Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 27 декабря 2024, 08:40
21 мин.

Самый лёгкий ноутбук на Core i5 по минимальной цене

Infinix Inbook Air Pro+
Настоящий «редкий вид» в ноутубках — это не когда мощный процессор в недорогой модели стоит, мощные процессоры наподобие i5-12500H сейчас пихают даже в бюджетные Vivobook или «китайцев». А вы попробуйте найти 13.3” или 14” ноутбук с действительно маленьким весом! Чтобы не стандартные 1.4 или 1.3 кг, а 0.9 или 1.0 кг — когда ноутбук в сумке/рюкзаке вообще не ощущаешь и можно носить его с собой по делам весь день. Infinix такой ноутбук сделал, причём по цене ниже, чем у остальных и с такими же характеристиками. Как вы можете понимать, есть нюансы, которые нельзя понять из таблички с характеристиками в интернет-магазине — для этого мы и наваяли вам обзор.
Самый лёгкий ноутбук на Core i5 по минимальной цене
© ferra.ru

Я, как обычно, болтун-графоман, поэтому если вам некогда читать о приколах ноутбука и вы зашли в статью за ответом «Да или нет?», нажимайте сразу на выводы. А для остальных — преамбула:

Недорогих 14” ноутбуков с весом 1.0 кг не существует. Это первый в своём роде

Началось всё с того, что я насоветовал этот ноутбук своему начальнику, когда он спросил меня, какой максимально легковесный ноутбук с нормальным быстродействием можно взять для дочери-первоклашки — в 7 лет, как вы понимаете, можно таскать и ноутбук потяжелее, но учебники никто не отменял, поэтому лучше — меньше. Звучит как «невыдуманная история, о которой невозможно молчать», но рассказываю как есть.

Я изначально думал, что есть ноутбуки на Intel N100 в малых габаритах. Потому что чё бы и нет? Процессор кушает очень мало, работает даже без вентиляторов, для производителя прост в исполнении: берёшь 14” шасси, кидаешь туда N100 и хоть какой-нибудь более-менее ёмкий аккумулятор — и оно работает долго, голову не делает.

Но это я так думал. А знаете, сколько весят 14” ноутбуки на Intel N100 по факту? Пластмассовые, с маленький (38 Вт*ч) аккумулятором? В среднем — 1.4 – 1.5 кг! Я офигел от таких реалий. Чему там весить столько? Но факт остаётся фактом, можете сами посмотреть варианты в магазинах и убедиться, что недорогой маломощный 14” ноутбук с маленьким аккумулятором весит как нормальные такие металлические Tecno или Асусы с диагональю 15.6”.

Хорошо, абстрагируемся от процессора и просто ищем по порядку самые дешёвые ноутбуки с весом в 1.0 кг. В идеале хотелось бы вообще 0.9 кг, но будем реалистами — такие были только в эпоху 13.3”, да и то редкостью. А сейчас 13.3” почти никто не делает и 14” стартуют с 1.0 кг минимум.

И вот наблюдаем: Асусы ZenBook и ExpertBook по 120-140 тысяч рублей, Huawei MateBook X Pro по 150-170 тысяч рублей, HP Dragonfly G3 за 200+ тысяч рублей… Нет, есть, конечно, Chuwi на Intel N100 с диагональ… 10.5”, но печатать на клавиатуре такого размера — вывих пальцев. И есть всякие планшеты с пристёгивающейся клавиатурой на N100 за 40 тысяч рублей, но это тоже так себе по удобству штуковины и, хоть они и на Винде, это недоноутбуки.

Infinix Inbook Air Pro+

Infinix Inbook Air Pro+

© ferra.ru

И тут Infinix такой — хоба! — Air Pro+! С тем самым весом в 1.0 кг, да ещё металлический, да ещё с нормальными i5/i7, да ещё и OLED. И цена, хоть и высока для Инфиниксобуков — 66-70 тысяч минимум — но вы ведь видели, сколько стоят альтернативы в металле с i5 или лучше. Поэтому насоветовал я начальнику этот ноутбук (на тот момент даже в руках его не держал), потому что вроде бы все характеристики в норме, а сам до сегодняшнего дня думал: «Что-то меня терзают смутные сомнения — вдруг с ноутом что-то не так? Наверное, я что-то упустил и будет подвох, из-за которого меня потом проклянут». Короче, добрался я наконец до тестирования и скажу, что да — подвох есть, ещё и не один, но не фатальный. И из таблицы характеристик вы эти подвохи не увидите. Кстати, вот и она, ознакомьтесь:

Характеристики

НоутбукInfinix Inbook Air Pro+ XL434
Дисплей14”, 2880x1800, OLED, 120 Гц, глянцевый (EDO SH — EverDisplay Optronics Shanghai EE00QBA62.A)
Веб-камера2 Мп (1080p), с поддержкой Windows Hello (вход в систему без пароля по сканированию лица), без шторки
ПроцессорIntel Core i5-1334U (10 ядер, 12 потоков, 0.9 – 4.6 ГГц, 10 нм)
Intel Core i7-1335U (10 ядер, 12 потоков, 0.9 – 4.6 ГГц, 10 нм)
Встроенная графикаIntel Iris Xe Graphics G7 (80 исполняемых блоков, 1250 МГц)
Оперативная память16/32 ГБ LPDDR4x-4266, четырёхканальная, распаяна
Накопитель1x SSD 512/1024 ГБ PCIe 3.0, M.2 2280 (Foresee XP1000)
Порты и разъёмы1x USB 3.1 Type-A
2x USB 3.2 Gen1 x2 Type-C
1x HDMI 1.4
1x mini-jack 3.5 мм
Операционная системаWindows 11 Домашняя
СетьWi-Fi 6 (Intel AX201), Bluetooth 5.1
Аккумулятор57 Вт*ч
Габариты225x315x15.3 мм
Масса1.0 кг
ЦенаОт 66 тысяч рублей (i5/16/512 ГБ)
От 85 тысяч рублей (i7/32/1024 ГБ)

Я swag, братан

Внешка, на первый взгляд, приличная. Если вы берёте серебристую версию на Core i5, так и вообще нормалёк — тонкий ноутбук нестареющего дизайна (Стив Джобс гений — уже столько лет в гробу, а лучше дизайна MacBook Air, который вышел в 2008 году — почти 17 лет назад — никто до сих пор ничего не придумал).

В серебристом цвете — ноутбук как ноутбук

В серебристом цвете — ноутбук как ноутбук

© Infinix

И серебристый на i7 тоже норм. А вот вторая расцветка (которая и попала к нам на обзор) исполнения с i7… блин, давайте не будем толерантными, как любители BLM, и просто согласимся, что цвет — на любителя. На нашей фотосессии с дорогой камерой из фото в этом обзоре ноутбук выглядит красавчиком, но за время теста, когда я печатал на нём в электричках или в кафе, на меня частенько смотрели так:

Как смотрят на тебя окружающие, когда ты печатаешь статью за ноутбуком золотисто-бронзового цвета

Как смотрят на тебя окружающие, когда ты печатаешь статью за ноутбуком золотисто-бронзового цвета

© nbs.ug

А я ощущал себя, как этот мужик из девяностых:

Как я ощущаю себя, появляясь на людях с ноутбуков бронзово-золотистого цвета

Как я ощущаю себя, появляясь на людях с ноутбуков бронзово-золотистого цвета

© kartin.papik.pro

Щас кто-нибудь обязательно оскорбится и подаст на нас в суд — осуждаю перегиб на этой фотке, если что.

Ну и, чтобы вы понимали реальный цвет — вживую ноутбук почти сливается по цвету с одним из наших переговорных кабинетов в офисе, в котором стол сделан из меди:

Цвет, конечно, беспощадный. Равнодушных нет

Цвет, конечно, беспощадный. Равнодушных нет

© ferra.ru

В общем, если вы агрессивно не любите однотипные ноутбуки стандартных — можете брать и такой. В остальных случаях советую купить серебристый — этот цвет на грани медного и золотистого уж очень на любителя.

Разъёмы, особенности корпуса

Боковины настолько тощие, что под полноразмерный USB и HDMI на ноутбуке даже в местах разъёмов сделали наплывы (увеличили толщину).

Офигенно тоненький, HDMI и USB-A на его боковинах кажутся громадными

© ferra.ru

Но это вы заметите не сразу. А так — по ширине и длине это обычный 14” ноутбук. При первом взгляде в голову идёт мысль: «И вот он суперлёгкий? А на вид обычный», пока не берёшь его в руки.

1.0 кг веса в 14” ноутбуке ощущается странно. Будто ты взял не ноутбук в руки, а взял его металлический каркас, в котором ни аккумулятора, ни матплаты внутри нет — настолько удивляет лёгкость. Но ощущение кайфовое, врать не буду.

Другое дело, что Inbook Air Pro+ — это не просто сверхлёгкий ноутбук, а недорогой (по меркам аналогов) сверхлёгкий ноутбук. И это ощущается:

  • Рамка по периметру дисплея из дешёвенького пластика, как в каком-то бюджетном Lenovo IdeaPad. В «высшей лиге» ноутбуков принято обходиться без этих пластиковых нашлёпок и просто поверх дисплейной матрицы наклеивать защитное стекло — ну, как в смартфонах. Вот, посмотрите на HONOR MagicBook Pro Art 14 из моделей 2024 г., либо на старый четырёхлетний Huawei MateBook X 2020:
Такую здоровенную рамку над дисплеем я не видел в ноутбуках уже лет пять. Если бы не она, сюда бы поместился не 14", а 14.2" дисплей

Такую здоровенную рамку над дисплеем я не видел в ноутбуках уже лет пять. Если бы не она, сюда бы поместился не 14", а 14.2" дисплей

© ferra.ru
  • Сама рамка вокруг дисплея офигеть какая большая. Что наводит на мысль о том, что ноутбук по высоте немного больше, чем должен бы быть при такой диагонали. Проверил — и правда, конкуренты с 14” в среднем чуть компактнее:
НоутбукДиагональ дисплеяСоотношение сторон дисплеяВысота (глубина) корпуса
Infinix Inbook Air Pro+14”16:10225 мм
Huawei MateBook D 1414”16:9215 мм
Acer Swift Go 14 OLED14”16:10218 мм
Asus ZenBook 14 OLED14”16:10220 мм

Короче, дисплей 14”, а ноутбук по ширине и высоте как 14.2” (хоть и супер-лёгкий). Соответственно, как только в габариты 14.2” влепили дисплей 14.0”, рамки стали бросаться в глаза.

Я не придираюсь, я просто объясняю вам, что внешне ноут не произведёт вау-эффекта — он произведёт его, когда вы возьмёте его в руки и у вас начнутся «глюки в голове» в стиле «он такой лёгкий, будто внутри корпуса ничего нет…». Но не внешне.

Но большую рамку Infinix обыграл очень умно: видите эти пять больших овалов на рамке над дисплеем?

Эти глазища тут не просто так — Air Pro+ распознаёт вас при входе в Windows без пароля, сканированием лица. Да, как iPhone и те немногие Android-смартфоны с полноценным FaceID с ИК-камерой

Эти глазища тут не просто так — Air Pro+ распознаёт вас при входе в Windows без пароля, сканированием лица. Да, как iPhone и те немногие Android-смартфоны с полноценным FaceID с ИК-камерой

© ferra.ru

Один из этих овалов — светодиод (шторки на веб-камере нет, диод загорается белым цветом, когда камер используется, чтобы вы были в курсе). Вторая — собственно веб-камера. А остальные — ИК-датчики, как на FaceID в iPhone. Да, перед вами редкий вид ноутбука с возможностью входить в Windows сканированием лица вместо ввода пароля. Его взамен лишили сканера отпечатков пальцев, но и фиг с ним — со сканированием лица ещё удобнее! В этом плане Infinix молодцы.

Ещё из плюсов: все USB-порты быстрые. Идиотизм с «вот тут у нас USB 3, а вот тут у нас USB 2, поэтому сюда быструю флешку втыкайте, а сюда не втыкайте» ушёл в прошлое, слава богу. Да и в целом уважуха за то, что полноразмерный USB есть и полноразмерный HDMI есть — USB-хаб покупать и таскать с собой нет надобности.

Из минусов — угол раскрытия крышки маловат. Напоминаю — раскрытие в 180 градусов нужно не для понтов и соревнования с Lenovo Yoga, а чтобы было удобно работать в транспорте/тесных машинах на заднем сиденье, если ноутбук у вас на согнутых ногах. Но вообще, почему-то у всех сверхлёгких ноутбуков угол раскрытия примерно такой же. Странно, конечно — есть гораздо более дешёвые ноуты, где крышка раскрывается шире. Но жить можно и с таким углом раскрытия.

Ещё шире раскрыть ноутбук уже нельзя. Это почему-то болезнь всех лёгких моделей ноутбуков

Ещё шире раскрыть ноутбук уже нельзя. Это почему-то болезнь всех лёгких моделей ноутбуков

© ferra.ru

Клавиатура и тачпад

Я вот прочитал нарекания Дениса Русакова в обзоре Infinix Inbook Air базовой версии (бюджетный 14” ноутбук, упакованный в такой же дизайн, как и Air Pro+, но более тяжёлый, хотя и с такой же клавиатурой/тачпадом) к клавиатуре и чёт не согласен — по удобству набора текста она отличная.

Чёт мы увлеклись своими хипсто-ракурсами фоток, вот вам клавиатуре при виде сверху

Чёт мы увлеклись своими хипсто-ракурсами фоток, вот вам клавиатуре при виде сверху

© DNS

Нет маразма, когда на стрелки забыли навесить PgUp/PgDn/End/Home (этим грешит Tecno зачастую) и ты, как идиот, тыкаешь/зажимаешь стрелочку чтобы выделить текст вручную вместо того, чтобы одним нажатием выделить его до конца строки.

Нет уменьшенных клавиш в размерах клавиш, как в ноутбуках Digma и Osio, когда ты промахиваешься мимо буквы при наборе текста, потому что она чуть левее, чем должна бы быть. Да даже в Huawei 16-дюймовом зачем-то берёт и урезают клавишу с буквой «Ё» на клавиатуре. Я понимаю, что в англоязычных странах это клавиша просто «тильда» и никакие буквы не набирают, но грёбаный рот вашего казино…

Клавиши растянуты почти во всю ширину корпуса, место оставлено только для динамиков (это тоже грамотное их расположение, намного лучше, чем когда они играют вниз). Тачпад огромный и качественный

Клавиши растянуты почти во всю ширину корпуса, место оставлено только для динамиков (это тоже грамотное их расположение, намного лучше, чем когда они играют вниз). Тачпад огромный и качественный

© ferra.ru

В общем, у Инфиникса таких странностей нет — клавиатура почти во всю ширину, а по бокам от неё динамики — опять же, более разумный подход, чем динамики, поющие «в пол» (или в ваши брюки, по ситуации). Два уровня подсветки, которых вполне хватает, мягкие нажатия, всё ок.

Да, ход длинный и мягкий, как на бюджетных ноутбуках. Я вот посмеивался над автоонанистами, которые в тест-драйвах пишут, мол «качество нажатия клавиш на этих ваших китайских кроссоверах не идёт ни в какое сравнения с выверенным усилиям нажатия клавиш на BMW, Audi и Mercedes!», а теперь сам пишу что-то подобное про ноутбуки. В том плане, что у MacBook нажатия жёстче и приятнее. И в Huawei Matebook X Pro, и в HONOR MagicBook Pro Art 14, и в Asus ZenBook. А в Инфиниксе клавиатура как в Asus Vivobook, Lenovo Xiaoxin, Huawei MateBook D, Honor MagicBook 14 и т.д. — хорошая, приятная, но не «дорогая» на ощупь.

Подсветки более чем хватает

Подсветки более чем хватает

© ferra.ru

Впрочем, это мелочи и фигня, как разница в скорости работы смартфона со средним процессором и супер-быстрым процессором — разница-то есть, но погоды совсем не делает и заметят её только самые зажравшиеся ребята.

Тачпад вообще хорош — ноль вопросов. Удобный, чувствительный, большой.

Дисплей

Приятно, что Infinix даже в младшей комплектации с Core i5 предлагает сразу свой топовый дисплей — 2.8K, 120 Гц, OLED. Например, Asus в младших комплектациях ZenBook 14 OLED практикует подход «Ты, козлина, не захотел доплатить за версию с Core Ultra 7 и выбрал Ultra 5/Ryzen 7, поэтому мы специально поставили 1080p 60 Гц вместо 1440p 120 Гц! Жмот должен страдать!».

Здесь не так — дисплей сразу супер-яркий, супер-чёткий, супер-быстрый. Как владелец Asus Vivobook 14 Pro OLED, в котором тоже 14” 2.8K матрица, могу пожаловаться только на то, что у Infinix более глянцевое покрытие дисплея. Матовых OLED/AMOLED, если что, вообще не бывает в природе — точнее, вы можете налепить матовую плёнку на свой AMOLED-дисплей в смартфоне и яркость скатится в гoвнo, поэтому так никто и не делает.

OLED — это кайф, ребята. После него на IPS не хочется возвращаться ни за что

OLED — это кайф, ребята. После него на IPS не хочется возвращаться ни за что

© ferra.ru

Но просто если у Asus покрытие OLED-дисплея полуглянцевое, то у Infinix оно прям глянцевое. На выключенном дисплее видите свою рожу настолько чётко, что даже бриться по этому отражению можно. И закрадываются опасения, что и на включённом дисплее бликов будет полно. Но нет — OLED славен тем, что контрастность запредельная, яркость тоже высокая, поэтому работать и в помещении, и на улице получится легко, читаемость отличная.

Ну и цветопередача классная — матрица EverDisplay Optronics Shanghai EE00QBA62.A кроме этого Инфиникса больше ни в одном ноутбуке не засветилась (то ли Infinix переименовали её под себя для конспирации, то ли это первый ноутбук с таким дисплеем), но она очень хороша и видно, что «с завода» цветопередачу в ней доводили почти до идеала.

Короче, даром что рамки вокруг дисплея здоровенные — сам дисплей по яркости, скорости прорисовки и цветопередаче просто великолепный. Смотреть картинки и фильмы — сплошное удовольствие.

Максимальный уровень яркости HDR/SDR500/400 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)>100%
DeltaE (меньше = лучше)2.0
Гамма (идеальная — 2,2)2.1
Цветовая температура (идеальная = 6500K)6500K

Производительность

Очень сладенький обзор был до сих пор? А сейчас пойдут ложки дёгтя.

В общем, добро пожаловать в жульничество производителей процессоров, где индекс процессора в ноутбуке уже лет 5 как не связан с быстродействием. Я чуть ли не матом говорил об этом в обзоре, опять же, сверхлёгкого 900-граммового Huawei MateBook X 13.3” ещё в 2020 году. Тогда ещё маркетологи российского подразделения Intel по почте грозили мне судом. А сейчас они безработные, ха-ха! Всего вам нехорошего, ребята!

Так вот: суть в том, что если в старые добрые времена Core i7 в ноутбуке был всегда одинаковым Core i7 с одинаковым уровнем производительности, а более слабые процессоры уже назывались Core i5, то в конце 2010-х сначала Intel, а потом и AMD разрешили производителям регулировать TDP для процессора в зависимости от своих (производителей) хотелок. TDP — это, формально, уровень тепловыделения процессора, но замнём для ясности: чтобы было понятно, будем говорить, что это максимальное количество ватт, которое процессору дают отожрать под высокой нагрузкой.

Вот я выложил эти скриншоты бенчмарков, вы их пролистали и даже не поняли, что что-то не так. И тупые обзорщики из других изданий тоже не поняли (или им занесли и они делают вид, что всё нормально)

© ferra.ru

Больше ватт — больше нагрев. И если раньше вы наблюдали, как в тонких ноутбуках (тогда их называли ультрабуками) Core i7, а иногда и Core i5 по температуре долбился в соточку а инженеры-проектировщики ноутбука — в попочку градусов по Цельсию, перегревался и сбрасывал производительность. То с 2020 года (или чуть раньше) производителям разрешили «придушивать» процессор уже на заводе, чтобы он… просто потреблял меньше ватт, то есть работал медленнее. И в результате просто не нагревался до высоких температур, при которых роняется производительность.

«А какая разница — роняется ли производительность при перегреве или из-за того, что процессор задушен?», — спросите вы? А никакой — по скорости работы одно и то же. Это сделано для того, чтобы вы при установке AIDA64 или HWInfox запустили стресс-тест, увидели, что процессор не нагревается выше 70 градусов, обрадовались великолепному охлаждению и всем рассказали, какой у вас хороший ноутбук.

Я редко пишу «играть на этом ноутбуке невозможно» — обычно можно включить FSR или XeSS, 1280x720 и как-нибудь играть. Но тут и вправду быстродействие уж очень задушено в пользу экономичности, не советую пробовать

© ferra.ru

Вот и кретины-обзорщики в остальных обзорах Infinix Inbook Air Pro+ пишут о «производительном и эффективном процессоре», «производительности более чем достаточно, ноутбук отлично справляется с нагрузкой». Хотя, если бы обзорщики были чуть менее тупыми, они бы сопоставили замеры производительности и поняли, что Core i7-1335U и i5-1334U в этом ноутбуке работают на уровне… Core i3-1215U из какого-нибудь 15.6” или 16” ноутбука. Удивлены, да? Никто об этом не писал? А вы возьмите результат мультипоточного теста из Cinebench R23 у этого инфиниксобука и сходите посмотрите в обзорах ноутов на Core i3-1215U, сколько баллов они набирают в этом тесте? Будете удивлены.

Это, впрочем, как я и говорил, не новость для сверхлёгких ноутбуков в 14” — они всегда удушены по скорости работы. Аналогично HONOR MagicBook Art 14 с Core Ultra 7 работает на уровне Ultra 5. И Asus ZenBook 14 OLED с Core Ultra 7 тоже перегревается и обделывается до уровня Core Ultra 5 от силы (даже при большем весе и толщине, чем у Infinix).

Просто если об этом не говорить, то люди будут думать, что Core i7 — он везде Core i7, а это уже давно не так.

И вот в случае с Infinix Air Pro+ что i7, что i5, которые даже в теории почти одинаковые, здесь ещё и задушены по TDP в долгосроке до 15 Вт (на пару секунд они могут подскакивать в TDP до 50 Вт, температура процессора подскакивает до 96 градусов, после чего процессор переходит в режим 15 Вт и температура держится в максимальной нагрузке на уровне 70 градусов, а не в стресс-тестах — 65 градусов). И в обоих случаях по факту, а не в бенчмарках… ну, конечно, быстрее ощущаются в работе, чем Core i3-1215U (и в i5-1334U, и в i7-1335U, и в i3-1215U два мощных ядра, остальные — экономичные, которые погоды не делают.

В первые секунды, когда процессор потребляет до 50 Вт, температура прыгает до 96 градусов. Потом процессор самоудушивается до 15 Вт и нагрев не превышает 70 градусов даже в стресс-тестах

В первые секунды, когда процессор потребляет до 50 Вт, температура прыгает до 96 градусов. Потом процессор самоудушивается до 15 Вт и нагрев не превышает 70 градусов даже в стресс-тестах

© ferra.ru

Но в i5 и i7 больше кэш-памяти и выше частота ядер, поэтому они шустрее чуть-чуть). Но это всё равно производительность «быстрой печатной машинки» — берём для примера 14-дюймовый MSI Modern на Core i5-1235U, который не ультра-лёгкий и не ультратонкий, а «просто ноутбук 14”». И в нём примерно такой же процессор работает… в 2 раза быстрее.

Закрепляем факты: Infinix Air Pro+ брать можно, но берите только с i5 и принимайте в расчёт, что это «обезжиренный» i5 для того, чтобы тексты печатать, сайты открывать (20 вкладок ноут открывает без труда), видео смотреть вплоть до 4K 120 к/с без проблем и, от силы, фотографии в Photoshop ретушировать. На конвертацию видео, реставрацию фоток нейросетями даже не замахивайтесь — ноутбук это всё осилит, но настолько медленно, что после первого раза вам перехочется.

SSD неплохой, ноль вопросов за эти деньги

SSD неплохой, ноль вопросов за эти деньги

© ferra.ru

Господи, сколько же я текста набомбил здесь о процессоре. Ну да ладно — это единственное, к чему хочется придираться. В остальном — Wi-Fi быстрый и хороший, SSD — норм тоже, обычный безбуферный китайский NVMe PCIe 3.0. Хотите круче — покупайте Samsung PM991A (980 Pro OEM) с AliExpress за 8.8 тысяч 1 ТБ или 18 тысяч 2 ТБ. Остальные SSD между этими крайностями будут примерно одинаковы по быстродействию.

Оперативка здесь LPDDR4x, но её за глаза. Всё равно всё будет упираться в TDP процессора, а не в неё

Оперативка здесь LPDDR4x, но её за глаза. Всё равно всё будет упираться в TDP процессора, а не в неё

© ferra.ru

Слот SSD один, оперативная память распаяна — это стандартная ситуация для 14” ноутов (исключение — разве что Tecno Megabook T1 14” AMD, да и тот уже не продают вроде бы). Ну и Wi-Fi тут тоже распаян, но он сам по себе хорош, а апгрейд Wi-Fi модуля в ноутбуке почти всегда бесполезен, потому что скорость Wi-Fi в основном упирается в антенны ноутбука, а не крутизну PCIe Wi-Fi микросхемы.

Я не расковыривал ноутбук с обратной стороны, но похоже, что Wi-Fi тут распаян. А слот SSD M.2, как и в большинстве 14" ноутбуков, один-единственный.

Я не расковыривал ноутбук с обратной стороны, но похоже, что Wi-Fi тут распаян. А слот SSD M.2, как и в большинстве 14" ноутбуков, один-единственный.

© ferra.ru

И ещё ноутбук очень тихий. Под любой нагрузкой. Да, вентилятор тут есть, но он еле-еле заметно шуршит и, хоть включается даже при низкой нагрузке иногда, но всё равно — это один из самых тихих 14” современных ноутов.

Автономность

Здесь показатели тоже, как видите, не впечатляющие как для ноута с 15-ваттным Alder Lake (да-да, 1355U — это не Raptor Lake) и 57 Вт*ч, но тут уж выступлю в защиту инфиниксобука:

  • Это ноутбук с OLED-дисплеем. А OLED известен тем, что на тёмной теме оформления системы и приложений он работает гораздо дольше, чем на светлой. Мы тестируем все ноутбуки на светлой теме (для единообразия), поэтому, хоть ноут и протянул 5 — 5.5 часов в среднем, с тёмным оформлением он протянет дольше.

  • Вряд ли Core i7 потребляет больше энергии, чем Core i5 (процессоры почти одинаковы, конкретно эти две модели), но у других обзорщиков этот ноутбук протянул под 7 часов. Не знаю, какую они там яркость ставили, но в целом OLED на 200 кд/м2 с «супер-яркостью миллион к одному» и IPS на 200 кд/м2 с позорными 1500:1 — это две большие разницы. И на OLED не обязательно крутить яркость настолько высоко, но выглядит ярче в среднем. Стало быть, и ноут протянет дольше.

  • За счёт малого расхода энергии процессором и дисплеем ноутбук сам по себе экономичен и подзарядить его можно даже от 10000 мАч Power Bank 30 Вт подзарядить в пути. Это я ещё не говорю про активацию режима энергосбережения и т.д.

От аккумулятора Infinix Inbook Air Pro+ работает от 5.5 до 7.5 часов. Вроде бы и норм, но конкуренты работают от 10 до 12 часов. Что ж в нём так много энергии жрёт-то при экономичном процессоре и OLED-дисплее?

© ferra.ru

Это не значит, что автономность прям хорошая. Она тут на четвёрку с небольшим минусом по пятибалльной шкале. Хорошая — это часов 7 в таком режиме яркости, как у нас, но не 5 и не 5.5. Тут можно выбить и 7, и 7.5 часов, если яркость снизить — я просто обозначаю вам, что есть более дешёвые ноутбуки с IPS (более прожорливым дисплеем), которые проработают столько же. Правда, они будут все тяжелее.

И есть HONOR MagicBook Art 14, который весит 1.03 кг, аккумулятор в нём почти такой же (60 Втч против 57 Втч у Infinix) и он при более мощном процессоре Core Ultra 7 работает не 5.5 часов, а 10 часов с такой же яркостью. Но у него дисплей более крутой и более дорогой и сам он стоит 175 тысяч против 65 тысяч у Infinix Inbook Air Pro+.

Короче, полно более выносливых 1.0 кг ноутбуков по более высокой цене. Полно более выносливых ноутбуков 14” с 1.4 кг веса. Более выносливых ноутбуков с 1.0 кг по такой же цене, как у Air Pro+ нету. Но автономность — всего лишь уровня «ну ладно, сойдёт».

P.S. кстати, DNS врёт в описании ноутбука — мощность блока питания в Inbook Air Pro+ не 45, а 65 Вт. И заряжается с 0% до 100% он за стандартные 2 часа.

Зарядное устройство Air Pro+ по мнению DNS

© ferra.ru

Конкуренты

НоутбукInfinix Inbook Air Pro+ XL434Asus ZenBook 14 OLED UX3405MA
Дисплей14”, 2880x1800, OLED, 120 Гц, глянцевый (EDO SH — EverDisplay Optronics Shanghai EE00QBA62.A)14”, 1920x1080, OLED, 60 Гц, глянцевый
Веб-камера2 Мп (1080p), с поддержкой Windows Hello (вход в систему без пароля по сканированию лица), без шторки2 Мп (1080p), с поддержкой Windows Hello (вход в систему без пароля по сканированию лица), со шторкой
ПроцессорIntel Core i5-1334U (10 ядер, 12 потоков, 0.9 – 4.6 ГГц, 10 нм)Intel Core Ultra 5 125H (14 ядер, 18 потоков, 3.6 – 4.5 ГГц, 7 нм)
Intel Core i7-1335U (10 ядер, 12 потоков, 0.9 – 4.6 ГГц, 10 нм)
Встроенная графикаIntel Iris Xe Graphics G7 (80 исполняемых блоков, 1250 МГц)
Оперативная память16/32 ГБ LPDDR4x-4266, четырёхканальная, распаяна16 ГБ LPDDR5x-7467, четырёхканальная, распаяна
Накопитель1x SSD 512/1024 ГБ PCIe 3.0, M.2 2280 (Foresee XP1000)1x SSD 512 ГБ PCIe 4.0, M.2 2280 (Micron 2400)
Порты и разъёмы1x USB 3.1 Type-A1x USB 3.1 Type-A
2x USB 3.2 Gen1 x2 Type-C2x Type-C (Thunderbolt 4)
1x HDMI 1.41x HDMI 2.1
1x mini-jack 3.5 мм1x mini-jack 3.5 мм
Операционная системаWindows 11 ДомашняяНет
СетьWi-Fi 6 (Intel AX201), Bluetooth 5.1Wi-Fi 6E (Intel AX211), Bluetooth 5.1
Аккумулятор57 Вт*ч75 Вт*ч
Габариты225x315x15.3 мм220x312x14.9 мм
Масса1.0 кг1.3 кг
ЦенаОт 66 тысяч рублей (i5/16/512 ГБ)От 90 тысяч рублей (Ultra 5, 16/512 ГБ)
От 85 тысяч рублей (i7/32/1024 ГБ)От 100 тысяч рублей (Ryzen 7 8840HS, 16/1024 ГБ)

Asus ZenBook 14 OLED

Я тут всю дорогу втираю вам о том, как важно, чтобы ноутбук был ровно 1.0 кг и всё такое, но для сравнения взял конкурента, который мало того, что дороже, так ещё и 1.2 кг. Почему?

А чтобы вы сразу видели альтернативы в двух плоскостях: одну — среди таких же «строго супер-лёгких 1.0 кг» ноутов со всеми их минусами («задушенным» процессором и «сносной» вместо хорошей автономностью). И вторую — как ответ на вопрос «А сколько мне нужно доплатить и сколько будет весить хороший ноутбук без жертв производительности и с долгой работой от аккумулятора?

Вот вам Асус, который будто с учётом всех этих хотелок был спроектирован. Он бывает в вариантах UX3405MA (более ранняя и модель за 80-90 тысяч рублей на Core Ultra 5-125H, для быстрой работы) и UM3406HA (за 100 тысяч рублей на Ryzen 7 8840HS с 8 ядрами и мощной встроенной графикой Radeon 780M — на этом ещё поиграть можно очень во многое).

Asus ZenBook 14 OLED

Asus ZenBook 14 OLED

© Asus

Из минусов — в обоих этих младших комплектациях у вас будет менее чёткий, менее яркий и менее быстрый (1920x1200, 400 кд/м2, 60 Гц) дисплей, чем у Infinix (2880x1800, 500 кд/м2, 120 Гц) дисплей, чем у Infinix. Вес, опять же, на 20% больше (1.2 кг против 1.0 кг). И вариант Asus с 16/512 ГБ стоит дороже, чем Infinix с 32/1024 ГБ. Вентиляторы очень шумные (Infinix-то как раз тихий). Нет предустановленной Windows. Но дальше начинаются плюсы.

Потому что Asus даже на Core Ultra 5 125H в 2 раза быстрее, чем Infinix, при этом у него быстрее встроенный SSD (PCIe 4.0 Micron), в нём и в интеловской и, тем более, AMDшной версии мощнее интегрированная графика (можно вполне себе в Far Cry 6 побегать, не говоря уже о CS 2 или Мире Танков), и у него аккумулятор ёмкостью 75 Втч (!) против 57 Втч у Infinix. В итоге ноутбук работает 10 часов как нефиг делать, иногда 12 часов на сопоставимой яркости против 5-7 часов у Infinix. И тоже есть вход Windows через сканирование лица (Windows Hello), как и у Air Pro+.

И такой Asus не то, чтобы дороже, если поискать: на момент написания статьи «Ozon Россия» продаёт версию с Core Ultra 5 125H 16/512 за 84 тысячи рублей. Ну ладно, допустим, «распродажа» на этот раз не враньё, как часто на Озоне бывает, и ноут подорожает до 88 тысяч. Ну, Infinix с Core i7 стоит 85-87 тысяч и он медленнее. Заменить в Asus 512 ГБ на 1000 ГБ — и он даже с 16 ГБ будет быстрее, чем Infinix Air Pro+ с 32 ГБ ОЗУ. Но тяжелее. Такие дела.

А остальные сверхлёгкие ноутбуки ещё дороже — 125-130 тысяч рублей и до бесконечности, поэтому сравнивать их с 65-70-тысячным Инфиниксом не будем, потому что это уже совсем борщ.

Выводы

Я обещал в выводах пересказать вкратце суть статьи тем, кому неохота читать подробности.

Самый лёгкий ноутбук на Core i5 по минимальной цене
© ferra.ru

Поэтому ничего нового я тут не скажу, просто имейте в виду, что у Infinix Inbook Air Pro+:

  • Офигительный по качеству OLED-дисплей. Самый яркий, чёткий и быстрый за эти деньги, с отличной цветопередачей, как у «грандов».

  • Действительно малый вес. Настолько, что кажется, будто корпус ноутбука внутри пустой, настолько он невесомый.

  • Но габариты, не считая толщины, как у обычного 14” ноутбука. Даже скорее как у 14.2” ноутбука, хотя дисплей 14.0”. Из-за этого несоответствия вокруг дисплея очень большие рамки.

  • Из плюсов — есть сканирование лица для входа в Windows без пароля, как на смартфонах с FaceID. Поэтому и нет сканера отпечатков пальцев — он тут и не нужен.

  • Клавиатура удобная, тачпад хороший.

  • Производительность — ну… так себе. На четыре с минусом по пятибалльной. Не на двойку, то есть не «ужас, невозможно пользоваться», но чуть ниже среднего. Core i7 и Core i5 в этом ноутбуке работают на одинаковом уровне быстродействия и урезаны по быстродействию до промежуточного значения между «полноценными» по TDP Core i3-1215U и Core i5-1235U, что-то среднее.

  • Автономность — аналогично на четыре с минусом. В основном рассчитывайте на 6 часов работы. Если использовать белую тему в Windows — на 5 часов. Если не усердствовать с высокой яркостью — на 7 часов. Против 10-12 часов у конкурентов это маловато.

Самый лёгкий ноутбук на Core i5 по минимальной цене
© ferra.ru

Но в том-то и прикол, что все конкуренты дороже — намного дороже. На 20-30 тысяч рублей минимум.

Поэтому мне сложно определиться, как я отношусь к этому ноутбуку: спроси меня какой-нибудь знакомый друг или знакомый снова, что купить из сверхлёгких 1.0 кг или около того ноутбуков для разъездов или учёбы младшекласснику ребёнку в школу/из школы носить — и нет альтернатив у этого ноутбука. Он лёгкий, удобный, в Word/Excel/PowerPoint/Chrome быстрый. Заряжается даже от Power Bank (30W или более), клавиатура удобная, дисплей суперский.

Автономности вот не так много, как хотелось бы. Поэтому «разъезды» бывают разные: в командировку в тайгу Якутии я бы взял Asus ZenBook 14 OLED, тот протянет вдали от розетки подольше. А в черте города поездить с ноутбуком в рюкзаке и вопросики порешать — Infinix Inbook Air Pro+ вполне себе норм.

Самый лёгкий ноутбук на Core i5 по минимальной цене
© ferra.ru

Очень хотелось бы, чтобы инициатива не загнулась и в будущем появилось БОЛЬШЕ подобных 1.0 кг ноутбуков, а не загнулся и перестал выпускаться последний (напоминаю, конкурентов по цене + весу у этого Infinix нет), потому что обзорщики его слишком «мочили» в своих текстах.

Ещё раз: это не лучший 1.0 кг ноутбук по автономности или быстродействию. Но у него офигенный дисплей, полноценные разъёмы и конкуренты стоят на десятки тысяч рублей дороже

Ещё раз: это не лучший 1.0 кг ноутбук по автономности или быстродействию. Но у него офигенный дисплей, полноценные разъёмы и конкуренты стоят на десятки тысяч рублей дороже

© ferra.ru

Так что за то, что Infinix сделали, пусть и компромиссный, но качественный в целом ноут и у него до сих пор нет конкурентов — выражаем благодарность им редакционной наградой. Молодцы, верной дорогой идёте, товарищи. Но что-нибудь сделайте со временем работы от аккумулятора, пожалуйста, и тогда будет вообще хорошо. И тогда будем рекомендовать этот вариант поголовно всем читателям, которые покупают ноут для работы.

Потому что неоднократные опросы аудитории показывают: если дефорсированный i5 наши люди производителю простить могут, то необходимость «подумывать о розетке» сразу после включения ноутбука «в полях» вам не простят, если так дальше пойдёт.