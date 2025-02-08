Мощный металлический 16" ноутбук без наценки для «купил и пользуешься»HONOR MagicBook X16 2025
Преамбула
Кто победит: постоянно падающий по отношению к доллару рубль или быстрый технический прогресс китайских ноутбуков? В том плане, что получаем ли мы в России год от года, например, за 60-80 тысяч рублей ноутбуки, которые хотя бы немного лучше прошлогодних, или всё идёт на спад?
Ну, на самом деле, да — всё ещё получаем, как ни удивительно. Вот у нас самый очевидный пример на тесте — стал чуть-чуть лучше во всём, стоит примерно столько же, сколько и раньше (ну ладно, где-то официалы накрутили под 10+ тысяч рублей из-за доллара по 100 рублей, но китайские цены всё ещё вкуснее).
Самое приятное даже не это, а то, что всё жизненно необходимое — металлический тонкий корпус, SSD адекватного объёма, хотя бы 16 ГБ ОЗУ, быстрый Wi-Fi и быстрая зарядка от Type-C — в современных ноутбуках уже есть. За 60-80 тысяч уже есть! И это не «ну ещё бы, за 60-80 тысяч!», а за унылые (в мире, а не в России) $600-800. По такой цене даже базовый iPhone 16 с убогими 128 ГБ не купишь, а тут — полноценные ноуты.
Ладно, если вам сразу нужен ответ, брать или не брать — берите. HONOR конструктивно неудачных ноутбуков не выпускает, с этим всё в порядке.
А если вам нужны аргументы, особенности, замеры, нюансы — добро пожаловать, их есть у нас.
|HONOR MagicBook X16 2025
|Операционная система
|Windows 11
|Корпус
|Алюминиевый сплав, пластик
|Экран
|16", 16:10, IPS, 1920 x 1200 пикселей, BOE-Hydis BOE0C5F (NV160WUM-NH4)
|Процессор
|Intel Core i5-13420H (8 ядер, 12 потоков)
|Графика
|Intel UHD Graphics (48 EU)
|Оперативная память
|16 ГБ LPDDR4x-2133
|Хранилище
|1 ТБ NVMe PCIe 3.0 (WD SN560 SDDPNQE-1T100-1036)
|Беспроводная связь
|Wi-Fi 6 2.4/5 ГГц (Intel AX201), Bluetooth 5.1
|Аккумулятор
|42 Вт·ч
|Порты
|1x USB-C, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1x HDMI, 1x разъем для наушников/микрофона
|Камера
|720p HD
|Размеры
|356.2 х 250.1 х 17.9 мм
|Вес
|1.68 кг
|Цена в сетевой рознице РФ
|От 85 тысяч рублей
|Цена с при заказе доставкой из Китая
|От 53 тысяч рублей
Внешний вид
Как обзорщик, я вроде бы обязан покритиковать новые ноутбуки HONOR за то, что они выглядят так же, как прошлогодние модели. Но как вспомню, каким обычно бывает новый дизайн в ноутбуках...
-
Какие-то Асусы с сенсорным экраном над клавиатурой
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Выгибающиеся на 180 градусов Lenovo (кто-нибудь реально получает удовольствие от попыток использовать Windows 11 в режиме планшета?)
-
Какие-нибудь игровые дизайны с мужелoжеcкими радугами в подсветке
...то как бы и не нужен мне никакой новый дизайн в ноутбуках!
В общем, цвет серебристый, корпус металлический, и даже при комнатной температуре он приятно холодит руки.
Металл — это всегда здорово. Главное — не забывайте, что классический матовый алюминий довольно придирчив к содержимому рюкзака. Если вы заcpaнец, у которого по содержимому рюкзака рядом с ноутбуком летают острые предметы, царапины на таком покрытии будут сразу же видны. Больше минусов никаких, одни плюсы (для охлаждения и рассеивания тепла, например).
Клавиатура тут вроде бы обычная, а вроде бы и необычная. HONOR в своей презентации заявляли, что теперь клавиши стали прочнее, но за дополнительную износоустойчивость, как оказалось, пришлось расплатиться визуальной составляющей.
Поверхность клавиш слегка шершавая, это замечают не только подушечки пальцев, но ещё и глаза. Вот вглядитесь в фотографию ниже — даже на ней видно, что кнопки не гладкие, а будто чуть рельефные.
Я даже фиг знает, где видел такой тип пластика ещё... В Bluetooth-колонке Marshall, наверное? В дорогостоящих туристических чемоданах? В задних панелях флагманских ПК-мониторов? Ну, вы поняли, как-то так оно ощущается тактильно. Не то, чтобы плохо, просто непривычно. Но если это действительно улучшает долговечность клавиатуры, как обещал производитель — пусть будет, потому что, вы сейчас не поверите, но у меня был старенький ноутбук, в котором клавиша «Backspace»... сломалась пополам на две отдельные клавиши «Back» и «Space».
Клавиатура — одна из немногих деталей, к которым можно придираться во внешности. В остальном, это вполне себе современный в плане дизайна ноутбук. У него минимальные рамки вокруг экрана, относительно небольшая толщина для такой диагонали, и благородные очертания без лишних элементов.
Разве что портов могло бы быть больше, перед нами всё же шестнашка, не прям маленький ноутбук. Хотя владельцы MacBook терпят и не жалуются же, а основные полноразмерные разъёмы тут присутствуют. А не основные можно прилепить через покупку USB-C хаба на Алике.
Да и я со своим основным ноутбуком, несмотря на приличное количество разъемов, тоже перешел на использование хаба — это удобно. Надо срочно выйти из дома с ноутбуком? Достаточно выдернуть один Type C, и вы свободны. Главное, чтобы в ноутбуке был отдельный HDMI для подключения мониторов и телевизоров. А он в этом «мэджикбуке» есть.
Размеры местного тачпада не рекордные, но его хватает для комфортной навигации по системе. И вот у него поверхность — моё почтение. Пальцы по тачпаду скользят идеально, точность высокая, а нажатие до клика происходит с приятным мягким щелчком.
Проходит ли он тест на «макбук»? Не-а, открыть ноутбук одной рукой не получится. Шарнир слишком тугой, хотя это иногда и плюс, если вы много печатаете в дороге, расположив ноут на коленях — экран на неровном асфальте не будет дрожать или пытаться раскрыться/захлопнуться.
Дисплей
Не крутой, не плохой, нормальный. В общем-то, дисплей — это и есть то, за счёт чего этот 16-дюймовый HONOR стоит на уровне каких-нибудь менее престижных по бренду ноутбуков Tecno и в некоторых случае доступнее, чем Lenovo/Xiaomi из Китая заказать (вот мы и дожили, когда безродные на фоне Asus и прочих тайваньцев Lenovo и Xiaomi выросли в цене).
Тут нет такого позорища, как TN+film матрица в Xiaomi RedmiBook 15 (за 58, блин, тысяч рублей в оф.рознице!). И белый цвет реально белый, а не неоново-синюшный, как у Tecno MegaBook K16S. Цветопередача нормальная (ядрёности цветов, возможно, вам будет недоставать, потому что цветовой охват не топовый, но имеющиеся цвета не перевираются), яркость средняя, углы обзора хорошие.
|HONOR Magicbook X16 2025
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|300/13 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1162:1
|Цветовой охват sRGB (90-100% идеал)
|70%
|DeltaE (меньше = лучше)
|9
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|7250K
Просто в этой матрице BOE-Hydis BOE0C5F (она же NV161FHM-N41) ни 120 Гц, ни 90 Гц, ни 4K, ни 2K и никаких OLED, понятное дело. Это обычная ADS (это такой IPS, но чуть иначе устроенный) матрица 60 Гц с обычными характеристиками. Если ваш возраст за 30, то визуально даже не скажете, что что-то в ней не так или что хотелось бы получше, а вот если вы зумер, избалованный старшими Макбуками, то, возможно, будете бухтеть, что бывает на таких диагоналях чёткости и герц чуть побольше. Но это именно что придирки.
Контрастность могла бы тоже быть чуть лучше... но за это уже доплачивате за HONOR MagicBook X16 Pro/X16 Plus или аналоги от конкурентов. Тут прикол был именно в том, чтобы не экономить на качестве корпуса и мощности процессора, а дисплей ставить такой, чтобы вас устроил, если вы не компьютерный задpoт и просто покупаете ноут для всего понемногу.
Производительность
Я вам на всякий случай напоминаю, что перед нами «просто базовый MagicBook X16». Потому что ещё есть MagicBook X16 Plus (аж в двух видах) и MagicBook X16 Pro. Вот вам статья об отличиях моделей ноутбуков HONOR, если захотите начать разбираться во всех них, но идеологически это как какой-нибудь Samsung Galaxy S25 на фоне Galaxy S25+ и S25 Ultra, то есть младшее исполнение.
Но даже в нём у вас есть в распоряжении весьма мощный процессор.
Прошлогоднюю модель HONOR укомплектовал чипом Intel i5-12450H, а в этом году очередь настала для i5-13420H — восьмиядерного процессора уже 13-го поколения, который перебрался сюда из «MagicBook X16 Pro» образца 2024 года.
Несмотря на индекс, намекающий, что перед нами процессор 13-го поколения, технически это примерно тот же Alder Lake, то есть в сравнении с Core i5-12450H это те же яйца, только с +200 МГц на ядрах.
Ну, как бы и ладно — с нас ничего от этого не убыло, ноутбук стал чуть быстрее (хотя и до этого был быстрым, потому что такой процессор — это, по сути, игровой процессор, просто в бизнес-ноутбуке без дискретной видеокарты) и греться больше ноут тоже не стал.
Но и законы физики HONOR не обманули, потому что... ну, под нагрузкой, это не особо тихий ноутбук. Если педалировать всякие фотошопы-премьеры, маслает кулерами довольно интенсивно. А вот если будете аутировать в Word/Excel или вкладку Chrome не спеша, то не особо шумен.
В этом и прелесть Интелов 12 и 13 поколения в сравнении с какими-нибудь Ryzen 7 6800H и подобными — в отличие от Райзенов, Интелы умеют быть и экономичными (то есть оставляя ноутбук тихими), и мощными (если нагрузка высокая и продолжительная) без необходимости крутить крутилки программ в Windows.
Терабайтный SSD (наконец-то есть в продаже и такая опция, а не безальтернативные 512 ГБ, как у 90% ноутбуков в российских магазинах, а что-то более близкое к жизни) удивляет быстротой.
Да, это Western Digital модели SN560, безбуферный терабайтник стандарта PCIe 3.0. Но он чпокает этот PCIe 3.0 буквально в лимиты объёма этого стандарта и по быстродействию почти равен какому-нибудь OEMному SSD PCIe 4.0 в других ноутбуках. Да и в целом, к примеру, быстрее, чем легендарный SSD Samsung 970 Evo Plus, а это довольно крутое достижение и по сей день (самсунговские SSD после выхода 980 Pro в 2020 году почти не развиваются, потому что конкуренты их еле-еле догоняют, если вы были не в курсе).
Конкуренты
|HONOR MagicBook X16 2025
|Tecno MagicBook K16S
|Apple MacBook Air
|Операционная система
|Windows 11 Домашняя
|Windows 11
|macOS
|Корпус
|Алюминиевый сплав, пластик
|Алюминиевый сплав, пластик
|Алюминиевый сплав
|Экран
|16", 16:10, IPS, 1920 x 1200 пикселей
|16", 16:10, IPS, 1920 x 1200 пикселей
|13.6", 16:10, IPS, 2560 x 1664 пикселей
|Процессор
|13-го поколения Intel Core i5-13420H
|13-го поколения Intel Core i5-13420H
|Apple M3
|Графика
|Intel UHD Graphics (48 EU)
|Intel UHD Graphics (48 EU)
|интегрирована
|Оперативная память
|16 ГБ LPDDR4x
|16 ГБ DDR4
|8 ГБ
|Хранилище
|1 ТБ
|1 ТБ
|256 ГБ
|Беспроводная связь
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1
|WI-FI 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0
|WI-FI 6E, Bluetooth 5.3
|Аккумулятор
|42 Вт·ч
|70 Вт·ч
|52.6 Вт·ч
|Порты
|1x USB-C, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1x HDMI, 1x разъем для наушников/микрофона
|1х USB-C 3.2 Gen2, 2х USB-A (3.2 Gen1 + USB 3.2 Gen2), 1х HDMI, 1 х microSD, 1x разъем для наушников/микрофона
|2x USB4 (Type C), 1х MagSafe 3
|Камера
|720p HD
|720p HD
|1080p Full HD
|Размеры
|356.2 х 250.1 х 17.9 мм
|359.5 х 251.7 х 17.5 мм
|304.1 х 215 х 11.3 мм
|Вес
|1.68 кг
|1.75 кг
|1.24 кг
|Цена в сетевой рознице РФ
|90 тысяч рублей
|62 тысячи рублей
|130 тысяч рублей
|Цена при заказе с доставкой из Китая
|От 55 тысяч рублей (16/512 ГБ)
|От 59 тысяч рублей
|100 тысяч рублей
Tecno Megabook K16S
По рецепту «А можно такой же, но дешевле?». Можно, просто будет не совсем такой же:
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Рамки вокруг дисплея больше
-
Сам дисплей из коробки чуть синюшный, белый цвет тут холодный, как в лампах в операционной у хирурга
-
Звук из динамиков хуже
-
Зато большой аккумулятор
-
SSD 512 ГБ без вариантов (одна комплектация), причём более медленный
Зато здоровенный аккумулятор (75 Вт·ч против 42 Вт·ч), с которым этот ноутбук с 16" дисплеем держится в работе 11 часов против 7-8 у HONOR. Ну и процессор такой же, причём даже по охлаждению особой разницы нет. И да, подсветки клавиатуры в Tecno тоже нет.
Вроде и нормальный ноутбук, но напоминает каршеринговую машину — для перемещения из точки А в точку Б пойдёт, доедешь не медленнее остального потока на дороге. Но садишься и сразу видишь, как каршеринг выбирал эту тачку по соображениям кроилова и экономии на всём, чём можно.
Впрочем, времена сейчас тяжёлые, может это как раз под них и подходящий ноут. Впрочем, с учётом цены MagicBook X16 с доставкой из Китая я бы предпочёл всё же HONOR — вы всё равно не будете бегать по командировкам и 16-дюймовым ноутом в рюкзаке вдали от розетки. А работать за HONOR чуть поприятнее всё-таки.
Apple MacBook Air (M3)
А золотой середины-то и нет почти. Вот вы накопили 130 тысяч рублей и готовы взять что-то от Эппла. Ну хоть что-нибудь, пусть даже дисплей будет меньше.
Ладно, «что-то» — это слишком абстрактное понятие, потому что под ним скрывается только один актуальный ноутбук, который можно смело рекомендовать к покупке. Да и то, если вы храните всё в облаке/на съёмном HDD/SSD и на ноутбуке только набираете текст в заметках. Почему?
Да потому что за (!) 130 тысяч рублей (если уж мы сравниваем магазины сетевой федеральной розницы) вы получаете (!) 256 ГБ встроенной памяти, вместо встроенного терабайта в HONOR. Если чё, в MacBook SSD распаян, его там просто не переставишь и не апгрейднешь, как в ноутбуках на Windows.
Мне кажется, что 256 ГБ в ноутбуках в 2025 г. должны быть запрещены нормативно-правовыми актами во всех странах. Но для Apple и это прогресс, ведь еще недавно эти замечательные люди укомплектовывали свои мощные ноутбуки смешными 8 ГБ оперативной памяти (этот именно такой), которые не пригодны вообще ни для чего, чтобы вам не рассказывали любители «яблок».
Ну и я уж не говорю о том, что если вам нужен аналог MacBook Air, то Tecno MagicBook T1 и HONOR MagicBook 14, либо MSI Modern какой-нибудь за 50 тысяч рублей будут более разумным выбором.
«И что, больше конкурентов этому HONOR типа не существует, ты хочешь сказать?», — спросите вы? Они-то существуют, но вы не захотите такое покупать. Ну ладно, перечисляю, иначе же решите, что я вам тут какую-то конкретную модель впариваю. Среди 16-дюймовых конкурентов сегодня:
-
Есть примерно по такой же цене в 60-80 тысяч рублей постоянно перегревающиеся и троттлящие (сбрасывающие производительность из-за температуры) Asus Vivobook 16/16X. Некоторые из них даже не от USB-C, а от фирменного (!) зарядного разъёма Asus заряжаются до сих пор.
-
Есть Lenovo ThinkBook 16 G6, но у них намного медленнее процессоры и как бы никаких преимуществ взамен. Просто нацен-очка.
-
Есть Huawei MateBook D 16, но это те же яйца, только в профиль, честно говоря. И в основном HONOR по цене интереснее.
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Есть ноутбуки Infinix, но это те же ноутбуки Tecno, довольно бюджетные металлические модельки, только у Infinix, в отличие от Tecno, аккумулятор не 75 Вт·ч, а 40-53. Поэтому брать именно их стоит, если цена ниже, чем у Текны.
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Есть всяческие Maibenben. Ну... не знаю, среди них есть и хорошие модели, и стрёмные. Потому что Maibenben ничего сам не производит, а заказывает готовые платформы у Clevo. Это как Digma Pro какая-нибудь, только ближе к телу (ближе к китайским фабрикам). Опять же, не блещут автономностью чаще всего.
В общем, всё это унылота какая-то. А радикально более крутые ноутбуки — это уже что-то на OLED, наподобие Acer Swift Edge или Lenovo IdeaPad 5 Pro, но на них даже в мелких магазинах цены стартуют со 100 тысяч рублей, а бывают и по 120 тысяч. А я вам напоминаю, что HONOR MagicBook X16 из Китая стоит 52-55 тысяч с доставкой и всеми пошлинами.
Итого
Рыночек, конечно, порешал цены в российских сетевых магазинах, поэтому такой MagicBook X16 с терабайтом на SSD и мощным i5 вам влетит в DNS/М.Видео/МТС/Ситилинке тыщ в 80-90. Правда, порешал он и другие бренды, так что у них тоже ничего такого, чтобы было и лучше, и дешевле, нет.
Ничего поражающего воображение в базовом 16-дюймовом ноутбуке HONOR (напоминаю, что есть X16 Pro и X16 Plus) нет, но он приятен тем, что в нём просто всё выполнено на уровне:
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Нормальный дисплей. Не отличный, просто приятный. Если вам в ноутбуке для работы/учёбы нет жизненной необходимосит в 90/120 Гц и хватит 60 Гц, то и норм будет, цветопередача нормальная в целом: ни сине-фиолетовых морд, ни оттенков зелёного цвета, никаких дефектов изображения. Просто насыщенность не такая жёсткая-ядрёная, как многие привыкли видеть в современных ноутбуках.
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Цельнометаллический корпус и относительно небольшой вес. 1,65 кг — это тот показатель, при котором ноутбук можно запросто носить в рюкзаке вместе с блоком питания (он тут небольшой, всего на 65 Вт, и это хорошо);
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Быстрый SSD. Не noname китайский, как часто комплектуют, а породистый Western Digital, весьма бодренький. И памяти целый терабайт. Возможно у нас вся аудитория тех, кто стандартные 512 ГБ вытряхивает и сразу модернизирует себе объём памяти в ноутбуке после покупки, но я чёт сомневаюсь. Так что хорошо, что всё укомплектовано достаточно уже из коробки;
-
Процессор быстрый. 8 ядер, 12 потоков, а результаты в тестах лучше, чем у i7 из U-серии, причём без нагрузки этот игровой i5 не особо прожорлив, в отличие от иных AMD.
Ещё одна важная вещь, которую вы вряд ли встретите у более дешевых конкурентов — возможность удобно (а не как в стандартных приложениях) подключить смартфон такого же бренда. Это когда устройства в рамках одной сети сами соединяются друг с другом и позволяют отправлять и принимать файлы по клику. Со всякими контактами из записной книжки смартфона и буфером обмена это тоже работает. Да и подключение смартфона в виде «веб-камеры» с крутым качеством изображения к ноутбуку дорогого стоит.
Хороший ли это ноутбук для офисной работы? С такой диагональю и полноразмерной клавиатурой — да, можно считать почти полноценной рабочей станцией которую легко брать с собой всюду.
Дороговато, но можно сэкономить на скидках, либо взять ноутбук с доставкой из Китая — так удастся сэкономить пару десятков тысяч рублей. И вот при таких условиях покупка выглядит едва ли не лучшей, которая за эти деньги возможна.
- Очень быстрый SSD
- Intel Core i5 13-го поколения
- Большой экран с адекватным балансом белого
- Небольшая емкость аккумулятора
- Клавиатура без подсветки