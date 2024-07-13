Я опробовал бюджетный планшет с клавиатурой и стилусом взамен ноутбука. Выводы двоякие

Главная фишка TCL NXTPAPER — в экране «а-ля бумага», который, правда, понравится далеко не всем. Он довольно тусклый, но приятный для глаз, но только если вы больше предпочитаете читать, скажем, газеты, а не смотреть сайты в интернете. Ну и стилус тут в комплекте — отсюда и цена. Процессор в целом тоже слабоват, как и у HONOR.

Итого

Придраться к HONOR Pad 9 можно в связи с сочетанием его цены и комплектации. То есть, да, сам планшет относительно недорогой — 27 тысяч рублей за версию с памятью 128 Гбайт. Ещё 5 тысяч стоит фирменный стилус. Ну и, наконец, чехол-клавиатура — 8 тысяч. Итого набежало 40 тысяч рублей.

С одной стороны, стилус для того же Xiaomi Pad 6 стоит дороже — 9,4 тысяч рублей. Да и вообще у HONOR реально одно из самых интересных по цене предложений на рынке.

С другой — все аксессуары придётся покупать отдельно, какого-то единого комплекта нет. И дело даже не в том, что единый комплект наверняка был бы дешевле, дело в том, что придётся всё это где-то искать. Скажем, в DNS в Москве есть планшеты и стилусы, но нет клавиатуры. При этом и стилусы в наличии лишь в 20 магазинах, тогда как планшеты — в 168.

Жаль, что HONOR не придумали комплект «всё и сразу». Ну или хотя бы планшет в комплекте со стилусом? Клавиатура-то она может и не сильно нужна, а вот без стилуса планшет сильно теряет в функциональности.

Ну а так за 40 тысяч вы получаете отличный рабочий инструмент, который конечно ноутбук не заменит, но и ноутбук так-то не сможет делать то, что умеет планшет со стилусом — например, подписывать документы или позволять вводить рукописный текст.