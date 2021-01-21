Если вам нужны самые крутые компактные наушники, но не Airpods, у вас только один вариант

То же, кстати, касается и микрофона. Мои собеседники отмечали чистый звук, будто я стою рядом с ними. Более того — стоит рядом со мной возникнуть какому-то шуму, как спустя буквально секунду-другую он глушится. Собеседник слышит, как что-то началось шуметь, а потом шум пропадает, будто его и нет.

Шумодав

Итак, в Buds Live шумодав был “для галочки” — он ещё как-то справлялся с низкими частотами, но средние и высокие пропускал “как есть”. Что же Buds Pro?

Что ж, у меня не было возможности протестировать их в сравнении с Apple Air Pods Pro, но я сравнивал и с Buds Live, и с одними из лучших TWS-наушников с шумодавом — Sony WF-1000XM3. И могу заверить, что по качеству шумодава Buds Pro приближаются к Sony. Не 1-в-1, но очень неплохой результат, учитывая какими огромными наушники получились у Sony, и насколько компактные у Samsung. И, разумеется, это небо и земля по сравнению с Buds Live. Это именно разница между “а это уже включён шумодав или ещё нет?” и “о, куда делся шум?”.

Из-за пандемии я никуда не летал всё это время, но я потестировал Buds Pro на улице, в магазине, во время уборки комнаты пылесосом, и стоя под кухонной вытяжкой. Хуже всего результат с пылесосом — видимо, потому, что я держу его в руках и вибрации всё равно передаются через тело. Зато когда я пытался пылесосить и разговаривать с кем-то по телефону — собеседник пылесос не слышал (как я и написал ранее — сначала короткий шум, когда я включил пылесос, а потом — просто мой голос). И это тоже пример внимания к деталям у инженеров Samsung.

В остальных случаях — да, я понимаю, что шум есть, у меня вообще очень хороший слух. Но шумодав опускает его громкость до таких значений, когда он совершенно перестаёт напрягать. И отличие от тех же WF-1000 XM3 минимальное — там просто чуть лучше подавляются высокие частоты. Вот прям совсем чуть-чуть.

Конкуренты