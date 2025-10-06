Ninkear M8 — почти игровой мини-ПК с потенциалом

А теперь к минусам:

Оперативная память тут с частотой 4800 МГц. С одной стороны, казалось бы «да и фиг с ней — зато здесь 32 гига ОЗУ сразу!». И я согласен — фиг бы с ней, если вы берёте этот мини-ПК не для игр. А для игр оперативная память архиважна, потому что она же и видеопамять (для не понимающих — если в RTX 4060 8 ГБ своей личной видеопамяти, то встройке приходится «откусывать» эту память у оперативки мини-компьютера/ноутбука, и недостаточно быстрая ОЗУ роняет быстродействие очень значительно).

В принципе, даже так нетбук тянет игры неплохо, но если бы тут была DDR5-5600, а не DDR5-4800, производительность в играх была бы на 15-20% выше. Это я так, придираюсь — не всё так плохо, просто и не максимально хорошо. Поэтому многие и предпочитают покупать мини-компьютеры без оперативки и SSD, чтобы сразу прикупить хорошие варианты вместо «каких-нибудь с завода, которые производитель нашёл в оптовых закупках недорого».

Гораздо более существенно то, что, хоть неттоп и тихий, но взамен очень нагревается процессор, до 95-97 градусов под нагрузкой. И роняет быстродействие со стандартных 45 Вт до 24 Вт. Потому что комплектная термопаста паршивая (с какой-нибудь MX-6 можно снять с процессора градусов 7 без проблем). Ну и охлаждения тут впритык.

Вот после замены термопасты (важно) и замены оперативной памяти на DDR5-5600 неттоп Ninkear M8 поедет на все деньги. Но да, выглядит как это как намазывание Мовилем и протягивание гаек на Жигулях после покупки. Можно вообще ничего из этого не делать, если играете редко или в старые игры, но желательно бы.

Конкуренты

В России Ninkear M8 в конфигурации из обзора продаётся по цене в районе 38-40 тысяч рублей на онлайн маркетплейсах. За эти деньги конкурентов хватает — рассмотрим аналоги с похожими характеристиками и ценой от 30 до 50 тысяч рублей, в зависимости от акций, курса доллара и т.д.