Наконец-то хороший среднеразмерный ноутбук вместо игровых погремух и издевательски маленьких ноутов

По портам у Inbook X2 Plus есть свои специфические, характерные только для этой модели, плюсы и минусы. Из плюсов, помимо количества портов — зарядка по USB-C (вы такие будете смеяться, но до сих пор есть ноутбуки, которые заряжаются только через фирменный разъём, и хрен вы найдёте к ним нормальные неоригинальные зарядники). И тот факт, что USB-C на левой грани тут полноценный, с видеовыходом. То есть вы можете подключить ноутбук к сразу двум мониторам: один внешний моник подключаем через HDMI, второй — через переходник с USB-C. Для офисной работы — очень удобно! Такие навороты мало у кого есть.

Из минусов — полноразмерные USB-порты здесь установлены вверх ногами . Посмотрите на разъёмы USB в любом другом ноутбуке — у них «планка» всегда располагается сверху. А у ноутбуков Infinix — снизу. ЗАЧЕМ?

Вроде бы и наплевать и нет разницы, но это как есть бутерброд по завету Матроскина — хлебом кверху, а колбасой и маслом — книзу. Может так даже вкуснее получится, но всё равно чувствуешь себя глупо.

И ещё немного грустно, что на левом борту разъёмы быстрые (полноразмерный USB 3.0 и USB Type-C 3.2), а на правом — медленные (полноразмерный USB 2.0 и, что ещё удивительнее, USB-C 2.0). Понятное дело, что не бывает всего и сразу, да и ваш смартфон наверняка по Type-C 2.0 работает. Не знали? Даже новые смартфоны (Xiaomi Poco X5, Samsung Galaxy A53, OnePlus 11, Realme 10 Pro и др.) соединяются с компом по USB 2.0. Только дорогущие Самсунги Ultra, Google Pixel и прочий люкс передают файлы на полной скорости.

Но всё равно приходится держать в уме, что правая сторона ноутбука Infinix — для мышек, дешёвых флешек и, не знаю, принтеров. А жёсткие диски, внешние SSD, сетевые карты и прочую всячину лучше подключать к разъёмам слева.

По весу и толщине ноут получился умеренным. Да, при взгляде на характеристики многие скажут «да видывали мы и гораздо более лёгкие ноутбуки». Но это только потому, что вы зажрались тонкими безвентиляторными карликовыми 13" ноутами с урезанными по TDP и производительности процессорами. А вот в ноутбуках «взрослых» размеров без дискретной графики расстановка сил такая: