Лучший ноутбук вместо MacBook 16" или мощного настольного компа для работы

Лучший ноутбук вместо MacBook 16" или мощного настольного компа для работыHUAWEI MateBook 16s
Вы вряд ли часто меняете ноутбуки, чтобы точно разобраться, какой вам нужен. А вот мы, обзорщики, делаем это минимум каждый месяц. И теперь я точно знаю, что ноутбук с экраном 15.6" — это уже не компакт, но и для работы дома маловато. А скорее для тех, кто бегает с ноутбуком в рюкзаке по рабочим делам регулярно. 17.3" — это стационарный «чемодан», от настольных компов он отличается тем, что вы складываете и убираете его куда-нибудь в сторону со стола. И возить его удобно только в личном автомобиле. А вот 16" — самый сок и золотая середина флагманских ноутов, лишь бы железо было достаточно мощным. А оно тут... моё почтение.
Подобно эппловским MacBook, ноутбуки HUAWEI тоже располагаются по старшинству в соответствии с диагональю: самая крупная 16" модель — самая мощная и самая дорогая.
С другой стороны, перед нами китайский ноутбук, поэтому здесь с ценами не наглеют настолько, как это бывает у американских Dell и HP (да и тайваньских Asus, чего уж там). И с технической точки зрения придраться не к чему. Вот сами поглядите:
|HUAWEI MateBook 16s
|Экран
|16", IPS, 2520x1680, 189 ppi, 60 Гц
|Процессор
|Intel Core i9-13900H, 14 ядер, 20 потоков, 4.1 ГГц (до 5.4 ГГц в режиме Турбо), TDP 45/115 Вт
|Встроенная графика
|Intel Iris Xe Graphics (встроенная)
|Оперативная память
|16 Гбайт, LPDDR5 4800 МГц, распаянная на системной плате
|Накопитель
|SSD 1024 Гбайт (Western Digital PC SN740, интерфейс PCIe 4.0)
|Операционная система
|Windows 11
|Сеть
|Wi-Fi 6 2.4/5 ГГц, 802.11ax, Bluetooth 5.2 (Intel AX211)
|Аккумулятор
|встроенный несъемный, 84 Вт*ч
|Габариты
|352х256х23 мм
|Масса
|2 кг
|Официальная цена
|149 тысяч рублей
Но характеристики в табличке — это ещё не всё. Важнее, как ноутбук ощущается в работе и хорош ли он в сравнении с конкурентами. Об этом сейчас и поговорим.
Внешний вид
Это прямо такой классический 16-дюймовый лэптоп с монолитным алюминевым тёмно-серым корпусом, который при этом переливается в зависимости от освещения. В MateBook 16s есть правильный минимализм: спокойный и максимально «гладкий» дизайн, за которым гонятся почти все производители техники (ну и покупатели с деньгами). Чем меньше «приколюх» во внешности ноутбука, тем дольше он не устареет внешне.
Тут нет никаких RGB-подсветок и агрессивных отверстий для охлаждения, а по центру задней крышки разместился фирменный логотип HUAWEI, здоровенными буквами, чтобы с Apple не перепутали. Если раньше с этого поржали бы, то сейчас... ну хорошо, назовите мне более уважаемого китайского производителя ноутбуков? Xiaomi? Не-а, Сяоми остались ноутами, в которых и производитель на чём-нибудь экономит, чтобы просто было дешевле и вписывалось бюджет (с началом лавирования Сяоми вокруг антироссийских санкций их ноуты уже и особо дешёвыми-то не назовёшь). HONOR? В глазах покупателей, да и по характеристикам зачастую почти копия ноутов HUAWEI. О всяких Maibenben и т.д. говорить не о чем — пока не доросли. Даже тайваньскому Acer доверия уже меньше, чем HUAWEI — вот так быстро меняются времена.
«Тест на MacBook» пройден успешно — задняя крышка поднимается одной рукой и без дополнительных усилий. Под вашей ладонью и пальцами сам корпус не прогибается, в общем не консервная банка. Поэтому, если носить ноутбук из кабинета в кабинет (ну или от дома до коворкинга) в раскрытом виде, не расшатается.
Но вот одна деталь меня удивила очень сильно. И это магниты на рамке дисплея, благодаря которым ноутбук приятно защелкивается при складывании экрана. Прямо кайф для ушей, хоть ASMR-ролик снимай!
На левой грани расположены четыре разъёма и индикатор питания. Классический аудиовыход 3.5 мм для проводных наушников, полноразмерный HDMI, два порта Type-C, один из которых работает по стандарту USB 3.2 Gen 2, а второй поддерживает Thunderbolt 4. Заряжать ноутбук можно через любые (!) из этих двух Type-C разъёмов. Это довольно прикольно, не припоминаю такого в других ноутбуках. В комплекте у вас есть довольно компактный адаптер питания на 135 Вт.
А вот справа совсем не густо, ведь здесь разместили только два полноразмерных разъёма USB-A разъема версии USB 3.2 Gen 1. На самом деле при достаточных размерах устройства и хорошем дисплее сюда можно было бы добавить кард-ридер microSD. Забавно, что ровно такая же мысль пришла Артуру в обзоре MateBook 16s прошлого поколения почти год назад.
А вот что лично мне не нравится в практически во всех ноутбуках HUAWEI — отдельный сканер отпечатка пальца, который в то же время является кнопкой включения устройства. Нет, не подумайте, что он работает как-то не так и ли вовсе не реагирует на отпечаток. В этом плане всё окей, разблокировка проходит быстро и практически без ошибок! Но блин, вот вы столько лет уже оттачиваете этот симметричный дизайн с прямыми углами корпуса, прямоугольными блоками динамиков, клавиатуры без закруглений (в отличие от, например, у ноутбуков Lenovo) и... ставите КРУГЛУЮ кнопку в правом верхнем углу. Зачем?! Почему бы наконец-то не перенести её на клавиатуру?!
Тачпад и клавиатура
Если говорить по-компьютерному (а у нас же тут таки серьезное издание про гаджеты), то устройства ввода вас здесь тоже скорее всего обрадуют. Правда есть несколько ньюансов, но куда же без них?
Ход клавиш на клавиатуре достаточный, чтобы набивать текст закрытыми глазами, а по тактильным ощущениям она очень сильно напоминает клавитауру-бабочку на Макбуках. Не шумная, получится работать ночью и не разбудить вторую половинку. Но вот что касается подсветки, то это классическая клавиатура ноутбука на Windows — ночью здесь подсвечиваются не только клавиши, но и щели между ними и корпусом. Именно по этой причине я никогда не включаю подсветку клавиш. Правда и устройств, в которых эту проблему таки побороли, я тоже в своей жизни не встречал (не считая уже упомянутых Apple).
Из забавных деталей можно отметить странную отдельную кнопку между F6 и F7 в верхнем ряду раскладки. На некоторых ноутбуках (в том числе и на хуавеевских) туда часто прячут камеру, которая «выскакивает» при нажатии на неё. Сама иконка напоминает PayPass или что-то похожее, связанное с NFC технологиями. Я сначала даже предположил, что это какая-то клавиша активации фирменной реверсивной зарядки где-нибудь на корпусе, но всё оказалось проще: китайцы сделали отдельную клавишу для... голосового ввода! Очень странное решение, впервые такое вижу.
Хотя отдельные клавиши для отключения всех Wi-Fi сетей или разделения экранов мне тоже не пригодятся. Зачем? Лучше бы сделали клавиши управления мультимедиа (назад/пауза/вперед) или отключения камеры, ведь с микрофоном такая функция тут есть.
Закину ещё один камень в огород клавиатуры — её размер. Из-за динамиков по бокам, в ширину она получилась более узкой, чем на моем 13-дюймовом ноутбуке. Короче, это клавиатура хорошо скомпонованного 13.3"-ноутбука, но в корпусе 16". Поэтому здесь даже нет блока NumPad, потому что посчитали, что он не нужен.
Но вот к чему придраться я не смог, так это тачпад. По ощущениям этот матовый прямоугольник напоминает стекло, он нереально отзывчивый и приятный, а каждый клик это отдельный вид удовольствия. Работать за ним комфортно, но поскольку нет предела совершенству, то я бы предложил сделать его ещё немного больше. Хотя при нынешних размерах я ни разу не врезался в бортик или мне его не хватало.
Дисплей
Помните я жаловался на то, что здесь не стали реализовывать слот для microSD карточек, чтобы быстро перекидывать снимки с фотоаппарата на MateBook 16s? И вот почему я считаю, что этот ноут создан для просмотра и редактирования снимков с профессиональных фотокамер:
Дисплей — ну просто кайф. Во-первых, здесь матрица BOE с нестандартным соотношением сторон 3:2, экран получился более вытянутым вверх относительно остальных ноутбуков, поэтому у вас помещается больше информации на сайтах и при чтении текстов (но больше рамки в просмотре видео, да).
Во-вторых, он сенсорный и может в поддержку 10 точек касания одновременно. Это скорее нужно не всем подряд (в винде-то), а тем, кто на Windows 11 хочет запускать Android-приложения или управлять смартфоном по связи Wi-Fi (со смартфонами HUAWEI такая синхронизация возможна, вплоть до принятия вывозов и дистанционного управления камерой мобильника).
В-третьих, ноутбук прошел какие-то там супер-пупер тесты в независимом консалтинге и получил сертификат TÜV Rheinland, как подтверждение точности цветопередачи и защиты от мерцания (чтобы глаза не болели при длительной работе за ноутом).
Я по-своему люблю OLED-дисплеи в ноутбуках, но если говорить про IPS, то все показатели здесь не просто в норме, одни из лучших возможных.
|Характеристики
|Максимальный уровень яркости
|440/5.9 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1500:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|~100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1.0
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500K
Что можно сказать? По части экрана, для работы с графикой, фотографиями или видео это один из лучших ноутбуков среди продающихся в России сегодня. Если вам нужен ноут именно для таких задач, а не для поигрулек, будете довольны. На Windows лучше вряд ли найдёте. Выше по характеристикам дисплея можно купить Apple MacBook 16" с его mini-LED матрицей (это как OLED по характеристикам, но не OLED). Но он с 1 ТБ памяти влетит вам в 250 тысяч рублей, вряд ли дешевле.
Автономность и производительность
К нам на обзор попала топовая версия MateBook 16s. В нём установлен установлен самый новый (14 поколение в ноутах пока не прописалось), а главное очень мощный процессор Intel Core i9-13900H на базе архитектуры Raptor Lake, выпущенный в январе 2023 года. Общее количество ядер 14, потоков 20, построен он по техпроцессу 7 нм.
Насколько он быстр в сравнении с процессорами настольных компьютеров? Ну, примерно на уровне Core i7-12700K. Да, того самого, который в настольных компах нужно обеспечивать системой жидкостного охлаждения в большом корпусе.
Ну или, если хотите сравнений с AMD, это что-то уровня Ryzen 7 7700 из актуальных (не 7700X, а 7700, что тоже неплохо).
А среди ноутбучных процессоров быстрее его версии Core i9 12 и 13 поколения в версиях с разблокированным множителем (12900HX, 13900HX) и всякие Ryzen 9, которые встречаются в ноутбуках раза в 2-3 более толстых — так называемых рабочих станциях, за которыми сидят со сложными щами режиссёры в Голливуде и т.д.
Офигенно быстрый ноутбук. Самый быстрый среди тонких моделей без дискретной видеокарты. И для 3D-рендеринга, и для монтажа видео и фото, и для любых других тяжёлых задач он подходит отлично.
© Как идут игры на встроенной графике Core i9-13900H
На встроенной графике играть — так себе удовольствие, но если очень хочется, то можно. Лёгкие игры (наподобие GTA, FIFA, Мир Танков) пойдут на ура в 1080p, тяжёлые (современные части Spider Man, God of War и т.д.) — пойдут впритык на частоте около 30 fps. Возможность поиграть тут скорее на случай, когда это у вас второй ноутбук и вы выбрались на природу, но за окном дождь. А дома вас ждёт игровой настольный комп. Как-то так вижу.
А что по автономности? «С 14 ядрами это же просто трындец, от розетки до розетки…» — подумаете вы. Ну, всё не так плохо.
Мы тестировали ноутбук на максимальной яркости дисплея в 430 кд/м2 и в реальности это очень… слишком ярко для обычного офисного помещения. Если вы обычный пользователь без мазохистских наклонностей и не хотите упорно сидеть с болью в глазах, то скорее всего точно убавите яркость вполовину.
Но, даже с такими условиями ноут при тестировании в Microsoft Office, браузере и просмотре видео героически выдерживает чуть больше семи часов автономной работы в офисных программах. Видео получится смотреть чуть больше — почти 8 часов, а что касается игр, то без подключения к питанию MateBook 16s хватило на 2 часа и 7 минут неистового гейминга.
Показатели уже неплохие, но не забывайте про яркий дисплей и, если говорить о работе на не болезненной для глаз яркости, спокойно продлевайте 7 часов в условные 10. Ради интереса я даже перепроверил показатели автономности (уж больно они хорошие) и наши коллеги из других изданий эти цифры подтверждают.
Отдельно радует производительность SSD — он тут NVMe PCIe 4.0.
Самый быстрый предустановленный «с завода» SSD, ни много ни мало.
Конкуренты
Apple MacBook Pro 16.2" (M1 Pro)
Если вы вдруг не разбираетесь в том, как соотносятся процессоры ноутбуков на Windows по производительности с процессорами на MacBook, то имейте в виду, что:
Core i9-13900H = Apple M2 Max = Ryzen 7 7700
Core i7-12700H = Apple M2 Pro = Ryzen 9 6900HX
Core i5-13500H = Apple M1 Pro = Ryzen 7 7735HS
Короче по процессору этот Макбук на 30% слабее, чем HUAWEI из нашего обзора. Я говорю не про воображаемые 30%, а реальные — вы их заметите по скорости обработки видео и фотографий. При этом MacBook ещё и дороже — на 74 тысячи рублей. Но это же не проблема Хуавея, что и без того дорогостоящий Apple взлетел из-за санкций в цене до неприличия?
Стоит признать, что дисплей в этом MacBook Pro ещё круче — в нём, не побоюсь этого слова, максимальный по характеристикам дисплей среди всех 16" ноутбуков в мире. Потому что mini-LED — это такой AMOLED/OLED. Вот представьте себе яркий цветастый экран вашего мобильника, но на большой диагонали. Впечатляет, да.
Но, как я упомянул выше, процессор слабее, вместо 1 ТБ памяти у вас будет распаянных 512 ГБ (а ведь у HUAWEI встроенный SSD можно заменить хоть на 4 ТБ, хоть больше). И у MacBook ни одного полноразмерного разъёма USB в корпусе! Готовьтесь таскать хаб для подключения флешек, если они у вас не с двумя разъёмами.
Зато MacBook Pro проработает в равных с HUAWEI нагрузках на 3 час дольше в среднем — и экономичный экран этому помогает, и процессор на базе раскачанных смартфонных ядер ARM жрёт меньше.
Но блин... 74 тысячи доплаты! Да я на эти деньги куплю смартфон + ноутбук ребёнку в школу лучше! Уж не знаю, как вы.
ASUS Zephyrus G16
Ох, блин, зарекался с рассказывать про ноутбуки без свистоперделок... Да, вот эта фигня на задней панели Асуса — это светодиоды. К Новому году пригодится — будет сразу гирлянда и в ноуте.
Если абстрагироваться от клоунского дизайна этого ноута, он в принципе по-своему интересен. Пластиковый от и до (HUAWEI из нашего теста алюминиевый), зато весит те же 2 кг, что и MateBook при том, что внутри не только процессор Core i7-12700H, но и дискретная видеокарта RTX 4050.
Да, Core i7-12700H на 10% слабее, чем Core i9-13900H, но совокупно с видеокартой эта связка будет бодрее молотить и видео, и игры.
Но экран у Асуса при этом немного стрёмный:
С одной стороны, тут 240 Гц против 60 Гц у HUAWEI и всё то же разрешение 2K. С другой — контрастность всего лишь 1100:1 против 1500:1 в MateBook.
Зато разъёмов напихали — жесть, по самые помидоры. Вы только взгляните на это!
С одной стороны, все эти странности не важны тем, кто хочет на высоких настройках поиграть в FIFA, Cyberpunk 2077 или Starfield в 1080p. И тех, кому некогда радоваться качеству и компактности ноутбука, а нужно монтировать видео в Adobe Premiere как можно быстрее и пофигу на каком драндулете это делается.
Но... это довольно странный по компоновке, средненький по экрану и не очень выносливый ноутбук. В общем, типичный игроноут, который хоть и близок по цене (158 тысяч рублей против 148 тысяч у MateBook) и размерам к Huawei.
Выводы
Я думал, что конкуренгов будет подобрать проще — всё-таки 150 тысяч рублей это не копейки нифига (хотя на них теперь даже RTX 4090 не купишь, в отличие от начала 2023 года).
Но получается, что по один фланг у нас игробуки, где много герц, но ниже контрастность в экране и слабее процессоры, но есть видеокарта, всё пластмассовое и работает быстро, но в работе от аккумулятора заряд держит так себе.
По другой — Макбук, который сам-то по себе хороший конструктивно, с более качественным экраном, но на 70+ тысяч дороже, с меньшим количеством памяти, радикально менее мощным процессором и «обрубком» из 512 ГБ памяти вместо нормального SSD. О разъёмах молчу, ладно уж.
Щас в комментарии набегут кузьмичи, которые купили себе по дешману за 75 тысяч рублей пластмассовый Asus Vivobook 16X на Ryzen 7 5800H с 1080p-дисплеем, а потом заменили в нём SSD на более ёмкий и «обманули систему». Это как фанаты Subaru, которые приходят в комментарии к обзорам BMW и Audi и рассказывают владельцам немецких машин, какие они идиоты. Не от хорошей жизни люди так дичают.
Но я думаю, что вы понимаете, чем отличается подтянутый ноутбук с хорошими материалами корпуса и дорогущим старшим Intel от «пацанских корчей», даже если вы не фетишисты по части компьютерной техники.
Тоскую по временам, когда в этой же лиге можно было запросто купить какие-нибудь экзотические HP Spectre или Dell XPS и было, из чего выбирать. А сегодня, как видите, на прилавках всё в основном из категории «дёшево и сердито» (уже даже и не сердито, а просто дёшево). MateBook 16s на этом фоне выделялся и в 2022 году, а в 2023 году выделяется в положительную сторону гораздо больше.
И, хотя мне для идеала в нём не хватает NumPad и OLED-дисплея 120 Гц, ничего качественнее из альтернатив MacBook с большим экраном или умеренных по габаритам ноутов для работы по такой же цене. Так что если для вас идеологическая и качественная близость ноута к MacBook важнее потенциала для «поигрунькать», это хороший вариант не только навскидку, но и в сравнении со всем остальным, что продают стоимостью до 200 тысяч рублей.
- Очень яркий экран с эталонной цветопередачей
- Хороший набор разъёмов
- Мощнейший процессор
- Хорошая автономность
- Нет кардридера
- Нет NumPad
- Частота дисплея всего лишь 60 Гц