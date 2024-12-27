Самый лёгкий ноутбук на Core i5 по минимальной цене

Самый лёгкий ноутбук на Core i5 по минимальной ценеInfinix Inbook Air Pro+
Я, как обычно, болтун-графоман, поэтому если вам некогда читать о приколах ноутбука и вы зашли в статью за ответом «Да или нет?», нажимайте сразу на выводы. А для остальных — преамбула:
Недорогих 14” ноутбуков с весом 1.0 кг не существует. Это первый в своём роде
Началось всё с того, что я насоветовал этот ноутбук своему начальнику, когда он спросил меня, какой максимально легковесный ноутбук с нормальным быстродействием можно взять для дочери-первоклашки — в 7 лет, как вы понимаете, можно таскать и ноутбук потяжелее, но учебники никто не отменял, поэтому лучше — меньше. Звучит как «невыдуманная история, о которой невозможно молчать», но рассказываю как есть.
Я изначально думал, что есть ноутбуки на Intel N100 в малых габаритах. Потому что чё бы и нет? Процессор кушает очень мало, работает даже без вентиляторов, для производителя прост в исполнении: берёшь 14” шасси, кидаешь туда N100 и хоть какой-нибудь более-менее ёмкий аккумулятор — и оно работает долго, голову не делает.
Но это я так думал. А знаете, сколько весят 14” ноутбуки на Intel N100 по факту? Пластмассовые, с маленький (38 Вт*ч) аккумулятором? В среднем — 1.4 – 1.5 кг! Я офигел от таких реалий. Чему там весить столько? Но факт остаётся фактом, можете сами посмотреть варианты в магазинах и убедиться, что недорогой маломощный 14” ноутбук с маленьким аккумулятором весит как нормальные такие металлические Tecno или Асусы с диагональю 15.6”.
Хорошо, абстрагируемся от процессора и просто ищем по порядку самые дешёвые ноутбуки с весом в 1.0 кг. В идеале хотелось бы вообще 0.9 кг, но будем реалистами — такие были только в эпоху 13.3”, да и то редкостью. А сейчас 13.3” почти никто не делает и 14” стартуют с 1.0 кг минимум.
И вот наблюдаем: Асусы ZenBook и ExpertBook по 120-140 тысяч рублей, Huawei MateBook X Pro по 150-170 тысяч рублей, HP Dragonfly G3 за 200+ тысяч рублей… Нет, есть, конечно, Chuwi на Intel N100 с диагональ… 10.5”, но печатать на клавиатуре такого размера — вывих пальцев. И есть всякие планшеты с пристёгивающейся клавиатурой на N100 за 40 тысяч рублей, но это тоже так себе по удобству штуковины и, хоть они и на Винде, это недоноутбуки.
И тут Infinix такой — хоба! — Air Pro+! С тем самым весом в 1.0 кг, да ещё металлический, да ещё с нормальными i5/i7, да ещё и OLED. И цена, хоть и высока для Инфиниксобуков — 66-70 тысяч минимум — но вы ведь видели, сколько стоят альтернативы в металле с i5 или лучше. Поэтому насоветовал я начальнику этот ноутбук (на тот момент даже в руках его не держал), потому что вроде бы все характеристики в норме, а сам до сегодняшнего дня думал: «Что-то меня терзают смутные сомнения — вдруг с ноутом что-то не так? Наверное, я что-то упустил и будет подвох, из-за которого меня потом проклянут». Короче, добрался я наконец до тестирования и скажу, что да — подвох есть, ещё и не один, но не фатальный. И из таблицы характеристик вы эти подвохи не увидите. Кстати, вот и она, ознакомьтесь:
Характеристики
|Ноутбук
|Infinix Inbook Air Pro+ XL434
|Дисплей
|14”, 2880x1800, OLED, 120 Гц, глянцевый (EDO SH — EverDisplay Optronics Shanghai EE00QBA62.A)
|Веб-камера
|2 Мп (1080p), с поддержкой Windows Hello (вход в систему без пароля по сканированию лица), без шторки
|Процессор
|Intel Core i5-1334U (10 ядер, 12 потоков, 0.9 – 4.6 ГГц, 10 нм)
|Intel Core i7-1335U (10 ядер, 12 потоков, 0.9 – 4.6 ГГц, 10 нм)
|Встроенная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80 исполняемых блоков, 1250 МГц)
|Оперативная память
|16/32 ГБ LPDDR4x-4266, четырёхканальная, распаяна
|Накопитель
|1x SSD 512/1024 ГБ PCIe 3.0, M.2 2280 (Foresee XP1000)
|Порты и разъёмы
|1x USB 3.1 Type-A
|2x USB 3.2 Gen1 x2 Type-C
|1x HDMI 1.4
|1x mini-jack 3.5 мм
|Операционная система
|Windows 11 Домашняя
|Сеть
|Wi-Fi 6 (Intel AX201), Bluetooth 5.1
|Аккумулятор
|57 Вт*ч
|Габариты
|225x315x15.3 мм
|Масса
|1.0 кг
|Цена
|От 66 тысяч рублей (i5/16/512 ГБ)
|От 85 тысяч рублей (i7/32/1024 ГБ)
Я swag, братан
Внешка, на первый взгляд, приличная. Если вы берёте серебристую версию на Core i5, так и вообще нормалёк — тонкий ноутбук нестареющего дизайна (Стив Джобс гений — уже столько лет в гробу, а лучше дизайна MacBook Air, который вышел в 2008 году — почти 17 лет назад — никто до сих пор ничего не придумал).
И серебристый на i7 тоже норм. А вот вторая расцветка (которая и попала к нам на обзор) исполнения с i7… блин, давайте не будем толерантными, как любители BLM, и просто согласимся, что цвет — на любителя. На нашей фотосессии с дорогой камерой из фото в этом обзоре ноутбук выглядит красавчиком, но за время теста, когда я печатал на нём в электричках или в кафе, на меня частенько смотрели так:
А я ощущал себя, как этот мужик из девяностых:
Щас кто-нибудь обязательно оскорбится и подаст на нас в суд — осуждаю перегиб на этой фотке, если что.
Ну и, чтобы вы понимали реальный цвет — вживую ноутбук почти сливается по цвету с одним из наших переговорных кабинетов в офисе, в котором стол сделан из меди:
В общем, если вы агрессивно не любите однотипные ноутбуки стандартных — можете брать и такой. В остальных случаях советую купить серебристый — этот цвет на грани медного и золотистого уж очень на любителя.
Разъёмы, особенности корпуса
Боковины настолько тощие, что под полноразмерный USB и HDMI на ноутбуке даже в местах разъёмов сделали наплывы (увеличили толщину).
Но это вы заметите не сразу. А так — по ширине и длине это обычный 14” ноутбук. При первом взгляде в голову идёт мысль: «И вот он суперлёгкий? А на вид обычный», пока не берёшь его в руки.
1.0 кг веса в 14” ноутбуке ощущается странно. Будто ты взял не ноутбук в руки, а взял его металлический каркас, в котором ни аккумулятора, ни матплаты внутри нет — настолько удивляет лёгкость. Но ощущение кайфовое, врать не буду.
Другое дело, что Inbook Air Pro+ — это не просто сверхлёгкий ноутбук, а недорогой (по меркам аналогов) сверхлёгкий ноутбук. И это ощущается:
- Рамка по периметру дисплея из дешёвенького пластика, как в каком-то бюджетном Lenovo IdeaPad. В «высшей лиге» ноутбуков принято обходиться без этих пластиковых нашлёпок и просто поверх дисплейной матрицы наклеивать защитное стекло — ну, как в смартфонах. Вот, посмотрите на HONOR MagicBook Pro Art 14 из моделей 2024 г., либо на старый четырёхлетний Huawei MateBook X 2020:
- Сама рамка вокруг дисплея офигеть какая большая. Что наводит на мысль о том, что ноутбук по высоте немного больше, чем должен бы быть при такой диагонали. Проверил — и правда, конкуренты с 14” в среднем чуть компактнее:
|Ноутбук
|Диагональ дисплея
|Соотношение сторон дисплея
|Высота (глубина) корпуса
|Infinix Inbook Air Pro+
|14”
|16:10
|225 мм
|Huawei MateBook D 14
|14”
|16:9
|215 мм
|Acer Swift Go 14 OLED
|14”
|16:10
|218 мм
|Asus ZenBook 14 OLED
|14”
|16:10
|220 мм
Короче, дисплей 14”, а ноутбук по ширине и высоте как 14.2” (хоть и супер-лёгкий). Соответственно, как только в габариты 14.2” влепили дисплей 14.0”, рамки стали бросаться в глаза.
Я не придираюсь, я просто объясняю вам, что внешне ноут не произведёт вау-эффекта — он произведёт его, когда вы возьмёте его в руки и у вас начнутся «глюки в голове» в стиле «он такой лёгкий, будто внутри корпуса ничего нет…». Но не внешне.
Но большую рамку Infinix обыграл очень умно: видите эти пять больших овалов на рамке над дисплеем?
Один из этих овалов — светодиод (шторки на веб-камере нет, диод загорается белым цветом, когда камер используется, чтобы вы были в курсе). Вторая — собственно веб-камера. А остальные — ИК-датчики, как на FaceID в iPhone. Да, перед вами редкий вид ноутбука с возможностью входить в Windows сканированием лица вместо ввода пароля. Его взамен лишили сканера отпечатков пальцев, но и фиг с ним — со сканированием лица ещё удобнее! В этом плане Infinix молодцы.
Ещё из плюсов: все USB-порты быстрые. Идиотизм с «вот тут у нас USB 3, а вот тут у нас USB 2, поэтому сюда быструю флешку втыкайте, а сюда не втыкайте» ушёл в прошлое, слава богу. Да и в целом уважуха за то, что полноразмерный USB есть и полноразмерный HDMI есть — USB-хаб покупать и таскать с собой нет надобности.
Из минусов — угол раскрытия крышки маловат. Напоминаю — раскрытие в 180 градусов нужно не для понтов и соревнования с Lenovo Yoga, а чтобы было удобно работать в транспорте/тесных машинах на заднем сиденье, если ноутбук у вас на согнутых ногах. Но вообще, почему-то у всех сверхлёгких ноутбуков угол раскрытия примерно такой же. Странно, конечно — есть гораздо более дешёвые ноуты, где крышка раскрывается шире. Но жить можно и с таким углом раскрытия.
Клавиатура и тачпад
Я вот прочитал нарекания Дениса Русакова в обзоре Infinix Inbook Air базовой версии (бюджетный 14” ноутбук, упакованный в такой же дизайн, как и Air Pro+, но более тяжёлый, хотя и с такой же клавиатурой/тачпадом) к клавиатуре и чёт не согласен — по удобству набора текста она отличная.
Нет маразма, когда на стрелки забыли навесить PgUp/PgDn/End/Home (этим грешит Tecno зачастую) и ты, как идиот, тыкаешь/зажимаешь стрелочку чтобы выделить текст вручную вместо того, чтобы одним нажатием выделить его до конца строки.
Нет уменьшенных клавиш в размерах клавиш, как в ноутбуках Digma и Osio, когда ты промахиваешься мимо буквы при наборе текста, потому что она чуть левее, чем должна бы быть. Да даже в Huawei 16-дюймовом зачем-то берёт и урезают клавишу с буквой «Ё» на клавиатуре. Я понимаю, что в англоязычных странах это клавиша просто «тильда» и никакие буквы не набирают, но грёбаный рот вашего казино…
В общем, у Инфиникса таких странностей нет — клавиатура почти во всю ширину, а по бокам от неё динамики — опять же, более разумный подход, чем динамики, поющие «в пол» (или в ваши брюки, по ситуации). Два уровня подсветки, которых вполне хватает, мягкие нажатия, всё ок.
Да, ход длинный и мягкий, как на бюджетных ноутбуках. Я вот посмеивался над автоонанистами, которые в тест-драйвах пишут, мол «качество нажатия клавиш на этих ваших китайских кроссоверах не идёт ни в какое сравнения с выверенным усилиям нажатия клавиш на BMW, Audi и Mercedes!», а теперь сам пишу что-то подобное про ноутбуки. В том плане, что у MacBook нажатия жёстче и приятнее. И в Huawei Matebook X Pro, и в HONOR MagicBook Pro Art 14, и в Asus ZenBook. А в Инфиниксе клавиатура как в Asus Vivobook, Lenovo Xiaoxin, Huawei MateBook D, Honor MagicBook 14 и т.д. — хорошая, приятная, но не «дорогая» на ощупь.
Впрочем, это мелочи и фигня, как разница в скорости работы смартфона со средним процессором и супер-быстрым процессором — разница-то есть, но погоды совсем не делает и заметят её только самые зажравшиеся ребята.
Тачпад вообще хорош — ноль вопросов. Удобный, чувствительный, большой.
Дисплей
Приятно, что Infinix даже в младшей комплектации с Core i5 предлагает сразу свой топовый дисплей — 2.8K, 120 Гц, OLED. Например, Asus в младших комплектациях ZenBook 14 OLED практикует подход «Ты, козлина, не захотел доплатить за версию с Core Ultra 7 и выбрал Ultra 5/Ryzen 7, поэтому мы специально поставили 1080p 60 Гц вместо 1440p 120 Гц! Жмот должен страдать!».
Здесь не так — дисплей сразу супер-яркий, супер-чёткий, супер-быстрый. Как владелец Asus Vivobook 14 Pro OLED, в котором тоже 14” 2.8K матрица, могу пожаловаться только на то, что у Infinix более глянцевое покрытие дисплея. Матовых OLED/AMOLED, если что, вообще не бывает в природе — точнее, вы можете налепить матовую плёнку на свой AMOLED-дисплей в смартфоне и яркость скатится в гoвнo, поэтому так никто и не делает.
Но просто если у Asus покрытие OLED-дисплея полуглянцевое, то у Infinix оно прям глянцевое. На выключенном дисплее видите свою рожу настолько чётко, что даже бриться по этому отражению можно. И закрадываются опасения, что и на включённом дисплее бликов будет полно. Но нет — OLED славен тем, что контрастность запредельная, яркость тоже высокая, поэтому работать и в помещении, и на улице получится легко, читаемость отличная.
Ну и цветопередача классная — матрица EverDisplay Optronics Shanghai EE00QBA62.A кроме этого Инфиникса больше ни в одном ноутбуке не засветилась (то ли Infinix переименовали её под себя для конспирации, то ли это первый ноутбук с таким дисплеем), но она очень хороша и видно, что «с завода» цветопередачу в ней доводили почти до идеала.
Короче, даром что рамки вокруг дисплея здоровенные — сам дисплей по яркости, скорости прорисовки и цветопередаче просто великолепный. Смотреть картинки и фильмы — сплошное удовольствие.
|Максимальный уровень яркости HDR/SDR
|500/400 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|∞
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|>100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|2.0
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2.1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500K
Производительность
Очень сладенький обзор был до сих пор? А сейчас пойдут ложки дёгтя.
В общем, добро пожаловать в жульничество производителей процессоров, где индекс процессора в ноутбуке уже лет 5 как не связан с быстродействием. Я чуть ли не матом говорил об этом в обзоре, опять же, сверхлёгкого 900-граммового Huawei MateBook X 13.3” ещё в 2020 году. Тогда ещё маркетологи российского подразделения Intel по почте грозили мне судом. А сейчас они безработные, ха-ха! Всего вам нехорошего, ребята!
Так вот: суть в том, что если в старые добрые времена Core i7 в ноутбуке был всегда одинаковым Core i7 с одинаковым уровнем производительности, а более слабые процессоры уже назывались Core i5, то в конце 2010-х сначала Intel, а потом и AMD разрешили производителям регулировать TDP для процессора в зависимости от своих (производителей) хотелок. TDP — это, формально, уровень тепловыделения процессора, но замнём для ясности: чтобы было понятно, будем говорить, что это максимальное количество ватт, которое процессору дают отожрать под высокой нагрузкой.
Больше ватт — больше нагрев. И если раньше вы наблюдали, как в тонких ноутбуках (тогда их называли ультрабуками) Core i7, а иногда и Core i5 по температуре долбился в соточку
а инженеры-проектировщики ноутбука — в попочку градусов по Цельсию, перегревался и сбрасывал производительность. То с 2020 года (или чуть раньше) производителям разрешили «придушивать» процессор уже на заводе, чтобы он… просто потреблял меньше ватт, то есть работал медленнее. И в результате просто не нагревался до высоких температур, при которых роняется производительность.
«А какая разница — роняется ли производительность при перегреве или из-за того, что процессор задушен?», — спросите вы? А никакой — по скорости работы одно и то же. Это сделано для того, чтобы вы при установке AIDA64 или HWInfox запустили стресс-тест, увидели, что процессор не нагревается выше 70 градусов, обрадовались великолепному охлаждению и всем рассказали, какой у вас хороший ноутбук.
Вот и кретины-обзорщики в остальных обзорах Infinix Inbook Air Pro+ пишут о «производительном и эффективном процессоре», «производительности более чем достаточно, ноутбук отлично справляется с нагрузкой». Хотя, если бы обзорщики были чуть менее тупыми, они бы сопоставили замеры производительности и поняли, что Core i7-1335U и i5-1334U в этом ноутбуке работают на уровне… Core i3-1215U из какого-нибудь 15.6” или 16” ноутбука. Удивлены, да? Никто об этом не писал? А вы возьмите результат мультипоточного теста из Cinebench R23 у этого инфиниксобука и сходите посмотрите в обзорах ноутов на Core i3-1215U, сколько баллов они набирают в этом тесте? Будете удивлены.
Это, впрочем, как я и говорил, не новость для сверхлёгких ноутбуков в 14” — они всегда удушены по скорости работы. Аналогично HONOR MagicBook Art 14 с Core Ultra 7 работает на уровне Ultra 5. И Asus ZenBook 14 OLED с Core Ultra 7 тоже перегревается и обделывается до уровня Core Ultra 5 от силы (даже при большем весе и толщине, чем у Infinix).
Просто если об этом не говорить, то люди будут думать, что Core i7 — он везде Core i7, а это уже давно не так.
И вот в случае с Infinix Air Pro+ что i7, что i5, которые даже в теории почти одинаковые, здесь ещё и задушены по TDP в долгосроке до 15 Вт (на пару секунд они могут подскакивать в TDP до 50 Вт, температура процессора подскакивает до 96 градусов, после чего процессор переходит в режим 15 Вт и температура держится в максимальной нагрузке на уровне 70 градусов, а не в стресс-тестах — 65 градусов). И в обоих случаях по факту, а не в бенчмарках… ну, конечно, быстрее ощущаются в работе, чем Core i3-1215U (и в i5-1334U, и в i7-1335U, и в i3-1215U два мощных ядра, остальные — экономичные, которые погоды не делают.
Но в i5 и i7 больше кэш-памяти и выше частота ядер, поэтому они шустрее чуть-чуть). Но это всё равно производительность «быстрой печатной машинки» — берём для примера 14-дюймовый MSI Modern на Core i5-1235U, который не ультра-лёгкий и не ультратонкий, а «просто ноутбук 14”». И в нём примерно такой же процессор работает… в 2 раза быстрее.
Закрепляем факты: Infinix Air Pro+ брать можно, но берите только с i5 и принимайте в расчёт, что это «обезжиренный» i5 для того, чтобы тексты печатать, сайты открывать (20 вкладок ноут открывает без труда), видео смотреть вплоть до 4K 120 к/с без проблем и, от силы, фотографии в Photoshop ретушировать. На конвертацию видео, реставрацию фоток нейросетями даже не замахивайтесь — ноутбук это всё осилит, но настолько медленно, что после первого раза вам перехочется.
Господи, сколько же я текста набомбил здесь о процессоре. Ну да ладно — это единственное, к чему хочется придираться. В остальном — Wi-Fi быстрый и хороший, SSD — норм тоже, обычный безбуферный китайский NVMe PCIe 3.0. Хотите круче — покупайте Samsung PM991A (980 Pro OEM) с AliExpress за 8.8 тысяч 1 ТБ или 18 тысяч 2 ТБ. Остальные SSD между этими крайностями будут примерно одинаковы по быстродействию.
Слот SSD один, оперативная память распаяна — это стандартная ситуация для 14” ноутов (исключение — разве что Tecno Megabook T1 14” AMD, да и тот уже не продают вроде бы). Ну и Wi-Fi тут тоже распаян, но он сам по себе хорош, а апгрейд Wi-Fi модуля в ноутбуке почти всегда бесполезен, потому что скорость Wi-Fi в основном упирается в антенны ноутбука, а не крутизну PCIe Wi-Fi микросхемы.
И ещё ноутбук очень тихий. Под любой нагрузкой. Да, вентилятор тут есть, но он еле-еле заметно шуршит и, хоть включается даже при низкой нагрузке иногда, но всё равно — это один из самых тихих 14” современных ноутов.
Автономность
Здесь показатели тоже, как видите, не впечатляющие как для ноута с 15-ваттным Alder Lake (да-да, 1355U — это не Raptor Lake) и 57 Вт*ч, но тут уж выступлю в защиту инфиниксобука:
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Это ноутбук с OLED-дисплеем. А OLED известен тем, что на тёмной теме оформления системы и приложений он работает гораздо дольше, чем на светлой. Мы тестируем все ноутбуки на светлой теме (для единообразия), поэтому, хоть ноут и протянул 5 — 5.5 часов в среднем, с тёмным оформлением он протянет дольше.
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Вряд ли Core i7 потребляет больше энергии, чем Core i5 (процессоры почти одинаковы, конкретно эти две модели), но у других обзорщиков этот ноутбук протянул под 7 часов. Не знаю, какую они там яркость ставили, но в целом OLED на 200 кд/м2 с «супер-яркостью миллион к одному» и IPS на 200 кд/м2 с позорными 1500:1 — это две большие разницы. И на OLED не обязательно крутить яркость настолько высоко, но выглядит ярче в среднем. Стало быть, и ноут протянет дольше.
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За счёт малого расхода энергии процессором и дисплеем ноутбук сам по себе экономичен и подзарядить его можно даже от 10000 мАч Power Bank 30 Вт подзарядить в пути. Это я ещё не говорю про активацию режима энергосбережения и т.д.
Это не значит, что автономность прям хорошая. Она тут на четвёрку с небольшим минусом по пятибалльной шкале. Хорошая — это часов 7 в таком режиме яркости, как у нас, но не 5 и не 5.5. Тут можно выбить и 7, и 7.5 часов, если яркость снизить — я просто обозначаю вам, что есть более дешёвые ноутбуки с IPS (более прожорливым дисплеем), которые проработают столько же. Правда, они будут все тяжелее.
И есть HONOR MagicBook Art 14, который весит 1.03 кг, аккумулятор в нём почти такой же (60 Втч против 57 Втч у Infinix) и он при более мощном процессоре Core Ultra 7 работает не 5.5 часов, а 10 часов с такой же яркостью. Но у него дисплей более крутой и более дорогой и сам он стоит 175 тысяч против 65 тысяч у Infinix Inbook Air Pro+.
Короче, полно более выносливых 1.0 кг ноутбуков по более высокой цене. Полно более выносливых ноутбуков 14” с 1.4 кг веса. Более выносливых ноутбуков с 1.0 кг по такой же цене, как у Air Pro+ нету. Но автономность — всего лишь уровня «ну ладно, сойдёт».
P.S. кстати, DNS врёт в описании ноутбука — мощность блока питания в Inbook Air Pro+ не 45, а 65 Вт. И заряжается с 0% до 100% он за стандартные 2 часа.
Конкуренты
|Ноутбук
|Infinix Inbook Air Pro+ XL434
|Asus ZenBook 14 OLED UX3405MA
|Дисплей
|14”, 2880x1800, OLED, 120 Гц, глянцевый (EDO SH — EverDisplay Optronics Shanghai EE00QBA62.A)
|14”, 1920x1080, OLED, 60 Гц, глянцевый
|Веб-камера
|2 Мп (1080p), с поддержкой Windows Hello (вход в систему без пароля по сканированию лица), без шторки
|2 Мп (1080p), с поддержкой Windows Hello (вход в систему без пароля по сканированию лица), со шторкой
|Процессор
|Intel Core i5-1334U (10 ядер, 12 потоков, 0.9 – 4.6 ГГц, 10 нм)
|Intel Core Ultra 5 125H (14 ядер, 18 потоков, 3.6 – 4.5 ГГц, 7 нм)
|Intel Core i7-1335U (10 ядер, 12 потоков, 0.9 – 4.6 ГГц, 10 нм)
|Встроенная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80 исполняемых блоков, 1250 МГц)
|Оперативная память
|16/32 ГБ LPDDR4x-4266, четырёхканальная, распаяна
|16 ГБ LPDDR5x-7467, четырёхканальная, распаяна
|Накопитель
|1x SSD 512/1024 ГБ PCIe 3.0, M.2 2280 (Foresee XP1000)
|1x SSD 512 ГБ PCIe 4.0, M.2 2280 (Micron 2400)
|Порты и разъёмы
|1x USB 3.1 Type-A
|1x USB 3.1 Type-A
|2x USB 3.2 Gen1 x2 Type-C
|2x Type-C (Thunderbolt 4)
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.1
|1x mini-jack 3.5 мм
|1x mini-jack 3.5 мм
|Операционная система
|Windows 11 Домашняя
|Нет
|Сеть
|Wi-Fi 6 (Intel AX201), Bluetooth 5.1
|Wi-Fi 6E (Intel AX211), Bluetooth 5.1
|Аккумулятор
|57 Вт*ч
|75 Вт*ч
|Габариты
|225x315x15.3 мм
|220x312x14.9 мм
|Масса
|1.0 кг
|1.3 кг
|Цена
|От 66 тысяч рублей (i5/16/512 ГБ)
|От 90 тысяч рублей (Ultra 5, 16/512 ГБ)
|От 85 тысяч рублей (i7/32/1024 ГБ)
|От 100 тысяч рублей (Ryzen 7 8840HS, 16/1024 ГБ)
Asus ZenBook 14 OLED
Я тут всю дорогу втираю вам о том, как важно, чтобы ноутбук был ровно 1.0 кг и всё такое, но для сравнения взял конкурента, который мало того, что дороже, так ещё и 1.2 кг. Почему?
А чтобы вы сразу видели альтернативы в двух плоскостях: одну — среди таких же «строго супер-лёгких 1.0 кг» ноутов со всеми их минусами («задушенным» процессором и «сносной» вместо хорошей автономностью). И вторую — как ответ на вопрос «А сколько мне нужно доплатить и сколько будет весить хороший ноутбук без жертв производительности и с долгой работой от аккумулятора?
Вот вам Асус, который будто с учётом всех этих хотелок был спроектирован. Он бывает в вариантах UX3405MA (более ранняя и модель за 80-90 тысяч рублей на Core Ultra 5-125H, для быстрой работы) и UM3406HA (за 100 тысяч рублей на Ryzen 7 8840HS с 8 ядрами и мощной встроенной графикой Radeon 780M — на этом ещё поиграть можно очень во многое).
Из минусов — в обоих этих младших комплектациях у вас будет менее чёткий, менее яркий и менее быстрый (1920x1200, 400 кд/м2, 60 Гц) дисплей, чем у Infinix (2880x1800, 500 кд/м2, 120 Гц) дисплей, чем у Infinix. Вес, опять же, на 20% больше (1.2 кг против 1.0 кг). И вариант Asus с 16/512 ГБ стоит дороже, чем Infinix с 32/1024 ГБ. Вентиляторы очень шумные (Infinix-то как раз тихий). Нет предустановленной Windows. Но дальше начинаются плюсы.
Потому что Asus даже на Core Ultra 5 125H в 2 раза быстрее, чем Infinix, при этом у него быстрее встроенный SSD (PCIe 4.0 Micron), в нём и в интеловской и, тем более, AMDшной версии мощнее интегрированная графика (можно вполне себе в Far Cry 6 побегать, не говоря уже о CS 2 или Мире Танков), и у него аккумулятор ёмкостью 75 Втч (!) против 57 Втч у Infinix. В итоге ноутбук работает 10 часов как нефиг делать, иногда 12 часов на сопоставимой яркости против 5-7 часов у Infinix. И тоже есть вход Windows через сканирование лица (Windows Hello), как и у Air Pro+.
И такой Asus не то, чтобы дороже, если поискать: на момент написания статьи «Ozon Россия» продаёт версию с Core Ultra 5 125H 16/512 за 84 тысячи рублей. Ну ладно, допустим, «распродажа» на этот раз не враньё, как часто на Озоне бывает, и ноут подорожает до 88 тысяч. Ну, Infinix с Core i7 стоит 85-87 тысяч и он медленнее. Заменить в Asus 512 ГБ на 1000 ГБ — и он даже с 16 ГБ будет быстрее, чем Infinix Air Pro+ с 32 ГБ ОЗУ. Но тяжелее. Такие дела.
А остальные сверхлёгкие ноутбуки ещё дороже — 125-130 тысяч рублей и до бесконечности, поэтому сравнивать их с 65-70-тысячным Инфиниксом не будем, потому что это уже совсем борщ.
Выводы
Я обещал в выводах пересказать вкратце суть статьи тем, кому неохота читать подробности.
Поэтому ничего нового я тут не скажу, просто имейте в виду, что у Infinix Inbook Air Pro+:
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Офигительный по качеству OLED-дисплей. Самый яркий, чёткий и быстрый за эти деньги, с отличной цветопередачей, как у «грандов».
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Действительно малый вес. Настолько, что кажется, будто корпус ноутбука внутри пустой, настолько он невесомый.
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Но габариты, не считая толщины, как у обычного 14” ноутбука. Даже скорее как у 14.2” ноутбука, хотя дисплей 14.0”. Из-за этого несоответствия вокруг дисплея очень большие рамки.
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Из плюсов — есть сканирование лица для входа в Windows без пароля, как на смартфонах с FaceID. Поэтому и нет сканера отпечатков пальцев — он тут и не нужен.
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Клавиатура удобная, тачпад хороший.
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Производительность — ну… так себе. На четыре с минусом по пятибалльной. Не на двойку, то есть не «ужас, невозможно пользоваться», но чуть ниже среднего. Core i7 и Core i5 в этом ноутбуке работают на одинаковом уровне быстродействия и урезаны по быстродействию до промежуточного значения между «полноценными» по TDP Core i3-1215U и Core i5-1235U, что-то среднее.
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Автономность — аналогично на четыре с минусом. В основном рассчитывайте на 6 часов работы. Если использовать белую тему в Windows — на 5 часов. Если не усердствовать с высокой яркостью — на 7 часов. Против 10-12 часов у конкурентов это маловато.
Но в том-то и прикол, что все конкуренты дороже — намного дороже. На 20-30 тысяч рублей минимум.
Поэтому мне сложно определиться, как я отношусь к этому ноутбуку: спроси меня какой-нибудь знакомый друг или знакомый снова, что купить из сверхлёгких 1.0 кг или около того ноутбуков для разъездов или учёбы младшекласснику ребёнку в школу/из школы носить — и нет альтернатив у этого ноутбука. Он лёгкий, удобный, в Word/Excel/PowerPoint/Chrome быстрый. Заряжается даже от Power Bank (30W или более), клавиатура удобная, дисплей суперский.
Автономности вот не так много, как хотелось бы. Поэтому «разъезды» бывают разные: в командировку в тайгу Якутии я бы взял Asus ZenBook 14 OLED, тот протянет вдали от розетки подольше. А в черте города поездить с ноутбуком в рюкзаке и вопросики порешать — Infinix Inbook Air Pro+ вполне себе норм.
Очень хотелось бы, чтобы инициатива не загнулась и в будущем появилось БОЛЬШЕ подобных 1.0 кг ноутбуков, а не загнулся и перестал выпускаться последний (напоминаю, конкурентов по цене + весу у этого Infinix нет), потому что обзорщики его слишком «мочили» в своих текстах.
Так что за то, что Infinix сделали, пусть и компромиссный, но качественный в целом ноут и у него до сих пор нет конкурентов — выражаем благодарность им редакционной наградой. Молодцы, верной дорогой идёте, товарищи. Но что-нибудь сделайте со временем работы от аккумулятора, пожалуйста, и тогда будет вообще хорошо. И тогда будем рекомендовать этот вариант поголовно всем читателям, которые покупают ноут для работы.
Потому что неоднократные опросы аудитории показывают: если дефорсированный i5 наши люди производителю простить могут, то необходимость «подумывать о розетке» сразу после включения ноутбука «в полях» вам не простят, если так дальше пойдёт.