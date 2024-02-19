Выносливый ноутбук с большим экраном и без переплаты за шильдик

Выносливый ноутбук с большим экраном и без переплаты за шильдикInfinix Inbook Y3 Max
В конце 2023 года уже знакомый нам по бюджетным смартфонам бренд Infinix представил новую линейку 16-дюймовых ноутбуков для учёбы и работы, теперь
банановые на ультрабучных версиях процессоров Intel 12-го поколения. В принципе, в них есть всё, что должно быть в современном ноутбуке для Word/интернетов/музыки/видео, а комплектация простирается от печатных машинок до довольно быстрых CPU — уровня Apple M1 (из MacBook Air) или, если любите сравнивать с настольными процессорами, уровня Ryzen 7 1700X. Да-да, в тонком ноуте, работающем от «батарейки». В общем, варианты следующие:
- Intel Core i3-1215U, Intel Core i5-1235U и Intel Core i7-1255U
- объём оперативной памяти 8 или 16 Гб
- внутренний SDD-накопитель на 512 или 1024 Гб
- операционная Windows 11 Home или её отсутствие
К нам на обзор приехала версия на Intel Core i5-1235U, с 16 Гб ОЗУ и 512 Гб оперативной памяти. Но что вообще могут предложить производители среднебюджетных ноутбуков в 2024 году в ценовом сегменте «писят тыщ»? Давайте разбираться.
|Infinix Inbook Y3 MAX
|Экран
|CSO SNG007QS1-1, 16", IPS, 1920x1200, 16:10, 60 Гц
|Процессор
|Intel Core i5-1235U, 10 ядер, 12 потоков, 1.3 ГГц (до 4.4 в Турбо-режиме)
|Встроенная графика
|Intel Iris Xe 80U, 1.25 ГГц
|Оперативная память
|16 Гб, LPDDR4X, 4.2 ГГц, распаянная на системной плате
|Накопитель
|SSD 512 Гб, PCIe 3.0
|Операционная система
|Windows 11 Home
|Сеть
|Intel AX201, Wi-Fi 6 2.4/5 ГГц, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
|Аккумулятор
|встроенный несъёмный, 50 Вт*ч, 4330 мАч
|Габариты
|358х250х17.5 мм
|Масса
|1.8 кг
|Цена
|от 47 000 рублей
Внешний вид
Всё-таки, смартфоны и ноутбуки Infinix проектируют ну совсем разные люди. Если в мобильниках у них частенько «золотые купола душу мою радуют» и пластиковая имитация кожаной спинки, то в ноутбуках внешность строгая-официозная. Мы тут с остальными обзорщиками вечно спорим, круто ли, когда внешность мобильника вызывающая, но по ноутбукам у всех одно мнение: чем меньше выпендрёжа во внешности ноута — тем лучше. Ведь вы сами видели, насколько нелепо выглядят игровые ноутбуки с их клоунским дизайном по прошествии нескольких лет.
Короче, у нас тут задняя крышка из алюминия и корпус из добротного пластика. Я ожидал, что у бюджетного бренда (Infinix всё-таки не ROG Strix какой-нибудь, будем честны) корпус будет из «фольги», но нет — крышка не скрипит, не хрустит, не не захлопывается от минимального случайного контакта с ветром и вообще ощущается более чем монолитно. Сам же корпус не мимикрирует под космический титан, как это любят делать некоторые производители.
Посеребренный пластик, металлическая крышка, как у Asus Vivobook, но даже чуть качественнее. Короче, к корпусу нареканий у меня нет.
Второе, что радует — если в смартфонах китайцы уже давно начали копировать iPhone с отказом от карт памяти и разъёмом для проводных наушниках, то в ноутбуках поголовный уход на Type-C откладывается. Уже девять лет прошло (!) с тех пор, как вышел MacBook 12", у которого был единственный USB-C и Apple нам втирали, что «надо только немного потерпеть — скоро в мире не останется флешек, кабелей и других переходников, кроме Type-C», а что-то до сих пор не сбылось. Ладно там флешки, тут треть ноутбуков до сих пор от своих фирменных штекеров заряжаются вместо Type-C зарядок... Но вернёмся к Инфиниксу.
На левой грани у него:
- Полноразмерный HDMI
- Полноразмерный USB 3.0 (Type-A)
- USB Type-C 3.0 с поддержкой вывода видео по DisplayPort и функцией обратной зарядки (можете от него бодро подзарядить разряженный смартфон, например).
Кстати, в отличие от некоторых вариантов Asus Vivobook, а ещё бюджетных ноутов HP и Dell, Infinix смогли отказаться от типичного «ноутбучного зарядника» и сделали компактный адаптер питания на 65 Вт и двухсторонним USB Type-C кабелем.
На правой грани ноутбука:
- Ещё один полноразмерный USB 3.0 (Type-A)
- Ещё один USB Type-C
- 3.5 мм разъём для подключения проводной гарнитуры
- Кардридер microSD
Тот случай, когда USB-хаб докупать особого смысла нет. Разве что для того, чтобы на два внешних монитора выводить сигнал (один по HDMI, второй по DisplayPort).
Снизу разместились два динамика, которые, словно Форрест Гамп, хорошо выполняют возложенную на них функцию воспроизведения звуков. Если вы аудиофил, то всё равно захотите подключить Bluetooth-колонку с басами и объёмом, но смотреть сериалы или ролики на Ютубе — абсолютно норм и со встроенных динамиков!
Из неприятного хочется отметить небольшие огрехи во время сборки, например, криво установленную кнопку включения. И хоть вы никогда в жизни не будете приглядываться к ней во время работы, осадочек останется, а ваш внутренний перфекционист всегда будет рад напомнить о том, что она установлена чуть левее чем должна и щель подсвечивается неравномерно. Примерно такая же ситуация и с петлёй крышки, детали которой прилегают не слишком плотно и в полной темноте через неё просвечивается всё тот же светодиод кнопки включения. Но в целом «монолитность» и «плотность» ноутбука в порядке, впервые за много времени нет ощущения того, что ты случайно его прогнешь или поломаешь при обычном использовании.
Тачпад и клавиатура
У Inbook Y3 MAX есть неоспоримое преимущество — полноценная (за мелкими исключениями) клавиатура с блоком Num-клавишами. Вроде бы так и должно быть, но вот, например, в дорогущих 16-дюймовых ноутбуках Huawei этот NumPad вырезали, поэтому невольно начинаешь ценить столь простые вещи. Качество клавиш, их ход и отклик приятные, не понравилась разве что супер-короткая клавиша со слэшами и такой же непривычно маленький Backspace. Нужно привыкать, в первые дни использования будете промахиваться.
Ещё могу пожаловаться на типичную виндовсовскую подсветку клавиатуры, которая по традиции подсвечивает не каждую клавишу отдельно, а всю панель сразу. Этим практически нереально пользоваться в темноте, потому что светящиеся через щели клавиш десятки светодиодов выступают в роли ещё одной светящейся панели, как экран. Однако это «лечится» обычным отключением данной функции, ведь падающего света от дисплея в большинстве случаев хватает за глаза и вы никогда не потеряете нужные вам буквы.
Справделивости ради, я почти не встречал ноутбуков, на которых подсветка работает примерно так же, как это реализовано на Макбуках. Ощущение, что таких в природе в принципе не существует, поэтому недостатком конкретного Инфикинса это назвать сложно.
А вот тачпад мне скорее не понравился. Да, на первый взгляд он реально большой и не хрустит при нажатии, как типичный тачпад ноутбука на Windows (хотя с каждым годом таких всё меньше и меньше). Но вот удачно приноровиться к нему «с разбегу» не получилось. Мой простой тест на выделение области экрана через Win+Shift+S пройти не удалось, потому что практически каждый первый раз при попытке выделить нужную мне часть экрана весь процесс обнулялся из-за средненькой отзывчивости модуля.
В общем, вам нужно будет постоянно «додавливать» касания на тачпаде, что при регулярном использовании скорее всего быстро надоест и вы решите купить беспроводную мышку, чтобы навсегда забыть про эти мучения.
Дисплей
В ноутбуке установлена IPS FHD+ матрица разрешением 1920х1200 пикселей и соотношением сторон 16:10. Частота обновления для средненьких офисных ноутбуков стандартная — 60 Гц, но, в общем-то, это не игровой ноутбук, поэтому много герц в нём... незачем. Никаких модных «безрамочных» дисплеев с единым стеклом сверху тут тоже нет, а всего лишь
простой советский... обычная рамка (всё ещё из того же приятного на ощупь пластика). Инфиникс заявляет, что полезная площадь экрана равняется 87%.
|Характеристики
|Максимальный уровень яркости
|290 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|900:1
|Цветовой охват sRGB (90-100% идеал)
|82%
|DeltaE (меньше = лучше)
|8.2
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|7700К
Заниматься профессиональным редактированием фото и видео здесь не получится, поскольку цветовой охват не дотягивает до sRGB, не говоря уже об Adobe RGB, контрастность средняя, да и цветовая температура по инфиниксовской традиции чуть завышена в сторону холодных оттенков (хотя в смартфонах они уже излечиваются от этих азиатских извращений). Поглощать контент из тонны мемов в соцсетях, писать рефераты или играть в браузерные игрушки — да никаких проблем!
Ну и ещё плюс в том, что дисплей матовый. Поэтому, хоть яркости и не супер-много, «морда лица» не будет отражаться в нём, даже если летом решите поработать за ноутбуком в солнечный день на лавочке.
Производительность и автономность
Внутри Inbook Y3 MAX установлен «ультрабучный» процессор Intel Core i5-1235U, который имеет 10 ядер и 12 потоков. Точнее, 2 мощных ядра (которые, если сравнивать со старыми Core i5, сгодятся за четыре старых ядра в 10 поколении и старее, например), а им подмахивают восемь маломощных-экономичных.
Если вам не понятно, что это за процессор на практике, вот его сравнение с конкурентами сходной размерности (от 15.6" до 17.3") по ценам в DNS:
|Ноутбук
|Процессор
|ОЗУ
|Производительность
|Цена
|Infinix Inbook Y3 Max
|Core i5-1235U
|16 ГБ
|Пляшем отсюда
|53 тысячи рублей
|Asus Vivobook Go 15
|Ryzen 5 7520U
|16 ГБ
|-13%
|53 тысячи рублей
|Huawei MateBook D 15
|Core i5-1155G7
|8 ГБ
|-5%
|55 тысяч рублей
|Maibenben M557
|Ryzen 7 5700U
|16 ГБ
|+47%
|50 тысяч рублей
|Asus Vivobook 17
|Core i3-1215U
|8 ГБ
|-12%
|50 тысяч рублей
|Honor MagicBook 15
|Ryzen 5 5500U
|16 ГБ
|+20%
|50 тысяч рублей
|MSI Modern 15
|Ryzen 5 7530U
|16 ГБ
|+42%
|57 тысяч рублей
|MSI Modern 15
|Ryzen 7 7730U
|16 ГБ
|+77%
|60 тысяч рублей
|MSI Modern 15
|Core i5-1335U
|16 ГБ
|+50%
|60 тысяч рублей
|Asus VivoBook 16
|Core i3-1215U
|16 ГБ
|-12%
|53 тысячи рублей
|Tecno Megabook T1
|Ryzen 5 5560U
|16 ГБ
|+30%
|55 тысяч рублей
|Tecno MegaBook T1
|Ryzen 7 5800U
|16 ГБ
|+38%
|60 тысяч рублей
|Maibenben M545
|Ryzen 5 4500U
|16 ГБ
|Такая же
|42 тысячи рублей
|Xiaomi RedmiBook 15
|Core i5-11320H
|8 ГБ
|Такая же
|57 тысяч рублей
Выводы?
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AMD рулит, MSI демпингует. И если Ryzen 5 5500U ещё не каждому подойдёт из-за прожорливости и старой архитектуры (это переименованный Ryzen 4500U, маркетологи вас кинули), то Ryzen 5600U весьма хороши, а 7530U, 7520U... это тоже переименованные старые процессоры. Но уже хотя бы реальные Zen 3 (Ryzen 5000), а не Ryzen 4000, и они более быстры. Да, за это придётся доплатить порядка 7 тысяч рублей и взять не 16", а 15.6" какой-нибудь MSI, но если вы гонщик браузерный, будете в восторге.
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Xiaomi как-то вообще обнаглели с ценами на свои ноутбуки. Мало того, что старый и довольно прожорливый (хоть и на равных с Инфиниксом по скорости работы) i5 11-го поколения, так ещё 8 ГБ ОЗУ. И TN + film ублюдочный дисплей (тот самый, который тусклый и инвертируется-выцветает при взгляде под углом).
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Если вас устроит 15.6" ноутбук, более быстрые альтернативы есть. А вот если хотите более-менее крупный 16" или 17.3" дисплей, то Infinix Inbook Y3 Max будет самым быстрым вариантом за свои деньги.
А если заставить этот процессор гонять игры? Ну, лучше не надо, конечно, но можно. Если вас не будет стеснять, что разрешение придётся ставить порядка 1280x720 (в редких случаях можете и 1920x1080) и качество на минимум, худо-бедно потянет многое:
А если вам достаточно «Мир Танков» погонять или CS2 на какой-нибудь графике, то и этого хватит для около 60 кадров в секунду.
А вот результаты тестов автономной работы при яркости в районе 150 кд/м2 (примерно 50% от максимальной яркости) меня порадовали.
Батарея здесь несъёмная (сейчас же ведь не 2013 год), ёмкостью 50 Вт*ч (4330 мАч). В Inbook Y3 MAX без подключенного питания она позволяет отработать десять часов в Экселе — это на два часа больше стандартной восьмичасовой рабочей смены. Если вы не офисный клерк или работь вам не сильно нравится, то можно девять часов смотреть фильмы или сериалы, ну и почти четыре часа убить на не очень требовательные игрушки. С максимальной яркостью результаты будут немного меньше, но в «рабочих» условиях в помещениях с искусственным освещением она требуется далеко не всегда.
Короче, Core i5 12 поколения с индексом U не особо мощный (мощные — это Core i5 с индексом P, Core i5-1240P, например), но потребляют очень мало энергии в работе в интернете, при просмотре фильмов и прочем бытовом использовании ноута.
Родной адаптер питания (напомню, «телефонного» формата с Type-C кабелем) заряжает ноут «от нуля до сотки» примерно за три часа. Не особо быстро, на самом деле, но радикально быстрее бывает обычно только у ноутбуков за 80 тысяч рублей и дороже.
И ещё из приятного: в ноутбуке сразу два слота M.2, так что вы можете просто докупить второй SSD, а не продавать первый, заново устанавливать Windows и заниматься прочей вознёй.
Особенности оболочки
Из коробки в устройстве установлен классический Windows 11 Home. Из необычного — предустановленное фирменное приложение Infinix PC Connection. Вау-эффекта оно нынче не вызывает как минимум потому, что появилось шибко позже в сравнении с конкурентами из Honor или Huawei. Но если относиться к этому как приятному бонусу, то почему нет? Тем более при покупке какого-нибудь дорого Самсунга вы будете пытаться синхронизировать его со своим ноутбуком, постоянно натыкаясь на заблокированные приложения не для ноутов от корейцев (да, они реально блокируют установку тех же заметок везде, кроме своих Galaxy Book). А тут достаточно купить неплохой телефон от Инфиникса за двадцать тысяч деревянных и взять к нему ноут и вуаля — теперь вы гордый пользователь настоящей экосистемы!
Конкуренты
Да, это очередной обзор, в котором мы смотрим на конкурентов в первую очередь с точки зрения того, что их можно заказать в российском магазине без танцев с бубном и двухмесячным ожиданием посылки с Machenike/Thunderobot и прочей экзотики из Китая. Пришёл — оплатил — забрал — пользуешься. На Яндекс.Маркете обозреваемый нами Inboox Y3 Max в аналогичной конфигурации стартует от 47 тысяч рублей. Так что там есть ещё за те же деньги?
ASUS VivoBook Go OLED E1504FA-L1660
Одна из наиболее слабых сторон ноута от Инфиникса — дисплей. Но реально ли это то самое слабое звено, которое откидывает наше устройство в список аутсайдеров за 2024 год? На самом деле нет, ведь на рынке за примерно ту же стоимость сейчас есть только два варианта: а) аналогичный по железу девайс с таким же паршивеньким экраном и б) чуть менее мощное железо, но экран получше.
Вот как раз одного из представителей второго класса устройств смастерил ASUS в своей линейке VivoBook Go.
Процессор тут, честно говоря, дно: хоть это и Ryzen 5 7520U, по факту это Ryzen 3 4300U на чуть другом техпроцессе (6 нм вместо 7 нм, как у оригинального 4300U). Да, AMD настолько подлые в своём маркетинге, что в 7000-й серии напихали часть переименованных 4000-х процессоров, часть 5000-х, часть 6000-х и исчезающе малое количество среди них — новинки 7000-й серии. По факту этот Ryzen 7520 на 15% слабее двухгодовалого i5-1235U и по скорости работы ближе скорее к современным Core i3.
Но дисплей при этом хорош — яркий, сочный, экономичный (если чёрную тему использовать. Если белую — жрёт заряд быстрее, чем IPS), настоящий OLED.
Корпус — шо тут пластик, шо там пластик, но Infinix со своей серебрянкой как-то наряднее выглядит и менее маркий.
Ещё из печального — зарядка только от фирменного адаптера с фирменным асусовским штекером, никакой вас зарядки по USB Type-C. И, из-за процессора на древней архитектуре образца 2020 г. автономность даже с OLED получилась не ахти.
HONOR MagicBook 15 2021
А вот если внешний вид устройства для вас крайне важен, то можно присмотреться к уже знакомому многим Honor MagicBook 15 2021. Во-первых, он полностью алюминиевый, выглядит дорого-богато и ощущается ещё более «монолитным» в сравнении с Y3 MAX. Во-вторых, рамки вокруг дисплея ещё меньше, поскольку веб-камера спрятана в клавиатуре. Но я такие решения не очень люблю, потому что при таком ракурсе обязательно будут видны все мои три подбородка.
Внутри у MagicBook 15 установлен трёхлетний Ryzen 5 5500U, процессор не первой свежести (это переименованный Ryzen 5 4500U) и немного прожорливый, но быстрый (+20% к производительностью в сравнении с Core i5 12-го поколения у Infinix). Объем оперативной памяти и хранилища аналогичен, тут все на равных. А что по минусам? Вот список самых очевидных, смотрите сами:
- отсутствует блок Num-клавиш
- нет подсветки клавиатуры
- Type-C разъём не поддерживает вывод изображения через Display Port
- меньшее число разъёмов
Да и стоит он на десять тысяч дороже, при этом при заказе модели без предустановленного Windows 11 придётся немного запариться и решить забавную задачку на логику. Почему-то в Windows 11 до сих пор нет встроенных драйверов Wi-Fi для этого поколения процессоров AMD. То есть вам придётся скачать Snappy Driver Installer с драйверпаками заранее, либо скачать драйверы с сайта Asus, потому что с самого ноутбука вы попасть в интернет для их скачивания никак не сможете. Осилит ли это пользователь, который покупает ноут для соцсетей и Ютуба? Сильно сомневаюсь.
Выводы
В общем, ноутбук у Инфиникса получился... ровный. Не как «ровные пацанчики» из этих ваших Слов Пацана, а в том плане, что хорошист везде — восторгов не вызывает, но и не разочаровывает нигде.
Да, он пластиковый, но пластик здесь внешне красивый, не маркий и не дешманский. Дисплей — что-то среднее по цветопередаче между Maibenben M-серии (в которых матрицы более дешёвые, более тусклые и с кривой цветопередачей) и OLED-дисплеями Asus (образцовыми по яркости и цветопередаче). Среди IPS он тоже не эталонный, но за эти деньги практически такой же, как у конкурентов. Может даже немного ярче большинства ноутбуков по аналогичной цене.
При этом долго работает от аккумулятора, в клавиатуре есть NumPad, по процессору это самый быстрый 16" ноут за свои деньги (а вот 15.6" в этом бюджете бывают и быстрее). И много разъёмов — они тут вообще всех видов есть, чтобы вам не пришлось тратиться на переходники.
Я с вами согласен, что по такой цене можно «намутить» на Ozon с доставкой из-за рубежа какой-нибудь Asus Vivobook 16 с игровым процессором Core i5-12500H, а можно и Lenovo IdeaPad Slim 3 за 48 тысяч взять с Core i5-13420H и 8 ГБ ОЗУ. А потом как докупить ещё 8 ГБ, влепить в слот, и заживёшь (экран, правда, будет шлак, зато быстро и дёшево!). Но если отбросить в сторону ушлые схемки и просто посмотреть на то, что продают в DNS, Ситилинке или где вы там ещё у сетевиков берёте ноутбуки... то всё ок, Инфиниксобук своих денег стоит.
Ну и конечно же самое главное преимущество последних двух лет — «белые» продажи в России и официальная гарантия 1 год. Если вдруг с ноутбуком будет что-то не так, то на сайте проивзодителя вас не встретит заглушка «Мы приостановили работу наших сервисов на территории Вашей страны и бла-бла-бла», а вы не будете бодаться с китайцем в чате Ozon Global и умолять его забрать ноутбук обратно и отремонтировать (деньги-то вам спустя 14 дней уже точно никто не вернёт).
- Неплохая автономность
- Качественный корпус
- Стильный дизайн
- Множество разъемов и адаптер питания Type-C
- Два слота SSD M.2
- Неудобный Backspace и «тугой» тачпад
- Посредственный дисплей
- Долгая зарядка