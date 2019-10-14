Тонкий, мощный и выносливый, да ещё и со вторым экраном в тачпаде. Обзор ноутбука ASUS ZenBook 14

Справа - комбинированный 3,5-мм разъём для наушников и гарнитуры, USB-A с поддержкой USB 2.0 и слот для карты памяти MicroSD. Решение вполне оправданное - полноразмерные карты SD сегодня встретить уже очень сложно, почти везде в технике используются MicroSD, а таскать с собой переходник только для того, чтобы карту можно было использовать с ноутбуком - такое себе удовольствие.

Дополнительно отмечу, что, как и полагается породистым ноутбукам, ZenBook 14 открывается и закрывается одной рукой.