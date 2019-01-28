Ноутбук месяца — январь 2019

Из года в год у Dell обновляется их самая престижная модель — Dell XPS 13. Он всегда был желанной машиной для тех, кому нужен компактный, мощный и красивый ноутбук. Плюс он имеет свою (теперь уже копируемую конкурентами) фишку, а именно очень тонкие рамки вокруг дисплея. Но несколько лет подряд американские инженеры упорно ставили веб-камеру в районе нижней рамки экрана, потому что верхняя была настолько тонкой, что камера туда не помещалась. Но когда она внизу, то она смотрит прямиком вам в ноздри, и это раздражало очень многих. Наконец, в этом году Dell сдалась и показала на CES 2019 обновлённый Dell XPS 13 с камерой над экраном.

А ещё в нём теперь будут свеженькие процессоры, начиная с Intel Core i3-8145U (осторожно, он двухъядерный!) и вплоть до i7-8565U. В плане интерфейсов новый XPS стал менее удобным, потому что лишился полноразмерного USB Type-A. Сейчас у него два Thunderbolt 3 и один USB Type-C и карт-ридер для карт microSD.

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Рабочая лошадка

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