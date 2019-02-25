Huawei сделала ноутбуки великими снова. Быстрый обзор Matebook 13/14 и Matebook X Pro

Памяти, на мой взгляд, будет не слишком много, но потому это и не топовый ноутбук в ассортименте Huawei. В вашем распоряжении будет 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ. Неизвестно точно, будут ли они распаяны, но у предыдущих ноутбуков Huawei ничего из этого нельзя было дополнить или расширить, что, конечно же, минус, если только вы хотите заниматься чем-то серьёзным, вроде видеомонтажа. Если вы попробуете заморочиться и купить эту модель за рубежом, то её можно будет найти и с твердотельным накопителем на 512 ГБ, но уже заметно дороже, так как там же будет и процессор i7-8565U.

Аккумулятор ёмкостью 42 Вт*ч позволит вам работать за ноутбуком в смешанном режиме примерно 4-6 часов. Как обещает производитель, комплектная зарядка способна зарядить устройство за 15 минут так, что его хватит еще на 2,5 часа работы (но лучше не верить этому слепо и дождаться тестов).