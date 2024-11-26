Мощный ноутбук с 32 ГБ DDR5 и 1 ТБ SSD без переплаты

Мощный ноутбук с 32 ГБ DDR5 и 1 ТБ SSD без переплатыNinkear A15 Pro
|Ninkear A15 Pro
|Экран
|NV156FHM-N4Z, 15.6", IPS, 1920x1080, 141 PPI, 60 Гц
|Процессор
|AMD Ryzen 5 6600H, 6 ядер, 12 потоков, 3.3 ГГц (в турбо-режиме до 4.5 ГГц)
|Встроенная графика
|AMD Radeon 660M
|Оперативная память
|32 Гбайт (VCD5S48A40PX7), DDR5, 4.8 ГГц, есть возможность апгрейда
|Накопитель
|SSD (Authorain NV900-1T), 1 ТБ, M.2 2280, NVMe, PCIe 3.0
|Порты и разъёмы
|2 USB Type-C 3.2, USB Type-A 3.1, USB Type-A 2.0, HDMI 2.0, 3.5 мм аудиоразъём, разъём для зарядки
|Операционная система
|Windows 11 Pro
|Сеть
|Wi-Fi 6 (RealTek RTL8852BE), 802.11ax, Bluetooth 5.2
|Аккумулятор
|встроенный несъёмный, литий-полимерный, 54.29 Вт*ч, 4700 мАч, в комплекте адаптер питания на 100 Вт
|Габариты
|356х232х23 мм
|Масса
|1.81 кг
|Цена
|от 54 тысяч рублей
В конце октября Ninkear выпустили на российский рынок новый ноутбук A15 Pro. И если у производителей смартфонов Pro в основном означает «полноценный по характеристикам смартфон», а без Pro — неполноценные версии, то здесь это явно означает комплектацию. В алюминиевый корпус впихнули всё, что только можно было впихнуть за $550: младший игровой процессор (в ноутбуках с RTX 3050 и 3060 такой ставят) AMD Ryzen 5 6600H, 32 Гбайт ОЗУ, да ещё и съёмную, да ещё и DDR5 и 1 ТБ на SSD, Wi-Fi 6 и даже нормальный, по меркам ноутбуков 15.6" аккумулятор ёмкостью 54 Вт*ч.
В итоге по характеристикам получается вроде бы... топ за свои деньги, надо брать и всё такое? Вроде бы да, но надо проверить на практике, как оно всё работает. А то знаем мы этих китайцев.
Для этого мы и зафигачили обзор: разбираемся.
Внешний вид
Ninkear A15 Pro это такой «классический» 15.6-дюймовый ноутбук — средний по весу, со стандартным дизайном, корпус снаружи выполнен из алюминия, а вот внутренняя часть уже пластиковая. Его будет не стыдно достать в библиотеке или кофейне, ведь на корпусе нет никаких игровых деталей вроде агрессивных вентиляционных отверстий, а клавиатура не переливается RGB-радугой.
Из того, что раздражает — разве что супер-яркая подсветка клавиши питания, в которую встроен отпечаток пальца. В темноте она заметно бросается в глаза и в первое время вы точно будете пытаться её выключить или чём-то заслонить. Но хотелось бы, чтобы в следующих моделях это свечение было менее интенсивным или вообще переродилось бы в небольшой индиактор-светодиод.
На правой грани расположены два разъёма USB Type-A, причем разных поколений: 3.1 и 2.0. А рядом с ними 3.5 мм комбо-разъём для подключения наушников и микрофона. Ничего необычного.
А вот с левой гранью всё намного интереснее, чем кажется. HDMI разъём прост и понятен, а вот к USB Type-C и зарядке есть вопросики. Они, как это обычно принято у Ninkear, лишены какой-либо маркировки. Опытным путём удалось установить, что они могут заряжать девайс и выводить картинку на другой монитор. Получился такой безымянный китайский аналог Thunderbolt.
И ещё одна дыра в корпусе на левой грани — это круглый разъём для зарядного устройства... которого в комплекте нет, потому что в комплекте зарядник Type-C и заряжается ноутбук по Type-C. Мы уже видели что-то подобное в бюджетных ноутбуках OSiO, но там была обратная ситуация — стандартный зарядник с круглым разъёмом, а с Type-C, мол, докупайте отдельно. Здесь комплектация приятнее (в комплекте 100 Вт GaN Type-C зарядка, которая и для смартфона пригодится при случае), но всё равно эти странности китайской унификации...
Ноутбук всеяден и готов заряжаться от почти любого GaN 65/100 Вт зарядника, но... почему-то при этом заряжается далеко не от каждого алиэкспрессовского 100 Вт кабеля (от родного-то, понятное дело, заряжается без проблем). Условно говоря, какой-нибудь Ugreen может заряжать ноутбук, а Baseus нет, или наоборот. Странные дела. Просто имейте в виду: если купите такой ноутбук, а он он вашего многопортового зарядника не заряжается, то дело не в заряднике, а в том, что ноутбуку не нравится кабель. И такое, кстати, не только в Ninkear A15 Pro, но и в A16 Pro тоже.
А вот что мне понравилось, так это физическая шторка камеры. Я вроде как не параноик, но на всяких важных созвонах порой приходится сидеть с грязной головой или заниматься какими-то домовыми делами, параллельно подкрутив громкость на ноуте. И когда ты физически можешь закрыть объектив, то внутри становится как-то спокойней, ибо коллеги тебя уж точно не увидят в неприглядном виде из-за какого-нибудь глюка программы или случайного нажатия не той клавиши.
Из приятных бонусов — коврик и мышка. Да, дешёвые, но они таки есть в комплекте. Если нужно подарить ноутбук родственнику, который пользуется ноутом для заурядных задач и вообще не силён в компьютерных технологиях, то это всё ещё неплохой вариант. Заказали Ninkear A15 Pro на маркетплейсе с полным комплектом и повезли его «в деревню, к тётке в глушь». А то ведь в каком-нибудь провинциальном салоне связи до сих пор продают «расширенные гарантии» и прочую лабуду на офисные мышки с накрученными ценами в надежде выполнить план продаж.
Тачпад и клавиатура
Как и полагается ноуту с диагональю 15.6" в A15 Pro вместили почти полноценную клавиатуру с блоком Numpad-клавиш. Почему почти? Ну, для ещё одного «столбика» клавиш места не нашли, поэтому «Insert», «End», «Home», «Pg Down» и другие важные функции интегрированы в блок с цифрами (там где F1 - F12). С закрытыми глазами набивать числа не получится, поэтому будучи гендиром какой-нибудь фирмы я бы не стал покупать в отдел бухгалтерии такой девайс.
Но ситуативно использовать Numpad или назначить на него отдельные кнопки в играх или приложениях — это всегда кайф. Да и давайте не забывать, что более хипстерские ноутбуки от того же HONOR при аналогичной диагонали вообще лишены дополнительных клавиш, а по бокам от клавиатуры там размещаются динамики.
Набивать текст или работать за ноутбуком приятно. Полноценная по размерам клавиатура (по ширине усечены только клавиши NumPad) позволяет не переучиваться с других устройств, поэтому вам потребуется всего минут пять, чтобы привыкнуть к раскладке и перестать делать опечатки.
А вот тачпад мне не понравился. По ощущениям показался какой-то «дубовый» что ли, примерно таким он и воспринимается при представлении классического Windows-ноутбука. Ближе не к MacBook Air, а к игровым ноутбукам на Windows — шумный при клацании, тугой при нажатии и не очень чувствительный, когда елозишь по нему.
Но в принципе, работать можно, если прям надо это делать в пути или где-нибудь в университете для конспектов. А стационарно лучше использовать мышь.
Дисплей
В A15 Pro установлен IPS-дисплей BOE-Hydis BOE0AF7, он же NV156FHM-N4Z с разрешением 1980x1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Такие дисплеи устанавливают в некоторых бюджетные ноутбуки Acer Aspire/Travelmate или Fujitsu.
Бюджетный IPS, типичный для недорогих офисных или младших игровых ноутбуков. Изначально предполагает цветовой охват в 45% NTSC, но в данном случае откалиброван чуть лучше. Хотя в любом случае цветопередача всего лишь уровня «более-менее» — цветокоррекцию для видеоролика, если вы блогер на YouTube, или фотографий, если вы фотограф, лучше делать на внешнем мониторе, а не этом дисплее. Для всего остального — сойдёт.
|Характеристики
|Максимальный уровень яркости
|250 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1050:1
|Цветовой охват sRGB (90-100% идеал)
|~65%
|DeltaE (меньше = лучше)
|9.8
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|7500К
Зато матовый! И мы не отражаетесь в дисплее, и на улице работать удобнее (не зимой, а в принципе), потому что читаемость хорошая, и у окна в транспорте тоже всё читабельно.
Яркости, правда, впритык. Но на 100% яркости, с учётом матового покрытия дисплея, вам её будет хватать всегда, кроме особо солнечных дней летом.
Короче, бывает лучше (в тех же ноутбуках Huawei и HONOR за сопоставимые деньги), но здесь весь ноут выстроен вокруг мощности, поэтому дисплей установлен на сдачу. И он не прям уж плохой, просто не лучший из возможных в этом бюджете.
Ах, чуть не забыл сказать про то, что крышку можно раскрыть на 180 градусов и за ноутом получится работать в электричке или в какой-нибудь дальней поездке на автобусе, где приходится сидеть в позе улитки.
Автономность и производительность
За работу всей системы отвечает шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 6600H. Приятный проц на архитектуре Zen 3+, от Ryzen 5 5600H (который на Zen 3 базовой) отличается поддержкой новых стандартов Wi-Fi, поддержкой оперативной памяти DDR5 (её тут навалили выше крыши) и декодированием av1 (это такой кодек, чтобы при интернете в 25 Мбит/с уже можно было смотреть YouTube/VK в 4K).
От какого-нибудь Ryzen 5000/6000/7000 с индексом U он отличается более широким теплопакетом (TDP). Условно говоря, если обычные Uльтрабучные Райзены задушены на уровне 15 Вт, этот процессор может потреблять от 25 до 45 Вт (в зависимости от хотелок производителя ноутбука) и работать сообразно быстрее.
Из современных процессоров Ryzen 5 6600H примерно равен Интелам Core Ultra 125U/134U, Core i701355U, Apple M1 Pro или Ryzen 7 7730U.
По оперативной памяти тут просто шик: 32 гигабайта DDR5 (производитель GLOWAY, модель VCD5S48A40PX7) с частотой 4.8 ГГц. При этом память не распаяна на материнской плате, а следовательно можно без особых проблем в случае необходимости увеличить путем обычной замены двух плашек SO-DIMM.
Особо кайфово, что это именно DDR5. Потому что два канала DDR5 по пропускной способности примерно равны четырём каналам DDR4. Что и на скорости работы системы сказывается положительно, и на производительности встроенной графики.
Интегрированная графика в Ninkear N15 Pro примерно равна ноутбучной NVIDIA GeForce GTX 1050 (не 1050 Ti, а просто 1050). Что, в общем-то в современных реалиях не особо и круто, ведь 1050 вышла в 2017 году и уже тогда была бюджетной.
Тем не менее, в комплекте с более-менее быстрой оперативной памятью DDR5 (которая выступает в роли видеопамяти) поиграть с комфортом при 40-50 кадрах в секунду в Forza Horizon 5, Dota 2 Reborn или FIFA (ой, извините, EA FC24) на средней детализации в 1920x1080 сможете. А вот какой-нибудь Far Cry 6, GTA 5, Doom Eternal ноутбук потянет только на минимальной детализации при 1280x720. Особо прожорливые игры, такие как Cyberpunk 2077, Uncharted, новые Call of Duty и прочие аланвейки не будут работать нормально даже на минимальной детализации в HD. Либо придётся помимо минимальной детализации включать AMD FSR, которая уронит качество графики в современных играх до уровня PlayStation 2. И у вас всё равно будет что-то порядка 30 кадров в секунду.
© Примерно так идут игры на Radeon 660M
Ну, потому что что ноутбук хоть и мощный, но мощный для работы, а не игр, да и то мощный не запредельно. Разве что в CS2 на низких настройках и Мир Танков сможете гонять стабильно.
Для более толковых результатах в играх покупайте ноутбуки со встроенной графикой Radeon 680M/780M (Ninkear A16 Pro, HONOR MagicBook X16 Plus, Xiaomi Redmi Book Pro) или какой-нибудь дешёвенький MSI с RTX 2050 хотя бы.
Процессор, кстати, работает при TDP в 25 Вт, что, казалось бы, минимальный порог для Ryzen 5 6600H. Но... при этом выдаёт примерно такую же производительность, как и варианты с 45 Вт TDP. Короче, с быстродействием всё хорошо.
По температуре — в стресс-тестах она доходит до 86 градусов (тоже нормально — до критических 100 градусов далеко и есть запас на случай зacepaния вентиляторов пылью в будущем). Но это в стресс-тестах. В играх и рабочих задачах будет порядка 82 градуса.
А вот систем охлаждения шумноватая — при любом взлёте нагрузки ноутбук начинает отчётливо и заметно шипеть разгоняющимися вентиляторами. Настолько, что при громкости динамиков в 30% шум от выбрасывающегося за пределы корпуса эти динамики перекрикивает.
Но тут вариантов немного: либо полноценное охлаждение, либо получайте сильно урезанную мощность от заявленной. Я предпочту первый вариант.
От батарейки Ninkear A15 Pro проработает не то чтобы прям уж очень много: около шести часов при воспроизведении видео или запущенных офисных программах, а поиграть в игрушки получится только чуть больше часа. И это при максимальной яркости в 250 кд/м2.
Короче, это скорее стационарный, чем переносной ноутбук. Хотя, если ваша работа ограничивается Google Chrome и Word/Excel/PowerPoint, то пять-шесть часов автономности — тоже нормально. А вот если напрягать процессор всерьёз (хотя бы открытием по 10+ вкладок в том же Chrome каждые 15 минут), то автономность и до 4, и до 3.5 часов может упасть. Процессор всё-таки, хоть и доставляет кайф тем, как быстро он гоняет Windows, но и кушает тоже много.
SSD тут, хоть и терабайтный, но довольно дешёвенький PCIe 3.0 x4 безбуферник Authorain NV900-1T (не путать с авторитарностью). С одной стороны, Ryzen 5 6600H эти ваши PCIe 4.0 и не поддерживает. С другой — тут не только Samsung PM9A1 будет ворочаться быстрее, но и Fanxiang S770 или вообще Movespeed PCIE 3.0 с DRAM-кэшем.
Но это я так, побухтеть — просто процессор бодрый и из-за этого сразу начинаешь думать о том, чтобы подтянуть остальные комплектующие по скорости работы ему подстать. Объективно говоря, стандартный терабайтный SSD тоже неплох и вам будет хватать его производительности во всех случаях, кроме случаев копирования по 150+ ГБ на максимальной скорости за раз (даже не знаю, папка с несколькими сезонами в 4K? Или бэкап Acronis?). Ну и оставляйте на SSD 10-15% свободного места — кэша у SSD, повторяю, нет, поэтому ему нужны эти гигабайты для использования в роли служебной области обмена данных. Иначе скорость работы очень упадёт.
Конкуренты
ASUS Vivobook Go 15 OLED
Если в бюджете от $450 до $600 (с прелестным темпом инфляции я задолбался цифры переделывать, как говорил классик) вас в ноутбуке больше интересует запас по автономности, а не запас по мощности, можете рассмотреть у «официалов» в свободной продаже ASUS Vivobook Go 15. Его главное преимущество — OLED-матрица, которая и по цветопередаче сочнее, и ярче, и заряд сэкономит, если вы будет сочнее и реалистичней передавать цвета, да ещё и немного заряда сэкономит. В остальном же этот ноут будет сильно хуже A15 Pro и вот почему:
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Слабый процессор Ryzen 5 7520U (переименованный древний Ryzen 3 4300U с чуть улучшенной графикой) против Ryzen 5 6600H. Причем «слабый» это не просто абстрактное словцо, чтобы принизить конкурента, он буквально ДВА РАЗА медленнее. Быстродействие для бабушек-дедушек, короче говоря. Уже не такое унылое, как у Intel N100, но и быстрым этот ноутбук не назовёшь.
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Корпус из пластика. Да, можно ругать A15 Pro за хитрое решение с не полностью алюминиевым кейсом, но при покупке ASUS вы получите полностью пластиковый ноутбук прямиком из 2012-го.
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Нет предустановленной Windows. Вроде бы и ладно, но у Ninkear лицензионная Windows в комплекте есть. Причём не Домашняя, а Профессиональная! Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. И ноутбук с Windows 11 Pro при прочих равных интереснее, чем ноутбук с DOS.
В общем, если экран для вас имеет значение, а никакими серьезными задачами вы заниматься не планируете, то можете и Vivobook Go 15 OLED брать. Фильмы и YouTube с него смотреть будет приятнее, а вот в работе он будет уныловат. Но если вы не супер-опытный пользователь компьютера, то вам и такой прыти будет хватать зачастую.
Tecno Megabook K16
Ноутбук с более крупной 16" диагональю на Ryzen 5 5625U (на 20% медленнее, чем Ryzen 5 6600H в Ninkear).
Тоже металлический, в меру быстрый (не «овощ», но и не полуигровой по производительности, как Ninkear). Аккумулятор здоровенный — 70 Вт*ч, процессор менее прожорливый, автономность в итоге примерно на те же 20% лучше, чем у героя нашего обзора.
Оперативная память у Tecno стандарта DDR4-3200, встроенная графика вообще в игры практически никак и никоим образом. В стандарте 16 ГБ ОЗУ против 32 ГБ у Ninkear, но у Tecno её тоже можно апгрейдить — продаёте 2x 8 ГБ, покупаете 2x 16 ГБ. Если не лень этим заниматься, конечно. А ещё в Tecno K16S можно установить второй SSD (в ноуте два слота M.2 против одного слота в Ninkear).
Есть даже порт Ethernet RJ45 и, что более важно, слот под microSD карточки памяти.
Дисплей, правда, хоть и ярче немного (300 кд/м2 против 250 кд/м2 у Ninkear), но цветопередача совсем адовая — белый цвет беспощадно синюшный, как на вывесках рекламы в Токио или в больничных ламках. Это поправимо с помощью колориметра, либо если кто-то выправит цветовой профиль и пришлёт исправленный вариант вам, но «из коробки» цветопередача кривая, а обзорщики проводить работу по исправлению огрехов Tecno не спешат.
И, тем не менее, после того, как Tecno открыла свои фирменные магазины в РФ в Wildberries и Ozon, цены на этот ноутбук зачастую вполне привлекательные — можно урвать его и за 45, и за 42 тысячи рублей.
Да, это не машина для того, чтобы «жёстко, быстро, интенсивно» работать, как Ninkear A15 Pro, но своих денег стоит 100%.
Выводы
Вполне норм ноутбук, что тут скажешь. У него две основных фишки:
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Один из самых быстрых за свои 50-55 тысяч рублей.
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Жирнющая комплектация с 32 ГБ DDR5 (в основном у конкурентов 16 ГБ, причём более медленной DDR4) и 1 ТБ SSD (у конкурентов почти всегда 512 ГБ).
И всё это нормально ворочается, не перегревается, не разваливается, не задушено по производительности.
Из неприятного — практически в каждой модели Ninkear ты ощущаешь «китайскость». Вот эта супер-дешманская мышь в комплекте, которой лучше бы вообще не было, чтобы впечатление не портить.
Какие-то выкрутасы ноутбука с «с этим 100 Вт USB-C PD кабелем буду заряжаться, с этим — не буду» (такого мы ни в ноутбуках Tecno, ни в Infinix, ни в Honor, ни в Huawei, ни в Asus и т.д. не видели).
Спасибо, что наклеек по бокам от тачпада не наколхожено, как у Tecno, но что мешало сделать подписи к разъёмам USB-C, чтобы было понятно, какой из них пригоден для зарядки? Зачем эта круглая дыра для зарядника старого образца в корпусе, если этот зарядник даже в комплекте не поставляется? И прочие нелепицы.
Тем не менее, сделать ноутбук сегодня — это больше не магия, недоступная простым смертным. Поэтому новые китайские бренды делают ноутбуки и делают их, если сухо рассуждать о конструкции и мощности на потраченный рубль, неплохими. И если вы искали ноутбук с большим количеством памяти (чтобы не доукомплектовывать его самостоятельно) и скоростью работы, сравнимой не с другими ноутбуками по такой цене, а с настольным компьютером, это вполне хороший вариант.
- Стильный дизайн
- Производительный процессор
- Полноразменая клавиатура
- Возможность расширения или замены ОЗУ и SSD
- Дисплей с пиковой яркостью в 220 кд/м2
- «Дубовый» тачпад
- Медленная скорость чтения и записи файлов