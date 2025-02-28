Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 28 февраля 2025, 18:08
8 мин.

Каковы новые 16" ноутбуки Digma Pro в сравнении с «китайцами»: плюсы и минусы

Digma Pro Pactos
Обычно «российские бренды ноутбуков» — ситуация очень местечковая: сколько этих брендов-закупщиков китайских платформ с поклейкой российских шильдиков появлялось, сколько их отправилось в могилу, не счесть. На их фоне Digma (ныне в старших ноутбуках уже и Digma Pro) выглядит наиболее живым брендом — новые модели ноутов выходят регулярно, и вот у нас уже на тесте современная 16” модель с аж Core i7 12 поколения, в алюминиевом корпусе и с возможностью апгрейдить оперативку! Красота же? Ну, нюансов полно, давайте разбираться.
Каковы новые 16" ноутбуки Digma Pro в сравнении с «китайцами»: плюсы и минусы
© Ferra.ru
6.8
/10
Оценка по версии Ferra
Digma Pro Pactos

Внешний вид

Почти все современные ноутбуки выглядят плюс-минус одинаково. При этом, особенно интересно, что у Digma (что бы вы там о них ни думали) всё-таки есть собственный стиль, которого бренд придерживается. В частности, свой фирменный цвет. Он, может быть не такой уж благородный, но например недавние ноутбуки от Infinix серии Air раскрашены гораздо более нелепо.

Digma Pro Pactos

Digma Pro Pactos

© Ferra.ru

В общем, Digma Pro Pactos (ну и название) — строгий «бизнесовый» ноутбук, с которым не стыдно прийти на какую-нибудь деловую встречу. Ну, если само название бренда вас не смущает (но вам шашечки или ехать?). Из минусов — зачем-то здесь скруглили края. С прямыми краями ноутбуки Digma выглядят всё-таки лучше.

К сожалению, «тест на макбук» Pro Pactos не проходит, открывать его надо двумя руками, придерживая нижнюю половинку. Зато раскрыть крышку можно почти на 180 градусов.

Digma Pro Pactos

Digma Pro Pactos

© Ferra.ru

По разъёмам набор получился неплохой: слева HDMI 1.4, USB-A с поддержкой USB 3.2 Gen 1 и два USB-C тоже USB 3.2 Gen 1, причём, оба могут использоваться для зарядки от штатного 65-ваттного блока. Равнозначные USB-C разъёмы — это, например, то, чего не хватает многим китайским ноутбукам и чем обычно страдают те же Infinix.

Digma Pro Pactos, вид слева

Digma Pro Pactos, вид слева

© Ferra.ru

Справа: комбинированный аудиоразъём 3,5-мм, картридер MicroSD, два USB-А (первый — USB 2.0, второй — USB 3.2 Gen 1), и Kensington Lock.

Digma Pro Pactos, вид справа

Digma Pro Pactos, вид справа

© Ferra.ru

В общем, поругать ноутбук можно, разве что, за отсутствие Ethernet-разъёма (он бы поместился сюда только в складном варианте, но тем не менее) и за USB 2.0, но хорошо, что это только один разъём — его как раз можно отвести под мышку или другое подобное не требовательное к скорости устройство.

Экран

В ноутбуке используется 16-дюймовая Full-HD IPS матрица с соотношением сторон 16:10, т.е. максимальное разрешение составляет 1920х1200 пикселей. Частота обновления — 60 Гц, также дисплей поддерживает 48 Гц.

Максимальная заявленная яркость — 250 кд/м2, измеренная — 265 кд/2. Контрастность — 1300:1. В общем, по этим параметрам так себе экран, но… Что удивило — так это цветопередача. Конечно, для дизайнеров, фотографов и художников результаты всё ещё слабоваты, но в целом это один из лучших среднебюджетных ноутбуков по качеству цветопередачи экрана. Отклонение от эталонного цвета (dE) в среднем составляет 2,59 (идеальное значение — 1,00), что очень даже круто.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Тест максимальной яркости экрана

© Ferra.ru

При этом по умолчанию и без дополнительной калибровки температура (баланс белого) составляет 7000К (идеальное значение — 6500К) и держится ровно на всём диапазоне яркости.

Ну и углы обзора здесь близки к 180 градусам — но это уже стандарт. Сложно нынче найти ноутбук с IPS-матрицей, где были бы проблемы с углами обзора.

Клавиатура и тачпад

Как обычно, обзор ноутбука я (по большей части) писал на самом ноутбуке. И честно скажу: клавиатура мне понравилась. С ней удобно и приятно работать, ход клавиш короткий и тихий, но при этом чёткий, и печать вслепую не вызвала у меня никаких затруднений. Разве что, когда надо было пользоваться курсорными стрелками — тут лично мне такое их расположение непривычно, но только потому, что на моём собственном ноутбуке стрелки расположены иначе.

Digma Pro Pactos: клавиатура и тачпад

Digma Pro Pactos: клавиатура и тачпад

© Ferra.ru

Единственное, что напрягает в клавиатуре — подсветка светит не столько сквозь клавиши, сколько под ними. Глаза ловят подсветку из-под верхнего ряда клавиш и хочется её скорее отключить. Сама подсветка при этом имеет три режима: выключена, средняя, максимальная.

Подсветка клавиатуры больше освещает пространство под клавишами, чем надписи на клавишах

Подсветка клавиатуры больше освещает пространство под клавишами, чем надписи на клавишах

© Ferra.ru

Всё остальное продумано гораздо лучше. И Fn не в левом-нижнем углу, а правее, и верхний ряд кнопок может по умолчанию (без нажатия Fn) выполнять как функции F1–F12, так и медиа-функции — для этого в клавише Esc предусмотрен режим Fn Lock.

И даже кнопку переключения вынесли как отдельную, над циферным блоком (она заменяет сочетание клавиш Win + P). И кнопка скриншотов в F10 встроена… В общем, позаботились об удобстве пользователя.

Каковы новые 16" ноутбуки Digma Pro в сравнении с «китайцами»: плюсы и минусы
© Ferra.ru

Тачпад, с другой стороны, вызвал меньше положительных эмоций. Да, он большой и палец по нему скользит довольно легко, но как и у некоторых других моделей Digma при нажатии на него он как бы слегка «подпрыгивает».

Ещё в тачпад встроен сканер отпечатков пальцев, и он тут скорее мешает. Лучше бы, как нынче принято, его встроили в кнопку включения. Или в правый-верхний угол клавиатуры.

Производительность и автономность

Digma Pro Pactos — один из самых производительных ноутбуков Digma, это касается и процессора, и накопителя, и даже оперативной памяти. К сожалению, конкуренты всё равно ушли вперёд, так что радоваться могут лишь приверженцы бренда Digma.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Сведения о системе

© Ferra.ru

Здесь у нас Intel Core i7-1255U, 16 Гбайт DDR4 3200 МГц, и 512-гигабайтный накопитель Foresee XP2100F512G (PCIe 4.0 аж! Обычно в ноутах только 3.0 предустанавливают) с приличными скоростями: до 4900 Мбайт/с на чтение и до 4000 Мбайт/с на запись.

Производительность SSD в бенчмарке CrystalDiskMark

© Ferra.ru

В общем, если у конкурентов от Tecno и Infinix процессоры в 16-дюймовых ноутбуках и более шустрые, то по скорости SSD Pro Pactos от Digma — далеко впереди. Правда, оцените вы это только в специфичных задачах вроде рендеринга видео.

Производительность CPU в бенчмарке PC Mark 10

© Ferra.ru

С теми же играми тут беда: графика мало того, что интегрированная, но и вообще слишком слабая, чтобы тянуть даже непритязательные относительно современные игры в 720р хотя бы в стабильных 30 FPS. Я потестировал игры, которые либо не блещут навороченной графикой (Astroneer, Minecraft Dungeons), либо отлично оптимизированы и работают на любой «картошке» (Forza Horizon 5). Вердикт: играть на Digma Pro Pactos не стоит вообще.

Производительность GPU в бенчмарке 3D Mark

© Ferra.ru

Что касается автономности, то Digma Pro Pactos чуть-чуть не дотягивает до 8-часового рабочего дня, что немного расстраивает. Скажем, прошлогодний Tecno Megabook K16S с более производительным Ryzen 7 5800U работает в аналогичных тестах значительно дольше — до 10–12 часов. То же касается и Infinix InBook Y3H Max YL613H — там процессор слабее, чем у Tecno, но всё равно производительность выше, чем у Digma. А потому что в Digma Pro, чтобы процессор не троттлил и крохотный вентилятор справлялся, его (процессор) удушили по TDP до минимальных 15 Вт.

Здесь же в тесте PC Mark 10 при яркости экрана 200 кд/м2 имеем 7 часов 40 минут при просмотре видео и 6 часов 56 минут в режиме симуляции офисной работы (тест Modern Office). На максимальной яркости цифры меньше: 7 часов 13 минут просмотра видео, 6 часов офисной работы.

Время полного разряда аккумулятора в бенчмарке PC Mark 10: режим Modern Office, яркость экрана 200 кд/м2

© Ferra.ru

Оперативная в ноутбуке не распаяна, а установлена двумя модулями по 8 Гбайт. Это очень кайфово — можно легко добить объём памяти и до 32, и до 64 ГБ при желании. Правда, никаких эпичных задач, которые бы были уместны для такого большого ОЗУ, ультранизковольтный i7 12-го поколения не потянет.

Наконец, как и все Digma, модель Pro Pactos — относительно шумная. Не такая, как игровые китайские майбенбены, но вентилятор может включаться без особых на то причин, когда например пишешь текст в офисном приложении.

Конкуренты

Digma Pro PactosTecno Megabook K16SDAInfinix InBook Y3H Max YL613H
ОСWindows 11 ProWindows 11 Home, для одного языканет
Экран16'', 1920x1200 пикс., IPS (BOE0A74 NV160WUM-NH0), 60 Гц16'', 1920x1200 пикс., IPS, 60 Гц16'', 1920x1200 пикс., IPS, 60 Гц
ПроцессорIntel Core i7-1255U, 1,7-4,7 ГГц (TDP 15 Вт)AMD Ryzen 7 5800U, 1,9-4,4 ГГцIntel Core i5-12450H 2–4,4 ГГц, 8 ядер (4 производительных + 4 энергоэффективных)
GPUIntel Iris Xe GraphicsAMD Radeon GraphicsIntel UHD Graphics
ОЗУ16 Гбайт, DDR4, 3200 МГц16 Гбайт, DDR4, 3200 МГц16 Гбайт, LPDDR4x, распаяна
СетьIntel Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth 5.2, WI-FI 6 (802.11ax)Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter, Realtek RTL8822CE Wireless LAN 802.11ac, Bluetooth 5.0Intel Wi-Fi 6 X201, Bluetooth 5.2, WI-FI 6 (802.11ax)
Накопитель512 Гбайт PCIe 4.0 (Foresee XP2100F512G)1024 Гбайт512 Гбайт
Аккумулятор5300 мАч, 63,5 Вт*ч6060 мАч, 75 Вт*ч6060 мАч, 70 Вт*ч
Габариты358,7х252х16,9 мм359,5х251,7х17,5 мм357,3х248,8х18 мм
Масса1,74 кг1,75 кг1,88 кг
Ценаот 55 тысяч рублейот 48 тысячи рублейот 49 тысяч рублей

Tecno Megabook K16S

Tecno Megabook K16S

Tecno Megabook K16S

© Ferra.ru

Этот 16-дюймовый ноутбук от Tecno на процессоре Ryzen 7 5800U выйдет значительно дешевле, чем Digma Pro Pactos (48 тысяч рублей против 55 тысячи), но процессор у него шустрее и автономность лучше, а ещё он работает в среднем тише. Из минусов: хуже цветопередача экрана, более медленный SSD.

Infinix InBook Y3H Max YL613H

Infinix InBook Y3H Max YL613H

Infinix InBook Y3H Max YL613H

© Ferra.ru

Ещё один 16-дюймовый конкурент, и снова дешевле, и снова с более мощным процессором. Да, здесь Intel Core i5, а не i7, зато серия процессора — H, а не U. То есть, это процессор не урезан, а потому и во всех бенчмарках оказывается шустрее ну как минимум в 1,5 раза, чем тот, что стоит в Digma Pro Pactos. И всё это за 50 тысяч рублей.

Итого

Интересно, что изначально Digma Pro Pactos с процессором Intel Core i7-1255U пытались продавать аж за 70 тысяч рублей, но при наличии вполне адекватных 16-дюймовых конкурентов от Infinix и Tecno (в том числе с более шустрыми процессорами) за примерно 50 тысяч, это выглядит как не особо удачная затея. Учитывая, что Digma по престижу до смартфонных производителей пока не дотягивает.

Сейчас цена на маркетплейсах выровнялась, но всё равно меньше чем за 54 тысячи рублей я такой ноутбук не видел. Вряд ли шустрый предустановленный SSD и хорошая цветопередача экрана (не блистающего яркостью, причём — извините за каламбур) стоит переплаты в 7–8 тысяч рублей по сравнению с Tecno/Infinix. А ведь ещё есть всякие ноутбуки Huawei/Honor или Lenovo Xiaoxin с доставкой из Китая, и они радикально круче за эти же деньги...

Конечно, из плюсов Digma Pro Pactos можно отметить предустановленную ОС Windows 11 Pro, тогда как у конкурентов — либо «Домашняя для одного языка», либо вообще без ОС, но в условиях, когда Microsoft официально ушла из РФ, это мало кого останавливает. Ну, вы поняли.

Если бы Digma Pro Pactos стоил в районе 40 тысяч рублей, ну ладно, максимум — 48 тысяч (на старте и без скидок), это был бы хит. А так — получается среднестатистический ноутбук без весомых преимуществ, ради которых стоило бы бежать и покупать именно его. И даже «ну вот он от российского бренда (не путать с российским производителем), в случае железного занавеса надёжнее будет брать такой, запчасти найдутся» как-то не очень убедительно звучит — во-первых, вроде бы политическая ситуация меняется в лучшую второну, а во-вторых — как раз чем глобальнее ноутбук, тем выше вероятность, что вы на Алике или Озонглобале купите на него запчастей. Те, кто хоть раз искал на древние пылесосы Samsung и древние пылесосы Vitek запчасти, знают, о чём я говорю.

6.8
/10
Оценка по версии Ferra
Digma Pro Pactos
Плюсы
  • Быстрый комплектный SSD
  • Оперативную память можно апгрейдить
  • Отличная цветопередача экрана
  • Хороший набор портов-разъёмов
  • Предустановленная Windows 11 Pro
Минусы
  • Яркость дисплея всего лишь средненькая
  • Core i7 задушен по TDP и производительностью по факту не блещет
  • Завышенная цена
  • Тускловатая подсветка клавиатуры