Sony наконец-то добавила своё крутое шумоподавление в недорогие наушники! На чём сэкономили и стоит ли их брать?

В общем, с точки зрения управления можно сделать что угодно. Смущает меня только одно — если вы подключаете наушники по проводу (мало ли, в ноутбуке Bluetooth работает через задницу, или если в настольном компьютере у вас нет Bluetooth, или наушники разрядились в ноль, а зарядить их нет времени, у вас... отключается микрофон. То есть в наушниках работает микрофон только при подключении по bluetooth, и это странно. Кстати, сам микрофон достаточно неплохой — нет, на лесопилке всё равно лучше разговаривать прямиком через смартфон, потому что смартфоны умеют отсекать весь ваш шум и доносить до собеседника только голос. Но по меркам Bluetooth-наушников у WH-XB900N микрофон в порядке.

Беспроводное подключение и функции

Наушники Sony WH-XB900N поддерживают все популярные стандарты подключения по Bluetooth — профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP; форматы: SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC. Причём, в случае использования LDAC становится возможным воспроизведение частот в диапазоне 20 – 40 000 Гц с частотой дискретизации 96 кГц при битрейте 990 кбит/с. При обычном подключении диапазон частот 20 – 20 000 Гц и частота дискретизации на уровне CD-качества - 44,1 кГц. У флагмана WH-1000XM3 характеристики круче: 4–40 000 Гц соответственно.

Кодек LDAC, конечно, самый крутой среди всех, которые возможны для беспроводных наушников — только он позволяет передавать звук с запасом качества не только для MP3, но и для lossless. И его поддерживают даже китайские смартфоны, хотя это фирменная технология Sony. С другой стороны, если вы находитесь на местности, где радиоэфир очень «фонит» (возле воинской части, например, или ещё каких-нибудь радиоштуковин), можете переключиться на менее крутые по звуку варианты, от aptX HD до совсем уж «овощных» bluetooth-кодеков, фирменное приложение это позволяет.

Ещё в фирменном приложении можно настроить так называемое “360 Reality Audio” — программа обещает, что с этой функцией вы сможете слушать музыку будто находитесь на концерте (это не относится к пространственным эффектам из приложения, которые включаются отдельно и в целом даже неплохо работают). Я честно пытался протестировать эту функцию, но это оказалось не так-то просто.

Например, сначала нужно сфотографировать свои уши. Нет, я не прикалываюсь — программа заставляет вас фотографировать уши на селфи-камеру смартфона. Командует, куда там повернуться и как наклонить голову. В автоматическом режиме, сколько я ни пытался, у меня ничего не получилось, поэтому я выбрал ручной режим.

Там тоже делаешь снимки своих ушей, потом двигаешь фотографию, чтобы она совпала с неким профилем, и данные отправляются куда-то на сервер Sony, где обещают полную анонимность и хранение снимков не более 30 дней. А используется это, мол, чтобы лучше настроить 360 Reality Audio.