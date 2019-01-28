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Ноутбук месяца — январь 2019

Самые интересные ноутбучные новости за январь и какой ноутбук выбрать
Первый месяц нового года — отличное время для перемен. Можно переехать в новый город, сменить работу, квартиру или, на худой конец, обновить ноутбук. Но какой выбрать? Об этом мы и поговорим.

Что нового

Мобильные видеокарты RTX

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Январь почти всегда богат на новинки, потому что в начале месяца проходит международная выставка электроники CES и к ней производители готовят много всего интересного. В том числе — ноутбуков. А всё потому, что NVIDIA выпустила новое поколение мобильных видеокарт.

Правда, как это обычно водится, видеопроцессорный гигант начал стричь деньги с самых дорогих моделей видеокарт: GeForce RTX 2060, 2070 и 2080. NVIDIA обещает, что новая мобильная 2060-я в полтора раза быстрее в играх, чем GTX 1060, а RTX 2070 производительнее 1070-й вплоть до 20%. К тому же новые видеокарты ещё и более экономичные, что вообще прекрасно, ведь игровые ноутбуки на одном заряде долго обычно не держатся.

Новые игровые ноутбуки ASUS

ASUS Zephyrus S GX531G

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Соответственно, уже скоро можно будет купить себе новый ноутбук на одной из этих свежих видеокарточек. Среди них — новый «Зефир» — самый тонкий игровой ноутбук ASUS на базе GeForce RTX 2080 Max-Q. 15,6-дюймовая модель — ASUS Zephyrus S GX531G — толщиной всего до 16 мм, а 17,3-дюймовый ASUS Zephyrus S GX701G — до 19 мм. У каждого также по 6-ядерному процессору Intel Core i7-8750H. С одной стороны, это супер-компактные машины с огромным запасом мощности, с другой — они все еще не идеальны. Например, оперативной памяти может быть не больше 24 ГБ (игры уже сейчас способны набить под завязку 16 ГБ, запас на будущее получается небольшим), а клавиатура снова размещена у чёрта на куличках. Для современных игр, конечно, памяти с лихвой, а вот для работы в чём-нибудь прожорливом хотелось бы иметь более высокий потолок.

ASUS ROG G703

Но ASUS показала и пачку других игровых ноутбуков всех форм и размеров. Для тех, кому мощность важнее толщины корпуса, Асус создал 4,7-килограммовый ноутбук ROG G703 с разгоняемым процессором Intel Core i9-8950HK, возможностью поставить до 64 ГБ оперативной памяти и до трёх накопителей формата NVMe PCI 3.0. Про цены на зефирки и ROG G703 я даже стесняюсь писать, они неприлично высокие.

Dell XPS 13 наконец-то избавился от своего главного недостатка

Dell XPS 13 2019 — веб-камера больше не заглядывает вам в ноздри

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Из года в год у Dell обновляется их самая престижная модель — Dell XPS 13. Он всегда был желанной машиной для тех, кому нужен компактный, мощный и красивый ноутбук. Плюс он имеет свою (теперь уже копируемую конкурентами) фишку, а именно очень тонкие рамки вокруг дисплея. Но несколько лет подряд американские инженеры упорно ставили веб-камеру в районе нижней рамки экрана, потому что верхняя была настолько тонкой, что камера туда не помещалась. Но когда она внизу, то она смотрит прямиком вам в ноздри, и это раздражало очень многих. Наконец, в этом году Dell сдалась и показала на CES 2019 обновлённый Dell XPS 13 с камерой над экраном.

А ещё в нём теперь будут свеженькие процессоры, начиная с Intel Core i3-8145U (осторожно, он двухъядерный!) и вплоть до i7-8565U. В плане интерфейсов новый XPS стал менее удобным, потому что лишился полноразмерного USB Type-A. Сейчас у него два Thunderbolt 3 и один USB Type-C и карт-ридер для карт microSD.

Лучшие ноутбуки для покупки по итогам января

Рабочая лошадка

Если вам нужен полноразмерный ноутбук, как замена настольному компьютеру, дешевле игровых моделей, но всё же с запасом мощности на будущее, под эти требования сейчас лучше всего подходит Dell Inspiron 5570.

Dell Inspiron 5570

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Начнём с плюсов. Во-первых, здесь чёткий и качественный Full HD экран, а не какое-нибудь издевательство вроде 1366х768 пикселей. Во-вторых, мощный, но экономичный 4-ядерный процессор — Intel Core i5-8250U. Вес и толщина небольшие для 15-шки — 2 кг и 2 см соответственно. Есть много разъёмов: и HDMI для подключения к внешнему монитору или телевизору, и полноценный RJ-45 (на случай, если вы собираетесь пользоваться проводным подключением к интернету), и парочка USB 3.0 Type-C, и даже зачем-то старый USB 2.0, и один современный USB Type-C. И, наперекор моде, Dell Inspiron 5570 получил карт-ридер для больших карточек SD, что оценят фотографы. Само собой, есть и разъём для наушников/гарнитуры.

В варианте за 43 тысячи вы не получите SSD, только жёсткий диск на терабайт, но зато есть свободный разъём под твердотельник формата M.2, так что вы не «застрянете» с жёстким диском до конца жизни этого ноутбука. Самый большой минус — всего 4 ГБ оперативной памяти из коробки. Но её можно расширить, благо у этой модель есть два слота для оперативки. И, как у любого дешевого ноутбука, у него не самый лучший дисплей по запасу яркости или углам обзора.

Игровой ноутбук не за безумные деньги

Игры на средних и высоких настройках не так-то просто получить малой кровью — даже базовый игровой ноутбук обойдётся вам в солидные деньги. Например, Acer Predator Helios 300 стоит 79 000 рублей, что, мягко говоря, не дёшево.

Итак, за эти деньги Acer предлагает вам ноутбук с агрессивным чёрно-красным дизайном — сложно будет не догадаться, что это модель предназначена для геймеров. Это совсем не самый компактный ноутбук — он весит 2,7 кг, а толщина его корпуса составляет 27 мм. Для 15-шки это немало, но компактные игробуки — это роскошь.

Отчасти такая цена обосновывается тем, что Helios 300 продают аж с 16 ГБ оперативной памяти из коробки. То есть включил и играй, никаких затрат на самостоятельное "допиливание" под новейшие игры. Можно найти похожие модели и дешевле, но со скромными 8 ГБ, если вы готовы сами поставить второй модуль оперативки.

За графику отвечает NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti c 4 ГБ оперативной памяти, а составляет ей компанию 4-ядерный, но один из новейших процессоров — Intel Core i5 8300H (аналог старых четырёхъядерников Core i7-4xxx/5xxx/6xxx/7xxx). С таким набором вы сможете играть в большинство современных игр с приемлемой частотой кадров (Battlefield V на высоких или максимальных, Call of Duty Black Ops 4 на высоких, Assassin's Creed: Odyssey на высоких и т.д.).

В категории «постоянная память в игробуках до ста тысяч» ничего не меняется уже несколько лет к ряду. Как всегда, по умолчанию вы получаете жёсткий диск на терабайт и небольшой SSD — на 128 ГБ, чтобы Windows чувствовала себя нормально.

USB-портов здесь четыре штуки, причём самых разных поколений. Больше всего почему-то USB 2.0 (какая-то позорная экономия на спичках), один USB 3.0 Type-A и один из наиболее современных — USB Type-C. Как и положено большому ноутбуку, у него есть HDMI для внешнего монитора и RJ-45 для проводного интернета.

Тонкий и лёгкий ноутбук с запасом мощности

В номинации «Хочу 13-дюмовый суперкомпактный ноутбук с полным фаршем дёшево» на этот раз побеждает Lenovo Yoga S730 c Intel Core i5-8 8265U.

Во-первых, это очень компактная 13-шка — весит всего 1,2 кг, а в толщину — 12 мм. Правда, из этого вытекает сразу два «но». В нём нет отдельной видеокарты, что для некоторых людей может оказаться критичным. Во-вторых, я был бы рад, если бы он не был рекордно тонким, а был рекордно беспроблемным в плане охлаждения. К сожалению, система охлаждения в Yoga S730 устроена так, что сначала вентиляторы бездельничают и дают процессору "закипеть" до 90+ градусов, после чего CPU "троттлит" (временно сбрасывает мощность), а потом охлаждение подключается и скорость работы выравнивается при 60-70 градусах по Цельсию и активно работающих вентиляторах.

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Тем не менее, вернёмся к характеристикам. Кроме очень мощного для такого компактного ноутбука процессора — 4-ядерного Intel Core i5-8 8265U — в нём установлены сразу же 16 ГБ оперативной памяти. И это важно, если вы используете ноутбук как рабочий инструмент, монтируете видео, программируете, фотошопите и т.д. И особенно важно, что столько памяти вы получаете в среднем за 72 тысячи рублей. К примеру, «тринашка» Xiaomi Mi Notebook Air довольствуется только 8 ГБ оперативки, причём её нельзя увеличить. И это боль и беда. Не для всех, конечно, но всё-таки.

Накопитель у Lenovo Yoga S730 — SSD на 256 ГБ (NVMe). К счастью, он не распаян на материнской плате (как у Huawei MateBook X Pro), так что при желании его можно заменить на более ёмкий.

Несмотря на ключевое слово Yoga в названии, ноутбук не относится к традиционным трансформерам Lenovo — это обычный ноутбук с углом открытия крышки до 180 градусов (маркетологи совсем растеряли фантазию — это как назвать автомобиль "кабриолет" при жёсткой не складывающейся крыше). Разрешение экрана составляет 1920х1080 точек, для 13,3-дюймовой диагонали этого вполне достаточно.

Портов немного, поэтому приготовьтесь к покупке многофункционального переходника, ведь кроме разъёма для гарнитуры все остальные порты Lenovo Yoga S730 — USB Type-C. Но, что хорошо, два из них поддерживают Thunderbolt 3.

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