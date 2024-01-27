Недорогой планшет с большим экраном и 8/256 ГБ памяти

Выводы

Я думал, намного хуже будет это всё. В сухом остатке Digma Pro 18400F оказался обычным базовым планшетом для выполнения тривиальных задач вроде просмотра ленты новостей, залипания на Ютубе или общения в семейном чате. Есть интересные функции вроде разделения рабочих столов на разных пользователей и минималистичность (=лёгкость) самой системы, которая в свою очередь соотносится с представлениями об Андроиде семилетней давности.

Да, автономность на четвёрку, камеры на тройку с минусом, время зарядки — на двойку по пятибалльной шкале. Дисплей — на четыре... может тоже с минусом, а может и нет, зависит от того, любите ли вы насыщенные цвета (тут они не насыщенные). Звук неплохой, скорость работы нормальная, памяти огромное количество и к 256 ГБ вы можете добавить ещё как минимум 128 ГБ. А скорей всего и 256 ГБ тоже.

Это не значит, что всем, кто как вахтёр сидит на Ozon Global и AliExpress, мониторя скидки на Xiaomi и Lenovo, стоит вместо этих моделей покупать Digma Pro.

Но если вам лень связываться с китайскими продавцами или вдруг приспичило купить какой-то планшет здесь и сейчас, в ближайшем Ситилинке, это вполне вменяемый вариант, у которого даже есть плюсы в сравнении с бюджетными планшетами китайских брендов.