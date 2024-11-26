Мощный ноутбук с 32 ГБ DDR5 и 1 ТБ SSD без переплаты

В конце октября Ninkear выпустили на российский рынок новый ноутбук A15 Pro. И если у производителей смартфонов Pro в основном означает «полноценный по характеристикам смартфон», а без Pro — неполноценные версии, то здесь это явно означает комплектацию. В алюминиевый корпус впихнули всё, что только можно было впихнуть за $550: младший игровой процессор (в ноутбуках с RTX 3050 и 3060 такой ставят) AMD Ryzen 5 6600H, 32 Гбайт ОЗУ, да ещё и съёмную, да ещё и DDR5 и 1 ТБ на SSD, Wi-Fi 6 и даже нормальный, по меркам ноутбуков 15.6" аккумулятор ёмкостью 54 Вт*ч.

В итоге по характеристикам получается вроде бы... топ за свои деньги, надо брать и всё такое? Вроде бы да, но надо проверить на практике, как оно всё работает. А то знаем мы этих китайцев.

Для этого мы и зафигачили обзор: разбираемся.

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