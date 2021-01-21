Если вам нужны самые крутые компактные наушники, но не Airpods, у вас только один вариант
Внешний вид
Полгода назад я делал обзор Samsung Galaxy Buds Live — уникальных наушников-фасолин. Buds Live — одни из самых мелких TWS-наушников в мире, при том, что они обладают весьма приличным звуком, а по автономности уделывают некоторые более крупные модели.
Тем не менее, одно у Buds Live было сделано плохо — активное шумоподавление. Про это мы ещё подробнее ниже поговорим, сейчас же сконцентируемся на дизайне. Почему тогда я вспомнил про шумодав? Тут есть несколько причин. Глядя на маленькие Buds Live легко понять, почему они не справляются с подавлением шума, более того — им это легко прощаешь. Однако наушники Buds Pro призваны как раз исправить этот недостаток. И — увы — их пришлось сделать больше. Но!
Больше получились только сами наушники, но не кейс для их переноса и подзарядки. Более того! Я бы не смог отличить кейс Buds Live от кейса Buds Pro, если бы они были одного цвета.
И это, вообще говоря, круто. Многие производители, пытающиеся копировать Apple, забывают о дизайне кейса, и поэтому он получается либо громоздким, как у Sony, либо каким-то… Нелепым, как у Jabra. Но у Samsung всё сделано правильно: стильный и компактный кейс, который легко спутать с коробкой от свадебного кольца — и, я уверен, это неспроста.
Samsung Galaxy Buds Pro (как и Live) приятно держать в руке, даже сам кейс. Такие наушники и правда не стыдно подарить кому угодно, причём можно обойтись без обёртки, а прям дарить так, как делают предложение в кино — открыв крышечку и встав на одно колено.
Хотя всё-таки сами наушники в изяществе слегка проигрывают Buds Live. Но, как я уже упомянул, это ради дела, а не просто так. В любом случае, дизайн по-прежнему отличный и притягательный.
Управление
Оба наушника обладают сенсорной поверхностью, которая распознаёт кратковременное нажатие или удержание пальца. Соответственно, как давно заведено — однократное нажатие это пауза, двойное — переход к следующему треку, троекратное — к началу текущего трека или к предыдущему, если трек только начался.
В целом, мне нравится, что управление симметричное — это позволяет не запутаться. Не понравилось мне только что у левого наушника будто чёткость распознавания ниже. Если правый реагировал на нажатия моментально и чётко, то по левому приходилось долбить пальцем несколько раз. Уж не знаю, может, это потому, что я — гитарист, и у меня пальцы на левой руке в мозолях.
Функции
Как и Apple, Samsung стремится к единой экосистеме. Да, наушники Buds Pro будут работать хоть с айфоном, но имея смартфон от Samsung вы понимаете, в чём фишка — достаточно положить кейс с наушниками на экран мобильника, и всё — магия сработала, уже можно пользоваться. Ну нажать только “Ок” для подтверждения — опять же, как у Apple (в хорошем смысле).
За взаимодействие с наушниками отвечает приложение Galaxy Wearable, в котором можно также работать с часами Samsung и другими фирменными аксессуарами. В приложении производится обновление прошивки (оно проходит в разы быстрее, чем у Sony — там это вообще проблема, мне никогда не хватает терпения обновить прошивку моих WF-1000XM3), можно управлять режимами работы, а с последним обновлением — ещё и раздельно регулировать баланс громкости между левым и правым наушником. Это пригодится, если, например, у вас одно ухо слышит лучше другого.
В приложении можно выбрать профиль эквалайзера, включать или выключать шумоподавление (к которому также прилагается режим “усиливать внешние шумы”), можно заблокировать касания или менять схему управления наушниками, а точнее — реакцию на длительное нажатие. Причём, реакция может быть разная для левого и правого наушника. По умолчанию и там, и там — переключение режима шумоподавления, но можно настроить, например, регулировку громкости. Правда, тогда шумодав придётся включать/отключать через приложение на смартфоне.
Также можно выбрать активацию голосового ассистента Google выбрав пункт “Голос. управ.”. Плюс, есть интеграция со Spotify.
Из наиболее интересного — обнаружение голоса, который отключает шумодав и включает усиление внешних звуков, если вы заговорите, а как замолчите — через 10 секунд возвращает всё как было. Полезно когда стоишь в очереди на кассе в магазине.
И ещё одно — игровой режим. Включив данную опцию можно уменьшить задержку звука в играх. Не исключить полностью, а именно уменьшить, чтобы играть было уже более-менее комфортно.
Звук
Как и другие наушники Samsung Galaxy Buds, у Buds Pro звуковая часть спроектирована инженерами AKG, которые знают толк в хорошем звуке. Так что, неудивительно, что звучат Buds Pro отлично. При желании (настройке эквалайзера в приложении) можно получить глубокий насыщенный бас, но мне больше нравится настройка по умолчанию — баса и там вполне достаточно, да и по остальным частотам никаких претензий. Звук хорошо читается во всём диапазоне, и независимо от выбранного пресета эквалайзера ни одна полоса не будет неприятно выпирать.
То же, кстати, касается и микрофона. Мои собеседники отмечали чистый звук, будто я стою рядом с ними. Более того — стоит рядом со мной возникнуть какому-то шуму, как спустя буквально секунду-другую он глушится. Собеседник слышит, как что-то началось шуметь, а потом шум пропадает, будто его и нет.
Шумодав
Итак, в Buds Live шумодав был “для галочки” — он ещё как-то справлялся с низкими частотами, но средние и высокие пропускал “как есть”. Что же Buds Pro?
Что ж, у меня не было возможности протестировать их в сравнении с Apple Air Pods Pro, но я сравнивал и с Buds Live, и с одними из лучших TWS-наушников с шумодавом — Sony WF-1000XM3. И могу заверить, что по качеству шумодава Buds Pro приближаются к Sony. Не 1-в-1, но очень неплохой результат, учитывая какими огромными наушники получились у Sony, и насколько компактные у Samsung. И, разумеется, это небо и земля по сравнению с Buds Live. Это именно разница между “а это уже включён шумодав или ещё нет?” и “о, куда делся шум?”.
Из-за пандемии я никуда не летал всё это время, но я потестировал Buds Pro на улице, в магазине, во время уборки комнаты пылесосом, и стоя под кухонной вытяжкой. Хуже всего результат с пылесосом — видимо, потому, что я держу его в руках и вибрации всё равно передаются через тело. Зато когда я пытался пылесосить и разговаривать с кем-то по телефону — собеседник пылесос не слышал (как я и написал ранее — сначала короткий шум, когда я включил пылесос, а потом — просто мой голос). И это тоже пример внимания к деталям у инженеров Samsung.
В остальных случаях — да, я понимаю, что шум есть, у меня вообще очень хороший слух. Но шумодав опускает его громкость до таких значений, когда он совершенно перестаёт напрягать. И отличие от тех же WF-1000 XM3 минимальное — там просто чуть лучше подавляются высокие частоты. Вот прям совсем чуть-чуть.
Конкуренты
|Samsung Galaxy Buds Pro
|Apple AirPods Pro
|Jabra Elite 85t
|Кол-во микрофонов
|3
|2
|3
|Кодеки
|Scalable, AAC, SBC
|AAC, SBC
|AAC, SBC
|Автономность без шумодава (без кейса/с подзарядкой в кейсе)
|8 часов/28 часов
|5 часов/?
|?/31 час
|Автономность с шумодавом (без кейса/с подзарядкой в кейсе)
|5 часов/18 часов
|4,5 часов/24 часа
|5,5 часов/25 часов
|Защита от пота и воды
|IPX7
|IPX4
|IPX4
|Габариты наушника
|19,5x20,5x20,8 мм, 6,3 г
|30,9х21,8х24 мм, 5,4 г
|23,1х19х16,2 мм, 7 г
|Габариты футляра
|50x50,2x27,8 мм, 44,9 г
|60,6х45,2х21,7 мм, 45,6 г
|64,8x41,1x28,5 мм, 45,1 г
|Цена
|18 тысяч рублей
|25 тысяч рублей
|17 тысяч рублей
Jabra Elite 85t
Главное преимущество Jabra Elite 85t над Samsung Galaxy Buds Pro — они... Чуть дешевле. Ещё в фирменном приложении Jabra можно установить любой звуковой фон — например, звуки природы, а также там более гибкие настройки эквалайзера. Плюс, если вас раздражает сенсорное управление на наушниках, то в Jabra Elite 85t используются кнопки, с которыми работать действительно приятно. Но влагозащита здесь хуже.
Apple AirPods Pro
У AirPods Pro преимущество только одно, да и то если у вас айфон — удобное подключение. Впрочем, если у вас смартфон от Samsung, то с Galaxy Buds Pro будет то же самое. В остальном AirPods Pro хуже во всём: у них меньше микрофонов, хуже автономность, влагозащита IPX4 вместо IPX7, и при этом они существенно дороже (именно актуальная версия). В общем, не-фанатикам Apple брать их смысла никакого нет.
Итого
У Samsung (в содружестве с AKG) получились отличные наушники с прекрасным звучанием и хорошим шумодавом, который работает не только для динамиков, но и для микрофона — и всё это за приемлемую цену, ниже, чем у основного конкурента (Apple), который ещё и во всём хуже. Но самое интересное, что какие-то объективные недостатки у меня так и не получилось найти (как например с плохим шумоподавлением у Buds Live или излишними габаритами у Sony WF-1000XM3). Но в обзоре положено придираться, поэтому всё-таки отмечу, что единый дизайн — это, с одной стороны, хорошо, а с другой — запутаться можно. Например, в линейке Buds представили ещё и Buds+ — там не будет шумоподавления, кейс у наушников совсем другой, да и внешне они всё-таки отличаются, но учитывая размер это не так уж заметно, а названия "про" и "плюс" легко перепутать. Buds Live, с другой стороны, выглядят ну совсем иначе и название сложнее спутать, но кейс 1-в-1 такой же.
К чему ещё придраться — не знаю. Последняя надежда на цену была, но учитывая за сколько нынче продают актуальную модель AirPods Pro — это тоже скорее преимущество.
Короче, если хотите наушники от Samsung с шумодавом — запомните, что вам нужны именно Buds Pro и никак иначе. А если без — то лично я бы брал Buds Live, они компактнее, чем Buds+.
- Отличный звук
- Хорошее шумоподавление (в т.ч. для микрофона)
- Компактный размер
- Приличная автономность
- Бывает сложновато попасть в зону сенсорного управления