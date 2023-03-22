Если вы искали китайские TWS-наушники с шумодавом почти как у Sony и мощным басом, это они

Если вы искали китайские TWS-наушники с шумодавом почти как у Sony и мощным басом, это ониSoundcore Liberty 4
У китайского бренда Anker вышла новинка — TWS-наушники Soundcore Liberty 4 с активным шумоподавлением и кое-какими ещё полезными и даже неожиданными функциями. До сих пор наушники этого бренда я не тестировал, поэтому было особенно интересно попробовать — как они в сравнении со всякими Samsung и Jabra, ну и, конечно же, Apple?
Фото: Ferra.ru
Внешний вид
Дизайн Soundcore Liberty 4 — моё почтение. Без шуток, Apple должна перенять для себя некоторые фишки, потому что иначе их бешено дорогие AirPods Pro 2 выглядят очень отсталыми.
Смотрите, во-первых, кейс с наушниками открывается не так как обычно. В этом, правда, есть и небольшой минус — не читая инструкцию я не сразу понял, как всё же их открыть. На самом деле, крышка здесь не откидывается, а сдвигается. Выглядит очень круто — кейс удобно открывать одной рукой, наушники и не вываливаются сами, и в то же время легко вынимаются другой рукой.
Далее — стоит открыть крышку, как включается подсветка наушников и чехла. Вы не представляете, насколько это удобно в темноте!
За подсветку овечают диоды внутри чехла. У LG было нечто подобное, но там свет был скорее для красоты — он был синим и очень тусклым, а здесь подсветка и выглядит круто, и польза от неё есть.
Единственное за что могу поругать дизайн наушников — за выбранный метод управления. У Soundcore Liberty 4 стандартная форма — с ножкой, но никаких кнопок здесь нет, а сенсоры расположены на самих ножках. Причём ножки нужно сдавливать с двух сторон пальцами.
С одной стороны — это полностью исключает ложные нажатия, с другой — “скоблить” что-то возле уха очень напрягает. Причём, если коротко подстричь ногти — придётся прилагать чуть больше усилий для такого “нажатия”, а с ногтями больше полумиллиметра будет дискомфорт. Но возможно это какие-то мои биологические особенности, я вообще именно такой способ управления с “пощипыванием” ножек TWS-наушников не люблю.
На тыльной стороне чехла находится USB-C разъём для зарядки. К сожалению, беспроводной зарядки тут нет.
Функции
Если по конструкции Soundcore Liberty 4 продуманы очень хорошо (кроме управления), то в программной части они сдают. Во-первых, в отличие от большинства конкурентов, смартфон не предлагает подключиться к наушникам сразу, когда вы открываете кейс. Синхронизации с аккаунтом Google тоже нет.
Во-вторых, искать и скачивать фирменное приложение придётся вручную — никакого уведомления об этом на смартфоне не всплывает. Есть лишь упоминание о приложении на коробке, даже QR-код с прямой ссылкой находится на задней части мануала, который нужно ещё найти в коробке.
Без приложения управлять тем же шумодавом не получится. Напрягает также, что приложение не всегда сразу видит подключённые наушники — иногда нужно тапнуть на их название на главном экране.
Похвально, что наушники могут подключаться к нескольким (минимум двум) источникам без необходимости проводить синхронизацию заново, но переключаться автоматически между этими устройствами (если одно выключилось, например) они не могут — нужно зайти в настройки Bluetooth и тапнуть на строчке “Soundcore Liberty 4”.
С другой стороны, на саму функциональность тут грех жаловаться. Прежде всего, в приложении вы можете как переключать режимы шумодава, так и настраивать эквалайзер. Даже есть система автоматического определения наиболее подходящего для вас эквалайзера — нужно пройти небольшой звуковой тест. Здесь это называется Hear ID. И можно откалибровать шумоподавление таким же образом, как в Sony WH-1000XM5 и прочих WH-XM.
А ещё можно составлять эквалайзер вручную, выбирать из уже имеющихся установок, ну или включить фирменный звук Soundcore, который лично мне не понравился — в нём запредельно много басов и верхов.
Дополнительно присутствует пространственное звучание, как с фиксированным положением в пространстве, так и с отслеживанием поворота головы — как у Apple (типа, вы повернули голову налево — и лучше слышите правым ухом). Последнее работает не очень хорошо. Я не слушал эппловскую реализацию, но тут эффекта перемещения относительно источника звука не происходит — просто будто кто-то крутит ручку стереопанорамы. Т.е. если была цель “обмануть” мозг, как со зрением в том же VR, то это у производителя не получилось.
В приложении можно включить звук высокого качества LDAC — вообще, это Bluetooth-кодек от Sony, но он открытый-бесплатный, поэтому его зачастую используют и другие производители. Не могу сказать, что разница получается прям огромная, потому что и по умолчанию Soundcore Liberty 4 звучат очень даже хорошо в плане именно качества, сжатия, шумов и т.п.
Ну и, конечно же, в приложении можно переключать шумоподавление. Присутствуют три стандартных профиля: шумодав включён, шумодав выключен, и усиление внешних звуков (“режим прозрачности”). Подробных настроек не предусмотрено (иногда бывает, что можно настраивать степень шумодава или громкость внешних звуков — здесь такого нет).
Ещё у Soundcore Liberty 4 есть уникальная функция — определение пульса и, в том числе, уровня стресса. Полезно, если вы занимаетесь спортом в наушниках, либо работаете. Конечно, есть всякие фитнес-браслеты и смарт-часы, которые тоже это умеют, но, во-первых, это отдельный гаджет, который надо покупать, во-вторых, не всем вообще удобно ходить со всякими тугими ремешками на руках.
Качество звука и шумодава
Вопрос оценки качества звука Soundcore Liberty 4 неоднозначный. С точки зрения именно качества передачи исходного сигнала здесь всё отлично — ничего не шипит, не шумит (настолько, чтобы было заметно), все частоты прослушиваются, не заикается.
Но… К сожалению, звук сильно скомпрессирован (послушайте Metallica «Death Magnetic», если не поняли о чём я), и исправить это никак нельзя. Сначала я думал что дело в эквалайзере — действительно, в фирменном звуке Soundcore слишком много верхов и низов. Я настроил Hear ID под себя, попробовал различные пресеты эквалайзера… Кардинально ситуацию это не меняет.
Лично на мой вкус звук ощущается “тесным”, ему будто не хватает пространства. Лучше всего это заметно при прослушивании классической музыки — малейшие чихи, переворачивания нотных листов, и прочие посторонние звуки, которые, конечно же, слышны и на хорошем Hi-End оборудовании, но еле-еле, здесь по громкости примерно как сами музыкальные инструменты.
С другой стороны, если слушать эстрадную музыку или вообще любую другую, записанную в студии и где вычистили всё лишнее, такой проблемы нет (хотя “теснота” никуда не девается).
Но так-то да — звук, передаваемый по Bluetooth, в любом случае подвергается компрессии, чтобы уменьшить диапазон амплитуды, но обычно она (компрессия) не настолько “жёсткая”.
При этом я уверен, что 90–95% слушателей звук Soundcore Liberty 4 понравится. В конце концов, если вы — меломан или аудиофил, то скорее всего предпочитаете проводные наушники, желательно балансные и с поддержкой Hi-Res Audio. С другой стороны, существуют TWS-наушники от Sony, Samsung и тех же Jabra, которые звучат нейтрально и предлагают адекватный (с поправкой на размер) компромисс между сжатием и “обогащённостью” звука.
В любом случае, к шумодаву и качеству звука с микрофона тут не придерёшься. Шумодав работает почти на уровне наушников Sony WF-1000XM4, а Сони в этом вопросе среди TWS практически эталон. Любые TWS-наушники Huawei, JBL или Jabra заметно хуже по шумодаву, разве что Samsung где-то рядом, но только в Buds Pro, которые стоят значительно дороже.
А среди наушников за 10-12 тысяч рублей у Soundcore Liberty 4, по ощущениям, лучший шумодав. Он прекрасно глушит низкие и средние частоты, оставляя только высокие. Даже разговор человека в комнате будет приглушён (обычно это самое проблемное место для шумоподавления в маленьких наушниках).
Что касается микрофона, то собеседники отмечают потрясающее качество звука, лишённое каких-либо шумов. И даже голос человека в другом конце комнаты слышится так, будто он говорит прямо в “трубку”.
Так что, как гарнитура модель Soundcore Liberty 4 показала себя с лучшей стороны — наконец-то в TWS-наушниках звук по качеству приблизился к встроенным микрофонам смартфона. И здесь он однозначно лучше, чем в Samsung, JBL, Huawei и почти всех конкурентов, например (при том, Samsung и Jabra в этом плане лучше тех же бюджетных китайцев), в том числе и более дорогих.
Аккумулятор
Сами наушники Soundcore Liberty 4 способны проработать до 9 часов с отключённым шумоподавлением. Это весьма приличное время, которое можно дополнительно расширить до 28 часов подзарядкой в чехле. Как мне кажется, автономность самих наушников важнее количества циклов подзарядки, и тут Soundcore — одни из лучших на рынке.
Конкуренты
|Soundcore Liberty 4
|Samsung Buds 2
|Apple Airpods 2
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|5.0
|Поддерживаемые кодеки
|SBC, AAC, LDAC
|AAC, SBC, Scalable
|AAC, SBC
|Габариты кейса
|40x27x20 мм
|27,8x50,2x50 мм
|53,5x44,3x21,3 мм
|Время автономной работы
|9 часов
|7,5 часов
|5 часов
|Автономность с учётом подзарядки в чехле
|28 часов
|29 часов
|24 часа
|Цена
|12 тысяч рублей
|10 тысяч рублей
|11,2 тысяч рублей
Когда я подбирал конкурентов, то заметил, что Soundcore Liberty 4 всё же немного дороговаты для своих возможностей.
Да, у них есть замер пульса и определение персонального профиля звука (Hear ID), но я бы не назвал это функциями, ради которых нужно бежать в магазин и брать именно Liberty 4 — это скорее новшества из серии «полезно, но не обязательно». Так что, официальная цена (12 тысяч рублей) оправдана скорее качеством шумодава и автономностью — вот эти функции у новых Soundcore действительно лучше, чем у конкурентов за те же деньги.
Samsung Buds 2
Главная “фишка” наушников Samsung — поддержка фирменного кодека Scalable, который, правда, работает только в планшетах/смартфонах Samsung. Но это слабое преимущество, потому что у Soundcore Liberty 4 есть LDAC, который, в том числе, работает на мобильниках Samsung Galaxy A и Galaxy S.
С другой стороны, наушники Samsung лишены той гнетущей компрессии звука, как у Soundcore. Если вы, как и я, чувствительны к таким вещам, есть смысл выбирать корейцев — они ещё и дешевле. У Самснгов, кстати, общая автономность с учётом подзарядки в чехле, будет на 1 час дольше, хотя сами наушники у Soundcore (если с одной зарядки измерять именно выносливость наушникиов, а не кейса, до разрядки в 0%) работают дольше.
Apple Airpods 2
Не включить Apple я сюда просто не мог. Но, вообще говоря, преимуществ у базовых Airpods 2 мало — лучше звук (я снова про компрессию, да), но активный шумодав отсутствует. Для этого нужно покупать AirPods Pro 2, которые уже в два раза дороже, но даже там набор кодеков ограничивается только SBC и AAС, а фирменный loseless-кодек ALAC отсутствует.
В общем, если у вас не айфон, брать AirPods 2 смысла нет никакого — за те же деньги буквально любые наушники-конкурент будет лучше. Тем более, у Apple есть и более новые AirPods 3, стоят под 20 тысяч, а толку...
Итого
В первую очередь наушники Soundcore Liberty 4 привлекают качеством шумодава и автономностью, ну а в качестве приятного бонуса предоставляют возможность замерить пульс (и уровень стресса). Ещё мне понравилось исполнение зарядного кейса — и оригинально, и удобно.
Глобальных минуса у наушников лично для меня два:
Метод управления (мне некомфортно "скрести" ножки ногтями — постоянно задеваю ухо)
Чрезмерная компрессия в звуке.
Не знаю, насколько первое критично для многих, но последнее (компрессия) — точно не проблема для большинства людей. А, может, с ней вам звук даже больше понравится. Во всяком случае, поп-музыку, даже современный рок, электронщину многие предпочитают слушать именно в максимально "скомпрессированном" виде. Популярность саундтрека DOOM 2016 не даст соврать.
- Топовая автономность самих наушников
- Поддержка кодека LDAC
- Отличное шумоподавление
- Качественные микрофоны (для звонков по сотовой связи)
- Удобный кейс
- Много полезных функций
- Дороговаты
- Звук сильно скомпрессирован
- Неудобное управление