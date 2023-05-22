Какой хороший планшет купить под минимальный бюджет

Какой хороший планшет купить под минимальный бюджетHONOR Pad X8 вас приятно удивит
Когда-то давно планшеты стоили дешевле смартфонов, потому что «ну, в смартфонах упаковывают всё то же самое, только в маленький корпус и с возможностью звонить по сотовой связи — за это и доплата». А теперь планшеты сравнимых со смартфонами характеристик стали дороже, потому что «мало кто выпускает планшеты, а чем меньше тиражи, тем выше цена. Да и за большой экран надо бы доплатить!». И тут вы сталкиваетесь с тем, что за условные 10-15 тысяч рублей не то, что характеристик приличных, но и приличных брендов не видать! За редким исключением, о котором поговорим сегодня…
|HONOR Pad X8
|Операционная система
|Android 12 + Magic UI 6.1
|Экран
|IPS 10.1", 1920x1200, 224 ppi, 60 Гц
|Процессор
|MediaTek Helio G80, 12 нм, 8 ядер (2х2.0 Ггц Cortex-A75 и 6х1.8 Ггц Cortex-A55)
|Графика
|Mali-G52
|Оперативная память
|4 ГБ
|Накопитель
|64 ГБ + microSD
|Связь
|4G/3G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS
|Камеры
|Основная: 5 Мп, f/2.2, автофокус, запись видео FullHD, 1080/30fps
|Фронтальная: 2 Мп, f/2.4
|Аккумулятор
|5100 мАч
|Размеры
|240,2 х 159 х 7,5 мм
|Вес
|460 грамм
|Цена
|13 990 рублей
Не сглазить бы, но есть ощущение, что HONOR вернулся к истокам — если вы помните, то в раннюю смартфонную эпоху смартфоны HONOR покупали, потому что «а почему это у Samsung, LG, HTC и Sony характеристики в два раза хуже по такой же цене?!». Потом наступила эпоха, когда китайские смартфоны сначала догнали, а потом перегнали (особенно по фото ночью) более зажравшиеся бренды по качеству камер. И чуть позже весь Китай разом рванул в «люкс» и начал задирать цены на свои мобильники и планшеты до бесконечности. Да и до сих пор это продолжается полным ходом у очень многих китайских производителей.
А во времена, когда конкуренты с ума сошли от мании величия, лучшая тактика — оставаться адекватным. HONOR, по большому счёту, пытаются идти этим путём, поэтому недорогих (не «30 тысяч рублей — это тоже бюджетный гаджет!», а действительно недорогих) новинок у них больше, чем очень рекордных и очень дорогих моделей.
Правда, сначала мы протестировали планшет HONOR среднего уровня — Pad 8. Если вам интересно, что такое «современный китайский планшет среднего класса в 2023 г.» и что в нём особенного — вот подробный обзор. А сегодня у нас планшет даже не «один из многих бюджетных», а по рецепту «хочу себе лучший вариант по минимальной цене». Сегодня будем разбираться, что может предложить не наглеющий с наценкой за шильдик производитель в ценовом сегменте, где у именитых брендов «страшные» характеристики даже на бумаге, а у не именитых страшны имена и непонятна репутация.
И тут вы такие: «Минуточку, а зачем вообще покупать планшет в 2023 году?». Не-а, планшеты сегодня — это не «смартфоны для дедов», да и всякие закосы под ноутбук с пристёгивающимися мягкими клавиатурами или стилусами для рисования не особо-то популярны. Бюджетные планшеты покупают для других задач:
Дети и школьники смотрят мультфильмы на большом экране, запускают игры и читают на планшете учебники для школы и кружков. Помните, лет пятнадцать назад обещали планшетами заменить тяжелые бумажные книги? Идея дальше разговоров не продвинулась, поэтому родителям приходится спасаться своими силами
и кошельком.
Необходимость иметь домашнее устройство для просмотра утренних новостей под чашечку кофе. Да-да, вы не ослышались. Я лично знаю нескольких приятелей, которые купили себе домой дежурный планшет для сёрфинга в интернете во время завтрака. Телевизор они не признают, а вот запустить что-то на крупном экране, поставить на столе и заниматься своими делами очень даже!
А ещё есть всякие дизайнеры, художники, инженеры, проектировщики и много-много других специальностей, в которых очень нужен большой экран и маленький вес устройства. Для просмотра рабочих документов или проектов в дороге не всегда подойдет даже компактный ноутбук, а вот планшет минимум в 2 раза легче (или в 3-4 раза, зависит от ноутбука, с которым сравниваем), прекрасно умещается в рабочую сумку и всё ещё позволяет решать кучу задач от набора текста до внесения правок за несколько движений руки.
Внешний вид
Обсуждать дизайн планшетов — это ещё не настолько цирк, как обсуждать дизайн телевизоров (у которых и дизайна-то толком нет — сплошной экран), но рассказать тоже особо не о чем.
Хорошо, «красивый – не красивый» — это субъективные материи, поэтому давайте поговорим иначе: вот посмотрите на внешность этого планшета на фотках. Посмотрели? Есть желание что-то добавить, перекрасить или убавить? Вот и у меня нет. Всё, блин, на своих местах, а значит всё с ним в порядке. Остальное — мечты «художественной самодеятельности», которые не факт, что сделают планшет действительно красивее или удобнее.
Ну а по существу — лично меня порадовало, что задняя часть корпуса планшета выполнена из металла. Потому что металлический «мобильный компьютер» и тактильно ощущается дороже, чем стоит на самом деле. А ещё он постоянно холодный, поэтому брать в руки его ну уж очень приятно. В эпоху пластиковых и стеклянных скользких заляпанных смартфонов это лучшая альтернатива.
А вот боковые грани выполнены из пластика, окрашенного в цвет корпуса. Честно говоря, я сначала даже и не заметил подвоха с разными материалами. Понятное дело, что так сделали для того, чтобы антенны ловили Wi-Fi и Bluetooth лучше, а держать планшет было приятно в любую погоду (металл быстро нагреется, если планшет будет валяться где-нибудь на пляже, и будет очень холодным, если вас занесёт выйти с планшетом на улицу в мороз).
Сам планшет тонкий — всего 7,55 миллиметра. Для понимания — это примерно столько же, сколько на современных флагманских смартфонах. А точнее, даже ещё меньше, чем у тех же компактных мобильников iPhone 14 и Samsung S23. Ну и вес: как я уже говорил — этот планшет в два с лишним раза легче самых маленьких, тонких и лёгких ноутбуков и скорее весь, со своим 10-дюймовым экраном, весит как один защищённый смартфон. Только вот защищённый смартфон — это такой толстый маленький кроссовок-булыжник у вас в руке, а в длинном тонком планшете вес распределён равномерно и поэтому почти не ощущается.
Короче, я, как и вы все тут, редко щупаю новые планшеты, и не перестаю удивляться тому, как цифры уровня «обожемой, это рекордно лёгкий и тонкий планшет!» из флагманских моделей недавнего прошлого сегодня встречаются... ну вот в этом планшете начального уровня. До чего техника дошла!
Качельку регулировки громкости и клавиши разблокировки экрана расположили на смартфонный манер, сверху на правой грани. С одной стороны, далековато — дотягиваться до них одной рукой не всегда удобно. С другой — обычно для изменения громкости или блокировки экрана пользователи планшетов всё-таки ухватывают корпус и второй рукой тоже.
Практически по центру верхней и нижней граней разместились стереодинамики. И им тут уделено особое внимание, поскольку ради их расположения пришлось немного пожертвовать симметрией и подвинуть чуть правее разъем для зарядки. Звук для бюджетного планшета меня тут тоже порадовал: ничего не хрипит и не пищит, независимо от того, какую по жёсткости музыку вы включаете, а громкости с запасом хватает для просмотра фильмов или роликов на Ютубе.
Рядом с разъёмом для зарядки находится лоток для сим-карты и карты памяти. Планшет поддерживает мобильный интернет 4G и тут вроде ничего нового, но приятно, что такая возможность есть (мог бы быть просто Wi-Fi). Вместе с этим тут ещё и неплохой GPS, а значит при необходимости получится поставить себе в машину десятидюймовый навигатор. Заводские 64 ГБ хранилища в случае необходимости можно расширить картой памяти вплоть до +512 ГБ. Из небольших минусов — отсутствие 3,5 мм разъёма для проводных наушников. Устройство вроде как бюджетное, а скрепы этого сегмента рынка пошатать пытается.
Что я несу вообще, какие проводные наушники в 2023 году?.. зачем?.. у всех давно TWS и прочие модели с подключением по Bluetooth... 🤦
В комплекте с планшетом вы получаете адаптер питания мощностью в 10 Вт и кабель. Время зарядки стандартным ЗУ с 0% до 100% занимает около двух часов. И, в принципе, это хороший показатель как для 10 Вт. Может ли планшет переварить 18 Вт Quick Charge 3.0, какие-нибудь Power Delivery и вот это всё — не знаю, ребят, не успел попробовать за время теста. Ищите любителей выкладывать процесс зарядки на YouTube с замерами секундомером — скоро планшет разлетится по блогерам и вот тогда узнаем точно.
Камера
Если вы будете идти по улице с поднятым перед собой смартфоном и фотографировать или снимать на видео что-то происходящее, людям, в целом, будет без разницы — блогеров и любящих крутить камерой подростков за последние годы развелось столько, что все привыкли.
Но если вы таким же образом будете идти с вытянутым перед собой в руках 10-дюймовым планшетом, люди будут смотреть на вас с недоумением и сочувствием. Мол: «Бедный мужик — небось разбил смартфон и нет денег починить, теперь мучается и пытается фотографировать на разделочную доску». Это я к тому, что пользоваться камерой на полноразмерных планшетах можно, но как-то лень и без веского повода не хочется.
В HONOR Pad X8 установлена 5-мегапиксельная основная камера с апертурой f/2.2, автофокусом и возможностью записи видео 1080p/30fps. Этого хватит для того, чтобы зафиксировать обстановку на работе (мы же всё ещё держим в голове, что вы купили этот девайс для работы или дома?!) или отправить по Ватсаппу фотографию приготовленного супа для внука, который будет ждать его после возвращения из школы. Созваниваться по видеосвязи предлагается на фронтальную камеру разрешением 2 Мп и с апертурой f/2.4. Тоже не шик, но, кстати, всё ещё лучше большинства веб-камер из ноутбуков.
HONOR тоже это понимают, поэтому в Pad X8 установили простую 5-мегапиксельную основную камеру. Не, не надо шутить про «в моей кнопочной Нокии 20 лет назад была такая же» — тут и автофокус, и апертура f/2.2, и сенсор современный, и запись видео 1080p/30fps. Короче, нормально всё, но вообще никакого шика.
Фотографии получаются сносные, особенно в дневное время и при наличии достаточного освещения. Можно разглядеть детали и картинка не выглядит прям совсем уж ужасно, как могло бы показаться на первый взгляд. Для 5-мегапиксельной камеры планшета с минимальным софтом камеры и отсутствующими алгоритмами ИИ для постобработки фотографий — норм, пойдёт!
Дисплей
Лицевая часть вместе с дисплеем тут прямо по заветам Стива Джобса. Наверное, никогда не перестану говорить о том, что одинаковая по толщине со всех сторон чёрная рамка без кнопок и надписей на стекле — это ЕДИНСТВЕННО правильный вид лицевых панелей смартфона и планшета. Всё остальное, когда рамки разные по толщине с разных сторон — кривые руки и непрофпригодность создателей гаджета.
В планшетах рамка — это вообще камень преткнования Как только дизайнеры ни пытались её изменить или убрать, как сделали это в теликах и ноутбуках, но в при реальном использовании то это никакого смысла не имеет! Благодаря рамке можно удобно держать планшет без случайных нажатий — при той самой безрамочности держать 10-дюймовый экран в руках было бы просто адом. Особенно с учётом того, сколько в нынешнем Android появилось жестов на каждый чих.
Экран здесь — IPS 10.1", углы обзора клёвые, цветопередача почти идеальная! Мы намерили 6700К при норме в 6500К. А вот частота обновления экрана тут всего 60 Гц, но это ладно — видео с более чем 60 кадрами в секунду вы смотреть на планшете не будете, для перелистывания книг этого тоже хватит, а игры, в которых важно рубилово при 90 и 120 кадрах в секунду лучше играть на смартфоне с процессором Snapdragon 870, с подключенным геймпадом по Bluetooth, и вот это всё.
Яркость, конечно, тоже не особо большая — всего 300 кд/м2. По смартфонным меркам с их 500 кд/м2 и «после дождичка в четверг — 1200 кд/м2 в авто-режиме яркости, когда смартфон сможет и сам этого захочет» не сравнивайте, в планшетах с 10 дюймами и больше такие яркости не в ходу.
А по меркам бюджетных планшетов бывает и чуть больше — 360 кд/м2 у некоторых конкурентов. Но у того же Samsung Galaxy Tab A7 Lite по сравнимой цене яркость сопоставимая, а у каких-то нонейм-планшетов и 280 кд/м2 встречается, и 250 кд/м2 у некоторых...
|Характеристики
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|300/6 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1300:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|~80%
|DeltaE (меньше = лучше)
|9,9
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6700К
По разрешению и размеру пикселей — если не падать лицом в планшет, как в салат Оливье под Новый год, на чёткость жаловаться не будете. В конце концов, люди как-то покупают себе 23" Full HD мониторы и живут с этим. Или 32" HD телевизоры. Тут всё не настолько запущено и мутной картинку я бы не назвал.
Производительность и автономность
В недорогих планшетах не бывает «ух, вот это мощь!» начинки — бывает большее или меньшее из зол, фигурально выражаясь.
Вот, например, процессор MediaTek Helio P22T в Samsung Galaxy Tab A7 Lite — это просто «господи, упаси!». А когда слышишь, что всё это предлагается с 32 ГБ памяти (из которой свободно будет дай бог 20 ГБ) и 3 ГБ оперативной памяти, хочется просто ругаться матом.
А чтобы вам было непонятно, насколько всё плохо (вдруг посмотрите другие планшеты с Helio P22T и передумаете покупать новый), маркетологи любят обозначать Helio P22T как «MediaTek MT8768T» (горячий привет Huawei и всем остальным, кто этим занимается). В общем, «А гренка в нашем ресторане называется крутон. Это точно такой же поджаренный кусочек хлеба. Только гренка не может стоить 8 долларов, а крутон — может».
По факту из всех процессоров, которые вы можете получить в планшетах до 15 тысяч рублей, Helio G80/G82/G85/G88 (это один и тот же процессор с минимальными отличиями) и Unisoc T600/T606/T612/T616 — лучшие варианты среди возможных. И эти два варианта (G80 серия и T600) примерно между собой равны. Все остальные — хуже.
Ну а у нас в таблицах, понятное дело, смартфоны всех ценовых сегментов в одном графике по принципу «победит дорожайший», так что в этом плане особо не парьтесь, глядя в этот табель о рангах. Ведь на самом деле более быстрых планшетов до 15 тысяч рублей в сравнении с HONOR Pad X8 на российском рынке в сетевых магазинах нет.
Что касается реального использования, то тут всё очень хорошо: работает, при этом очень даже бодро работает! Удивительным образом анимации системы не подлагивают и не дёргаются, хотя на чуть более мощном MediaTek Helio G88 в смартфонах это встречается довольно часто.
А вот автономность... ну, на четвёрку по пятибалльной системе, наверное, не выше.
Во-первых, как для десятидюймового IPS экрана, здесь не особо большой аккумулятор — всего 5100 мАч.
Во-вторых, его всё равно хватает на восемь с половиной часов просмотра видео или чтения книг. Я каждый раз спрашиваю: «Вам этого правда мало?».
В-третьих, это один из факторов, который и отличает недорогие планшеты от моделей среднего класса. Например, более дорогой HONOR Pad 8 уже располагает 7250 мАч и... работает дольше как раз на прибавку ёмкости аккумулятора!
Короче, не мечтайте о полутора или двух суток работы подряд без подзарядки. С другой стороны — на чём-то же нужно было экономить. И здесь автономность всё равно в рамках приличия, просто это такой планшет, который, как и смартфон, нужно на ночь ставить на зарядку. А планшеты уровня «один раз зарядил — пользуюсь изредка каждый день, в следующий раз зарядил через 7 дней» тоже существуют, просто умножайте цену HONOR Pad X8 на два.
Оболочка
Управляется это всё под фирменной оболочкой Magic UI 6.1, которую дополнительно адаптировали под планшеты.
Именно в таком формате полноценно раскрывается потенциал «быстрых приложений», которые открываются после свайпа по иконке. Мне очень нравится это задумка, но на обычных телефонах она выглядит какой-то незаконченной. А вот на раскладном HONOR Magic Vs или Pad X8 есть где разгуляться подобным функциям. Способствует этому, конечно же, размер дисплея.
Дополнительно хочется отметить одну мелкую деталь. Видите отделенное от всех приложение в нижней части экрана? Туда попадает последнее свернутое вами в фоновый режим приложение, при этом к нему можно вернуться одним нажатием по экрану. Нашел что-то в браузере, свернул сайт, чтобы сделать быструю заметку через раскрывшийся на главном экране блокнот, а затем снова разворачиваешь сайт и продолжаешь перемещаться по этим вашим интернетам. Ну чудеса!
Ладно, что-то я совсем простым вещам радуюсь. Если потянуть за правую или левую грань экрана в сторону центра, появится боковая панель приложений. Список можно настроить полностью под вас: например, перенести туда наиболее часто используемые программы. Когда-то такая штука была новинкой на флагманских моделях Самсунга с экранами-водопадами, а теперь она есть и в недорогих китайских планшетах, ну и пригождается даже чаще, чем на мобильниках.
Конечно, куда же планшет без разделения экранов или всплывающих приложений? Оболочка Magic UI позволяет делать несколько дел одновременно: например, искать информацию об интересных ресторанах, достопримечательностях, театрах и т.д. и сразу же заказывать отель для будущего путешествия. Хотя я не совру, если скажу, что это и на смартфонах можно провернуть, но там всё это будет мелко, неудобно и тесно.
Вывод
Поиграть на этом планшете получится только уж в совсем простенькие игры, или не совсем простенькие, но на минимальной детализации графики. А автономность — нормальная, но ночью нужно ставить на зарядку.
И... больше недостатков в HONOR Pad X8 нет!
Дисплей — нормальный. Средний по яркости (бывает чуть лучше, бывает чуть хуже по аналогичной цене), но с отличной цветопередачей (малоизвестным китайским брендам с синюшными экранами такое и не снилось), то есть сможете читать и смотреть видео без неприятия, глаза болеть не будут.
Скорость работы — хорошая. В общем-то, один из двух самых быстрых процессоров по меркам планшетов до 15 тысяч рублей в сетевой рознице России. Нужно лучше? Только в более дорогих моделях или, возможно, какая-нибудь китайщина с китайской прошивкой без Google-сервисов (которую придётся на дому шить в нормальную), с доставкой длиной в месяц... если вы фанаты таких извращений, вы и так наизусть знаете способы.
Камера — тоже ok. Она есть, свою функцию выполняет. Для красоты и гламура есть камеры смартфонов (не надо делать вид, что у вас нет смартфона и вы ходите с кнопочным телефоном + планшетом).
Корпус — красивый. Я бы сказал, что корпус взят от более дорогого планшета, судя по качеству материалов, приятному металлу и прочим мелочам.
И классный звук на десерт. В планшетах это не редкость, но после перехода со смартфона понимаешь, что даже в дорогих флагманских мобильниках с почти 7" размером дисплея динамики играют хуже. Ну, потому что разная весовая и габаритная категории — это факт. Но мне-то какая разница? Факт в том, что смотреть YouTube и слушать музыку через динамики планшета приятнее, чем со смартфона.
Для учёбы, чтения, интернета или просмотра видео — да замечательный вообще вариант, при такой-то цене! И я бы даже с большой пачкой «капусты» задумался — а надо ли мне покупать планшет не за 13990, а за 28, 35 или, тем более, 50+ тысяч рублей, если там примерно то же самое, но на «чайную ложечку» лучше? Но решать, как водится, только вам.