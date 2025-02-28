Каковы новые 16" ноутбуки Digma Pro в сравнении с «китайцами»: плюсы и минусы

В общем, поругать ноутбук можно, разве что, за отсутствие Ethernet-разъёма (он бы поместился сюда только в складном варианте, но тем не менее) и за USB 2.0, но хорошо, что это только один разъём — его как раз можно отвести под мышку или другое подобное не требовательное к скорости устройство.

Экран

В ноутбуке используется 16-дюймовая Full-HD IPS матрица с соотношением сторон 16:10, т.е. максимальное разрешение составляет 1920х1200 пикселей. Частота обновления — 60 Гц, также дисплей поддерживает 48 Гц.

Максимальная заявленная яркость — 250 кд/м2, измеренная — 265 кд/2. Контрастность — 1300:1. В общем, по этим параметрам так себе экран, но… Что удивило — так это цветопередача. Конечно, для дизайнеров, фотографов и художников результаты всё ещё слабоваты, но в целом это один из лучших среднебюджетных ноутбуков по качеству цветопередачи экрана. Отклонение от эталонного цвета (dE) в среднем составляет 2,59 (идеальное значение — 1,00), что очень даже круто.