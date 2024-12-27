Самый лёгкий ноутбук на Core i5 по минимальной цене

Я, как обычно, болтун-графоман, поэтому если вам некогда читать о приколах ноутбука и вы зашли в статью за ответом «Да или нет?», нажимайте сразу на выводы. А для остальных — преамбула:

Недорогих 14” ноутбуков с весом 1.0 кг не существует. Это первый в своём роде

Началось всё с того, что я насоветовал этот ноутбук своему начальнику, когда он спросил меня, какой максимально легковесный ноутбук с нормальным быстродействием можно взять для дочери-первоклашки — в 7 лет, как вы понимаете, можно таскать и ноутбук потяжелее, но учебники никто не отменял, поэтому лучше — меньше. Звучит как «невыдуманная история, о которой невозможно молчать», но рассказываю как есть.

Я изначально думал, что есть ноутбуки на Intel N100 в малых габаритах. Потому что чё бы и нет? Процессор кушает очень мало, работает даже без вентиляторов, для производителя прост в исполнении: берёшь 14” шасси, кидаешь туда N100 и хоть какой-нибудь более-менее ёмкий аккумулятор — и оно работает долго, голову не делает.

Но это я так думал. А знаете, сколько весят 14” ноутбуки на Intel N100 по факту? Пластмассовые, с маленький (38 Вт*ч) аккумулятором? В среднем — 1.4 – 1.5 кг! Я офигел от таких реалий. Чему там весить столько? Но факт остаётся фактом, можете сами посмотреть варианты в магазинах и убедиться, что недорогой маломощный 14” ноутбук с маленьким аккумулятором весит как нормальные такие металлические Tecno или Асусы с диагональю 15.6”.

Хорошо, абстрагируемся от процессора и просто ищем по порядку самые дешёвые ноутбуки с весом в 1.0 кг. В идеале хотелось бы вообще 0.9 кг, но будем реалистами — такие были только в эпоху 13.3”, да и то редкостью. А сейчас 13.3” почти никто не делает и 14” стартуют с 1.0 кг минимум.

И вот наблюдаем: Асусы ZenBook и ExpertBook по 120-140 тысяч рублей, Huawei MateBook X Pro по 150-170 тысяч рублей, HP Dragonfly G3 за 200+ тысяч рублей… Нет, есть, конечно, Chuwi на Intel N100 с диагональ… 10.5”, но печатать на клавиатуре такого размера — вывих пальцев. И есть всякие планшеты с пристёгивающейся клавиатурой на N100 за 40 тысяч рублей, но это тоже так себе по удобству штуковины и, хоть они и на Винде, это недоноутбуки.