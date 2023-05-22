Какой хороший планшет купить под минимальный бюджет

Не сглазить бы, но есть ощущение, что HONOR вернулся к истокам — если вы помните, то в раннюю смартфонную эпоху смартфоны HONOR покупали, потому что «а почему это у Samsung, LG, HTC и Sony характеристики в два раза хуже по такой же цене?!». Потом наступила эпоха, когда китайские смартфоны сначала догнали, а потом перегнали (особенно по фото ночью) более зажравшиеся бренды по качеству камер. И чуть позже весь Китай разом рванул в «люкс» и начал задирать цены на свои мобильники и планшеты до бесконечности. Да и до сих пор это продолжается полным ходом у очень многих китайских производителей.

А во времена, когда конкуренты с ума сошли от мании величия, лучшая тактика — оставаться адекватным. HONOR, по большому счёту, пытаются идти этим путём, поэтому недорогих (не «30 тысяч рублей — это тоже бюджетный гаджет!», а действительно недорогих) новинок у них больше, чем очень рекордных и очень дорогих моделей.

Правда, сначала мы протестировали планшет HONOR среднего уровня — Pad 8. Если вам интересно, что такое «современный китайский планшет среднего класса в 2023 г.» и что в нём особенного — вот подробный обзор. А сегодня у нас планшет даже не «один из многих бюджетных», а по рецепту «хочу себе лучший вариант по минимальной цене». Сегодня будем разбираться, что может предложить не наглеющий с наценкой за шильдик производитель в ценовом сегменте, где у именитых брендов «страшные» характеристики даже на бумаге, а у не именитых страшны имена и непонятна репутация.