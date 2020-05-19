Вы можете недолюбливать Samsung, но наушники у них объективно крутейшие

Немного про комплект поставки

В своих материалах мы стараемся пропускать долгие и скучные описания того, как выглядит упаковка и что находится в комплекте поставки. Но иногда это делать приходится.

Вообще, когда покупаешь наушники по цене приличного бюджетного смартфона, где-то подсознательно надеешься на вдумчивое отношение к покупателю и тому «экспириенсу», о котором так старательно пишут в пресс-релизах представители компании.

Однако мне покупать наушники не пришлось, поэтому поделюсь впечатлениями как человек, который просто увидел содержание коробки. Вне контекста приятной и одурманивающей покупки.

Если с самой упаковкой и материалами все в полном порядке, то отсутствие хоть сколько-нибудь нормальной упаковки для амбушюр и дополнительных проставок смущает еще как - это двойной риск. Во-первых, вы по умолчанию испытываете риск потерять заветную «резинку» при эксплуатации. Во-вторых, вы рискуете не найти ей замену, потому что, при банальной распаковке, половина этих амбушюр отправится покорять дальний космос вместо «Вояджера». Ни мешочка, ни пакетика, потом ходи и ищи их по всей комнате. Больше так не надо, Samsung. Это не то, чего ждешь от «убийц» AirPods.