Большой ноутбук Infinix с мощным процессором. По небольшой цене

Большой ноутбук Infinix с мощным процессором. По небольшой ценеInBook Y3H MAX
Внешний вид
Infinix Y3H Max — 16-дюймовый ноутбук, габариты которого довольно скромные относительно диагонали экрана. Во многом он похож на Tecno Megabook K16S, но есть и отличия как в положительную, так и в отрицательную сторону. Так-то Tecno и Infinix, считай, один конгломерат, но при этом в моделях у них вечная конкуренция за покупателя, хотя при этом они выпускают и немало похожих гаджетов.
Первое, что бросается в глаза — отсутствие тонн кричащих наклеек на корпусе (чем страдает Tecno), только скромное упоминание начинки от Intel и QR-код для ссылки на сайт с адресами сервисных центров (ну, на всяий случай).
В целом, последнее было бы даже полезно. Вот только если навести камеру смартфона на QR-код и перейти по ссылке, то увидим, что в Российской Федерации сервис-центра нет. А он есть! Просто наклейка ведёт на глобальный сайт. При том, что ноутбук в отечественной спецификации, для Евразийского союза. Странные дела...
Из минусов я бы отметил бы странноватые оттенки в расцветках ноутбуков Infinix. Это касается не только обозреваемого Y3H Max, но и, например, Air Pro+, который я видел на днях, а также Air (просто Air, который не Pro+), обзор которого я буду делать следующим.
Казалось бы — серебристый обыкновенный, но нет. По фотографиям вы, наверное, и не смогли понять, какого же цвета этот ноутбук, но это не потому, что фотограф ошибся с балансом белого. Вживую покрытие корпуса ноутбука выглядит как-то «желтовато», оттенок чересчур «теплит» и зерно краски слишком крупное.
Не то, чтобы это сильно важно, просто имейте в виду, что это не цвет MacBook или на что вы там ещё ориентируетесь перед покупкой.
Теперь пройдёмся по портам. Слева видим: USB-C, HDMI 2.0, USB-A и ещё один USB-C.
Справа: картридер под полноразмерные SD-карты, комбинированный аудиоразъём 3,5-мм, USB-A, и переключатель режима работы. Последнее, кстати, довольно интересная штука — можно легко управлять производительностью или «живучестью» ноутбука.
Все USB-порты (как USB-C, так и USB-A) поддерживают интерфейс USB 3.2 Gen1 — это очень удобно, не надо думать, куда что подключить для максимальной производительности. Минус только в том, что только один из USB-C портов можно использовать для зарядки штатным 100-ваттным зарядником — этот порт обозначен символом зарядки (самый дальний слева).
Экран
16-дюймовый экран ноутбука имеет разрешение Full-HD (1920x1200 пикс.) и только одну поддерживаемую частоту обновления — 60 Гц. Матрица — IPS, модель — CSO1634, SNG007QS1-1. Такой же дисплей установлен в Tecno Megabook K16S и, внезапно, DEXP Atlas M16-A7W303.
|Infinix InBook Y3H Max YL613H
|Максимальный уровень яркости
|350 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1200:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|75%
|DeltaE (меньше = лучше)
|7,34
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,0
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8000К
Максимальная измеренная яркость — 350 кд/м2, что даже выше заявленных 300 кд/м2. Цветопередача не ахти, но для офисного компьютера более чем достаточна. Дизайнерам и фотографам лучше поискать модели с другими экранами или работать на внешнем мониторе.
Крышку можно раскрыть на 135 градусов и легко зафиксировать в любом положении. При этом «тест на макбук» Infinix Y3H Max проходит — раскрыть его можно одной рукой, нижняя половинка лишь чуть приподнимается при этом.
Клавиатура и тачпад
У Infinix Y3H Max большая полноразмерная клавиатура с циферным блоком и полной русификацией «с завода». Присутствует подсветка с двумя уровнями яркости.
Ряд клавиш F1–F12 по умолчанию настроен на стандартные для ОС функции F1–F12, а с помощью клавиши Fn (спасибо, что она не в углу) можно получать доступ к мультимедийным функциям и регулировке подсветки.
В правом-верхнем углу имеется кнопка включения ноутбука, в которую встроен сканер отпечатков пальцев. Стандартное решение для большинства современных китайских ноутбуков.
Также в правом-верхнем углу самой клавиатуры находится кнопка с обозначением вентилятора, которая переключает... режимы производительности Windows. Видели вот эти все:«сбалансированный», «экономия энергии», «производительность»? Вот это оно. Вы, наверное, как и я думали до сегодняшнего дня, что все эти профили Windows — профанация и разница в скорости работы в любом случае будет на уровне погрешности. Но по косвенным признакам (например, по тому, что новые Core Ultra из настольных компьютеров тормозят, если в Windows 11 профиль не «производительный») всё-таки понятно, что какая-то небольшая разница присутствует. А вот на уровень интенсивности работы вентиляторов эта клавиша (на которой нарисован вентилятор, напомню) как раз не влияет.
Клавиши нажимаются удобно, ход мягкий и короткий, но чёткий. Как обычно, этот обзор я пишу на самом ноутбуке Infinix Y3H Max, и к удобству ввода у меня нет никаких претензий.
Но это что касается клавиатуры… С тачпадом не всё так однозначно.
С одной стороны, он очень большой, широкий, и очень удобный на ощупь — ну почти как MacBook. С другой стороны, если вы привыкли прожимать кнопки (не тапать по поверхности, а именно нажимать), то тут есть один нюанс. Если мысленно разделить тачпад на 9 равных зон (двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями — как в фотоаппарате), то прожимаются только левая-нижняя и правая-нижняя. Вся остальная поверхность не прожимается, в том числе центральная нижняя зона. Как-то это не очень интуитивно, на мой взгляд, тем более визуальных ограничений (как было у старых ноутбуков) здесь нет.
Производительность и автономность
Ноутбук Infinix Y3H Max работает на процессоре Intel Core i5-12450H. Причём, это младшая версия (та, что у меня на тесте), а так есть ещё варианты с i7/i9, а также с процессорами 13-го поколения.
Памяти — 16 Гбайт, тип — LPDDR4. Оперативная память распаяна на плате модулями по 2 Гбайт.
Если вам интересно измерять производительность ноутбуков в Макбуках, то этот процессор примерно уровня Apple M3. Если в AMD — это примерный аналог Ryzen 7 5800U. Чуть более современный и экономичный.
Неплохой вариант, но, конечно, без дискретной видеокарты про современные игры можно забыть. А вот старые игрушки вроде GTA V ноутбук потянет без проблем, хотя, разумеется, сделан он не для этого.
Как офисная машина — это хороший и даже относительно тихий компьютер. Он редко подаёт «голос» вентилятором и не раздражает шумом. Особенно если не перекрывать выдув снизу (если работать положив ноутбук на колени это может всё-таки случаться). Даже когда вентилятор включается он работает довольно тихо.
Накопитель здесь в меру шустрый — 512-гигабайтный безбуферный Foresee XP1000F512G 3.0 x4. Тест производительности — на скриншотах.
Ну а по автономности тут вообще всё шикарно. С яркостью экрана 150 кд/м2 в PC Mark 10 ноутбук проработал 12 часов и 40 минут в тесте «Modern Office», имитирующем обычную офисную работу (с перерывами и просмотром видосиков), а в тесте на просмотр видео время работы составило 11 часов и 42 минуты.
Если выставить максимальную яркость, то время работы сокращается до 9 часов и 6 минут в тесте Modern Office и до 9 часов 2 минуты в тесте с видео.
В общем, даже при совсем не щадящих нагрузках (не считая игр, конечно же) ноутбук способен проработать полноценный рабочий день даже если вы не выключите его на обеденный перерыв. Результат более чем отличный.
Конкуренты
Стоит отметить, что Infinix InBook Y3H Max YL613H в магазинах РФ поставляется в двух вариантах: с установленной Windows 11 Домашней для одного языка (60 тысяч рублей в DNS) и без ОС вообще (50 тысяч рублей DNS). Так-то вторая цена — это с учётом скидки (на первую скидки почему-то нет), но имейте в виду: лицензию на Windows 11 всё ещё можно купить, причём сильно дешевле этой разницы.
|Infinix InBook Y3H Max YL613H
|Tecno Megabook K16SDA
|Huawei MateBook D 16 2024 MCLF-X
|ОС
|нет
|Windows 11 Home, для одного языка
|нет
|Экран
|16'', 1920x1200 пикс., IPS, 60 Гц
|16'', 1920x1200 пикс., IPS, 60 Гц
|16'', 1920x1080 пикс., IPS, 60 Гц
|Процессор
|Intel Core i5-12450H 2–4,4 ГГц, 8 ядер (4 производительных + 4 энергоэффективных)
|AMD Ryzen 7 5800U, 1,9-4,4 ГГц
|Intel Core i5-12450H, 8 ядер (4 производительных + 4 энергоэффективных)
|GPU
|Intel UHD Graphics
|AMD Radeon Graphics
|Intel UHD Graphics Xe G4, 48 исполнительных блоков
|ОЗУ
|16 Гбайт, LPDDR4x, распаяна
|16 Гбайт, DDR4, 3200 МГц
|16 Гбайт, LPDDR4x, 4267 МГц, распаяна
|Сеть
|Intel Wi-Fi 6 X201, Bluetooth 5.2, WI-FI 6 (802.11ax)
|Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter, Realtek RTL8822CE Wireless LAN 802.11ac, Bluetooth 5.0
|Intel Wi-Fi 6 X201, Bluetooth 5.1
|Накопитель
|512 Гбайт
|1024 Гбайт
|1000 ГБ, 321JN1024GB-TX01, PCIe 4.0
|Аккумулятор
|6060 мАч, 70 Вт*ч
|6060 мАч, 75 Вт*ч
|70 Вт*ч
|Габариты
|357,3х248,8х18 мм
|359,5х251,7х17,5 мм
|357х249х22 мм
|Масса
|1,88 кг
|1,75 кг
|1,72 кг
|Цена
|50 тысяч рублей
|52 тысячи рублей
|56 тысяч рублей
Tecno Megabook K16SDA
Сводный брат от Tecno, модель Megabook K16SDA, продаётся всегда только с установленой Windows 11 и этот ноутбук можно урвать иногда ещё дешевле, но там чуть хуже процессор (вы это вряд ли заметите, впрочем) и экран (а вот это уже заметите — можете почитать мой обзор). И автономность не такая крутая — на пару часов меньше (ну а что вы хотели — Ryzen 7 5800U вышел ещё в 2021 г. и даже на тот момент не был супер-экономичным). Зато есть разъём RJ-45, пусть и раскладной. Из неприятного — у Tecno нет подсветки клавиатуры.
А из плюсов Tecno: крышка открывается почти на 180 градусов. Пригодится в дороге для работы в стеснённых условиях. когда вы держите ноутбук на согнутых коленках
Huawei MateBook D 16 2024 MCLF-X
Модель от Huawei по «железу» больше соответствует Infinix Y3H Max — тут такой же процессор, тоже распаянная память, беспроводной модуль Intel Wi-Fi 6 X201 (разве что, Bluetooth более старый и экран 16:9 вместо 16:10), но всё-таки стоит дороже (правда, с накопителем на терабайт вместо 512 Гбайт), даже если поставляется без операционной системы. Дисплей менее яркий — 300 кд/м2 и не более против 350 кд/м2 у Infinix. Зато корпус покрашен более... гладкой краской и цвет не желтовато-серебристый, а нейтральный серый/серебристый.
Итого
И всё-таки получается, что в категории «хороший рабочий ноутбук до 50 тысяч» у Infinix и Tecno адекватных конкурентов нет. По совокупности характеристик: качество экрана, клавиатуры, габариты, автономность, тишина, Infinix Y3H Max — добротный портативный компьютер, который подойдёт и в офис, и домой, и ребёнку для учёбы.
При этом, в отличие от Tecno Megabook K16SDA, где беспощадно синюшный (перенастроить можно, если купите колориметр или скачаете у кого-нибудь откалиброванные настройки дисплея, но где вы их возьмёте?) стрёмный экран и нет подсветки клавиатуры, каких-то существенных минусов у Infinix Y3H Max нет. А лично от меня спасибо за «равнозначность» портов (ну, кроме порта подключения зарядки) — я вот больше всего не люблю вспоминать, какой разъём шустрее, куда воткнуть мышку, а куда — внешний SSD.
- Корпус полностью из алюминия
- Отличная автономность
- Тихая работа
- Удобная клавиатура
- Почти все конкуренты дороже
- Чуть тяжелее прямых конкурентов (на 130–160 граммов)
- Нет встроенного порта RJ-45
- Цветовой охват дисплея бюджетный. Не прям ужас, но и не как у дорогих ноутбуков