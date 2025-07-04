Недорогой ноутбук реально с качественным экраном, а не как за эти деньги обычно бывает

Набор портов стандартный, но продуманный: два USB-A 3.2 Gen 1, один USB-C (только для передачи данных), HDMI 1.4, комбинированный аудиоразъем 3,5 мм и слот для microSD. Беспроводные модули — Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Скорость подключения к сети стабильная, даже через пару стен от роутера. Bluetooth работает без обрывов с наушниками и мышками.

Проходит ли тест на макбук? Да! Несмотря на то, что петли дисплея достаточно тугие, одной рукой он открывается без проблем. В целом, внешний вид и эргономика оставляют хорошее впечатление, особенно если помнить про цену.

Дисплей

Кто бы мог подумать, что существенным преимуществом ноутбука в таком ценовом сегменте станет экран. Давно вы встречали ноутбуки с ценой до 50 тысяч и с 2,5K-матрицами? А тут как раз такую и поставили. Приличного вида IPS (BOE NE160QDM-NY2, 2560×1600 пикселей, 16:10), так еще и с частотой обновления 120 Гц. Кстати, такой же дисплей установлен в Lenovo IdeaPad 5 Pro-16ACH6, если вдруг хотите поискать подробности о нём.