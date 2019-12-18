Sony наконец-то добавила своё крутое шумоподавление в недорогие наушники! На чём сэкономили и стоит ли их брать?
Внешний вид и управление
Дизайн всех «крутых» наушников Sony мониторного типа не менялся уже два года, с момента выхода сенсационных Sony MDR-1000X в 2017 году. Сенсация заключалась в том, что это были одни из первых наушников с активным шумоподавлением (активным — это когда микрофоны в наушниках ловят шум, а потом глушат его за счёт, так сказать, противофазы), которые выдавали аудиофильского качества звук. Обычно наушники с активным шумодавом по идеологии получаются, как обезжиренная сметана или безалкогольное пиво — вроде бы продукт похож на оригинальный, но что-то не так, и наушники без давилок шума звучат лучше. Sony в 2017 году эту ситуацию изменила.
После этого всё те же Sony MDR-1000X улучшили и выпустили под именем... WH-1000XM2 (да, с именованием техники у Sony поначалу был бардак). С новыми расцветками, немного другими клавишами и учётом таких огрехов при шумодаве, как плохой контакт наушников с головой из-за очков или волос. Спустя год в WH-1000XM3 сменили материалы корпуса с пластиковой имитации под кожу на честный матовый пластик, сменили разъём зарядки с micro-USB на USB-C, чуть уменьшили вес наушников и по мелочи доработали шумодав. Прекрасная модель, которая, правда, стартовала с цены в 30 тысяч рублей и из-за этого была далеко не всем по карману.
И вот, наконец, в конце 2019 года Sony выпускает WH-XB900N — примерно то же самое, но дешевле и не с запредельными, а «земными» характеристиками звука.
В сравнении с флагманскими WH-1000XM3 эти наушники самую малость меньше, и это скорее плюс — уши целиком помещаются в чашечки, оголовная дужка всё такая же мягкая и крепкая, а регулировка высоты наушников жёсткая, как в флагманской модели (у WH-1000XM2 фиксаторы быстро изнашивались, и спустя полгода, если вы брались за дужку, наушники начинали самовольно с неё съезжать).
Соневкие наушники WH, кстати говоря, одни из самых удобных мониторников для длительного использования — ни по бокам не давят, ни сверху на уши, не ёрзают на голове и вообще прекрасно сидят.
Материалы корпуса и клавиши управления здесь такие же, как на более дорогой модели. На левой чашечке находится разъём USB-C для подзарядки (кабель в комплекте), и выход на 3,5-мм (провод тоже в комплекте) для проводного подключения, а ещё кнопка питания и вторая кнопка — Custom. Кстати, уже здесь становятся заметны отличия от флагмана — если у WH-1000XM3 в комплекте тканевый чехол с жёстким каркасом, то здесь у нас только тканевый пакетик. С одной стороны, в нём наушники занимают меньше места, чем в футляре, с другой — в жёстком чехле раздолбать их в дороге, даже если у вас битком набит рюкзак, не получится, а в мягком пакетике — запросто. Будьте аккуратны!
Долгое нажатие на кнопку питания — включение/выключение. Долгое нажатие из выключенного состояния и удержание — наушники становятся видимыми для поиска и добавления по Bluetooth.
Короткое нажатие — наушники докладывают о проценте заряда. Правда, на английском, но, как говорит Мутко, это ноу криминалити. Клавиша Custom изначально отвечает за переключение интенсивности шумодава, но её можно переназначить на вызов голосового ассистента, если вы любите болтать с роботами о погоде или спрашивать у них что-либо на ходу.
А ещё в левый наушник вмонтировали NFC — если вы пытаетесь добавить наушники как новое bluetooth-устройство в людном месте, а вам вываливается несколько десятков названий в стиле «iPhone Васяна» и «Redmi», проще будет приложить смартфон модулем NFC к наушникам и подключить их моментально, чем пытаться продраться через загаженный эфир с прыгающими и перестраивающимися названиями найденных блютуз-устройств.
На внешней стороне правой чашечки Sony не нарисовали никаких пояснительных надписей, но на самом деле это сенсорная зона для управления воспроизведением. Двойным постукиванием по центру можно принять звонок или запустить/поставить на паузу музыкальный трек. Проводите по чашечке вперёд и назад — переход к следующей песне или началу текущей, а если провести палец вперёд/назад и удерживать его в конечной точке, будет осуществляться перемотка по самому треку. Проводите пальцем вверх или вниз — управление громкостью. Очень удобно!
И отдельное спасибо Sony за то, что пауза ставится двумя касаниями, а не одним. Иначе, если бы вы ехали автобусе и регулировали громкость, а автобус на российских дорогах потряхивало, вы бы задолбались её регулировать, потому что на лёгкое касание без недостаточного для смены трека «шлейфа» наушники реагировали бы паузой музыки, а потом снова воспроизведением.
В общем, с точки зрения управления можно сделать что угодно. Смущает меня только одно — если вы подключаете наушники по проводу (мало ли, в ноутбуке Bluetooth работает через задницу, или если в настольном компьютере у вас нет Bluetooth, или наушники разрядились в ноль, а зарядить их нет времени, у вас... отключается микрофон. То есть в наушниках работает микрофон только при подключении по bluetooth, и это странно. Кстати, сам микрофон достаточно неплохой — нет, на лесопилке всё равно лучше разговаривать прямиком через смартфон, потому что смартфоны умеют отсекать весь ваш шум и доносить до собеседника только голос. Но по меркам Bluetooth-наушников у WH-XB900N микрофон в порядке.
Беспроводное подключение и функции
Наушники Sony WH-XB900N поддерживают все популярные стандарты подключения по Bluetooth — профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP; форматы: SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC. Причём, в случае использования LDAC становится возможным воспроизведение частот в диапазоне 20 – 40 000 Гц с частотой дискретизации 96 кГц при битрейте 990 кбит/с. При обычном подключении диапазон частот 20 – 20 000 Гц и частота дискретизации на уровне CD-качества - 44,1 кГц. У флагмана WH-1000XM3 характеристики круче: 4–40 000 Гц соответственно.
Кодек LDAC, конечно, самый крутой среди всех, которые возможны для беспроводных наушников — только он позволяет передавать звук с запасом качества не только для MP3, но и для lossless. И его поддерживают даже китайские смартфоны, хотя это фирменная технология Sony. С другой стороны, если вы находитесь на местности, где радиоэфир очень «фонит» (возле воинской части, например, или ещё каких-нибудь радиоштуковин), можете переключиться на менее крутые по звуку варианты, от aptX HD до совсем уж «овощных» bluetooth-кодеков, фирменное приложение это позволяет.
Ещё в фирменном приложении можно настроить так называемое “360 Reality Audio” — программа обещает, что с этой функцией вы сможете слушать музыку будто находитесь на концерте (это не относится к пространственным эффектам из приложения, которые включаются отдельно и в целом даже неплохо работают). Я честно пытался протестировать эту функцию, но это оказалось не так-то просто.
Например, сначала нужно сфотографировать свои уши. Нет, я не прикалываюсь — программа заставляет вас фотографировать уши на селфи-камеру смартфона. Командует, куда там повернуться и как наклонить голову. В автоматическом режиме, сколько я ни пытался, у меня ничего не получилось, поэтому я выбрал ручной режим.
Там тоже делаешь снимки своих ушей, потом двигаешь фотографию, чтобы она совпала с неким профилем, и данные отправляются куда-то на сервер Sony, где обещают полную анонимность и хранение снимков не более 30 дней. А используется это, мол, чтобы лучше настроить 360 Reality Audio.
Потому ещё нужно установить приложение, которое поддерживает такой формат звучания. Таких программа Headphones предлагает всего два: 360 by Deezer и nugs.net. Оба приложения требуют регистрации и покупки платной подписки — иначе никакого тебе 360. При этом, триальная подписка присутствует, но только если включишь автопродление и привяжешь карту. Признаться, на этом я сломался — считаю подобные условия вымогательством, особенно после всех мучений, что я уже проделал. Могли бы подарить пробную подписку за фотографии моих ушей, например. Да и, честно говоря, тестовые звуки, которые выдаёт приложение Headphones от Sony, меня не убедили, что 360 Reality Audio мне (или кому-нибудь в этом мире) вообще нужно и полезно.
Шумоподавление
Sony WH-XB900N по отношению к WH-1000XM3 является младшей моделью, что выражается, в том числе, в качестве шумоподавления. Возможности шумодава я здесь могу сравнить с компактными беспроводными «затычками» Sony WF-1000XM3, о которых я рассказывал в недавнем материале.
С маркетинговой точки зрения шумодав в WH-XB900N проще за счёт того, что не делает поправку на уровень атмосферного давления (в старшей модели можно зажать клавишу Custom и наушники адаптируются, если вы вдруг в самолёте или, я не знаю, в горах) и плотность того, как наушники прилегают к голове. Хм, ну, наверное, в этом есть доля правды, хотя мне кажется, что в этих наушниках банально чуть менее крутые микрофоны, ответственные за шумодав, и они улавливают чуть меньший диапазон шума.
Если объяснять на пальцах, то наушники вполне эффективно убирают фоновый шум, гул (ветра, “хора” голосов, рёв двигателей и т.п.), а вот резкие звуки остаются практически не приглушенными — если вы приехали на работу в офис, включили наушники без музыки, просто с активным шумоподавлением и пытаетесь собраться с мыслями чтобы писать статью, а какой-то козёл из любителей просиживать штаны в рабочее время занят рассказами анекдотов коллегам, то WH-1000XM3 заглушат его голос настолько, что вы будете слышать только неразборчивое «бу-бу-бу». А вот в WH-XB900N вы негромко, но, увы, будете слышать даже суть анекдота и радостно смеющихся сквозь мат коллег.
Как и у всех наушников Sony, здесь есть три режима работы шумодава: полное подавление шума (насколько это возможно), усиление шума (если вы хотите негромко слушать музыку, но чтобы её не слушали окружающие — не врубать же ради этого колонки в ноутбуке или bluetooth-колонку), сквозь которое вы можете слышать и речь, и музыку в наушниках, и просто режим работы обычных наушников без шумодава. Конечно, когда от первого переходишь к третьему, то сперва кажется, что и в этом режиме окружающие звуки усиливаются, но это не так — так кажется только потому, что шумоподавление в WH-XB900N, хоть и не такое брутальное, как в флагманской модели, но всё же эффективное.
Кстати, приложение для смартфона может отслеживать, ходите ли вы, стоите/сидите на месте и в соответствии с этим переключать профиль, но мне эта автоматика не нравится и я её сразу отключил — во время переключения профиля звук на время пропадает. Неприятно, если одновременно слушаешь музыку.
Звук
Звук в современных мониторных наушниках Sony — это кайф. Прежде всего, хочу отметить высокую детализацию самого звучания. Малейшие призвуки (скольжение пальцев по гитарным струнам, как переворачивают страницы с нотами в оркестровых записях) можно расслышать, если ваш слух ещё позволяет это сделать. Такое качество прям трогает до глубины души, особенно после сраных AirPods и им подобным беспроводным «букашкам» с качеством звука уровня «да и так сойдёт, в принципе». Да, звучит очень пафосно. Просто, ребята, хотите верьте, хотите — нет, а мир и наушники в наших смартфонах изменились настолько, что мы (ну, почти все мы) уже отвыкли от того, что называется хорошим звучанием из больших динамиков в наушниках мониторного типа.
Правда, в отличие от академических, по-самурайски вылизанных для нейтрального звучания WH-1000XM3, WH-XB900N сделали с модным у молодёжи усилением басов. Не настолько адским, как это бывает в Beats или каких-нибудь JBL, но в сравнении ощущается разница. С другой стороны, у Sony бас не долбит вам по ушным перепонкам, а звучит относительно глубоко, поэтому большой трагедии в таких доработках я не вижу. В крайнем случае, скачайте фирменное приложение Sony для наушников и крутилками убавьте бас до комфортного вам уровня.
А без настройки звук зачастую создаёт ощущение, что наушники как бы пытаются плавно «продавить» вас музыкой. Но это не обязательно что-то плохое — кому драйв, а кому релакс, как говорят креаклы в коворкингах. В любом случае, такая настройка сразу же придётся по вкусу любителем тяжёлой, но не экстремальной музыки, где низких частот, так уж записывали в восьмидесятые, было маловато — хард-рок, хеви-метал и т.д.
При этом симфоническая музыка не скатывается в бубнёж — высокие частоты здесь тоже достаточно яркие, но не звенящие. А ведь иногда хотелось бы.
Итоги
Отличный звук и эргономика, наличие всех необходимых функций управления, неплохое шумоподавление (но не лучшее в линейке наушников Sony — что объясняется ценой и позиционированием), работа в течение трёх десятков часов с включённым шумодавом — и за всё это просят 13-17 тысяч рублей (зависит от официальности магазина и конкретных акций). Как мне кажется, цена вполне адекватная, учитывая качество.
Недостаток могу отметить только один — микрофон отключается, если вы подключаете наушники по проводу. С одной стороны, это не так уж важно, учитывая, что все телефоны и так оборудованы Bluetooth и кабелем вы, скорее всего, захотите подключать наушники только к обычному плееру.
С другой стороны, будь тут микрофонный канал в проводе — и WH-XB900N могли бы стать идеальными и единственными наушниками, в том числе, для любителей компьютерных игр. Можно было бы их использовать в сетевых играх на PS4 и Xbox One, подключая к геймпаду, или даже на Nintendo Switch (да, на Switch есть игры с поддержкой голосового чата в самой игре, без внешних приложений). Но нет в мире совершенства.
- Хорошее соотношение цены и качества
- Чистый детализированный звук
- Поддержка самых крутых стандартов звучания по bluetooth
- Хорошая автономность
- Удачная эргономика
- При подключении по кабелю отключается микрофон
- Шумоподавление, в отличие от флагманов, слабо глушит разговорную речь в непосредственной близости