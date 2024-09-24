Флагманский планшет с самым качественным экраном и самой выгодной ценой

Флагманский планшет с самым качественным экраном и самой выгодной ценойHONOR MagicPad 2
Внешний вид
HONOR MagicPad 2 — аккуратный и стильный планшет, с абсолютно ровными рамками вокруг 12,3" экрана (да, у нас тут высшая лига планшетов, среди которых 12 дюймов — стандарт в 2024 г.). Даже в закруглённых экранах толщина рамки остаётся постоянной. Выглядит аккуратно.
Спинка у планшета с перламутровой текстурой. Красивая, приятная на ощупь, хотя и маркая. Но тут вопрос в том, предпочитаете ли вы использовать планшет в чехле, либо он у вас лежит дома «как есть» прикроватным гаджетом? Во всяком случае, если использовать HONOR MagicPad 2 с фирменным чехлом-клавиатурой, то этого не видно.
По массогабаритным характеристикам у нас тут получается что, с одной стороны, полноценная (10 тысяч мАч) ёмкость аккумулятора, при этом быстрая зарядка, в отличие от Самсунгов и iPad. Это важно, потому что у планшетов (если вы ими пользовались, то знаете) с их ёмкостью аккумуляторов, это супер-важно — даже 5000 мАч на смартфонах с низкой мощностью зарядки могут мусолиться 2.5 – 3 часа. А теперь умножайте это на двое в планшетах, потому что в них 10000 мАч.
|Планшет
|Размер дисплея
|Ёмкость аккумулятора
|Мощность зарядки
|Водозащита
|HONOR MagicPad 2
|12.3”
|10050 мАч
|66 Вт
|Нет
|Samsung Galaxy Tab S9+
|12.4”
|10090 мАч
|45 Вт
|IP68
|Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
|14.6”
|11200
|45 Вт
|IP68
|Apple iPad Pro 13 (2024)
|13”
|10290 мАч
|30 Вт
|Нет
|Huawei MatePad Pro 13.2
|13.2”
|10100 мАч
|88 Вт
|Нет
|Microsoft Surface Pro 10 2024
|13”
|5900 мАч
|45 Вт
|Нет
|Xiaomi Pad 6S Pro 12.4”
|12.4”
|10000 мАч
|120 Вт
|Нет
С другой стороны, Самсунг, например, жертвует скоростью зарядки в пользу водозащиты планшета... Но мы уже не уверены, что люди носят планшет для просмотра фильмов в ванной, как это было со старыми планшетами Sony Xperia Tab.
У Xiaomi зарядка вообще радикально быстрая при обычной толщине корпуса, но... зачем-то IPS-дисплей. Да, в планшете за 60-70 тысяч рублей. Это уже не только уныловато по качеству изображения, но и плохо для автономности (OLED кушает меньше, чем IPS). Так что заряжать Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 вы будете быстрее, но вам придётся делать это чаще.
Несмотря на то, что и стилус, и клавиатура похожи на таковые у HONOR Pad 9, конструкция тут принципиально другая. Потому что HONOR MagicPad 2 — это старшая флагманская модель, а HONOR Pad 9 — среднебюджетная. У HONOR Pad 9 клавиатура заряжалась отдельно через собственный разъём USB-C, и имела кнопку включения. У HONOR MagicPad 2 клавиатура уже не имеет никаких лишних элементов, а заряжается она… от самого планшета с помощью беспроводной зарядки.
Решение, к слову, не очевидное. У тех же Samsung фирменная клавиатура, тоже сделанная в виде чехла, заряжается от планшета контактным способом (разъёмом в штекер, проще говоря).
Тут, правда, есть нюанс — судя по всему, зарядка клавиатуры происходит только когда она разложена, а когда она закрывает экран (т.е. планшет в сложенном состоянии) — зарядки нет. С другой стороны, а какая разница — ведь, в сложенном состоянии нельзя использовать ни клавиатуру, ни сам планшет, а разрядиться «в ноль» и перестать работать, если планшет не разряжен «в ноль», клавиатура не сможет.
Стилус тоже заряжается беспроводным способом и крепится на магнитах на верхний торец планшета. Тут у Samsung решение немного лучше: в дополнение к этому способу у корейцев есть также и откидной кармашек на чехле, где можно прятать стилус, и где он, к слову, тоже подзаряжается. Просто крепление сбоку выглядит не очень надёжным — складывается ощущение, что стилус может случайно потеряться. С другой стороны, магнит здесь довольно сильный.
Экран и интерфейс
У HONOR MagicPad 2 большой 12,3-дюймовый OLED-экран высокого разрешения: 1920х3000 пикселей. Это разрешение даже чуть выше, чем у 14,6-дюймового Samsung Galaxy S9 Ultra (1848х2960 пикс.). В iPad по высоте пикселей чуть больше, а по длине — чуть меньше, но это в основном потому, что в нём и дисплей «квадратнее». Но разница между 4:3 и 16:10 невелика, как вы уже видите по соотношению количества пикселей, оба варианта одинаково удобны и для чтения, и для иросмотра видео.
Максимальная частота обновления экрана — 144 Гц, а яркость может достигать 1600 кд/м2. Эти 1600 кд/м2, как водится в OLED-дисплеях, достижимы, когда в основном на дисплее тёмное изображение, а его меньшая часть — светлая (белые буквы на чёрном фоне, например), но даже 600 кд/м2 на такой диагонали вам хватит с головой. Просто вспомните, что большинство экранов ноутбуков 13-14" выдают не более 350 кд/м2 и представьте, насколько яркие экраны в современных флагманских планшетах.
|HONOR MagicPad 2
|Максимальный уровень яркости (авто/макс./мин.)
|600/1,82 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бечсконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1,69/4,39
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7000-8000К
Экраны планшетов HONOR всегда классные по яркости и цветопередаче даже в недорогих HONOR Pad 9 и HONOR Pad X9, а тут ещё и OLED.
Интерфейс внешне похож на iPad OS, но логика интерфейса — как в типичном Android-планшете. Лучшее из двух миров в нынешние-то санкционные времена в планшетах Apple.
Клавиатура
Благодаря внушительному размеру самого планшета клавиатура тоже получилась большой, благодаря этому печатать на ней удобно. Ход клавиш более миллиметра, нажатия хорошо ощущаются.
Смена языков ввода осуществляется нажатием функциональной кнопки (четыре скруглённых квадратика, где левый-верхний закрашен) и пробела.
В остальном, рассказывать особо и нечего — просто привычная клавиатура, почти как у ноутбука. Конструкция крепления планшета довольно устойчивая и, несмотря на то, что экран (т.е. сам планшет) значительно тяжелее основания (клавиатуры), печатать можно даже на коленях. Разве что, наклон (в отличие от Samsung и Apple) отрегулировать невозможно.
Функциональность
С клавиатурой, думаю, всё понятно — она нужна, чтобы удобно печатать. Но и стилус, разумеется, в планшете не для того, чтобы проще было в иконки попадать.
Благодаря стилусу в HONOR MagicPad 2 мы получаем:
-
Рукописный ввод с преобразованием в текст, подпись документов
-
Удобные заметки, рисование от руки.
Для большинства функций подойдёт предустановленный офисный пакет HONOR Документы, который позволяет создавать и редактировать файлы Word, Excel, PowerPoint (doc/docx/dot/dotx, xls/xlsx/csv, ppt/pptx), а также экспортировать их в PDF, ну и подписывать уже сами PDF.
Распознавание рукописного ввода работает весьма удобно: можно писать на весь экран, после чего текст сразу конвертируется в печатные буквы. Я пробовал писать и на английском, и на русском языке — система распознавала всё автоматически.
Отдельно понравился ввод рукописных формул с преобразованием в печатные символы. Выглядит довольно круто, хотя маленькую букву эпсилон мне планшет неизменно вписывал как «ϵ», даже если я хотел «ε».
Также можно создавать рукописные заметки вообще в любой момент, даже не отвлекаясь от просмотра YouTube, например.
Планшет поддерживает ИИ-функции в области обработки изображений. Например, можно удалить нежелательный объект с фотографии, обведя его стилусом. Планшет сам распознает объект, который нужно удалить, и дорисует фон.
В некоторых случаях получается очень даже круто, но в целом сегодня это довольно обыденная функция, которая есть у многих.
Наконец, стоит отметить звук планшета. Благодаря 8 динамикам с пространственным аудио смотреть фильмы на нём (разумеется, дома, ну или там, где вы никому не помешаете) очень комфортно без дополнительной акустики — наушников, колонок и т.п. Да и музыкальные концерты звучат довольно прилично, особенно классическая музыка и джаз.
Производительность и автономность
Как флагманский продукт, HONOR MagicPad 2 оборудован одним из самых производительных процессоров на рынке — Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. И вы скажете, что: «Ну, это не самый топ — есть ведь ещё более быстрый Snapdragon 8 Gen 3?». Да, он есть, но ни в флагманских Samsung, ни в Huawei, ни в Xiaomi его не устанавливают. Этот процессор встречается только в OnePlus Pad 2 (он же Oppo Pad Pro), планшете с IPS-дисплеем и скорее игровой направленностью. И в чисто игровом ZTE nubia Red Magic Nova — тоже IPS, игровая подсветочка на корпусе и прочие свистоперделки.
Так что на сегодняшний день в Android-планшетах с качественными OLED-дисплеями вершина производительности — это Snapdragon 8 Gen 2 и 8s Gen 3, почти одинаковые по производительности. 8 Gen 2 чуть быстрее в некоторых играх, 8s Gen 3 экономичнее расходует заряд аккумулятора.
Apple M4 в iPad, если быть откровенным, ещё мощнее, но отличия вы заметите, только если будете монтировать какой-нибудь 1.5-часовой фильм на планшете. И автономность при такой нагрузке на процессор в планшете Apple вам совсем не понравится.
Кстати, об автономности. Аккумулятора ёмкостью 10050 мАч во флагманском HONOR хватает, чтобы планшет с таким процессором и навороченным экраном работал на уровне среднебюджетного HONOR Pad 9 (у которого гораздо менее прожорливый Snapdragon 6 Gen 1) и даже чуть дольше. У той модели ниже ёмкость аккумулятора, но и «железо» значительно менее требовательное. При этом в игровом режиме HONOR MagicPad 2 работает даже дольше, однако сразу скажу, что наш игровой тест включает в себя лишь рендеринг графики в игре, а не постоянное управление, подгрузку уровней и т.п.
На фоне смартфонов автономность любого планшета, конечно, впечатляет меньше, но это обычное положение вещей — топовые планшеты Samsung, Huawei и iPad продержатся в работе от аккумулятора примерно столько же.
Камера
Камера в планшете, с одной стороны, штука обязательная (фронталка нужна для созвонов, тыльная камера — для снимков документов, например), с другой — за её качеством можно не гнаться. Во всяком случае, так считают производители. Сомнительно, конечно, но допустим. В конце концов, передать фотографию с телефона на планшет при необходимости можно легко и просто, и без всякого интернета.
С другой стороны, у Samsung в блоке камер, например, есть и сверхширокоугольный модуль, тогда как у HONOR — только основной широкоугольный.
Из минусов — все камеры у HONOR могут снимать максимум при 30 кадрах в секунду, при этом фронтальная — в 1080p и при 30 кадрах в секунду. Тут, конечно, Samsung и Apple немного впереди — Samsung Galaxy Tab S9+ умеет снимать 4K на фронталку, а у Apple iPad Pro есть возможность съёмки в 60 к/с.
Конкуренты
|HONOR MagicPad 2
|Samsung Galaxy Tab S9+
|Apple iPad Pro 13 (2024)
|Операционная система
|Android 14 + MagicOS 8.0.1
|Android 13 + One UI 6
|iPad OS 18
|Экран
|OLED 12,3", 3000x1920 пикс., 16:10, 290 ppi, 144 Гц
|AMOLED 12,4", 2800x1752 пикс., 16:10, 266 ppi, 120 Гц
|OLED 13", 2752x2064 пикс., 4:3, 264 ppi, 120 Гц
|Процессор
|Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3, 1x Cortex-X4 3,0 ГГц + 4х Cortex-A720 2,8 ГГц + 3x Cortex-A520 2,0 ГГц
|Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2, 1x Cortex-X3 3,36 ГГц + 2х Cortex-A715 2,8 ГГц. + 2x Cortex-A710 2,8 ГГц + 3x Cortex-A510 2,0 ГГц
|Apple M4
|Графика
|Adreno 735
|Adreno 740
|Apple GPU
|Оперативная память
|8/12/16 Гбайт
|12 Гбайт
|8/16 Гбайт
|Накопитель
|256/512/1024 Гбайт
|256/512 Гбайт
|256/512/1024/2048 Гбайт
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS
|Камеры
|Основная: 13 Мп f/2,0, качество видео до 4K@30 FPS, фронтальная: 9 Мп f/2,2, 1080@30 FPS
|Основная: 13 Мп f/2,0 + 8 Мп f/2,2 (ультраширик), качество видео до 4K@30 FPS, фронтальная: 12 Мп f/2,4, 4K@30 FPS
|Основная: 12 Мп f/1,8, качество видео до 4K@60 FPS, фронтальная: 12 Мп f/2,4, 1080@60 FPS
|Аккумулятор
|10050 мАч
|10090 мАч
|10290 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|45 Вт
|30 Вт
|Размеры
|274,5x180,5x5,8 мм
|285,4x185,4x5,7 мм
|281,6x215,5x5,1 мм
|Масса
|555 г
|586 г
|579/582 г
|Класс защиты
|нет
|IP68
|нет
|Поддержка стилуса
|да
|да
|да
|Цена
|от 70 тысяч рублей
|от 90 тысяч рублей
|от 147 тысяч рублей
Samsung Galaxy Tab S9+
Главная «фишка» Samsung — стилус (пардон, электронное перо) уже в комплекте, с другой стороны и цена выше, а клавиатуры стоят от 17 тысяч рублей. В итоге, выйдет дороже. Зато планшет Samsung имеет защиту IP68 и сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания (у HONOR сканера отпечатков нет, биометрия ограничена распознаванием лица). Также из упомянутых конкурентов он единственный умеет снимать на фронтальную камеру 4K-видео. В видеосвязи WhatsApp и Telegram такого качества вы не добьётесь, но если снимаете себя на видео для какого-нибудь блога или путевых заметок на фронтальную камеру, Samsung предпочтительнее. Или снимайте себя на смартфон, если уж хотите по-настоящему хорошее качество видео в карманном устройстве.
Apple iPad Pro 13 (2024)
Главная «фишка» Apple iPad Pro — лютый запас мощности процессора (как в хорошем ноутбуке практически) и дичайше завышенная цена. Если цены за модели HONOR и Samsung начинаются от 70 и 90 тысяч рублей, то у Apple это сразу 146 тысяч рублей за самую слабую версию. При этом, замечу, стилус и клавиатура в комплекте тоже не поставляются, как и «рисовательный» софт.
Что ещё? Медленная зарядка и нет водозащиты, зато минимальная толщина. Плюс кому-то может понравиться соотношение сторон экрана 4:3 — для создания контента это действительно лучше, а вот фильмы смотреть удобнее будет на HONOR/Samsung.
Итого
HONOR MagicPad 2 — отличный вариант топового планшета для работы и развлечений по довольно адекватной цене. Комплект со стилусом и чехлом-клавиатурой обойдётся в 80 тысяч рублей (с доставкой из Китая через AliExpress и Ozon Global можно найти 256 ГБ-версию без стилуса и чехла за 49-53 тысячи рублей).
И это дешевле, чем у Samsung с аналогичной функциональностью и производительностью. iPad Pro от Apple вообще стоит от 147 тысяч рублей за версию с 256/8 Гбайт памяти, и это без чехлов и стилусов. А у Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus и остальных просто нет планшетов, сочетающих настолько мощный процессор и настолько качественный дисплей.
Можно ли превратить HONOR MagicPad 2 в полноценный рабочий инструмент? Да, но всё ещё зависит от того, с чем именно вы работаете. Ввод текстов (хоть рукописным методом, хоть на клавиатуре), формул, рисование схем, заметок — всё это легко и удобно делать на планшете, в том числе благодаря большому и качественному экрану. Вот про рисование и дизайн не скажу — сам я в этом не специалист и рисовать не умею. Но стилус умеет всё необходимое, так что просто находите подходящее приложение для рисования и будет вам счастье.
- Отличный экран высокого разрешения
- Недорогой комплект из стилуса и чехла-клавиатуры
- Беспроводная зарядка и магнитные крепления стилса и чехла-клавиатуры
- Отличная производительность
- Мало встроенного софта под стилус
- Камеры снимают только в 30 FPS
- Наклон экрана к клавиатуре не регулируется