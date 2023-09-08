Все планшеты дороже этого — бессмысленная переплата

Все планшеты дороже этого — бессмысленная переплатаHONOR Pad X9
Знаете, когда перепрыгиваешь из «Жигулей-классики» в какой-нибудь Hyundai Solaris или Volkswagen Polo — офигеваешь от того, до чего дошёл прогресс и насколько всё иначе. А вот когда перепрыгиваешь из старшей модели BMW в Rolls-Royce — появляются вопросы, наподобие «А чё это оно в разы дороже, но при этом не в разы лучше?» (не говоря о количестве общих запчастей между BMW 7-er serie и Роллсом). Вот и в планшетах есть определённая грань, за пределами которой... да, можно доплатить и получить характеристики круче. Только сверху придётся насыпать десятки тысяч рублей, а «более смотреть видео» или «более читать интернет» вы с этим планшетом не будете. И даже прибавки качества почти не почувствуете. Поэтому останавливайтесь на планшете примерно такого уровня, о котором сегодня пойдёт речь.
Когда говорят «история циклична», имеют в виду какую-нибудь политоту, но в смартфонно-компьютерных штуковинад она тоже повторяется. Сначала Стив Джобс внушил людям, что им нужны планшеты, и люди уверовали, а смартфоны временно перешли в разряд «дополнительных штуковин» — настолько же дополнительных, как сейчас умные часы для смартфонов.
Потом оказалось, что в эпоху громадных смартфонов людям достаточно этих самых смартфонов + ноутбук, если уж надо работать. И планшеты упали в популярности. Но вот на дворе 2023 год и, я не знаю как в вашем окружении, а среди моих знакомых в последние несколько месяцев случился буквально планшетный бум! Одному срочно нужно мультики в дороге ребёнку показывать (обычного экрана смартфона внезапно стало недостаточно — для ребёнка мелковато и т.д.), второму хочется новости читать лежа на диване после работы на большом экране, а третьей вот-вот снова придётся ходить в универ и она ищет замену тяжелому ноутбуку.
Как обычно, у меня спрашивали про «недорогие хорошие планшеты», но
делали это без уважения не понимали, сколько в рублях стоит планшет, который был бы хорошим (не нормальным, а хорошим) и недорогим. Думаете, по цене недорогого смартфона? Нифига — с тех пор, как планшеты стали техникой для избранных с более мелкими тиражами, чем у смартфонов, они стоят немного дороже.
А росмотришь на недорогие планшеты по цене недорогих смартфонов и аж озноб берет: экраны тусклые и с низким разрешением, корпус из разделочной кухонной доски, аккумулятор полумёртвый, процессор — хорошо если это какой-нибудь Unisoc T612 или Helio G85, а обычно всё гораздо хуже... И ты такой хочешь ответить «Да берите уже кредит на iPad или Samsung из дорогих, здесь ловить нечего больше».
Но на самом деле — есть чего! При определённом сочетании характеристик и цены планшет получается уже всесторонне не стыдным и радующим по экрану, скорости работы, автономности, размерам, но ещё вменяемым по цене. Только выбирать его нужно не по характеристикам. Вернее, не с прицелом на максимальность этих характеристик за потраченный рубль, а чуть иначе. Избыток приправ не сделает борщ вкуснее, некоторых вещей нужно просто в меру. А теперь, от мутного вступления — к конкретике и сегодняшнему HONOR среднего уровня:
|HONOR Pad X9
|Операционная система
|Android 13 + MagicOS 7.1
|Экран
|IPS 11.5", 2000x1200, 203 ppi, 120 Гц
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 685, 6 нм, 8 ядер (4х2.6 ГГц Cortex-A73, 4x1.9 ГГц Cortex-A53)
|Графика
|Adreno 610
|Оперативная память
|4 ГБ
|Накопитель
|128 ГБ
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS
|Камеры
|Основная: 5 Мп, f/2.2, автофокус, HDR
|Фронтальная: 5 Мп, f/2.2
|Аккумулятор
|7250 мАч
|Размеры
|267.3 х 167.4 х 6.9 мм
|Вес
|499 грамм
|Цена
|от 22 999 рублей
Внешний вид
Корпус HONOR Pad X9 — это монолитная пластина тёмно-серого алюминия с минималистичным овальным блоком камер в одном из углов и названием производителя посередине. И всё! Никаких переливающихся расцветок, вставок с «весёленькими узорчиками», росчерков под антенны, встроенной вспышки с закосом под iPhone или что там ещё принято лепить...
Вы скажете: «Когда обзорщику хочется что-то похвалить, но нечего, он хвалит скучный дизайн». Знаете, ребята, я ходил в былые годы со смартфонами и планшетами с «нескучным» дизайном. И проблема в том, что спустя время выглядят по-клоунски, как детские игрушки. Вы это, наверное, не замечаете, потому что ваши старые планшеты не дожили до 2023 года (и вы в целом не запоминаете, какие они у вас были). Но посмотрите, какой срамотой сегодня выглядит модный в былые годы «игровой планшет Acer». Иначе, как клоунским, такой стиль корпуса сегодня не назовёшь.
А в HONOR Pad X9 мне нравится, что такой дизайн... ну, я думаю, очень долго не устареет. Это во-первых. А во-вторых, он прохладный и что на вид, что на ощупь ощущается дороже своей цены. Дай вам такой в руки — и вы не угадаете его стоимость без подглядывания в таблички и интернет-магазины.
Качелька регулировки громкости и клавиша блокировки расположены здесь на одной грани — одна под другой, ничего необычного. А вот лотка для microSD карточек или SIM-карт вы тут не найдете. Собственно, как и антенн связи, о которых я сказал чуть выше. В планшете есть только Wi-Fi пятого поколения, так что либо к домашнему интернету подключайтесь по воздуху, либо к точкам доступа в транспорте/общественных местах, либо раздавайте интернет со смартфона. Ну и невелика потеря-то — давно вы видели хоть какой-нибудь адекватный интернет-тариф для планшета у сотовых операторов? Вот и я не помню такого уже много-много лет.
А звонить через планшет... да, можно и нужно, но, опять же, зачем вам отдельный сотовый номер в нём? Будете к уху прикладывать? Для остального можно либо по громкой связи и с камерой, либо подключить по Bluetooth к планшету наушники и болтать в WhatsApp/Telegram сколько угодно.
А вот что реально круто — динамики на трёх из четырех сторон и при этом качество звучания клёвое. Если вы поутру, лёжа в кровати, отсматриваете фотки и видео в соцсетях, у вас часто происходила ситуация, когда вы держите рукой смартфон на подушке и он играет... внутрь подушки, а верхний динамик полудохлый по громкости и нужно поднимать смартфон, чтобы расслышать звук нормально. Вообще столько динамиков (причём качественных) это точно одна из киллерфич девайса, ведь у конкурентов такого нет и в помине.
В общем, корпус тут получился ну очень приятным. Мне даже толком придраться то не к чему, хотя изначально сильно хотелось и я ожидал худшего.
Дисплей
Вторая, не побоюсь этого слова, сильнейшая сторона Pad X9 — хороший IPS экран диагонально 11.5" дюймов. Если одинаковыми размерами всех четырёх рамок на планшетах сейчас никого не удивить (раньше часть рамок была толще, если вы вдруг забыли), то вот частота обновления в 120 Гц встречается далеко не везде.
Я тоже сторонник при любом удобном случае говорить: «А что, OLED зажмотились установить?» про смартфоны и планшеты. Но здесь это очень яркий (420 нит для 11-дюймового планшета — это нифига себе, ощущается как 500+ нит на смартфоне), быстрый и почти идеальный по цветопередачей IPS без вредоносного мерцания (ШИМ, характерного для OLED), поэтому тот самый случай, когда такой экран не то, что простителен, а по-своему хорош.
В комнате с такими характеристиками прихоидтся даже понижать яркость, потому что её с избытком. На улице — не с избытком, а впритык, но более-менее хватает и читабельно.
|Характеристики
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|421/1.3 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1400:1
|Цветовой охват sRGB (90-100% идеал)
|~93%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4.16
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|7700K
Ну а если вы всё-таки любитель оледов-амоледов, то почти все планшеты с такими экранами стоят 40-50 тысяч рублей и более. За редкими сяомо-исключениями, о которых потом поговорим отдельно.
Камера
Если по корпусу и экрану Pad X9 однозначно радует, то вот камера на планшете среднего уровня... ну, вы уже догадываетесь, что ей далеко до камеры в смартфонах среднего уровня?
HONOR установили 5-мегапиксельный основной модуль камеры. Оптической стабилизации или хотя бы вспышки здесь нет (вспышку-то зачем пожалели?), но при этом всякие современные прибамбасы вроде искусственного интеллекта для улучшения съёмки, предустановленного набора фильтров и режим HDR здесь есть. По нынешним меркам звучит не густо...
В автоматическом режиме съёмки сильно засвеченными получаются отблески солнца, лампочки или другие источники света. Вам постоянно приходится фокусироваться на самом ярком пятне, а после занижать экспозицию (яркость) всей фотографии и уже только после этого нажимать на кнопку. Если приноровиться, то получится вполне себе типичный планшетный снимок: без особой художественной ценности, но и детали вроде фактуры дерева или названия книжек видны. Пооойдёт!
К моему удивлению, фронтальная камера на всё те же пять мегапикселей оказалась приятной. Даже в тёмное время суток ваше лицо не превращается в сборку Майнкрафта для слабых ПК, а кожа — в кожуру от картошки. Ну и днём, в более тепличных для камеры условиях, всё тем более выглядит прилично.
Главная претензия к фронтальной камере — слишком маленький угол обзора. Все эти снимки были сделаны на максимально вытянутых от лица руках и всё равно мне кажется, что я получился очень близко к объективу (но, возможно, просто отожрал морду лица и не влезаю в кадр). В общем, всё настроено так, чтобы вы поставили планшет на созвон по работе/учёбе на середину стала, а сами сидели на краю и пили кофе, а камера снимала вас чуть с приближением, чтобы вы попадали в кадр, будто держите планшет в руках. Если задумка была такой — ну, что-то в этом есть. Но если при созвоне держать планшет не на вытянутых, а на чуть согнутых руках, то ваша морда лица будет снята уж очень крупно, а собеседник сможет рассмотреть ваш подбородок
иногда даже сразу два во всех подробностях.
Ночные снимки тоже получились сносными. Если вы сейчас откроете их на 27-32" 4K мониторах, начнёте изучать отдельные участки кадров под лупой и будете сравнивать их со смартфонами последних лет, вы со мной не согласитесь и, возможно, скажете: «И это ты называешь хорошим качеством?». Но вот в совокупности докопаться у меня как-то не удаётся: в автобусе можно прочитать информацию с блеклого экрана, на остановке видно, куда вы приехали, вдоль дороги на ночных фотографиях виден газон, а не тёмное нечто, уличные часы — это не огромное пятно света, а часы. И даже диско-шар всё ещё диско-шар.
В видеосъёмке всё.. сносно, не более. Классический планшетный ролик с шатающейся картинкой из-за отсутствия оптостаба и невысоким качеством изображения. Но вы вроде бы и не обзор на камерофон читаете, верно? Этого вам за глаза хватит, чтобы заснять новый урожай кабачков или бегающих домашних животных для семейного чата в мессенджере. Для чего-то более существенного расчехляйте смартфон, он всё равно у вас всегда в кармане.
Производительность и автономность
Под капотом здесь установлен вышедший в начале этого года процессор Qualcomm Snapdragon 685. Он изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу, имеет 4 ядра Cortex-A73 на 2600 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1900 МГц.
По мощности в тестах производительности системы он сравним с Helio G99, а значит на руках у вас будет телефон среднего ценового сегмента примерно годовалой давности. Но важно отметить то, что G99 создавался для гаджетов среднего класса, а вот 685-й «дракон» позиционируется как бюджетный чипсет.
«А как этим пользоваться-то?», — спросите вы. А я отвечу: система и анимации не лагают, к быстродействию тоже претензий нет. Всё-таки здесь, хоть и ретро-ядра A73, зато компоновка «4 мощных ядра + 4 экономичных» вместо «2 мощных + 6 экономичных», как в процессорах на Cortex-A75 и более новых подвидах. В сумме компоновка 4 + 4 работает неплохо, а главное — очень экономично, на таком-то техпроцессе (первые процессоры на Cortex-A73 наподобие Snapdragon 660 выходили в 2017 году на 14 нм и были жрущими печками, а ещё у них была намного ниже частота).
С сёрфингом в интернете, просмотром видео и фильмов, запуском нетребовательных игр HONOR Pad X9 справляется без проблем. Я даже на несколько вечеров вернулся в детство, зарубившись в уже забытый Fruit Ninja. А вот поиграть в масштабные крутые онлайн-игры (Genshin Impact и др.) вы сможете только на «какой-нибудь» графике, а не высокой-максимальной.
В графике автономности у нас, как обычно бывает в тестах планшетов, бардак. То есть всеобщее равенство, а значит большие прожорливые планшеты соревнуются с телефонами с менее мощной начинкой и маленькими дисплеями.
Давайте лучше на конкретных дисциплинах опишу, сколько планшет проработает. Видео без перерыва получится смотреть почти тринадцать часов, читать книжки одиннадцать с копейками, а играть в требовательный и прожорливый Genshin Impact чуть меньше девяти. Да у меня руки затекут и шея отвалится раньше, если я девять часов без перерыва начну в игры на планшете рубиться.
Более того, я использовал планшет просто как дежурный гаджет на журнальном столике в гостиной на протяжении недели и за это время подзарядил его всего один раз.
Полная зарядка родным адаптером на 10 Вт занимает примерно 3.5 часа.
Интерфейс и система
Управляется это всё при помощи Андроида 13-й версии и фирменной облочки MagicOS версии 7.1. Не совру, если буду утверждать, что в сочетании минималистичного дизайна и количества функций сегодня она одна из лучших на рынке мобильных девайсов. Всяко приятнее свистопляски в оболочках системы Tecno/Infinix, менее тяжеловесная, чем у Samsung, более адаптированная для планшетов, чем сяомовская MIUI или рилмишная
ColorOS Realme UI.
И если на телефонах все вот эти свайпы по иконкам и выпадающие мини-приложения на главном экране скорее баловство, то вот на одиннадцати дюймах это прямо вещь. А добавьте к этому оконный режим, которым можно полноценно, как в компе или ноутбуке, пользоваться в силу размеров устройства! Никакой магии, а в руках у вас уже точно мини-компьютер, каким он должен быть. А то в интернет-магазинах каждый планшет величают компьютером, хотя без возможности открыть окна рядом это просто большой смартфон без возможности звонить.
Что ещё мне нравится в оболочке HONOR — фирменный магазин приложений. Вот ты заходишь в него и не оказываешься на центральном рынке где-то в Южной Азии (не будем показывать пальцем на HiOS/XOS). Никаких всплывающих окон с ненужными рекомендациями, просьбами поставить оценки или скачать непонятную игру с кривой локализацией с китайского на русский. Примерно вот так должны выглядеть все собственные магазины приложений у нормальных производителей, но пока как-то не получается...
Конкуренты
Ну, их несколько.
Равный по цене
Если хотите чего-то по цене 128-ГБ Pad X9 (23 тысячи рублей), по такой цене продают Samsung Galaxy Tab A8 (2021). Да, его выпускают уже два года и планшет, честно говоря, дешманский максимально.
Тусклый TFT-экран (даже не IPS!), камера... я был слишком строг к камере в HONOR, вы просто посмотрите, насколько она убогая у Samsung. Дешёвенький корпус с пластиковыми вставками, медленнее процессор, хуже автономность. Но зато есть слоты microSD и даже для SIM-карты. Я бы такое не покупал на вашем месте.
Конкурентоспособный
Xiaomi Redmi Pad 10.61". Чуть менее яркий (410 кд/м2) экран с частотой 90 Гц вместо 120 Гц у HONOR. Процессор незначительно быстрее, Helio G99, при этом более жрущий, но аккум тоже крупнее, поэтому автономность в играх будет такой же, в приложениях — чуть лучше. Звук в динамиках немного лучше у HONOR, игровая производительность — в Xiaomi, корпус — в HONOR, камеры примерно одинаковые, оболочка именно для работы с планшетом удобнее у HONOR (в Xiaomi она будто хреново натянута с экрана смартфона).
Короче, Xiaomi, как обычно — для тех, кому поболее поиграть. HONOR — для тех, кому видео/чтение/музыка важнее.
Выводы
Собрался перечислять плюсы, но проще упомянуть минус, потому что их два. Во-первых, процессор тянет игры «на тоненького». То есть играть можно, но вон, бывают планшеты на Helio G99, которые справляются с играми бодрее.
Во-вторых, нет новомодных сверхбыстрых зарядок. А хотелось бы.
Но во всём остальном... Самый яркий и качественный экран в планшетах... ну, не только до 30 тысяч рублей, а в принципе среди IPS-моделей (планшеты с OLED, напомню, 47-50 тысяч стоят). Отличный звук. Удобная система, прям как ноутбучек какой-нибудь. Быстро работает, долго работает, красивый, камеры более-менее. Будете с ним в руках выглядеть солидным господином, уж очень крутой и хорошо выполненный корпус в нём.
Я в заголовке рассказывал об «уровне, за которым нет смысла переплачивать»? Вот и возвращаемся к теме. Смотрите:
- Стандартный Apple iPad 10.9" 2022 (не iPad Pro, а просто iPad) стоит 70 тысяч рублей. У него более мощный процессор и чуть лучше камеры, но даже дисплей по качеству хуже (60 Гц, разрешение отличается незначительно, в основном соотношение сторон отличается). В пять раз дороже и ещё сверху санкционный геморрой с iOS из-за санкций.
Хорошо, такая доплата нам не нужна. А если просто OLED-дисплей вместо IPS добавить?
Тогда это Huawei MatePad Pro (2022) за 46 тысячи рублей или Lenovo Tab P12 Pro, за 52-57 тысяч... и у него мерцающий-утомляющий глаза экран при этом (а Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 глючный, китайский и мало где продаётся уже).
Если хотим всё это исправить... снова возвращаемся к 70 тысячам рублей и придётся брать флагманский Samsung Galaxy S8+. С его ненужными (мы ведь просто OLED хотели) стилусами, водозащитами и флагманскими процессорами.
Короче, получается, если хотите чуть лучше — планшет будет в пять раз дороже. При том, что у HONOR Pad X9 классный качественный экран IPS, а избыток мощности процессора вряд ли пригодится — это не смартфон, на который приходится навешивать определители номеров против мошенников, всякие приложения для умных браслетов и часов, приложения банков и прочее, что нужно только где-то на бегу.
Поэтому если вам нужен лучший из вменяемых по цене планшетов, круче которого будут либо игровые модели, либо с переплатой в разы, Pad X9 будет как раз той золотой серединой, о которой у меня и спрашивали родственники при выборе «недорогого хорошего планшета».
А ещё не забывайте, что у HONOR есть большой 12" Pad 8 с восемью динамиками и возможностью докупить фирменный чехол-клавиатуру. Чем не конкурент топовым планшетам по цене в 2-3 раза ниже? Ну а если уж вам совсем позарез нужен LTE, то можно присмотреться к младшей модели HONOR Pad X8. Она такая же стильная и решает большинство «планшетных» задач. Мы, кстати, про неё уже писали в этом году.
- Стильный и минималистичный дизайн
- Качественный экран 120 Гц
- Много динамиков
- Плавность системы
- Отсутствие мобильной связи
- Нельзя вставить microSD
- Камера всего на 5 Мп