Ноутбук месяца — январь 2019

Что нового
Мобильные видеокарты RTX
Январь почти всегда богат на новинки, потому что в начале месяца проходит международная выставка электроники CES и к ней производители готовят много всего интересного. В том числе — ноутбуков. А всё потому, что NVIDIA выпустила новое поколение мобильных видеокарт.
Правда, как это обычно водится, видеопроцессорный гигант начал стричь деньги с самых дорогих моделей видеокарт: GeForce RTX 2060, 2070 и 2080. NVIDIA обещает, что новая мобильная 2060-я в полтора раза быстрее в играх, чем GTX 1060, а RTX 2070 производительнее 1070-й вплоть до 20%. К тому же новые видеокарты ещё и более экономичные, что вообще прекрасно, ведь игровые ноутбуки на одном заряде долго обычно не держатся.
Новые игровые ноутбуки ASUS
Соответственно, уже скоро можно будет купить себе новый ноутбук на одной из этих свежих видеокарточек. Среди них — новый «Зефир» — самый тонкий игровой ноутбук ASUS на базе GeForce RTX 2080 Max-Q. 15,6-дюймовая модель — ASUS Zephyrus S GX531G — толщиной всего до 16 мм, а 17,3-дюймовый ASUS Zephyrus S GX701G — до 19 мм. У каждого также по 6-ядерному процессору Intel Core i7-8750H. С одной стороны, это супер-компактные машины с огромным запасом мощности, с другой — они все еще не идеальны. Например, оперативной памяти может быть не больше 24 ГБ (игры уже сейчас способны набить под завязку 16 ГБ, запас на будущее получается небольшим), а клавиатура снова размещена у чёрта на куличках. Для современных игр, конечно, памяти с лихвой, а вот для работы в чём-нибудь прожорливом хотелось бы иметь более высокий потолок.
Но ASUS показала и пачку других игровых ноутбуков всех форм и размеров. Для тех, кому мощность важнее толщины корпуса, Асус создал 4,7-килограммовый ноутбук ROG G703 с разгоняемым процессором Intel Core i9-8950HK, возможностью поставить до 64 ГБ оперативной памяти и до трёх накопителей формата NVMe PCI 3.0. Про цены на зефирки и ROG G703 я даже стесняюсь писать, они неприлично высокие.
Dell XPS 13 наконец-то избавился от своего главного недостатка
Из года в год у Dell обновляется их самая престижная модель — Dell XPS 13. Он всегда был желанной машиной для тех, кому нужен компактный, мощный и красивый ноутбук. Плюс он имеет свою (теперь уже копируемую конкурентами) фишку, а именно очень тонкие рамки вокруг дисплея. Но несколько лет подряд американские инженеры упорно ставили веб-камеру в районе нижней рамки экрана, потому что верхняя была настолько тонкой, что камера туда не помещалась. Но когда она внизу, то она смотрит прямиком вам в ноздри, и это раздражало очень многих. Наконец, в этом году Dell сдалась и показала на CES 2019 обновлённый Dell XPS 13 с камерой над экраном.
А ещё в нём теперь будут свеженькие процессоры, начиная с Intel Core i3-8145U (осторожно, он двухъядерный!) и вплоть до i7-8565U. В плане интерфейсов новый XPS стал менее удобным, потому что лишился полноразмерного USB Type-A. Сейчас у него два Thunderbolt 3 и один USB Type-C и карт-ридер для карт microSD.
Лучшие ноутбуки для покупки по итогам января
Рабочая лошадка
Если вам нужен полноразмерный ноутбук, как замена настольному компьютеру, дешевле игровых моделей, но всё же с запасом мощности на будущее, под эти требования сейчас лучше всего подходит Dell Inspiron 5570.
Начнём с плюсов. Во-первых, здесь чёткий и качественный Full HD экран, а не какое-нибудь издевательство вроде 1366х768 пикселей. Во-вторых, мощный, но экономичный 4-ядерный процессор — Intel Core i5-8250U. Вес и толщина небольшие для 15-шки — 2 кг и 2 см соответственно. Есть много разъёмов: и HDMI для подключения к внешнему монитору или телевизору, и полноценный RJ-45 (на случай, если вы собираетесь пользоваться проводным подключением к интернету), и парочка USB 3.0 Type-C, и даже зачем-то старый USB 2.0, и один современный USB Type-C. И, наперекор моде, Dell Inspiron 5570 получил карт-ридер для больших карточек SD, что оценят фотографы. Само собой, есть и разъём для наушников/гарнитуры.
В варианте за 43 тысячи вы не получите SSD, только жёсткий диск на терабайт, но зато есть свободный разъём под твердотельник формата M.2, так что вы не «застрянете» с жёстким диском до конца жизни этого ноутбука. Самый большой минус — всего 4 ГБ оперативной памяти из коробки. Но её можно расширить, благо у этой модель есть два слота для оперативки. И, как у любого дешевого ноутбука, у него не самый лучший дисплей по запасу яркости или углам обзора.
Игровой ноутбук не за безумные деньги
Игры на средних и высоких настройках не так-то просто получить малой кровью — даже базовый игровой ноутбук обойдётся вам в солидные деньги. Например, Acer Predator Helios 300 стоит 79 000 рублей, что, мягко говоря, не дёшево.
Итак, за эти деньги Acer предлагает вам ноутбук с агрессивным чёрно-красным дизайном — сложно будет не догадаться, что это модель предназначена для геймеров. Это совсем не самый компактный ноутбук — он весит 2,7 кг, а толщина его корпуса составляет 27 мм. Для 15-шки это немало, но компактные игробуки — это роскошь.
Отчасти такая цена обосновывается тем, что Helios 300 продают аж с 16 ГБ оперативной памяти из коробки. То есть включил и играй, никаких затрат на самостоятельное "допиливание" под новейшие игры. Можно найти похожие модели и дешевле, но со скромными 8 ГБ, если вы готовы сами поставить второй модуль оперативки.
За графику отвечает NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti c 4 ГБ оперативной памяти, а составляет ей компанию 4-ядерный, но один из новейших процессоров — Intel Core i5 8300H (аналог старых четырёхъядерников Core i7-4xxx/5xxx/6xxx/7xxx). С таким набором вы сможете играть в большинство современных игр с приемлемой частотой кадров (Battlefield V на высоких или максимальных, Call of Duty Black Ops 4 на высоких, Assassin's Creed: Odyssey на высоких и т.д.).
В категории «постоянная память в игробуках до ста тысяч» ничего не меняется уже несколько лет к ряду. Как всегда, по умолчанию вы получаете жёсткий диск на терабайт и небольшой SSD — на 128 ГБ, чтобы Windows чувствовала себя нормально.
USB-портов здесь четыре штуки, причём самых разных поколений. Больше всего почему-то USB 2.0 (какая-то позорная экономия на спичках), один USB 3.0 Type-A и один из наиболее современных — USB Type-C. Как и положено большому ноутбуку, у него есть HDMI для внешнего монитора и RJ-45 для проводного интернета.
Тонкий и лёгкий ноутбук с запасом мощности
В номинации «Хочу 13-дюмовый суперкомпактный ноутбук с полным фаршем дёшево» на этот раз побеждает Lenovo Yoga S730 c Intel Core i5-8 8265U.
Во-первых, это очень компактная 13-шка — весит всего 1,2 кг, а в толщину — 12 мм. Правда, из этого вытекает сразу два «но». В нём нет отдельной видеокарты, что для некоторых людей может оказаться критичным. Во-вторых, я был бы рад, если бы он не был рекордно тонким, а был рекордно беспроблемным в плане охлаждения. К сожалению, система охлаждения в Yoga S730 устроена так, что сначала вентиляторы бездельничают и дают процессору "закипеть" до 90+ градусов, после чего CPU "троттлит" (временно сбрасывает мощность), а потом охлаждение подключается и скорость работы выравнивается при 60-70 градусах по Цельсию и активно работающих вентиляторах.
Тем не менее, вернёмся к характеристикам. Кроме очень мощного для такого компактного ноутбука процессора — 4-ядерного Intel Core i5-8 8265U — в нём установлены сразу же 16 ГБ оперативной памяти. И это важно, если вы используете ноутбук как рабочий инструмент, монтируете видео, программируете, фотошопите и т.д. И особенно важно, что столько памяти вы получаете в среднем за 72 тысячи рублей. К примеру, «тринашка» Xiaomi Mi Notebook Air довольствуется только 8 ГБ оперативки, причём её нельзя увеличить. И это боль и беда. Не для всех, конечно, но всё-таки.
Накопитель у Lenovo Yoga S730 — SSD на 256 ГБ (NVMe). К счастью, он не распаян на материнской плате (как у Huawei MateBook X Pro), так что при желании его можно заменить на более ёмкий.
Несмотря на ключевое слово Yoga в названии, ноутбук не относится к традиционным трансформерам Lenovo — это обычный ноутбук с углом открытия крышки до 180 градусов (маркетологи совсем растеряли фантазию — это как назвать автомобиль "кабриолет" при жёсткой не складывающейся крыше). Разрешение экрана составляет 1920х1080 точек, для 13,3-дюймовой диагонали этого вполне достаточно.
Портов немного, поэтому приготовьтесь к покупке многофункционального переходника, ведь кроме разъёма для гарнитуры все остальные порты Lenovo Yoga S730 — USB Type-C. Но, что хорошо, два из них поддерживают Thunderbolt 3.