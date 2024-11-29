Tecno Megabook T1 14” — это лучший ноутбук до 50 тысяч рублей, такие дела

Как же утомил всех (и меня тоже) обзорщецкий штамп, мол «китайцы учатся на своих ошибках, скоро вытеснят остальных производителей автомобилей/телевизоров/ноутбуков/процессоров/чего-нибудь ещё!». Но ведь и правда учатся!

Точнее, если смотреть с обратной стороны — это просто вещи, которые раньше считались «высокими технологиями», перешли в жанр примитивной бытовой техники. Вот всякие рекордно яркие и рекордно быстрые по герцам OLED-телевизоры за 300-500 тысяч рублей — это по-прежнему Samsung, LG и Sony, но среди «просто хороших» телевизоров до 100 тысяч рублей домой разумнее брать TCL, Hisense, а то и псевдороссийские Яндекс/Сбер/прочие телики.

На трек выезжать «рубиться» с гонщиками любителями идеально на Porsche Cayman/911, а на работу в пробках душнить сойдёт и на кроссоверах Geely/Chery/Haval. Ноутбук класса «жирнее некуда», чтобы и быстрым был, и выносливым (в том числе в работе от аккумулятора, а не как обычно у ноутов на Windows), если у вас безлимитное количество денег — Apple MacBook Pro, конечно. А вот недорогой ноутбук в металле для работы и учёбы — это… а, кстати, кто?

Ну, когда-то это были и Lenovo, и HP, и Dell, но сейчас как-то дороговато, если сопоставить цены и характеристики. Xiaomi тоже окуклились, их иногда выгодно покупать на AliExpress/Ozon из Китая, но в основном — тоже дорого (ещё с этими пошлинами). Acer и Asus — в целом да, но зависит от моделей.

Прочие китайцы либо дешёвые-пластмассовые и простенькие, либо сразу игровые и дорогие (Maibenben, Thunderobot, Machenike). Кто остался на трубе? Huawei и HONOR, упомянутые выше Asus/Acer и постепенно теснящие их Tecno с Infinix.

Почему теснящие? Потому что причина всё та же — если в дорогих игровых ноутбуках Asus ROG Strix и правда разруливает все китайские «супермодели» по качеству охлаждения или дисплея, то между дешёвыми (ну, в долларах дешёвым — мы говорим о $400- $500, это было бы 26 – 32 тысячи рублей, будь у нас курс в «65 рублей за доллар») металлическими ноутами с 1080p IPS, Ryzen 5/Core i3 отличий мало.

И всё же они есть, для этого вы и открыли этот обзор, а не просто ткнули в случайную модель в маркетплейсе и купили её без всяких там обзорщиков. Об этом, помимо ноута в обзоре, и будет идти речь в этом тексте.