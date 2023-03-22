Если вы искали китайские TWS-наушники с шумодавом почти как у Sony и мощным басом, это они

Дополнительно присутствует пространственное звучание, как с фиксированным положением в пространстве, так и с отслеживанием поворота головы — как у Apple (типа, вы повернули голову налево — и лучше слышите правым ухом). Последнее работает не очень хорошо. Я не слушал эппловскую реализацию, но тут эффекта перемещения относительно источника звука не происходит — просто будто кто-то крутит ручку стереопанорамы. Т.е. если была цель “обмануть” мозг, как со зрением в том же VR, то это у производителя не получилось.

В приложении можно включить звук высокого качества LDAC — вообще, это Bluetooth-кодек от Sony, но он открытый-бесплатный, поэтому его зачастую используют и другие производители. Не могу сказать, что разница получается прям огромная, потому что и по умолчанию Soundcore Liberty 4 звучат очень даже хорошо в плане именно качества, сжатия, шумов и т.п.

Ну и, конечно же, в приложении можно переключать шумоподавление. Присутствуют три стандартных профиля: шумодав включён, шумодав выключен, и усиление внешних звуков (“режим прозрачности”). Подробных настроек не предусмотрено (иногда бывает, что можно настраивать степень шумодава или громкость внешних звуков — здесь такого нет).

Ещё у Soundcore Liberty 4 есть уникальная функция — определение пульса и, в том числе, уровня стресса. Полезно, если вы занимаетесь спортом в наушниках, либо работаете. Конечно, есть всякие фитнес-браслеты и смарт-часы, которые тоже это умеют, но, во-первых, это отдельный гаджет, который надо покупать, во-вторых, не всем вообще удобно ходить со всякими тугими ремешками на руках.

Качество звука и шумодава

Вопрос оценки качества звука Soundcore Liberty 4 неоднозначный. С точки зрения именно качества передачи исходного сигнала здесь всё отлично — ничего не шипит, не шумит (настолько, чтобы было заметно), все частоты прослушиваются, не заикается.

Но… К сожалению, звук сильно скомпрессирован (послушайте Metallica «Death Magnetic», если не поняли о чём я), и исправить это никак нельзя. Сначала я думал что дело в эквалайзере — действительно, в фирменном звуке Soundcore слишком много верхов и низов. Я настроил Hear ID под себя, попробовал различные пресеты эквалайзера… Кардинально ситуацию это не меняет.

Лично на мой вкус звук ощущается “тесным”, ему будто не хватает пространства. Лучше всего это заметно при прослушивании классической музыки — малейшие чихи, переворачивания нотных листов, и прочие посторонние звуки, которые, конечно же, слышны и на хорошем Hi-End оборудовании, но еле-еле, здесь по громкости примерно как сами музыкальные инструменты.

С другой стороны, если слушать эстрадную музыку или вообще любую другую, записанную в студии и где вычистили всё лишнее, такой проблемы нет (хотя “теснота” никуда не девается).