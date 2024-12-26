Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 26 декабря 2024, 11:00
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Infinix сделал свой аналог MacBook Air за 45 тысяч рублей. Это как?

Infinix Inbook Air XL442
По массогабаритным параметрам примерно как ноутбук от Apple. По внешке тоже похож. По характеристикам — вроде ничотак, за эти деньги в основном у ноутбуков процессоры даже слабее. И если вы не догадались по оставшимся характеристкам, какие минусы могут быть при таких плюсах, для вас эта статья.
Infinix сделал свой аналог MacBook Air за 45 тысяч рублей. Это как?
© Ferra.ru
8
/10
Оценка по версии Ferra
Infinix Inbook Air+

Внешний вид

Infinix Inbook Air — 14-дюймовый ноутбук, источником вдохновения которого, что ясно в том числе из названия, является MacBook Air. Тут даже масса такая же, как у 13-дюймового актуального MacBook Air (14-дюймовые модели у Apple уже только в линейке Pro, но и эти 13-дюймов на самом деле 13,6’’), хотя толщина побольше — 17,5 мм вместо 11,3 мм у макбука. У старых макбуков, с клиновидным дизайном, максимальная толщина была 16,4 мм — близко.

Infinix Inbook Air

Infinix Inbook Air

© Ferra.ru

В любом случае, в одном и то же условном DNS Infinix Inbook Air 512 ГБ стоит 45 тысяч рублей, а MacBook Air M1 256 ГБ — 93 тысячи рублей, так что какие к Инфиниксу претензии? Даже то, что одной рукой его открыть очень сложно — так себе придирка.

Выглядит ноутбук в целом довольно стильно, хотя покраска чувствуется слегка «дешёвой» — зерно крупновато.

Максимальный угол раскрытия экрана Infinix Inbook Air

Максимальный угол раскрытия экрана Infinix Inbook Air

© Ferra.ru

Впрочем, и это тоже придирки, а главный минус внешности здесь не самый очевидный: неудобное размещение портов.

Порты на левом боку Infinix Inbook Air

Порты на левом боку Infinix Inbook Air

© Ferra.ru

Ну смотрите. На левом боку у нас (слева-направо): HDMI 1.4 и два разъёма USB-C (если что, все 4 USB-разъёма являются по сути USB 3.2 Gen1, но в USB-разъёмах нет видеовыхода, только передача данных.

Левый разъём USB-C является полнофункциональным и он используется для подключения питания. То есть, разъём для питания не самый дальний, что уже странно.

Конечно, тут можно парировать, что в случае подключения к порту HDMI кабель от него как правило идёт назад или вбок-назад, а кабель питания может идти и просто вбок — и тогда именно при таком относительном расположении портов кабели не будут пересекаться, но во всех остальных случаях пересечение будет и вам придётся пропихивать кабель питания под кабелем HDMI или чем-то наподобие заниматься. Да и вообще, лично мне удобнее, когда зарядный порт — именно самый дальний. Считайте это личной придиркой.

Порты на правом боку Infinix Inbook Air

Порты на правом боку Infinix Inbook Air

© Ferra.ru

Но на правом боку проблема более серьёзная: порты USB-A расположены слишком близко друг ко другу: какая-нибудь широкая флешка может запросто перекрыть второй порт. Вообще, как мне кажется, лучше бы здесь, как и в Infinix Y3H Max, порты USB-A были на разных сторонах: один слева и один справа.

Экран

У Infinix Inbook Air 14-дюймовый экран IPS с разрешением 1920x1200 пикс. и максимальной частотой обновленя 60 Гц (Windows показывает 59,99 Гц). Производитель и модель матрицы неизвестны: AIDA64 показывает F140J50-401, но по этой абракадабре можно найти только другой обзор такого же ноутбука.

Infinix Inbook Air
Максимальный уровень яркости (мин/макс)300/6,92 кд/м2
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)80%
DeltaE (меньше = лучше)9,4
Гамма (идеальная — 2,2)1,9
Цветовая температура (идеальная = 6500K)9000К

Максимальная заявленная яркость экрана — 300 кд/2, столько же её и по факту. На улице при ярком солнце за таким ноутбуком работать будет некомфортно, только если пасмурно, ну или придётся работать в помещении.

Цветопередача «на бумаге» ужасная, но на практике экран довольно приятный и контрастный. В общем, для дизайнеров не подойдёт, но даже рассматривать фотки из отпуска на нём вам скорее всего понравится.

Клавиатура и тачпад

Клавиатура у Infinix Inbook Air полноразмерная, островного типа. Как обычно, обзор ноутбука я пишу на самом ноутбуке и, если честно, клавиатурой я доволен, но не в полной мере.

Клавиатура и тачпад Infinix Inbook Air

Клавиатура и тачпад Infinix Inbook Air

© Ferra.ru

Как мне кажется, для такого мягкого и даже где-то «бюджетного» (если придираться) хода клавиши слишком высокие. Хочется, чтобы ход был или короче, или чётче — достаточного одного из двух. Зато клавиатура достаточно тихая, и возможно кому-то наоборот это понравится.

Ещё верхний ряд функциональных клавиш (F1-F12 и т.д.) получился каким-то узким — будто это не ноутбук, а электронная записная книжка (помните ещё такие). Причём кнопка включения ноутбука находится в этом же ряду, что вроде бы нормально, но из-за того, что вверху все клавиши мелкие, есть риск промахнуться мимо неё, когда будете нащупывать Delete и случайно отправить ноутбук в сон.

Клавиатура с подсветкой

© Ferra.ru

Подсветка у клавиатуры есть, можно выбирать из двух режимов яркости, ну и третий — когда подсветка выключена.

А вот тачпад я бы похвалил. Он приятный на ощупь, отзывчивый, а зоны для нажатия кнопок слева и справа довольно большие.

Производительность и автономность

Мой тестовый экземпляр ноутбука Infinix Inbook Air работает на процессоре Intel Core i5-1235U с базовой тактовой частотой 1,3 ГГц. Максимальная тактовая частота составляет 4,4 ГГц, т.е. разрыв между номиналом и максимумом довольно большой, и вы можете себе представить, насколько шумным становится ноутбук при разгоне.

Вид снизу Infinix Inbook Air

Вид снизу Infinix Inbook Air

© Ferra.ru

В целом, он и так не самый тихий. Вентилятор включается часто и будто бы без причины: пока я пишу эти строчки, он периодически то включается, то выключается, то меняет обороты. Это не так чтобы громко, скорее даже тихо, но это слышно и может напрягать, если вы привыкли работать в полной тишине (но тогда не берите ноутбуки за 45 тысяч рублей).

Тут ещё проблема и с... мосфетами? (компонентами цепи питания). Почему-то при переходе процессора от маленькой нагрузки к большой ноутбук иногда низкочастотно попискивает пару секунд. А потом звук исчезает. Странно.

SSD обычный бюджетный, PCIe 3.0 NVMe, безбуферный. Такой же, как в любом другом недорогом ноутбуке.

Производительность SSD в CrystalDiskMark

© Ferra.ru

Оперативная память здесь распаяна на плате, добавить или заменить её нельзя, но 16 Гбайт «должно хватить всем». Понятное дело, что DDR4 медленновата для игр в сравнении с DDR5, но ноуты с DDR5 стоят дороже, а игры с ней будут работать всё равно плохо, просто чуть менее плохо.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Ferra.ru

По производительности, Infinix Inbook Air — обычная офисная машинка, которая разве что старые игры потянет (GTA V вышла 11 лет назад, если что), ну и про монтаж видео сложнее видеодневников здесь лучше забыть.

© Примерно так работают игры на ноатбуках с Core i5-1235U

Однако в офисных задачах производительности всё равно с запасом, хотя Intel Core i5-1235U и уже и не самый современный процессор на начало 2025 г. Но об этом мы вспомним, когда будем конкурентов обсуждать.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Производительность CPU в бенчмарке Cinebench R23

© Ferra.ru

Из плюсов: при своей компактности ноутбук работает от аккумулятора достаточно долго, и даже дольше, чем, например, чуть более дорогостоящий MSI Modern 14 C12M-229RU на аналогичном железе.

Я проводил замеры автономности в тестах PC Mark в двух режимах яркости: 200 кд/м2 (более чем комфортная яркость для работы) и максимальная яркость. В каждом режиме делал два теста: просмотр видео и имитация офисной работы.

Тестирование автономности в PC Mark 10: яркость 200 кд/м2, режим Modern Office

© Ferra.ru

Видео на яркости 200 кд/2 крутилось 8 часов 27 минут, а «офисная работа» продолжалась в течение 9 часов и двух минут — то есть, полноценный рабочий день с перерывом на обед. На максимальной яркости показатели скромнее: 7 часов 15 минут и 7 часов 29 минут соответственно. Но у конкурента от MSI в принципе 7 часов — это максимально заявленное время работы, а мы знаем, как это заявляют: «установите яркость на минимум, закройте все программы, и вообще отойдите от ноутбука». Собственно, в отзывах про MSI слабая батарейка — основная причина жалоб.

Конкуренты

Infinix Inbook Air XL442ASUS VivoBook 14 X1404VA-EB392MSI Modern 14 C12M-229RU
ОСнетнетWindows 11 Домашняя для одного языка
Экран14'', 1920x1200 пикс., IPS, 60 Гц, 162 ppi14'', 1920x1080 пикс., IPS, 60 Гц, 157 ppi14'', 1920x1080 пикс., IPS, 60 Гц, 157 ppi
ПроцессорIntel Core i5-1235U 1,3–4,4 ГГц, 10 ядер (2 производительных + 8 энергоэффективных)Intel Core i5-1335U 1,3–4,6 ГГц, 10 ядер (2 производительных + 8 энергоэффективных)Intel Core i5-1235U 1,3–4,4 ГГц, 10 ядер (2 производительных + 8 энергоэффективных)
ГрафикаIntel UHD Graphics XeIntel UHD Graphics XeIntel UHD Graphics Xe
ОЗУ16 Гбайт, LPDDR4x, распаяна16 Гбайт, DDR4, распаяна + 1 слот16 Гбайт, DDR4 3200 МГц, распаяна
СетьIntel Wi-Fi 6 AX101, Bluetooth 5.2, WI-FI 6 (802.11ax)Bluetooth 5.1, WI-FI 5 (802.11aс)Bluetooth 5.2, WI-FI 6 (802.11ax)
Накопитель512 Гбайт512 Гбайт512 Гбайт
Аккумулятор57 Вт*ч42 Вт*ч4600 мАч, 52,4 Вт*ч
Габариты314,3х219,5х17,5 мм324,9х213,9х17,9 мм319,9х223х19,35 мм
Масса1,24 кг1,4 кг1,4 кг
Цена45 тысяч рублей55 тысяч рублей53 тысячи рублей

ASUS VivoBook 14 X1404VA-EB392

ASUS VivoBook 14 X1404VA-EB392

ASUS VivoBook 14 X1404VA-EB392

© Asus

Ноубук от Asus стоит дороже, корпус в нём полностью пластиковый (у Infinix пластиковая рабочая поверхность, но металлическая крышка. Зато и процессор у Asus немного новее и немного шустрее — прирост производительности в среднем около 10–20%. Также у Vivobook есть один свободный слот под оперативную память, хотя 16 Гбайт тоже, как и у Infinix, распаяны на плате. Из минусов: ноутбук чуть крупнее и тяжелее, у него древние медленнее Wi-Fi (802.11ac), заметно хуже автономность, а также экран у него 16:9 вместо 16:10, что удобнее для просмотра фильмов, но для просмотра сайтов и работы с документами хотелось бы более высокий и менее вытянутый экран.

MSI Modern 14 C12M-229RU

MSI Modern 14 C12M-229RU

MSI Modern 14 C12M-229RU

© MSI

Ноутбук от MSI получил такой же процессор, что и Infinix, но значительно более слабую батарейку. Плюс, он довольно громоздкий, хотя этой модели уже два года — можно понять. Зато здесь есть предустановленная лицензионная Windows 11.

Ещё можете рассмотреть Tecno Megabook T1 14" T14DA (если найдёте, он куда-то исчез из продажи в последние недели). У него процессор Ryzen 5 5560U, не путайте его с Ryzen 5 5500U, 5560U новее. И он примерно на 30% быстрее по процессорной производительности, но совсем хламина по игровой производительности. При этом тяжелее, но и аккумулятор в нём больше (75 Втч против 57 Втч у Infinix). Работает он офигеть как долго (на 3-4 часа дольше Инфиникса) и в нём есть второй слот для SSD M.2 PCIe 3.0, что редкость для 14" (у Infinix такого слота нет).

Правда, ломили за такой Tecno осенью 2024 года 37-39 тысяч, в ноябре 40-43 тысячи, а в декабре — 51 тысячу рублей, после чего он исчез из продажи и на конец декабря 2024 г. не появился в ней опять. Но в целом, достаточно быстрый и выносливый агрегат, тоже достоин внимания.

Итого

Помню, как пару лет назад ноутбуки от Infinix представляли собой нечто нелепое, а сегодня... Сегодня по факту это тот самый «оптимальный выбор». Причём можно долго придираться, но прям крупных минусов найти у Infinix Inbook Air сложно, как и у Infinix Y3H Max, который я недавно тестировал.

Да, процессор мог бы быть и быстрее (хотя бы на уровне тех же шестиядерных Ryzen 5 5500U/5560U) — ну и что? Зато потребляет меньше, а скорость работы в офисных приложениях примерно такая же.

Да, корпус странно покрашен, но хотя бы ровно. И кто это вообще заметит кроме придирчивого обзорщика?

Яркости экрана не то чтобы мало — её примерно столько же, сколько в Honor MagicBook 14" на базе R5 5500U. Но могло бы быть и побольше, как в том же Tecno MegaBook T1 14", где уже не 300, а 350 нит. Это посерьёзнее, но если работать в помещении, это вообще не проблема. С экраном Inbook Air всё равно работать приятно.

Ну и автономность оказывается выше, чем у какого-нибудь Asus или MSI, которые ещё и дороже. И цена очень разумная — от 41 тысячи рублей на маркетплейсах.

Цена адекватная. Пока что. Впрочем, она и на тот же Tecno была адекватная, а потом его перехвалили обзорщики (мы тоже в этом виноваты) и цены полетели ввысь

Цена адекватная. Пока что. Впрочем, она и на тот же Tecno была адекватная, а потом его перехвалили обзорщики (мы тоже в этом виноваты) и цены полетели ввысь

© ferra.ru

Нормальный ноутбук на Core i5 за эти деньги вряд ли получится найти дешевле.

В общем, если нужен «просто хороший ноутбук», то имейте ввиду, что Infinix — это всё-таки не «непонятный китайский ноунейм», а компания, у которой уже нормальные бюджетные ноутбуки. И даже если что-то сломается, в России у Infinix есть сервисные центры. Всё чинибельно, в отличие от какого-нибудь ноута Xiaomi из AliExpress (не в укор Сяоме, там бывают крутые ноуты, просто запчастей на них нет в РФ, Vik-On не даст соврать).

Среди бюджетных ноутбуков хороший вариант. Бывают и более мощные на Ryzen 5 5500U/5560U, но такие модели почти все уехали за бюджет в 50 тысяч рублей при том, что не особо-то они и лучше

Среди бюджетных ноутбуков хороший вариант. Бывают и более мощные на Ryzen 5 5500U/5560U, но такие модели почти все уехали за бюджет в 50 тысяч рублей при том, что не особо-то они и лучше

© ferra.ru

А среди 14-дюймовых ноутбуков дешевле 50 тысяч пока альтернативы, которые были бы ощутимо лучше, чем Inbook Air, не наблюдаются. Там только Digma, но с ещё более слабым процессором, непонятным (надо смотреть обзоры, а они не на всех модели Digma есть) качеством дисплей и ещё более шумным вентилятором. Там, где Infinix просто частенько шуршит вентилятором, Digma издаёт шум, который точно разбудит всех находящихся в комнате.

Короче, будем поглядывать и, уже в 2025 г., возможно, начнём снова публиковать регулярные подборки «что купить нормального из недорогих ноутбуков». Или не начнём — слишком уж меняются цены (это ладно, если все ноутбуки вырастут в цене — полбеды) и слишком быстро китайцы выводят из продажи одни модели и запускают новые (а вот это уже проблема — каждый месяц придётся переписывать рейтинги из-за того, что то один, то второй ноутбук уже не будет встречаться в маркетплейсах).

Но это уже совсем другая история…

8
/10
Оценка по версии Ferra
Infinix Inbook Air+
Плюсы
  • Почти все адекватные конкуренты дороже
  • Один из самых лёгких недорогих 14" ноутбуков
  • Удобный тачпад
  • Хорошая автономность
Минусы
  • Набор и размещение портов не очень продумано
  • Яркости экрана хватит только для работы в помещении