Наушники Samsung в форме фасоли красивые, но стоит ли их покупать? Мы проверили
А кто лучший? Нет, не ждите от меня ответа “конечно же, Samsung Galaxy Buds Live SM-R180” — это всё же не рекламная статья. Тем не менее, если сравнивать с Air Pods, наушники от Samsung и правда лучше. Хотя и не во всём.
Внешний вид
У меня дома лежит несколько моделей TWS-наушников, включая Apple Air Pods. В целом, все подобные наушники на рынке пытаются либо выглядеть “как у Apple”, либо используют дизайн, который я бы назвал “орех на ножке”. И даже у Samsung (который яростно пытается делать всё не так, как у Apple) были модели в таком дизайне.
У кого-то орешек больше (Sony WF-1000XM3), у кого-то меньше (Jabra Elite 75t или те же Samsung Galaxy Buds), но принцип понятен. Однако в дизайне Galaxy Buds Live конструкторы попытались упрятать вообще весь корпус каждого наушника в ушную раковину. И у них получилось!
Правда, не без жертв. Но об этом позже. Хотя, продолжая разговор о внешности, могу сказать, что я потратил несколько дней, пытаясь понять, как всё же правильно разместить наушники в ухе. Тут можно было поворчать, но, на самом деле, со всеми “орехами на ножке” у меня было точно так же. Тут только насчёт Air Pods сразу понятно, как они в ушах сидеть должны.
Итак, Galaxy Buds Live — это у нас теперь “фасолины”, пришедшие на смену “орехам”. Они действительно очень маленькие и поставляются в такой коробочке, что можно подумать, будто там обручальное кольцо. Неплохой формат для подарка, кстати.
Тут радует и то, что Samsung не стал копировать один-в-один все эти стандартные чехлы-кейсы “как у Apple”. Помяните моё слово: в кои-то веки моду на дизайн создала Samsung — я просто уверен, что теперь сторонние производители станут копировать не только Apple, но и корейцев. И это не первый раз — вспомнить хотя бы Galaxy Note и рождённый им формат “фаблетов”, превратившийся сегодня в “обычный современный смартфон”. Даже сама Apple пересмотрела свои предпочтения и начала делать большие (или, как мы их теперь называем — ”хорошо лежит в руке”) смартфоны.
В кейсе, как вы уже наверно догадались, наушники подзаряжаются, а сам кейс (в нём находится аккумулятор) можно заряжать либо по USB-C, либо с помощью беспроводной зарядки, которой может выступать… смартфон! До такого Apple, к сожалению, не додумалась, но это и правда удобно — когда, например, наушники садятся, кабеля у вас под рукой нет, зато есть смартфон и вы готовы потратить пару десятков процентов заряда на наушники.
Во всяком случае, зарядка от смартфона работала с моим Samsung Galaxy S10 (да, сам купил, но это уже отдельная история).
Ну и последнее. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы Galaxy Buds Live вывалились из ушей. Но... Уши у всех разные, поэтому буду говорить только за себя: держатся на своём месте наушники отлично.
Функции
Прежде, чем говорить о звуке, расскажу о функциях, возможностях, и о том, как всё это подключается.
И тут снова — мне, как человеку уже заскучавшему по “магии Apple” (ранее я был лютым фанатом “яблока”, пока Тим Кук не начал портить всё подряд), было приятно, что наушники подключаются, по крайней мере, к смартфону Samsung так же просто и удобно.
Я просто положил кейс с наушниками на смартфон, чтобы сделать фотографию для обзора (я подумал, что будет отличной идеей сделать все фотки в первый же день, чтобы не пришлось оттирать грязь) — и смартфон тут же их обнаружил и предложил подключить. Прекрасно!
Но ручной режим сопряжения, разумеется, тоже предусмотрен, поэтому подключить Galaxy Buds Live можно к чему угодно. Чтобы перевести их в режим сопряжения достаточно открыть зарядный кейс с лежащими в нём наушниками.
Управляются наушники касанием. Причём, что мне очень понравилось — касаться можно любой “фасолины”, хоть левой, хоть правой — разницы нет. Принцип стандартный: одно касание — воспроизведение/пауза, двойное — переход к следующему треку а также ответ на вызов или его завершение, тройное — переход к предыдущему треку, удержание пальца — переключение режима шумоподавления (или активация другой функции, если вы её выбрали в приложении Galaxy Wearable) а также отклонение вызова.
Звук
Когда я увидел надпись на коробке “sound by AKG” я даже немного расстроился. “Как-то нечестно” — подумал я. Типа как в российскую команду по баскетболу набрать выходцев из Гарлема и радоваться достижениям России в этом спорте. С другой стороны — какая разница? Та же Apple заказывает экраны (а также, бывает, память или флеш-накопители) у Samsung — ну так если они умеют это делать хорошо? Вот AKG умеет делать хороший звук. Так что, всё логично.
В общем, звук Galaxy Buds Live ограничен только поддерживаемыми кодеками. Точнее, я вообще не нашёл нигде упоминания о поддержке кодеков, поэтому предположу, что здесь только “старый-добрый” SBC, который, впрочем, тоже может звучать хорошо — у тех же Sony. Вообще, в целом Galaxy Buds Live звучат почти как Sony WF-1000XM3, за исключением одного нюанса, о котором в следующем параграфе поговорим.
Также отмечу, что собеседники, с которыми я разговаривал по телефону используя Galaxy Buds Live как гарнитуру, отмечали отличное качество звучания моего голоса. Думаю, тут есть и немного заслуги производителя.
Шумоподавление
Напоследок стоит поговорить о самом грустном — о шумодаве. Если честно, тут не совсем понятно, что именно инженеры Samsung (или AKG?) подразумевают под шумоподавлением, но явно не то, что и обычный потребитель. Сказывается ощущение, что задача была лишь создать видимость шумоподавления, а не реально приглушить звуки вокруг.
Скажем, если вы вот стоите так в комнате, или даже на улице (или в торговом центре у витрины с навязчивым продавцом), надеваете наушники и включаете шумодав, то… Вы чётко слышите, что что-то изменилось. Вроде бы стало как-то глуше. Исчез этот фоновый низкочастотный гул… Но и всё. Больше ничего не поменялось. В окружающих звуках просто стало меньше низких частот, но они никуда не исчезли и не стали прям как-то заметно тише.
Вот взять, например, PlayStation 4 Pro — если надеть наушники рядом с ней, когда она работает, то вы всё так же будете слышать её шум — он в-основном в области средних и высоких частот. Поэтому звук не изменится, ну с поправкой на то, что у вас в ушах какие-то затычки, которые чисто механически мешают прохождению звуковых волн. Но даже с этим пассивным шумоподавлением Jabra Elite 75t (в которых активного шумодава нет вовсе) справляются лучше. Всё потому, что Galaxy Buds Live — слишком маленькие, чтобы даже полностью перекрыть слуховой проход.
Такое ощущение, что шумодав в Galaxy Buds Live работает просто для определённых частот, и только в низком диапазоне. Надевая эти наушники я даже не всегда могу однозначно определить — они сейчас в режиме шумоподавления или нет? Зависит от того, как много вокруг меня низкочастотного гула.
То есть, ещё раз, если сначала надеть наушники и потом переключить (или включить, или выключить) режим шумодава — то разница есть. Но если надеть наушники, не зная, какой там режим установлен в данный момент, то угадать очень сложно.
Автономность
Производитель заявляет 6 часов работы наушников с включённым режимом шумоподавления, а за счёт подзарядки в кейсе это число увеличивается до 21 часа. Неплохой результат, учитывая, что шумодав можно и вырубить — толку от него мало. Для сравнения: Apple Air Pods Pro работают 4,5 часа и с подзарядкой в кейсе — до 24 часов.
Конкуренты
Sony WF-1000XM3
Модель от Sony — прямая противоположность Galaxy Buds Live. Они огромные (настолько, что при ходьбе “хлопают” по ушам), с под стать огромным кейсом, но зато шумодав в них — что надо, лишь чуть-чуть отстаёт от оголовных моделей того же производителя. По качеству же звучания они примерно сравнимы с Samsung, так что прежде, чем выбирать между двумя моделями, стоит определиться, что вам важнее: габариты или шумодав.
Honor Magic Earbuds
Наушники от Honor как раз повторяют форму Apple Air Pods Pro и, кстати, неплохо для своей цены давят шум. По этому параметру они значительно лучше, чем Samsung Galaxy Buds Live, но зато серьёзно отстают по автономности — с включённым шумодавом они работают лишь 3,5 часа, тогда как Samsung — аж 6, и это не считая подзарядки от чехла.
Итого
Давайте сразу определимся: шумодава в Samsung Galaxy Buds Live нет. Формально он есть, но будем считать, что его нет. Тогда всё становится на свои места: хорошая модель с хорошим звуком, миниатюрными размерами при всё ещё приличной автономности, плюс тут отличная интеграцией с экосистемой Samsung (это, ведь, огромный плюс, да, фанаты Apple? Огромнейший, я бы сказал! Экосистема — это всё! У кого нет своей экосистемы — тот лох!) и всё это не так уж дорого стоит учитывая всё вышесказанное и “премиальность” бренда (да, фанаты Apple?).
А с шумодавом в другой раз получится. Обязательно!
- Хороший звук
- Действительно малый размер
- Достойная автономность
- Прекрасная интеграция с экосистемой Samsung
- Беспроводная зарядка (в т.ч. от телефона)
- Шумодав, по сути, "никакой"
- Нет поддержки AAC/aptX