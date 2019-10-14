Тонкий, мощный и выносливый, да ещё и со вторым экраном в тачпаде. Обзор ноутбука ASUS ZenBook 14
|Asus ZenBook 14 UX434F
|Экран
|14 дюймов, 1920х1080 пикселей, 16:9, глянцевый
|Процессор
|Intel Core i7-8565U(4/8 ядра/потоков, 1,8/4,6 ГГц, 15 Вт)
|Оперативная память
|16 ГБ (LPDDR3, 2133 МГц, распаяна)
|Видеочип процессора
|Intel HD Graphics 620 (300/1100 МГц)
|Дискретная видеокарта
|Nvidia GeForce MX250, 2 Гбайт GDDR5
|SSD
|1x 512 ГБ (NVMe, PCIe 3.0, WD SN520)
|Беспроводные интерфейсы
|Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth 5
|Аккумулятор
|50 Вт*ч, 3 ячейки
|Размеры (ШхГхВ)
|319x199x16,9 мм
|Вес
|1,26 кг
|Цена
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Внешний вид и разъёмы
ZenBook 14 - это компактный ноутбук, который при 14-дюймовом экране и полноразмерной клавиатурой без циферного блока (NumPad) близок по габаритам к 13.3-дюймовым моделям за счёт грамотной компоновки и крохотным рамкам вокруг дисплея. О клавиатуре и экране поговорим подробнее чуть позже, а пока взглянем, как всё это выглядит.
Как видно, экранные рамки ASUS уменьшил настолько, насколько это вообще возможно в 2019 году. Верхняя рамка чуть шире, чем боковые - там ещё и веб-камера находится, её не стали прятать в клавиатуру или другие неожиданные места. А компактность хорошо заметна, если вы сравните размер этого 14-дюймового ноутбука с 13-дюймовой моделью одного хорошо известного фруктового американского производителя. Например, классически Pro-модели конкурента (те, в которых ещё были полноценные разъёмы USB) даже крупнее, чем данный ZenBook 14.
Важная деталь (характерная для многих современных ноутбуков ASUS) - когда экран откидывается, то нижняя подложка с клавиатурой немного приподнимается. С такой конструкцией, во-первых, процессор и графика охлаждаются гораздо лучше, а во-вторых, так просто удобнее для печати. Многие ноутбуки и так специально имеют клиновидный блок с клавиатурой, но это вредит компактности. А вариант от Asus - демонстрация принципа “всё гениальное - просто”.
Набор портов достаточный: слева - полноразмерный HDMI, USB-A и USB-C (оба USB 3.1 Gen 2), а также фирменный цилиндрический разъём питания.
Справа - комбинированный 3,5-мм разъём для наушников и гарнитуры, USB-A с поддержкой USB 2.0 и слот для карты памяти MicroSD. Решение вполне оправданное - полноразмерные карты SD сегодня встретить уже очень сложно, почти везде в технике используются MicroSD, а таскать с собой переходник только для того, чтобы карту можно было использовать с ноутбуком - такое себе удовольствие.
Дополнительно отмечу, что, как и полагается породистым ноутбукам, ZenBook 14 открывается и закрывается одной рукой.
Снизу по бокам, под клавиатурой, можно увидеть вырезы динамиков harman/kardon. Звучат они довольно громко. Разумеется, брутального баса из тонкой модели вы не добьётесь, но звук достаточно приятный, чтобы вам не хотелось докупать Bluetooth-колонку или сразу же переключаться на наушники в работе за ноутбуком.
Клавиатура и тачпад
Обычно в обзорах ноутбуков клавиатуре уделяется главное внимание, а тачпад отходит на второй план. Но в данном случае стоит сначала взглянуть именно на него. Здесь он не обычный, а фирменный ScreenPad 2.0 - по сути, это полноценный сенсорный экран, который и сама ОС Windows воспринимает именно как второй экран.
Стандартное разрешение ScreenPad составляет 2160х1080 пикселей (да-да, как в современных смартфонах), но ради экономии заряда аккумулятора можно настроить его на 1000х500 пикселей. Это соотношение 2:1 или 18:9 - кому как понятнее. Обновляться он может либо со стандартной частотой 60 Гц, либо с пониженной - 50 Гц, тоже в целях экономии.
По умолчанию экран находится в режиме ScreenPad - на нём отображаются ярлыки для быстрого запуска приложений, но можно перетаскивать и обычные окна Windows и вообще работать как с обычным дисплеем. Для удобства организации окон предусмотрены отдельные кнопки на нижнем тулбаре, похожие на управляющие кнопки в интерфейсе Android. Здесь можно либо одним нажатием “перебросить” все окна с нижнего экрана на основной, либо посмотреть их список и перейти к любому окну или закрыть его.
Чтобы перейти в режим обычного тачпада - надо нажать левую-нижнюю кнопку (на панели инструментов слева). Выход обратно - нажатие “крестика” в правом-верхнем углу. А ещё можно переключать режимы тачпада кнопкой F6.
Отмечу, что приложения для ScreenPad - они именно вспомогательные. Например, можно отобразить NumPad (циферный блок), что особенно полезно т.к. на клавиатуре его нет. Или открыть панель для Word/Excel, где удобно менять стили набора текста, вставлять формулы. Также доступна панель с горячими клавишами и т.п.
Что касается клавиатуры - то о ней тут как раз особо ничего и не скажешь. Просто хорошая и удобная клавиатура с мягким, но чётким ходом клавиш и полноценным размером оных. И ещё Ctrl в левом углу - это очень правильно.
Экран
Основной экран здесь имеет диагональ 14 дюймов и разрешение 1920x1080 точек - то есть, Full-HD. Запаса яркости достаточно для использования в офисе или дома, к цветопередаче тоже претензий нет. В компьютерах для дизайнеров можно найти ещё более близкую к стандартам репортажных фотографов цветопередачу, но, в конце концов, перед нами модель для повседневного использования, а не рабочая станция.
|Результаты теста дисплея Asus ZenBook 14
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|331/18,6 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1300:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|80%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,6
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7600К
У нас на тесте была модель ноутбука без сенсорного экрана, но существуют варианты и с сенсором.
Производительность и автономность
Ноутбук работает на четырёхъядерном процессоре Intel Core i7-8565U, который относится к семейству Kaby Lake. Тактовая частота: 1,8–2,0 ГГц, расчётная тепловая мощность (TDP) составляет 15 Ватт, техпроцесс - 14 нм++. Если вы с трудом представляете, насколько это мощное железо, просто учтите, что легендарный Intel Core i7 2600K в настольных компьютерах медленнее. И Core i5 3570K тоже заметно отстаёт. В общем, сейчас этот процессор можно считать аналогом четырёхъядерных Intel Core i5 в настольных компьютерах. С учётом того, что перед нами тонкий и лёгкий ноутбук с хорошей автономностью, это очень круто.
Объём оперативной памяти - 16 Гбайт DDR3-2133, чего достаточно практически для любой нагрузки, а в качестве видеокарты помимо встроенного в процессор Intel UHD Graphics 620 имеется мобильный GPU Nvidia GeForce MX250 с 2 Гбайт памяти GDDR5. Графика здесь скорее для более быстрой работы всяческих "фотошопов", чем для игр, но её быстродействия хватит, чтобы сыграть в FIFA 19 или Fortnite в Full HD на средних настройках графики, или даже запустить Overwatch на высоких.
Согласно Aida64, скорость чтения/записи ОЗУ составляет соответственно 30722/31746 Мбайт/с. Бенчмарк Cinebench R20 поставил CPU 1409 баллов, а в режиме Single Core (одно ядро) - 400 баллов. Таким образом, результат производительности всего CPU находится на уровне десктопного Core i7-4850HQ.
В качестве накопителя используется PCIe SSD от Western Digital с максимальными скоростями до 1,700/1,400 Мбайт/с на чтение/запись данных. Результаты тестирования накопителя вы можете видеть ниже:
В режиме минимального энергопотребления (сниженная яркость, отключение беспроводной связи и ScreenPad) ноутбук может проработать до 12 часов, но в повседневном режиме работы рассчитывайте на гарантированные 6-8 часов. Если бы не повальная мода на прожорливый браузер Chrome, автономность была бы ещё лучше, но имеем то, что имеем.
Итого
ASUS ZenBook 14 UX434F - отличный рабочий ноутбук для дома и офиса, с более чем достаточной для такого режима работы производительностью и высокой автономностью. Брать его с собой в поездки тоже будет удобно - и из-за уже упомянутой автономности, и ещё компактности. Здесь я бы также отметил очень маленький блок питания, который похож на таковой у макбуков - адаптер питания вставляется непосредственно в розетку и от него уже тянется тонкий кабель в ноутбук.
Отмечу, что использование дополнительной функциональности, которую предлагает ScreenPad, не так уж обязательно - вы можете вообще выключить экран и пользоваться им как обычным тачпадом, дополнительно увеличивая время работы аккумулятора. Хотя в некоторых приложениях ScreenPad позволит, напротив, упростить работу самого пользователя.
- Компактность
- Узкие рамки (экран занимает 92% поверхности "крышки")
- Удобная клавиатура
- Многофункциональный тачпад с сенсорным экраном
- Хорошая автономность
- Маркий корпус
- Яркости экрана недостаточно для использования на улице