на потерю качества звука.
И это ещё не все плюсы хороших микрофонов. В приложении Sound+ можно активировать функцию Hearthrough. Она позволяет прослушивать окружающие звуки, выполняя роль монитора для внешних источников звука. Задержки при этом почти нет. Учитывая спортивную направленность модели, функция удобная, ибо слышать на пробежке то, что творится вокруг - весьма полезно. Да и если вы едете в метро, знать какая станция следующая - полезно.
При всех этих классных функциях больное место у наушников есть. Почему-то есть задержка при воспроизведении видео на смартфоне, смотреть какое-то разговорное видео, где видно спикера, почти невозможно. Движение губ отдельно - звук отдельно. Надеюсь, исправят, но пока на смартфонах с Bluetooth 4.2 такая особенность ни разу не радует.
Sound+
Официальное приложение для работы с Jabra Elite Active 65t, понятное дело, играет роль центра управления вообще всеми их функциями. В боковом меню можно выбрать режим использования наушников. На выбор пользователю предоставляются четыре режима: «Мой момент», «В дороге», «Концентрация» и «Активный». В первом режиме можно настроить параметры звука при помощи простенького эквалайзера, либо выбрать одну из предустановок. Но самый интересный режим - «концентрация». Прямо из приложения можно включить фоновые звуки, которые призваны сконцентрировать ваше внимание при выполнении какой-нибудь рабочей задачи. Это может стать полезным в тех случаях, где уровень естественного фонового шум слишком высокий. Но не только этим богато приложение.
Если вы вдруг где-то забыли наушники, то на этот случай припасена функция «Найти мое устройство Jabra». Приложение постоянно перезаписывает последнее место подключения к наушникам при помощи GPS и отображает на карте метку. Полезно ли? Если вокруг порядочные и добросовестные люди - да.
Итог
Вы где-нибудь видели набор из наушников, шагомера и гарнитуры в одном устройстве? Я - нет. У малоизвестных китайских производителей, конечно, есть что-то подобное, но это далеко не массовые модели, ради которых придется прошерстить эти ваши алиэкспрессы и прочие гирбесты. А здесь это все упаковано в формат true wireless: без проводов и с емким аккумулятором. Ну и доступно в обычных сетевых магазинах электроники. Без посылок, долгого ожидания, проблем с гарантией и прочих минусов покупки за рубежом.
Да, Jabra Elite Active 65t - дорогие. И сумма в 10 тысяч рублей многие покажется неподъёмный и необоснованно высокой, да только вот наушники такого же класса от Bose и Samsung стоят ещё дороже. При этом в Jabra действительно есть за что платить.
А если вам в Jabra Elite Active 65t не нравится их напыщенная спортивность, то эту же модель выпускают в удешевлённой версии с немного другим кейсом, более спокойными расцветками, чуть заниженной защитой от внешних воздействий и без шагомера. Если вас это устраивает, получите более дешёвый и не менее толковый вариант. Эргономика та же, все остальные фишки на месте.