Infinix сделал свой аналог MacBook Air за 45 тысяч рублей. Это как?Infinix Inbook Air XL442
Внешний вид
Infinix Inbook Air — 14-дюймовый ноутбук, источником вдохновения которого, что ясно в том числе из названия, является MacBook Air. Тут даже масса такая же, как у 13-дюймового актуального MacBook Air (14-дюймовые модели у Apple уже только в линейке Pro, но и эти 13-дюймов на самом деле 13,6’’), хотя толщина побольше — 17,5 мм вместо 11,3 мм у макбука. У старых макбуков, с клиновидным дизайном, максимальная толщина была 16,4 мм — близко.
В любом случае, в одном и то же условном DNS Infinix Inbook Air 512 ГБ стоит 45 тысяч рублей, а MacBook Air M1 256 ГБ — 93 тысячи рублей, так что какие к Инфиниксу претензии? Даже то, что одной рукой его открыть очень сложно — так себе придирка.
Выглядит ноутбук в целом довольно стильно, хотя покраска чувствуется слегка «дешёвой» — зерно крупновато.
Впрочем, и это тоже придирки, а главный минус внешности здесь не самый очевидный: неудобное размещение портов.
Ну смотрите. На левом боку у нас (слева-направо): HDMI 1.4 и два разъёма USB-C (если что, все 4 USB-разъёма являются по сути USB 3.2 Gen1, но в USB-разъёмах нет видеовыхода, только передача данных.
Левый разъём USB-C является полнофункциональным и он используется для подключения питания. То есть, разъём для питания не самый дальний, что уже странно.
Конечно, тут можно парировать, что в случае подключения к порту HDMI кабель от него как правило идёт назад или вбок-назад, а кабель питания может идти и просто вбок — и тогда именно при таком относительном расположении портов кабели не будут пересекаться, но во всех остальных случаях пересечение будет и вам придётся пропихивать кабель питания под кабелем HDMI или чем-то наподобие заниматься. Да и вообще, лично мне удобнее, когда зарядный порт — именно самый дальний. Считайте это личной придиркой.
Но на правом боку проблема более серьёзная: порты USB-A расположены слишком близко друг ко другу: какая-нибудь широкая флешка может запросто перекрыть второй порт. Вообще, как мне кажется, лучше бы здесь, как и в Infinix Y3H Max, порты USB-A были на разных сторонах: один слева и один справа.
Экран
У Infinix Inbook Air 14-дюймовый экран IPS с разрешением 1920x1200 пикс. и максимальной частотой обновленя 60 Гц (Windows показывает 59,99 Гц). Производитель и модель матрицы неизвестны: AIDA64 показывает F140J50-401, но по этой абракадабре можно найти только другой обзор такого же ноутбука.
|Infinix Inbook Air
|Максимальный уровень яркости (мин/макс)
|300/6,92 кд/м2
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|80%
|DeltaE (меньше = лучше)
|9,4
|Гамма (идеальная — 2,2)
|1,9
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|9000К
Максимальная заявленная яркость экрана — 300 кд/2, столько же её и по факту. На улице при ярком солнце за таким ноутбуком работать будет некомфортно, только если пасмурно, ну или придётся работать в помещении.
Цветопередача «на бумаге» ужасная, но на практике экран довольно приятный и контрастный. В общем, для дизайнеров не подойдёт, но даже рассматривать фотки из отпуска на нём вам скорее всего понравится.
Клавиатура и тачпад
Клавиатура у Infinix Inbook Air полноразмерная, островного типа. Как обычно, обзор ноутбука я пишу на самом ноутбуке и, если честно, клавиатурой я доволен, но не в полной мере.
Как мне кажется, для такого мягкого и даже где-то «бюджетного» (если придираться) хода клавиши слишком высокие. Хочется, чтобы ход был или короче, или чётче — достаточного одного из двух. Зато клавиатура достаточно тихая, и возможно кому-то наоборот это понравится.
Ещё верхний ряд функциональных клавиш (F1-F12 и т.д.) получился каким-то узким — будто это не ноутбук, а электронная записная книжка (помните ещё такие). Причём кнопка включения ноутбука находится в этом же ряду, что вроде бы нормально, но из-за того, что вверху все клавиши мелкие, есть риск промахнуться мимо неё, когда будете нащупывать Delete и случайно отправить ноутбук в сон.
Подсветка у клавиатуры есть, можно выбирать из двух режимов яркости, ну и третий — когда подсветка выключена.
А вот тачпад я бы похвалил. Он приятный на ощупь, отзывчивый, а зоны для нажатия кнопок слева и справа довольно большие.
Производительность и автономность
Мой тестовый экземпляр ноутбука Infinix Inbook Air работает на процессоре Intel Core i5-1235U с базовой тактовой частотой 1,3 ГГц. Максимальная тактовая частота составляет 4,4 ГГц, т.е. разрыв между номиналом и максимумом довольно большой, и вы можете себе представить, насколько шумным становится ноутбук при разгоне.
В целом, он и так не самый тихий. Вентилятор включается часто и будто бы без причины: пока я пишу эти строчки, он периодически то включается, то выключается, то меняет обороты. Это не так чтобы громко, скорее даже тихо, но это слышно и может напрягать, если вы привыкли работать в полной тишине (но тогда не берите ноутбуки за 45 тысяч рублей).
Тут ещё проблема и с... мосфетами? (компонентами цепи питания). Почему-то при переходе процессора от маленькой нагрузки к большой ноутбук иногда низкочастотно попискивает пару секунд. А потом звук исчезает. Странно.
SSD обычный бюджетный, PCIe 3.0 NVMe, безбуферный. Такой же, как в любом другом недорогом ноутбуке.
Оперативная память здесь распаяна на плате, добавить или заменить её нельзя, но 16 Гбайт «должно хватить всем». Понятное дело, что DDR4 медленновата для игр в сравнении с DDR5, но ноуты с DDR5 стоят дороже, а игры с ней будут работать всё равно плохо, просто чуть менее плохо.
По производительности, Infinix Inbook Air — обычная офисная машинка, которая разве что старые игры потянет (GTA V вышла 11 лет назад, если что), ну и про монтаж видео сложнее видеодневников здесь лучше забыть.
© Примерно так работают игры на ноатбуках с Core i5-1235U
Однако в офисных задачах производительности всё равно с запасом, хотя Intel Core i5-1235U и уже и не самый современный процессор на начало 2025 г. Но об этом мы вспомним, когда будем конкурентов обсуждать.
Из плюсов: при своей компактности ноутбук работает от аккумулятора достаточно долго, и даже дольше, чем, например, чуть более дорогостоящий MSI Modern 14 C12M-229RU на аналогичном железе.
Я проводил замеры автономности в тестах PC Mark в двух режимах яркости: 200 кд/м2 (более чем комфортная яркость для работы) и максимальная яркость. В каждом режиме делал два теста: просмотр видео и имитация офисной работы.
Видео на яркости 200 кд/2 крутилось 8 часов 27 минут, а «офисная работа» продолжалась в течение 9 часов и двух минут — то есть, полноценный рабочий день с перерывом на обед. На максимальной яркости показатели скромнее: 7 часов 15 минут и 7 часов 29 минут соответственно. Но у конкурента от MSI в принципе 7 часов — это максимально заявленное время работы, а мы знаем, как это заявляют: «установите яркость на минимум, закройте все программы, и вообще отойдите от ноутбука». Собственно, в отзывах про MSI слабая батарейка — основная причина жалоб.
Конкуренты
|Infinix Inbook Air XL442
|ASUS VivoBook 14 X1404VA-EB392
|MSI Modern 14 C12M-229RU
|ОС
|нет
|нет
|Windows 11 Домашняя для одного языка
|Экран
|14'', 1920x1200 пикс., IPS, 60 Гц, 162 ppi
|14'', 1920x1080 пикс., IPS, 60 Гц, 157 ppi
|14'', 1920x1080 пикс., IPS, 60 Гц, 157 ppi
|Процессор
|Intel Core i5-1235U 1,3–4,4 ГГц, 10 ядер (2 производительных + 8 энергоэффективных)
|Intel Core i5-1335U 1,3–4,6 ГГц, 10 ядер (2 производительных + 8 энергоэффективных)
|Intel Core i5-1235U 1,3–4,4 ГГц, 10 ядер (2 производительных + 8 энергоэффективных)
|Графика
|Intel UHD Graphics Xe
|Intel UHD Graphics Xe
|Intel UHD Graphics Xe
|ОЗУ
|16 Гбайт, LPDDR4x, распаяна
|16 Гбайт, DDR4, распаяна + 1 слот
|16 Гбайт, DDR4 3200 МГц, распаяна
|Сеть
|Intel Wi-Fi 6 AX101, Bluetooth 5.2, WI-FI 6 (802.11ax)
|Bluetooth 5.1, WI-FI 5 (802.11aс)
|Bluetooth 5.2, WI-FI 6 (802.11ax)
|Накопитель
|512 Гбайт
|512 Гбайт
|512 Гбайт
|Аккумулятор
|57 Вт*ч
|42 Вт*ч
|4600 мАч, 52,4 Вт*ч
|Габариты
|314,3х219,5х17,5 мм
|324,9х213,9х17,9 мм
|319,9х223х19,35 мм
|Масса
|1,24 кг
|1,4 кг
|1,4 кг
|Цена
|45 тысяч рублей
|55 тысяч рублей
|53 тысячи рублей
ASUS VivoBook 14 X1404VA-EB392
Ноубук от Asus стоит дороже, корпус в нём полностью пластиковый (у Infinix пластиковая рабочая поверхность, но металлическая крышка. Зато и процессор у Asus немного новее и немного шустрее — прирост производительности в среднем около 10–20%. Также у Vivobook есть один свободный слот под оперативную память, хотя 16 Гбайт тоже, как и у Infinix, распаяны на плате. Из минусов: ноутбук чуть крупнее и тяжелее, у него древние медленнее Wi-Fi (802.11ac), заметно хуже автономность, а также экран у него 16:9 вместо 16:10, что удобнее для просмотра фильмов, но для просмотра сайтов и работы с документами хотелось бы более высокий и менее вытянутый экран.
MSI Modern 14 C12M-229RU
Ноутбук от MSI получил такой же процессор, что и Infinix, но значительно более слабую батарейку. Плюс, он довольно громоздкий, хотя этой модели уже два года — можно понять. Зато здесь есть предустановленная лицензионная Windows 11.
Ещё можете рассмотреть Tecno Megabook T1 14" T14DA (если найдёте, он куда-то исчез из продажи в последние недели). У него процессор Ryzen 5 5560U, не путайте его с Ryzen 5 5500U, 5560U новее. И он примерно на 30% быстрее по процессорной производительности, но совсем хламина по игровой производительности. При этом тяжелее, но и аккумулятор в нём больше (75 Втч против 57 Втч у Infinix). Работает он офигеть как долго (на 3-4 часа дольше Инфиникса) и в нём есть второй слот для SSD M.2 PCIe 3.0, что редкость для 14" (у Infinix такого слота нет).
Правда, ломили за такой Tecno осенью 2024 года 37-39 тысяч, в ноябре 40-43 тысячи, а в декабре — 51 тысячу рублей, после чего он исчез из продажи и на конец декабря 2024 г. не появился в ней опять. Но в целом, достаточно быстрый и выносливый агрегат, тоже достоин внимания.
Итого
Помню, как пару лет назад ноутбуки от Infinix представляли собой нечто нелепое, а сегодня... Сегодня по факту это тот самый «оптимальный выбор». Причём можно долго придираться, но прям крупных минусов найти у Infinix Inbook Air сложно, как и у Infinix Y3H Max, который я недавно тестировал.
Да, процессор мог бы быть и быстрее (хотя бы на уровне тех же шестиядерных Ryzen 5 5500U/5560U) — ну и что? Зато потребляет меньше, а скорость работы в офисных приложениях примерно такая же.
Да, корпус странно покрашен, но хотя бы ровно. И кто это вообще заметит кроме придирчивого обзорщика?
Яркости экрана не то чтобы мало — её примерно столько же, сколько в Honor MagicBook 14" на базе R5 5500U. Но могло бы быть и побольше, как в том же Tecno MegaBook T1 14", где уже не 300, а 350 нит. Это посерьёзнее, но если работать в помещении, это вообще не проблема. С экраном Inbook Air всё равно работать приятно.
Ну и автономность оказывается выше, чем у какого-нибудь Asus или MSI, которые ещё и дороже. И цена очень разумная — от 41 тысячи рублей на маркетплейсах.
Нормальный ноутбук на Core i5 за эти деньги вряд ли получится найти дешевле.
В общем, если нужен «просто хороший ноутбук», то имейте ввиду, что Infinix — это всё-таки не «непонятный китайский ноунейм», а компания, у которой уже нормальные бюджетные ноутбуки. И даже если что-то сломается, в России у Infinix есть сервисные центры. Всё чинибельно, в отличие от какого-нибудь ноута Xiaomi из AliExpress (не в укор Сяоме, там бывают крутые ноуты, просто запчастей на них нет в РФ, Vik-On не даст соврать).
А среди 14-дюймовых ноутбуков дешевле 50 тысяч пока альтернативы, которые были бы ощутимо лучше, чем Inbook Air, не наблюдаются. Там только Digma, но с ещё более слабым процессором, непонятным (надо смотреть обзоры, а они не на всех модели Digma есть) качеством дисплей и ещё более шумным вентилятором. Там, где Infinix просто частенько шуршит вентилятором, Digma издаёт шум, который точно разбудит всех находящихся в комнате.
Короче, будем поглядывать и, уже в 2025 г., возможно, начнём снова публиковать регулярные подборки «что купить нормального из недорогих ноутбуков». Или не начнём — слишком уж меняются цены (это ладно, если все ноутбуки вырастут в цене — полбеды) и слишком быстро китайцы выводят из продажи одни модели и запускают новые (а вот это уже проблема — каждый месяц придётся переписывать рейтинги из-за того, что то один, то второй ноутбук уже не будет встречаться в маркетплейсах).
Но это уже совсем другая история…
- Почти все адекватные конкуренты дороже
- Один из самых лёгких недорогих 14" ноутбуков
- Удобный тачпад
- Хорошая автономность
- Набор и размещение портов не очень продумано
- Яркости экрана хватит только для работы в помещении