Флагманский планшет с самым качественным экраном и самой выгодной ценой

Стилус тоже заряжается беспроводным способом и крепится на магнитах на верхний торец планшета. Тут у Samsung решение немного лучше: в дополнение к этому способу у корейцев есть также и откидной кармашек на чехле, где можно прятать стилус, и где он, к слову, тоже подзаряжается. Просто крепление сбоку выглядит не очень надёжным — складывается ощущение, что стилус может случайно потеряться. С другой стороны, магнит здесь довольно сильный.

Экран и интерфейс

У HONOR MagicPad 2 большой 12,3-дюймовый OLED-экран высокого разрешения: 1920х3000 пикселей. Это разрешение даже чуть выше, чем у 14,6-дюймового Samsung Galaxy S9 Ultra (1848х2960 пикс.). В iPad по высоте пикселей чуть больше, а по длине — чуть меньше, но это в основном потому, что в нём и дисплей «квадратнее». Но разница между 4:3 и 16:10 невелика, как вы уже видите по соотношению количества пикселей, оба варианта одинаково удобны и для чтения, и для иросмотра видео.

Максимальная частота обновления экрана — 144 Гц, а яркость может достигать 1600 кд/м2. Эти 1600 кд/м2, как водится в OLED-дисплеях, достижимы, когда в основном на дисплее тёмное изображение, а его меньшая часть — светлая (белые буквы на чёрном фоне, например), но даже 600 кд/м2 на такой диагонали вам хватит с головой. Просто вспомните, что большинство экранов ноутбуков 13-14" выдают не более 350 кд/м2 и представьте, насколько яркие экраны в современных флагманских планшетах.