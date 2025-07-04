Недорогой ноутбук реально с качественным экраном, а не как за эти деньги обычно бывает

Недорогой ноутбук реально с качественным экраном, а не как за эти деньги обычно бываетNinkear A15 Pro 2025
Технические характеристики
|Ninkear A15 Pro 2025
|Операционная система
|Windows 11
|Корпус
|Алюминиевый сплав, пластик
|Экран
|16", 16:10, IPS, 2560 х 1600 пикселей, 120 Гц, матрица NE160QDM-NY2
|Процессор
|AMD Ryzen 5 7430U
|Графика
|AMD Radeon Graphics
|Оперативная память
|16 ГБ DDR4
|Хранилище
|SSD, 1 ТБ, TWSC TSC3AN1T0-F2T60S
|Беспроводная связь
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, модуль Realtek 8852BE
|Аккумулятор
|54,72 Вт·ч
|Порты
|2х USB 3.2 Gen2 Type-A, 2х USB3.2 Gen2 Type-C, 1х USB 2.0, 3,5 мм; HDMI
|Камера
|1080p
|Размеры
|362 х 252 х 22.7 ммх
|Вес
|1.74 кг
|Цена
|42 тысячи рублей
Внешний вид
Новые поколения «макбуков» от Apple, как и положено, сильно влияют на умы китайских дизайнеров. И под влияние попадают не только небольшие бренды без собственного корпоративного стиля. Все вот эти модные Asus Vivobook и Microsoft Surface на базе ARM-процессоров от Qualcomm с сертификацией Copilot (за исключением какого-нибудь Dell XPS 13) тоже выглядят как MacBook Air образца 2024 г.: симметрично скошенные грани снаружи и никаких скосов на внутренней поверхности ноутбука. Тут ситуация аналогичная.
Плохо ли это? Нет. На столе такой Ninkear выглядит симпатично, в руках ощущается приятно. Весит он около 1,5 кг, а для 15,6-дюймового ноута, который не претендует на звание сверхлёгкого, это нормальный показатель — в рюкзаке можно носить его без боли в спине под конец дня. Толщина не самая маленькая, 16,8 мм, и тут явно есть что улучшать. Но и конкуренты в лучшую сторону не отличаются. Начальные модели у Huawei оказались еще толще — 18,6 мм у MateBook D16, например.
Тачпад… огромный. Просто взгляните на снимок выше и вы сразу все поймете. Даже не самый маленький сканер отпечатков попросту теряется на фоне размеров тачпада. Однако у таких больших размеров есть и минусы. Для того, чтобы вы могли прокликивать настолько большую поверхность, одной кнопки под слоем пластика мало, поэтому инженерам пришлось устанавливать вторую. В итоге получаем «слепую область», которую физически нельзя прожать. Но это только в том случае, если вы любите не сенсорный ввод, а полноценные нажатия по трекпаду до щелчка, как и я.
Клавиатура полноразмерная, ход клавиш небольшой, но довольно упругий — пальцы не зажимают случайные клавиши, пока руки находится на ноутбуке. Про подсветку не забыли, за это проектировщикам большой плюс.
Набор портов стандартный, но продуманный: два USB-A 3.2 Gen 1, один USB-C (только для передачи данных), HDMI 1.4, комбинированный аудиоразъем 3,5 мм и слот для microSD. Беспроводные модули — Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Скорость подключения к сети стабильная, даже через пару стен от роутера. Bluetooth работает без обрывов с наушниками и мышками.
Проходит ли тест на макбук? Да! Несмотря на то, что петли дисплея достаточно тугие, одной рукой он открывается без проблем. В целом, внешний вид и эргономика оставляют хорошее впечатление, особенно если помнить про цену.
Дисплей
Кто бы мог подумать, что существенным преимуществом ноутбука в таком ценовом сегменте станет экран. Давно вы встречали ноутбуки с ценой до 50 тысяч и с 2,5K-матрицами? А тут как раз такую и поставили. Приличного вида IPS (BOE NE160QDM-NY2, 2560×1600 пикселей, 16:10), так еще и с частотой обновления 120 Гц. Кстати, такой же дисплей установлен в Lenovo IdeaPad 5 Pro-16ACH6, если вдруг хотите поискать подробности о нём.
На практике это дает возможность вашим глазам смотреть на четкий интерфейс системы с нормальным масштабом отображения всех элементов. Это, конечно, не Retina-разрешение, но и не Full HD, которое натянули на 16″. Что с яркостью и калибровкой?
Матрица выдает 300 кд/м2 на максимальном уровне яркости. Не 250 кандел, и уже хорошо. Контрастность тоже типичная для IPS — 1250:1. А вот дальше ситуация становится интереснее.
|Ninkear A15 Pro 2025
|Максимальный уровень яркости
|300/1,4 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1240:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|105%
|DeltaE (меньше = лучше)
|3,73
|Гамма (идеальная — 2.2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6800K
Показатель DeltaE, отвечающий за точность передачи цвета, находится на непривычно низком уровне — 3,43. Для такой ценовой категории это большая редкость. Открываем вкладку с гаммой — график из теста повторяет идеальный «сферический график в вакууме». Цветовая температура? И та почти идеальная. В ноутбуке за 40 тысяч рублей она не перешагивает через порог 6800К. То есть, если вам нужен недорогой ноутбук, чтобы редактировать фотографии в Lightroom или Camera Raw, варианта лучше не найти даже у A-брендов.
Есть, конечно, Digma Pro Pactos 16 с тоже хорошим по цветопередаче дисплеем. Вон, читатель в комментариях богу на него молится и готов терпеть задушенный по TDP до уровня Core i3 (из-за слабого охлаждения) ультранизковольтный i7. Но у Дигмы яркости поменьше, да и цена, как правило, выше, потому что Мерлион (владельцы Ситилинка и Дигмы) тоже хотят на икорку с маслом.
Производительность
AMD на своем сайте по старой клоунской маркетинговой традиции называет установленный здесь Ryzen 5 7430U процессором для премиальных ноутбуков. Ни слова больше, идем искать модели с таким же чипом. И находим MSI Modern 15 за 39 тысяч рублей (правда, памяти там 8/256 ГБ, в бюджетных телефонах больше), либо какой-нибудь Tecno Megabook K16S за 43 тысячи рублей. И вот флер премиальности с сайта AMD вдруг куда-то пропадает.
Ryzen 5 7430U — это 6 ядер и 12 потоков на архитектуре Zen 3. Фактически это клон вышедшего AMD Ryzen 5 5625U образца 2022 г.. Базовая частота 2,3 ГГц, в турбо-режиме — до 4,3 ГГц. Техпроцесс 7 нм обеспечивает баланс между производительностью и энергоэффективностью.
Всё ещё хороший процессор, честно говоря. AMDшные Zen 3 вообще шедевр на все времена — и достаточно быстрые, и не склонны к нагреву, и экономичные. Да, Интелы 12 и 13 поколений иногда предпочтительнее (в основном за счёт более современной и полезной в ускорении рабочих приложений встроенной графики), но для интернета-видео-музыки-переписки и Zen 3 всё ещё прекрасен. По большому счёту, это минимально возможный вариант для КОМФОРТНОЙ работы недорогого (привыкайте, 40-50 тысяч теперь стоят ноутбуки, которые до войны стоили 30 тысяч) ноута. Потому что ниже уже всякие Intel N100, на которых жить можно, но к медлительности ноутубка уже придётся приспосабливаться. А здесь скорость работы всё-таки уже адекватная.
В Ninkear A15 Pro установлено 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц (одной плашкой) и SSD M.2 2280 PCIe 3.0 на 1 ТБ. База базовая, ниже уже (ну, допустим, если бы была DDR4-2666 МГц и SATA-III) неприлично, дороже — в ноуте без мускулистого процессора разницы не ощутите.
Оперативка съёмная, её можно расширить до 64 ГБ (два отдельных слота), а накопитель заменить на более емкий, либо просто добавить ещё один: разъем на плате для него есть. Это просто кайф, конечно, после того, как в большинстве ноутов стала нормой распаянная оперативка и один слот M.2 (ладно бы один слот был потому, что у всех стали бы аккумуляторы 75 Вт*ч, но нет).
Стандартный теплопакет, с которым поставляется процессор, тут разогнан с 15 Вт до 25 Вт: об этом мы узнали из HWInfo при запущенном многоядерном тесте в Cinebench R23.
Что с игровой производительностью? Radeon Vega 7 для игр подходит плохо (из встроенной графики для игр выбирайте процессоры AMD с графикой ну хотя бы 680M) и уступает дискретным картам начального уровня вроде NVIDIA MX550, но это не значит, что поиграть вообще нельзя ни во что и никогда:
- Counter-Strike 2: будет ронять частоту кадров ниже 40 FPS, а иногда и ниже 30 FPS на низких настройках. Вам кранты в сетевых матчах с таким быстродействием графики;
- Dota 2: на низких настройках с тенями и без сглаживания — стабильные 50−60 FPS. В самых сложных командных боях может проседать до 40, но играть все еще можно;
- League of Legends: легко тянет на высоких настройках с 60−70 FPS, а для MOBA это более чем достаточно;
- Stardew Valley: пиксельная классика идет безупречно на максимальных настройках с 60 FPS. Нагрузка на систему минимальна;
- The Witcher 3: Wild Hunt: на минимальных настройках с разрешением 1280×720 выдает 25−30 FPS, но графика выглядит устаревшей, а просадки в открытом мире заметны. Для комфортной игры лучше выбрать что-то менее требовательное;
- Fortnite: на низких настройках и с пониженным разрешением (1280×720) выдает 30−40 FPS, но в динамичных матчах возможны лаги. Для соревновательной игры это не лучший выбор;
- GTA V: на минимальных настройках с 720p дает около 30 FPS, но текстуры выглядят мыльно, а загрузки предательски долгие.
Автономность
Впервые за очень долгое время мне попался вот такой блок питания, как на фотографии ниже (это, как раз, он). Провод отделить от блока тут нельзя — это главная особенность зарядного устройства.
Экономия на спичках какая-то. Не, я понимаю, что часть покупателей очень тупые и потом могут купить палёный USB-C кабель, который либо оплавит разъём ноутбуку, либо (в лучшем случае) просто будут заряжать ноут настолько медленно, что во включенном состоянии он разряжаться начнёт быстрее, чем заряжаться.
Да и, в целом, ничего не мешает вам купить любой другой USB-PD зарядник мощностью в 65 Вт, полно хороших неоригинальных моделей. Но всё равно, другие производители как-то сразу делают зарядники с отстёгивающимся кабелем и никто не умер от этого. Странные вы ребята, Ninkear...
Сколько ноутбук может выдержать вдали от источников питания? На день неприхотливой работы с небольшим уровнем яркости рассчитывать можно. А вот под нагрузкой результаты у ноутбука далеко не рекордные — 5 часов в «синтетике» от PCMark.
Это грустно? Или весело? Это нормально. Бывает больше (в основном ноуты 16" с не увеличенным до 70+ Втч аккумом держатся 6-7 часов), бывает меньше (если это Asus Vivobook 16X с 42 Втч и i7-13700H или какой-нибудь Maibenben с Ryzen 7 4800H и теми же 42 Вт*ч).
Но и батарея тут не отличается здоровенной емкостью: 54,72 Втч маловато для шестнадцатидюймовой модели. Если хочется выползать из дома на целый день и не думать про зарядку, придется искать варианты с аккумудяьлолм объёмом 75 Втч (Tecno Megabook, Lenovo Xiaoxin Pro, Asus ZenBook всякие и т.д., если говорим о 16" моделях).
Конкуренты
|Ninkear A15 Pro 2025
|Tecno MagicBook K16s
|Maibenben P625
|Операционная система
|Windows 11
|Windows 11
|Windows 11
|Корпус
|Алюминиевый сплав, пластик
|Алюминиевый сплав, пластик
|Алюминиевый сплав, пластик
|Экран
|16", 16:10, IPS, 2560 х 1600 пикселей, 120 Гц
|15,6", 16:9, IPS, 1920 x 1200 пикселей, 60 Гц
|16", 16:10, IPS, 2560 х 1600 пикселей, 120 Гц
|Процессор
|AMD Ryzen 5 7430U
|AMD Ryzen 5 7430U
|Intel Core i5-12450H
|Графика
|AMD Radeon Graphics
|AMD Radeon Graphics
|Intel UHD Graphics
|Оперативная память
|16 ГБ DDR4
|16 ГБ DDR4
|16 ГБ DDR4
|Хранилище
|SSD, 1 ТБ
|SSD, 512 ГБ
|SSD, 512 ГБ
|Беспроводная связь
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0
|WI-FI 5, Bluetooth 5.0
|WI-FI 6, Bluetooth 5.2
|Аккумулятор
|54,72 Вт·ч
|70 Вт·ч
|70 Вт·ч
|Порты
|3х USB 3.0 Type-A, 2х USB3.2 Gen2 Type-C, 3,5 мм, microSD, HDMI
|1х USB 3.2 Gen2 Type-A, 1х USB 3.2 Gen1 Type-A, 2х USB3.2 Gen2 Type-C,, 3,5 мм; HDMI
|3х USB 3.2 Gen1 Type-A, 2х USB3.2 Gen1 Type-C, 3,5 мм; HDMI
|Камера
|1080p
|720p
|720p
|Размеры
|362 х 252 х 22.7 ммх
|359.5 х 236 х 17.3 мм
|356 х 245 х 17.8 мм
|Вес
|1.74 кг
|1.7 кг
|1.65 кг
|Цена
|42 тысячи рублей
|42 тысячи рублей
|54 тысячи рублей
Tecno Megabook K15SDA
Ноутбук на том же Ryzen 5 7430U, но без 2,5K-экрана и с более классическим соотношением сторон 16:9. Он немного компактнее, что может быть важно, если собираетесь носить устройство с собой везде и всюду.
Дисплей так себе (как, впрочем, и у большинства ноутбуков в этом бюджете). Но если вы не зажравшийся человек, то вас может и такой устроить. Зато отличная автономность! Часов под 10 ноутбук способен протянуть без особых проблем.
Maibenben P625
Если раньше ради ноутбуков бренда приходилось топать на маркетплейсы, то сейчас их можно найти и у сетевых гигантов официальной розницы. В DNS этот ноутбук отдают за 55 тысяч рублей и, пожалуй, это один из самых доступных вариантов у официалов с 2,5К-экраном. Дисплей клёвый, аж под 340 кд/м2 яркости выжимает против 300 кд/м2 у Ninkear.
Процессор тоже бодрый: i5-12450H на 8 ядер (процентов на 20-25% будет быстрее, чем в Ninkear), 16 ГБ оперативной памяти (тоже съёмная, можно апгрейдить) и всего полтерабайта памяти в комплектной планке SSD. И все это на 10 тысяч дороже, чем просит Ninkear за A15 Pro 2025.
Итого
Не самый быстрый (если поковырять Ozon, Price.ru и AliExpress, за эти деньги и быстрее можно найти), но приятный по качеству корпуса металлический ноутбук с ярким чётким 2.5К экраном, высокой частотой матрицы 120 Гц и хорошей цветопередачей. И ещё очень практичный: хочешь — второй SSD устанавливай, продавать первый при апгрейде не обязательно. Хочешь — вместо 16 ГБ оперативки поставь 32 ГБ (цена вопроса — 5.5 тысяч рублей, всяко дешевле, чем у конкурентов, где с распаянными 32 ГБ только супер-дорогие версии продаются).
Хочешь — я убью соседей, что мешают спать.
Конкуренты пока не могут предложить похожие характеристики. 2,5K и 120 Гц — это какие-то совсем неземные технологии в ноутбуках за 40 тысяч для остальных производителей. Но тут они есть, и нас, обзорщиков, это не может не радовать.
Единственное, что не нравится — автономность. Вроде бы и можно вытянуть 6 часов на одном заряде, но сюда так и просится аккумулятор с емкостью больше. Местных 54,72 Вт*ч маловато для комфортной работы вдали от розетки. Тем более, что пространства в корпусе предостаточно.
- Лучший экран в классе
- Стильный корпус
- Два слота под оперативку + два под SSD
- Небольшое время работы от аккумулятора
- Ноутбук получился тяжелым