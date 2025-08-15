MacBook Pro для геймеров: HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER 2025

Раз уж HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER — это не просто игровой ноутбук для кибеспортсменов, а полноценная рабочая станция (на это намекает явно избыточный для игр процессор Core Ultra 9 и тонкий-лёгкий корпус, как у бизнес-ноутбуков), то сравнение с макбуками напрашивается само собой.

Стоит отметить, что процессор Apple M4 Pro существует в двух вариантах: 12-ядерный и 14-ядерный. Младшие варианты ставятся в 14-дюймовые макбуки, и эти процессоры примерно такие же по быстродействию, как и Intel Core Ultra 9 285H. А вот 14-ядерные (в 16-дюймовых ноутбуках) M4 Pro уже на 20% быстрее.

Также, у 16-дюймового MacBook Pro намного более яркий в пределе, но более мерцающий на низких уровнях яркости дисплей, ещё более тихая система охлаждения, качественнее веб-камера, но распаянный SSD, а игры... ну, теперь уже какие-то есть, в Cyberpunk 2077 сможете поиграть. Но для игр он так себе, в любом случае. Это просто мощный долго работающий ноутбук с очень ярким дисплеем для всех видов ноутбучной работы.

С учётом того, как хорошо GeForce RTX 50 ускоряют экспорт видео или рендеринг каких-нибудь 3D-объектов, HONOR на RTX 5060 и i9 с настолько ёмким аккумулятором — вполне себе конкурент.

Хотя, конечно, 5-6 часов на высокой яркости дисплея и под высокой нагрузкой, как MacBook, HONOR не факт, что проработает — если по энергопотреблению Core Ultra уже почти сравнялись с ARM-процессорами Apple, то против 99 Вт⋅ч в MacBook против 75 Вт⋅ч у HONOR ничего не попишешь и разница в автономности тоже будет порядка 25-30% в пользу Apple.

Итого

«Самый качественный ноутбук на RTX 5060» — я изначально хотел назвать статью как-то так.

Это ноутбук похож идеологически на Volkswagen Golf, который в своё время «выстрелил» потому, что все компактные автомобили были дешёвыми и низкокачественными (и по ездовым качествам, и по комфорту) и считалось, что «хочешь хороший автомобиль — покупай крупный автомобиль». Golf сделали маленьким, качественным и очень нафаршированным в некоторых комплектациях — и людям в тесной Европе, страдающей от подорожавшего из-за нефтяного кризиса топлива, это понравилось, компактные качественные, хоть и относительно дорогие при этом на фоне Renault и Citroen автомобили начали пользоваться спросом.

А тут у нас тоже относительно дорогой (200 тыщ, блин, за ноутбук на всего лишь RTX 5060!) игровой ноутбук... ну ладно, не базового (базового — это RTX 3050/4050/3060), а среднего уровня. Я ещё раз напоминаю, что за 200 тысяч с учётом пошлин можно заказать из Китая игровой ноутбук с хорошим Core i5 или Core i7 и RTX 5070 Ti, которая и с 12 ГБ видеопамяти против 8 ГБ у RTX 5060, да и в целом на 30% быстрее в играх!

Правда, этот ноутбук будет толще, тяжелее, с менее качественным дисплеем, с более шумным (одуреете от громкости вентиляторов, я вам гарантирую) и менее эффективным охлаждением, с менее ярким и менее чётким дисплеем, с менее качественными динамиками.

А какие-нибудь MSI Katana 17 B13VGK с RTX 4070 или ASUS TUF Gaming FA808UM с RTX 5060... ладно, что 17 и 18 дюймов (в отличие от тонкого 16" HONOR, их таскать с собой перехочется), но их придётся доукомплектовывать с 16 до 32 ГБ оперативной памяти (для игр 16 ГБ уже совсем впритык), яркость у Асуса 300 нит, у MSI 350 нит против 520 нит у HONOR, Windows где-то тоже придётся добывать... А готовые к употреблению Асусы ROG Zephyrus с 16", RTX 4070, 2.5K дисплеем, 32 ГБ ОЗУ и Core Ultra 7 — это уже 220 тысяч рублей в сетевой рознице минимум...

Короче, HONOR HUNTER 2025 довольно дорог, но, так же, как и с Volkswagen Golf, это плата за то, что у вас «всё включено и всё качественно выполнено во вменяемых габаритах». Если нужно дешевле, то будет уже менее качественно, либо придётся дооснащать ноутбук собственными руками. Я понимаю, что времена тяжёлые и в вопросе «нет у меня 200 тысяч рублей, я лучше возьму самого дешёвого китайца на RTX 5060 за 70 тысяч и затерплю-допилю напильником его недостатки» ржать не с чего — если бюджет ограничен, доплачивать за комфорт и качество в мелочах незачем. Тут ещё, правда, важно искать RTX 5060 в других ноутбуках с TGP 115 Вт или около того, а не «задушенную» в угоду слабым вентилятором дешёвого игроноута.

Но вот если нужны такие же габариты обычного, не игрового с виду 16" ноутбука, такое же качество дисплея/звука/корпуса/охлаждения и такая же производительность от Asus/MSI/Acer, Lenovo и т.д. — это уже доплата в 27-35 тысяч рублей. Истина всегда где-то посередине, поэтому народ жертвует игровой производительностью и берёт за 150 тысяч какие-то более-менее вменяемые ноутбуки с RTX 4060 взамен.