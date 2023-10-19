Лучший ноутбук вместо MacBook 16" или мощного настольного компа для работы

Но характеристики в табличке — это ещё не всё. Важнее, как ноутбук ощущается в работе и хорош ли он в сравнении с конкурентами. Об этом сейчас и поговорим.

Внешний вид

Это прямо такой классический 16-дюймовый лэптоп с монолитным алюминевым тёмно-серым корпусом, который при этом переливается в зависимости от освещения. В MateBook 16s есть правильный минимализм: спокойный и максимально «гладкий» дизайн‎, за которым гонятся почти все производители техники (ну и покупатели с деньгами). Чем меньше «приколюх» во внешности ноутбука, тем дольше он не устареет внешне.

Тут нет никаких RGB-подсветок и агрессивных отверстий для охлаждения, а по центру задней крышки разместился фирменный логотип HUAWEI, здоровенными буквами, чтобы с Apple не перепутали. Если раньше с этого поржали бы, то сейчас... ну хорошо, назовите мне более уважаемого китайского производителя ноутбуков? Xiaomi? Не-а, Сяоми остались ноутами, в которых и производитель на чём-нибудь экономит, чтобы просто было дешевле и вписывалось бюджет (с началом лавирования Сяоми вокруг антироссийских санкций их ноуты уже и особо дешёвыми-то не назовёшь). HONOR? В глазах покупателей, да и по характеристикам зачастую почти копия ноутов HUAWEI. О всяких Maibenben и т.д. говорить не о чем — пока не доросли. Даже тайваньскому Acer доверия уже меньше, чем HUAWEI — вот так быстро меняются времена.