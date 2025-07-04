Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 04 июля 2025, 14:15
8 мин.

Недорогой ноутбук реально с качественным экраном, а не как за эти деньги обычно бывает

Ninkear A15 Pro 2025
О ноутбуках Ninkear мы пишем нечасто, но в целом этот бренд — это как Fanxiang в SSD или Ugreen в зарядных устройствах: «петровичи» и богатенькие буратины не знают, что это такое. А те, кто на Ozon Global, AliExpress и Pepper не гости, а регулярные пользователи, примерно ориентируются, что это такое. Это «сборная солянка» разных моделей с разными платформами (некоторые из них и под другими брендами в других странах продаются), среди которых и более удачные, и менее удачные. И вот у нас новая 15’шка от Ninkear, которая в целом как бюджетные ноуты Huawei/Honor/Tecno/Infinix, но с приятной особенностью. Вы уже прочитали о ней в заголовке. А пока изучаем всё остальное в этом ноуте.
Ninkear A15 Pro 2025
© Ferra.ru
7.5
/10
Оценка по версии Ferra
Ninkear A15 Pro 2025

Технические характеристики

Ninkear A15 Pro 2025
Операционная системаWindows 11
КорпусАлюминиевый сплав, пластик
Экран16", 16:10, IPS, 2560 х 1600 пикселей, 120 Гц, матрица NE160QDM-NY2
ПроцессорAMD Ryzen 5 7430U
ГрафикаAMD Radeon Graphics
Оперативная память16 ГБ DDR4
ХранилищеSSD, 1 ТБ, TWSC TSC3AN1T0-F2T60S
Беспроводная связьWi-Fi 6, Bluetooth 5.0, модуль Realtek 8852BE
Аккумулятор54,72 Вт·ч
Порты2х USB 3.2 Gen2 Type-A, 2х USB3.2 Gen2 Type-C, 1х USB 2.0, 3,5 мм; HDMI
Камера1080p
Размеры362 х 252 х 22.7 ммх
Вес1.74 кг
Цена42 тысячи рублей

Внешний вид

Новые поколения «макбуков» от Apple, как и положено, сильно влияют на умы китайских дизайнеров. И под влияние попадают не только небольшие бренды без собственного корпоративного стиля. Все вот эти модные Asus Vivobook и Microsoft Surface на базе ARM-процессоров от Qualcomm с сертификацией Copilot (за исключением какого-нибудь Dell XPS 13) тоже выглядят как MacBook Air образца 2024 г.: симметрично скошенные грани снаружи и никаких скосов на внутренней поверхности ноутбука. Тут ситуация аналогичная.

Ninkear A15 Pro 2025

Ninkear A15 Pro 2025

© Ferra.ru

Плохо ли это? Нет. На столе такой Ninkear выглядит симпатично, в руках ощущается приятно. Весит он около 1,5 кг, а для 15,6-дюймового ноута, который не претендует на звание сверхлёгкого, это нормальный показатель — в рюкзаке можно носить его без боли в спине под конец дня. Толщина не самая маленькая, 16,8 мм, и тут явно есть что улучшать. Но и конкуренты в лучшую сторону не отличаются. Начальные модели у Huawei оказались еще толще — 18,6 мм у MateBook D16, например.

Ninkear A15 Pro 2025

Ninkear A15 Pro 2025

© Ferra.ru

Тачпад… огромный. Просто взгляните на снимок выше и вы сразу все поймете. Даже не самый маленький сканер отпечатков попросту теряется на фоне размеров тачпада. Однако у таких больших размеров есть и минусы. Для того, чтобы вы могли прокликивать настолько большую поверхность, одной кнопки под слоем пластика мало, поэтому инженерам пришлось устанавливать вторую. В итоге получаем «слепую область», которую физически нельзя прожать. Но это только в том случае, если вы любите не сенсорный ввод, а полноценные нажатия по трекпаду до щелчка, как и я.

Ninkear A15 Pro 2025

Ninkear A15 Pro 2025

© Ferra.ru

Клавиатура полноразмерная, ход клавиш небольшой, но довольно упругий — пальцы не зажимают случайные клавиши, пока руки находится на ноутбуке. Про подсветку не забыли, за это проектировщикам большой плюс.

Ninkear A15 Pro 2025

© Ferra.ru

Набор портов стандартный, но продуманный: два USB-A 3.2 Gen 1, один USB-C (только для передачи данных), HDMI 1.4, комбинированный аудиоразъем 3,5 мм и слот для microSD. Беспроводные модули — Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Скорость подключения к сети стабильная, даже через пару стен от роутера. Bluetooth работает без обрывов с наушниками и мышками.

Проходит ли тест на макбук? Да! Несмотря на то, что петли дисплея достаточно тугие, одной рукой он открывается без проблем. В целом, внешний вид и эргономика оставляют хорошее впечатление, особенно если помнить про цену.

Дисплей

Кто бы мог подумать, что существенным преимуществом ноутбука в таком ценовом сегменте станет экран. Давно вы встречали ноутбуки с ценой до 50 тысяч и с 2,5K-матрицами? А тут как раз такую и поставили. Приличного вида IPS (BOE NE160QDM-NY2, 2560×1600 пикселей, 16:10), так еще и с частотой обновления 120 Гц. Кстати, такой же дисплей установлен в Lenovo IdeaPad 5 Pro-16ACH6, если вдруг хотите поискать подробности о нём.

Ninkear A15 Pro 2025

Ninkear A15 Pro 2025

© Ferra.ru

На практике это дает возможность вашим глазам смотреть на четкий интерфейс системы с нормальным масштабом отображения всех элементов. Это, конечно, не Retina-разрешение, но и не Full HD, которое натянули на 16″. Что с яркостью и калибровкой?

Матрица выдает 300 кд/м2 на максимальном уровне яркости. Не 250 кандел, и уже хорошо. Контрастность тоже типичная для IPS — 1250:1. А вот дальше ситуация становится интереснее.

Ninkear A15 Pro 2025
Максимальный уровень яркости300/1,4 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)1240:1
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)105%
DeltaE (меньше = лучше)3,73
Гамма (идеальная — 2.2)2,2
Цветовая температура (идеальная = 6500K)6800K

Показатель DeltaE, отвечающий за точность передачи цвета, находится на непривычно низком уровне — 3,43. Для такой ценовой категории это большая редкость. Открываем вкладку с гаммой — график из теста повторяет идеальный «сферический график в вакууме». Цветовая температура? И та почти идеальная. В ноутбуке за 40 тысяч рублей она не перешагивает через порог 6800К. То есть, если вам нужен недорогой ноутбук, чтобы редактировать фотографии в Lightroom или Camera Raw, варианта лучше не найти даже у A-брендов.

Есть, конечно, Digma Pro Pactos 16 с тоже хорошим по цветопередаче дисплеем. Вон, читатель в комментариях богу на него молится и готов терпеть задушенный по TDP до уровня Core i3 (из-за слабого охлаждения) ультранизковольтный i7. Но у Дигмы яркости поменьше, да и цена, как правило, выше, потому что Мерлион (владельцы Ситилинка и Дигмы) тоже хотят на икорку с маслом.

Производительность

AMD на своем сайте по старой клоунской маркетинговой традиции называет установленный здесь Ryzen 5 7430U процессором для премиальных ноутбуков. Ни слова больше, идем искать модели с таким же чипом. И находим MSI Modern 15 за 39 тысяч рублей (правда, памяти там 8/256 ГБ, в бюджетных телефонах больше), либо какой-нибудь Tecno Megabook K16S за 43 тысячи рублей. И вот флер премиальности с сайта AMD вдруг куда-то пропадает.

Ninkear A15 Pro 2025

Ninkear A15 Pro 2025

© Ferra.ru

Ryzen 5 7430U — это 6 ядер и 12 потоков на архитектуре Zen 3. Фактически это клон вышедшего AMD Ryzen 5 5625U образца 2022 г.. Базовая частота 2,3 ГГц, в турбо-режиме — до 4,3 ГГц. Техпроцесс 7 нм обеспечивает баланс между производительностью и энергоэффективностью.

Всё ещё хороший процессор, честно говоря. AMDшные Zen 3 вообще шедевр на все времена — и достаточно быстрые, и не склонны к нагреву, и экономичные. Да, Интелы 12 и 13 поколений иногда предпочтительнее (в основном за счёт более современной и полезной в ускорении рабочих приложений встроенной графики), но для интернета-видео-музыки-переписки и Zen 3 всё ещё прекрасен. По большому счёту, это минимально возможный вариант для КОМФОРТНОЙ работы недорогого (привыкайте, 40-50 тысяч теперь стоят ноутбуки, которые до войны стоили 30 тысяч) ноута. Потому что ниже уже всякие Intel N100, на которых жить можно, но к медлительности ноутубка уже придётся приспосабливаться. А здесь скорость работы всё-таки уже адекватная.

Свободный слот под оперативную память

© Ferra.ru

Вот на что способен TWSC TSC3AN1T0-F2T60S

Вот на что способен TWSC TSC3AN1T0-F2T60S

© Ferra.ru

В Ninkear A15 Pro установлено 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц (одной плашкой) и SSD M.2 2280 PCIe 3.0 на 1 ТБ. База базовая, ниже уже (ну, допустим, если бы была DDR4-2666 МГц и SATA-III) неприлично, дороже — в ноуте без мускулистого процессора разницы не ощутите.

Оперативка съёмная, её можно расширить до 64 ГБ (два отдельных слота), а накопитель заменить на более емкий, либо просто добавить ещё один: разъем на плате для него есть. Это просто кайф, конечно, после того, как в большинстве ноутов стала нормой распаянная оперативка и один слот M.2 (ладно бы один слот был потому, что у всех стали бы аккумуляторы 75 Вт*ч, но нет).

Cinebench R23 + HWInfo

Cinebench R23 + HWInfo

© Ferra.ru

Стандартный теплопакет, с которым поставляется процессор, тут разогнан с 15 Вт до 25 Вт: об этом мы узнали из HWInfo при запущенном многоядерном тесте в Cinebench R23.

Что с игровой производительностью? Radeon Vega 7 для игр подходит плохо (из встроенной графики для игр выбирайте процессоры AMD с графикой ну хотя бы 680M) и уступает дискретным картам начального уровня вроде NVIDIA MX550, но это не значит, что поиграть вообще нельзя ни во что и никогда:

- Counter-Strike 2: будет ронять частоту кадров ниже 40 FPS, а иногда и ниже 30 FPS на низких настройках. Вам кранты в сетевых матчах с таким быстродействием графики;

  • Dota 2: на низких настройках с тенями и без сглаживания — стабильные 50−60 FPS. В самых сложных командных боях может проседать до 40, но играть все еще можно;
  • League of Legends: легко тянет на высоких настройках с 60−70 FPS, а для MOBA это более чем достаточно;
  • Stardew Valley: пиксельная классика идет безупречно на максимальных настройках с 60 FPS. Нагрузка на систему минимальна;
  • The Witcher 3: Wild Hunt: на минимальных настройках с разрешением 1280×720 выдает 25−30 FPS, но графика выглядит устаревшей, а просадки в открытом мире заметны. Для комфортной игры лучше выбрать что-то менее требовательное;
  • Fortnite: на низких настройках и с пониженным разрешением (1280×720) выдает 30−40 FPS, но в динамичных матчах возможны лаги. Для соревновательной игры это не лучший выбор;
  • GTA V: на минимальных настройках с 720p дает около 30 FPS, но текстуры выглядят мыльно, а загрузки предательски долгие.

Автономность

Впервые за очень долгое время мне попался вот такой блок питания, как на фотографии ниже (это, как раз, он). Провод отделить от блока тут нельзя — это главная особенность зарядного устройства.

Блок питания Ninkear A15 Pro 2025

Блок питания Ninkear A15 Pro 2025

© Ferra.ru

Экономия на спичках какая-то. Не, я понимаю, что часть покупателей очень тупые и потом могут купить палёный USB-C кабель, который либо оплавит разъём ноутбуку, либо (в лучшем случае) просто будут заряжать ноут настолько медленно, что во включенном состоянии он разряжаться начнёт быстрее, чем заряжаться.

Да и, в целом, ничего не мешает вам купить любой другой USB-PD зарядник мощностью в 65 Вт, полно хороших неоригинальных моделей. Но всё равно, другие производители как-то сразу делают зарядники с отстёгивающимся кабелем и никто не умер от этого. Странные вы ребята, Ninkear...

Ninkear A15 Pro 2025

Ninkear A15 Pro 2025

© Ferra.ru

Сколько ноутбук может выдержать вдали от источников питания? На день неприхотливой работы с небольшим уровнем яркости рассчитывать можно. А вот под нагрузкой результаты у ноутбука далеко не рекордные — 5 часов в «синтетике» от PCMark.

Это грустно? Или весело? Это нормально. Бывает больше (в основном ноуты 16" с не увеличенным до 70+ Втч аккумом держатся 6-7 часов), бывает меньше (если это Asus Vivobook 16X с 42 Втч и i7-13700H или какой-нибудь Maibenben с Ryzen 7 4800H и теми же 42 Вт*ч).

Недорогой ноутбук реально с качественным экраном, а не как за эти деньги обычно бывает
© Ferra.ru

Но и батарея тут не отличается здоровенной емкостью: 54,72 Втч маловато для шестнадцатидюймовой модели. Если хочется выползать из дома на целый день и не думать про зарядку, придется искать варианты с аккумудяьлолм объёмом 75 Втч (Tecno Megabook, Lenovo Xiaoxin Pro, Asus ZenBook всякие и т.д., если говорим о 16" моделях).

Конкуренты

Ninkear A15 Pro 2025Tecno MagicBook K16sMaibenben P625
Операционная системаWindows 11Windows 11Windows 11
КорпусАлюминиевый сплав, пластикАлюминиевый сплав, пластикАлюминиевый сплав, пластик
Экран16", 16:10, IPS, 2560 х 1600 пикселей, 120 Гц15,6", 16:9, IPS, 1920 x 1200 пикселей, 60 Гц16", 16:10, IPS, 2560 х 1600 пикселей, 120 Гц
ПроцессорAMD Ryzen 5 7430UAMD Ryzen 5 7430UIntel Core i5-12450H
ГрафикаAMD Radeon GraphicsAMD Radeon GraphicsIntel UHD Graphics
Оперативная память16 ГБ DDR416 ГБ DDR416 ГБ DDR4
ХранилищеSSD, 1 ТБSSD, 512 ГБSSD, 512 ГБ
Беспроводная связьWi-Fi 6, Bluetooth 5.0WI-FI 5, Bluetooth 5.0WI-FI 6, Bluetooth 5.2
Аккумулятор54,72 Вт·ч70 Вт·ч70 Вт·ч
Порты3х USB 3.0 Type-A, 2х USB3.2 Gen2 Type-C, 3,5 мм, microSD, HDMI1х USB 3.2 Gen2 Type-A, 1х USB 3.2 Gen1 Type-A, 2х USB3.2 Gen2 Type-C,, 3,5 мм; HDMI3х USB 3.2 Gen1 Type-A, 2х USB3.2 Gen1 Type-C, 3,5 мм; HDMI
Камера1080p720p720p
Размеры362 х 252 х 22.7 ммх359.5 х 236 х 17.3 мм356 х 245 х 17.8 мм
Вес1.74 кг1.7 кг1.65 кг
Цена42 тысячи рублей42 тысячи рублей54 тысячи рублей

Tecno Megabook K15SDA

Tecno Megabook K15SDA

Tecno Megabook K15SDA

© Tecno

Ноутбук на том же Ryzen 5 7430U, но без 2,5K-экрана и с более классическим соотношением сторон 16:9. Он немного компактнее, что может быть важно, если собираетесь носить устройство с собой везде и всюду.

Дисплей так себе (как, впрочем, и у большинства ноутбуков в этом бюджете). Но если вы не зажравшийся человек, то вас может и такой устроить. Зато отличная автономность! Часов под 10 ноутбук способен протянуть без особых проблем.

Maibenben P625

Maibenben P625

Maibenben P625

© Maibenben

Если раньше ради ноутбуков бренда приходилось топать на маркетплейсы, то сейчас их можно найти и у сетевых гигантов официальной розницы. В DNS этот ноутбук отдают за 55 тысяч рублей и, пожалуй, это один из самых доступных вариантов у официалов с 2,5К-экраном. Дисплей клёвый, аж под 340 кд/м2 яркости выжимает против 300 кд/м2 у Ninkear.

Процессор тоже бодрый: i5-12450H на 8 ядер (процентов на 20-25% будет быстрее, чем в Ninkear), 16 ГБ оперативной памяти (тоже съёмная, можно апгрейдить) и всего полтерабайта памяти в комплектной планке SSD. И все это на 10 тысяч дороже, чем просит Ninkear за A15 Pro 2025.

Итого

Не самый быстрый (если поковырять Ozon, Price.ru и AliExpress, за эти деньги и быстрее можно найти), но приятный по качеству корпуса металлический ноутбук с ярким чётким 2.5К экраном, высокой частотой матрицы 120 Гц и хорошей цветопередачей. И ещё очень практичный: хочешь — второй SSD устанавливай, продавать первый при апгрейде не обязательно. Хочешь — вместо 16 ГБ оперативки поставь 32 ГБ (цена вопроса — 5.5 тысяч рублей, всяко дешевле, чем у конкурентов, где с распаянными 32 ГБ только супер-дорогие версии продаются). Хочешь — я убью соседей, что мешают спать.

Ninkear A15 Pro 2025

Ninkear A15 Pro 2025

© Ferra.ru

Конкуренты пока не могут предложить похожие характеристики. 2,5K и 120 Гц — это какие-то совсем неземные технологии в ноутбуках за 40 тысяч для остальных производителей. Но тут они есть, и нас, обзорщиков, это не может не радовать.

Единственное, что не нравится — автономность. Вроде бы и можно вытянуть 6 часов на одном заряде, но сюда так и просится аккумулятор с емкостью больше. Местных 54,72 Вт*ч маловато для комфортной работы вдали от розетки. Тем более, что пространства в корпусе предостаточно.

7.5
/10
Оценка по версии Ferra
Ninkear A15 Pro 2025
Плюсы
  • Лучший экран в классе
  • Стильный корпус
  • Два слота под оперативку + два под SSD
Минусы
  • Небольшое время работы от аккумулятора
  • Ноутбук получился тяжелым