Huawei сделала ноутбуки великими снова. Быстрый обзор Matebook 13/14 и Matebook X Pro

Matebook 13
Дисплей: 13 дюймов, 2160х1440 пикселей, 3:2, 200 ppi
Процессор:Intel Core i5-8265U / Intel Core i7-8565U
Оперативная память:8 Гб LPDDR3 2133 МГц
Накопители: 1x SSD 256 / 512 ГБ
Видеокарта: Intel UHD Graphics 620 / NVIDIA GeForce MX150
Связь:Wi-Fi 802.11ac, 2.4/5 Гц, Bluetooth 5.0, NFC
Аккумулятор:42 Вт*ч
Порты: 2x USB Type-C, 3 мм мини-джек
Размеры:286x211x15 мм
Вес:1,3 кг
Особенности: Huawei Share OneHop
Цена: от 999 до 1399 евро
Новинка получила дисплей с разрешением выше обычного Full HD, с тонкими рамками (4,4 мм), с соотношением сторон – 3:2 вместо привычных 16:9, так что он намного более «квадратный» по сравнению со многими другими ноутбуками, что лучше для офисной работы и хуже для просмотра фильмов. В природе (но не просторах нашей родины) существует также модификация с сенсорным дисплеем.
В сочном-свежем Matebook 13, само собой, установлены 4-ядерный процессоры самого последнего поколения, но в России ноутбук будет продаваться только с Intel Core i5-8265U. Да, i7 в у нас не будет, но это не причина расстраиваться, так как они не радикально производительнее, особенно в очень тонких 13-дюймовых ноутбуков, где невозможность охладить 4-ядерник с частотами вплоть до 4600 МГц накладывает существенные ограничения на его использования, тогда как менее амбициозный i5 работает в большинстве ультрабуков стабильнее.
Плюс, в новом Matebook 13 будет неплохая видеокарта – NVIDIA GeForce MX150. Игровой её не назовёшь, но вкупе с Intel Core i5-8265U она способна будет показать неплохое количество кадров в секунду в GTA V на средних настройках, да и в других играх из неё можно выжать несравнимо больше, чем из встроенного в процессор видеоядра. Главное, чтобы Huawei сделал хорошую систему охлаждения, иначе фокус не удастся. Но это мы сможем проверить только во время тестирования в редакции. Одна беда – в России будет продаваться версия просто со встроенной в процессор графикой.
Новый Matebook 13 выделяет из толпы похожих ультрабуков функция Huawei Share 3.0. Справа от кликпада в углу спрятан NFC, который поможет вам за мгновение связать ваш смартфон Huawei с ноутбуков, например, чтобы быстро передать фотографии или другие файлы. Это проще, чем искать кабель или копировать данные через облачные сервисы. Но для этого на смартфоне должна стоять оболочка EMUI версии 9 или выше.
Памяти, на мой взгляд, будет не слишком много, но потому это и не топовый ноутбук в ассортименте Huawei. В вашем распоряжении будет 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ. Неизвестно точно, будут ли они распаяны, но у предыдущих ноутбуков Huawei ничего из этого нельзя было дополнить или расширить, что, конечно же, минус, если только вы хотите заниматься чем-то серьёзным, вроде видеомонтажа. Если вы попробуете заморочиться и купить эту модель за рубежом, то её можно будет найти и с твердотельным накопителем на 512 ГБ, но уже заметно дороже, так как там же будет и процессор i7-8565U.
Аккумулятор ёмкостью 42 Вт*ч позволит вам работать за ноутбуком в смешанном режиме примерно 4-6 часов. Как обещает производитель, комплектная зарядка способна зарядить устройство за 15 минут так, что его хватит еще на 2,5 часа работы (но лучше не верить этому слепо и дождаться тестов).
Ноутбук очень тонкий для модели с 4-ядерным процессором и дискретной видеокартой, всего 15 миллиметров. Но по габаритам проигрывает ASUS ZenBook 13 UX333FN. Как, собственно, и по оснащению портами. У Huawei Matebook 13 есть только два USB Type-C и разъём для наушников. С одной стороны, это модно, стильно и молодёжно, с другой – всегда придётся иметь с собой переходник. В комплекте будет один с портами USB Type-C, HDMI, D-Sub и USB 3.0 Type-A.
В Matebook 13 нет поддержки распознавания пользователю по лицу Windows Hello, зато есть сканер отпечатка пальца, который встроен прямо в кнопку включения ноутбука, что тоже быстро и удобно.
Старт предзаказа Huawei Matebook 13 в России начнётся уже 25 февраля в 11 утра.
Matebook 14
Дисплей: 14 дюймов, 2160х1440 пикселей, 3:2, 185 ppi
Процессор: Intel Core i5-8265U / Intel Core i7-8565U
Оперативная память: 8/16 Гб LPDDR3 2133 МГц
Накопители: 1x SSD 256 / 512 ГБ
Видеокарта: Intel UHD Graphics 620 / NVIDIA GeForce MX250
Связь: Wi-Fi 802.11ac, 2.4/5 Гц, Bluetooth 5.0, NFC
*Аккумулятор: 57 Втч
Порты: 1x USB Type-C, 1x USB 3.0 Type-A, 1x USB 2.0 Type-A, 3 мм мини-джек
Размеры: 306x224x16 мм
Вес: 1,5 кг
Особенности: Huawei Share OneHop
Цена: от 1199 до 1399 евро
Как вы уже догадываетесь, модель с индексом 14 не сильно отличается от 13-шки, но разница всё-таки не только в диагонали экрана. Например, модель с 14-дюймомым дисплеем в одной из конфигураций всё-таки несёт на борту 16 ГБ. Но вот прям совсем только на одной из нескольких. А вот накопитель здесь тоже только вплоть до 512 ГБ. Многим хватит, но точно не всем.
Веб-камера в 14-дюймовом Huawei Matebook снова спрятана в откидной кнопке на клавиатуре, прям как у Huawei Matebook X Pro. С одной стороны, это позволяет не быть, как Марк Цукерберг и не заклеивать вебку скотчем. С другой, из-за того что она расположена так низко, ваш собеседник по видеосвязи сможет лучше вас увидеть, давно ли вы подстригали волосы в носу. Кстати, в Matebook 13 камера на своём традиционном месте – посередине над дисплеем.
На сладкое оставил кое-что более важное, чем положение веб-камеры: Matebook 14 получил совершенно новую видеокарту - NVIDIA GeForce MX250. Она была представлена всего 3 дня назад, тогда как M150 пережила уже не одного поколение ноутбуков. Она всё еще базируется на архитектуре Pascal, но хочется верить, что «зелёные» всё же как-то улучшили её, и играть с её помощью можно будет бодрее и веселее.
В 14-дюймовой модели, на счастье, заметно больше порт для подключения внешних устройств. Кроме одного USB Type-C здесь есть и более распространённые до сих пор интерфейсы – USB 3.0 Type-A и даже старый-добрый USB 2.0. Правда, HDMI или RJ-45 так и не подвезли.
Ноутбук получился на 200 граммов тяжелее 13-дюймового коллеги и обзавёлся аккумулятором на 57 Вт*ч. И, конечно, тоже имеет поддержку. К сожалению, если Matebook 14 и появится в России, то не сразу. А за рубежом цена на него уже не от 999 евро, как на Matebook 13, а уже от 1199 минимум.
Matebook X Pro
Дисплей: 13.9 дюйма, 3000х2000 пикселей, 3:2, 259 ppi
Процессор: Intel Core i5-8265U / Intel Core i7-8565U
Оперативная память: 8/16 Гб LPDDR3 2133 МГц
Накопители: 1x SSD 256 / 512 ГБ
Видеокарта: Intel UHD Graphics 620 / NVIDIA GeForce MX250
Связь: Wi-Fi 802.11ac, 2.4/5 Гц, Bluetooth 5.0, NFC
Аккумулятор: 57 Вт*ч
Порты: 1x USB Type-C, 1x USB 3.0 Type-A, 1x Thunderbolt, 3 мм мини-джек
Размеры: 304x217x13 мм
Вес: 1,3 кг
Особенности: Huawei Share OneHop
Цена: от 1599 до 1999 евро
С Matebook X Pro мы знакомы хорошо – ноутбук предыдущего поколения мы тестировали в нашей редакции, и он отлично себя зарекомендовал. Нам понравилась в нём долгая автономная работа, отличные экран и динамики, а также одна из лучших систем охлаждения.
Чем же удивит новинка? Начнём с того, что это топовый ноутбук Huawei, то есть в нём всё должно быть по высшему разряду, а бороться за место под солнцем ему придётся с Apple MacBook 13 Pro, Dell XPS 13 и ASUS ZenBook 13. Железо в нём, кстати, такое же, как у Matebook 14 – до 16 Гб оперативки, до 512 на накопителе, до Intel Core i7-8565U в качестве процессора и на выбор «встройка», либо свеженькая дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX250. Почему же тогда он стоит от 1599 до 1999 евро?
Во-первых, у него заметно лучше экран. При диагонали 13,9 дюйма он имеет разрешение 3000х2000 пикселей, а также выше контрастность и яркость – по крайней мере на бумаге. Во-вторых, у него есть порт Thunderbolt 3 – вещь, которая обещает стать незаменимой уже который год. В «макбуках» только такие разъёмы и остались, а у Matebook X Pro есть еще USB Type-C и USB 3.0 Type-A для ваших любимых флешек, принтеров и прочего.
Если вы давненько не обновляли свой ультрабук или вообще не имели подобного, то новый Matebook X Pro станет прекрасный выбором. Если у вас на руках предыдущее поколении Matebook X Pro, то особого смысла сейчас покупать новый нет. Но не значит, что его нет совсем. С новинкой вы получите не только новую видеокарту NVIDIA GeForce MX250, но и уникальную фишку Huawei Share OneHop, благодаря которой вы можете быстренько передавать фотографии с вашего смартфона Huawei на ноутбук без кабелей и без облаков, а напрямую и без долгой настройки. Также с её помощью можно копировать в буфер обмена текст на смартфоне и вставлять его из буфера уже на ноутбуке. А если уж соберётесь покупать, то вам придётся поискать его где-нибудь заграницей, так как в Россию его пока что привозить не собираются.