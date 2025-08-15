MacBook Pro для геймеров: HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER 2025

MacBook Pro для геймеров: HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER 2025115-ваттная версия RTX 5060 в корпусе толщиной 18 мм и габаритах офисного ноутбука
Внешний вид
Важное замечание: я называю ноутбук игровым исключительно из-за его «железа», потому что внешне это типичный современный офисный лаптоп. И он довольно тонкий: 17,9 мм при массе всего 1,86 кг. Ширина и глубина: 354 мм на 242 мм.
Экран ноутбука раскрывается на 180 градусов, но если что он (экран) не сенсорный.
Корпус ноутбука — цельнометаллический, хотя по виду и не скажешь. Он окрашен с помощью так называемого трёхмерного напыления, поэтому белый здесь (в данном случае) — не просто белый, он может слегка переливаться перламутром в зависимости от освещения. Хотя, лично мне больше по душе фирменный синий как у HONOR MagicBook Pro 16 DRA-54.
Набор портов здесь один в один как у упомянутого в прошлом абзаце ноутбука, плюс отдельный дополнительный разъём питания, потому что дискретную видеокарту и Core Ultra 9 одновременно запитывать по Type-C ни один из производителей ноутбуков не желает.
Интересно, что это не единственный способ запитать ноутбук, но надо помнить, что начинка у него довольно требовательная, особенно если вы хотите использовать его на всю катушку.
На левом боку находятся два USB-C разъёма: левый — USB 3.2 Gen 2, правый — Thunderbolt 4. Оба разъёма могут быть использованы для зарядки ноутбука сторонним зарядником (я пробовал зарядник от HONOR MagicBook Pro 16 DRA-54 и GaN-зарядник Baseus. Также здесь находится комбинированный 3,5-мм аудиоразъём, куда можно подключить наушники, микрофон или гарнитуру.
К сожалению, на всём корпусе не нашлось места для картридера.
Экран
В HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER используется точно такая же матрица, что и в HONOR MagicBook Pro 16 DRA-54, её модель — Tianma TL160MDMP01. Это 16-дюймовая IPS-матрица с разрешением 3072х1920 пикселей, что соответствует соотношению сторон 14,4:9 или 16:9,9. Максимальная частота обновления — 165 Гц, также доступны варианты 120 Гц и 60 Гц.
|HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER 2025
|Максимальный уровень яркости (мин/макс)
|520/5,7 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1000:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|3,0
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500К
Максимальная яркость составляет 520 кд/м2, чего в-принципе достаточно для большинства условий, где обычно люди используют ноутбуки. Даже в самолёте можно нормально поработать, если только вам прямо в иллюминатор не будет светить солнце.
На ноутбук предустановлена ОС Windows 11 Домашняя для одного языка, что, с одной стороны, плюс — спасибо за предустановленную ОС, с другой всё-таки минус — такому навороченному и дорогому компьютеру больше к лицу Pro-версии Windows.
Клавиатура и тачпад
Здесь снова — всё как у HONOR MagicBook Pro 16 DRA-54. Клавиатура островного типа (а где нынче можно встретить другой вариант?), ход клавиш короткий, но чёткий, Ctrl расположен в левом-нижнем углу, и единственная претензия — узковатая клавиша «Ё/~» (ну и правый Shift, но я им редко пользуюсь). Печатать не мешает, но просто стоит иметь ввиду.
Кнопка Fn имеет небольшой индикатор в правом-верхнем углу, если он не горит, то клавиши F1–F12 работают как принято в ОС (например, F1 — вызов справки), а для доступа к мультимедиа-функциям надо нажимать F1–F12 с зажатой Fn. Если индикатор горит, то всё наоборот: по умолчанию мультимедиа-функции. Переключается режим одиночным нажатием Fn — всё легко и интуитивно.
Кому-то также может не понравиться стрелочный блок, который никак не отделён от остальных клавиш, но для ноутбуков это обычное дело.
В правом-верхнем углу клавиатуры находится кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев. Она слегка утоплена и я ни разу не нажимал её случайно, но даже если её нажать (просто нажать) — ничего не произойдёт. Чтобы отправить компьютер в сон её нужно именно удерживать несколько секунд.
Тачпад довольно широкий, с поддержкой мультитач, поверхность у него очень приятная и палец скользит по ней легко и без препятствий. Разве что по нажатию (даже если просто тапать, а не кликать, т.е. касаться но не прожимать мембрану) он слегка «прыгает», но совсем чуть-чуть. Хотя могло быть и лучше за такие-то деньги.
Железо и производительность
Ну а теперь о главном. Настолько мощных ноутбуков HONOR ещё никогда не выпускал: топовый процессор Intel Core Ultra 9 285H, дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop, 32 Гбайт оперативной памяти LPDDR5x 8000 МГц (распаяна) и терабайтный накопитель на шине PCIe 4.0 (есть и второй, уже свободный слот M.2 2242 для установки дополнительного накопителя).
Ну хорошо, видеокарта может и не самая топовая (хотя так-то это аналог ноутбучной RTX 3080 (!) или RTX 4070), но суммарный максимальный теплопакет (TDP) составляет 150 Вт — это ЦПУ + ГПУ. Т.е. на видеокарту приходится 115 Вт. Напомню, когда речь заходит об игровых ноутбуках, то важнее всего не модель дискретной видеокарты, а какой у неё TGP (теплопакет), сколько ей разрешают потреблять энергии. Ну и видеопамять тоже имеет значение, тут правда её всего 8 Гбайт, что стандартно для 5060.
Как всё это работает на практике?
В бенчмарках ноутбук показал себя просто прекрасно. Особенно в Cinebench R23, где процессор Intel Core Ultra 9 285H значительно обошёл флагманские десктопные процессоры прошлых поколений. Если сравнивать с макбуками, то по данным NotebookCheck в этом тесте 12-ядерный Apple M4 Pro отстаёт на 2%, а 14-ядерный M4 Pro производительнее на 19%. Ну и Ryzen 7 7700 среди процессоров настольных компьютеров медленнее, кстати.
Короче, перед нами полноценная «профессиональная» рабочая станция, эдакая альтернатива топовых MacBook Pro с дополнительным игровым потенциалом, только на Windows.
Что касается игр, то, конечно, все современные новинки ноутбуку под силу.
Ноутбучная RTX 5060 — это такая видеокарта, которая тянет ВООБЩЕ ЛЮБЫЕ игры в 1080p на ультра-детализации с рейтрейсингом и даже без включения DLSS и генерации кадров при 60+ кадрах в секунду. Если включить DLSS, то будет вам и 120, и 140 кадров в секунду. В 1440p она тянет подавляющее большинство игр на высоких настройках, но частота кадров уже снижается до 45-48 без DLSS составляет 70+ fps в любом случае.
Вот вам видео для ориентира с тестом игр на ноутбуке с RTX 5060. Там, правда, Core i7, но от Core Ultra 9 в играх отличия с 5060 будут минимальны:
© Ноутбучная RTX 5060 в Cyberpunk 2077, Black Myth Wukong, Wichang Fallen Feathers, CS2, Forza Horizon 5, Hogwarts Legacy, Horizon Zero Dawn, PUBG и Last of Us Part 2
Я опробовал The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Roadcraft, Monster Hunter Wilds и Blackmyth: Wukong, но уже в нативном для ноутбука разрешении 3072x1920. Последняя особенно интересна для теста поскольку предлагает гибкие настройки и при этом на максимальных настройках действительно выглядит круто и реалистично, в отличие от Monster Hunter Wilds, которая даже на моём десктопном ПК смотрится отвратительно и хуже Monster Hunter World прошлого поколения. Более того, я так и не смог не понижая серьёзно настройки добиться стабильных 60 FPS в MH Wilds, но то же можно сказать и про мой десктоп (Ryzen 7 7700 + RTX 4070 Ti Super). Уж очень плохая у этой игры оптимизация.
В Blackmyth: Wukong я включил DLSS (играть в разрешении экрана ноутбука без DLSS — та ещё затея) и опробовал различные настройки графики. Если поставить «Реалистичный» пресет и включить среднее качество RTX (трассировка лучей), то фреймрейт в разрешении 3072x1920 держится на уровне 32–38 FPS в режиме максимальной производительности ноутбука.
В принципе, как бы я ни снижал настройки, но достичь прям стабильных 60 FPS с рейтрейсингом мне не удалось даже на средних настройках. В том числе если поставить низкое качество рейтрейсинга.
Так что, я отключил RTX. В этом случае в разрешении 3072x1920 комфортно играть можно даже с пресетом «Ультра» (55–62 FPS), а с пресетом «Высокие» я получал стабильно выше 70–80 FPS. Если что, в игре пресеты качества графики идут в таком порядке: средние, высокие, ультра, реалистичные.
При этом, во всех режимах температура видеокарты держалась в районе 80 градусов Цельсия, плюс-минус пара-тройка градусов. А процессор в первые секунды подпрыгивает по температуре до 100 градусов (система охлаждения тянет до последнего, чтобы лишний раз не шуметь в случае, если вы не игру запустили, а просто Chrome открыли среди ночи, а потом раскручивается), но почти сразу же вентиляторы раскручиваются и ноутбук выходит на 78-82 градуса средней температуры процессора. Для Core Ultra 9 в тонком ноутбуке с дискретной видеокартой (то есть охлад тут разделён, а не полностью под процессор отдан) это великолепный результат, скажу я вам.
Короче говоря, запаса игровой мощи при максимальной производительности более чем достаточно. Но что там помимо игр?
Профили производительности
Интересный момент: в ноутбуке, по сути, установлены сразу два достаточно производительнных видеоускорителя. Один из них — дискретная RTX 5060 Laptop, а второй — Intel Arc 140T, встроенный в процессор. Стандартное программное обеспечение от производителя имеет режимы для эффективной эксплуатации обеих карт в зависимости от потребностей пользователя.
Зачем нужна встроенная видеокарта если есть дискретная? — спросите вы. Ну, во-первых, у встроенной значительно ниже энергопотребление, а у нас тут всё-таки ноутбук, который иногда работает вдали от розетки. Во-вторых, у дискретной всего 8 Гбайт своей видеопамяти, тогда как встроенная может использовать до 16 Гбайт памяти из ОЗУ. Изредка встречаются вычислительные, где объём видеопамяти важнее, чем скорость вычислений (хотя, честно говоря, RTX 5060 даже в этих условиях перелопачивая из/в свои 8 ГБ данные будет быстрее).
В-третьих, использование интегрированной графики вне тяжёлых задач снижает общую нагрузку на систему и, как следствие, шум.
Для управления всем этим набором производителем предустановлено приложение HONOR PC Manager, где можно выбирать профили производительности, режимы управления видеокартами, и режимы управления системой охлаждения, с чем уже не всё так однозначно, но не будем забегать вперёд.
Профилей производительности три штуки: умный, производительный и фирменный HUNTER. Для повседневных задач я рекомендую использовать умный, для игр — производительный, а HUNTER включать чтобы покрасоваться перед друзьями цифрами в бенчмарках (переключать профили можно сочетанием клавиш Fn + P).
В игровых тестах в умном режиме дискретная видеокарта работает с TDP 45–60 Вт, в производительном — 85–95 Вт, а с HUNTER я достигал где-то 118 Вт, но в среднем TDP держится на значении 100–105 Вт. В общем, прирост от производительного режима к HUNTER не такой уж значительный по мощности, зато значительный по шуму.
Если в производительном режиме ноутбук шумит где-то на 45–55 дБ, то в режиме HUNTER это уже 60–70 дБ. Ну а в умном режиме ноутбук практически всегда почти бесшумный. В стандартных офисных задачах вы его вообще не услышите, и даже при монтаже видео он шумит не громче чем мой личный MacBook Pro на процессоре M1 Pro.
К слову, в реальных играх включение режима HUNTER даже не всегда как-то заметно поднимает FPS (частоту кадров). Да и смысл: производительного режима на мой взгляд более чем достаточно. Опять же, если игра изначально имеет плохую оптимизацию, как Monster Hunter Wilds, то ей и моей дискретной 4070 Ti Super в домашнем ПК не хватает для стабильных 60 FPS. Но даже в тесте из предыдущего параграфа переключение из производительного режима в режим HUNTER хотя и поднимало TDP, то FPS улучшался максимум на 1-2 кадра в секунду (для мониторинга использовалась утилита MSI Afterburner).
Режима управления видеокартами в HONOR PC Manager 4 штуки: режим двух видеокарт, умный режим, только встроенная видеокарта, только дискретная. Последние два включать смысла особого нет, разве только у вас глючит какая-нибудь игра — не даёт выбрать дискретную видеокарту, например. Или вы хотите максимально понизить энергопотребление, чтобы запущенная игра не вздумала задействовать RTX 5060. В целом, даже встроенная видеокарта здесь тянет многие игры прошлых поколений на высоких настройках и с хорошим фреймрейтом.
А в первых двух режимах видеокарты задействуются попеременно — приложения сами определяют, какое GPU им нужнее. При этом, первый режим (двух видеокарт) от второго (умный) отличается тем как ноутбук реагирует на подключённое зарядное устройство. Если использовать зарядку через USB-C, то будет использоваться только встроенная видеокарта. Но если запустить игру с фирменной зарядкой и потом переключиться на питание USB-C — то в зависимости от мощности подключённой зарядки и происходящего на экране, никаких изменений может и не быть.
Подытожим: режим выбора видеокарт оставляем по умолчанию или переключаем на «умный». В целом, для поездок с ноутбуком я бы выбрал питание от чего-то другого вместо громоздкого фирменного блока питания. Разве что вы собираетесь на киберспортивный турнир — тогда без вариантов.
Впрочем, у HONOR PC Manager есть и ещё одна важная настройка, на которую надо обязательно обратить внимание… И тут будет ложка дёгтя.
На вкладке «Производительность» если пролистать ниже находится настройка «Умное управление кулером», которую я рекомендую отключить. И вот почему.
По идее, задумка у этой функции здравая: ноутбук анализирует обстановку вокруг вас, и подстраивает шум. Например, если вы в библиотеке или рядом с вами спит человек, то режим работы «Тихая обстановка» обеспечит почти бесшумную работу.
Но за счёт чего?
Ну, понятно: за счёт снижения производительности. Вот только в играх это не работает — шум остаётся, да и правильно, но в библиотеке уже не поиграешь. А что там не в играх?
Я долго не мог понять, почему рендер проекта в DaVinci Resolve (приложение для видеомонтажа) буквально происходит бесконечно если выбирать экспорт видео за счёт мощностей RTX 5060. Т.е. поначалу вроде всё бодро рендерится, а потом процесс замирает. Иногда на 60%, иногда на 98%, а иногда прям сразу начинается еле-еле ползти и я ни разу так и не смог дождаться завершения процесса, хотя даже выходил в магазин на полчаса. При этом, на только встроенной графике Intel (а у неё тоже аппаратное ускорение рендеринга видео, да) всё проходит нормально и всего за 6 с половиной минуты.
Я обновлял драйвера, перепроверял настройки DaVinci, гуглил, пробовал разные режимы работы в HONOR PC Manager, но помогло только одно: стоило мне отключить умное управление кулером — как проблема исчезла (если вам вдруг интересно: то видео, которое на встроенной видеокарте рендерилось 6 с половиной минут, на дискретной отрендерилось вдвое быстрее). Судя по всему, данная функция анализирует запущенные приложения — в каких можно снизить производительность, а в каких — нет. Ну и, видимо, HONOR не учли то, что DaVinci Resolve при обработке видео запрашивает до 100% производительности видеокарты. Странно, что не учли — это же сейчас самая популярная монтажка. Ну, может после Cap Cut. Но в отличие от капката, Давинчи — профессиональный софт.
В любом случае, в реальных сценариях ноутбук шумит только тогда, когда без этого действительно не обойтись (в играх, при рендеринге видео и т.п.). Печатая текст, смотря ютуб, даже работая в фотошопе услышать кулер почти нереально, даже с отключённым «умным управлением кулером».
Автономность
В HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER используется батарея 75 Вт⋅ч. Для тестирования автономности ноутбука я выставил яркость экрана на 200 кд/м2 (более чем достаточно при работе в помещении даже если вы сидите возле окна), включил максимальную частоту обновления экрана — 165 Гц, установил умный режим производительности и оставил включёнными две видеокарты (спойлер: в тесте, разумеется, была задействована только встроенная видеокарта — так решила автоматика, но я должен был проверить).
При таких условиях тест PC Mark 10 в режиме воспроизведения видео работал 8 часов 23 минуты, а в режиме имитирующем офисную работу — аж 9 часов 8 минут. Это отличный результат, и хотя далеко не максимальный, для столь мощного «железа» — более чем. Разумеется, если работать с «тяжёлыми» приложениями (видеомонтаж или вообще игры), время автономности будет ниже, но, как видим, типичный офисный сценарий даёт нам полноценный рабочий день.
Впрочем, на максимальной яркости экрана значения были скромнее: 5 часов (без семи минут) воспроизведения видео и 6 часов 16 минут офисной работы.
Игровой режим PC Mark 10 разряжал ноутбук за 1 час 45 минут, но тут сложно оценить — как именно была нагружена система. Так-то обычно никто не играет в серьёзные игры на ноутбуках без подключения питания.
Конкуренты
Вообще, брендовый игровой ноутбук с дискретной видеокартой можно найти и где-то от 160 тысяч рублей, а всякие китайские Machenike, Thunderobot и Mechrevo (иногда на платформе Clevo, иногда вообще непонятно на какой) вообще от 70 тысяч начинаются. Вот только компактным и лёгким он не будет, да и экраны у «недорогих» моделей будут Full-HD или в лучшем случае QHD (2560x1440 пикселей), зачастую ещё и ужасным цветовым охватом. Компактность — это тоже фактор, который в игровых ноутбуках стоит денег, и серьёзных. Особенно если компактность достигается без ущерба для производительности и шума.
Короче говоря, найти ноутбук тоньше 2 см и массой меньше 2,5 кг оказалось той ещё задачей, по сути среди ноутбуков с дискретной видеокартой тут только два варианта: Lenovo Yoga Pro 16S и Chuwi GameBook на RTX 5070 Ti с массой 2,3 кг. Но, во-первых, у последнего разрешение экрана всего QHD, во-вторых... я бы не стал брать игровой ноутбук Chuwi без уверенности, что в нём нет конструктивных просчётов. Потому что вот тут пользователи Machenike L17 (довольно крупного ноута, кстати, 17-дюймового) мучаются с перегревом процессора и бешеным шумом вентиляторов, андервольтят CPU и GPU, меняют термопрокладки, меняют термопасты, покупают подставки с вентиляторами и т.д. А у некоторых ноутбуков Colorful (X15 серии) после переустановки Windows вентилятор процессора начинает работать лишь на 28% из 100%. И этот глюк не в Windows, а в BIOS и никак его не поборот, а техподдержка Colorful кладёт на проблемы пользователей болт.
Я не к тому, что ноутбуки китайских новых брендов нельзя покупать вообще — можно и даже нужно (по цене игрового HONOR вы можете купить ноут каких-нибудь Mechrevo на RTX 5070 Ti, а не RTX 5060. Просто отдавайте себе отчёт в том, что он будет горячее, шумнее, толще, с менее качественным звуком и менее ярким экраном, а некоторых случаях — глючнее.
Ну а макбук попал в подборку потому что ему дискретная видеокарта и не нужна, по крайней мере, для игр, нативно портированных на macOS (таких правда очень мало пока). Ну и ещё потому, что на мой личный взгляд Apple вконец попутала берега с ценами на свою технику (казалось бы, переход на собственные процессоры должен был привести к снижению цен, или хотя бы к их сохранению при увеличении выручки, но нет) и лично я давно твёрдо решил уйти с макбуков на Windows-ноутбуки.
И да, цены в таблице из официальной сетевой розницы в РФ (всякие DNS, Ситилинки, М.Видео, Онлайн-Трейды и т.д.). Да, цены тут запредельные, на маркетплейсе дешевле, но на маркетплейсах (когда появится), и HONOR HUNTER 2025 будет дешевле — вон, пепперчане 16-дюймовые MagicBook с игровой встройкой Radeon 780M по 55 тысяч рублей раскупали не так давно.
Так что пока сравниваем официальные цены с официальными ценами.
|HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER 2025
|Lenovo Yoga Pro 16S
|Apple MacBook Pro M4 PRO
|ОС
|Windows 11 Home, для одного языка
|нет
|macOS
|Экран
|16'', 3072x1920 пикс., IPS, 165 Гц
|16'', 3200x2000 пикс., IPS, 165 Гц
|16,2'', 3456x2234 пикс., IPS, 120 Гц
|Раскрытие на 180 градусов
|Да
|Да
|Нет
|Процессор
|Intel Core Ultra 9 285H
|Intel Core i9-13905H
|Apple M4 Pro 14-core
|GPU
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop + Intel Arc 140T
|NVIDIA GeForce RTX 4060 + Intel Iris Xe
|Apple M4 Pro 20-core
|ОЗУ
|32 Гбайт LPDDR5x, 8000 МГц
|32 Гбайт LPDDR5Х-7467
|24 Гбайт
|Сеть
|Intel Wi-Fi 6E AX211 160MHz (Bluetooth 5.3)
|Bluetooth 5.3, WI-FI 6 (802.11ax)
|Bluetooth 5.3, WI-FI 6 (802.11ax)
|Накопитель
|SSD, PCIe 4.0, 1000 Гбайт (KBG60ZNV1T02 KIOXIA)
|SSD, 1000 Гбайт
|SSD, 1000 Гбайт
|Аккумулятор
|75 Вт*ч
|75 Вт*ч
|100 Вт*ч
|Габариты
|354х242х17,9 мм
|17,9 мм
|355,7х248,1х16,8 мм
|Масса
|1,86 кг
|2,18 кг
|2,14 кг
|Цена
|200 тысяч рублей
|215 тысяч рублей
|308 тысяч рублей
Lenovo Yoga Pro 16S
У этого Lenovo Yoga сравнимый по производительности процессор и габариты, но автономность немного хуже, чем у HONOR. Видеокарта RTX 4060 примерно на 15-17% слабее, чем RTX 5060, но это не так страшно. В целом это всё ещё мощный и компактный ноутбук, жаль, что поставляется без операционной системы.
Apple MacBook Pro M4 PRO 2024
Раз уж HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER — это не просто игровой ноутбук для кибеспортсменов, а полноценная рабочая станция (на это намекает явно избыточный для игр процессор Core Ultra 9 и тонкий-лёгкий корпус, как у бизнес-ноутбуков), то сравнение с макбуками напрашивается само собой.
Стоит отметить, что процессор Apple M4 Pro существует в двух вариантах: 12-ядерный и 14-ядерный. Младшие варианты ставятся в 14-дюймовые макбуки, и эти процессоры примерно такие же по быстродействию, как и Intel Core Ultra 9 285H. А вот 14-ядерные (в 16-дюймовых ноутбуках) M4 Pro уже на 20% быстрее.
Также, у 16-дюймового MacBook Pro намного более яркий в пределе, но более мерцающий на низких уровнях яркости дисплей, ещё более тихая система охлаждения, качественнее веб-камера, но распаянный SSD, а игры... ну, теперь уже какие-то есть, в Cyberpunk 2077 сможете поиграть. Но для игр он так себе, в любом случае. Это просто мощный долго работающий ноутбук с очень ярким дисплеем для всех видов ноутбучной работы.
С учётом того, как хорошо GeForce RTX 50 ускоряют экспорт видео или рендеринг каких-нибудь 3D-объектов, HONOR на RTX 5060 и i9 с настолько ёмким аккумулятором — вполне себе конкурент.
Хотя, конечно, 5-6 часов на высокой яркости дисплея и под высокой нагрузкой, как MacBook, HONOR не факт, что проработает — если по энергопотреблению Core Ultra уже почти сравнялись с ARM-процессорами Apple, то против 99 Вт⋅ч в MacBook против 75 Вт⋅ч у HONOR ничего не попишешь и разница в автономности тоже будет порядка 25-30% в пользу Apple.
Итого
«Самый качественный ноутбук на RTX 5060» — я изначально хотел назвать статью как-то так.
Это ноутбук похож идеологически на Volkswagen Golf, который в своё время «выстрелил» потому, что все компактные автомобили были дешёвыми и низкокачественными (и по ездовым качествам, и по комфорту) и считалось, что «хочешь хороший автомобиль — покупай крупный автомобиль». Golf сделали маленьким, качественным и очень нафаршированным в некоторых комплектациях — и людям в тесной Европе, страдающей от подорожавшего из-за нефтяного кризиса топлива, это понравилось, компактные качественные, хоть и относительно дорогие при этом на фоне Renault и Citroen автомобили начали пользоваться спросом.
А тут у нас тоже относительно дорогой (200 тыщ, блин, за ноутбук на всего лишь RTX 5060!) игровой ноутбук... ну ладно, не базового (базового — это RTX 3050/4050/3060), а среднего уровня. Я ещё раз напоминаю, что за 200 тысяч с учётом пошлин можно заказать из Китая игровой ноутбук с хорошим Core i5 или Core i7 и RTX 5070 Ti, которая и с 12 ГБ видеопамяти против 8 ГБ у RTX 5060, да и в целом на 30% быстрее в играх!
Правда, этот ноутбук будет толще, тяжелее, с менее качественным дисплеем, с более шумным (одуреете от громкости вентиляторов, я вам гарантирую) и менее эффективным охлаждением, с менее ярким и менее чётким дисплеем, с менее качественными динамиками.
А какие-нибудь MSI Katana 17 B13VGK с RTX 4070 или ASUS TUF Gaming FA808UM с RTX 5060... ладно, что 17 и 18 дюймов (в отличие от тонкого 16" HONOR, их таскать с собой перехочется), но их придётся доукомплектовывать с 16 до 32 ГБ оперативной памяти (для игр 16 ГБ уже совсем впритык), яркость у Асуса 300 нит, у MSI 350 нит против 520 нит у HONOR, Windows где-то тоже придётся добывать... А готовые к употреблению Асусы ROG Zephyrus с 16", RTX 4070, 2.5K дисплеем, 32 ГБ ОЗУ и Core Ultra 7 — это уже 220 тысяч рублей в сетевой рознице минимум...
Короче, HONOR HUNTER 2025 довольно дорог, но, так же, как и с Volkswagen Golf, это плата за то, что у вас «всё включено и всё качественно выполнено во вменяемых габаритах». Если нужно дешевле, то будет уже менее качественно, либо придётся дооснащать ноутбук собственными руками. Я понимаю, что времена тяжёлые и в вопросе «нет у меня 200 тысяч рублей, я лучше возьму самого дешёвого китайца на RTX 5060 за 70 тысяч и затерплю-допилю напильником его недостатки» ржать не с чего — если бюджет ограничен, доплачивать за комфорт и качество в мелочах незачем. Тут ещё, правда, важно искать RTX 5060 в других ноутбуках с TGP 115 Вт или около того, а не «задушенную» в угоду слабым вентилятором дешёвого игроноута.
Но вот если нужны такие же габариты обычного, не игрового с виду 16" ноутбука, такое же качество дисплея/звука/корпуса/охлаждения и такая же производительность от Asus/MSI/Acer, Lenovo и т.д. — это уже доплата в 27-35 тысяч рублей. Истина всегда где-то посередине, поэтому народ жертвует игровой производительностью и берёт за 150 тысяч какие-то более-менее вменяемые ноутбуки с RTX 4060 взамен.
Ну а HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER по версии 2025 года — это одновременно хороший ноутбук и для работы (i9, компактные габариты, долго работает, RTX 5060 ускоряет рендеринг видео, нейросети и 3D-моделирование), и для игр (любые игры на ультрах в 1080p, любые игры на высоких в 1440p с DLSS при 80+ кадрах в секунду), и для игр, лишённый каких-то существенных недостатков. Отдельно хочу отметить практически бесшумную работу во всех сценариях, кроме игр, ну и видеомонтажа — причём, не самого процесса монтажа, а именно рендеринга готового проекта. Фактически, шумность HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER не превышает MacBook Pro на ARM-процессорах, либо превышает незначительно.
Так что да — самый качественный ноутбук из существующих, если производительности RTX 5060 в играх вам достаточно, но хочется взять ноут с таким уровнем производительности без типичных недостатков (толщина и вес, шумность, автономность, паршивые дисплеи) всех других ноутбуков с такой видеокартой.
Вот бы сюда ещё и OLED-экран…
- Очень быстрый
- Компактный корпус
- Тихая работа, никогда не перегревается
- Возможность зарядки через USB-C
- Отличный экран
- Удобная клавиатура и тачпад
- Нет картридера
- Windows 11 всего лишь Домашняя, а не Профессиональная
- Цена выше, чем у большинства ноутбуков с RTX 5060