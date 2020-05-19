Вы можете недолюбливать Samsung, но наушники у них объективно крутейшие
Немного про комплект поставки
В своих материалах мы стараемся пропускать долгие и скучные описания того, как выглядит упаковка и что находится в комплекте поставки. Но иногда это делать приходится.
Вообще, когда покупаешь наушники по цене приличного бюджетного смартфона, где-то подсознательно надеешься на вдумчивое отношение к покупателю и тому «экспириенсу», о котором так старательно пишут в пресс-релизах представители компании.
Однако мне покупать наушники не пришлось, поэтому поделюсь впечатлениями как человек, который просто увидел содержание коробки. Вне контекста приятной и одурманивающей покупки.
Если с самой упаковкой и материалами все в полном порядке, то отсутствие хоть сколько-нибудь нормальной упаковки для амбушюр и дополнительных проставок смущает еще как - это двойной риск. Во-первых, вы по умолчанию испытываете риск потерять заветную «резинку» при эксплуатации. Во-вторых, вы рискуете не найти ей замену, потому что, при банальной распаковке, половина этих амбушюр отправится покорять дальний космос вместо «Вояджера». Ни мешочка, ни пакетика, потом ходи и ищи их по всей комнате. Больше так не надо, Samsung. Это не то, чего ждешь от «убийц» AirPods.
Внешний вид
Новое поколение наушников, в плане дизайна — это символическое обновление. Матовый пластик в кейсе заменили на красивый глянец, форму оставили прежней, немного изменили расположение внутреннего светодиода и сделали шарнир чуть туже. С самими наушниками дела обстоят схожим образом - изменений очень мало.
Преимущества у глянца, в основном, эстетические, потому что царапины, потертости и отпечатки пальцев будут сразу бросаться в глаза. По крайней мере, на черном корпусе. На белом таких проблем нет.
Размеры кейса радуют. Меньше, чем у многих конкурентов, но при этом объем батареи не пострадал. Аккумулятора будет с лихвой хватать на один полноценный заряд наушников.
Заряжать кейс можно как от провода USB Type-C, так и при помощи беспроводной зарядки, например, от смартфона, который поддерживает отдачу энергии через Qi.
Удобство использования
Инженерам Samsung надо отдать должное — у них получилось создать почти идеальные TWS-зытычки, которые может использовать почти любой желающий, вне зависимости от формы ушей.
Большую заслугу в этом играют дополнительные силиконовые проставки, которые помогают наушникам закрепиться за хрящом над ушным каналом. Хорошее подспорье силе трения между амбушюрами и самим слуховым проходом. А если вспомнить про небольшой вес и адекватную форму, то получаются замечательные наушники, которые не вываливаются при быстрой ходьбе, пробежках или силовых занятиях.
Обычно я рекомендую покупать к TWS-наушникам «пенки» (амбушюры из пенного материала), но не в этот раз. Наушники удобны при ношении, нет усталости после продолжительного использования, звукоизоляция тоже на уровне. Купили — пользуетесь.
Управление воспроизведением осуществляется за счет сенсорных панелей на наушниках. В первое время непривычно, но через несколько часов вы научитесь вставлять наушники так, чтобы случайно не задевать сенсор. Управление такое же, как и почти в любых наушниках: одно нажатие - старт/пауза, два нажатие — переход вперед на один трек, три нажатия - назад на один трек. На долгое нажатие можно назначить дополнительные функции.
Приложение для подключения к смартфону
Для сопряжения наушников и Android-смартфона необходимо установить не только приложение Samsung Wearable, но еще и специальный модуль Buds+. Только после этого наушники должны отобразиться в основном приложении, где находятся настройки, звуковые профили и индикация заряда как кейса, так и каждого наушника в отдельности. Для Windows и mac OS таких сложных схем подключения не предусмотрено. Просто выбираете наушники в окне поиска Bluetooth-устройств и смело выполняете сопряжение.
Правда, есть у наушников один минус при работе со смартфонами не от Sasmung - в статус-баре не отображается иконка с примерным уровнем заряда. Так что придется ориентироваться на цвет светодиода в самом кейсе, либо изредка заглядывать в Wearable.
Автономность
Автономность — это главная характеристика, по которой стоит подбирать TWS-гарнитуру. Какой бы хороший и выверенный звук не выдавали наушники, но если их надо отправлять на подзарядку в кейс каждые несколько часов — это не совсем то, что вам нужно. Поэтому при выборе оптимального варианта приходится балансировать на грани приличного звука и емкого аккумулятора.
Самыми «живучими» полностью беспроводными наушниками до сих пор являются большие Beats Powerbeats Pro, которые могут работать вплоть до 18 часов от одного заряда. Тут и крепление за ухом, и мегаломанские размеры. И при том, что Galaxy Buds+ меньше втрое и гораздо легче, инженеры Samsung смогли сделать чудо - новое поколение способно на 11 часов непрерывного воспроизведения.
Учитывая, что в здравом уме никто не будет использовать наушники 11 часов подряд, сократим время прослушивания до 5-6 часов в день и получим 4 дня работы от одного заряда кейса. Круто ли это для наушников в таком форм-факторе? Да, и еще как!
Звук
Микрофон
Третий микрофон в Galaxy Buds+ добавили не просто так. Благодаря этому улучшилось качество речи при разговоре и общее качество транслируемого звука в режиме, когда микрофоны передают пользователю звук извне (полезно, если вы передвигаетесь, например, на велосипеде, и вам нужно слышать, что происходит вокруг).
Если в помещении можно спокойно общаться с человеком, не напрягая ни свои голосовые связки, ни уши собеседника, то на улице все осложняется даже небольшим ветром или обычным шумом улицы. Те же Jabra Elite 65t справляются с ролью гарнитуры гораздо лучше.
Динамики
Учитывая, что это, в основном, наушники-компаньоны для смартфонов Samsung, стоит сразу отметить, что фирменные кодеки, которые улучшают качество звука, будут отсутствовать на устройствах от других производителей. И это при том, что ни LDAC, ни AptX HD в Galaxy Buds+ попросту нет. Но не спешите списывать их со счетов.
Звук в новых «бадсах» действительно неплохой. Наиболее приятным образом он раскрывается при изменении настроек эквалайзера в приложении. Самые удачные режимы здесь, на мой взгляд, «стандартный» (как ни странно) и «динамичный».
Каких-то жанровых «предпочтений» у наушников нет. Они звучат хорошо и с тяжелой музыкой, и с каким-нибудь шугейзом, и с тихим минималистичным лоу-фаем. Не лучшее звучание в классе, но и не ниже среднего уж точно.
Итоги
Samsung наконец-то смогли. Смогли правильно оценить недочеты предыдущей модели и сделать полностью беспроводные наушники с какой-то невероятной автономностью, маленьким весом и удобным приложением.
В Galaxy Buds+ нет задержек при просмотре потокового видео, а сами наушники могут работать отдельно друг от друга, в отличие от некоторых моделей, где подключение к смартфону осуществляется через один наушник, а второй просто «цепляется» к первому через свой канал связи.
И даже несмотря на цену в 10 990 рублей и отсутствие популярных кодеков, это все еще один из лучших вариантов для покупки, если вы все-таки решили отказаться от проводов полностью.
- Автономность
- Небольшие размеры и кейса, и самих наушников
- Беспроводная зарядка
- Нет LDAC и AptX HD
- Глянцевый корпус