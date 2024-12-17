Большой ноутбук Infinix с мощным процессором. По небольшой цене

Из минусов я бы отметил бы странноватые оттенки в расцветках ноутбуков Infinix. Это касается не только обозреваемого Y3H Max, но и, например, Air Pro+, который я видел на днях, а также Air (просто Air, который не Pro+), обзор которого я буду делать следующим.

Казалось бы — серебристый обыкновенный, но нет. По фотографиям вы, наверное, и не смогли понять, какого же цвета этот ноутбук, но это не потому, что фотограф ошибся с балансом белого. Вживую покрытие корпуса ноутбука выглядит как-то «желтовато», оттенок чересчур «теплит» и зерно краски слишком крупное.

Не то, чтобы это сильно важно, просто имейте в виду, что это не цвет MacBook или на что вы там ещё ориентируетесь перед покупкой.