Все планшеты дороже этого — бессмысленная переплата

Когда говорят «история циклична», имеют в виду какую-нибудь политоту, но в смартфонно-компьютерных штуковинад она тоже повторяется. Сначала Стив Джобс внушил людям, что им нужны планшеты, и люди уверовали, а смартфоны временно перешли в разряд «дополнительных штуковин» — настолько же дополнительных, как сейчас умные часы для смартфонов.

Потом оказалось, что в эпоху громадных смартфонов людям достаточно этих самых смартфонов + ноутбук, если уж надо работать. И планшеты упали в популярности. Но вот на дворе 2023 год и, я не знаю как в вашем окружении, а среди моих знакомых в последние несколько месяцев случился буквально планшетный бум! Одному срочно нужно мультики в дороге ребёнку показывать (обычного экрана смартфона внезапно стало недостаточно — для ребёнка мелковато и т.д.), второму хочется новости читать лежа на диване после работы на большом экране, а третьей вот-вот снова придётся ходить в универ и она ищет замену тяжелому ноутбуку.

Как обычно, у меня спрашивали про «‎недорогие хорошие планшеты», но делали это без уважения не понимали, сколько в рублях стоит планшет, который был бы хорошим (не нормальным, а хорошим) и недорогим. Думаете, по цене недорогого смартфона? Нифига — с тех пор, как планшеты стали техникой для избранных с более мелкими тиражами, чем у смартфонов, они стоят немного дороже.

А росмотришь на недорогие планшеты по цене недорогих смартфонов и аж озноб берет: экраны тусклые и с низким разрешением, корпус из разделочной кухонной доски, аккумулятор полумёртвый, процессор — хорошо если это какой-нибудь Unisoc T612 или Helio G85, а обычно всё гораздо хуже... И ты такой хочешь ответить «‎Да берите уже кредит на iPad или Samsung из дорогих, здесь ловить нечего больше».

Но на самом деле — есть чего! При определённом сочетании характеристик и цены планшет получается уже всесторонне не стыдным и радующим по экрану, скорости работы, автономности, размерам, но ещё вменяемым по цене. Только выбирать его нужно не по характеристикам. Вернее, не с прицелом на максимальность этих характеристик за потраченный рубль, а чуть иначе. Избыток приправ не сделает борщ вкуснее, некоторых вещей нужно просто в меру. А теперь, от мутного вступления — к конкретике и сегодняшнему HONOR среднего уровня: