Я опробовал бюджетный планшет с клавиатурой и стилусом взамен ноутбука. Выводы двоякие

Я опробовал бюджетный планшет с клавиатурой и стилусом взамен ноутбука. Выводы двоякиеHONOR Pad 9
Внешний вид
Дабы не отправлять вас читать предыдущий обзор, кратко о главном: HONOR Pad 9 — это относительно бюджетный 12-дюймовый планшет, в котором есть всё, что нужно, за небольшие деньги, 27 тысяч рублей (базовая комплепктация без клавиатуры и стилуса).
А вот теперь будем разбираться в расширенной комплектации и её нюансах.
Первое, что «с порога» хотелось бы доработать, это крепление для стилуса. К сожалению, если чехол-клавиатура «сидит» на планшете как влитая (правда, без магнитного крепления), то для стилуса места не нашлось. Даже как-то обидно: у HONOR было куча вариантов в других моделях планшетов, куда крепить стилус, и ни один из них в Pad 9 реализован.
У дорогих планшетов (Apple, Samsung), например, стилус крепится на магнитах. Ладно, допустим, для бюджетного планшета этот вариант не подходит. Но ведь можно было бы придумать крепление в чехле-клавиатуре. У того же Samsung часть магнитной спинки можно отогнуть — и там предусмотрено пространство специально под стилус.
В конце концов, можно было оставить место на сгибе чехла-клавиатуры — но и этого не реализовали.
В общем, стилус надо носить с собой в кармане рубашки, как офисный клерк с ручкой для подписывания договоров. Ну или типа того.
Ещё один важный момент, обусловленный тем, что планшет недорогой и в основном его будут покупать без клавиатуры или стилуса: все аксессуары надо заряжать дополнительно. И у чехла-клавиатуры, и у стилуса свои отдельные USB-C порты для зарядки. Т.е. даже если планшет лежит в чехле, то чехол от планшета не заряжается (ну или наоборот).
Как следствие: клавиатуру нужно отдельно включать, ну и не забывать выключать. Зато стилус умеет сам переходить в спящий режим, пробуждать его можно кнопкой на боку.
Экран
У HONOR Pad 9 большой 12-дюймовый экран с разрешением 2560×1600 пикселей и максимальной частотой обновления 120 Гц. Тип экрана — IPS, но это и понятно, у младших моделей Samsung и Apple тоже ставят IPS, хотя стоят они уже намного дороже.
|HONOR Pad 9
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|553/1,84 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1500:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,59
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8000K
В любом случае, экран довольно яркий (500 кд/м, в реальности даже ярче) и контрастный — 1500:1. Ну а 120 Гц обеспечивают плавность.
Ещё лично мне нравится оболочка системы в планшетах HONOR и стандартная тема со значками. Чем-то он напоминает iPad, в хорошем смысле.
Функции планшета
Я решил написать этот отдельный абзац, потому что иначе снова бы получился просто типичный Ferra-обзор очередной «железки».
Так-то планшет с клавиатурой и стилусом вполне может быть рабочим инструментом. Конечно, с оговорками: смотря какая у вас вообще работа. Но я давно использую в жизни подобнога рода технику, а потому специально проверял HONOR Pad 9 в разных сценариях.
И первое же, что приходит на ум, когда речь заходит о ланшете со стилусом — подпись документов. Для этого на планшете предустановлено приложение HONOR PDF и офисный пакет HONOR Office, включающий в себя аналоги Word, Excel и Power Point. Любой документ (а также картинку или фото) можно экспортировать как PDF и тут же открыть в приложении HONOR PDF, где в левом-верхнем углу есть значок стилуса с подписью.
Нажимаем, выбираем цвет кисти, подписываем, и либо сохраняем, либо отправляем через меню «Поделиться» — там можно отправить документ по почте или через мессенджер.
Присланный вам документ вы можете открыть и подписать, всё выполняется быстро, в пару нажатий, а подпись выглядит естественной благодаря тому, что стилус поддерживает 4096 степеней нажатия (по заверениям производителя).
И что особенно клёво! Функция подписи реагирует именно на стилус, пальцем или ладонью вы ничего ни случайно, ни специально нарисовать не сможете.
Вторая важная «фишка» — создание рукописных заметок, причём в любое время. Смотрите вы, скажем, YouTube, а там автор задаёт какую-то задачку. Вы нажимаете стилусом на полупрозрачный значок стилуса сбоку, после чего открывается всплывающее меню, предлагающее создать печатную или рукописную заметку.
Заметка открывается тут же в плавающем окне, с ним можно отдельно работать, а можно развернуть на весь экран, на пол-экрана (режим нескольких окон), свернуть, закрыть.
При этом есть настройка, автоматически запускающая создание заметки, как только вы коснулись стилусом выключенного экрана планшета (если только сам планшет включён, конечно).
Созданные заметки, пока вы их не закрыли, группируются в отдельную иконку — стилус на жёлтом фоне. Тут бы конечно могли какой-то другой символ придумать, а то не сразу понятно и можно перепутать с быстрым меню. Если нажать эту иконку — откроется боковая панель с миниатюрами всех создаваемых в данный момент заметок.
Ну и последняя интересная штука со стилусом: рукописный ввод. Тут, конечно, функциональность приложений HONOR уступает Samsung, которые вообще лучшие сейчас по распознаванию рукописного ввода. Но всё же распознать даже криво написанный текст приложение заметок может: сначала пишем от руки, потом выбираем инструмент «обвести», и во всплывающем меню жмём «…» и выбираем «преобразовать в текст».
При этом текст становится доступен временно отдельным слоем — можно не заменять то, что написано от руки, а просто скопировать текст и вставить в какое-то другое место.
В принципе, распознавать текст можно и из фотографии. Правда, это уже другая функция и именно с рукописным текстом она работает ужасно. У меня так и не получилось взять отфотографированный текст и как-то «скормить» его функции распознавания почерка.
Да и в целом, все функции стилуса привязаны к какому-то конкретному приложению (и как правило это фирменное приложение «Заметки»), а не ко всему, что отображается на экране. Скажем, у Samsung можно в похожем всплывающем меню функций стилуса обвести вообще что угодно на экране, скопировать это отдельно, и перевести, распознать, отредактировать и т.п. Но ещё раз, Samsung в этом лидеры и их устройства стоят радикально дороже, чем HONOR Pad 9.
Жаль, что у HONOR не предусмотрено никакого стандартного/фирменного приложения для продвинутого рисования, чтобы можно было посоветовать художникам, иллюстраторам, дизайнерам. Но если вы скачаете из Google Play (а сервисы Google здесь доступны в полном объёме) тот же Sketchbook, то он будет без проблем поддерживать стилус. В том числе, разную силу нажатия стилусом на экран.
Наконец, пару слов стоит и о клавиатуре сказать. Тут, думаю, всё очевидно: можно печатать текст в удобном виде, кнопки большие, нажимать их приятно, ход мягкий и короткий, но достаточно чёткий. Языки ввода переключаются нажатием универсальной кнопки (между кнопкой поиска и левым Alt) и пробела, ну и стандартные сочетания клавиш типа Ctrl+C/Ctrl+V работают.
Производительность и автономность
Главное, что вам надо знать о производительности HONOR Pad 9 — он не тормозит.
Все описанные в предыдущем параграфе действия происходят плавно, без пролагиваний и микрофризов. Разве что пару раз у меня «зависало» сохранение заметки — но это было именно после каких-то диких экспериментов в духе «а давайте-ка ещё вот так попробуем». Во время обычной работы всё было нормально.
Тем не менее, должность обязывает: планшет работает на Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Это как раз стартовый уровень для устройств, которые не должны лагать — этакий начальный среднебюджетник.
По автономности — неплохо, но бывает и больше. Видимо, сказывается 12-дюймовый экран, который надо ещё как-то подсвечивать, да чтоб ярко было.
Камера
Из-за невысокой цены (бОльшая часть которой «ушла» на экран, видимо), ожидать впечатляющую камеру здесь и не стоило. У этого, впрочем, есть и минусы: если вы надеетесь фотографировать на планшет слайды с презентаций или какие-то документы, то лучше для этой цели использовать смартфон, и уже потом передавать их на планшет для редактирования и дальнейшей работы. Для этого можно использовать и стандартную для Android функцию Nearby Share, и фирменную HONOR Share, если вдруг у вас и смартфон бренда HONOR.
В общем, камера в планшете (что селфи, что основная) — это на случай, если у вас ничего под рукой почему-то не оказалось.
Конкуренты
|HONOR Pad 9
|TCL NXTPAPER 12 Pro
|Xiaomi Pad 6
|Операционная система
|Android 13 + MagicOS 7.2
|Android 12
|Android 13 + MIUI14
|Экран
|IPS 12,1", 2560x1600 пикс., 16:10, 249 ppi, 120 Гц
|NCVM IPS 12,2'', 2160x1440 пикс., 3:2 (15:10), 213 ppi, 60 Гц
|IPS 11", 2880x1800 пикс., 16:10, 249 ppi, 120 Гц
|Процессор
|Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen, 4х Cortex-A78 2,2 ГГц , 4x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Mediatek MT8771, 2x Cortex-A76 2,4 ГГц, 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G, Cortex-A77 3,2 ГГц + 3x Cortex-A77 2,42 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Графика
|Adreno 710
|Mali-G57 MC2
|Adreno 650
|Оперативная память
|8/12 Гбайт
|8 Гбайт
|6/8 Гбайт
|Накопитель
|128/256/512 Гбайт
|256 Гбайт
|128/256/512 Гбайт
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS
|LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS
|Камеры
|Основная: 13 Мп, f/2,0, качество видео: до 4K@30 FPS, фронтальная: 8 Мп f/2,2
|Основная: 13 Мп, f/2,0, качество видео: до 1080@30 FPS, фронтальная двойная: 8 Мп + 8 Мп
|Основная: 13 Мп, f/2,2, качество видео: до 4K@30 FPS, фронтальная: 8 Мп f/2,2
|Аккумулятор
|8300 мАч
|8000 мАч
|8840 мАч
|Мощность зарядки
|35 Вт
|18 Вт
|33 Вт
|Размеры
|267,3x167,4x6,9 мм
|279x192,5x6,9 мм
|254x165,2x6,51 мм
|Масса
|555 г
|599 г
|490 г
|Класс защиты
|нет
|нет
|нет
|Поддержка стилуса
|да
|да
|да
|Цена
|от 23 тысяч рублей
|от 30 тысяч рублей
|от 30 тысяч рублей
Xiaomi Pad 6
11-дюймовый планшет Xiaomi Pad 6 в первую очередь отличается производительностью — благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 870. Конечно, он будет гораздо мощнее HONOR, но в офисной работе вы этого не заметите. Стилус придётся докупать отдельно, как и у HONOR, но цена выше — 9400 рублей вместо 5000 рублей.
Короче, Xiaomi Pad 6 скорее для игр, а не рабтоы.
TCL NXTPAPER 12 Pro
Главная фишка TCL NXTPAPER — в экране «а-ля бумага», который, правда, понравится далеко не всем. Он довольно тусклый, но приятный для глаз, но только если вы больше предпочитаете читать, скажем, газеты, а не смотреть сайты в интернете. Ну и стилус тут в комплекте — отсюда и цена. Процессор в целом тоже слабоват, как и у HONOR.
Итого
Придраться к HONOR Pad 9 можно в связи с сочетанием его цены и комплектации. То есть, да, сам планшет относительно недорогой — 27 тысяч рублей за версию с памятью 128 Гбайт. Ещё 5 тысяч стоит фирменный стилус. Ну и, наконец, чехол-клавиатура — 8 тысяч. Итого набежало 40 тысяч рублей.
С одной стороны, стилус для того же Xiaomi Pad 6 стоит дороже — 9,4 тысяч рублей. Да и вообще у HONOR реально одно из самых интересных по цене предложений на рынке.
С другой — все аксессуары придётся покупать отдельно, какого-то единого комплекта нет. И дело даже не в том, что единый комплект наверняка был бы дешевле, дело в том, что придётся всё это где-то искать. Скажем, в DNS в Москве есть планшеты и стилусы, но нет клавиатуры. При этом и стилусы в наличии лишь в 20 магазинах, тогда как планшеты — в 168.
Жаль, что HONOR не придумали комплект «всё и сразу». Ну или хотя бы планшет в комплекте со стилусом? Клавиатура-то она может и не сильно нужна, а вот без стилуса планшет сильно теряет в функциональности.
Ну а так за 40 тысяч вы получаете отличный рабочий инструмент, который конечно ноутбук не заменит, но и ноутбук так-то не сможет делать то, что умеет планшет со стилусом — например, подписывать документы или позволять вводить рукописный текст.