Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 08 февраля 2025, 10:00
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Мощный металлический 16" ноутбук без наценки для «купил и пользуешься»

HONOR MagicBook X16 2025
Как говорится: «Через годы, через расстояния». Ноутбуки HONOR обновились, теперь это MagicBook 2025 модельного года. «шестнашка» — в чём-то осталась такой же, в чём-то стала поприятнее. И мы сейчас расскажем об изменениях, а потом сравним её с конкурентами (спойлер — довольно приятный ноутбук вышел, если покупать его в правильных местах).
HONOR MagicBook X16 2025
© Ferra.ru
8.5
/10
Оценка по версии Ferra
HONOR MagicBook X16 2025

Преамбула

Кто победит: постоянно падающий по отношению к доллару рубль или быстрый технический прогресс китайских ноутбуков? В том плане, что получаем ли мы в России год от года, например, за 60-80 тысяч рублей ноутбуки, которые хотя бы немного лучше прошлогодних, или всё идёт на спад?

Ну, на самом деле, да — всё ещё получаем, как ни удивительно. Вот у нас самый очевидный пример на тесте — стал чуть-чуть лучше во всём, стоит примерно столько же, сколько и раньше (ну ладно, где-то официалы накрутили под 10+ тысяч рублей из-за доллара по 100 рублей, но китайские цены всё ещё вкуснее).

Самое приятное даже не это, а то, что всё жизненно необходимое — металлический тонкий корпус, SSD адекватного объёма, хотя бы 16 ГБ ОЗУ, быстрый Wi-Fi и быстрая зарядка от Type-C — в современных ноутбуках уже есть. За 60-80 тысяч уже есть! И это не «ну ещё бы, за 60-80 тысяч!», а за унылые (в мире, а не в России) $600-800. По такой цене даже базовый iPhone 16 с убогими 128 ГБ не купишь, а тут — полноценные ноуты.

Ладно, если вам сразу нужен ответ, брать или не брать — берите. HONOR конструктивно неудачных ноутбуков не выпускает, с этим всё в порядке.

А если вам нужны аргументы, особенности, замеры, нюансы — добро пожаловать, их есть у нас.

HONOR MagicBook X16 2025
Операционная системаWindows 11
КорпусАлюминиевый сплав, пластик
Экран16", 16:10, IPS, 1920 x 1200 пикселей, BOE-Hydis BOE0C5F (NV160WUM-NH4)
ПроцессорIntel Core i5-13420H (8 ядер, 12 потоков)
ГрафикаIntel UHD Graphics (48 EU)
Оперативная память16 ГБ LPDDR4x-2133
Хранилище1 ТБ NVMe PCIe 3.0 (WD SN560 SDDPNQE-1T100-1036)
Беспроводная связьWi-Fi 6 2.4/5 ГГц (Intel AX201), Bluetooth 5.1
Аккумулятор42 Вт·ч
Порты1x USB-C, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1x HDMI, 1x разъем для наушников/микрофона
Камера720p HD
Размеры356.2 х 250.1 х 17.9 мм
Вес1.68 кг
Цена в сетевой рознице РФОт 85 тысяч рублей
Цена с при заказе доставкой из КитаяОт 53 тысяч рублей

Внешний вид

Как обзорщик, я вроде бы обязан покритиковать новые ноутбуки HONOR за то, что они выглядят так же, как прошлогодние модели. Но как вспомню, каким обычно бывает новый дизайн в ноутбуках...

  • Какие-то Асусы с сенсорным экраном над клавиатурой

  • Выгибающиеся на 180 градусов Lenovo (кто-нибудь реально получает удовольствие от попыток использовать Windows 11 в режиме планшета?)

  • Какие-нибудь игровые дизайны с мужелoжеcкими радугами в подсветке

...то как бы и не нужен мне никакой новый дизайн в ноутбуках!

В общем, цвет серебристый, корпус металлический, и даже при комнатной температуре он приятно холодит руки.

HONOR MagicBook X16 2025

HONOR MagicBook X16 2025

© Ferra.ru

Металл — это всегда здорово. Главное — не забывайте, что классический матовый алюминий довольно придирчив к содержимому рюкзака. Если вы заcpaнец, у которого по содержимому рюкзака рядом с ноутбуком летают острые предметы, царапины на таком покрытии будут сразу же видны. Больше минусов никаких, одни плюсы (для охлаждения и рассеивания тепла, например).

Клавиатура тут вроде бы обычная, а вроде бы и необычная. HONOR в своей презентации заявляли, что теперь клавиши стали прочнее, но за дополнительную износоустойчивость, как оказалось, пришлось расплатиться визуальной составляющей.

Поверхность клавиш слегка шершавая, это замечают не только подушечки пальцев, но ещё и глаза. Вот вглядитесь в фотографию ниже — даже на ней видно, что кнопки не гладкие, а будто чуть рельефные.

Подсветки в клавиатуре не оказалось, а жаль

Подсветки в клавиатуре не оказалось, а жаль

© Ferra.ru

Я даже фиг знает, где видел такой тип пластика ещё... В Bluetooth-колонке Marshall, наверное? В дорогостоящих туристических чемоданах? В задних панелях флагманских ПК-мониторов? Ну, вы поняли, как-то так оно ощущается тактильно. Не то, чтобы плохо, просто непривычно. Но если это действительно улучшает долговечность клавиатуры, как обещал производитель — пусть будет, потому что, вы сейчас не поверите, но у меня был старенький ноутбук, в котором клавиша «Backspace»... сломалась пополам на две отдельные клавиши «Back» и «Space».

HONOR MagicBook X16 2025

© Ferra.ru

Клавиатура — одна из немногих деталей, к которым можно придираться во внешности. В остальном, это вполне себе современный в плане дизайна ноутбук. У него минимальные рамки вокруг экрана, относительно небольшая толщина для такой диагонали, и благородные очертания без лишних элементов.

Разве что портов могло бы быть больше, перед нами всё же шестнашка, не прям маленький ноутбук. Хотя владельцы MacBook терпят и не жалуются же, а основные полноразмерные разъёмы тут присутствуют. А не основные можно прилепить через покупку USB-C хаба на Алике.

Да и я со своим основным ноутбуком, несмотря на приличное количество разъемов, тоже перешел на использование хаба — это удобно. Надо срочно выйти из дома с ноутбуком? Достаточно выдернуть один Type C, и вы свободны. Главное, чтобы в ноутбуке был отдельный HDMI для подключения мониторов и телевизоров. А он в этом «мэджикбуке» есть.

Размеры местного тачпада не рекордные, но его хватает для комфортной навигации по системе. И вот у него поверхность — моё почтение. Пальцы по тачпаду скользят идеально, точность высокая, а нажатие до клика происходит с приятным мягким щелчком.

Проходит ли он тест на «макбук»? Не-а, открыть ноутбук одной рукой не получится. Шарнир слишком тугой, хотя это иногда и плюс, если вы много печатаете в дороге, расположив ноут на коленях — экран на неровном асфальте не будет дрожать или пытаться раскрыться/захлопнуться.

Дисплей

Не крутой, не плохой, нормальный. В общем-то, дисплей — это и есть то, за счёт чего этот 16-дюймовый HONOR стоит на уровне каких-нибудь менее престижных по бренду ноутбуков Tecno и в некоторых случае доступнее, чем Lenovo/Xiaomi из Китая заказать (вот мы и дожили, когда безродные на фоне Asus и прочих тайваньцев Lenovo и Xiaomi выросли в цене).

HONOR MagicBook X16 2025

HONOR MagicBook X16 2025

© Ferra.ru

Тут нет такого позорища, как TN+film матрица в Xiaomi RedmiBook 15 (за 58, блин, тысяч рублей в оф.рознице!). И белый цвет реально белый, а не неоново-синюшный, как у Tecno MegaBook K16S. Цветопередача нормальная (ядрёности цветов, возможно, вам будет недоставать, потому что цветовой охват не топовый, но имеющиеся цвета не перевираются), яркость средняя, углы обзора хорошие.

HONOR Magicbook X16 2025
Максимальный уровень яркости (макс./мин.)300/13 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)1162:1
Цветовой охват sRGB (90-100% идеал)70%
DeltaE (меньше = лучше)9
Цветовая температура (идеальная = 6500К)7250K

Просто в этой матрице BOE-Hydis BOE0C5F (она же NV161FHM-N41) ни 120 Гц, ни 90 Гц, ни 4K, ни 2K и никаких OLED, понятное дело. Это обычная ADS (это такой IPS, но чуть иначе устроенный) матрица 60 Гц с обычными характеристиками. Если ваш возраст за 30, то визуально даже не скажете, что что-то в ней не так или что хотелось бы получше, а вот если вы зумер, избалованный старшими Макбуками, то, возможно, будете бухтеть, что бывает на таких диагоналях чёткости и герц чуть побольше. Но это именно что придирки.

А где охват?

А где охват?

© Ferra.ru

Контрастность могла бы тоже быть чуть лучше... но за это уже доплачивате за HONOR MagicBook X16 Pro/X16 Plus или аналоги от конкурентов. Тут прикол был именно в том, чтобы не экономить на качестве корпуса и мощности процессора, а дисплей ставить такой, чтобы вас устроил, если вы не компьютерный задpoт и просто покупаете ноут для всего понемногу.

Производительность

Я вам на всякий случай напоминаю, что перед нами «просто базовый MagicBook X16». Потому что ещё есть MagicBook X16 Plus (аж в двух видах) и MagicBook X16 Pro. Вот вам статья об отличиях моделей ноутбуков HONOR, если захотите начать разбираться во всех них, но идеологически это как какой-нибудь Samsung Galaxy S25 на фоне Galaxy S25+ и S25 Ultra, то есть младшее исполнение.

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Но даже в нём у вас есть в распоряжении весьма мощный процессор.

© Ferra.ru

Прошлогоднюю модель HONOR укомплектовал чипом Intel i5-12450H, а в этом году очередь настала для i5-13420H — восьмиядерного процессора уже 13-го поколения, который перебрался сюда из «MagicBook X16 Pro» образца 2024 года.

Несмотря на индекс, намекающий, что перед нами процессор 13-го поколения, технически это примерно тот же Alder Lake, то есть в сравнении с Core i5-12450H это те же яйца, только с +200 МГц на ядрах.

Ну, как бы и ладно — с нас ничего от этого не убыло, ноутбук стал чуть быстрее (хотя и до этого был быстрым, потому что такой процессор — это, по сути, игровой процессор, просто в бизнес-ноутбуке без дискретной видеокарты) и греться больше ноут тоже не стал.

Бенчмарки-бенчмарочки

© Ferra.ru

Но и законы физики HONOR не обманули, потому что... ну, под нагрузкой, это не особо тихий ноутбук. Если педалировать всякие фотошопы-премьеры, маслает кулерами довольно интенсивно. А вот если будете аутировать в Word/Excel или вкладку Chrome не спеша, то не особо шумен.

В этом и прелесть Интелов 12 и 13 поколения в сравнении с какими-нибудь Ryzen 7 6800H и подобными — в отличие от Райзенов, Интелы умеют быть и экономичными (то есть оставляя ноутбук тихими), и мощными (если нагрузка высокая и продолжительная) без необходимости крутить крутилки программ в Windows.

Терабайтный SSD (наконец-то есть в продаже и такая опция, а не безальтернативные 512 ГБ, как у 90% ноутбуков в российских магазинах, а что-то более близкое к жизни) удивляет быстротой.

Аниме-женщина не зря стоит с удивленным лицом

Аниме-женщина не зря стоит с удивленным лицом

© Ferra.ru

Да, это Western Digital модели SN560, безбуферный терабайтник стандарта PCIe 3.0. Но он чпокает этот PCIe 3.0 буквально в лимиты объёма этого стандарта и по быстродействию почти равен какому-нибудь OEMному SSD PCIe 4.0 в других ноутбуках. Да и в целом, к примеру, быстрее, чем легендарный SSD Samsung 970 Evo Plus, а это довольно крутое достижение и по сей день (самсунговские SSD после выхода 980 Pro в 2020 году почти не развиваются, потому что конкуренты их еле-еле догоняют, если вы были не в курсе).

Конкуренты

HONOR MagicBook X16 2025Tecno MagicBook K16SApple MacBook Air
Операционная системаWindows 11 ДомашняяWindows 11macOS
КорпусАлюминиевый сплав, пластикАлюминиевый сплав, пластикАлюминиевый сплав
Экран16", 16:10, IPS, 1920 x 1200 пикселей16", 16:10, IPS, 1920 x 1200 пикселей13.6", 16:10, IPS, 2560 x 1664 пикселей
Процессор13-го поколения Intel Core i5-13420H13-го поколения Intel Core i5-13420HApple M3
ГрафикаIntel UHD Graphics (48 EU)Intel UHD Graphics (48 EU)интегрирована
Оперативная память16 ГБ LPDDR4x16 ГБ DDR48 ГБ
Хранилище1 ТБ1 ТБ256 ГБ
Беспроводная связьWi-Fi 6, Bluetooth 5.1WI-FI 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0WI-FI 6E, Bluetooth 5.3
Аккумулятор42 Вт·ч70 Вт·ч52.6 Вт·ч
Порты1x USB-C, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1x HDMI, 1x разъем для наушников/микрофона1х USB-C 3.2 Gen2, 2х USB-A (3.2 Gen1 + USB 3.2 Gen2), 1х HDMI, 1 х microSD, 1x разъем для наушников/микрофона2x USB4 (Type C), 1х MagSafe 3
Камера720p HD720p HD1080p Full HD
Размеры356.2 х 250.1 х 17.9 мм359.5 х 251.7 х 17.5 мм304.1 х 215 х 11.3 мм
Вес1.68 кг1.75 кг1.24 кг
Цена в сетевой рознице РФ90 тысяч рублей62 тысячи рублей130 тысяч рублей
Цена при заказе с доставкой из КитаяОт 55 тысяч рублей (16/512 ГБ)От 59 тысяч рублей100 тысяч рублей

Tecno Megabook K16S

Tecno Megabook K16S

Tecno Megabook K16S

© Tecno

По рецепту «А можно такой же, но дешевле?». Можно, просто будет не совсем такой же:

  • Рамки вокруг дисплея больше

  • Сам дисплей из коробки чуть синюшный, белый цвет тут холодный, как в лампах в операционной у хирурга

  • Звук из динамиков хуже

  • Зато большой аккумулятор

  • SSD 512 ГБ без вариантов (одна комплектация), причём более медленный

Зато здоровенный аккумулятор (75 Вт·ч против 42 Вт·ч), с которым этот ноутбук с 16" дисплеем держится в работе 11 часов против 7-8 у HONOR. Ну и процессор такой же, причём даже по охлаждению особой разницы нет. И да, подсветки клавиатуры в Tecno тоже нет.

Столько живет герой обзора под серьезной офисной нагрузкой

Столько живет герой обзора под серьезной офисной нагрузкой

© Ferra.ru

Вроде и нормальный ноутбук, но напоминает каршеринговую машину — для перемещения из точки А в точку Б пойдёт, доедешь не медленнее остального потока на дороге. Но садишься и сразу видишь, как каршеринг выбирал эту тачку по соображениям кроилова и экономии на всём, чём можно.

Впрочем, времена сейчас тяжёлые, может это как раз под них и подходящий ноут. Впрочем, с учётом цены MagicBook X16 с доставкой из Китая я бы предпочёл всё же HONOR — вы всё равно не будете бегать по командировкам и 16-дюймовым ноутом в рюкзаке вдали от розетки. А работать за HONOR чуть поприятнее всё-таки.

Apple MacBook Air (M3)

Apple MacBook Air (M3)

Apple MacBook Air (M3)

© Apple

А золотой середины-то и нет почти. Вот вы накопили 130 тысяч рублей и готовы взять что-то от Эппла. Ну хоть что-нибудь, пусть даже дисплей будет меньше.

Ладно, «что-то» — это слишком абстрактное понятие, потому что под ним скрывается только один актуальный ноутбук, который можно смело рекомендовать к покупке. Да и то, если вы храните всё в облаке/на съёмном HDD/SSD и на ноутбуке только набираете текст в заметках. Почему?

Да потому что за (!) 130 тысяч рублей (если уж мы сравниваем магазины сетевой федеральной розницы) вы получаете (!) 256 ГБ встроенной памяти, вместо встроенного терабайта в HONOR. Если чё, в MacBook SSD распаян, его там просто не переставишь и не апгрейднешь, как в ноутбуках на Windows.

Мне кажется, что 256 ГБ в ноутбуках в 2025 г. должны быть запрещены нормативно-правовыми актами во всех странах. Но для Apple и это прогресс, ведь еще недавно эти замечательные люди укомплектовывали свои мощные ноутбуки смешными 8 ГБ оперативной памяти (этот именно такой), которые не пригодны вообще ни для чего, чтобы вам не рассказывали любители «яблок».

Ну и я уж не говорю о том, что если вам нужен аналог MacBook Air, то Tecno MagicBook T1 и HONOR MagicBook 14, либо MSI Modern какой-нибудь за 50 тысяч рублей будут более разумным выбором.

«И что, больше конкурентов этому HONOR типа не существует, ты хочешь сказать?», — спросите вы? Они-то существуют, но вы не захотите такое покупать. Ну ладно, перечисляю, иначе же решите, что я вам тут какую-то конкретную модель впариваю. Среди 16-дюймовых конкурентов сегодня:

  • Есть примерно по такой же цене в 60-80 тысяч рублей постоянно перегревающиеся и троттлящие (сбрасывающие производительность из-за температуры) Asus Vivobook 16/16X. Некоторые из них даже не от USB-C, а от фирменного (!) зарядного разъёма Asus заряжаются до сих пор.

  • Есть Lenovo ThinkBook 16 G6, но у них намного медленнее процессоры и как бы никаких преимуществ взамен. Просто нацен-очка.

  • Есть Huawei MateBook D 16, но это те же яйца, только в профиль, честно говоря. И в основном HONOR по цене интереснее.

  • Есть ноутбуки Infinix, но это те же ноутбуки Tecno, довольно бюджетные металлические модельки, только у Infinix, в отличие от Tecno, аккумулятор не 75 Вт·ч, а 40-53. Поэтому брать именно их стоит, если цена ниже, чем у Текны.

  • Есть всяческие Maibenben. Ну... не знаю, среди них есть и хорошие модели, и стрёмные. Потому что Maibenben ничего сам не производит, а заказывает готовые платформы у Clevo. Это как Digma Pro какая-нибудь, только ближе к телу (ближе к китайским фабрикам). Опять же, не блещут автономностью чаще всего.

В общем, всё это унылота какая-то. А радикально более крутые ноутбуки — это уже что-то на OLED, наподобие Acer Swift Edge или Lenovo IdeaPad 5 Pro, но на них даже в мелких магазинах цены стартуют со 100 тысяч рублей, а бывают и по 120 тысяч. А я вам напоминаю, что HONOR MagicBook X16 из Китая стоит 52-55 тысяч с доставкой и всеми пошлинами.

Против Гирина нет приёма, круче ноутбука за эти деньги не найти

Против Гирина нет приёма, круче ноутбука за эти деньги не найти

© Ferra.ru

Итого

Рыночек, конечно, порешал цены в российских сетевых магазинах, поэтому такой MagicBook X16 с терабайтом на SSD и мощным i5 вам влетит в DNS/М.Видео/МТС/Ситилинке тыщ в 80-90. Правда, порешал он и другие бренды, так что у них тоже ничего такого, чтобы было и лучше, и дешевле, нет.

Ничего поражающего воображение в базовом 16-дюймовом ноутбуке HONOR (напоминаю, что есть X16 Pro и X16 Plus) нет, но он приятен тем, что в нём просто всё выполнено на уровне:

  • Нормальный дисплей. Не отличный, просто приятный. Если вам в ноутбуке для работы/учёбы нет жизненной необходимосит в 90/120 Гц и хватит 60 Гц, то и норм будет, цветопередача нормальная в целом: ни сине-фиолетовых морд, ни оттенков зелёного цвета, никаких дефектов изображения. Просто насыщенность не такая жёсткая-ядрёная, как многие привыкли видеть в современных ноутбуках.

  • Цельнометаллический корпус и относительно небольшой вес. 1,65 кг — это тот показатель, при котором ноутбук можно запросто носить в рюкзаке вместе с блоком питания (он тут небольшой, всего на 65 Вт, и это хорошо);

  • Быстрый SSD. Не noname китайский, как часто комплектуют, а породистый Western Digital, весьма бодренький. И памяти целый терабайт. Возможно у нас вся аудитория тех, кто стандартные 512 ГБ вытряхивает и сразу модернизирует себе объём памяти в ноутбуке после покупки, но я чёт сомневаюсь. Так что хорошо, что всё укомплектовано достаточно уже из коробки;

  • Процессор быстрый. 8 ядер, 12 потоков, а результаты в тестах лучше, чем у i7 из U-серии, причём без нагрузки этот игровой i5 не особо прожорлив, в отличие от иных AMD.

Ещё одна важная вещь, которую вы вряд ли встретите у более дешевых конкурентов — возможность удобно (а не как в стандартных приложениях) подключить смартфон такого же бренда. Это когда устройства в рамках одной сети сами соединяются друг с другом и позволяют отправлять и принимать файлы по клику. Со всякими контактами из записной книжки смартфона и буфером обмена это тоже работает. Да и подключение смартфона в виде «веб-камеры» с крутым качеством изображения к ноутбуку дорогого стоит.

Хороший ли это ноутбук для офисной работы? С такой диагональю и полноразмерной клавиатурой — да, можно считать почти полноценной рабочей станцией которую легко брать с собой всюду.

Дороговато, но можно сэкономить на скидках, либо взять ноутбук с доставкой из Китая — так удастся сэкономить пару десятков тысяч рублей. И вот при таких условиях покупка выглядит едва ли не лучшей, которая за эти деньги возможна.

8.5
/10
Оценка по версии Ferra
HONOR MagicBook X16 2025
Плюсы
  • Очень быстрый SSD
  • Intel Core i5 13-го поколения
  • Большой экран с адекватным балансом белого
Минусы
  • Небольшая емкость аккумулятора
  • Клавиатура без подсветки