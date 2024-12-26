Infinix сделал свой аналог MacBook Air за 45 тысяч рублей. Это как?

Ноутбук от MSI получил такой же процессор, что и Infinix, но значительно более слабую батарейку. Плюс, он довольно громоздкий, хотя этой модели уже два года — можно понять. Зато здесь есть предустановленная лицензионная Windows 11.

Ещё можете рассмотреть Tecno Megabook T1 14" T14DA (если найдёте, он куда-то исчез из продажи в последние недели). У него процессор Ryzen 5 5560U, не путайте его с Ryzen 5 5500U, 5560U новее. И он примерно на 30% быстрее по процессорной производительности, но совсем хламина по игровой производительности. При этом тяжелее, но и аккумулятор в нём больше (75 Втч против 57 Втч у Infinix). Работает он офигеть как долго (на 3-4 часа дольше Инфиникса) и в нём есть второй слот для SSD M.2 PCIe 3.0, что редкость для 14" (у Infinix такого слота нет).

Правда, ломили за такой Tecno осенью 2024 года 37-39 тысяч, в ноябре 40-43 тысячи, а в декабре — 51 тысячу рублей, после чего он исчез из продажи и на конец декабря 2024 г. не появился в ней опять. Но в целом, достаточно быстрый и выносливый агрегат, тоже достоин внимания.

Итого

Помню, как пару лет назад ноутбуки от Infinix представляли собой нечто нелепое, а сегодня... Сегодня по факту это тот самый «оптимальный выбор». Причём можно долго придираться, но прям крупных минусов найти у Infinix Inbook Air сложно, как и у Infinix Y3H Max, который я недавно тестировал.

Да, процессор мог бы быть и быстрее (хотя бы на уровне тех же шестиядерных Ryzen 5 5500U/5560U) — ну и что? Зато потребляет меньше, а скорость работы в офисных приложениях примерно такая же.

Да, корпус странно покрашен, но хотя бы ровно. И кто это вообще заметит кроме придирчивого обзорщика?

Яркости экрана не то чтобы мало — её примерно столько же, сколько в Honor MagicBook 14" на базе R5 5500U. Но могло бы быть и побольше, как в том же Tecno MegaBook T1 14", где уже не 300, а 350 нит. Это посерьёзнее, но если работать в помещении, это вообще не проблема. С экраном Inbook Air всё равно работать приятно.

Ну и автономность оказывается выше, чем у какого-нибудь Asus или MSI, которые ещё и дороже. И цена очень разумная — от 41 тысячи рублей на маркетплейсах.