Мощный металлический 16" ноутбук без наценки для «купил и пользуешься»

Преамбула

Кто победит: постоянно падающий по отношению к доллару рубль или быстрый технический прогресс китайских ноутбуков? В том плане, что получаем ли мы в России год от года, например, за 60-80 тысяч рублей ноутбуки, которые хотя бы немного лучше прошлогодних, или всё идёт на спад?

Ну, на самом деле, да — всё ещё получаем, как ни удивительно. Вот у нас самый очевидный пример на тесте — стал чуть-чуть лучше во всём, стоит примерно столько же, сколько и раньше (ну ладно, где-то официалы накрутили под 10+ тысяч рублей из-за доллара по 100 рублей, но китайские цены всё ещё вкуснее).

Самое приятное даже не это, а то, что всё жизненно необходимое — металлический тонкий корпус, SSD адекватного объёма, хотя бы 16 ГБ ОЗУ, быстрый Wi-Fi и быстрая зарядка от Type-C — в современных ноутбуках уже есть. За 60-80 тысяч уже есть! И это не «ну ещё бы, за 60-80 тысяч!», а за унылые (в мире, а не в России) $600-800. По такой цене даже базовый iPhone 16 с убогими 128 ГБ не купишь, а тут — полноценные ноуты.

Ладно, если вам сразу нужен ответ, брать или не брать — берите. HONOR конструктивно неудачных ноутбуков не выпускает, с этим всё в порядке.

А если вам нужны аргументы, особенности, замеры, нюансы — добро пожаловать, их есть у нас.