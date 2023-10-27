Подумывали купить бюджетный планшет с клавиатурой вместо ноутбука? Мы испытали такой вариант

Подумывали купить бюджетный планшет с клавиатурой вместо ноутбука? Мы испытали такой вариантHONOR Pad X9 LTE
Honor сегодня производит даже недорогие планшеты с чехлом-клавиатурой. А в России можно найти в М.Видео комплект за 29 тысяч рублей, причём это единственный вариант в сетевой рознице в России. Стоит ли оно того? Давайте разбираться.
Возможно, вы уже видели обзор HONOR Pad X9 LTE на нашем сайте, и сейчас удивляетесь — зачем тут ещё один.
Но погодите делать выводы:
Во-первых, в замерах автономности планшета в первом обзоре закралась ошибка, и мне бы хотелось её исправить.
Во-вторых, теперь в продаже в М.Видео (а значит, в магазинах по всей России) появились комплектации с клавиатурой и о них всё-таки будет интересно рассказать.
В-третьих, тот обзор писал другой автор, а у него дома не так уж много планшетов (в отличие от меня), с которыми можно было бы сравнить HONOR Pad X9 LTE.
Я вот сейчас смотрю на свои iPad Pro 10.5’’ (2017 года), Samsung Galaxy Tab S7 и TCL 11 и вот какая мысль меня посетила… Вы когда-нибудь задумывались, что сегодня из всех составляющих мобильного железа (я имею ввиду “начинку” смартфонов и планшетов), наиболее “дорогим” ингредиентом стал процессор? Ну или “Система на чипе” (System On Chip — SoC).
Мы уже видели недорогие гаджеты с отличной камерой (Realme 9 Pro+, Redmi Note 12 Pro 5G), с отличным экраном (Realme GT Neo 3, Honor 90), но когда речь заходит о флагманском процессоре, то тут ниже 55 тысяч рублей (за новый гаджет) пока цену снижать не научились.
Скажете — и что такого? Логично же всё. С одной стороны — да. С другой, те самые недорогие смартфоны с крутой камерой/экраном выходят достаточно редко. А чаще всего бывает, что смартфон с хорошей камерой нельзя купить с бюджетным процессором или недорогим экраном: только всё вместе и дорого.
При этом, как мне кажется, из всего этого пользователей меньше всего важен запас мощности процессора.
Поймите меня правильно: я не говорю, что гаджет может тупить или тормозить, и это норма. Я говорю о всяких миллионах баллов в антуту, и прочих бесполезных, вообще говоря, для 99% пользователей вещах. Впечатляюще большой разницы в скорости работы большинства приложений в современных смартфонах дороже 20-25 тысяч рублей вы уже не встретите — они все будут работать плавно, а если где-то и будут фризы — то из-за плохой оптимизации, а не потому, что "железо не тянет".
К чему я веду: по сути, вы переплачиваете за высокопроизводительную SoC просто чтобы получить хорошую камеру и/или экран, даже если высокая производительность вам не нужна. Но именно высокая производительность диктует цену.
С другой стороны, HONOR Pad X9 LTE, как кстати и мобильник HONOR 90, который я обозревал недавно — это устройства, построенные не вокруг процессора или камеры, а... вокруг качества экрана. Здесь, в планшете низкого ценового сегмента вы получаете и крутой яркий экран с частотой обновления 120 Гц (а экран — самое важное в планшете), и возможность прицепить чехол-клавиатуру, что обычно среди крупных брендов добавляют только к флагманским моделям и крайне редко редко — к бюджетным.
Единственный момент: сам планшет именно с клавиатурой в российской сетевой рознице продаётся только в единственном варианте — за 29 тысяч рублей, зато это старшая версия с 128 Гбайт памяти и с поддержкой LTE. Не такая уж большая наценка с учётом того, что планшет без клавиатуры с 128 Гбайт + Wi-Fi (без LTE) обойдётся в 22 тысячи.
Кстати, LTE-версия планшета продаётся в комплектациях с 4/64, 4/128 и 4/128 ГБ + клавиатура. Но с клавиатурой планшет можно купить только в М.Видео.
Хорошие фирменные клавиатуры, если вы не знали, к планшетам стоят от 8 тысяч рублей (Xiaomi) до 12 тысяч (Samsung).
Внешний вид или “зачем планшету клавиатура”?
Поскольку базовую версию мы на Ferra.ru уже рассматривали со всех сторон, здесь сразу будем говорить о клавиатурном комплекте. Итак, в закрытом виде чехол-клавиатура закрывает планшет с трёх сторон — экран, спинка, и нижний торец.
Также чехол, как обычно и бывает, служит одновременно и подставкой. Жёсткость установки планшета на клавиатуру обеспечивается магнитами — один находится в углублении над клавиатурой, другой — на той части чехла, которая “обнимает” экран.
Несмотря на то, что клавиатура и планшет поставляются в отдельных коробках, при включении клавиатуры система сразу её находит и предлагает подключить.
И тут есть один минус: да, клавиатуру надо включать. На ней, на правом боку, имеется ползунок ON/OFF, рядом с USB-C разъёмом для зарядки. Как вы уже, наверное, догадались, клавиатура работает по Bluetooth и заряжается от розетки самостоятельно (через разъём USB-C), т.е. никаких контактов между ней и планшетом нет.
Клавиши
Размер клавиш на клавиатуре чуть меньше обычного, но печатать на ней всё равно удобно. Из буквенных кнопок уменьшены только кнопки “Ъ” и “Ë”.
Стрелки, как ни странно, тоже размещены очень удобно, не перепутаешь. Да и Enter не такой уж узкий, во всяком случае, я по нему не промахивался.
Ход клавиш мягкий, в меру короткий (коло 1–1,5 мм), скорее всего используется мембранный механизм. Для переключения языка при наборе нужно зажать кнопку слева от левого Alt (да, ту, которая напоминает значок Windows) и нажать “Пробел” — чем-то напоминает стандартный способ в macOS.
Но самое главное — производитель удобно настроил взаимодействие между виртуальной клавиатурой и физической. Если вы на сенсорном экране нажмёте пальцем на поле ввода текста, то по умолчанию на экране выскочит виртуальная клавиатура, но если вы нажмёте кнопку на физической — она уберётся. То есть вы можете часть текста печатать на физической клавиатуре, а часть (спецсимволы какие-нибудь, или смайлики, чтобы распальцовку не делать на клавишах) — на экранной.
Ещё я попробовал использовать планшет с клавиатурой положив всю эту конструкцию на колени — ну… Непривычно, но ничего не сваливается и не разваливается. Опять же, подставка на магнитах крепится очень надёжно.
К сожалению, к клавиатуре не поставляется никакой подробной инструкции — только как подключать и складывать. Поэтому я так и не выяснил официального названия той кнопки слева от Alt, или как менять способ переключения раскладки, или для чего ещё могут использоваться специальные кнопки типа этой.
В остальном же использование клавиатуры мало чем отличается от обычной клавиатуры для Windows-ноутбука. Все основные сочетания клавиш типа Ctrl+C, Ctrl+V работают точно так же.
Экран
HONOR Pad X9 LTE один из лучших экранов на рынке. Да, это не OLED, но, во-первых, зато никакой рыхлости из-за PenTile — всё-таки, размеры экранов у планшета большие, а разрешение не особо, из-за этого плотность пикселей (ppi) в два раза ниже, чем у смартфонов. Да и ШИМ на большой диагонали воспринимается хуже. А тут у нас планшет недорогой, вряд ли в него поставили бы качественный OLED.
Во-вторых, зато тут 120 Гц и отличные показатели цветопередачи, у конкурентов такого не найдёшь. Особенно при настройке температуры белого на "Тепло" — тогда и сама температура получается эталонной, 6500К, и DeltaE (отклонение от эталонной цветопередачи) снижается.
|HONOR Pad X9 LTE
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|451/2,37 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1400:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|95%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,28/3,20
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8500К/6500К
Разве что стоит оговориться про разрешение.
Во многих источниках пишут "разрешение — 2К", и от этого у меня прям бомбит. Возможно вы не в курсе, но все эти "2К, 4К" — это изначально разрешение по горизонтали. Т.е. 4К — это, вообще говоря, 4096 точек по горизонтали, но все как-то привыкли считать, что пусть будет 4К и для 3840 точек. Ну, не так уж далеко от истины, если округлить. Стандарт 4K UHD предполагает разрешение 3840х2160 точек и все к этому давно привыкли.
Но потом разрешением 2К стали называть разрешение 2560х1440, что логичнее было бы назвать 2,5К, но нет: среднестатистический пользователь мобильников и компов, видимо, не понимает дроби даже с одним знаком после запятой. Причём, разрешение Full HD как раз ближе к 2К — ну, то есть, 1920 от 2000 составляет те же 4%, что и 3840 от 4000, а разрешение 3840х2160, как я уже сказал выше, без проблем считают как 4К.
И теперь вот мы "приплыли" к тому, что у нас есть 2000х1200, которое маркетологи обозвали как "2К", хотя по сути это то же Full-HD, лишь чуть больше. А до "общепринятого" 2К, то бишь 2560х1440 пикселей, как пешком до Луны.
В общем, такими нехитрыми способами маркетологи вас разводят, а всё потому, что вам лень разбираться в дробях.
Но не считая небольшого мухлежа с разрешением, экран сам по себе отличный и претензий к нему никаких.
Производительность и автономность
Предыдущий наш обзор мы делали в спешке, а теперь планшет попал к нам в руки во второй раз. Мы перетестировали всё по производительности автономности (несколько раз), так что вот вам обновлённые и чуть более корректные данные.
Напомню, что планшет работает на процессоре Qualcomm SM6225 Snapdragon 685, который является даже не чипом среднего уровня, а скорее самый дорогой среди бюджетных. Хотя, для большинства задач его более чем хватает.
Другое дело, что здесь всего 4 Гбайт оперативной памяти — вот это прям самая главная экономия в HONOR Pad X9 LTE. Ощутите ли вы это на деле?
Ну, если будете беспорядочно запускать разные приложения, типа запустили что-то, через пару секунд кликнули на другое приложение, потом ещё, то… Хотя даже так мне не удалось заставить планшет как-то ощутимо “тормозить”. Ну да, приложениям требуется какое-то время, чтобы запуститься, или восстановиться из фоновой работы, но это время измеряется миллисекундами. И даже Google Chrome (если что — здесь есть все сервисы Google, ну вдруг вы сомневались) с кучей вкладок требует не так уж много времени для восстановления работы из фонового режима.
В общем, по оптимизации Honor гораздо лучше Самсунгов, например — оболочка работает быстро даже на не очень мощным железе. Ведь всё это процессор ещё и в 120 Гц отрисовывает, а разрешение экрана — даже чуть выше, чем FHD (2000х1200 пикселей).
Конечно, иногда можно поймать небольшое притормаживание анимации, но это случается реально редко, и не так уж сильно напрягает. Считаю, для устройства за 20 тысяч (без учёта клавиатуры), конкурентов по цене-производительности-функциональности у HONOR Pad X9 LTE просто нет.
Камера
Тут ничего нового — планшет снимает плохо, но кроме дорогих Samsung, все планшеты на Android снимают плохо. И вы вряд ли захотите переплачивать 20-40 тысяч просто за камеру — лучше уже более современный смартфон купить.
Конкуренты
Найти альтернативные планшеты в комплекте с клавиатурой в продаже оказалось не так-то просто. Особенно если отбросить всякую ноунейм-дичь с 2 Гбайт оперативной памяти (пусть и за 10 тысяч рублей). По итогу, более-менее распространённый в продаже конкурент только один, а второй — ещё и ждать, пока доставят не то из Китая, не то из Казахстана.
|HONOR Pad X9 LTE
|Huawei MatePad 10.4
|Lenovo Xiaoxin Pad 2022
|Операционная система
|Android 13 + MagicOS 7.1
|HarmonyOS
|Android 12
|Экран
|IPS 11,5", 2000x1200 пикс., 203 ppi, 120 Гц
|IPS 10,4", 2000x1200 пикс.
|IPS 10,6", 2000x1200 пикс.
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 685, 4х 2,6 ГГц Cortex-A73, 4x 1,9 ГГц Cortex-A53
|Kirin 710, 4x 2,0 ГГц Cortex-A73, 4x 1,7 ГГц Cortex-A53
|Qualcomm Snapdragon 680, 4х 2,4 ГГц Cortex-A73, 4x 1,9 ГГц Cortex-A53
|Графика
|Adreno 610
|Mali-G51
|Adreno 610
|Оперативная память
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт
|128 Гбайт
|128 Гбайт
|Связь
|LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS
|Камеры
|Основная: 5 Мп, f/2,2, качество видео: до 1080@30 FPS, фронтальная: 5 Мп
|Основная: 13 Мп, качество видео: до 1080@30 FPS, фронтальная: 8 Мп
|Основная: 8 Мп, качество видео: до 1080@30 FPS, фронтальная: 8 Мп
|Аккумулятор
|7250 мАч
|7250 мАч
|7700 мАч
|Размеры
|267,3x167,4x6,9 мм
|245,2х154,96х7,35 мм
|258х163х7,5 мм
|Масса
|495 г
|450 г
|490 г
|Класс защиты
|нет
|нет
|нет
|Цена
|29 тысяч рублей (с клавиатурой)
|26 тысяч рублей
|21,5 тысяча рублей
Huawei MatePad 10.4
Ближайший “родственник” от Huawei можно купить в том же М.Видео, что и HONOR Pad X9 LTE, и примерно по такой же цене — 26 тысяч рублей (на 3 тысячи дешевле, чем вариант от HONOR). Правда, версия без LTE, но тоже 4/128 Гбайт. Процессор Kirin 710, впрочем, уже будет значительно слабее Snapdragon 685, зато графика (для игр, например) в этой SoC чуть мощнее. Но про 120 Гц экран придётся забыть.
Lenovo Xiaoxin Pad 2022
В недрах Озона обнаружился вот этот планшет, сделанный, судя по названию, для внутреннего китайского рынка (он же Lenovo Tab M10 Plus (Gen 3) для других стран), но его можно даже заказать и купить в Москве, с доставкой через 12 дней. Память — 4/128 Гбайт, процессор Snapdragon 680, в общем, почти брат-близнец HONOR Pad X9 LTE, если бы не экран, который тоже только 60 Гц. Да и подставка тут неустойчивая — на коленях не поработаешь.
Итого
В России в сетевой рознице в России HONOR Pad X9 LTE продаётся вместе с клавиатурой только за 29 тысяч рублей. Хотя, впрочем, можно найти клавиатуру и отдельно — она обойдётся примерно в 7 тысяч рублей. Я долго пытался подобрать адекватных конкурентов с клавиатурой, и… Их просто нет. Особенно, если вы хотите чтобы ещё и экран был с частотой обновления 120 Гц.
Жаль только, что у HONOR Pad X9 LTE нет поддержки фирменного стилуса — это было бы очень кстати. Скажем, у TCL Tab 11 за 16-18 тысяч стилус есть (в комплект не входит, надо докупать отдельно), но в остальном тот планшет гораздо хуже: экран 60 Гц, постоянные тормоза даже в интерфейсе, ну и нет своей клавиатуры.
Если что: разумеется, к любому ёмкостному экрану можно купить "стилус-сосиску", но это какой-то дикий костыль, я такое даже не рассматриваю. Говоря "стилус" я имею ввиду то, что есть у Apple, Samsung — т.е. "перо", для которого отслеживается сила нажатия как минимум, и точность позиционирования которого в разы выше, чем у "сосисочных" стилусов.
В остальном же, если вам нужен недорогой, но качественный планшет, с хорошим экраном, а ещё лучше — и с клавиатурой, то у HONOR Pad X9 LTE за его 29 тысяч рублей (уже за комплект с клавиатурой) буквально нет конкурентов. Альтернативы придётся искать, разве что, среди б/у планшетов Samsung.
- Отличный, яркий экран 120 Гц
- Плавная анимация интерфейса и приложений
- Клавиатура в комплекте
- Низкая цена
- Нет поддержки стилуса
- Всего 4 Гбайт ОЗУ
- Слабая камера