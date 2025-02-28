Каковы новые 16" ноутбуки Digma Pro в сравнении с «китайцами»: плюсы и минусы

Каковы новые 16" ноутбуки Digma Pro в сравнении с «китайцами»: плюсы и минусыDigma Pro Pactos
Внешний вид
Почти все современные ноутбуки выглядят плюс-минус одинаково. При этом, особенно интересно, что у Digma (что бы вы там о них ни думали) всё-таки есть собственный стиль, которого бренд придерживается. В частности, свой фирменный цвет. Он, может быть не такой уж благородный, но например недавние ноутбуки от Infinix серии Air раскрашены гораздо более нелепо.
В общем, Digma Pro Pactos (ну и название) — строгий «бизнесовый» ноутбук, с которым не стыдно прийти на какую-нибудь деловую встречу. Ну, если само название бренда вас не смущает (но вам шашечки или ехать?). Из минусов — зачем-то здесь скруглили края. С прямыми краями ноутбуки Digma выглядят всё-таки лучше.
К сожалению, «тест на макбук» Pro Pactos не проходит, открывать его надо двумя руками, придерживая нижнюю половинку. Зато раскрыть крышку можно почти на 180 градусов.
По разъёмам набор получился неплохой: слева HDMI 1.4, USB-A с поддержкой USB 3.2 Gen 1 и два USB-C тоже USB 3.2 Gen 1, причём, оба могут использоваться для зарядки от штатного 65-ваттного блока. Равнозначные USB-C разъёмы — это, например, то, чего не хватает многим китайским ноутбукам и чем обычно страдают те же Infinix.
Справа: комбинированный аудиоразъём 3,5-мм, картридер MicroSD, два USB-А (первый — USB 2.0, второй — USB 3.2 Gen 1), и Kensington Lock.
В общем, поругать ноутбук можно, разве что, за отсутствие Ethernet-разъёма (он бы поместился сюда только в складном варианте, но тем не менее) и за USB 2.0, но хорошо, что это только один разъём — его как раз можно отвести под мышку или другое подобное не требовательное к скорости устройство.
Экран
В ноутбуке используется 16-дюймовая Full-HD IPS матрица с соотношением сторон 16:10, т.е. максимальное разрешение составляет 1920х1200 пикселей. Частота обновления — 60 Гц, также дисплей поддерживает 48 Гц.
Максимальная заявленная яркость — 250 кд/м2, измеренная — 265 кд/2. Контрастность — 1300:1. В общем, по этим параметрам так себе экран, но… Что удивило — так это цветопередача. Конечно, для дизайнеров, фотографов и художников результаты всё ещё слабоваты, но в целом это один из лучших среднебюджетных ноутбуков по качеству цветопередачи экрана. Отклонение от эталонного цвета (dE) в среднем составляет 2,59 (идеальное значение — 1,00), что очень даже круто.
При этом по умолчанию и без дополнительной калибровки температура (баланс белого) составляет 7000К (идеальное значение — 6500К) и держится ровно на всём диапазоне яркости.
Ну и углы обзора здесь близки к 180 градусам — но это уже стандарт. Сложно нынче найти ноутбук с IPS-матрицей, где были бы проблемы с углами обзора.
Клавиатура и тачпад
Как обычно, обзор ноутбука я (по большей части) писал на самом ноутбуке. И честно скажу: клавиатура мне понравилась. С ней удобно и приятно работать, ход клавиш короткий и тихий, но при этом чёткий, и печать вслепую не вызвала у меня никаких затруднений. Разве что, когда надо было пользоваться курсорными стрелками — тут лично мне такое их расположение непривычно, но только потому, что на моём собственном ноутбуке стрелки расположены иначе.
Единственное, что напрягает в клавиатуре — подсветка светит не столько сквозь клавиши, сколько под ними. Глаза ловят подсветку из-под верхнего ряда клавиш и хочется её скорее отключить. Сама подсветка при этом имеет три режима: выключена, средняя, максимальная.
Всё остальное продумано гораздо лучше. И Fn не в левом-нижнем углу, а правее, и верхний ряд кнопок может по умолчанию (без нажатия Fn) выполнять как функции F1–F12, так и медиа-функции — для этого в клавише Esc предусмотрен режим Fn Lock.
И даже кнопку переключения вынесли как отдельную, над циферным блоком (она заменяет сочетание клавиш Win + P). И кнопка скриншотов в F10 встроена… В общем, позаботились об удобстве пользователя.
Тачпад, с другой стороны, вызвал меньше положительных эмоций. Да, он большой и палец по нему скользит довольно легко, но как и у некоторых других моделей Digma при нажатии на него он как бы слегка «подпрыгивает».
Ещё в тачпад встроен сканер отпечатков пальцев, и он тут скорее мешает. Лучше бы, как нынче принято, его встроили в кнопку включения. Или в правый-верхний угол клавиатуры.
Производительность и автономность
Digma Pro Pactos — один из самых производительных ноутбуков Digma, это касается и процессора, и накопителя, и даже оперативной памяти. К сожалению, конкуренты всё равно ушли вперёд, так что радоваться могут лишь приверженцы бренда Digma.
Здесь у нас Intel Core i7-1255U, 16 Гбайт DDR4 3200 МГц, и 512-гигабайтный накопитель Foresee XP2100F512G (PCIe 4.0 аж! Обычно в ноутах только 3.0 предустанавливают) с приличными скоростями: до 4900 Мбайт/с на чтение и до 4000 Мбайт/с на запись.
В общем, если у конкурентов от Tecno и Infinix процессоры в 16-дюймовых ноутбуках и более шустрые, то по скорости SSD Pro Pactos от Digma — далеко впереди. Правда, оцените вы это только в специфичных задачах вроде рендеринга видео.
С теми же играми тут беда: графика мало того, что интегрированная, но и вообще слишком слабая, чтобы тянуть даже непритязательные относительно современные игры в 720р хотя бы в стабильных 30 FPS. Я потестировал игры, которые либо не блещут навороченной графикой (Astroneer, Minecraft Dungeons), либо отлично оптимизированы и работают на любой «картошке» (Forza Horizon 5). Вердикт: играть на Digma Pro Pactos не стоит вообще.
Что касается автономности, то Digma Pro Pactos чуть-чуть не дотягивает до 8-часового рабочего дня, что немного расстраивает. Скажем, прошлогодний Tecno Megabook K16S с более производительным Ryzen 7 5800U работает в аналогичных тестах значительно дольше — до 10–12 часов. То же касается и Infinix InBook Y3H Max YL613H — там процессор слабее, чем у Tecno, но всё равно производительность выше, чем у Digma. А потому что в Digma Pro, чтобы процессор не троттлил и крохотный вентилятор справлялся, его (процессор) удушили по TDP до минимальных 15 Вт.
Здесь же в тесте PC Mark 10 при яркости экрана 200 кд/м2 имеем 7 часов 40 минут при просмотре видео и 6 часов 56 минут в режиме симуляции офисной работы (тест Modern Office). На максимальной яркости цифры меньше: 7 часов 13 минут просмотра видео, 6 часов офисной работы.
Оперативная в ноутбуке не распаяна, а установлена двумя модулями по 8 Гбайт. Это очень кайфово — можно легко добить объём памяти и до 32, и до 64 ГБ при желании. Правда, никаких эпичных задач, которые бы были уместны для такого большого ОЗУ, ультранизковольтный i7 12-го поколения не потянет.
Наконец, как и все Digma, модель Pro Pactos — относительно шумная. Не такая, как игровые китайские майбенбены, но вентилятор может включаться без особых на то причин, когда например пишешь текст в офисном приложении.
Конкуренты
|Digma Pro Pactos
|Tecno Megabook K16SDA
|Infinix InBook Y3H Max YL613H
|ОС
|Windows 11 Pro
|Windows 11 Home, для одного языка
|нет
|Экран
|16'', 1920x1200 пикс., IPS (BOE0A74 NV160WUM-NH0), 60 Гц
|16'', 1920x1200 пикс., IPS, 60 Гц
|16'', 1920x1200 пикс., IPS, 60 Гц
|Процессор
|Intel Core i7-1255U, 1,7-4,7 ГГц (TDP 15 Вт)
|AMD Ryzen 7 5800U, 1,9-4,4 ГГц
|Intel Core i5-12450H 2–4,4 ГГц, 8 ядер (4 производительных + 4 энергоэффективных)
|GPU
|Intel Iris Xe Graphics
|AMD Radeon Graphics
|Intel UHD Graphics
|ОЗУ
|16 Гбайт, DDR4, 3200 МГц
|16 Гбайт, DDR4, 3200 МГц
|16 Гбайт, LPDDR4x, распаяна
|Сеть
|Intel Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth 5.2, WI-FI 6 (802.11ax)
|Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter, Realtek RTL8822CE Wireless LAN 802.11ac, Bluetooth 5.0
|Intel Wi-Fi 6 X201, Bluetooth 5.2, WI-FI 6 (802.11ax)
|Накопитель
|512 Гбайт PCIe 4.0 (Foresee XP2100F512G)
|1024 Гбайт
|512 Гбайт
|Аккумулятор
|5300 мАч, 63,5 Вт*ч
|6060 мАч, 75 Вт*ч
|6060 мАч, 70 Вт*ч
|Габариты
|358,7х252х16,9 мм
|359,5х251,7х17,5 мм
|357,3х248,8х18 мм
|Масса
|1,74 кг
|1,75 кг
|1,88 кг
|Цена
|от 55 тысяч рублей
|от 48 тысячи рублей
|от 49 тысяч рублей
Tecno Megabook K16S
Этот 16-дюймовый ноутбук от Tecno на процессоре Ryzen 7 5800U выйдет значительно дешевле, чем Digma Pro Pactos (48 тысяч рублей против 55 тысячи), но процессор у него шустрее и автономность лучше, а ещё он работает в среднем тише. Из минусов: хуже цветопередача экрана, более медленный SSD.
Infinix InBook Y3H Max YL613H
Ещё один 16-дюймовый конкурент, и снова дешевле, и снова с более мощным процессором. Да, здесь Intel Core i5, а не i7, зато серия процессора — H, а не U. То есть, это процессор не урезан, а потому и во всех бенчмарках оказывается шустрее ну как минимум в 1,5 раза, чем тот, что стоит в Digma Pro Pactos. И всё это за 50 тысяч рублей.
Итого
Интересно, что изначально Digma Pro Pactos с процессором Intel Core i7-1255U пытались продавать аж за 70 тысяч рублей, но при наличии вполне адекватных 16-дюймовых конкурентов от Infinix и Tecno (в том числе с более шустрыми процессорами) за примерно 50 тысяч, это выглядит как не особо удачная затея. Учитывая, что Digma по престижу до смартфонных производителей пока не дотягивает.
Сейчас цена на маркетплейсах выровнялась, но всё равно меньше чем за 54 тысячи рублей я такой ноутбук не видел. Вряд ли шустрый предустановленный SSD и хорошая цветопередача экрана (не блистающего яркостью, причём — извините за каламбур) стоит переплаты в 7–8 тысяч рублей по сравнению с Tecno/Infinix. А ведь ещё есть всякие ноутбуки Huawei/Honor или Lenovo Xiaoxin с доставкой из Китая, и они радикально круче за эти же деньги...
Конечно, из плюсов Digma Pro Pactos можно отметить предустановленную ОС Windows 11 Pro, тогда как у конкурентов — либо «Домашняя для одного языка», либо вообще без ОС, но в условиях, когда Microsoft официально ушла из РФ, это мало кого останавливает. Ну, вы поняли.
Если бы Digma Pro Pactos стоил в районе 40 тысяч рублей, ну ладно, максимум — 48 тысяч (на старте и без скидок), это был бы хит. А так — получается среднестатистический ноутбук без весомых преимуществ, ради которых стоило бы бежать и покупать именно его. И даже «ну вот он от российского бренда (не путать с российским производителем), в случае железного занавеса надёжнее будет брать такой, запчасти найдутся» как-то не очень убедительно звучит — во-первых, вроде бы политическая ситуация меняется в лучшую второну, а во-вторых — как раз чем глобальнее ноутбук, тем выше вероятность, что вы на Алике или Озонглобале купите на него запчастей. Те, кто хоть раз искал на древние пылесосы Samsung и древние пылесосы Vitek запчасти, знают, о чём я говорю.
- Быстрый комплектный SSD
- Оперативную память можно апгрейдить
- Отличная цветопередача экрана
- Хороший набор портов-разъёмов
- Предустановленная Windows 11 Pro
- Яркость дисплея всего лишь средненькая
- Core i7 задушен по TDP и производительностью по факту не блещет
- Завышенная цена
- Тускловатая подсветка клавиатуры