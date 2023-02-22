Наконец-то хороший среднеразмерный ноутбук вместо игровых погремух и издевательски маленьких ноутов

Наконец-то хороший среднеразмерный ноутбук вместо игровых погремух и издевательски маленьких ноутовInfinix Inbook X2 Plus
Ещё не забыли диагональ ноутбука средней размерности? Правильно — это классические 15.6”. Сейчас выпускать экраны такого размера почему-то стало не модно, поэтому производители «колхозят» либо маленькие 13.3" и 14", либо уже «чемоданных» габаритов 16" и 17.3". А если перед вами «пятнашка» — это обычно какое-нибудь тяжёлое и толстое ведро на Celeron, Pentium или i3. Infinix в своём новом ноутбуке предлагает как раз классическую размерность 15.6" при бодром процессоре и с адекватными размерами/весом по меркам 2023 г. Посмотрим, какой получилась «ноутбучная классика» у производителя недорогих смартфонов в сравнении с Asus, Lenovo и прочими старожилами-конкурентами.
Фото: ferra.ru
Характеристики
|Infinix InBook X2 Plus (XL25)
|Экран
|15.6", 1920x1080, IPS, полуматовый, 60 Гц (BOE NV156FHM-N61)
|Процессор
|Intel Core i7-1195G7 (Tiger Lake-U, 4 ядра/8 потоков, 2.9/5.0 ГГц, 28 Вт)
|Оперативная память
|2x 8 ГБ, LPDDR4, 4266 МГц, Dual Channel
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe G7 (96 вычислительных блоков, 400-1400 МГц)
|Накопитель
|1x 512 ГБ, Foresee VP1000F512G, M.2 2280 (NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4) + второй свободный слот M.2
|Порты и разъёмы
|1x USB 3.2 Gen1 Type-C (поддерживает видеовыход)
|1x USB 3.0 Type-A
|1x USB 2.0 Type-A
|1x USB 2.0 Type-C
|1x HDMI 1.4
|1x 3.5 мм мини-джек (комбо)
|Беспроводные интерфейсы
|Wi-Fi 5 802.11ac + Bluetooth 5.2 (Intel 9461D2W)
|Аккумулятор
|50 Вт*ч
|Размеры (ШхГхВ)
|361x238x14.9 мм
|Вес
|1650 г
|Ориентировочная цена
|57 000 рублей
|43 000 рублей (Core i5-1155G7, 8 ГБ ОЗУ)
|50 000 рублей (Core i5-1155G7, 16 ГБ ОЗУ)
Внешний вид
Не то чтобы Apple MacBook были верхом совершенства по внешности и компоновке, но почти все современные ноуты так или иначе на них похожи. Infinix Inbook X2 Plus в том числе — минимализм, алюминий, серебрянка, вот это всё. А какой огромный тачпад! Вы только посмотрите, насколько он растянут в ширину — огромный запас для того, чтобы не перекладывать пальцы заново, если что-то листаете без мыши. Но о нюансах удобства использования поговорим дальше по тексту, а пока всматриваемся во внешку и компоновку корпуса.
Infinix Inbook X2 Plus
Ferra.ru
Если вы когда-нибудь смотрели на YouTube что-нибудь ностальгическое, в комментариях обязательно видели толпы нытиков с комментариями «Вот раньше автомобили/фильмы/музыкальные группы/что угодно были правильные, сейчас таких уже нет» и «Лучше бы классический Москвич начали выпускать на современных станках, чем эту китайщину стрёмную!». Так вот, Infinix InBook X2 Plus — это буквально классический ноутбук на современном оборудовании.
И дело тут не только в диагонали 15.6”, которая была в ходу ещё во времена «доллара по 28», а и в удобстве использования. Сейчас ноутбучные процессоры, кроме супер-игровых, занимают в ноутбуке мало места, SSD тоже не отнимают пространства, как жёсткие диски раньше, а аккумулятору хватает площади с запасом. Поэтому ноутбуки стали тонкими, а разъёмов у них полно.
Тот самый ноутбук, которому не нужен USB-хаб для подключения монитора, флешек и смартфона
Настолько много, что таскать с собой USB-хаб, как это делают владельцы маленьких ноутбуков, вообще нет смысла: у нас тут полноразмерный HDMI, два порта Type-C (один из них подходит и для зарядки), два стандартных USB-A, 3.5 мм разъём для подключения наушников и даже кардридер для карт памяти microSD.
Почему не для полноразмерных карт памяти? Ну, потому что фотоляпать на крупную SD предпочитают более-менее опытные фотографы, а они и ноутбуки более мощные покупают. Ну и в целом microSD сюда будет вставляться скорее от смартфонов, чем от фотоаппаратов, да и то изредка.
То, что кардридер под microSD, ещё мелочи. Но взгляните на USB-порт — он расположен вверх ногами!
Ferra.ru
По портам у Inbook X2 Plus есть свои специфические, характерные только для этой модели, плюсы и минусы. Из плюсов, помимо количества портов — зарядка по USB-C (вы такие будете смеяться, но до сих пор есть ноутбуки, которые заряжаются только через фирменный разъём, и хрен вы найдёте к ним нормальные неоригинальные зарядники). И тот факт, что USB-C на левой грани тут полноценный, с видеовыходом. То есть вы можете подключить ноутбук к сразу двум мониторам: один внешний моник подключаем через HDMI, второй — через переходник с USB-C. Для офисной работы — очень удобно! Такие навороты мало у кого есть.
Из минусов — полноразмерные USB-порты здесь установлены вверх ногами. Посмотрите на разъёмы USB в любом другом ноутбуке — у них «планка» всегда располагается сверху. А у ноутбуков Infinix — снизу. ЗАЧЕМ?
Вроде бы и наплевать и нет разницы, но это как есть бутерброд по завету Матроскина — хлебом кверху, а колбасой и маслом — книзу. Может так даже вкуснее получится, но всё равно чувствуешь себя глупо.
И ещё немного грустно, что на левом борту разъёмы быстрые (полноразмерный USB 3.0 и USB Type-C 3.2), а на правом — медленные (полноразмерный USB 2.0 и, что ещё удивительнее, USB-C 2.0). Понятное дело, что не бывает всего и сразу, да и ваш смартфон наверняка по Type-C 2.0 работает. Не знали? Даже новые смартфоны (Xiaomi Poco X5, Samsung Galaxy A53, OnePlus 11, Realme 10 Pro и др.) соединяются с компом по USB 2.0. Только дорогущие Самсунги Ultra, Google Pixel и прочий люкс передают файлы на полной скорости.
Но всё равно приходится держать в уме, что правая сторона ноутбука Infinix — для мышек, дешёвых флешек и, не знаю, принтеров. А жёсткие диски, внешние SSD, сетевые карты и прочую всячину лучше подключать к разъёмам слева.
По весу и толщине ноут получился умеренным. Да, при взгляде на характеристики многие скажут «да видывали мы и гораздо более лёгкие ноутбуки». Но это только потому, что вы зажрались тонкими безвентиляторными карликовыми 13" ноутами с урезанными по TDP и производительности процессорами. А вот в ноутбуках «взрослых» размеров без дискретной графики расстановка сил такая:
|Модель ноутбука
|Вес
|Толщина
|Ёмкость аккумулятора
|Infinix InBook X2 Plus
|1.65 кг
|14.9 мм
|50 Вт*ч
|Xiaomi RedmiBook Pro 15
|1.8 кг
|14.9 мм
|70 Вт*ч
|Honor MagicBook 15
|1.53 кг
|16.9 мм
|42 Вт*ч
|Lenovo IdeaPad 3 15
|1.63 кг
|19.9 мм
|45 Вт*ч
|Asus Vivobook 15 X515EA
|1.8 кг
|20 мм
|37 Вт*ч
|MSI Modern 15 B512M
|1.7 кг
|19.9 мм
|39.3 Вт*ч
|Acer Aspire 5 A515
|1.9 кг
|17.9 мм
|48 Вт*ч
|Apple MacBook Pro 16 2021
|1.9 кг
|17.9 мм
|48 Вт*ч
Не знаю, как вы, а я считаю, что по соотношению веса к ёмкости аккумулятора и толщине ноут у Infinix получился выше среднего — и транспортировать удобно (ну, по меркам 15.6-дюймовых моделей), и аккумулятор нормальной ёмкости, а не «от розетки до розетки». Хотя автономность мы ещё проверим инструментальными замерами в этом же обзоре.
Ножки ноутбука приподнимают его на некислую такую высоту над столом. А вот угол раскрытия крышки не очень большой — шире, чем на этой картинке, вы InBook X2 Plus не раскроете
Ferra.ru
«Господи, 12 из 10, идеальный идеал»? Не-а, случались за время тестирования вещи, которые меня смутили.
Например, звуки системы охлаждения. Не шипение под нагрузкой как таковое (это как раз норма), а то, что при наборе оборотов вентилятор издаёт звук «кх-хх-тр-рррр» на одну секунду, а потом уже на повышенных оборотах крутится бесшумно. Так и не понял, что это, но другие обзорщики подобные звуки не подмечали, так что может у нашего конкретного тестового экземпляра в вентиляторе плохо смазан подшипник.
И шарнир, который удерживает крышку, тоже не молчит, если вы, например, взяли раскрытый ноутбук в руки и пошли в другую комнату, а во время ходьбы крышка ёрзала туда-сюда. Он, хоть и скрипит как бабушкин комод, но и не бесшумный — каждый раз шуршит чуть-чуть при шевелении крышки. При этом сам шарнир, кстати, крепкий — в открытом положении экран удерживается хорошо, при езде по дорогам Замкадья шататься и захлопываться без причины крышка тоже не будет.
Двухцветное оформление мы видели на многих смартфонах Infinix, но в ноутбуке оно смотрится особенно клёво
Ferra.ru
Как вы успели понять из фотографий выше, у нас на тестировании ноутбук оказался в своей самой обычной расцветке — серой. Однако на одном цвете в Infinix решили не останавливаться, поэтому приобрести устройство можно еще в двух более экстравагантных расцветках: красной и синей. Кроме цвета они ничем между собой не отличаются, материалы поверхностей у разных версий идентичны.
В синем и красном цвете он выглядит даже интереснее, как молодёжные нетбуки в их лучшие годы. Или какие-нибудь спецверсии ноутбуков Acer Ferrari и Asus Lamborghini из далёкого прошлого. Но Россия для грустных, поэтому в наших краях будут нормально покупать только серебристую версию
Infinix
Клавиатура и тачпад
За размеры тачпада Infinix InBook X2 Plus безоговорочно получает плюс. Навигация на огромной стеклянной панели с размерами 13,8х8,5 см — дело удобное. И даже точность отслеживания того, как вы елозите пальцем, в нём адекватная.
Это не MacBook Pro по клавиатуре и тачпаду, но с учётом цены всё весьма хорошо
Но вот физические нажатия — так себе. Не знаю, за что тачпад нахваливали обзорщики в других изданиях, я от аппаратных клавиш не в восторге. Они тут как в старых ноутбуках — нажимать можно только на нижнюю грань. То есть, кнопки, которые нажимаются в тачпаде, нащупываются довольно низко. Проще два раза постучать по тачпаду, чем пытаться его нажимать когда-либо. Ну или воспользоваться мышью. Кстати, здесь есть комбинация клавиш для отключения тачпада совсем. В Windows сейчас есть функция «отключать тачпад, если подключена мышь», но дополнительные горячие клавиши никогда не будут лишними.
Тачпад огромный и чувствительный, но аппаратные кнопки на нём расположены низко и продавливаются неудобно
Ferra.ru
А вот клавиатура клёвая в полной мере. Ход клавиш небольшой, но с уверенным отскоком. Расстояние между «островками» есть, пальцы чувствуют себя уверенно, соседние клавиши не заденете даже в первые часы печати за этой клавиатурой. Но откуда взяться такому количеству места? Все просто, саму клавиатуру уменьшили. Как видите, ноутбук относительно большой и 15-дюймовый, но цифрового блока (NumPad) в клавиатуре нет.
Печатать удобно, грех жаловаться
Ferra.ru
Чего здесь по-настоящему не хватает, так это сканера отпечатков пальцев. Наверное, я избалован дорогими моделями ноутов, но вбивать каждый раз пароль или PIN-код в винду вместо того, чтобы одним касанием в неё войти — очень утомительно.
Дисплей
Сложно оценивать дисплеи 15.6-дюймовых ноутов. С одной стороны, из-за того, что эволюция продвинула 13.3" и 14" ноуты гораздо сильнее, дисплеи в компактных ноутбуках чаще всего круче по яркости и контрастности. С другой, в сравнении с дисплеями TN + Film в дешёвых 15-дюймовых ноутах матрица в Инфиниксе — просто космос! А почти все конкуренты не лучше по характеристикам.
Но всё равно — хотелось бы получить эдак 350 кд/м2 и контрастность 1500:1, а в реальности получаем 270 кд/м2 и контрастность 1000:1. И это... норм, сойдёт (скоро опубликуем обзор ноута Digma, вот там действительно тусклый экран), но тот же Realme Book Prime (14-дюймовый) выдаёт, к примеру, 370 кд/м2 при контрастности 1700:1, так что есть к чему стремиться.
Infinix Inbook X2 Plus
Ferra.ru
|Infinix Inbook X2 Plus
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|270/3 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1000:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|95%
|DeltaE (меньше = лучше)
|12
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|9000
Что бы ни выпускал Infinix, у всех его устройств всегда синюшные оттенки дисплея. ВСЕГДА! Я вам напоминаю, что такое 9000K цветовой температуры:
Хотели бы себе 9000K в качестве белого цвета на экране?
Дисплей «из коробки» синюшный, но это легко поправимо
Но есть и хорошие новости: благодаря тому, что это не смартфоны, где цветопередача «прибита гвоздями», а ноутбук, у которого в Windows можно всё перенастроить, есть способ нивелировать этот недостаток.
Ребята из 3DNews в процессе теста заморочились и привели с помощью колориметра (не лень же им! Вот нам было лень) цветопередачу дисплея в идеальный вид. Если сли купите этот ноутбук и офигеете от синюшности цветопередачи, качайте этот файл и устанавливайте по вот такой инструкции. И будут весьма клёвые цвета, как у более дорогих ноутов.
Только дурью всё же не майтесь и если у вас не ноутбук Infinix InBook X2 Plus, не колхозьте цветовой профиль в свою марку монитора/ноута — сломаете отображение цветов в винде.
Ferra.ru
Для использования в помещениях этого вполне достаточно, а на улице... с учётом полуматового (почти не бликует) покрытия экрана в InBook X2 Plus, тоже сносно, просто вам придётся использовать ноутбук строго при 100% яркости, иначе xpeн чего увидите. А на 100% яркости, сами понимаете — автономность будет соответствующая.
Рамки небольшие, но флагманского лоска — когда на экране сплошное стекло и чёрная окантовка по периметру под ним, без пластиковых нашлёпок вообще — здесь нет.
Но кое-что странное в верхнюю рамку дизайнеры умудрились добавить. Да, светодиодную подсветку, чтобы подсвечивать вашу морду лица во время видеозвонков!
Честно говоря, не совсем понимаю, зачем она здесь. Вот у нас два светодиода, вроде это хорошо. Но они слабо светят! Совсем слабо. От открытой вкладки в Chrome на белом фоне вам подсветит лицо даже сильнее, чем от этой ерундовины.
Да будет свет при помощи сочетания клавиш Fn+Пробел
Ferra.ru
Если вы не понимали значение слова «кринж», взгляните на эти светодиоды для подсветки морд во время видеозвонков
Включается подсветка сочетанием клавиш Fn+Пробел, поэтому неподготовленные пользователи MacBook на эту функцию обязательно наткнутся. Переключали они всю жизнь подобным сочетанием язык, а тут им, на попытку сменить раскладку, две «фары» в глаз.
Ещё раз — это не детектор того, что камера работает (как часто делают в ноутбуках сегодня). Это просто навязчивый, но слабый свет над экраном. Очень странная самодеятельность, честно говоря.
Звук
Два динамика, разнесенных по противоположным сторонам корпуса, выдают нормальный звук. Не подумайте ничего такого — я сказал «нормальный» звук, а не «хороший» звук.
Вот отсюда должен выходить звук. Проверили — действительно выходит
Ferra.ru
Dolbit tak sebe
Если кроме разговорных видео на YouTube и «смотреть Аватар 2 бесплатно без SMS камрип онлайн» вы не собираетесь ничего смотреть, сойдёт. Во всех остальных ситуациях подключайте колонки. Проводные или беспроводные — без разницы. Во всяком случае, для разборчивого и с хоть какими-то басами звучания музыка без них не обойтись.
В принципе, большинство ноутбуков такой же размерности не отличаются по качеству звука — и по громкости, и по качеству Infinix InBook X2 Plus равен... дорогому, большому флагманскому смартфону. Какие-нибудь iPhone 14 Pro Max или Samsung Galaxy S23 Ultra примерно так же орут и так же звучат в целом.
Может, при современной толщине ноутбуков ничего лучше просто не впихнёшь? А вот и нет:, трёхлетний редакционный Huawei MateBook X 2020 (13", тонкий, с весом 900 г) играет громче и лучше. Правда, и стоит он примерно в 2 раза дороже.
В общем, ноута Инфиникс просто «какой-нибудь звук, потому что в ноутбуке должен быть звук». Стерео-эффекты ощущаются хорошо, а в остальном — ничего особенного.
Нас тоже заколебали 4-ядерные процессоры Intel в ноутбуках. Но, минуточку...
Если вы посматривали на ноутбуки среднего класса в 2022-2023 гг., это, скорей всего, были ноуты на процессорах Intel Core i7-1165G7, Core i5-1135G7 и вот эту всю ботву однообразную. А вот в Infinix InBook X2 Plus установлен процессор с более интригующим индексом — Intel Core i7-1195G7. Вряд ли вы такой ещё где-то видели, поэтому сейчас объясню, в чём суть этого «камня».
|Процессор
|Особенности
|Core i5 1135G7 и 1145G7
|Кэш L3 — 8 МБ, графика с 80 вычислительными блоками
|Core i7 1165G7 и 1185G7
|Кэш L3 — 12 МБ, графика с 96 вычислительными блоками
|Core i7 1195G7
|Всё как и у остальных i7, но пиковая частота CPU — 5000 МГц вместо 4800 МГц, а встроенную графику разогнали на 50 МГц
Из всех ультрабучных (это все, которые не игровые) процессоров Intel 11-го поколения этот самый раскочегаренный. Как и у всех i5/i7 11 поколения, у него всего лишь 4 ядра при 8 потоках, но ядра современные, быстрые и по факту этот «обезжиренный» для тонких ноутбуков 4-ядерный процессор по скорости работы примерно равен старому, но всё же восьмиядерному Ryzen 7 1700 из настольных компьютеров. И близок по быстродействию к шестиядерному Core i5-9600K.
В общем, это далеко не овощной по скорости работы проц, а четыре ядра четырём ядрам рознь. Например, Core i7-8665U, например, тоже 4-ядерный и 8-поточный, а частота у него до 4800 МГц. Но он медленнее примерно на 45% (!). Не говоря уже о более старых ноутбучных процессорах.
А ещё я, как и вы сейчас, заподозрил, что в 2023 году с выходом Intel 12-го (и 13-го тоже) поколения и всяческими Ryzen 6000 и 7000 появились более современные и крутые ноутбуки по такой же цене? И я это проверил:
Ожидание: небось по цене старого четырёхъядерного i7 есть новые i7 с гораздо большим количеством ядер (чтобы и мощные ядра, и экономичные, как в новых Интелах) и более высокой производительностью. Ну или AMD соответствующие. Или старые i7 сравнялись с новыми i5, а ноутбуки с новыми i5 стоят дешевле, потому что они рангом ниже.
Реальность: среди новых процессоров Core i7-1195G7 равен современным Core i5-1250P и i5-1340P. У этих процессоров 12 ядер (4 мощных, 8 маломощных). В идеальном мире должны быть примерно на 25% быстрее. А по факту процессор начинает «кипеть» и работает почти с такой же скоростью, как старый 4-ядерный. Можете здесь почитать тест дорогущего Lenovo с этими процессорными проблемами.
Ржомба: Intel рассчитывал, что Core i7, как в этом Infinix, будет использоваться в паре с сетевой картой Wi-Fi 6 или 6E. А ниже будет картинка и вы увидите, какой здесь Wi-Fi по факту
intel.com
Ладно, фиг с ней, с производительностью — если чуть-чуть быстрее, чем сейчас, то уже хорошо. Лишь бы дешевле было. Но тут тоже не вариант — MSI Prestige с Core i5-1240P и 8 ГБ оперативной памяти влетит вам в 62-72 тысяч рублей. И это самый дешёвый ноут на таком процессоре. Acer и Asus с такой же производительностью в 75-85 влетят. Да, тоже с 8 ГБ ОЗУ (распаянной).
На сопоставимом по мощности Ryzen 7 5700U ноутбуки с IPS-дисплеями (TN не будем рассматривать, уж извините) стоят 68-75 тысяч рублей. Зато уже с 16 ГБ оперативки. Это адекватная альтернатива, кстати.
Но… ноутбук Infinix, о котором мы сейчас говорим, стоит не 75 и даже не 65 тысяч рублей, а 57 тысяч (прямо сейчас смотрю цены в DNS) за максимальную комплектацию с i7, 16 ГБ оперативки, 512 ГБ SSD и виндой. Так что конкуренты дороже минимум эдак на 12 тысяч рублей.
При этом, справедливости ради, несмотря на какой-то там типа разгон и грозный индекс, i7-1195G7 в InBook X2 Plus работает на скорости... обычного i7-1165G7. Потому что система охлаждения этого ноутбука не тянет возросшие частоты.
Это как Snapdragon 888 и 8 Gen 1 в смартфонах, который по всем выкладкам должен быть быстрее, но из-за перегрева смартфоны на его базе работают с такой же скоростью, как на старых Snapdragon 870/865+. А более крутой шильдик — просто очередной акт маркетинга.
В любом случае, за свою цену ноут очень быстрый, вряд ли найдёте круче.
Тянет ли игры? Ну, если вам нужно «как-нибудь с какой-нибудь графиком на минимальном качестве поиграть — да, сойдёт. Тем более, 16 ГБ оперативки в двухканальном режиме хорошо сказываются на производительности встроенной графики. А вот если вы хотите поиграть в самые новые и самые графонистые игры (The Callisto Protocol, NFS Unbound, Call of Duty Warzone 2.0, Cyberpunk 2077, то... не потянет этот ноутбук такое. Запустить-то сможет, но тормозить всё будет до уровня слайдшоу.
Если уж играть, то во что-нибудь такое:
Так будут идти игры на встроенной графике Infinix InBook X2 Plus
Что с ним не так, если уж процессор хороший
А почему Infinix такой выгодный? Не потому что его сотрудники вступили в орден Творителей Добра Бесплатно или из другого альтруизма. Просто в этом ноутбуке сэкономили на других комплектующих.
Например, на Wi-Fi модуле. Он здесь не просто стандарта Wi-Fi 5, но и довольно дешёвенький в рамках этого стандарта. Свыше 433 Мбит/с скорость не тянет. Для сравнения — хорошие Wi-Fi модули (Intel AC-9560, например) выжимают по 1733 Мбит/с в каждую сторону. О том, что ноуты с Wi-Fi 5 (Intel AX201/AX210) выжимают по 2400 Мбит/с я уж молчу. Кстати, даже если вы замените Wi-Fi модуль, скорость почти не увеличится, потому что вместо двух антенн в этом ноутбуке она... одна!
Wi-Fi здесь настолько дешманский, и с одной антенной из двух (?!), будто его купили за три копейки у какого-нибудь Васяна-перекупа на Avito
Второй объект экономии — встроенный SSD. Он тут, прости господи, бренда Foresee и модели VP1000F512G. И объём в 512 ГБ, и скоростные характеристики в нём кричат «Меня сюда влепили на сдачу — купи потом что-нибудь приличнее, а меня установи во второй слот M.2!».
О, кстати, второй слот!
Да, сюда можно влепить два SSD. Полноценных, NVMe. Офигительно!
Немного через задницу замерили автономность, извините. Потом перезальём сюда тест с разрядом уже не до 25%, а до 7% хотя бы
Ferra.ru
Под симулируемой офисной нагрузкой, ноутбук умудрился продержаться 6 часов, израсходовав при этом только три четверти заряда. На полную разрядку аккумулятора понадобится около 8 часов. Вообще, хорошая автономность для 15.6" ноута. А на зарядку с 0% до 100% комплектным 65-ваттным зарядником потребуется 1 час 50 минут. Ну и, само собой, всякие Anker, Orico, Ugreen, Usams, Voltme и прочие китайские GaN-зарядники будут заряжать этот ноут без проблем. Раскошеливаться на дорогое оригинальное ЗУ нет необходимости.
Конкуренты
Lenovo IdeaPad 3 15ABA7
Если уж и искать что-то 15.6-дюймовое с быстрым процессором и 16 ГБ оперативки (8 ГБ уже маловато для более-менее интенсивного использования в 2023 г.), то Lenovo предлагает одну из самых выгодных альтернатив.
В сравнении с Инфиниксом:
Плюсы:
Ярче дисплей (320 кд/м2 против 270 кд/м2)
Полноразмерный кард-ридер SD вместо microSD
Процессор быстрее примерно на 30%
Более быстрый Wi-Fi (выжимает до 1400 Мбит/с против 433 Мбит/с у Infinix)
Можно увеличить объём оперативной памяти (!)
Минусы:
Дешёвый пластиковый прогибающийся под давлением корпус
Хуже и меньше тачпад
Нет второго слота для SSD
Паршивая цветопередача дисплея (57% sRGB проти 95% у Infinix)
Нет Windows в комплекте
Если Infinix InBook X2 Plus ещё напоминает собой ноутбуки MacBook, какие-нибудь дорогостоящие ноуты Xiaomi или Huawei, то Lenovo IdeaPad 3 — это просто бюджетный пластмассовый упитанный ноут, в который поставили дисплей поярче и 6-ядерный быстрый процессор AMD. По ощущениям оставляет послевкусие дешмана, но зато экран матовый, Wi-Fi, SSD и процессор быстрее, а оперативную память можно нарастить, что сейчас в ноутбуках вообще редкость. Ну а по автономности, качеству звука, уровню шума и прочим нюансам Инфиникс и Леново этих моделей равны.
На Ryzen 5 5625U (на Интелах не покупайте — с ними не дешевле, но медленнее) с 16 ГБ оперативки такой IdeaPad стоит 62-66 тысяч рублей. То есть 6-9 тысяч рублей доплаты в сравнении с Infinix. Я бы не сказал, что он прям лучше, но если «железные»характеристики для вас важнее тактильных (клавиатура, тачпад, материалы корпуса), это ваш вариант.
Huawei MateBook D 15 2021
А это уже ноутбук для тех, кто хочет «люминий», 16 ГБ оперативки, Windows в комплекте (чтобы самому не ковыряться не устанавливать её) и производителя более респектабельного, чем Infinix. Кстати, у этого ноута, при всей наценке Huawei за свой шильдик, есть неоспоримые плюсы.
Но и недостатки тоже ощутимые:
Плюсы:
Есть сканер отпечатков пальцев (удобнее входить в Windows без пароля)
Немного легче (1.5 кг против 1.6 кг у Infinix)
Классный SSD Samsung PM981 (аналог 970 Evo Plus) в заводской комплектации
В 4.5 раза более быстрый Wi-Fi (Intel AX201)
Минусы:
Нет кардридера microSD/SD
Полноразмерные разъёмы USB-A медленные (версия 2.0), быстрый USB (3.2 Gen1) только в разъёме Type-C. Поэтому придётся докупать хаб даже для передачи данных и внешнего HDD.
Камера в клавиатуре, то есть будет снимать ваш подбородок объёмно.
Процессор слабее на 10%
Хуже цветопередача дисплея
Нет второго слота SSD
Хуже автономность (примерно на 1-1.5 часа, в зависимости от нагрузки
Вроде и качественный аппарат, а вроде бы и покромсали ему характеристики изрядно. В целом, если вы в USB почти ничего никогда не подключаете, работаете в основном у розетки и не собираетесь заменять SSD — нормальный аппарат. Пластмассовой толстой дешёвкой, как Lenovo выше по списку, точно не ощущается. Но и какого-то превосходства, кроме бренда, я за ним не заметил.
Зато недорого! Там, где ещё продаётся, его можно купить за 55 тысяч рублей. Infinix с Core i7 (который на 10% быстрее) и 16 ГБ обойдётся даже на тысячу рублей дороже.
Правда, если брать Infinix InBook X2 Plus с равным по мощности процессором, за него попросят более скромные 50 тысяч рублей (то есть на 5 тысяч рублей меньше).
Думайте сами, решайте сами...
Параллельный импорт — друг человека
Не могу не упомянуть, что сейчас в том же DNS, Ozon и прочих Яндексмаркетах иногда встречаются совершенно офигительные ноутбуки по соотношению цены и производительности.
Например, за 50-60 тысяч рублей вы можете купить Asus VivoBook 15X OLED M1503QA-L1225. Да-да, с OLED (он же AMOLED) дисплеем! С офигительной яркостью и цветопередачей, как в MacBook Pro эпохи M1/M2. Правда, глянцевый... но с такой яркостью и контрастностью наплевать вообще.
Словами не передать, насколько в нём крутой дисплей. Лучше один раз увидеть вживую, чем сто раз прочитать
sypnotix.com
С процессором Ryzen 5 5600H, который почти в два (!!) раза быстрее! А из 16 ГБ оперативной памяти DDR4 распаяны только 8. А ещё 8 ГБ установлены плашкой DDR4-SODIMM. То есть можно достать стандартный модуль и докинуть хоть 32 ГБ туда. И получить 40 ГБ оперативной памяти!
Почему этого ноута нет в основных рекомендациях? По ряду причин:
Во-первых. это редкий вид и непостоянная цена: сегодня есть — завтра нет. И даже сегодня есть не во всех магазинах
Во-вторых, с процессором игрового уровня, хоть в ноутбуке и нет игровой видеокарты, ноут под нагрузкой разряжается бешено. Да, в фильмах за счёт OLED протянет хоть 10 часов, но если работать при белом фоне и, я не знаю, фотографии обрабатывать или видео, заряд сожрётся часа за 2-2.5.
Корпус — пластмассовый дешман. Петли экрана не особо тугие.
Сканер отпечатков паршивый. Настолько, что иногда жалеешь, что он тут вообще есть.
Короче, очень быстрый, с невероятным дисплеем, очень прожорливый, очень дешёвый по материалам корпуса ноутбук на любителя.
Вывод
Чтобы понять, каким оказался Infinix InBook X2 Plus, нужно сначала упомянуть, чем он не является:
Если кто-то будет вам втирать, мол, «тот же MacBook Air M2, только на винде и в 2 раза дешевле», перед вами либо технически безграмотный балбес, либо продаван. Потому что следы экономии есть, от них никуда не деться — даже с флагманскими ноутбуками на Windows этот Инфиникс сравнивать будет некорретно. Вопрос только в том, на чём конкретно производитель сэкономил.
Но и если в комментарии прибегут идолофанатики других брендов, которые будут строем ходить и кукарекать: «Никогда этот мусор не сравнится с Asus/Lenovo/MSI/подставь любой бренд!», это тоже безмозглые кретины. Потому что слепить ноут на IPS-экране в корпусе из штампованного алюминия и с холодным-экономичным процессором Intel — не квантовая физика. Это заметно и по количеству новых производителей ноутбуков, которые лезут в эту сферу, и по результатам сравнения ноута Infinix с конкурентами (выше по тексту можете прочитать и ознакомиться).
infinixmobility.com
В общем, не шедевр, но и не металлолом. А дешевле конкурентов он получится не из-за шильдика, а из-за аккуратной обрезки «малозначимых» (в понимании Infinix) характеристик:
Ограничении скорости Wi-Fi до скоростей нынешних тарифов домашнего интернета (просто не стали антенну лепить дополнительно для более быстрой связи по воздуху)
Дешёвом SSD (если у вас не будут стоять рядом два ноутбука на Core i7 11 поколения, вы не заметите разницу в скорости работы)
Не завезли сканер отпечатков пальцев. А у конкурентов он есть
Процессор быстрый, но не по «последней моде», то есть за счёт этого обошёлся производителю дешевле
Вот за счёт этих трюков цена ноута Infinix на 7-12 тысяч рублей ниже, чем у Lenovo, Asus, Huawei и всех остальных привычных производителей. При этом InBook X2 Plus не «ну вот просто хуже немного и всё», а по-своему лучше в некоторых нюансах: два слота SSD сами по себе очень радуют, а тут ещё и портов почти максимум при таких габаритах, габариты одни из самых компактных, корпус качественный и красивый. По качеству дисплея, скорости работы и автономности Инфиникс примерно на равных с породистыми ноутбуками. Так что экономия, хоть и явная, но явно не в тех аспектах, которые превратили бы ноутбук в хлам.
Я до сих пор часто встречаю так называемый термин «ноутбук для ребёнка» или «ноутбук для пожилых родителей». Обычно в таких случаях люди покупают родственникам какой-нибудь пластмассовый ширпотреб с тусклым экраном за 20-30 тысяч рублей. Деньги никому с неба не падают, но вам не жаль своих детей/родителей, когда вы покупаете им такое убожество? Или «им не с чем сравнивать, и так сойдёт»?
infinixmobility.com
Так вот: Infinix InBook X2 Plus — это как раз ноутбук для детей или родителей, которым есть с чем сравнивать. Тут всё на голову лучше, чем в этих ваших бюджетных ноутбуках. Но, если студенты и люди в возрасте 30-40 лет будут подмечать, что «задолбался я вбивать PIN-код руками вместо входа по отпечатку пальца» и «а чё эт я подключил новый тариф, а на ноуте SpeedTest не выжимает его полностью?», то подросткам и пенсионерам на эти материи наплевать. А вот хороший металлический корпус, возможность подключать флешки без переходников и скорость работы они точно оценят.
Какой InBook X2 Plus покупать, а какой — нет? Мы бы на вашем месте выбрали вариант с Intel Core i5-1155G7: 16 гигабайт оперативной памяти и 512 ГБ на SSD у него уже есть, как и в старшей версии. А отличия между Core i5-1155G7 и Core i7-1195G7 сводятся к... приросту 25% производительности графики в играх. Но встройка всё равно очень слабая, поэтому доплачивать за такое преимущество 6 тысяч рублей не стоит.
С учётом того, что это всё ещё одна из первых моделей ноутбуков Infinix, будем надеяться, что со временем они подтянутся до уровня тех же Xiaomi и Huawei в том числе в ноутах — осталось всего ничего.
- Относительно недорого
- Быстрый
- Хорошая автономность
- Качественный корпус
- Много разъёмов
- Два слота для SSD
- Можно подключить два внешних монитора по HDMI
- Wi-Fi урезали до 433 Мбит/с без возможности апгрейда
- Дешёвый и не особо быстрый стандартный SSD
- Нет сканера отпечатков пальцев
- Синеватые оттенки дисплея «из коробки» (мы вам расписали, как это исправить)
- Нет цифрового блока в клавиатуре
- USB-порты установлены вверх ногами