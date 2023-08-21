Недорогой планшет с хорошим экраном для фильмов и чтения

Недорогой планшет с хорошим экраном для фильмов и чтенияTCL Tab 11
Вы, возможно, удивитесь, но планшеты до сих пор живы: их до сих пор и производят, и покупают. Зачем? Ну, всё же как бы ни увеличивались смартфоны, с 10-дюймовыми экранами планшетов им пока не тягаться. В качестве читалок книг, прикроватных медиацентров планшеты всё ещё лучшие. Если они и стоят при этом недорого, как этот TCL Tab 11, почему бы и не купить?
Внешний вид
Я хорошо помню, как выглядели бюджетные планшеты раньше. Без слёз на них не взглянешь: громоздкие, некрасивые, всем своим видом кричащие о своей бюджетности. Сейчас я смотрю на TCL Tab 11, лежащий рядом с моим личным флагманским Samsung Galaxy Tab S7, и… не вижу особой разницы во внешности.
TCL Tab 11 тонкий, лёгкий, с ровными рамками по краям. Разве что окантовка корпуса не настолько симпатичная, как у Самсунга.
Кнопка питания и качелька управления громкостью расположены в одном углу. Сканера отпечатков пальцев здесь нет вообще, планшет поддерживает только разблокировку по лицу, ну либо классические пин-коды и прочие графические ключи.
Разъём для зарядки и синхронизации — USB-C, в комплекте прилагается зарядка на 18 Вт.
Экран
Для планшета экран — ещё более важная вещь, чем для смартфона. Не только потому, что он больше (здесь это почти 11 дюймов по диагонали), а ещё потому, что планшет в первую очередь ради экрана и берут. Так-то у TCL существуют модели с «электронными чернилами нового поколения» (NXTPAPER), но TCL Tab 11 — обычная модель с IPS экраном.
|TCL Tab 11
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|425/2,96 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1400:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|80%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,16-6,46
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|9000К
Для своей цены экран хороший, не самый яркий среди всех, но в целом яркости хватает (на такой-то диагонали 425 кд/м2 — это хорошо). При этом тут Full HD, а не HD, как у Realme в сопоставимом бюджете. Ну и, несмотря на синюшность белого цвета по приборам, “на глаз” цветопередача хорошая.
Частота обновления — 60 Гц, но в этой ценовой категории иначе и не бывает.
Производительность и автономность
Планшет работает на процессоре Mediatek Helio P60T, который чуть слабее и старее, чем процессоры у ближайших конкурентов (не считая Realme — у этих современные модели Unisoc, уровня Helio G80/85/88). Скажем, близкий по цене Lenovo Tab M10 Plus 3-го поколения работает на более свежем Qualcomm Snapdragon 680, и даже сомнительный китаец Blackview Tab 13 — на Helio G85.
В общем, планшет не для игр, но дело даже не в этом. Несмотря на довольно приятный и удобный интерфейс (здесь классический Android 13 слегка допиленный TCL), работает планшет очень задумчиво и анимации (запуска, сворачивания, переключения приложений) часто притормаживают. Я тестировал много недорогих телефонов, и планшет работает хуже, чем типичный смартфон за 15 тысяч рублей. Тем более, что крупнее экран, тем больше заметны все эти лаги.
А вот с автономностью всё не очень хорошо. Учитывая ёмкость аккумулятора в 8000 мАч, столь низкую автономность не может оправдать даже большущий экран. И да, процессор в планшете 2018 года, можно было бы свалить на него, мол, «жрёт» уж очень, но 12 нм и ядра Cortex-A73/A53 не настолько энергозатратны.
В общем, на сутки автономности планшета не хватит — на высоком уровне яркости сдуется до нуля в течение 7-8 часов. Но... это же не смартфон — я не очень представляю, что можно делать за экраном планшета с утра до вечера.
Жаль, что заряжается TCL Tab 11 тоже долго — несколько часов.
Камера
Хотя камера уже давно стала обязательным атрибутом планшета, в среднем качество там хуже, чем у смартфонов (это касается даже Apple с их iPad). При этом, я не раз и не два видел туристов на экскурсиях, которые ходят с планшетами и что-то на них фоткают. Так-то даже удобно — благодаря большому экрану можно сразу заметить неудачные снимки и тут же их удалить.
Другое дело, что если качество камер у планшетов низкое, а тут вообще речь о бюджетной модели, то...
В общем, тыльная камера с точки зрения фото даже не полный провал, просто любой смартфон по аналогичной будет снимать лучше.
Селфи однозначно менее удачная, хотя, по идее, в планшете она нужнее — для видеозвонков. При этом и тыльный, и фронтальный модуль — по 8 мегапикселей.
Конкуренты
|TCL Tab 11
|Blackview Tab 13 LTE
|Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen)
|Операционная система
|Android 13
|Android 12
|Android 12
|Экран
|10,95'', 2000x1200 пикс., 15:9, IPS, 213 ppi
|10,1'', 1920x1200 пикс., 16:10, IPS, 224 ppi
|10,6'', 2000x1200 пикс., 15:9, IPS, 220 ppi
|Процессор
|Mediatek Helio P60T, 2x Cortex-A73 2,0 ГГц + 4x Cortex-A53 2,0 ГГц
|Mediatek Helio G85, 2х Cortex-A75 2,0 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 680 5G, 4x Cortex-A73 2,4 ГГц + 4x Cortex-A53 1,9 ГГц
|Графика
|PowerVR GE8320
|Mali-G52 MP2
|Adreno 610
|Оперативная память
|4 Гбайт
|6 Гбайт
|6 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт
|64 Гбайт
|128 Гбайт
|Связь
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная: 8 Мп f/2,0, качество видео: до 1080@30 FPS, фронтальная: 8 Мп
|Основная двойная: 13 Мп + 2 Мп, качество видео: до 1080@30 FPS, фронтальная: 8 Мп
|Основная: 8 Мп, качество видео: до 1080@30 FPS, фронтальная: 8 Мп
|Аккумулятор
|8000 мАч
|7280 мАч
|7500 мАч
|Размеры
|259x163,6x6,9 мм
|238,8х157,6х7,7 мм
|251,2х158,8х7,5 мм
|Масса
|462 г
|450 г
|465 г
|Класс защиты
|нет
|нет
|нет
|Цена
|16 тысяч рублей
|15 тысяч рублей
|16,5 тысяч рублей
Blackview Tab 13 LTE
С одной стороны, Blackview — бренд, особого доверия не вызывающий, с другой — у их планшета Tab 13 больше оперативной памяти (6 Гбайт против 4 Гбайт у TCL) и чуть лучше процессор. Правда, аккумулятор не такой ёмкий, но это ещё не значит, что работать Blackview Tab 13 LTE будет меньше, чем TCL Tab 11. Ещё из плюсов Blackview — он чуть легче, у него экран без скруглений (выглядит не так «дорого» зато практично), но эргономику портит более толстый корпус — 7,7 мм против 6,9 мм у TCL.
Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen)
Тут уже и бренд авторитетный, и процессор радикально менее жрущий (6 нм против 12 нм у P60T), а ещё снова 6 Гбайт памяти при той же цене. С другой стороны, под таким именем у нас (в том же ДНС) продают версию планшета для китайского рынка, а мы уже знаем на примере Realme и OnePlus. Тем более, что Lenovo, из-за того, что ей принадлежит американская Motorola, очень трясётся по поводу того, чтобы в РФ её устройства в больших количествах не попадали.
Но если вас это не пугает, то пожалуй Lenovo за 16,5 тысяч будет более навороченным планшетом. В остальных случаях покупка TCL — более надёжный вариант, производитель присутствует в России официально.
Итого
Из TCL Tab 11, в целом, получился нормальный прикроватный планшет для просмотра видео или чтения, ну или учебный (вы знали, что сейчас детям домашнее задание в электронном виде задают?) — для детей, которые уже не стремятся сломать всё, что попадает им в руки (никаких защитных кейсов тут нет). Но всё портит производительность — причём, не цифры в бенчмарках, с ними-то всё ещё неплохо, а именно реальная скорость работы системы, задумчивость и неторопливость, которая проявляется во всём: при запуске приложений, листании списков и т.д. При этом экран-то качественный и вполне яркий, ну и эргономика — на высоте.
То ли процессор другой надо было ставить, то ли прошивку «вылизать», чтобы на имеющемся железе всё работало бодрее.
С другой стороны, выбор недорогих планшетов не так-то велик, а TCL — надёжная техника, официально продающаяся в России (гарантия и запчасти в наличии), ну и в целом они надёжнее, чем те же Blackview и подобные конкуренты.
- Хороший экран
- Отличная эргономика
- Разумная цена за 4/128 Гбайт + LTE
- Очень медленный в работе
- Так себе камера
- Медленная зарядка и невысокая автономность