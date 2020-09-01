Наушники Samsung в форме фасоли красивые, но стоит ли их покупать? Мы проверили

Шумоподавление

Напоследок стоит поговорить о самом грустном — о шумодаве. Если честно, тут не совсем понятно, что именно инженеры Samsung (или AKG?) подразумевают под шумоподавлением, но явно не то, что и обычный потребитель. Сказывается ощущение, что задача была лишь создать видимость шумоподавления, а не реально приглушить звуки вокруг.

Скажем, если вы вот стоите так в комнате, или даже на улице (или в торговом центре у витрины с навязчивым продавцом), надеваете наушники и включаете шумодав, то… Вы чётко слышите, что что-то изменилось. Вроде бы стало как-то глуше. Исчез этот фоновый низкочастотный гул… Но и всё. Больше ничего не поменялось. В окружающих звуках просто стало меньше низких частот, но они никуда не исчезли и не стали прям как-то заметно тише.

Вот взять, например, PlayStation 4 Pro — если надеть наушники рядом с ней, когда она работает, то вы всё так же будете слышать её шум — он в-основном в области средних и высоких частот. Поэтому звук не изменится, ну с поправкой на то, что у вас в ушах какие-то затычки, которые чисто механически мешают прохождению звуковых волн. Но даже с этим пассивным шумоподавлением Jabra Elite 75t (в которых активного шумодава нет вовсе) справляются лучше. Всё потому, что Galaxy Buds Live — слишком маленькие, чтобы даже полностью перекрыть слуховой проход.

Такое ощущение, что шумодав в Galaxy Buds Live работает просто для определённых частот, и только в низком диапазоне. Надевая эти наушники я даже не всегда могу однозначно определить — они сейчас в режиме шумоподавления или нет? Зависит от того, как много вокруг меня низкочастотного гула.

То есть, ещё раз, если сначала надеть наушники и потом переключить (или включить, или выключить) режим шумодава — то разница есть. Но если надеть наушники, не зная, какой там режим установлен в данный момент, то угадать очень сложно.

Автономность

Производитель заявляет 6 часов работы наушников с включённым режимом шумоподавления, а за счёт подзарядки в кейсе это число увеличивается до 21 часа. Неплохой результат, учитывая, что шумодав можно и вырубить — толку от него мало. Для сравнения: Apple Air Pods Pro работают 4,5 часа и с подзарядкой в кейсе — до 24 часов.

Конкуренты

Sony WF-1000XM3