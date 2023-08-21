Недорогой планшет с хорошим экраном для фильмов и чтения

Тут уже и бренд авторитетный, и процессор радикально менее жрущий (6 нм против 12 нм у P60T), а ещё снова 6 Гбайт памяти при той же цене. С другой стороны, под таким именем у нас (в том же ДНС) продают версию планшета для китайского рынка, а мы уже знаем на примере Realme и OnePlus. Тем более, что Lenovo, из-за того, что ей принадлежит американская Motorola, очень трясётся по поводу того, чтобы в РФ её устройства в больших количествах не попадали.

Но если вас это не пугает, то пожалуй Lenovo за 16,5 тысяч будет более навороченным планшетом. В остальных случаях покупка TCL — более надёжный вариант, производитель присутствует в России официально.

Итого

Из TCL Tab 11, в целом, получился нормальный прикроватный планшет для просмотра видео или чтения, ну или учебный (вы знали, что сейчас детям домашнее задание в электронном виде задают?) — для детей, которые уже не стремятся сломать всё, что попадает им в руки (никаких защитных кейсов тут нет). Но всё портит производительность — причём, не цифры в бенчмарках, с ними-то всё ещё неплохо, а именно реальная скорость работы системы, задумчивость и неторопливость, которая проявляется во всём: при запуске приложений, листании списков и т.д. При этом экран-то качественный и вполне яркий, ну и эргономика — на высоте.