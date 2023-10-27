Подумывали купить бюджетный планшет с клавиатурой вместо ноутбука? Мы испытали такой вариант

Я вот сейчас смотрю на свои iPad Pro 10.5’’ (2017 года), Samsung Galaxy Tab S7 и TCL 11 и вот какая мысль меня посетила… Вы когда-нибудь задумывались, что сегодня из всех составляющих мобильного железа (я имею ввиду “начинку” смартфонов и планшетов), наиболее “дорогим” ингредиентом стал процессор? Ну или “Система на чипе” (System On Chip — SoC).

Мы уже видели недорогие гаджеты с отличной камерой (Realme 9 Pro+, Redmi Note 12 Pro 5G), с отличным экраном (Realme GT Neo 3, Honor 90), но когда речь заходит о флагманском процессоре, то тут ниже 55 тысяч рублей (за новый гаджет) пока цену снижать не научились.

Скажете — и что такого? Логично же всё. С одной стороны — да. С другой, те самые недорогие смартфоны с крутой камерой/экраном выходят достаточно редко. А чаще всего бывает, что смартфон с хорошей камерой нельзя купить с бюджетным процессором или недорогим экраном: только всё вместе и дорого.

При этом, как мне кажется, из всего этого пользователей меньше всего важен запас мощности процессора.

Поймите меня правильно: я не говорю, что гаджет может тупить или тормозить, и это норма. Я говорю о всяких миллионах баллов в антуту, и прочих бесполезных, вообще говоря, для 99% пользователей вещах. Впечатляюще большой разницы в скорости работы большинства приложений в современных смартфонах дороже 20-25 тысяч рублей вы уже не встретите — они все будут работать плавно, а если где-то и будут фризы — то из-за плохой оптимизации, а не потому, что "железо не тянет".

К чему я веду: по сути, вы переплачиваете за высокопроизводительную SoC просто чтобы получить хорошую камеру и/или экран, даже если высокая производительность вам не нужна. Но именно высокая производительность диктует цену.

С другой стороны, HONOR Pad X9 LTE, как кстати и мобильник HONOR 90, который я обозревал недавно — это устройства, построенные не вокруг процессора или камеры, а... вокруг качества экрана. Здесь, в планшете низкого ценового сегмента вы получаете и крутой яркий экран с частотой обновления 120 Гц (а экран — самое важное в планшете), и возможность прицепить чехол-клавиатуру, что обычно среди крупных брендов добавляют только к флагманским моделям и крайне редко редко — к бюджетным.

Единственный момент: сам планшет именно с клавиатурой в российской сетевой рознице продаётся только в единственном варианте — за 29 тысяч рублей, зато это старшая версия с 128 Гбайт памяти и с поддержкой LTE. Не такая уж большая наценка с учётом того, что планшет без клавиатуры с 128 Гбайт + Wi-Fi (без LTE) обойдётся в 22 тысячи.