Tecno Megabook T1 14” — это лучший ноутбук до 50 тысяч рублей, такие дела

Tecno Megabook T1 14” — это лучший ноутбук до 50 тысяч рублей, такие делаПрактически всё сделано по уму, а у конкурентов то же самое, но немного дороже
Как же утомил всех (и меня тоже) обзорщецкий штамп, мол «китайцы учатся на своих ошибках, скоро вытеснят остальных производителей автомобилей/телевизоров/ноутбуков/процессоров/чего-нибудь ещё!». Но ведь и правда учатся!
Точнее, если смотреть с обратной стороны — это просто вещи, которые раньше считались «высокими технологиями», перешли в жанр примитивной бытовой техники. Вот всякие рекордно яркие и рекордно быстрые по герцам OLED-телевизоры за 300-500 тысяч рублей — это по-прежнему Samsung, LG и Sony, но среди «просто хороших» телевизоров до 100 тысяч рублей домой разумнее брать TCL, Hisense, а то и псевдороссийские Яндекс/Сбер/прочие телики.
На трек выезжать «рубиться» с гонщиками любителями идеально на Porsche Cayman/911, а на работу в пробках душнить сойдёт и на кроссоверах Geely/Chery/Haval. Ноутбук класса «жирнее некуда», чтобы и быстрым был, и выносливым (в том числе в работе от аккумулятора, а не как обычно у ноутов на Windows), если у вас безлимитное количество денег — Apple MacBook Pro, конечно. А вот недорогой ноутбук в металле для работы и учёбы — это… а, кстати, кто?
Ну, когда-то это были и Lenovo, и HP, и Dell, но сейчас как-то дороговато, если сопоставить цены и характеристики. Xiaomi тоже окуклились, их иногда выгодно покупать на AliExpress/Ozon из Китая, но в основном — тоже дорого (ещё с этими пошлинами). Acer и Asus — в целом да, но зависит от моделей.
Прочие китайцы либо дешёвые-пластмассовые и простенькие, либо сразу игровые и дорогие (Maibenben, Thunderobot, Machenike). Кто остался на трубе? Huawei и HONOR, упомянутые выше Asus/Acer и постепенно теснящие их Tecno с Infinix.
Почему теснящие? Потому что причина всё та же — если в дорогих игровых ноутбуках Asus ROG Strix и правда разруливает все китайские «супермодели» по качеству охлаждения или дисплея, то между дешёвыми (ну, в долларах дешёвым — мы говорим о $400- $500, это было бы 26 – 32 тысячи рублей, будь у нас курс в «65 рублей за доллар») металлическими ноутами с 1080p IPS, Ryzen 5/Core i3 отличий мало.
И всё же они есть, для этого вы и открыли этот обзор, а не просто ткнули в случайную модель в маркетплейсе и купили её без всяких там обзорщиков. Об этом, помимо ноута в обзоре, и будет идти речь в этом тексте.
Ладно, выше моя графомания и мысли о том, почему в недорогих ноутбуках почти нет смысла смотреть на производителя. А теперь к сути — обзору самого ноута.
Ну а если вам не нужны аргументы, а нужны краткие выводы — они, внезапно, в выводах. Можете сразу на них и нажимать в оглавлении.
Характеристики
|Ноутбук
|Tecno Megabook T1 14 (2023) T14DA
|Дисплей
|14”, 1920x1080, IPS, 60 Гц, матовый
|Процессор
|AMD Ryzen 5 5560U (6 ядер, 12 потоков, 2.3 – 4 ГГц, 7 нм)
|Встроенная графика
|Radeon RX Vega 6 (1600 МГц)
|Оперативная память
|16 ГБ LPDDR4-3200, распаяна
|Накопитель
|1x SSD 512Gb PCIe 3.0, M.2 2280 + один свободный слот M.2 2280 (NVMe)
|Порты и разъёмы
|1x USB 3.1 Type-A
|2x USB 3.0 Type-A
|1x USB Type-C (только зарядка)
|1x HDMI 1.4
|1x USB 3.2 Gen2 Type-C
|1x microSD
|1x mini-jack 3.5 мм
|Операционная система
|Windows 11 Домашняя
|Сеть
|Wi-Fi 5 (Intel AC-8265), Bluetooth 4.2
|Аккумулятор
|75 Вт*ч
|Габариты
|224x314x14.8 мм
|Масса
|1.39 кг
|Цена
|40-45 тысяч рублей (W11/16/512 ГБ)
Дизайн и корпус
Как отличить дорогой металлический ноутбук «а-ля Макбук» от недорогого? У недорогого рамка дисплея пластиковая и дисплей матовый, у дорогого вместо рамки — сплошное стекло (глянцевое или полуглянцевое), а рамка — под ним. Самый шик — это когда рамка по периметру дисплея в цвет корпуса, как в MacBook Pro.
И это единственное, что есть бюджетного в металлических ноутбуках за 35-60 тысяч рублей. Так-то они уже достаточно тонкие (чуть толще USB-A портов у них на боковинах), в меру лёгкие и удобные в использовании.
Tecno Megabook T1 14”, правда, не особо лёгкий — при своих 14” и стандартных для такого дисплея длине/ширине/толщине весит как типичный ноутбук 15.6”. Потому что сюда влепили аж 75 Втч вместо стандартных 38-56 Втч у конкурентов. Зато работает офигеть как долго (об этом распишу ниже).
В остальном — «люминий» приятный. Говорят, что металлическая тут только оболочка, а внутри пластик — не знаю, не распиливал и толщину не проверял. И не знаю, у всех так или не у всех. Под давлением пальца металл не гнётся даже в области клавиатуры, руку холодит, вопросов нет.
Из дешманских наклонностей тут разве что зарядный порт USB-C, который… только зарядный порт, флешки и т.д. он в себе не распознаёт. Но такое вроде бы во всех ноутбуках с Ryzen 5xxx (у Интелов наоборот — в USB-C и зарядка, и видеовыход и всё-всё-всё).
При первом взгляде бесит, что USB-порты никак не подписаны, цветом не отмечены и нельзя понять, где тут USB 2.0, а где 3.0! А потом открываешь сайт производителя и понимаешь, что… USB 2.0 тут нет, вообще нет! Господи, я дожил до этого момента.
В общем, два полноразмерных USB-A справа — это USB 3.0, левый полноразмерный USB-A — это USB 3.1, а Type-C — это USB 3.2 Gen 2, тоже пригодный для зарядки порт (я не знаю, зачем тут два USB-C для зарядки, одновременно по двум портам ноут заряжать нельзя). И в этот же USB-C слева можно подключать монитор по Thunderbolt. В общем, очень удобно.
Веб-камеру можно прикрыть шторкой, чтобы случайно не засветить свои семейные трусы, когда отойдёшь за новой чашкой кофе во время созвона. В кнопке включения есть сканер отпечатков пальца, чтобы входить в Windows и сайты в Chrome/Edge без ввода пароля. Качество самой веб-камеры — ну, в общем и в целом так себе, как у тыльной камеры смартфона за 8 тысяч рублей. Но у других ноутбуков за эти деньги камеры не лучше. Морду лица можно опознать — значит сойдёт.
Крышка раскрывается на 180 градусов — это не для выпендрёжа нужно, а чтобы, когда будет сидеть с согнутыми ногами в автобусе, хватало запаса для раскрытия крышки и срочной переписки по работе в пути.
Довольно клёво всё по корпусу, я даже не могу придумать, чего мне здесь может не хватать.
Расцветки — серебристая и серая. Чаще в продаже встречается серебристая.
Клавиатура и тачпад
У клавиатуры четыре уровня подсветки. Полезны только последние два — первые два светят настолько слабо, что можно считать, будто их и нет.
Клавиатура, с одной стороны, кайфовая — почти на всю ширину ноутбука, клавиши нормального размера, нажимаются чётко, не шумят и не хрустят, на функциональных клавишах (F1 – F12) есть даже клавиши для меня песен и паузы (ну, если будете крутить Яндекс.Музыку или Aimp какой-нибудь, чтобы не разворачивать окно).
Но при этом не хватает, блин, более важных вещей:
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Где клавиша PrintScreen? А её нет вообще! Insert, бесполезный почти всегда, есть. На F11 навесили клавишу «заблокировать вход в Windows» (ну, чтобы можно было отойти и ноут спросил пароль при входе снова). А скриншоты извольте раскорячиваться и лепить через Win + Shift + S. Это уже неудобно, но гораздо неудобнее, что:
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Над теми, кто пишет много текстов, поиздевались дополнительно. Клавиши со стрелками не умеют работать как PageUp/PageDown (вверх-вниз + Fn, как на других ноутбуках, чтобы сайты и документы быстро листать). И не умеют работать в режиме Home/End (это когда зажимаешь Fn + стрелку вправо и напечатанный текст в Word/Chrome выделяется до конца строки). Вот это бесит жёстко. Но, возможно, я тупой и это где-то включается? Я не нашёл.
Тачпад нормальный. Возможно, кто-то и будет ныть, что в MacBook Air он чем-то лучше, но этот тачпад точно круче, чем у любого ноутбука с Intel N100, лучше чем у, прости господи, Acer Aspire/Travelmate, лучше чем у «дубовых» Lenovo IdeaPad 3 и лучше чем у бюджетных игровых ноутбуков. Вполне на уровне Huawei/Honor, Asus или MSI Modern.
Дисплей
Вроде бы 350 нит (кд/м2) — не бог весть какая большая пиковая яркость, видывали мы на смартфонах и 450, и 500 кд/м2. Но если пошерстить среди ноутбуков до 50 тысяч рублей, то, как ни странно, больше-то ни у кого и нет.
Мне всегда по памяти казалось, что у HONOR MagicBook 14 такая же яркость, но сейчас сверился — нет, у него 300 кд/м2 максимум.
|Максимальный уровень яркости
|350 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1200:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|105%
|DeltaE (меньше = лучше)
|10
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2.1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8500K
Звук
В ноутбуке есть предустановленный эквалайзер DTS. Звук он меняет не радикально, но более звонким/более глухим, более объёмным/более сжатым звучание сделать можно. За это уважуха.
Но даже без учёта эквалайзера звук из динамиков на удивление неплох — громкий, не супер-чёткий, но ухо не режет даже там, где высокие частоты должны визжать, достаточно отчётливый. Для ноутбуков с 14” диагональю — на твёрдую четвёрку по пятибалльной.
У ноутбуков с 15.6” за эти же деньги 250 кд/м2 в основном. У лучших по качеству дисплея ноутбуков 14” и 15.6” до 50 тысяч рублей — 300 кд/м2. Больше только у экзотического пока Asus Vivobook Go 15 с OLED-дисплеем, но там сам ноутбук совсем уж овощ на Ryzen 3 7320 (это переименованный Ryzen 3 4300U).
И даже цветопередаче в дисплее Tecno Megabook T1 14” нормальная, что вдвойне удивительно — у 16-дюймового K16S дисплей был ну прям жёстко синюшным. А здесь… ну да, не прям нейтрально-белый цвет, а такой белый, как на дисплеях смартфона. Но не «неоново-синеваты», как бывает у смартфонов с 10000K+ цветовой температуры. И, опять же, 100% охват sRGB в ноуте Tecno удивляет.
Дисплейная матрица HKC PB140DS02-1, кстати, больше ни в каком ноутбуке и не засветилась, кроме 14-дюмовых Tecno T1 с Intel 11 поколения и Ryzen 5xxx. В общем, дисплей хороший. И самый яркий за эти деньги, и матовый (не отражаетесь в нём), и без дефектов цветопередачи.
Производительность
Если вы думаете, что Ryzen 5 5560U — это просто разогнанная версия Ryzen 5 5500U, вы ошибаетесь. 5560U — это процессор на архитектуре Zen 3, настоящий Ryzen 5000. 5500U — это процессор на архитектуре Zen 2 и, по сути слегка модифицированный более древний Ryzen 5 4500U/4600U.
У Ryzen 5560U чуть быстрее процессорная часть (+6-7%), у Ryzen 5500U быстрее встроенная графика (на 15%). Ну то есть на 5500U ещё можно пытаться какие-нибудь игры запускать, а на 5560U лучше вообще не надо даже пытаться. Зато 5560U за счёт более новой архитектуры нагревается чуть слабее и потребляет энергии чуть меньше.
В общем, Ryzen 5 5560U, хоть и вышел ещё в 2021 г., всё ещё хороший процессор. На момент выхода был очень крут и со своими 6 мощными ядрами на равных соревновался с Intel Core i7-10710U и был быстрее чем Core i5-10400H из игровых ноутбуков. Да и сейчас он по быстродействию хорош — между Intel Core i5-1260U и i5-1240U. Примерно на 25-30% быстрее, чем Core i3-1215U и 1315U, которые продаются по такой же цене и вместо 6 мощных ядер предлагают 2 очень мощных + 4 маломощных.
Эти Интелы i3, правда, экономичнее и поддерживают av1 (YouTube в 4K на медленном интернете в хорошем качестве способны крутить), а AMD поддерживает только VP9 (тоже YouTube и прочее в 4K, но интернет нужен чуть быстрее). Но в перемещении по интернету, офисной работе и играх быстрее Ryzen 5 5500U, а близкие по производительности Интелы i5-1230U и 1240U за счёт 10 ядер (2 мощных + 8 маломощных) быстрее в конвертации аудио и видео. В среднем — без разницы, какой из них выбрать, но ноуты с Ryzen дешевле.
Во всех 14” и 15.6” ноутбука Ryzen 5 5560U придушен до уровня TDP в 15 Вт, чтобы даже под супер-нагрузкой температуры не были слишком высокими. Так оно и в Tecno Megabook T1 14” — даже в стресс-тесте вы увидите не более 79 градусов. А в повседневе — и все 70-72. Поэтому система охлаждения тут не особо напрягается и не особо шумит.
Играть на встроенной графике Vega 6, которая по мощности где-то на уровне десктопной Radeon R7 250/HD7750 или GTX 650… ну, можно и попробовать, если очень хочется. Но либо в совсем старьё, либо в 1280x720 на минимальных настройках с масштабированием FSR с 30 кадров в секунду, если это не требовательная игра. В какой-нибудь Prey 2017 года, Resident Evil 7 (тоже 2017 г.), Alien Isolation (2014 г.) и Bioshock Infinite (2013 г.) сыграть на низких или средних в 1280x720 сможете. Но не более того.
© А вот та самая «стабильная работа в играх», о которой писали маркетологи на наклейке возле клавиатуры ноутбука 🤡
16 ГБ оперативки, пусть даже это распаянная LPDDR4 — это хорошо. Для интернета и работы хватает. Было бы 8 ГБ — ноутбук бы работал еле-еле. Было бы 32 ГБ — с такой мощностью процессора ноутбук всё равно бы не потянул столько открытых программ, чтобы эти 32 ГБ заполнить. А так — в самый раз.
Всё ворочается радикально быстрее, чем на Intel N100, всяких там Ryzen 5 7520U (напоминаю, что это переименованный Ryzen 3 4300U, а Ryzen 5500U — переименованный Ryzen 4600U, смекаете?) и эдак на 40-45% быстрее, чем на ноутбуках с Intel Core i5-1035G1. Быстрее в этом бюджете только ноутбуки на Ryzen 7 5700U/5800U или Ryzen 5 5600H/6600H. Остальные — медленнее.
SSD — Phison E15T, типичный безбуферник PCIe 3.0 с быстродействием уровня «под пиво сойдёт». Если оставлять ему 10% свободного пространства и не записывать одним махом свыше 150 ГБ подряд — будет «дышать свободно» и по скорости вы не отличите его от более дорогих SSD.
А вот что меня удивило, так это второй пустой слот M.2 — в 14-дюймовых ноутбуках это редкость. Так что можно будет не продавать стандартный SSD, если захотите расширить память, а просто докупить ещё один
Wi-Fi модуль дешёвенький, вряд ли даже если вы влепите более дорогой, что-то изменится — тут больше зависит от антенн в ноутбуках, чем от модуля. Но в пределах 500 Мбит/с (или немного больше) он выжимает, а больше на не игровом ноутбуке с 1080p дисплеем как бы… и некуда-незачем?
Автономность
О-о-о… это главный шик 14-дюймового Tecno. Вообще, Tecno ставит этот здоровенный аккумулятор в 75 Вт*ч почти во все свои ноутбуки. Но если для 16” ноутбука такая ёмкость аккумулятора даёт автономность уровня «неплохо», а для 15.6” — «почти самый выносливый», то в 14” размерности это САМЫЙ ДОЛГОИГРАЮЩИЙ НОУТБУК ВООБЩЕ!
Серьёзно, даже очень дорогие ноутбуки с OLED-дисплеями, если выпускаются с настолько же большими аккумуляторами и экономят заряд за счёт этих дисплеев — разницу у них сжирают более энергозатратные мощные процессоры.
А в дешёвых ноутбуках просто НИКТО не ставит 75 Вт*ч в 14-дюймовый корпус. Короче, при яркости в 200 нит (70% от максимальной) ноутбук работает что в Chrome + Microsoft Office, что при просмотре видео примерно 12-14 часов. Это обадлеть как долго и круто. И даже на 100% яркости, а она тут 350 нит, ноут проработает 9 – 9.5 часов. Ради этого можно простить ему его чуть больший, чем принято для ноутов такой размерности, вес — он реально с утра до ночи протянет и не разрядится в ноль.
С 0% до 100% ноут заряжается за 2 часа 10 минут. Причём за первый час он пополняет заряд до 72%, а весь второй час мусолит оставшиеся 28%.
Конкуренты
|Ноутбук
|Tecno Megabook T1 14 T14DA (2023)
|HONOR MagicBook 14
|Maibenben S14A
|Дисплей
|14”, 1920x1080, IPS, 60 Гц, матовый (HKC PB140DS02-1)
|14”, 1920x1080, IPS, 60 Гц, матовый
|14”, 1920x1080, IPS, 60 Гц, матовый
|Процессор
|AMD Ryzen 5 5560U (6 ядер, 12 потоков, 2.3 – 4 ГГц, 7 нм), 15 Вт
|AMD Ryzen 5 5500U (6 ядер, 12 потоков, 2.1 – 4 ГГц, 7 нм), 15 Вт
|AMD Ryzen 5 4600U/4650U (6 ядер, 12 потоков, 2.1 – 4 ГГц, 7 нм), 15 Вт
|Встроенная графика
|Radeon RX Vega 6 (1600 МГц)
|Radeon RX Vega 7 (1800 МГц)
|Radeon RX Vega 6 (1500 МГц)
|Оперативная память
|16 ГБ LPDDR4-3200, распаяна
|16 ГБ LPDDR4-3200, распаяна
|16 ГБ LPDDR4-3200, съёмная
|Накопитель
|1x SSD 512 ГБ PCIe 3.0, M.2 2280 (Phison E15T) + один свободный слот M.2 2280 (NVMe)
|1x SSD 512 ГБ PCIe 3.0, M.2 2280 (SSSTC CL1-8D512)
|1x SSD 512 ГБ PCIe 3.0, M.2 2280
|Порты и разъёмы
|1x USB 3.1 Type-A
|1x USB 3.2 Gen1 Type-A
|1x USB 3.2 Gen1 Type-A
|2x USB 3.0 Type-A
|1x USB 2.0 Type-A
|1x USB 2.0 Type-A
|1x USB Type-C (только зарядка)
|1x USB 2.0 Type-C
|Зарядка с помощью фирменного порта
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|1x USB 3.2 Gen2 Type-C
|1x USB 2.0 Type-C
|1x USB 3.2 Gen2 Type-C
|1x microSD
|нет кард-ридера
|1x microSD
|1x mini-jack 3.5 мм
|1x mini-jack 3.5 мм
|1x mini-jack 3.5 мм
|Операционная система
|Windows 11 Домашняя
|нет
|нет
|Сеть
|Wi-Fi 5 (Intel AC-8265), Bluetooth 4.2
|Wi-Fi 6 (Intel AX200), Bluetooth 5.2
|Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0
|Аккумулятор
|75 Вт*ч
|56 Вт*ч
|38 Вт*ч
|Габариты
|224x314x14.8 мм
|215x323x20,5 мм
|221x324x20 мм
|Масса
|1.39 кг
|1.38 кг
|1.45 кг
|Цена
|40-45 тысяч рублей (W11/16/512 ГБ)
|45-49 тысяч рублей (NoOS/16/512 ГБ)
|33-40 тысяч рублей (NoOS/16/512 ГБ)
HONOR MagicBook 14
Собственно, наиболее вероятный противник этого «текнобука». HONOR MagicBook 14 с Ryzen 5 5500U начал выпускаться ещё в 2021 г., когда этот процессор был молод и свеж, а сам ноутбук считался вполне себе моделью «немного выше среднего», как сейчас ноутбуки с Core Ultra 5 125H и OLED-дисплеями.
А потом HONOR понял, что можно не изобретать бюджетные ноутбуки на новых сомнительных Core i3 и Ryzen 5 7520U, а продолжить выпускать старую модель — вот она и до сих пор в продаже. И до сих пор хороша.
От Tecno этот ноутбук HONOR отличается чуть меньшей (300 кд/м2 против 350 кд/м2 у Tecno) яркостью дисплея, но тоже отличной цветопередачей.
Оперативная память тоже распаяна, Wi-Fi чуть быстрее, слот SSD только один (у Tecno их два), с портами USB дела тоже так себе — если у Tecno все они либо 3.1, либо 3.2, то у HONOR только один порт USB 3.2, а остальные — 2.0 (молодая была не молода, ноутбук уже почти 5 лет выпускается, что вы хотите от него?). Но встроенная графика чуть-чуть (на 15%) быстрее, поэтому здесь вы ещё сможете выжать 30+ кадров в секунду в Forza Horizon 5, а на Tecno Megabook T1 14" уже не сможете производительность будет ниже 30 fps.
Аккумулятор — 56 Вт*ч, при этом ноутбук по весу такой же, как Tecno (злые языки говорят, что у HONOR толстый алюминий, а у Tecno — алюминий наклеен поверх пластикового каркаса, но я не проверял). Для 14” такой ёмкости аккумулятора тоже достаточно — 6-7 часов на высокой яркости этот ноутбук проработает. Но это не 10-12 часов, как у Tecno, когда можно уехать в другой город или на работу без зарядника и знать, что ноутбук протянет, сколько вам нужно.
И нет предустановленной лицензионной Windows, к сожалению.
В общем, ноутбук сам по себе хороший — если увидите его дешевле, чем Tecno, тыщ на 5-7, берите HONOR. Если по равной цене с Tecno или дороже — берите Tecno.
Maibenben S14A
А вот вам способ получить ноутбук с такой же скоростью работы и размером корпуса, но не за 40 и не за 45 тысяч рублей, а за 30-34 тысячи в среднем (на начало декабря 2024 г., если потом рубль упадёт и цены перепишут — я не виноват).
Он больше подходит на роль ноутбука для «взял с собой, взял зарядник, принёс, положил на стол, подключил зарядник — работаю». Потому что минусов полно:
-
Дисплей тускловат, на максимальной яркости равен Текне на 70% яркости. 250 кд/м2 против 300 кд/м2 у HONOR и 350 кд/м2 у Tecno.
-
Аккумулятор — «чтобы чуть-чуть протянуть вдали от розетки». Часика четыре, вряд ли больше.
-
Заряжается это добро только от фирменного зарядного устройства, никаких Type-C и GaN 100W с Алиэкспресса.
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Нет сканера отпечатков пальцев для входа в Windows без пароля.
Ну и слот SSD один, как почти во всех 14” сегодня (у Tecno, напоминаю, два слота M.2).
Зато скорость работы, повторюсь, такая же (даже встроенная графика такая же, как у Tecno, то есть медленнее, чем у HONOR, но это не важно — в обоих случаях игры будут тормозить), при этом в Maibenben съёмная оперативная память. Можете навалить туда хоть 32 ГБ DDR4, если душа просит.
Выводы
Я от Tecno ждал традиционного синюшного экрана, какого-нибудь уж очень медленного Wi-Fi или изобилия USB 2.0 портов из-за экономии на спичках, но тут всё на удивление сделано очень по уму: портов дофига, USB 2.0 НЕТ ВООБЩЕ, только более быстрые порты. Дисплей пока лучший за эти деньги по яркости и цветопередаче. Скорость работы в норме, автономность рекордная не только среди недорогих ноутбуков, но и более дорогих тоже.
Меня, как любителя писать много букв (вы уже заметили это по длине обзора), бесит только отсутствие PgUp/PgDn, Home/End и PrintScreen на клавиатуре — за это Tecno будут крыть матом не только печатающие текст обзорщики, но и печатающие курсовую студенты.
И встроенная графика очень медленная в играх. Ну ОЧЕНЬ МЕДЛЕННАЯ В ИГРАХ. Даже по меркам встроенной графики в бюджетных ноутбуках.
В остальном — отличный ноут. Почти всё, по меркам ноутбуков до 50 тысяч, исполнено идеально, и адекватную цену Tecno пока тоже удерживает — не у сетевиков, правда, а в своих магазинах на WB и Ozon, но нам-то без разницы, гарантия от производителя в любом случае есть.
А если вам не принципиален в бюджете до 50 тысяч рублей 14” ноутбук и сгодится 15.6” — мониторьте скидки акции хотя бы на том же Pepper — там попадаются всякие Infinix или яндексовские ноутбуки Lumme с Ryzen 7 5700U/5800U в пределах 50 тысяч рублей. Вот там уже скорость работы будет совсем радовать (если вам хватит 5-6 часов автономности, а не 10-12 часов).
Но как «походно-домашний» компактный ноутбук для работы и учёбы, Tecno Megabook T1 на Райзене 5 5560U очень хорош. Если Tecno на почве дифирамбов не задерёт цену в космос (как случилось с перехваленным обзорщиками смартфонов Realme 12 Pro+) — настоятельно рекомендую к покупке.
- Очень долго (10-12 часов) работает от аккумулятора
- Быстро работает в офисных приложениях, браузере и в просмотре 4K-видео
- Яркий качественный дисплей
- Хорошие динамики
- Быстро заряжается
- Все порты USB 3.1 и 3.2, никаких 2.0
- Лицензионная Windows из коробки
- Второй свободный слот SSD M.2
- Разумная цена
- На клавиатуре нет PrintScreen, PgUp/PgDn, Home и End, из-за этого неудобно править тексты и листать сайты без мыши
- Встроенная в процессор графика дичайше медленная в играх